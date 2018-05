SER Historia 'Quinto centenario de la Reforma Luterana' (19/02/2017)

Voz

00:00

Ser Historia con Nacho Arias a veces celebra su primera misa y la ruina esperemos que hablábamos nos sacrificamos para que expropiadas las para darte una profesión noble trabajen las minas veinte años para darte la oportunidad que yo nunca tuve es así como interpretas el mandamiento honrará sacó cuadrilla tu madre dijo sí me trajo aquí Ci U queremos él punk lo llamamos Dios tiene mejores que hablo un comenzamos hasta luego programa de Ser Historia en el cuatrocientos dieciséis con un fragmento de la película Lutero de dos mil tres en donde se recoge la anécdota por la cual Martín Lutero decide hacerse fraile en cierta ocasión le cayó un rayo se encomendó a Santa Ana después de salvarse él cumplió su promesa la de meterse a Fraile seguramente toda la historia hubiera cambiado si Martín Lutero nos hubiera e metido a Fraile con el paso de los años hubiera desarrollado la reforma en el año mil quinientos diecisiete dentro de poquito tiempo vamos a celebrar quinientos años de esa reforma religiosa que cambió la historia de Europa la historia de la religión duramente también la historia política de las fronteras de los países y los Estados que conforman el continente europeo a este tema vamos a dedicar el bloque principal de nuestro programa de hoy vamos a Ser Historia comenzamos bienvenidos ese listón la reforma luterana en el año mil quinientos diecisiete este año dos mil diecisiete vamos a celebrar el quinto centenario del nacimiento de la Iglesia protestante este personaje tan importante de la historia de Alemania de la historia de Europa y de la historia del mundo por supuesto vamos a dedicar el bloque principal de nuestro programa luego visitaremos la localidad navarra de Villafranca con un barroco increíble nuestra compañera Cristina García en su sección de deportes nos hablará de un atleta casi olvidada Margot Moles muy bien la semana pasada con este nuevo horario y esto es nuevo en esta nueva ampliación de tiempo a noventa minutos comenzábamos una sección fascinante con Javier Sierra el crono Visor también habrá magia con autómatas visitaremos la exposición de Cervantes en Toledo y muchas más cosas en una hora repleta de historia soy Nacho Ares miles de nuevo la bienvenida a Ser Historia empezamos todo eh mi madre se llamaba Margarita mi padre Juanlu Él era minero yo nací en la noche del diez de noviembre de mil cuatrocientos ochenta y tres en un Alemany mi padre quería que yo estuviera y con muchos sacrificios pude hacerlo en la Universidad de Erfurt entre sus muchos libros encontré una Biblia en latín yo no conocía la Biblia como la inmensa mayoría de las gentes creía que toda la Biblia era aquellos pasajes que leían en Niza pero en su lectura encontré ninja de tesoros para todas y tal en el este texto el gráfico de Martín Lutero nos ayuda a adentrarnos en este nuevo bloque de de Ser Historia del primero el bloque principal de nuestro programa de hoy eh que hacen poco se hace un poco eco de ese quinto centenario que vamos celebrar en en breve desde el nacimiento de eh de la Reforma protestante algo que bueno pues que fue como un mazazo para la Iglesia católica en el siglo XVI que transformó incluso de podríamos decir de la propia sociedad de la época las fronteras de algunos países la forma de pensar y desde luego pues un cambio radical a todo lo que haga todo lo que estábamos acostumbrados no en en aquel momento para hablar de la figura de de Lutero nos acompaña desde Radio Sevilla Miguel Angel Prado Miguel Ángel bienvenido a Ser Historia mucho es gracias encantado Miguel Ángel el ex pastor protestante y presidente del Fondo Histórico del Evangelio en Sevilla Miguel Ángel la figura de de Martín Lutero ya se sea creyente o no es una figura vital para entender y conocer la historia del siglo XVI no imaginó pues un una sociedad y convulsa rodeada de momentos de de guerras acababan prácticamente dejar hacía poco tiempo tras las terribles pestes y todo eso condicionó la forma de pensar de de de millones de personas sí con Lutero podríamos decir y no solamente con él con un equipo que sin conocerse pero que surge en el siglo anterior a Lutero con Will kleenex con Juan Hood con sabor anula en otros lugares pero con Lutero y los reformadores protestantes podríamos decir que se abrió se dio paso a la Época Moderna aquello significó salir del oscurantismo de los que casi novecientos años que la cristiandad había estado andando sujeto a supersticiones sujeto a muchas cuestiones que tienen tienen como fundamento los misterios los esqueletos las visiones las interpretaciones de alguna palabra de algunos escrito pero el pleno desconocimiento de la Palabra de Dios y es cuando Lutero encuentra aquella y ahí empieza la isla que se abre un no una ventana se abre una puerta a la luz da paso a un tiempo de de de nueva nuevo concepto de la persona de Dios del ser humano y también de la vida imagino que el el el propio Torrebruno el propio término de de reforman hoy el el hecho lo abordaremos en el bloque siguiente con nuestro próximo invitado fue Fermín Mayorga especialista en el tema de la Inquisición lógicamente la Iglesia católica qué hacía acopio de absoluta y control de absolutamente todo todo aquello que fuera diferente aquello que se saliera de esa norma tan estricta era considerado herejía y es que por desgracia bueno pues había perdido no gran parte de de la propia esencia que que debía haber hecho gala la la Iglesia desde su fundación hace casi dos mil años Ivonne pues iba en aquella época pues casi descabezada no un poco como decías ahora Miguel Ángel en el sentido de que y desde el punto de vista histórico la la reforma viene a ser un poco pues un un nuevo impulso de de aire fresco no para una sociedad que en aquella época pues estaba totalmente aniquilada desde el punto de vista de del pensamiento de la filosofía de la de la forma de ser ideal los terribles problemas que tenían casi para la supervivencia si no fue sólo un paso adelante estoy seguro que fue un salto adelante y sobre todo el superar el superar quiero decir con esto el desprenderse desprender los de una capa de de prejuicios de una capa de de supersticiones que no tenían fundamento pero que sin embargo todo hecho que hacía una realidad completamente injusta insolidaria y además que contraria a a la verdad la iglesia católica y romana porque hemos de distinguir la Iglesia católica como universal a la Iglesia Católica Romana que es la cual cuya sede está en el Vaticano que es como una organización pues quiere ejercer ha querido siempre ejercer su hegemonía en la manera no con la razón sino con la fuerza que por tuvieron que que crear o no tuvieron sino que crearon la Inquisición a la mitad del siglo XV y esto tenía como fin mi propósito el acabar con toda voz disidente con toda voz contra Vidal lo decía yo un poco al principio de este programa en la introducción en el paso al al tema cuando escuchábamos un fragmento de la película Lutero con esa anécdota no que el propio Lutero siendo joven pues un rayo le hace eh bueno invocar un poco a la figura de de Santana convertirse en en El Fraile como como agradecí miel que voy es a partir de ahí donde el descubrir la verdadera realidad eh por pues corrompida de de la Iglesia católica en en aquella época y empieza pues a entender un poco la la vida y la religión como él creía no como él creía que que debía de ser uno de los aspectos más Singulares quizá más transgresores de de la época era que los religiosos se se pudieran casar algo que eh bueno pues recordemos en aquella época pues el el celibato aunque Sadie seguramente lo cumplía era la norma Now que había instaurado la Iglesia católica y siempre nos olvidamos una figura Catalina Catalina devora la mujer de de Martín Lutero una monja también católica que que dejó los hábitos eh para abrazar la la reforma que imaginó que su papel a la hora de de bueno pues de guiar o de acompañar la figura de Lutero también fue muy importante no solamente dejó el monasterio el convento para pasar la reforma también para formar y vivir en una familia porque no olvidemos que hay muchos de lo de lo que Dios instituyó que por desconocimiento ha sido anulado esto lo que le sucedió allí con vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios Lutero se ISO fraile agustino se entregó aún en contra de la voluntad de su padre de su familia se entregó buscando agradar a Vigo y encontrar la paz con Dios pero solamente la encontró cuando descubriendo esa biblia que está volví dado allí y además late bien atada con una cadena según los escrito del tiempo cuando abriendo la Biblia y descubre que la paz de Dios no viene como resultado de los sufrimientos lo sacrificio Martirio los ayuno y la renuncia a a la familia sino que la paz de Dios viene por medio de la obra del Señor Jesús ya ya papa León X pone en marcha la venta de indulgencias y exposiciones de reliquias con el fin de recaudar dinero para la construcción de San Pedro y el coste de sus guerras santas me enfrenté a los toriles que vinieron a Alemania les acuse de engaños y aprovecharse de la ignorancia y superstición de las gentes el Papa me amenazaba con la excomunión y me persiguen encarnizada mente el treinta y uno de octubre de mil quinientos diecisiete colgué en la puerta de la iglesia del castillo de Britten verte las noventa y cinco tesis de protesta contra las prácticas de la Iglesia de Roma yo no buscaba separarme de Roma a la que creía verdadera Iglesia sino volvernos a la verdad del Evangelio y ya no es lo que nos contaba el propio Martín Lutero sus intenciones esa idea de eh de bueno pues de de cambiar de reformar la la religiosidad de de la época y con unas intenciones sobre todo por lo que había visto no de lo que había vivido en primera persona esa corrupción que decía yo antes de la propia Iglesia de las instituciones de del mercadeo que se había hecho con absolutamente todo y el éxito el éxito del trabajo de de Lutero y no quedó circunscrito a Alemania su país natal sino que se extendió poco a poco por todo el continente europeo seguramente a ojos vista de de de la gente que que compartía con él esa nueva religiosidad sí yo quería hacer frente a los problemas que la Iglesia católica pues en muchas ocasiones como decíamos antes también pues e intentaba de una manera intransigente eh bueno pues imponer imponer su su voluntad no eh el Ángel Prado pastor protestante en Sevilla usted nos habla desde Radio Sevilla precisamente la presencia de de de la reforma luterana el Sevilla fue bueno pues muy notable no y han quedado huellas muy marcadas en en esta ciudad de de cenobios de monasterios de personajes también importantes que han ayudado un poco a la pervivencia de Endesa reforma de esa de la presencia del protestantismo hasta nuestros días pues sí Sevilla tanto desde el siglo XVI como en el diecinueve no podemos olvidar que históricamente hablando en el siglo XVI Sevilla tenía el puerto de India y era de una ciudad con gran movimiento de mercancías de persona de influencia y demás entonces aquí llegaban se establece iban se establecida gente de distintos lugares de distinta procedencia aquí en Sevilla hubo o no solamente en el monasterio San Isidoro del Campo interesantísimo de estudiar lo que allí padre sucedió en aquellos Fraile Jerónimo doce de los cuales tuvieron que huir para Europa y uno de ellos casi todo lo de Reina fue el primer traductor de la habilidad de los originales griego y hebreo al castellano casi de reina de Monte Bolín antiguo reino de Sevilla hoy en Badajoz uno tres canónigo magistral de la estamos hablando de mil quinientos cincuenta y tres canónigo magistral de la catedral de Sevilla Francisco Varga Constantino Ponce de la Fuente y también Don Juan Gil el postor Egidio estos dos últimos habían estudiado y en la Complutense de Madrid eh y habían sido codo con discípulos ellos tenían de compañeros de estudio a Ignacio de Loyola San Juan de la Cruz que eran compañeros de ello lo que sucedió es que encontraron dos forma porque detrás de todo esto Nacho no es una cuestión de la práctica de la religión sino el fundamento de esa práctica allí ello encontraron por una parte la teología escolástica de Tomás de Aquino donde da lugar a a que cada uno haga su propia lectura y y los Revista de espiritualidad Avilés de la interpretación aún más peregrina o siguiéndolo la la práctica bíblica pero que Agustín de yp Ona había establecido es decir la teología bíblica que dice la Biblia que nos enseña la Biblia y iraquí en Sevilla e hechos canónigo de una manera eh escondida porque fue una una iglesia clandestina aquí en Sevilla se formó una comunidad protestante en mil quinientos cincuenta y tanto hasta mil quinientos sesenta y siete una comunidad protestante que estaba formada por gente de de de de altura de conocimiento no olvidemos que el aquel tiempo para poder Jo habría que saber latín había que saber vivir algo porque había muy poco y en el plano religioso casi nada en castellano Juan Pérez de Pineda de aquí de Córdoba de la provincia de Córdoba del pueblo de Montilla había escapado de la Inquisición había traducido el Nuevo Testamento y lo hacía llegar a Sevilla eso yo creo que eso lo de los detalles cruciales no la traducción de de la Biblia que que habría un poco el el conocimiento a al al gran público como utilizando un término término moderno no en aquella época como bien decía Miguel Ángel eh la Villa estaba en en latín ni muy poca gente tenía acceso a ella y sin embargo lo que hizo Lutero en en Alemania y luego lo que hicieron y otros otros religiosos en España no como caso de lo de de Reino traductor de esa Biblia del Oso no el año mil quinientos cincuenta y nueve es abrir abrir un poco el el conocimiento de el de la Biblia del gran público pero es interesantísimo también Nacho que Constantino De la Fuente Dé había sido secretario de Carlos I y todo él estuvo en el equipo que formó la educación de Felipe II en la dieta de Ball donde donde le preguntaron a Lutero te retracta allí estaba junto con con Felipe II que que era príncipe que acaba de ser coronado del Rey de España pero iba buscando ser emperador allí estaba con él Constantino de la Fuente y el escuchó y vio toda esta diatriba de lucha de conflicto que lleva cuando él regresa después a Sevilla estará en su corazón a esa inquietud y ese testimonio y se entrega a la enseñanza de la Palabra de Dios pero desde el mismo púlpito de la catedral podemos decir de Miguel Ángel que que Sevilla fue uno de los focos más importantes si no el más importantes de luto organismo en la Península Ibérica en España sin lugar a dudas sin lugar a dudas no solamente por la labor que hicieron aquellos reformadores protestantes sevillanos o del entorno de Sevilla aunque bueno Antonio del corro jugó un papel importantísimo y él era de de de Cantabria precisamente eh de la Barquera de San Vicente de la Barquera su familia procedía de ayer Antonio del corro era sobrino de un inquisidor y Antonio del corro en su condición de Sobrino era Fraile del monasterio San Isidoro tenía acceso a libros que la Inquisición iba regresando y se ha llevado los libro a al monasterio y yo trataba significando potenciar de manera que Sevilla se jugó un papel muy importante una persecución que se ha mantenido al a lo largo de de los siglos y que en definitiva marca esa tendencia no de la Iglesia católica de intentar imponer de intenta pues marcarlas las pautas obligatorias de y de comportamiento de todos sus fieles desde luego que que Sevilla como hemos escuchado en las palabras de Miguel Ángel eh Prado y pastor protestante y presidente del fondo histórico del Evangelio en Sevilla fue uno de los núcleos más destacados de la presencia de de de Lutero en nuestro país presencia no física presencia espiritual y que este año un dos mil diecisiete esta muestra ante el quinto centenario de esa reforma y a lo largo de este año tendremos que volver en varias ocasiones sobre ello Miguel Ángel me lo dicho muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de esto Oria gracias a Iron una palabra de qué es lo que me gustaría cerrar con ella esos dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuando las personas ven la palabra de Dios no van a tradiciones o historias o cuentos y el conocimiento de la verdad ha traído la libertad a gran parte de Europa pero aquí todavía necesitamos conquistarla ahí estaremos muchísimas gracias eh historia arqueología de aventura y mis hijos más Ser Historia han madrugado demasiado duro el domingo con la ayuda de Caspe no nos vale pocos lo han hecho pero inviten ver largas judiciales que un doctorado en Teología media insisto que a ti te digo a la fuente las escrituras Cristo en personal aquí estoy perdiendo la fe me siento como un necio incluso les Jaime Peris que me vaya pero indicadas como político sería un pasante dedicamos mejor sobre lo que necesitamos aprender no me invitéis lejos de si usted concedido dones con un fin envisten ver tendrás la oportunidad de cambiar frentes que abrir ojos y es lo que quieres no eso sí cambiar las cosas ya ha eh eh y desde luego que lo consiguió continuamos aquí en Ser Historia en la Cadena Ser en este bloque especial dedicado a la figura de de Lutero eh este año dos mil diecisiete celebramos el quinto centenario de la Reforma protestante allá por el año mil quinientos diecisiete como es lógico como es lógico pensar mejor dicho no no lógico e natura el hecho de que en el siglo XVI todas las herejías fueron perseguidas por la Inquisición lógicamente el protestantismo también fue perseguido en lo que antaño era Castilla España iré de luego de una manera pues bastante bastante voraz Fermín Mayorga bienvenido de nuevo a Ser Historia un placer como siempre aquí estamos tu gente Fermín Mayorga es como todos nuestros seguidores conocer un experto en la Inquisición no le gusta que que le diga que es historiador o investigadores tipo de cosas pero yo creo que es historiador con con mayúsculas porque hace historia con con documentos no con lo que realmente se se construye esta ciencia Fermín en el siglo XV se crea la la Inquisición por parte de los Reyes Católicos comienza la persecución de musulmanes de judíos de todo aquello que fuera calificado de diferente de distinto a la ortodoxia católica y dentro de esta persecución aparecen también a partir de mil quinientos diecisiete los protestantes no los seguidores de de Lutero exactamente una vez que eso que rompe con la Iglesia católica a partir de ese momento su ya se va a propagar prácticamente por casi toda la piel de toro lógicamente va a haber en determinados lugares pocos digamos donde una masa importante sobre todo de de clérigos e van a ser los que van a enarbolar una forma clandestina e grupos esta bandera de luterana y de una forma muy sigilosa pues van a intentar no bueno pues atraer a otras personas más o menos de la misma clerical para para este fin van a poner sobre la mesas vacías lógicamente de Martín Lutero y eso hace que bueno pues que no vivos y en España completo eh fuese una unos casos condenados por por la propia Inquisición hablamos lógicamente del convento famoso lo de Jerónimo de San Isidro en Sevilla en Santiponce donde precisamente se encontraban se encontraban o no entre otros casi Glover reina cristiano de Varela gente que además bueno pues es que escribieron sobre todo Paseo de Reina de Saba biblia del latín al al castellano que precisamente bueno pues sirvió para que estuviesen en ojo no ve de la Inquisición para poder ser perseguido en el famoso auto de fe que se celebró en la plaza de San Francisco de Sevilla bueno pues en mil quinientos sesenta y dos va a salir no casero casero de Reina pero sí una estatua que le representada por porque fue quemado en efigie junto a otros muchos que fueron quemados vivos en ese dicho lugar pero también teníamos cenobios en Valladolid es sobre todo las famosas Bernardas analizó metadonas que caracterizaron también por abrazar sin duda alguna la figura de Lutero y toda su doctrina y como tal está también en mil quinientos cincuenta y nueve junto a Agustín de Cazalla que este señor quiera bueno un seguidor también de Lutero que cada vez que tenía que viajar de alguna forma Alemania bueno pues en compañía de Carlos Quinto Dekker su capellán solía traerse en el carromato que lo traía sobre todo en en un falso techo por cantidades de libros y que hablaban precisamente de la doctrina de Lutero de romper con las indulgencias etc etc bueno poder Karanka dijo que estas Bernarda siete inconcreto e fuesen condenadas por la Inquisición tifosi quemadas también en en Valladolid es simplemente que se arrepintiera en el momento de de ser quemadas y la Inquisición las va a perdonar ya está esponjas las va a condenada Roque pero uno desmonta su cuerpo iba iba a ser lanzado al agua hubiera recibido alguna el tema también de Agustín de Cazalla en Valladolid sirvió para que nos diferente Miguel Delibes bueno pues escribir su famosa novela del hereje no porque es un una familia completa las dos Cazalla que va a sufrir escarnio cuento del Santo Oficio de la madre que que además va a morir y encarcelada su cuerpo va a ser enterrado luego desenterrado en el auto de fe para que su huesos fuesen lanzados a la hoguera junto con el pelele que la representaba pero tanto Agustín Cazalla como Francisco de Cazalla todos ellos toda la familia y otros muchos clérigos también de de Valladolid que le Zamora e sufrieron precisamente en ese auto de fe el final de sus vidas en tu corazón por eso no por seguir la senda de Martin Lutero que en definitiva era romper contra las injusticias que la Iglesia católica estaba desarrollando a partir de eh bueno pues sí que se crea la Inquisición incluso antes con la venta de indulgencias el famoso juez Viernes Santo pues si quieres comer carne tenías que pagar una determinada bula estaban en contra de todo ese tipo de explotación hacia el pueblo y eso hizo que una gran parte también del clero se pusiese de alguna forma al lado de Lutero pero siempre hemos dicho desde una un un punto de vista clandestino vamos es un océano riesgo si imaginó Fermín que tú como experto en documentos de la ante la Inquisición siempre pensamos que esta documentación estos castigos estaban sobre todo centrados en musulmanes judíos se hablaba con una terminología muy muy baja muy genérica de herejes pero dentro de esa herejía qué papel desempeñaron cuantas veces tas encontrado referencias al mundo luteranos son tan comunes son tan frecuentes como como otros de religiones otras herejías de la época sí porque además estaba como decíamos al principio muy extendido por por España por ejemplo en Extremadura Mérida en concreto había también un núcleo luterano importante que dinamitaron o por la inquisición de Llerena no llegando a quemar vivos en la hubiera ninguno de ellos pero sí que destruyeron a esta a esta secta que va a formar Ademar además con libros benigno de de los puertos andaluces no ya en baúles en determinados barcos sobre Lutero que se adentraban dentro de de la Península y bueno pues llegaban hasta Extremadura y en medio en concreto en otros lugares también de la geografía tenía hacen contaba con otra a los condenados por por el Santo Oficio en Galicia en Valencia Heredia estaba muy extendida sin duda alguna es cada con la idea de luto pero y como tal no solamente la parte masculina a veces creemos que es donde más fraguada el tema luterano sino también dentro de ramas religiosas femeninas como sindicado a famosas Bernardas de de Valladolid por supuesto incluso los famosos edicto de CD que la Inquisición lanzaba desde los púlpitos también hacía mención en esos el edictos que se bueno cosa a pensar en tirar a los luteranos recordándoles que si alguien había visto a alguien decir que no Diack adorar las imágenes que no guardaba bueno pues obediencia al Papa que creía que no era necesario y que las confesiones tampoco de que hacerla con sacerdote que puede hacer una confesión general etcétera etcétera Esto era el cine hoy modere Ucrania moi como tal aquella persona que escuchara y esto a cualquier vecino o a cualquier religioso rápidamente lo ponían en conocimiento del comisario de la Inquisición que como ya hemos indicado en algún que otro programa eran los sacerdotes o Frailes de la Iglesia católica que eran los encargados junto con los familiares del Santo Oficio de la población Micky de detener a esas personas para luego llevarlas a las cárceles secretas de la Inquisición para hacer luego su posterior auto Deferr tanto estaba muy extendido el tema digamos que no se cargo tanto en tema de hoguera como Sisi cargó con los jugáis antes o con los pisco eh pero Sevilla por ejemplo hubo cuatro autos de fe prácticamente casi seguidos eh donde casi doscientas personas fueron quemadas un objetivo otros en estatua otros huesos desenterrados y quemados y sus huesos y el PLD que representaba en Valladolid también tenemos estamos Auto de fe de mil quinientos cincuenta y nueve donde también una qué importante de de personas e inclusive querían dejar también bueno pues una señal de la ignominia que estas personas habían desarrollado y por ejemplo en la casa de la madre de los Cazalla que era el Convent y curó el lugar donde se reunían todos los luteranos importantes de Valladolid Ademar era la flor y nata de esta de esta ciudad bueno pues resulta que cuando son cazados al Inquisición decide que esta casa sea destruida sobre ellas tal y se ponga una piedra donde se indique que allí en aquel lugar estuvo eh bueno pues la la secta maldita ITER cita de de Lutero no como algo que realmente era ignominioso y que nadie podría comprar lo que tenía que ser Direcció espacio para humillar y seguida de una forma bueno pues jaleando la negatividad de la religiosidad luterana la herejía nunca es irrelevante mi señor Bono alteza me prestaría vuestra atención Instant si vuestras preocupaciones Martín de preocupación de Sajonia soñó vertido y había una breve audiencia con mi empresa no entre Cataluña bajaba no puedo súbdito mío y mi deber es asegurarme de que ese legado a un juicio justo Alejandro milagroso palabras de que la Inquisición le juzgarán típicamente Inquisición derrumban lo juzgue ruiseñor dicta sentencias de muerte de toda Alemania reza porque vos refrenda ILS en el país el erigir en ese juzgado en ese debe ser juzgado así sale calificaba también de su propiedad e Alemania natal de Fermín Mayorga despertó la Inquisición imagino que en todos los las acusaciones que recibían los seguidores de de Lutero en no solamente en España sino en otros lugares de Europa irían más allá de de ese valor de los diferentes de los into the lo contrario e añadiendo a la hoguera pues elementos mágicos elementos demoníaco los elementos en definitiva que nada tenían que ver con con la esencia real de de la nueva iglesia que promulga va eh Lutero econó Puerto de hecho en la cremación por ejemplo desde libros luteranos en el momento en que se estaban realizando las cremaciones regentó en Sevilla formó parte también de de esa realidad como un un amuleto demoníaco para la para la Inquisición de hecho siempre tanto para los judíos conversos que judíos como los moriscos o los puedo superar los eh para ellos plazo para la Inquisición eran hijos del diablo por lo tanto todo su símbolo eran demoníaco que como tal había que que determinar acabar con ellos hay un caso muy concreto Sevilla de Don Sebastián Martínez que era un clérigo natural de Alcalá de Henares era un poner orden intentas decir tenía su propia imprenta y ahí es de donde salía precisamente todos esos esos libros no bueno pues cuando se estaba quemando precisamente a Sebastián Martínez en el auto de fe en mil quinientos sesenta y dos también en los libros que se realizan en su en su imprenta y que forman parte de la historia de de Lutero pues también van a ser precisamente quemado además era un compositor este hombre es que es que un joven de Alcalá de Henares Sebastián Martínez que se caracteriza también por componer y coplas canciones según la Inquisición el éticas y que luego bueno pues que se cantaban en algunos lugares de de Sevilla y de y de Toledo documento pero también un una buena eh bueno pues un buen granero no de de gente luterana que también tuvieron que quedar cuenta y rendir cuentas ante ante el Santo Oficio Juande moral por ejemplo un clérigo natural de de Villacastín que además fue degradado que es algo de las cosas que hacía la Inquisición con todos los sacerdotes que abrazaban la la afecta según ellos luterana no decir degradar los era eh de Iván decirlo sacerdotes al cadalso y poco a poco iban quitando la estola el traje hasta que quedaban prácticamente en una especie de dicho blanco con el cual bueno pues ella luego fundó en esos asnos hasta el famoso que que madero de los cuatro profetas de Sevilla que precisamente se va vacío de los cuatro por Getafe porque en cada rincón en cada vértice del que más se lo había una estatua hecha de hierro donde bueno que daba acaba agrada profeta y a y a veces se metían a estas personas para que una vez se prendiera el calor del Hierro también dar habrás hacia parte de la física que podían sentir dentro de esas cuatro estatuas un tema fascinante que en los últimos minutos aquí con Fermín Mayorga hemos descubierto casi con nombres y apellidos no porque me y siempre hablamos de de cifras de de personas un poco de de manera indirecta agua personal o el hecho de poner nombre y apellidos a los protagonistas de esta herejía pues parece que lo humaniza muchísimo más y nos hace viajar en el tiempo de nuestra particular máquina del tiempo aquí en Ser Historia para conocer a esos Prost bonistas que sufrieron eh la mano oscura de la Inquisición en los siglos XVI y siete siempre perseguidos por ser luteranos protestantes en este año dos mil diecisiete celebramos el quinto centenario de la Reforma protestante Fermín Mayorga esparto en la Inquisición muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia pues hombre nunca nos olvidemos que la la historia prolongó luego nada los distintos documentados como estos eso mi historia la historia es cultura y la cultura no es enemiga de nadie continuamos aquí en Ser Historia la Cadena Ser los próximos minutos pues vamos a dedicar al crono visor con Javier Sierra Javier bienvenido a Ser Historia qué tal llena ya hay que tengo el teclado para meter una nueva fecha en esta máquina del tiempo que se pone os es una fecha de hace un siglo queremos que viajar al trece de mayo de mil novecientos dieciséis eh Bush adelante pase y Javier Sierra les está esperando junto al creen avisa nunca te y es la eh eh y eh estábamos Kramer recuerda una cosa que te voy a contar operado devastar su puesto traído a un pequeño valle que Portugal está cerca de Coimbra en un lugar conocido como Cova de iría a junto a un pueblo muy pequeño de de de pocos habitantes que es Fátima en Don de tres niños y al mediodía de hoy el trece de mayo de mil novecientos diecisiete tuvieron un encuentro cerca de un árbol con una figura resplandeciente que les llamó por su nombre que ya les pidió que regresase en ese lugar y durante los siguientes meses y que se convertiría en una auténtica revolución para la historia de Portugal pero también para la historia del siglo XX como en este crono Visor vamos a descubrir Lucía dos Santos Jacinta y Francisco Marto eran los tres niños dos de ellos hermanos Jacinta y Francisco que protagonizaron esta historia que cambió desde luego la la forma de entender Europa en ese primer tercio del siglo del siglo XX convulso por todo lo que había sucedido tras la Primera Guerra Mundial el nacimiento de la UE y no soviéticas y en definitiva una serie de cambios geopolíticos que se desarrolla se desarrollarían hablarlo Orgaz de la centuria teniendo como corolario pues la la Segunda Guerra Mundial eh la Guerra Fría hay un montón de gente referentes siempre siempre vinculados a a las apariciones de de Fátima es curioso como la religión la aparición de la supuesta aparición de la Virgen en este lugar tan tan modesto desde el centro de de de Portugal e puede cambiar o por lo menos ser un referente no histórico para para el histórico solamente de este país de la Oliver y que se nota meto el continente sin lugar a dudas además Portugal en esos años físicamente a aquella primavera del año diecisiete estaba atravesando un momento en su historia ciertamente particular porque el país se había declarado laico había una república que era la que dominaba ya a la vida política portuguesa esto desde luego a la Santa Sede ya la esfera de influencia del Vaticano y no le había gustado nada quizá fue ésa la razón por la que eh la aparición de una Virgen que empezaría a ser seguida por primero cientos luego miles luego decenas de miles y luego millones de personas y no sólo ya en Portugal sino allende sus fronteras y fue impulsada y apoyada desde las más altas instancias de Roma cambiarían el panorama geopolítico del país porque es a partir de los años treinta cuando ya tory de las apariciones de Fátima estaba muy consolidadas ah vaya construyendo la basílica Iyad ya todo un movimiento social importante alrededor es cuando llega el dictador Salazar que estaría muchos años dirigiendo los designios de ese país y que tendría a las apariciones de Fátima como uno de los usos y digamos pilares fundamentales sobre las que sobre los que fundó su acción política yo tuve la suerte de conocer Fátima grabación para la televisión de Castilla y León pues hace como quince años recuerdo que lote lo tenemos muy cerquita de la de la basílica y esa música que escuchábamos al principio replicaba cada hora en las campanas de la iglesia no por eso se me quedó eh se me quedó Cavada vivamente que hacía fuego en en mí y en mi recuerdo y es un lugar que sobrecoge el otro día leía que recibe al año más de siete millones de de visitantes es increíble yo no sé si se apareció la Virgen o no allí pero desde luego que la sensaciones que uno percibe al entrar en un lugar de estas características donde tanta gente va con ese fervor esa curiosidad no como iba yo también pues desde luego que no deja indiferente a absolutamente a nadie sobre todo por ser el protagonista uno de los escenarios se indirectos que que fue capaz de de mover un poco los hilos de la de la política de entonces decíamos que acababa de finalizar la la Primera Guerra Mundial en Europa destacó en un momento de de cambio convulso nacía el el comunismo con una serie de de peligros que todo eso implicaba para la la religión católica que sí no había sido pues el referente no de de de los gobiernos en muchos países hay quien se pregunta yo mismo si este tipo de apariciones como luego sucedió en otros lugares como en África o en Yugoslavia en momentos también convulsos de la historia de cada uno de estos países no viene dado realmente por un esfuerzo por la Iglesia por intentar bueno pues esa mano oscura un poco de de de limitarlo los los hilos de del comportamiento de las de las sociedades no pero sí que es cierto que quizá Javier lo más importante de de estas apariciones son los mensajes profético es que que lanzaban vamos escuchar hora algunos de ellos que estaban como decía pues totalmente interconectados con la política de de entonces sí pero es muy curioso es que esos mensajes que vamos a ponerle el calificativo de supuestamente se recibieron eh en aquellos meses de mil novecientos diecisiete tan activos es muy curioso que no se conocieran hasta muchos años más tarde y este también es un punto importante en la historia que vamos a contar esta noche en el crono Visor porque todo esto empieza el trece de mayo con esa ese encuentro de esos tres pastorcillos con una señora más brillante que el Sol que les dice que viene del cielo que que les anuncia que en octubre les dirá quién es en ningún momento dice que es la virgen y lo mantiene como en suspense y que les cita para el mes siguiente el trece de junio a los niños acuden acompañados a esa a ese segundo encuentro ya previa cita por sesenta testigos que no ven a la señora refulgente pero sí perciben relámpagos y un viento extraño sobre la ínfima de las apariciones y se crea como unas digamos una atmósfera mágica en en ese entorno un mes más tarde el trece de julio de mil novecientos diecisiete ya son cientos los curiosos que acompañan a los niños se ven de nuevo los relámpagos nubes de colores truenos que salen de ninguna parte la señora luminosa sólo es percibida por los tres pequeños de nuevo pero ahí es cuando se conceden no se ha dictan no se oyen se conceden es lo que lo que dicen los los testigos eh tres secretos y tres secretos que hacen alusión como tú muy bien dices a situaciones que se están viviendo en ese momento en mil novecientos diecisiete y estamos en esa las postrimerías de la Primera Guerra Mundial Se habla mucho de guerra en Europa y el primer mensaje que reciben los tres niños e indudablemente hace mención a esta cuestión Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra hundidos en este fuego estaban los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras pobre once Hazas con forma humana que flotaban en el incendio equipadas por llamas que salían de ellas mismas los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosa de animales espantosos y desconocidos esta visión duró un momento nuestra abuela madre del cielo nos había prevenido con la promesa anticiparnos con ella si así no fuese creo que habríamos muerto de susto y tapar esa visión del infierno que que les es comunicada a los niños tiene que ver mucho con los horrores de la guerra sin duda que estaban llegando hasta Portugal la guerra de trincheras o los los cadáveres despedazados por las bombas y las atrocidades con los prisioneros y todo eso crea un una sensación de de desasosiego desasosiego permanente efectivamente pero eh hay un segundo secreto que también se trasmite a a los niños y una segunda visión que tiene que ver con un aviso en el que se les anuncia que esos horrores puede que no desaparezcan puede que continúe aquí seguida levantamos los ojos hacia Nuestra Señora que los dijo con bondad y tristeza visteis el infierno para donde van las almas de los pobres pecadores para salvar las Dios quiere establecer en el mundo la devocional inmaculado corazón si hacen lo que Tiko se salvarán muchas almas y tendrán paz la guerra da acabar pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI comenzará otra peor cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida sepan que es la gran señal que les da tíos de que él va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre para impedir la guerra vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón si atiende mis peticiones Rusia se convertirá y tendrán paz sino esparcir a sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia los buenos serán martirizado el Santo Padre tendrá mucho que sufrir varias naciones eran aniquilada pero por fin mi Corazón inmaculado triunfará el Santo Padre me consagrará Rusia que se convertirá y será concedido algún tiempo de paz al mundo en este segundo mensaje Javier Sierra escuchábamos un poco el buenos detalles más concretos no saca más nombres Albán referencias concretas muy muy detalladas escuchábamos bueno la recreación Habbo de de Stalin de de fondo que es quizá uno de los grandes peligros que tenía de la Iglesia en en aquella su caso esos miedos pero atención estamos en una máquina del tiempo en un crono Visor donde las fechas son importantes y antes comentado que este mensaje los recibe en los niños el trece de julio de mil novecientos diecisiete es decir la revolución bolchevique de octubre del diecisiete todavía no se ha producido a ver mi pregunta es hay constancia de que realmente ese mensaje los recibieron esa fecha o fue escrito posterior ahí está la clave de este asunto en aquellos momentos los niños no hablan de los secretos de Fátima y que será mucho tiempo después que comenzará a merodear se esta cuestión sobre todo a partir de la última de las apariciones en octubre del diecisiete A ya se habla de que la Virgen va a revelar un secreto aunque no se dice cuáles Ikeda en el ambiente la sensación de que la vice les ha dicho algo aquellos pequeños que no han querido o no han podido con él o no les han dejado transmitir esto se ahora muchos años después a los dos niños más pequeños que fueron testigos de este encuentro e Francisco y Jacinta mueren de gripe A en mil novecientos diecinueve es decir poco tiempo después dos años después de las apariciones y sin embargo las Per viviente será la mayor de Lucía Lucía a ingresará en mil novecientos veinticinco como monja profesa en mil novecientos veintiocho eh se la trasladará desde Coimbra hasta Tui en Pontevedra y en ese convento años más tarde por orden de su superior el ella pondrá por escrito los mensajes de Fátima y lo hará en mil novecientos cuarenta y uno el treinta y uno de agosto de mil novecientos cuarenta y uno será la primera vez que que sor Lucía redacte a estas alusiones a al al inmaculado Corazón de María A que Rusia será convertida o la necesidad de convertir Rusia y claro estamos hablando de una Rusia que es comunista que que ya ha creado el bloque soviético y que por lo tanto si no hay mayor anhelo en la cristiandad y desde luego en las instancias vaticanas que el poder subvertir ese régimen imponer la fe cristiana lo que me refiero es que no esperaba nadie en aquella época es que está bien estarían helado de de los aliados para derrotar a los a los nazis nadie se lo podía imaginar sin lugar a dudas pero fíjate lo que escribe aquel treinta y uno de agosto del cuarenta y uno Lucía son los dos secretos que hemos escuchado es decir la visión del infierno y y el anuncio el aviso de una posible segunda guerra que claro evidentemente en el año diecisiete era difícil de prever pero que en mil novecientos cuarenta y uno ya estaba en marcha y por lo tanto no es una profecía es una constatación digamos no pero en enero de mil novecientos cuarenta y cuatro por orden del obispo de ley Villa Lucía se ve obligada a escribir la tercera visión el tercer secreto de Fátima será tan terrible lo que lo que cuenta sor Lucía en ese tercer secreto que el obispo de Leiria heló guardará durante muchos años en su palacio sin atreverse hacer nada con él finalmente lo enviará a Roma al Vaticano y se convertirá en una especie de mito singular no fíjate que a partir de ese momento de la llegada del tercer secreto sobre la cargado a la Ciudad del Vaticano a los Papas que son elegidos suceso si Syva mente recibirán como primera oferta de sus nuevos pontificados el poder abrir el sobres lacrados que sor Lucía había escrito en su y convento es que no me extraña que miedo no no los que se atrevieron a por ejemplo el diecisiete de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve el comisario del Santo Oficio y el cardenal Octavia ni en una escena que es casi de película acceden en una la Fedra los apartamentos del recién elegido Juan XXIII con una bandeja de plata con el sobre del tercer secreto lastrado Juan XXIII y dijo que se pensaría si lo abriría no no no lo abrió de entrada no que se lo pensaría que al cabo de unos días lo devolvió de nuevo al Santo Oficio con un lastre sobre la cree eh decidiendo que no podía revelarse claro que contenía ese secreto Kazem era mayor todavía sea sillas había generado expectación por ese tercer secreto que el Papa Juan XXIII dijera que lo había leído por lo menos que tenía conocimiento de ello y que no se podía hacer público muros incrementaba un poco no la expectación en ese sentido el veintisiete de marzo de mil novecientos sesenta y cinco fue Pablo VI el que tuvo la oportunidad de recibir en bandeja de plata ese sobre la calado para conocer su contenido evidentemente Pablo VI ya conocía la reacción de su predecesor y existía la leyenda de que algo horrible estaba encerrado en ese sobre que no debía trascender Pablo VI rompe el sello le la nota manuscrita de Sor Lucía que había escrito en España decide que no puede revelar lo porque su contenido es sencillamente horrible eh la leyenda crece imagínate Nacho hasta que en octubre del setenta y ocho después de la muerte de Juan Pablo I del que no saben sí tuvo acceso al secreto de Fátima porque su pontificado duró treinta y tres días y y no no se habló de de la cuestión pero en en octubre del setenta y ocho cuando accede Juan Pablo II al trono de San Pedro recibe la misma oferta que sus predecesores y él decide no abrirlo dice que este asunto está en sus prioridades Iggy decide devolverlo de nuevo al Santo Oficio donde se volverá a archivar en fin hasta que alguien lo lo pida pero entonces Nacho ocurre algo que cambiará el rumbo del tercer secreto de Fátima y fue otra fecha que merecería un crono Visor casi monográfico no esa fecha fue fíjate la efeméride otro trece de mayo pero de mil novecientos ochenta y uno Aquella mañana Juan Pablo II a bordo del papamóvil hace lo que lo que suele hacer todos los miércoles y es darse un paseo por la Plaza de San Pedro que para ser aclamado por los fieles que se concentran allí para para tratar de de de verlos de cerca no iría en medio de la multitud un hombre eh en escuálido pero fornido fuerte levantó un brazo por encima de todos los que están en la plaza de San Pedro sostiene una pistola hay una monja que lo ve que lo ve en el momento en el que está a punto de disparar inspira de él el momento en el que aquel siniestro personaje a realizar varios disparos que atraviesan el cuerpo de Juan Pablo II lo lo lo mal hieren pero sin lugar a dudas y no hubiera sido por la intervención de esa monja a Juan Pablo II hubiera caído muerto el señor que hace esos disparos y Amalia Jaca es un turco es un sicario un tirador profesional que no hubiera fallado no hubiera errado en sus disparos de no haber sido por esa monja cuando Juan Pablo II en el hospital recibe a la descripción de lo que ha sucedido y le cuentan que la monja que le ha salvado la vida se llama Fátima y lo que ha ocurrido ha sucedido el día de Fátima el trece de mayo eh Serrat se arrepiente de no haber abierto aquel sobre la calado así que lo pide eh está en su proceso todavía de recuperación de de la de los impactos de bala el dieciocho de julio de mil novecientos ochenta y uno Juan Pablo II pide leer el secreto el cardenal Martínez Somalo le da dos sobres uno con el texto original de sor Lucía otro con el texto transcrito traducido al polaco para que lo entienda a la perfección y el once de agosto es decir casi un mes más tarde devuelve los sobres al Santo Oficio a partir de ahí y empiezan a ocurrir cosas empieza ver movimientos al respecto del tercer secreto de Fátima empiezan a ver filtraciones rumores sobre lo que puede contener ese famoso tercer secreto de Fátima pero habrá que esperar tiempo hasta que finalmente se sobre pueda ser abierto ante la opinión pública y aquí el asunto e toma un un giro muy curioso fíjate en octubre de mil novecientos noventa y seis eh coincidiendo también con las celebraciones de Fátima en en Portugal el prefecto para la Congregación de la de la doctrina de la fe el Santo Oficio el archivero del secreto de Fátima se llama Joseph Ratzinger es el cardenal Joseph Ratzinger a todos nos sonase nombre exacto cuando sale y de de la de digamos de las celebraciones convocó una rueda de prensa y le preguntan porque es un asunto que está en el ambiente por el Tercer Secreto se algún día lo van a revelar sí contiene algo tan terrible como para asustar a tantos papas y que eso merezca la pena un secreto Ina eterno y Ratzinger en aquel que todavía nos Papa en aquella rueda de prensa dice esto nada que ya ha dicho que la Virgen no pretende sembrar el miedo ni tampoco pretende digamos que hacer el trabajo a los periodistas y decir hoy lo que los periodistas de Irán dentro de treinta años Ésta no es la intención de la Virgen no entra en estas categorías genio de la mató a un accidente y entra en que es de categoría es curioso cómo el los los mensajes y ese tipo de de comentarios que se hacen alrededor a ver y a mí me parece un mensajes muy muy naíf muy ingenuos o sea siempre se espera uno que la la Virgen María sea superior una persona pues con pues en una luz especial podemos definirlo así lance mensajes mucho más elaborados no sin embargo los dos primeros que hemos escuchado estos comentarios de de Ratzinger hace ver que el bueno pues los mensajes que proporcionaba lucía muy tantos por casa bueno eran mensajes sencillos se supone que también por el hecho de que la Virgen había elegido a unos interlocutores humildes analfabetos porque en los tres niños eran analfabetos en mil novecientos diecisiete y que por lo tanto los mensajes que ellos profesan trasmiten es son el eco de lo que ellos han entendido es decir la causa no estaría según la Iglesia en en la fuente emisora sino en la intermediación en el receptor que los convertiría en en esos textos de su mano de exacto más humanos y de sentido tan naif como como tú Dallas no pero en cualquier caso lo que llama mucho la atención que es como la expectación en torno al tercer secreto de Fátima que crece de manera proporcional en aquellos años no como cada vez que el Papa eh visita por ejemplo Santuario de Fátima se le vuelve a pedir que en fin que desclasifique casi en argot militar eh esa información el Papa hace una cosa que es muy llamativa que pocos si fieles incluso conocen y es que una de las balas