"Rusia: agujero negro"

Voz 2 00:09 la famosa por sus artículos sobre Chechenia es mucha en favor de los derechos humanos fue asesinada en Moscú pruebas irá encontró su cuerpo sin vida ensangrentado en el ecuador de su casa la policía encontró el lugar del crimen una pistola y cuatro casquillos de balas Politkóvskaya trabajaba como comentarista política en el periódico Nóvaya Gazeta bueno sigo por ser uno de los pocos medios opositores al Kremlin que todavía quedarían

Voz 3 00:35 ya es por supuesto con una gran opositora de las autoridades rusas pero los expertos

Voz 4 00:40 saben bien que su influencia en la vida política era extremadamente insignificante era muy conocida en organizaciones de derechos humanos occidentales pero repito su influencia era mínima

Voz 1600 00:56 es una información muy reducida mala completamente parcial y unilateral se habla de las operaciones militares y se dice que se defiende a los rusos del terrorismo es una información muy ideologizada se habla muy poco de lo que le pasa a la sociedad civil de la violación de los derechos de esta sociedad que es muy difícil para la población sobrevivir sobretodo para la nueva generación una generación que ha vivido en plena guerra y que sólo piensa en cómo podría vengarse

Voz 1667 01:26 el asesinato de Anna Politkóvskaya es sólo un ejemplo Rusia el gigante al que todos miran ahora por su posible influencia en la actual Administración norteamericana de Donald Trump es un agujero negro en materia de derechos humanos su presidente Vladimir Putin está en el punto de mira de decenas de organizaciones que le acusan de eliminar a todo lo que suene a oposición en Rusia da igual la forma partidos políticos ONG's organizaciones sociales hoy miramos dentro del país al que todos apuntan ahora por sus maniobras en el exterior y quién mejor que han esté internacional para acreditarlo estamos en contacto con Yolanda

Voz 3 02:02 K es la responsable de los trabajos de Rusia en esa organización hola Yolanda buenas noches hola buenas noches de uno a diez qué nota pone Amnistía Internacional a la Rusia de Vladimir Putin en materia de derechos humanos buena

Voz 6 02:16 Amnistía Internacional no suele poner puntuación a ningún gobierno en eh

Voz 1735 02:21 es cuestión está haciendo derechos humanos pero sí que podemos afirmar sin lugar a dudas que he que bueno pues que en materia de derechos humanos en Rusia en cuanto Asuntos internos y bueno pues Rusia es realmente tiene una situación bastante grave E incluso que ha empeorado en los últimos años

Voz 1667 02:42 tan grave tan la tenencia es tan tan tan mala no que que tendríamos horas y horas para hablar de de la situación en Rusia pero vamos a ir a lo concreto Yolanda porque vosotros en reiterados informes en reiterados comunicados habláis por ejemplo de torturas en Rusia cuáles Si contra quién exactamente

Voz 1735 03:00 eh bueno si nosotros hemos denunciado torturas hemos documentado torturas ir eh bueno se ejercen en diferentes ámbitos no se habla de torturas en Chechenia por ejemplo y en otras repúblicas del del Cáucaso Norte e donde las denuncias de torturas son constantes en graves hay Buero ir el problema es que no se pone ningún tipo de medidas para prevenir las es decir eh recordemos pues que hay algunas algunos casos tan señeros como el de Anna Politkovskaya o el de el Natalia Estemírova que murieron periodistas que murieron porque habían denunciado la situación que se producía en Chechenia por ejemplo de torturas y de otras violaciones gravísimas de derechos humanos que bueno sus casos hay siguen no si sin que se haya descubierto realmente quiénes estaban eh realmente detrás de esos asesinatos y siguen llegando muchas informaciones y nosotros lo estamos siguiendo he ido comentando de torturas en Chechenia en el Klaus el norte pero no sólo allí es decir hay casos de personas que eso detenida hace que son encarceladas por cuestiones tan bueno y tan poco eh no son delitos realmente pues por ejemplo protestar no protestas de forma pacífica tenemos el caso por ejemplo de él y Dean que ha sido detenido por protestar de forma pacífica después se ha escrito desde la cárcel a su esposa diciendo que ha sido torturado de forma reiterada que ha recibido palizas e que ha sido amenazado con violación etcétera Es decir estamos bien esto es algo que se repite en las denuncias de de personas que están en la cárcel por razones por las que no tendrían que estar en la cárcel iraquí que que son un que denuncien torturas

Voz 1667 04:59 el último movimiento destacado al menos que sepamos nosotros Yolanda allí en Rusia ha sido la condena al único opositor político que podría plantar cara Tim en las elecciones presidenciales de dos mil dieciocho estamos hablando de Alexéi Navalni que bueno su condena permite a Putin casi casi tener vía libre no hacia esos comicios no tiene prácticamente rival de cara a esas elecciones del año que viene es alguien a quién vosotros mismos ya había calificado como preso de conciencia no

Voz 1735 05:26 y si este en este caso bueno pues es una figura muy destacada es realmente esto bueno pues despejar el panorama para para para más selecciones y es un ejemplo más de la represión absoluta que hay más voces disidentes es decir esta persona desde un plano político Le podía plantar cara a a Putin pero desde otros ámbitos de la sociedad civil hay muchas organizaciones muchos activistas muchos defensor sin defensoras de derechos humanos periodistas blogueros etcétera que en el momento en que hay un poco de crítica hacia la política de Putin aunque sea de forma muy tras muy marginal eh bueno pues son son reprimidas a través de toda una serie de de leyes que se han ido aprobando en los últimos años y que cada vez hace que sea más difícil pues eso cualquier tipo de crítica no muy y por supuesto pues alguien que desde la política puede puede eh bueno pues plantear algún problema no va a Putin pues también tienen ese tipo de de respuesta

Voz 1667 06:37 claro que hay veces que hablamos de casos más graves no porque se está a punto de cumplir el segundo aniversario del asesinato de otro opositor destacado de Boris Menchov ha aclarado exactamente quién estuvo detrás de aquel crimen

Voz 1735 06:48 no no no no no está claro que la cuestión es que muchos de estos crímenes quedan sin saberse lo que es lo que qué es lo que pasó realmente antes citaba la periodista Anna Politkovskaya pues claro se han condenado a toda una serie de personas que podrían ser los autores he físicos no L'Osservatore te deprimen pero quién está detrás de ese crimen no se sabe en el caso de los pues tampoco se sabe entonces lo que también es que ya estamos reclamando constantemente también es que haya investigaciones independientes rápidas exhaustiva de todo este tipo de él que de sucesos que que bueno que se quedan siempre rodeados hasta cierto punto de impunidad

Voz 1667 07:31 no me imagino no Yolanda se denuncian casos recientemente de de demás cargos no demás opositores supuestamente envenenados por por el Kremlin casi casi recuerdan a la muerte del ex espía Alexander Litvinenko tenis indicios de de planes de este tipo al respecto de planes desarrollados por el Kremlin para eliminar a la oposición a través de de esto de del asesinato del envenenamiento

Voz 1735 07:57 no Amnistía Internacional no tiene no tiene indicios al respecto tampoco ha realizado mucha informal mucha investigación sobre este tipo de cuestiones he pero bueno como digo toda bueno pues en las voces disidentes atienden a a intentar acallar de diferentes maneras

Voz 1667 08:19 otra otra de las claves para entender el estado de los derechos humanos en Rusia lo que no estás contando Yolanda es el concepto de agentes extranjeros no que se aplica a ONG's que trabajan en el país ONG como Amnistía qué significa exactamente esa etiqueta de agentes extranjeros

Voz 1735 08:36 bueno la la ley sobre agentes extranjeros en realidad se les aplica a las ONG rusas que reciben financiación del extranjero y que de una forma ambigua se dice que realizan actividades políticas y ahí cabe pues cualquier tipo de actividad casi no he y luego a las organizaciones extranjeras que tienen actividad en Rusia pues se aprobó también una una ley que que también les hace criticar también los cuarta mucho y que es una ley que se llamaba de de organizaciones indeseables no pero pero la de agentes eh a cero es fundamentalmente se refiere a a la sala sobre en hacer rusas está totalmente acallando las voces las voces críticas dentro y bueno ahí está suponiendo he muchísimos problemas para la sociedad civil rusa porque eran ONGs que realizaban pues es tan valiosas como puede ser el luchar para contra la discriminación de las mujeres y de tipo medioambiental etcétera y todo eso se está está entonces actividad posibilitar no porque bueno se está portando totalmente Natividad en las

Voz 7 09:53 a sobre la ingesta entiendo que eran organizaciones lo que son organizaciones a críticas con las políticas que desarrolle ahora mismo al gobierno de Putin

Voz 1735 10:02 es muy buena es una organizaciones críticas pero que en realidad tenían actividades pues como defender el medioambiente o defender a personas que no tenían derecho a a no ser que el Gobierno no les facilitaba vicios de abogacía por ejemplo o servicios pues para las personas que sufren discriminación o para las personas de los colectivos LGBT es decir eran organizaciones que cubrían huecos que no lo cubre el Estado y que sin embargo bueno pues están enfrentando a todas este tipo de restricciones también

Voz 1667 10:43 bueno vosotros lo habéis sufrido no porque os clausuraron la oficina no sé como está ese asunto si habéis podido volverla a abrir si vuestros compañeros de Amnistía en Rusia han podido volver abre la oficina o no

Voz 1735 10:52 sí bueno esto fue una cuestión esto fue una cuestión de que esto fue una cuestión mate un problema con un ese momento administrativo parecían administrativo no hiciese que han podido volver a abrir la oficina ahí están trabajando

Voz 1667 11:11 me citabas que os preocupaba especialmente uno de los colectivos que más os preocupa vosotros es el de las mujeres no con la ley sobre violencia intrafamiliar que que aprobó Rusia no hace mucho no recientemente porque os preocupa esta ley porque es perjudicial al para los intereses de las mujeres y la defensa de la integridad de las mujeres no Yolanda

Voz 1735 11:33 eh bueno esta ley en realidad es una reforma que el que ellas como que pisotea de nuevo no los derechos de las mujeres porqué despenaliza en principio Bari el algunas formas de violencia en el ámbito intrafamiliar pero claro al final familiar quienes más sufren son las mujeres no el tema de la violencia de género eh esto lo que hace es que eh bueno pues la primera vez que se denuncia no por ejemplo una primera agresión a prever que se denuncian lo que se produce sino que se denuncia que una que una persona este atreve a denunciar y pues a considerar que no está no es delito no entonces es como bueno cuando ya se repita otra de la denuncia entonces ya empezamos a considerarlo con lo cual es gravísimo porque esto deja ya totalmente desprotegidas eh ya digo no solamente para las mujeres pueden ser para los menores pueden ser para otros miembros de en el ámbito familiar que pueda sufrir violencia pero sobre todo las mujeres pues la falta de recursos está falta de protección por parte del Estado que está sufriendo pues esto ya la teja totalmente desprotegidas no entonces Amnistía pues lo que pide es que que que se que desaparezca esta nueva legislación que en realidad él está ahorros empieza a tomar medidas pues para proteger a las mujeres deriva de la violencia de género en Rusia es un problema enorme Amnistía ya buenos realizó un un informe hace ya unos cuantos años pero bueno que no nos Ostrava que el ámbito de la violencia en Rusia es tremendo se dan ese momento creo que hablábamos que que no se año pues había habido nueve mil muertes de mujeres reconocidas por el Ministerio del Interior ruso

Voz 7 13:18 de Mendieta muerta

Voz 1735 13:21 entonces ese es la magnitud del problema es enorme realmente bastante oculta no

Voz 1667 13:30 y para esto Navas si lo hacía dónde has como

Voz 1735 13:33 un paso más en contra

Voz 7 13:35 bueno a la impunidad no de de estos crímenes y de maltrato

Voz 1735 13:39 e incluso bueno pues ha bueno pues no reconocer que existe otro lema no no no darle la importancia que tiene y debe adoptar toda una serie de medidas pues para proteger pues es de crear de refugios financiados por el Estado etcétera toda una serie de medidas pues bueno pues es incluso es casi como una bofetada más no

Voz 1667 14:01 para finalizar Yolanda la comunidad internacional es lo suficientemente exigente con Rusia para que acabe con con todos estos problemas toda esta falta de respeto a los derechos humanos que nos ha relatado en estos minutos

Voz 1735 14:15 bueno he Amnistía Internacional reclama constantemente

Voz 1667 14:19 no

Voz 1735 14:19 sí sí no sólo reclamamos igual no pues luego en las relaciones relaciones están todos los gobiernos pues de Rusia es uno de los que es muy difícil no que los gobiernos reaccionan y que pidan que me exijan cuentas etc eso es es es muy difícil pero bueno pues es ahí está nuestro reto también y también al de toda la sociedad es decir ver que en Rusia hay una sociedad civil que está la sufriendo mucho porque todas estas medidas legislativas están están realmente acabando con con la voces críticas idea es importante que se sepa no que que bueno que sigamos reclamando y pidiendo gente pidiendo pues para ver si si hay algunos pasos esto lanzadores no hace poquito sí hubo un una una sentencia de Tribunal Constitucional ruso no que que bueno pues que limitaba hasta cierto punto una legislación en materia de de protestas públicas he y que había bueno había había condenado a un hay un un preso político que estaba en la cárcel por haber manifestado pacíficamente cuatro veces no entonces el había aplicado en un artículo del código penal dice que es así que si se viola en las en la legislación para no protestar para dar a no protestar pues entonces te puede suele podía meter en la cárcel no y entonces a es la donde tiene una cárcel y ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que que bueno pues que está esta interpretación era demasiado rigurosa y entonces pues que no tenía que demostrar que realmente había causado un daño no solamente que se había manifestado no entonces bueno es un atisbo de esperar es un poquito de un rayo de luz que viene además de dentro de las instituciones rusas con lo cual es positivo y esperamos pues que vayan avanzando en ese sentido

Voz 1667 16:23 bueno pues un ejemplo en medio de ese escenario lamentable en el que bueno pues me temo que pesa más otras otros intereses con con el resto de países con Rusia que que el respeto a los derechos humanos que no ha ocupado en los últimos minutos y que nos ha dibujado Yolanda Vega responsable del trabajo sobre Rusia en Amnistía Internacional Yolanda muchísimas gracias por acompañarnos este domingo en Punto de Fuga