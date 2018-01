Las noches de Ortega: Islas Galápagos y CCOO (04/03/2017)

Voz 2 00:00 bien

Voz 3 00:17 eh

Voz 4 00:20 muy buenas noches queridos amigos de la radio hoy es un día normal no es un día especial habitualmente empezamos los programas de radio avisando de algo que después no podemos cumplir siempre decimos hoy va a ser una noche especial no la de hoy va a ser una noche absolutamente normal pero tal vez por eso valga la pena enfrentarse a ella la normalidad en ocasiones es lo más extraordinario estamos aquí todavía vivos yo aquí con este micrófono vosotros en vuestras casas con los transistores au las tabletas y los teléfonos móviles au por dónde diablos nos escucháis vamos a empezar una noche de normalidad absoluta milagrosos sentido de esa expresión queridos amigos de la radio empezamos si os apetece contarme algo si está ahí es aburridos en vuestras casas Si una luz se enciende y de repente os decís por qué no llamo a Ortega hacerlo sin que os de ningún corte yo estaré aquí como siempre para servirnos para que me utilice is para ser ese kleenex en el que yo era si después lo tirados a la basura no me importa acabar en un lugar tan espantoso si Osés servido de algo

Voz 6 02:14 las

Voz 7 02:20 Nos llama Álvaro Álvaro muy buenas noches Álvaro hola hola Álvaro buenas noches Álvaro buenas noches

Voz 8 02:31 parece que tenemos algún problema con la comunicadora

Voz 9 02:34 ahora que está aquí Álvaro no no no nos escuchaba

Voz 8 02:41 sí porque no decía nada no se encuentra bien

Voz 9 02:49 Álvaro que tiene estoy muy borracho ha bebido Álvaro Rivas tal te borracho lo dejamos mejor me encuentro mejor momento Álvaro que quiere que lo deje más no

Voz 10 03:08 que no es que aquel habrá que les decimos las cosas por primera vez

Voz 11 03:14 bueno Álvaro tal vez no es no está ausente en un en en la mejor situación para

Voz 9 03:20 para hablar con la radio de acuerdo o no pero

Voz 10 03:22 vale que a es decirlo si es decir tras ocurre refugio me acabo de tener remeros muy gordo con mujer con mi mujer

Voz 8 03:39 qué ha pasado con tu mujer Álvaro qué ha pasado con su mujer Álvaro Nos lo quiere decir sentirá me lo dice Álvaro

Voz 9 03:52 no

Voz 10 03:57 la cama se ha ido a la cama con con quién con todo con todos los miembros de Comisiones Obreras

Voz 12 04:10 aquí

Voz 9 04:12 con los carlistas con todos los sindicalistas de no

Voz 10 04:20 costando un robos con todos de Comisiones Obreras

Voz 9 04:29 bueno Álvaro

Voz 10 04:34 me he enterado está esta tasa

Voz 9 04:37 hay Amado

Voz 10 04:40 un compañero me lo ha dicho es lo de Ana María Jorge le pasa la María Jose coge la costando coger contó haga comenzamos con todos lo compañero de profesión no está

Voz 9 04:58 íbamos a morir

Voz 10 05:06 María José enamorado poema

Voz 11 05:09 cuántos compañeros son dos de Comisiones Obrera

Voz 10 05:11 cuarenta y ocho treinta y ocho cuarenta y ocho

Voz 8 05:15 cuarenta y ocho miembros de CCOO lo que le ha comentado su amigos cierto

Voz 9 05:26 Álvaro momento

Voz 14 05:30 esta bebiendo Álvaro

Voz 9 05:32 Álvaro

Voz 11 05:35 yo creo que no es el mejor momento para hablar de verdad no lo vamos a dejar para para otro momento que está usted más

Voz 9 05:42 más relajado más despejado de acuerdo hombre muy bien y así me lo paso muy bien no

Voz 8 05:54 bueno Álvaro hablamos en otro momento de acuerdo con amigo

Voz 11 06:03 que Armindo bien continuamos con con más llamadas aquí en la Cadena Ser soy el hombre que te escucha la gran oreja de la Cadena SER soy el chico que comprende tu dolor y lo hace suyo soy aquel que jamás te falla este programa es un pozo lleno de lágrimas tus lágrimas y las vías Eulalia Eulalia buenas noches

Voz 9 07:05 qué tal buenas noches

Voz 8 07:10 está borracha Eulalia bastante bueno no sé qué pasa esta noche Eulalia que le ocurre Eulalia qué ocurre que que alguien no lo entiendo Lourdes está sufriendo un revés quiere ocurre lo que ocurre

Voz 10 07:37 me mayo si se ha sabido si iba a la gala

Voz 8 07:46 su marido se ha ido a las Islas Galápagos

Voz 15 07:51 donado pero la la

Voz 16 07:54 abandonado es muy duro con maridos

Voz 15 07:57 el archipiélago

Voz 8 07:59 sí Eulalia pero porque se ha ido tan mal

Voz 15 08:04 es una persona con la que convivido toda la vida ven aval tiene una Miami ya que se va a vivir a un archipiélago eso creo que no voy a

Voz 8 08:23 le pregunta que por qué se ha ido a las Islas Galápagos su marido

Voz 15 08:27 acá para recargar pilas para pagar que me tienes que necesita que necesita su tiempo para pensar recargar

Voz 9 08:44 bueno a mí me ha dejado tiene una casa hola año lo he dicho ayer que que te has

Voz 10 08:59 que te ofrece un archipiélago

Voz 16 09:07 soledad

Voz 9 09:07 Soler ha me dije que bueno

Voz 15 09:18 bueno ya ya teníamos que queda hablábamos lógica es costosa daño yo me voy a un ningún archipiélago aquí en casa

Voz 5 09:31 tiene que hacerse fuerte Eulalia

Voz 15 09:34 pero se puede

Voz 9 09:36 a vivir sola no

Voz 8 09:38 claro claro que de vivir sola Eulalia no necesita a su marido para estar bien

Voz 15 09:47 alguna algo una pareja suya le ha dejado Auster país según archipiélago no no sabe de lo que está hablan no tengo tiene autoridad moral largas Eulalia

Voz 8 10:04 en pero puedo comprenderla igualmente

Voz 15 10:07 bueno pues daba el abandono el abandono por archipiélago no hacen tiene vive la una mañana todo pareja que dije me voy a a las Galápagos

Voz 9 10:23 cualquiera que Piélago

Voz 15 10:25 ya es vieja tú no lo has vivido en entorpezcan es el abandono archipiélago no se entiende no que he vivido la va a archipiélago

Voz 8 10:39 vamos a dejarlo aquí me parece que no está usted en en el mejor momento para hablar de acuerdo o Eulàlia venga venga buenas noches Eulalia

Voz 20 11:02 no todo vuestro malestar como si fuera el mío propio

Voz 4 11:06 no todo vuestra desdicha en mi pecho

Voz 20 11:09 como si hubieran nacido ni percibo puesto

Voz 4 11:15 el dolor multiplicado

Voz 20 11:18 porque me duele a mí más que vosotros

Voz 8 11:23 Nos llama agustín agustín buenas noches buenas noches adelante querido amigo

Voz 12 11:29 Ortega vamos a ver en llevo escuchando escuchándote y y no quiero mentir te pero a año

Voz 21 11:37 sí he

Voz 10 11:39 a mí me una

Voz 12 11:41 una buena opinión de Di de tu profesionalidad y compromiso para con la audiencia en general tenía una opinión favorable

Voz 9 11:51 bien pero me acabo de caer al suelo pertenece a suelo porqué Agustín

Voz 22 12:00 en la falta de empatía tenía con la señora que acaba de llamar ha hecho que caigan los huevos al suelo Ortega

Voz 8 12:07 pero qué me dice caigan al suelo

Voz 22 12:10 porque el tú sabes lo que te acaba de contar la señora tú eres consciente de lo que te acaba de decir esta pobre mujer

Voz 23 12:17 sí que frío un abandono por archipiélago Ortega sí que sitúa relataba es el asunto

Voz 22 12:23 como si se tratase de un abandonó normal y corriente Ortega Ortega si yo deberá te lo digo me alegro en el alma in el alma Maleno yo digo de ironía me alegro en el alma de que ninguna mujer que haya abandonado país a vivir en un archipiélago pero al menos coño tenga la decencia de ponerte en el

Voz 23 12:43 lugar de lo que sí lo hemos sufrido Agustín aunque sí hemos atravesado por eso Agustín es que no veo a mi mujer

Voz 22 12:50 que fue al Archipiélago de la reina Adelaida en el Estrecho de Magallanes con lo que me fue con los chiquillos himno me rehecho no me he rehecho tratar este tipo de abandonos como si fueran los normales es Béziers que pido perdón un hijo de puta

Voz 11 13:11 Agustín de verdad

Voz 23 13:14 lo que estamos exagerando un poco las cosas no lo estamos exagerando nada Ortega nada estamos esa yo creo humildemente que si por la mañana a Pepa Bueno muy bien Agustín escucho muy bien pero que no veo Agustín en ataque que pelado como es que fuese o no entiendo nada que podía hacer es pedirle perdón

Voz 11 13:44 Agustín gracias por su llamada venga

Voz 24 13:49 no

Voz 4 14:01 pido perdón si he ofendido de alguna manera

Voz 11 14:04 a la señora Adela lo siento

Voz 4 14:14 pero de verdad que no ha sido mala intención ha querido tratar este asunto como como Dios me da a entender perdón Adela perdón a todos los oyentes de la Cadena SER me gustaría no ser tan torpe no equivocarme tanto frente a este micrófono ojalá fuera mil cien mil un millón de veces más sensible de lo que soy pero que sepáis que todo lo que hago lo hago de corazón que actuó lo mejor que puedo unos llama Jesús

Voz 9 14:54 buenas noches amigos buenas noches es hoy el hermano de Álvaro el oyente que ha llamado en primer lugar si hablando de bienes de su mujer con los compañeros de Comisiones Obreras CCOO y exactos

Voz 10 15:11 bueno me lo he duchado

Voz 9 15:13 sí yo he duchado se encuentra mejor y quiere hablar como

Voz 10 15:16 con vosotros

Voz 8 15:17 bueno vale de acuerdo que había sido un poquito de acuerdo

Voz 9 15:25 buenas noches buenas noches Álvaro en primer lugar no era el espectáculo antes nada nada yo ya está ya está olvidado

Voz 10 15:35 no suelo o que no se preocupe por lo general yo soy un hombre

Voz 9 15:41 no se preocupe lo entendemos celulosa acontecimiento me hubieran superado

Voz 10 15:46 a mi hermano me metió en la ducha un poquito mal despeje

Voz 8 15:49 muy bien quiere contarnos no no pasa nada se encuentra mejor para contarnos lo que

Voz 9 15:55 no me encuentro bastante mejor para hablar vale pues nos decía que si tu

Voz 28 16:00 posa le había sido infiel con cuarenta hay cuarenta y ocho compañeros de Comisiones Obreras cuéntenos

Voz 10 16:10 pues yo era Haro es relato que yo tenía antes de que venir a veo malo es malo me hablan nada más información

Voz 9 16:20 legada más información su hermano vamos hasta

Voz 10 16:24 veo se

Voz 9 16:25 sí me mujer era María José sí sí ha costado

Voz 10 16:29 con con todos los compañero de tome yo a la Federación de Industria con todos los compañeros de comisionado era de la Federación Agroalimentaria de la Federación de construcción y servicios la Federación enseñarla

Voz 9 16:44 Álvaro la federación

Voz 10 16:46 Álvaro de servicio a la ciudadanía la Federación de Sanidad de inventario y la Federación de Pensionistas jubilado en total según me dice mi hermano sí guarda me levemente en los últimos datos veremos la María José se ha costado ciento veinte compañero de Comisiones Obreras

Voz 9 17:10 con

Voz 10 17:10 setecientos veinte ciento veinte

Voz 11 17:15 bueno Álvaro es una mujer adulta pueda hacer también lo que le dé la gana en en eso no

Voz 10 17:21 que bueno pero a mí una misma franja hola a la isla Girón

Voz 9 17:25 bueno pues deje la flujos

Voz 10 17:28 a esa más siempre sí claro que sí

Voz 9 17:31 sí esto se pasa de la hay margen

Voz 12 17:33 el hijos gozando

Voz 10 17:37 con lo que había unción mi compañero de sindicato se va a quedar clavada

Voz 8 17:43 eso le parece a usted habla pero lo lo acabará olvidando Álvaro

Voz 10 17:51 da siempre en mi cabeza

Voz 9 17:54 seguro que no olvida Álvaro bueno que no se culpabilizar Álvaro

Voz 10 18:01 nada más lejos que la la siempre

Voz 29 18:04 como una reina en casa no no la falta darle veo sí hombre un plato en la mesa ha tenido siempre se producían sería

Voz 12 18:18 pero se conoce

Voz 29 18:26 el grito él no es un grito muy varonil cuando el sindicalista se enfada con la patronal

Voz 30 18:38 sale un grito muy varonil

Voz 10 18:40 ha sido no se fían

Voz 30 18:42 el odio fuera fuera

Voz 9 18:47 le gustaba ya le gustaba

Voz 29 18:50 Dick ha dictado hombre

Voz 9 18:52 el sindicalista hombre

Voz 29 18:55 dígale de la testosterona

Voz 5 19:01 bueno Álvaro vamos

Voz 9 19:02 dejar cuenta estar borracho

Voz 11 19:05 vuelve a este luego las tumbonas LOTC lo dejamos aquí Álvaro buenas noches amigos buenas noches hasta otra

Voz 9 19:12 no

Voz 6 19:20 no

Voz 4 19:22 quiero ser la voz con la que sueñas el hombro en el que lloras el brazo que te abraza las piernas que caminan contigo lamente que te entiende los ojos que te miran los oídos que te escuchan el poeta que te emociona quiero he querido oyente de la Cadena SER ser tu amigo

Voz 31 19:45 sí sí

Voz 4 19:54 continuamos con los teléfonos abiertos espero todavía tu voz espero todavía tu presencia me dicen los compañeros que una mujer ha llegado a nuestros estudios de la Cadena Ser que tiene mucho interés en participar y por supuesto las puertas de nuestros locutorios siempre están abiertas está sentando ahora mismo siente se aquí señora aquí tenemos buenas noches buenas noches para que venir

Voz 5 20:32 bueno en primer lugar Mi nombre es María Dolores Bermúdez encantados hoy la presidenta de la Asociación de Mujeres y Hombres afectadas y aceptados por el abandono tipo archipiélago vengo en representación de de todas y todo Mis compañeros a expresar aquí una queja a formar a la Cadena Ser por no haber demostrado sensibilidad hacia nuestro colectivo yo

Voz 4 20:59 en repito lo que le comentaba al oyente que no ha llamado censurando mi mi comportamiento lo lamento lamento profundamente que no haya demostrado ese sensibilidad que ustedes con toda la razón del mundo exigen a los profesionales que nos dedicamos a la comunicación si no puedo hacer otra cosa que reiterar mi

Voz 5 21:20 mi culpa señora han desee ustedes de verdad consciente de que cuando un marido se te va a un archipiélago todos tus esquemas siete trunca el abandono tipo archipiélago es un abandono que duele un abandono Cage sufrir muchísimo y a mí me gustaría poder hablar con esta mujer a la que usted ha ninguneado para animarla decirle que la puerta de la Asociación de Mujeres y Hombres afectadas y afecta pues la abandone el Archipiélago quiere tiene sus puertas abiertas paella una pueden llamar así

Voz 4 21:55 compañeros vamos llamando por favor a es buena

Voz 5 21:58 cortante que esta persona no se sientan solas porque la cabeza a una se le puede ir cuando se imagina a su marido en en las Islas Galapagos hay que tener mucho tacto de verdad ahí pico muchísimo miedo

Voz 4 22:11 en los compañeros que ya tenemos a la línea para señora buenas noches

Voz 9 22:15 hola buenas noches sigue borracha señora

Voz 15 22:18 surgido sigo aquí cabe un poquito más que antes sí claro

Voz 5 22:25 la señora que la puerta de nuestra asociación están abiertas que lo sepa que puede venir cuando usted quiera

Voz 15 22:32 han ya no hace falta que mi mi marido ha vuelto ha vuelto a mi culpa pero también la casa conmigo y a puerto

Voz 5 22:42 qué bien señora que bien de verdad vaya vaya hombre no sale sí parece como si me fuera había gustado que en hubiera vuelto al volcán pero porque yo me entiendo mejor básico con la victimización me entiendo mejor que bueno

Voz 4 23:05 yo me vota a mí

Voz 5 23:07 la victimización Alonso pero de estar con todos los que le vaya bien a esta señora me habré que me hubiera gustado más que esta señora hubiera estado mal

Voz 9 23:18 no digo mejor no

Voz 5 23:21 porque la cosa de la victimización me bueno nace como bueno se en mi en mi modus vivendi también entiendo no

Voz 32 23:31 qué quiere señora de digo que se me ha quedado trabajadas Galatto no está de más de también no no se mira por usted misma usted no tiene que hacer ningún favor a la presidenta de esta asociación si usted está bien pero no no no no no no no usted

Voz 11 23:48 mire mire por su propio bien señora

Voz 15 23:51 es que a mí me siento yo mal por esta señora sigue que me fuera mal las cosas

Voz 5 23:56 cada señor a ver si usted lo entiende a mí me me hubiera gustado que de forma natural usted el obstáculo estuviera pasando mal claro para que así me asociación tuvo un sentido sin forzar que si usted ya lo tiene toda regla o tampoco es cuestión de que esté mal lo fuerce para que ustedes les hubiera sido que hubiera estaba pero que es eso

Voz 33 24:15 ese hubiera sido lo ideal

Voz 4 24:18 eh sabía gramos mucho de este al final feliz de acuerdo al menos yo yo sí que me alegro de acuerdo

Voz 8 24:24 un fuerte abrazo adiós amiga bueno no no no

Voz 5 24:28 no siempre se puede ganar bueno es decir pierde también bueno muchas gracias por venir señoras lo insisto que tengan ustedes por favor sin respeto lo lamentamos toda las mujeres y hombres abandonase abandonados en archipiélagos

Voz 11 24:43 que están sufriendo muchas gracias por venir

Voz 33 24:46 darnos su punto de acceso

