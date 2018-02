Punto de Fuga: "Un viaje mortal para la infancia" (05/03/2017)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena Ser

Voz 1322 00:32 el hombre que nos empujó dentro de la barca y nos dijo que miramos las estrellas el bote estaba en medio del mar y todo el mundo lloraba también gritaban porque el viento movía nuestra barca mucho todo el mundo lloraba vimos un pequeño barco y nos pusimos a gritar para que fueran a rescatarlos lo hicieron Nos rescataron Nos llevaron a tierra firme fue entonces cuando nos llevaron a un centro de detención en sabrá ATA donde estuvimos cinco meses no había comida no había agua en sabrá tan no solían pegar todos los días recuerdo a un bebé que cayó enfermo pero no había ningún médico que pudiera atenderle aquel sitio era muy triste no había nada sólo nos pegaban pegaban a los bebés a los niños y a los adultos recuerdo a una mujer embarazada que se puso de parto allí mismo cuando el bebé nació no había agua caliente para ellos en lugar de eso utilizaron agua salada del mar para atender al bebé

Voz 1667 01:34 este es el testimonio de Camps un pequeño nigeriano de sólo nueve años que ha recorrido el desierto del Sáhara junto a su madre para llegar a Libia idea hay embarcarse

Voz 6 01:45 tomar rumbo a Italia rumbo al sueño europeo su historia forma parte del último trabajo de UNICEF titulado Un viaje mortal para los niños un retrato de las rutas de la inmigración hacia Europa y los menores que la recorren

Voz 1667 02:02 este domingo vamos a escuchar esas historias y conectaremos con Libia donde doscientos cincuenta mil desplazados esperan su oportunidad de embarcarse hacia nuestro continente en una situación de extrema vulnerabilidad que aprovechan las mafias

Voz 7 02:25 está claro que los secuestros y el tráfico ilegal de personas se produce en esos centros de detención pero hay que tener en cuenta que Libia viven doscientos cincuenta mil migrantes que son mucho más vulnerables que el resto a la acción de estas mafias desgraciadamente estos mafiosos y secuestradores son listos y saben dónde ir la vulnerabilidad de las personas es clave para que puedan completar sus acciones criminales

Voz 1667 02:55 el programa de hoy estaremos en Libia retratando la situación de vulnerabilidad de esos desplazados pero también viajaremos un poco más al sur al Reino de Boko Haram

Voz 8 03:06 Juan tú has tenido que sufrir para decidir refugiarse en pleno desierto es una huida que tiene que ver con la entrada salvaje de

Voz 2 03:14 lo harán en las aldeas y pueblos del norte de Nigeria

Voz 8 03:17 en busca de reclutar combatientes y de reclutar mujeres y niños como esclavas Boko Haram llegas total de estos pueblos irrumpe con violencia hay quien puede se escapa icono pues

Voz 1667 03:30 un equipo de Intermonoxfam el diario El País ha recorrido en la frontera entre Nigeria y Níger la zona que concentra decenas de miles de refugiados que huyen de esa violencia del grupo terrorista más sangriento del mundo de Boko Haram huyen al desierto porque no tienen alternativa Pablo tosco y Nacho Carretero nos van a acompañar en unos minutos para contarnos qué es lo que vieron en esa zona tan olvidada del planeta estaremos también en Bilbao en el festival de cine sin eco At

Voz 9 03:57 tenemos que creo que es importante hacerlo contando nuestras propias historias como activista para mí no es aceptable que la gente sea silenciada cuenta están ocurriendo estas injusticias así que tenemos que contraatacar

Voz 1667 04:10 el festival de cine LGTB que recoge las mejores producciones de cine de algunos de los países en los que todavía no hay libertad sexual es más libertad es perseguida incluso con pena de muerte como es el caso de Uganda nuestros compañeros de Radio Bilbao nos van a explicar que se ha podido ver en ese festival en Mundo Express volveremos a Honduras se cumple un año del asesinato del activista ambiental Berta Cáceres

Voz 10 04:33 ante todas las irregularidades es posible que dado Entença que favorezca la libertad de las personas imputadas hizo lo hicimos señalando que necesitamos que esto investiga la autoría intelectual del crimen que sigue intacta intentó crear un montaje eso asesinato bueno nosotros decimos es el este llevarnos autores intelectuales también es llegar a los grupos más poderosos vemos que las condiciones que actualmente tiene

Voz 1667 04:59 escucharemos a la familia de Berta Cáceres y sabremos en qué punto está a la investigación de su asesinato todo esto y más desde ya porque este mundo también importa comenzamos

Voz 1667 07:36 hoy empezamos en Libia un Estado sin ley que decenas de miles de refugiados llegados de distintos puntos de África utilizan como trampolín para embarcarse hacia Italia a través del Mediterráneo Unicef acaba de publicar un completísimo informe que describe como es el viaje de esos desplazados con especial atención a los menores entre ellos Jamis de nueve años y su madre

Voz 1322 08:16 no teníamos dinero porque mi madre no trabajaba llegamos de Nigeria Libia a través de agradece en Níger un hombre murió en nuestro coche estábamos muy tristes el hombre que nos empujó dentro de la barca nos dijo que miramos las estrellas el bote estaba en medio del mar todo el mundo lloraba también gritaban porque el viento movía nuestra abarca mucho todo el mundo lloraba vimos un pequeño barco y nos pusimos a gritar para que fueran a rescatar nos lo hicieron no rescataron Nos llevaron a tierra firme fue entonces cuando nos llevaron a un centro de detención en sabrá ATA donde estuvimos cinco meses no había comida no había agua en sabrá tan no solían pegar todos los días recuerda a un bebé que cayó enfermo pero no había ningún médico que pudiera atenderle aquel sitio era muy triste no había nada sólo nos pegaban pegaban a los bebés a los niños y a los adultos recuerdo a una mujer embarazada que se puso de parto allí mismo cuando el bebé nació no había agua caliente para ellos en lugar de eso utilizaron agua salada del mar para atender al bebé decidí dejar Nigeria porque no había trabajo

Voz 1454 09:29 cuatro

Voz 1322 09:31 yo quería trabajar y ayudar a mis hijos

Voz 1454 09:33 yo no sabía que el viaje iba a ser tan peligroso me di cuenta cuando nos acercábamos al mar y pensé que esto no iba a ser tan fácil ellos no me dijeron la verdad ellos no me hablaron de los riesgos que había mide las dificultades que enfrentaría todo se convirtió en una realidad para mí cuando vi la situación el Marques expandió delante de mis ojos pero una vez que nos adentramos en el mar ya no podía dar marcha atrás pagado mil cuatrocientos dólares por ese viaje Si hubiera decidido no salir nadie me habría devuelto el dinero hecho todo esto pensando en mis hijos pues su futuro y no quería perderlos durante el tiempo que pasamos en el mar pensé si soy yo está bien morir pero no ellos

Voz 1667 10:30 el testimonio de Haza de su hijo Camins es sólo una de las historias que refleja este completo estudio de Unicef que vamos a repasar con la ayuda de nuestro corresponsal Ismael Monzón buenas noches Ismael

Voz 0831 10:41 qué tal buenas noches Unicef recoge en este informe

Voz 1667 10:44 me datos sobre la llegada de refugiados a las costas Libia refugiados que se embarcan hacia Italia que dicen esas cifras exactamente Ismael sito

Voz 0831 10:51 tras el boom de dos mil quince de llegadas a Grecia el flujo migratorio no sólo no cesó el año pasado sino que Italia recibió un número récord de migrantes ciento ochenta y un mil personas llegadas en precarias embarcaciones por el Mediterráneo de esos ciento ochenta y un mil el dieciséis por ciento eran niños hablamos de veintiocho mil menores de edad que además venían solos sin sus familias así con la única compañía en ocasiones de otros menores como ellos muchos tienen entre doce o catorce años y su proceder es siempre el mismo salen de sus países habitualmente del África subsahariana o el Cuerno de África con dinero que les dan sus familias y quieres van entregando a los traficantes después de un largo viaje que puede durar cerca de un año llegan a Libia de ahí Se embarcan a Italia y cuando llegan a Europa en muchas ocasiones escapan de los centros de acogida e intentan por su cuenta seguir su camino al resto del continente la mayoría proceden de Nigeria Eritrea Gambia o Guinea no son los únicos dice el informe de Unicef que ello otras doscientas cincuenta mil personas esperando para partir de Libia de los cuales veintitrés mil son

Voz 1667 11:50 lores además este informe Ismael incluye el resultado de una encuesta realizada a los migrantes que han visitado UNICEF en esos centros de detención una encuesta que refleja el elevado nivel de violencia que tienen que soportar que es lo más relevante

Voz 0831 12:04 pues quizás lo más llamativo que presenta este informes el número tan elevado de menores que dicen haber sufrido malos tratos la mitad de los encuestados reconocen que han sufrido violaciones o abusos una practica que aumenta entre las jóvenes pero que también ocurre con los niños además tres cuartas partes declara que ha sido víctima de palizas y agresiones físicas en ocasiones incluso por personas unido formadas por lo que se puede entender que el trato de las autoridades no es precisamente bueno por último prácticamente ninguno se libra de los abusos verbales en su travesía además acusan problemas de mala alimentación y cuando por fin llegan alivia su situación tampoco mejoras la mayoría deben ponerse a trabajar allí porque se han quedado sin dinero deben costear el viaje y en muchos casos terminan en esos centros de detención algunos controlados por las milicias donde reinan también las vejaciones

Voz 1667 12:50 bonito

Voz 1667 13:15 pues vamos a conectar con Libia allí se encuentra el portavoz de Unicef en ese país Ghassan Khalil qué tal buenas noches para empezar me gustaría que nos describiera cómo es larguísimo viaje que realizan decenas de miles de refugiados desde sus hogares hasta Libia

Voz 2 13:32 es es el es que nos suelen dar ahí ahí

Voz 7 13:43 es un viaje largo pero también es un viaje duro esos migrantes tienen que cruzar el desierto después de eso tienen que cruzar el mar desde Libia a Europa a lo largo de este viaje experimentan todo tipo de abusos de violencia de explotación las condiciones del viaje hacen que estas personas sean más propensas a sufrir esa violencia y esos abusos lo único que hacen es tratar de buscar una vida mejor por eso huyen de sus países

Voz 2 14:08 SUR edita por ratas la es dais Sweeting me quedé él lo que no saben qué decir

Voz 7 14:19 lo que les está esperando en el camino cuando son detenidos en Libia también sufren situaciones muy lamentables en realidad estamos hablando de dos tipos de mí antes porque hay una parte que intenta integrarse en la sociedad libia nosotros calculamos que hay más de doscientos cincuenta mil migrantes viviendo Libia son algunos de ellos en los que están detenidos en esos centros de retención

Voz 2 14:40 le diría algo antes

Voz 7 14:47 en realidad da igual cuál sea su situación todas son complicadas caminando por el desierto en un centro de detención en una barca en el mar no tener documentos les deje en una situación muy complicada

Voz 2 15:00 existencia santas os giren dentro convidado decidí Saffron lo vi en andó ustedes o entonces si a partir de que concesión

Voz 1667 15:13 además Ghassan si echamos un vistazo a los mapas que dibujan las rutas que siguen los inmigrantes nos damos cuenta que llegan a Libia procedentes de muchas partes de África cada una con con sus problemas con problemas muy diversos no

Voz 2 15:26 no hemos mosto eh

Voz 7 15:31 es cierto que muchos de los migrantes son subsaharianos pero también atendemos a gente que viene de Egipto de Siria pero la mayoría llegan de países del África subsahariana como decía antes esta gente se va de esos países en busca de una vida mejor aprovecho esta oportunidad que me dan para hablar con ustedes para advertir de que esta situación no va a mejorar hasta que la comunidad internacional ayude a resolver los problemas en los países de origen de cualquier otra manera la gente seguirá moviéndose de un lugar a otro todo el tiempo

Voz 2 16:00 poco a Deloitte Tito el bueno tú un hondo estaban en este informe que no

Voz 1667 16:06 más de veintitrés mil niños y niñas hacen ese camino ese viaje bueno algunas fuentes dicen que son más se que son hasta tres veces más muchos vienen solos sin la compañía de un adulto su organización dice que es muy complicado complicadísimo saber cuántos son en realidad cuántos menores viajan solos porque es tan complicado Ghassan

Voz 2 16:26 viejos subes esto tu que sufrió maltrato Kevin sólo es así porque no debemos

Voz 7 16:38 darnos que estas rutas también están muy condicionadas por el tráfico ilegal de personas y por contrabandistas lo que tenemos que hacer es preguntarnos por las condiciones en las que viven estos niños que intentan

Voz 14 16:49 el ir de sus comunidades también saber

Voz 7 16:51 quiénes les ayuden como son esas redes de tráfico de personas que contacten con ellos les facilitan la forma de irse de sus casas

Voz 2 16:59 eh facilite mucho el me y sus huy mucho que si dentro usados al Sixtina del

Voz 7 17:14 tampoco debemos olvidarnos de la cantidad de niños que pierden su vida en el mar el año pasado más de cuatro mil quinientas personas murieron ahogadas en el Mediterráneo de cientos eran niños muchos de ellos viajaban solos y eso es un peligro añadido muy importante porque les hace más vulnerables a la explotación infantil y a esos tipos de abusos en Unicef hicimos este estudio en Libia el año pasado entrevistamos a más de cien personas también a responsables políticos agente de los centros de detención también hablamos con gente de las comunidades con este trabajo queríamos saber qué está ocurriendo exactamente cuál debía ser nuestra respuesta legal a la realidad

Voz 2 17:54 estoy bien estoy vivo once de hecho no autóctono está aquí Bates happening lo estoy a tu lado del El Pozo Watts proclamase el que sí disponen ellas nada esto está allí

Voz 7 18:17 a la luz de los resultados de nuestro trabajo la responsabilidad ahora es de las autoridades libias y también de la comunidad internacional y de las agencias de la ONU para responder adecuadamente a este programa

Voz 2 18:30 sí

Voz 10 18:31 pocos decisión este informe que tras

Voz 1667 18:34 amo del viaje más peligroso es el que comprende los mil kilómetros aproximadamente mil kilómetros de distancia entre la frontera sur de Libia y la costa del Mediterráneo antes de embarcar hacia Italia porque es tan peligroso que ocurre en esa zona exactamente

Voz 2 18:48 esa esa entonces yo nosotros yo en es es y es que yo mi Antonio volcaban chófer sé dónde estoy

Voz 7 18:59 como comentaba el viaje es muy arriesgado y repleto lo de todo tipo de amenazas abusos explotación violencia hay historias de todo tipo recuerdo un hombre que llegó aquí desde la República Democrática del Congo ahora está en Libia junto a su familia recuerdo que cuando lo conocí y me contó que llevaba tres años viajando con su familia habían pasado treinta y seis meses para llegar a Trípoli desde el Congo las historias son muy diferentes y todos han llegado a alguna ciudad han pasado por centros de detención hay niñas que son seguro esperadas y las familias tienen que pagar más dinero aún para recuperar las

Voz 2 19:35 así es como a mí

Voz 7 19:43 es sufrimiento sufrimiento humano es horrible tenemos que actuar para acabar con este sufrimiento que están pasando estas personas

Voz 2 19:51 a Míchel en tu tu con

Voz 1667 19:56 Ghassan explíquenos cuáles son los principales peligros en esa parte del viaje la que comprende el territorio libio anoche me impactó por ejemplo leer que hay mujeres forzadas sexualmente en los puestos de frontera a cambio de conseguir el permiso para para pasar esos puestos esos eso puesto fronterizo eso es horrible

Voz 2 20:14 absoluta sí absoluta si el bolso Güiza en tu Egipto en Libia es la ofrece algo antes es afectó di

Voz 7 20:29 absolutamente desde luego que lo es y no debemos de olvidar que el mayor problema en Libia es la ausencia total de ley ir de orden eso está afectando a toda la población de Libia en su conjunto no sólo a los migrantes la falta de ley y orden es el entorno perfecto para el surgimiento de cientos de milicias y grupos armados en todo el país tampoco debemos olvidar que existe en centros de detención del Gobierno en los que Unicef ha podido entrar y hablar con los internos para llevar a cabo nuestra investigación gracias al apoyo de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Nacional de Control de Enfermedades podemos confirmar que todos los niños internos en esos centros de detención oficiales están vacunados

Voz 2 21:09 el antes al taxi Leite discos centro Lass pollo hubo de ser soportes Sochi pero está al silencio este antes nada huy Houdini y tú eres sólo el expediente ese gente sensata antes de clubs

Voz 7 21:39 pero hay otros centros en todo el país controlados por las milicias y los grupos armados en los que nadie puede entrar Unicef y sus contactos sobre el terreno estamos intentando conseguir entrara también tengo que mencionar que la vida en Libia está muy condicionada por la división política existente esa división no está permitiendo que consigamos verdaderos progresos creemos que la reconciliación política del país plasmado en un acuerdo es absolutamente crucial para afrontar los problemas que están sufriendo los propios libios y también los refugiados

Voz 2 22:12 aun así es Russell el tráiler no han tomado clubs

Voz 1667 22:26 Unicef dice que esos centros de detención controlados por las milicias son en realidad campos de trabajos forzados

Voz 2 22:34 entonces se hálito access to do Melissa una Santo él es Happel

Voz 7 22:43 todavía tenemos que tener acceso a esos centros de detención de las milicias en el estudio que hemos publicado cubre los centros que dependen del Gobierno esperamos que el siguiente paso sea entrar en el resto gracias al apoyo de la comunidad internacional de las autoridades del Gobierno libio el Gobierno todavía no controla todo el territorio nacional de Libia entrar en esos centros debe ser la prioridad nacional del Ministerio de Defensa Pío

Voz 2 23:09 a su hija de tu a tu todo el me colgaban santo del Bate Chupi Main difusores y se odia antes enterraran from Gonzalo Sasha es Street of

Voz 1667 23:27 han conseguido entrar pero aseguran que esos centros favorecen el tráfico ilegal de personas sobre todo hacia Europa

Voz 2 23:33 yo me he entrado en tanto digo me tiene aprendí frondosos y a Dani Santos está claro que

Voz 7 23:43 los secuestros y el tráfico ilegal de personas se produce en esos centros de detención pero hay que tener en cuenta que Libia viven doscientos cincuenta mil migrantes que son mucho más vulnerables que el resto a la acción de estas mafias desgraciadamente estos mafiosos y secuestradores son listos y saben dónde ir la vulnerabilidad de las personas es clave para que puedan completar sus acciones criminales

Voz 2 24:06 no escondió sus tú que lo en el acto

Voz 1667 24:12 Casal Khalil responsable de Unicef en Trípoli muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este domingo

Voz 1667 25:08 abandonamos Libia hay saltamos a Bilbao que durante las dos últimas semanas ha sido espejo del cine LGTB que se produce en los países en los que desgraciadamente la opción sexual sigue siendo un delito perseguido incluso con pena de muerte como es el caso de Uganda la cita se llama sin ego el festival que ha recorrido todos esos escenarios a través de la cámara define Isona Lamberto va a ser nuestra guía

Voz 18 25:32 no

Voz 19 25:36 la primera parada Balta

Voz 0738 25:44 un país donde ser homosexual es estar sentenciado

Voz 4 25:50 bueno

Voz 9 25:55 ahora tenemos que contraataca arbitrio que es importante hacerlo contando nuestras propias historias como activista para mí no es aceptable que la gente sea silenciada cuenta estaba ocurriendo estas injusticias así que tenemos que contraatacar Jason

Voz 0738 26:11 nunca Muga es el director de Kampala el primer festival LGTB celebrado en un país donde la homosexualidad está prohibida

Voz 19 26:25 próxima parada

Voz 0738 26:32 el urna quitó luego es un film onírico que mezcla conscientemente Apocalipsis misticismo y homosexualidad lo la mirada arriesgada de ella o Pete

Voz 21 26:41 el Rodrigues yo cuando era niño vía entonces esta película como es mirar quizás un camino que podría haber sido las debo porque yo creo que es la forma que tengo de de comunicar con la gente

Voz 23 27:08 uu

Voz 24 27:11 CC

Voz 0738 27:14 una vez al año dos cirujanos plásticos de Holanda y Bélgica vuelan a La Habana para operar a cinco personas transgénero cubanas transitaban a muestra la vida de tres héroes de la revolución que esperan estar en esta lista

Voz 19 27:30 Dinamarca mil novecientos ochenta y ocho

Voz 0738 27:36 hace veintinueve años el escritor Christian Campmany fue asesinado por su novio Jens Mike Shaw este arrepentido intenta ahora hacer una vida normal

Voz 25 27:45 pues una fuente

Voz 1 27:48 a olvidar

Voz 0738 27:50 la realidad cuatro destinos y una misma forma de verlo el cine

Voz 14 29:12 las tuvimos que huir toda la familia estábamos durmiendo cuando llegaron corrimos en la oscuridad intentamos cruzar el río lo dejé todo atrás Nos escondemos mientras escuchábamos los disparos en el pueblo lo único que tenía era mi ropa mojada Nos llevó dos días llegar hasta aquí no pudimos traer nada con nosotros nos hemos quedado aquí porque no tenemos dinero para continuar no sabemos dónde ir aquí no tenemos comida para toda la familia siempre haya alguien que se queda sin comer sinceramente la vida aquí es muy dura es muy difícil a veces estamos dos días sin poder comer la gente del pueblo nos ha ayudado a construir un refugio con palos pajas y lonas allí teníamos nuestras tierras y nuestro trabajo

Voz 1667 30:08 así es la vida en el Reino de Boko Haram el grupo terror esta más sangriento del mundo que ha construido en los últimos años su bastión al norte de Nigeria su llegada esa zona ha provocado el desplazamiento de un millón y medio de personas muchas de ellas no han tenido más remedio que buscar cobijo en el desierto al sur de Níger al otro lado de la frontera en una zona en la que sólo hay arena estamos hablando de de decenas de miles de personas que sobreviven sin nada en esas condiciones sin comida sin agua sin medicinas lo ha comprobado recientemente un equipo de Intermonoxfam del diario El País que han retratado las condiciones de vida de esas personas también la hambruna en una serie de reportajes titulada El reino de Boko Haram al que pertenece el testimonio que acaban de escuchar un testimonio recogido por Pablo tosco fotógrafo de Intermón buenas noches Pablo qué tal buenas noches por Nacho Carretero periodista del diario El País buenas noches Nacho hola buenas noches Pablo la mujer que escuchábamos ahora relatando su vida se llama la Araba donde os la encontraste es exactamente qué más sabes de su vida

Voz 31 31:10 bueno lo hará el encontramos junto al equipo dogs a mí Nacho Carretero a unos bueno casos kilómetros de la frontera entre Níger Nigeria un tumor una población muy pequeñita que en estos momentos ha residido casi cuarenta mil personas que han huido tanto de la de conflicto en Nigeria como de la de las zonas atacadas por Boko Haram en el mismo Níger el testimonio de declaraba es uno más de los miles y miles de es decir personas mujeres madre de familia niñas y niños que están sufriendo han sufrido no solamente la violencia de los secuestros de la extorsiones de los robos y los saqueos el desplazamiento que son heridas de guerra sino que en estos momentos también sufriendo otra herida de guerra que es la hambre no

Voz 1667 31:51 claro porque Nacho decíamos también lo apuntaba Pablo que la Araba es sólo una del millón y medio de desplazados que ha provocado la llegada de Boko Haram no al norte de de Nigeria decíamos que muchos escapan cruzando la frontera hacia Níger para llegar al desierto practicamente con lo que tienen puesto como es esa huida que os han contado Nacho

Voz 32 32:10 hablábamos Pablo y yo aquí cuando estábamos sobre el terreno de cuánto has tenido que sufrir para decidir refugiarse en pleno desierto es una huida que tiene que ver con la entrada salvaje de Boko Haram en las aldeas y pueblos del norte de Nigeria en busca de reclutar combatientes y de reclutar mujeres y niños como claro y llegan estos días estos pueblos irrumpe con violencia Hay quien puede se escapa y con lo puesto escapan a la carrera literalmente entonces nos encontramos con pues con decenas de historias de familias de o de personas que tuvieron que huir corriendo llegaron a Pietro es cuatro o cinco días después a los campos al asienten asentamientos de refugiados

Voz 1667 32:53 y qué pasa con los que no consiguen escapar Nacho

Voz 32 32:56 bueno los que no consiguen escapar son asesinados o son reclutados a la fuerza en el caso de los hombres para combatir y en el caso de las mujeres como como varias de ellas que no es contarnos su historia para convertirse en esposas de estos miembros de Boko Haram y esposas esclavas claro lo quieren que que aceptar esas reglas esas normas Louis y abrir una nueva etapa de su vida que bueno ni siquiera es posible imaginarse y de qué manera puede sufrir estas mujeres Pablo casi todas buenas

Voz 1667 33:27 casi todas las protagonistas que aparecen en vuestros reportajes en vuestras fotografías son mujeres no dónde están los hombres de de esas familias

Voz 31 33:35 bueno la verdad es que no hemos encontrado la situación tanto en los campos en los campos de refugiados desplazados como las comunidades de acogida porque también son espacios donde la gente a buscar refugio cuando al día si el noventa por ciento son mujeres niñas y niños los hombre o han sido asesinados hubo han sido formado reclutados forzosamente para para para luchar en la milicia Boko Haram o inclusive también para reclutados por totalmente para para luchar en con los militares de la Unidad de del Unión Africana que está interviniendo en esta zona no situaciones que lo que no vemos que bueno mujeres que están en una situación de vulnerabilidad la extrema una situación muy muy frágil donde han perdido todos sus medios de vida recordemos que lo han lo han dejado todo detrás y que se encuentran con lo puesto con la arrobo puesto viviendo en una choza hechas de plástico en el medio el desierto no partido literalmente todos

Voz 1667 34:27 una zona al desierto atravesada solamente por una Tera no asfaltada y a ambos lados se va viendo esas esas chozas de paja no que nos que nos describe Pablo

Voz 31 34:36 sí las imágenes aunque como bien decía Nacho como como ahora sí habrían huido para para poder en estos momentos permitirse decidir sobrevivir en este nuevo infierno en la tierra no la verdad que la las situaciones de extrema fragilidad lo que lo que vimos en una mina unas condiciones debía infrahumanas y que en realidad tienen mucha mucha ha salido mucho futuro la la intervención de la organización humanitaria que están haciendo están permitiendo que esta persona sobrevivan porque no se puede hablar de de una vida digna de una vida con un progreso con un proyecto a futuro sino simplemente una una permanencia en una especie de limbo donde las personas han perdido la oportunidad de la posibilidad de hacer el duelo por todo lo perdido teniendo que pensar solamente en la supervivencia

Voz 1667 35:22 hablábamos de de las mujeres Nacho pero han puesto reportaje hemos visto también la presencia de niños no sólo con esas mujeres escapando de la violencia sino también con armas no son reclutados también

Voz 32 35:32 sí es lo que la verdad es que lo que nos encontramos es que esa digamos límite moral sin considerar un adulto un niño es muy muy laxo para la gente de Boko Haram niña las que fueron convertidas en esposas con nueve o diez años además hay a las mujeres pues que que son convertidas en esposas lo esclavas las marcan con un cuchillo hirió a Pablo y a mí nos enseñaba una niña que ella misma la porquería le hacía ilusión lo necesitaba enseñarnos su marca nos enseña su cicatriz en la pierna ahí tenía nueve años esta niña de la misma manera Nos encontramos chavales de trece catorce años que fueron reclutados bien como combatientes bien

Voz 31 36:12 como bueno como ayudantes hablábamos con

Voz 32 36:14 chico de quince años que era el encargado de enseñar el Corán a niños más pequeños claro los niños forman parte de toda esta tragedia y en este caso además de una manera absolutamente directa no hacen distinción

Voz 1667 36:27 yo lo que pasa Nacho también es que cuando consiguen escapar tanto mujeres como niños supongo que también hombres es que quedan marcados no por por la desconfianza por el estigma de haber haber estado con con miembros de Boko Haram no se impone la desconfianza hacia ellos

Voz 32 36:41 absolutamente es un estigma de hecho lo que nos encontramos es que por ejemplo en algunos campos de refugiados las mujeres que llegan solas después de haber pasado lo que han pasado que que su familia ha sido asesinado la han tenido que dejar atrás

Voz 31 36:55 sí

Voz 32 36:56 pues cuando llegan solas son son interrogadas durante varios días porque son sospechosas espías mujeres de combatientes es el estigma de haber sido secuestrado de haber sido reclutado es fortísimo hecho muchos chicos que fueron obligados a incorporarse a las filas de Boko Haram no pueden decir lo de ninguna manera porque sino no serían inmediatamente detenidos acusados de colaboración entonces no es sólo el sufrimiento sino también el estigma o la presión social que tiene cualquiera que haya que haya estado capturado provocara

Voz 1667 37:27 efectivamente cuando no son capturados cuando no son detenidos habláis en concreto de un centro de detención llamado también allí centro de rehabilitación y al sur de Níger muy poca gente sabe lo que pasa allí a pesar de que son cientos de milicianos detenidos no los que están allí

Voz 32 37:44 sí sí sí nos contaban un poco así off the record que que hay un centro de detención donde hay por supuesto muchísimos niños que Unicef lleva solicitando tiempo supervisar qué está pasando ahí pero los gobiernos locales nos lo permitan claro ellos lo llaman centro de rehabilitación pero que estamos hablando de una guerra que aunque no declare una guerra con todas las letras Ivor tanto al Gobierno nigeriano en este caso considera estos chicos estos niños prisioneros de guerra y sus derechos humanos no están de ninguna manera garantizados sin supervisados por lo tanto también hay que pensar que que hay víctimas que aunque en este caso los niños se sean obligados a empuñar armas a cometer violencia no dejan de ser hecho ser niños víctimas

Voz 1667 38:26 Pablo este viernes escuchábamos a varios representantes de organizaciones incluido Intermón hacer un llamamiento a favor de más atención internacional para esta zona del mundo para Níger para el norte de Nigeria para todos estos desplazados por la presencia de Boko Haram en ese país qué significa que Se declara la hambruna allí también no que que en qué puede mejorar la vida de estos desplazados Pablo

Voz 31 38:52 si la declaración de la hambruna como también veremos si hemos sabido una última hace que se han declarado tanto a Somalia Yemen lo que está pasando en el sur responden también en muchos casos a una agenda política y eso es bueno también ingeniera genera cierta distorsione hay cierta podríamos decir como desinformación de lo que realmente está pasando la situación que se está viviendo en el lago Chad en la cuenca del lago Chad incluye Níger Nigeria Xavi y Camerún era antes muchos años lo que hemos intentado hacer con con la unión y la alianza de estas organizaciones de poder quitar el silencia miento bueno luchar contra él en silenciosamente a esta crisis no solamente hablando de de en términos políticos de que lo que se le haría entonces debería incidir para para mejorar y transformar la vida estas personas sino simplemente bueno fundamentalmente intentar los recursos y el apoyo internacional para poder asistir a esta millones y millones de personas que que están afectadas por esta crisis hablamos de siete millones de personas en riesgo inseguridad alimentaria que es una cifra dantesca que no describe la tragedia pero sí quizás no no no nos acerca a poder explicarlas yo hice una respuesta seria comprometida Hay dentro del marco de los derechos humanos para podré asistir esas personas no

Voz 1667 40:09 en una parecido ver a una mujer en uno de esos refugios calentando algo parecido a piedra sua conchas tú me dirás lo que era exactamente pero me ha llamado mucho la atención no porque claro allí en medio del desierto no hay nada sólo hay arena

Voz 31 40:21 te podemos contar historias tremendas una bueno eso en ese plano hay una habas que cuando últimas que tenían la Familia para cocinar pero escuchamos hoy tenemos testimonios de gente que que cocina con un poquito de algunas piedras para para hacer ruido bullicio oí calor y con eso en diez años a dormir en una situación dramática y trágica el testimonio dentro de la Araba como demandan una y las otras mujeres y madres que hemos recogido junto a Nacho son desgarradores impotencia de tener que no tener nada que que poner en un plato de comida que pongas la tus hijos que en el caso de Aisha O V y los niños que escuchamos afónico ya sin energías y con unos niveles de de de malnutrición severa y que bueno ponen a una situación trae trágica tremenda a la madre no

Voz 1667 41:11 es tremendo el dato de que el ochenta por ciento de los menores que están en esos asentamientos de desplazados sufren desnutrición el ochenta por ciento de los niños Pablo tú con qué imagen te quedas de todo tu recorrido por allí

Voz 31 41:24 sí era era la las últimas entrevistas que realizamos justo en ese en ese campo el tumor donde el médico del centro de salud de del campo no daba esta esta cifra tremenda en la en la imagen de una madre y el impotencia de no tener leche en el pecho en el caso de Lara la de Cuba y la niña que sale en la fotografía que su madre murió en en en en una lucha violenta cómodo con Boko Haram la más la abuela hija o el intentando dar el pecho para consolarle porque no tenía otra cosa que con con que alimentar la no oí simplemente agua sí un puré hecho de Sordo con con muy pocos recursos como para poder permitirle vivir a sobrevivir a niños

Voz 1667 42:06 pues Pablo tosco Nacho Carretero muchísimas gracias por atender nuestra llamada por relatarnos vuestro trabajo en el lago Chad en el entorno del lago Chad donde se está viviendo desde luego unas de una de las situaciones más dramáticas en el mundo y sobre todo una de las situaciones más olvidadas en el mundo actualmente muchísimas gracias a los dos por acompañarnos muchas gracias a vosotros

Voz 33 42:27 muchísimas gracias a un fuerte abrazo donde de repente cambiado cómo de la noche al día deja de tener que pelearse todos los días con dotar mundo demostrar

Voz 34 42:37 qué es la niña que es de hecho deja yo todas las mañanas dejadez de poner tanto énfasis en ponerse vestidos súper femeninos en también sería además en ponerse que ya no se explican que si no no no no se dan cuenta que soy una niña cuando ya todo el mundo sabe que es una niña ya deja de tener que estar peleándose diariamente con quiénes

Voz 0861 43:01 bien unos con tu esta semana aquí en la SER la historia de su hija de nueve años una niña con pene feliz y convencida de su identidad de género bueno mitad de tanto ruido con la transforma que rezuman algunas campañas sobre ruedas con debates ya superados hay historias de diversidad que demuestra la importancia de proteger a los menores sobre todo de ayudarles ID no estigmatizar les nuestra compañera Elena Jiménez Nos cuenta también la historia de otra niña transexual de once años se llama blanca

Voz 1694 43:30 Blanca tiene once años y este curso escolar es el primero en el que pueda utilizar el nombre que quiere el de una niña

Voz 35 43:36 ella empezó a vestir de niña ella fue como blanca en septiembre ella fue vistiendo con la ropa que ella les gusta ello hablaba yo hablaba hablaban femenino yo llegaba a casa me quitaba los tacones ella se los ponía

Voz 1694 43:51 Sandra es su madre la que ha peleado para que en el colegio su niña deje de recibir insultos no sólo de algunos de sus compras

Voz 35 43:57 Eros lo peor eran los padres que se metían con ella cuando salía del colegio lo ha pasado muy mal lo ha pasado muy mal mi hija no quería ir al colegio salí a las dos de la tarde llorando que no quería volver al colegio al día siguiente

Voz 1694 44:10 insultaban los adultos incluso ha tenido que escuchar criticas del párroco de Ciempozuelos que tras una charla en el centro educativo de la Fundación Daniela que trabaja para acabar con la discriminación hacia las personas transexuales dijo que a los pequeños se les estaba enseñando una ideología de género perniciosa frente a todo eso blanca de once años

Voz 35 44:30 no es una niña súper feliz si mucho

Voz 36 44:34 mucho mucho

Voz 0861 44:39 ya no nos quedamos con la historia de adujo bueno quizás no les recordaréis porque internacionalmente se le conoció como el niño de la maleta

Voz 37 44:47 la aquí ya han amable

Voz 14 44:50 fue la chica en la que metió al niño en la maleta ni el marido confían en ella no sé cómo fue no lo acuso pero doy gracias a Dios porque mi hijo está vivo porque podría haber muerto cuando vio eso me derrumbe nunca habría imaginado con hijo aparecería así sin mi marido llega a saber que iban a meter al niño en la maleta no lo habría aceptado

Voz 37 45:09 a los paz Dancing Balís cifras finales paz

Voz 0861 45:14 bueno su imagen la de un pequeño de sólo once años metido en una maleta para cruzar la frontera hacia España dio la vuelta al mundo uno

Voz 1694 45:22 puede que no comenzó en aquel momento hubo más

Voz 0861 45:24 antes y sobre todo hubo más después nuestro compañero Nicolás Castellano ha seguido durante meses y meses la vida de adujo de sus padres una vida en la que todavía no han conseguido reencontrarse todo lo cuenta en el libro que acaba de publicar bajo el título Me llamo adujo

Voz 1694 45:41 detrás de esa foto hay una historia hay una denuncia la arbitrariedad de las leyes de extranjería que regula la reagrupación familiar al padre del niño de la maleta le negaron

Voz 0861 45:50 por tres veces la posibilidad de traerse a su hijo

Voz 1694 45:52 España tenía trabajo casa sueldo pero le faltaban cincuenta y seis euros al mes para acreditar que podía mantener a la familia fue un error garrafal administrativo cuenta el autor Nicolás Castellano en la presentación de este relato que todavía no ha escrito el final la familia está separada y con eso no contaba el padre

Voz 38 46:08 estamos ahí lo niño con su madre en París yo y aquí en Bilbao eso no no lo había imaginado así pero tenemos que soportar lo oí y aguantar hasta que ojalá toro bien muy muy pronto que vuelva a mi familia en Cristiamo a a empezar de nuevo

Voz 0861 46:28 Alí el padre está en libertad provisional pendiente

Voz 1694 46:30 de juicio ISIS saliera condenado se trunca harían sus planes de reagrupar a la fe

Voz 35 46:34 Amelia

Voz 0861 46:37 cómo pasa el tiempo se acaba de cumplir ya un año del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres un crimen del que tantos hemos hablado aquí en Punto de Fuga donde hablamos por ejemplo con su propia hija y con el único testigo que presenció aquel asesinato su mejor amigo Gustavo Castro pues bien un año después hay varios detenidos por aquel asesinato varios responsables pero la lucha de la familia va mucho más allá con ellos ha hablado nuestra compañera Marta del Vado

Voz 1694 47:03 ocho hombres han sido arrestados en relación con el asesinato de Berta Cáceres tres de ellos altos cargos del Ejército hondureño la juez que lleva el caso mantiene totalmente al margen a la familia de la activista que habla de un ocultismo ilegal para evitar que se abra la vía de lo que ellos denuncian la del crimen de Estado Berta Zuñiga la hija de la activista lo denuncia en los micrófonos de la SER

Voz 10 47:22 en hacernos partícipes significa que nosotros podemos seguir dando por ejemplo participación despertó las vinculaba de inteligencia militar de Honduras personas que forman parte de las familias más poderosa que impida

Voz 1694 47:33 entre las negligencias de la investigación está el robo el expediente del caso a la propia juez infiltrados del Gobierno en las organizaciones sociales el asalto a la oficina del abogado de la familia de Berta y el robo de todos los documentos de la defensa intentos de asesinato y un sin fin de amenazas a la familia piden una investigación internacional e imparcial porque teme que la Justicia hondureña cierre el caso en falso

Voz 10 47:55 ante todas las irregularidades es posible que se de una sentencia que favorezca la libertad de las personas imputadas lo hicimos y mandando que necesitamos que este investiga la autoría intelectual del crimen que sigue intacta se intentó crear un montaje eso asesinato iguana nosotros décimos en usted a los autores intelectuales también es llegar a los grupos más poderosos ya sabemos que las condiciones que actualmente tiene

Voz 1694 48:21 el activista Gustavo Castro el único testigo del asesinato de Berta que fue herido de bala esa misma noche vive ahora protegido fuera de su país ante las amenazas Castro pide a la Unión Europea en el segundo donante de Honduras mayor control de sus fondos de los doscientos treinta y cinco millones asignados hasta dos mil veinte un diecisiete por ciento va a fortalecer el Estado de Derecho y un sistema judicial

Voz 1322 48:43 corrupto e inoperante

Voz 39 48:45 de auditoría y cuentas claras sobre el uso de fondo de euros justicia que sería destinado a alguien para mejorar supuestamente las estructuras democráticas y el respeto a los derechos humanos

Voz 1694 48:57 el Gobierno de Juan Orlando Hernández impide la investigación de expertos internacionales en el país más peligroso del mundo para los activistas medioambientales más de ciento veinte han sido asesinados desde dos mil diez según denuncia la organización Global Witness en medio de una impunidad crónica

Voz 0861 49:16 cien millones para levantar otro muro de la vergüenza Hinault no es esta vez en Estados Unidos el Gobierno de Hungría ha comenzado a construir una segunda valla en la frontera con Serbia y lo hace justo cuando se cumple un año del cierre de la frontera con Macedonia cierre que supuso recordarán un auténtico tapón para los miles de refugiados que siguen huyendo esta semana los dos compañeros de La Ventana han hablado con Andrés Conde director general de Save the Children en España que se encuentra ahora mismo derrota por Serbia

Voz 10 49:44 a ver soy yo en este momento no en unos antiguos almacenes completamente abandonados hay el mayor hacinamiento de refugiados el mayor asentamiento informal que que existen en este momento el continente europeo hay mil doscientas personas viviendo en condiciones absolutamente indignas en lugares que no tienen puertas ni ventanas aunque las temperaturas han alcanzado hace dos semanas quince grados bajo cero viviendo sin agua sin servicios sin saneamientos básicos viviendo a al al lado estoy rodeado de basura pero de basura antiguo además no en unas condiciones de salubridad tremendas de una niña de cuatro años que había presenciado en que era de origen iraquí

Voz 1667 50:26 sí había tenido que presenciar como ha

Voz 10 50:29 a la la la prendían fuego viva no allí de hecho la razón de su salida de Irak fue el temor a la violencia Sisi como estaba afectando a a subir a su familia como esa misma niña había vivido como el barco en el que cruzó el mar Egeo hasta llegar a la isla de Samos se partió por la mitad aquí todos todos cayeron a al agua no entonces es una niña con un estrés post traumático como yo no he visto no esa quizás el caso más

Voz 2 50:58 más llamativo

Voz 1667 51:15 pero por lo dejamos aquí por este domingo pero ya sabéis que seguimos el resto de la semana en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter somos arroba a punto de fuga y también en el podcast de nuestra web para que a usted gays el programa lo escucháis cuando donde queráis volvemos el domingo que viene adiós

Voz 41 51:39 Bush