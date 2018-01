Torrijas light y otras modas de Semana Santa

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1312 00:00 en la SER es hablar de propuestas gastronómicas ya aparece Carlos Cano qué tal

Voz 1 00:18 buenos días Lourdes qué tal muy bien aquí estoy en Barcelona hoy ya ya lo veo ahí en la distancia ya me llame

Voz 1312 00:26 ya me escuchas desde desde Barcelona estaba pensando si hay algún alimento típico de de Semana Santa diferente a a España pero creo que somos iguales

Voz 0335 00:34 no no bueno en Barcelona y en Cataluña también en otras zonas pero quizás lo más típico de la Semana Santa es la mona de Pascua

Voz 1312 00:43 sí los buñuelos estoy pensando los buñuelos

Voz 0335 00:45 pero es también malo estamos a españoles de Cuaresma trata

Voz 1312 00:48 en toda España hay la costumbre no de comer esta época

Voz 0335 00:51 claro la verdad es que se van repitiendo mucho los dulces las traiciones se solapan no sí que vamos cambiando un poco en función de la zona pero bueno pues si en el caso de Cataluña además de esas recetas con bacalao que es la auténtica estrella de la gastronomía de la Semana Santa pues yo destacaría sobre todo las las monas además Ice hay como una especie de competición entre las pastelerías a ver quién la hace más bonita más espectacular y no suele ser barato además entrar a competir con con todo eso lo digo como padrino que que se le regalar

Voz 1312 01:24 eso son muy cara vienes a provocar directamente Ángela Quintas porque creo que la base vas apostar por los dulces en Semana Santa no bueno claramente

Voz 0335 01:32 esto es un poco una emboscada mira aquí hablar de dulces de Semana Santa teniendo Ángela Quintas pasarla Hoyo ahora que Carme a poner cuando empiece a decir cosas que tienen doscientos gramos de

Voz 1312 01:42 tranquila que ella ella es la primera en pecar ya que estamos hablando de Semana Santa en penitencia es la primera en precario ya que no es playa te tranquilo con los con los dulces de Semana Santa ya hemos apuntado las torrijas en los peste

Voz 0335 01:55 pero brevemente en haber hay muchos más pero me antes de entrar en los dulces me gustaría hacer una reflexión es que esto de los viernes de Cuaresma sin carné a mí me recuerda mucho a los lunes sin carne que se han puesto de moda en TUI

Voz 1 02:08 sí estamos hablando ahora estábamos hablando de eso de

Voz 1312 02:13 de como una imposición religiosa por la que te condenaba eso ganaba el cielo se ha convertido ahora en hago en algo gel Ci algo de saludable Icomos de tendencia no de las redes tú como tú comentabas

Voz 0335 02:28 es que es es una curiosidad cómo desde distintos puntos se llega casi a la misma conclusión no si hablamos desde Semana Santa lo que recomiendo sobre todos acercarse a un convento comprarlos allí porque bueno pues más tradicional que eso no hay nada no lazos de San Guillermo yemas de Santa Teresa toscas de la Virgen bizcochos de San Lorenzo virutas de San José la verdad es que hay un montón de pero aquí un lío yo también de cocina de conventos en el que se habla de los bollos de aceite que también son típicos de Semana Santa la verdad es que hay muchísimos aparte de las monas de Pascua que no solamente se hacen en Catalunya sino también en Valencia Levante italiano

Voz 1312 03:07 además muy diferentes Carlos la la mona de Pascua en la tradición catalana es un pastel con con el factor echó por una figura de chocolate que antiguamente pues era un huevo oí con más plumas también hemos mías muy bonitas y ahora la creatividad y la competitividad de los como tú decías de los pasteleros saben que sean cada vez más más creativas y más y más caras también pero la tradición es como un bizcocho

Voz 2 03:31 bueno como o Umbría Joyce con una un bollo

Voz 1312 03:34 vaya con un huevo duro en el centro

Voz 0335 03:37 sí sí por ejemplo tienen más por ahí y luego en en el la cornisa cantábrica en Galicia y Asturias no le llaman mona pero también creo que le llaman torta ahí tienen una bueno pero también el mismo día S Se come no incluso en Salamanca tienen la tradición ese mismo día el Lunes de Pascua de salir a comer al campo ornato que es

Voz 1 03:59 anémico una de las cosas típicas porque hablamos a esta hora dentro de las casi tres tristes con chorizo no no puede ser es como un voy yo por ahí dentro alguna cosa creáis vosotros con la mona yo me quedo con el os voy haciendo un enorme

Voz 1312 04:13 pero estoy más densa de todas maneras

Voz 0335 04:15 antes hablábamos de la competición entre las pastelerías de Barcelona por ver quién hace la mona más más chula la más creativa en Madrid pasa algo parecido con las torrijas hay pastelerías que han entrado a competir en sacar algo súper creativo cada año y últimamente cómo va pesando cada vez más el factor salud a la hora de elegir lo que comemos aparecen cosas como la Torri light es decir si la Torre light a ver a ver qué os parece mira la preparan en un restaurante que se llama diurno aquí en Madrid la hacen con pan de molde elaborado con masa madre sirope de haga B para endulzar leche de soja con aroma a canela limón claras del claras de huevo y canela en polvo y todo esto en vez de freír los se hace a la plancha claro no se entre rejas en ataque

Voz 1312 05:06 pensando yo siempre si sí sí a si basamento verdad Ramón claro Paco sea tener o pecas Néstor es una bomba calórica que tomárselo como eso como una mula que te salve la para laguna no hay bula

Voz 1584 05:22 no hay me encantaría que sigue existiendo lagunas me compraré una eran muy caras pensando en el precio de cómo veinticinco de pesetas unos diez céntimos

Voz 0335 05:32 de media casi todo o casi todo salvo carne era como cupones ahora en vez de bula simplemente tienes que resistir la tentación de publicarlo Instagram

Voz 3 05:43 Alberto Luque ahí no

Voz 0335 05:47 bueno está más

Voz 1312 05:48 de la Torre light sería como la Torri buen rollo era no porque es como todo toda alimentos buen rollo Eros no de ahora que se llevan como de tendencia de de alimentación

Voz 1 05:58 saludables no no sé yo madre hágame

Voz 0335 06:02 si te metes a comerte una torrija disfruta la ilustre datos que basar un paseo al gimnasio a coger lo que haga falta no pasa nada pero no en puertas no

Voz 1584 06:11 Porta mucho es la haces en casa que realmente sea una torrija de reciclaje es decir que si es que realmente se utilice pan asentado pan duro no quede compre un van de brioso especial la la pastelería que te vale un ojo en la cara para hacerte la torrija que tradicionalmente era un postre muy barato barato no es gratis

Voz 0335 06:27 de todas maneras hemos estado hablando de algunos dulces pero es verdad que durante la Cuaresma hay mucha gente que bueno lo de no comer carne lo de basar su dieta en las legumbres y el bacalao salta a la torera de hecho hay gente que dice que el pecado más que comer carne es irte de vacaciones a según qué zona de España irte sin haber probado la carne no porque si te vas a Aranda de Duero y no pruebas el lechazo o vas a Segovia en Honduras el cochinillo o yo qué sé tantas especialidades como hay por ahí

Voz 1 06:59 que si Dios Dios existe te lo va a perdonar porque lo cierto es asintió así es la la

Voz 1584 07:07 si además el prefecto era ayuno y abstinencia la abstinencia no solamente de comer carne de forma material sino de comer carne de forma simbólica una abstinencia también sexual sexual tras trabajos Viernes Santos no se podía trabajar que pone una multa si vas con el con el mulo arar al campo y te pillaba la Guardia Civil pues te voy a meter en la cárcel por trabajar un Viernes Santo

Voz 0335 07:32 editorial de Be OK supongo que está en contra

Voz 1312 07:34 absolutamente bueno y Ramón Soria cuando quieras de pasas otra Nos atrás también de tener de verdad Ángela sí sí claro igual que Carlos que que vamos siempre que trae sus propuestas muchísimas gracias Carlos Cano que vengas con Terry Lies pero es que tú crees de tendencia darlo tú subes fotos hay tres Un fue