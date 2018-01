Nadie Sabe Nada (01/04/2017)

Voz 1 00:00 señoras y señores con todos ustedes

Voz 2 00:03 Andreu Buenafuente y Berto

Voz 1 00:05 primero

Voz 3 00:23 muchas gracias

Voz 2 00:23 pero de aplauso

Voz 4 00:26 parte inducido porque es como protocolo al empezaron programa pero en parte también a toda una carrera no es si este aplauso lo estaba buscando premiar toda una carrera igual no no igual mejor

Voz 0057 00:39 yo lo que sí igual es mi deseo le confundió con la realidad a mi me gusta también las cosas inducidas muchas de las mejores cosas que se producen en la vida son inducidas los mejores cortos por ejemplo si hay que hay que buscarlos aunque hay que perdona la sí encimera

Voz 5 00:55 en los fuegos de inducción son mucho menos

Voz 0057 00:58 bueno es que yo pienso encimera aquí el decalaje de pero por encima de una encimera inducción hombre que rico

Voz 6 01:07 todo lo ocurrido

Voz 0057 01:10 estoy pero e induce a la carne induce no existía no sé es un misterio es la nalga la nalga cruda en la encimera en la inducción es inducida

Voz 2 01:21 bueno esta sería una primera pregunta del nadie sabe nada

Voz 3 01:29 eh

Voz 0057 01:31 los estudios centrales de la Cadena Ser en Madrid en un día

Voz 2 01:34 los Mediterráneo como este

Voz 7 01:39 P

Voz 0057 01:39 un día mediterráneo es el clima que hay aquí no es clima desértico no no hay gente que usa clima

Voz 9 01:48 por por por tiempo bueno por qué tiempo

Voz 0057 01:52 te voy el clima hace hoy climas del Mediterráneo no te estoy entendiendo mucho pero ya ha calentando la Marina narra que hemos ya has bueno esto es un problema de improvisación que va a durar una ahorita ya en el que agradecía la presencia como siempre decimos pero es que además es verdad de toda la gente que está aquí que ha a un ratito abajo la Gran Vía bien Agustí ICO allí en la calle eh para que ha logrado subir hasta la planta ocho de del edificio de la Cadena Ser que no es fácil examen es algo reservado para

Voz 5 02:23 la élite ahí eso debéis disfrutarlo porque no puede repetirse mucho Chávez Silent vez más de dos veces el sospechoso

Voz 0057 02:31 poco es muy difícil salir eh sí sí es muy jodido hay hay Minotauro hay unas pruebas que hay que superar hay hay un ardid que pone a prueba esto es es muy o los más atrevidos pueden usar una tirolina con una tirolina que que lanzamos desde la azotea de la de la SER hasta el Primark me parece que ese las rebajas el que estar aquí están haciendo que el otro día entre que no había entrado nunca yo pensaba que va a ser una ducha monos mía

Voz 2 03:00 eh

Voz 0057 03:02 sí es como el Coliseo romano de la de las compras

Voz 2 03:06 el claro auto suyo Felipe mucho eh grandioso yo pensaba que era un un nada unos

Voz 0057 03:11 hacen hitos modestos no

Voz 2 03:14 que soy grandiosidad pues perder hombre Brown gas pantalones es como todo me gusta que has dicho veré

Voz 10 03:26 becas gas como para hacerlo grande no va a Gaza para rodar a Gaza

Voz 0057 03:33 la historia de primerísima calidad oye si se preguntó aparece hasta ignífuga no desde que lo sea pues que no se que no arde ya ya ya yo creo que sí la miras un poco más de un rato es muy buena calidad no te quiero meterme con ella antes de empezar con las preguntas no siempre hay un periodo como este sería como el vermú esto es el vermú de la gran improvisador Éste es el Petin el Nadie sabe nada me gusta más un verbo pero bueno quiero

Voz 5 04:05 decir que lo que pasa ahora esto no va a ningún lado es un hablar

Voz 0057 04:08 sí pero cambió lo que pasa después si se luego ya pasado histórica tratamiento de ley orgánica se oye una cosita a exacto tirolina

Voz 11 04:16 tirolina tirolina he dicho tirolina bueno quizá por por este bueno bueno pues es cosa mía de de ser catalán pues la tirolina tiro

Voz 10 04:27 para el inglés Tyrone la se está era la ahí algo

Voz 0057 04:36 exacto tirolina me parece un nombre muy infantil para algo que usan por ejemplo los geos y los cuerpos de fuerzas especiales pues mira con atención la situación con rehenes en este edificio parece tiene nada dieciocho amenazan con matarlos nos han enviado ya un fragmento de de una tirolina

Voz 12 04:59 no hoy dos Alfa Bravo Cholet Tango Club entrábamos e lata cuarenta hicieron una de cuanto tirolina yo prive de ello prime

Voz 13 05:07 eh

Voz 2 05:12 decir hay gritando haciéndose selfies no si yo creo que que tenía que cambiarle el nombre cuando es para usos jodidos ya ya una tirón porque látigo hola la tiró a bola si lanzamos la tiró la bola quiere decir la tirolina no sea usted crío no sea usted crió Ramírez madure madure Ramirez madure desvío que quedaban dos semanas para jubilarme dile a mi mujer que la quiero oye retiró la eh yo te quiero contra otra cosa soy la Tirol a la no en este vermú

Voz 5 05:44 Petin como tú quieras este preámbulo lo llamaremos preámbulo dos nadie te quiero decir que el otro día a vivir una situación que me recordó a esa serie y te acuerdas de La dimensión desconocida

Voz 2 05:56 como no recordarla no que tienen formas en Estados Unidos

Voz 5 05:59 en España pero eh sí muy viejo una buena hubo reediciones posteriores pero

Voz 14 06:04 la original era como muy lisérgico tan no historias así misteriosa

Voz 0057 06:09 hay una peli que se hizo con tres historias míticas que la dirigen las tres historias Spielberg Joe Dante y el otro no recuerdo que está muy bien la dimensión desconocida

Voz 2 06:19 el Arévalo a lo mejor proponer nombres de directores bien pues el criterio de Spielberg yo he de moda pero la misteriosa nivel bueno esto es lo que me voy a usar la la música

Voz 15 06:38 que también es un poco infantil pero ya va cogiendo

Voz 16 06:41 misterios

Voz 15 06:46 Madrid el otro día y ahí concretas

Voz 0057 06:50 datos precisos problema gordo

Voz 9 06:53 no dependiendo Carlos emita deuda a exacto

Voz 15 06:57 yo había quedado con un

Voz 5 06:59 periodista que por cierto le mando un saludo porque no sí que es muy buena seguidor del programa Se llama Fernando Neira

Voz 0057 07:07 hola Fernando Fernando cómo estás buenos

Voz 5 07:09 pues es que por cierto escribió un artículo muy bonito sobre nuestra mano sobre mis cosas

Voz 2 07:17 y entonces no hombre no que que me hizo una entrevista que escribe un artículo sobre si no un artículo maravilloso sobre una entrevista que me hizo pero son peluda no

Voz 5 07:32 pero cometió un pequeño error Fernando que no te lo tenemos en cuenta porque tú eres un crack es un tío muy de verdad da gusto hablar con él dijo Buenafuente y Berto Romero que presentan en la SER nadie

Voz 11 07:42 el conoce a nadie

Voz 2 07:44 no pasa nada Fernando era había mucha información le retiramos ser saludos y quiere no no yo que va que va yo también

Voz 5 07:51 me equivoco errar es humano la cosa es que yo iba al encuentro de Fernando no

Voz 9 07:57 a suavizar merendar por la calle que tengo yo aquí

Voz 17 08:03 cuando un poco mal porque tengo un problema en el pie izquierdo de común

Voz 9 08:07 quistes eh sitio tengo un común una cosa en la suela desde cuando una persona lleva ahí dentro cuando más desde que tengo uso

Voz 2 08:17 ah vale vale que yo siempre te he visto caminando más por eso

Voz 0057 08:20 por eso estoy hablando mal

Voz 2 08:22 me di cuenta que existe un quiste tu madre no sé que esto no está bien pero que son Quijote esto nos aleja de la historia de verdor bueno hablando con mi quiste pum pum pum y me di cuenta de que sí me di cuenta de que los presiones rebeldes espérate me di cuenta de que muy tarde

Voz 5 08:46 voy diez minutos tarde hizo aunque tú digas que no quiso bien puntual Últimamente me estoy curando y eso me me inquieta digo joder aceleró con

Voz 6 08:59 los dos eh aquí estoy yo

Voz 5 09:01 llegó al bar donde habíamos quedado un bar detrás del Museo del Prado muy bonito precioso veo en la mesa un tipo que me mira hay digo lo saludó así a llegar porque yo no conocía no sabía qué carácter

Voz 15 09:14 mira no habíais no pactado algo llevarle un clavel en el hogar

Voz 2 09:19 al no sabes lo nuestro que se hace llevaré un clavel en el ojal pantalones no no no no quiero bromitas sobre eso era una entrevista de trabajo

Voz 5 09:33 ya entonces yo digo mirar Fernando me acerco a la mesa de ese caballero que está sentado en la terraza del bar

Voz 18 09:40 qué te digo

Voz 5 09:41 Fernando

Voz 19 09:42 dice si estás perdón por porque

Voz 5 09:46 a decirme que me ha pasado hemos es verdad Esther me va muy bien se retrasa lo tal minuto estar de perdóname dice

Voz 20 09:55 me mira y me sonríe un poco

Voz 2 09:59 el reloj del del bar

Voz 20 10:02 no

Voz 9 10:04 entonces empiezo a leer rápidamente la situación o intentando desentrañar qué estaba pasando digo con un poco bien

Voz 5 10:15 Idle digo eres Fernando

Voz 2 10:19 si no no pero el primer Fernando de entradas tuya es es sólo había comida de los nervios principio primer Fernando Fernando yo yo este primer Fernando me lo quedo a exacto ese Fernando lo tengo aquí sí

Voz 5 10:38 entonces el segundo digo como yo ya veo una vacilación un vacío en la conversación una una vacuidad

Voz 9 10:44 digo Fernando hice no no digo pero es que antes no he dicho que sí dice dice Si

Voz 2 10:55 qué tipo no que yo no sé si estoy llegando tarde esto va a aumentar todavía más el retraso pre tampoco ahora era cuestión de echarle las culpas a ese señor que venía de verdad que no estoy

Voz 5 11:08 la manada esto entonces sale otro ser humano del bar porque era una terraza y entonces salió del interior del bar me miró como diciendo soy yo te estoy esperando yo vuelvo hace la pregunta digo Fernando

Voz 2 11:23 sí sí claro pero tampoco podía estar seguro para ver si te lo cuenta todo el mundo exacto miro al primer posible Fernando porque estaba el segundo me han dicho que se miró que yo adiós Fernando Miró al al al falso doble F no Pfeiffer cuando se da Velez entonces claro Mi vida se detiene

Voz 5 11:45 ese momento digo estoy una dimensión discordancia

Voz 2 11:48 sí estoy en una ciudad donde todo se llamó

Voz 5 11:50 a cerrando

Voz 21 11:55 empecé a sudar un poco

Voz 2 11:57 dirige no debería haber dicho que sí a esta entrevista

Voz 5 12:01 pero ya luego se manifesta manifiesta el verdadero Fernando Neira nombre muy

Voz 0057 12:06 era él que había Esther el segundo ya era el segundo era

Voz 5 12:10 entonces yo que como sabe sus muy muy muy bueno huy huy estoy soy duro

Voz 2 12:16 a estar mejor educado que quedó que educado de Chaves de educación social no tanto de de lectoescritura vale joe es bueno es igual yo entonces ya le dije expresión oral por ejemplo

Voz 0057 12:31 sí

Voz 2 12:31 me cuesta un poquito le dije al primero me voy

Voz 11 12:36 seguía sonriendo no dice

Voz 2 12:38 nada digo digo mirando ya con el ictus ahí eh no no no no me hizo Dakar a lo mejor avión había perdido

Voz 5 12:48 que me me miro con la cara muy diciendo el si si tiras fila para entrar ya el verdadero Fernando dice que ha pasado yo ante la imposibilidad de resumir de todos lo dije

Voz 22 12:57 nada

Voz 2 13:01 el qué

Voz 0057 13:04 yo creo que es lo que hemos vivido aquí es un es un aplauso interno agente ha querido aplaudir pero pero no con el páncreas no sí porque todo el mundo donde se ha quedado muy impresionado gracias por compartir tu historia

Voz 2 13:17 creo a vosotros por escucharme

Voz 5 13:20 os podéis reír pero con alguien os encontréis a un montón de gente que se llama igual

Voz 3 13:26 entonces os acordaréis de mí

Voz 0057 13:37 los porteros puedo sacarle rendimiento a mí es verdad pero buscar un poquito en Google Fernando Neira antes que seguro que te sea una imagen no ir con una mano en cada huevo esto no Berto eso de las búsquedas de

Voz 5 13:52 Miguel aprovechó para decirte que estás un poco pillado tú y muchos de tu generación ha

Voz 0057 13:58 claro sí tenemos la herramienta de conocimiento más grande que ha tenido ninguna otra generación es la historia de la humanidad no la vamos a usar porque estamos pillados la vamos a usar para cosas importantes pero es que el afán de conocimiento es importante siempre quieres saber cualquier cosa y ahí lo tengo perdona yo creo que podríamos empezar a clasificar a personas humanas

Voz 14 14:16 que están que tienen el gatillo fácil

Voz 2 14:19 la búsqueda y los que no vale

Voz 0057 14:22 ya cuando era pequeño si no sabías que ibas a la a a la enciclopedia que habían tu casi lo buscabas toda tu familia te niño un intelectual Gerry Cote niño terminado de la buscado sido lo buscó en Google hay puto enfermo puto enfermos no perdona

Voz 2 14:39 está donde está la imaginación la la la sugestión de las cosas

Voz 0057 14:44 espero que confunde la imaginación con ignorancia no se tira de verdad es que conocido a gente joven ultimamente yo me he tenido no

Voz 5 14:52 cuenta de eso estás hablando Diriri rápidamente si ésta que está bien que está bien

Voz 0057 14:57 cosas malas en en la supuesta adicción a los móviles pero que se le ponen una etiqueta de adicción al teléfono móvil cuando en realidad no es sólo un teléfono móvil es una agenda es una enciclopedia es una tele y una radio montón de cosas claro por qué no lo hombres y los seccionando igual me explico no

Voz 5 15:17 te explicas queda meridianamente vamos con las preguntas de hoy porque el vermú bastante

Voz 0057 15:23 yo no tengo nunca suficiente pero vamos a ver

Voz 3 15:33 ahora Berto está bailando sin ninguna

Voz 0057 15:36 necesidad pero el Dios ha levantado

Voz 3 15:39 con refriegas micrófono por el vientre

Voz 2 15:48 y luego se vuelve a sentar

Voz 23 15:50 lo lo aprendido de los mejores Luis del Olmo Iñaki Gabilondo más ya lo que pasa es que no había Internet entonces no que no hay constancia de eso pero Luis siempre decía lo mismo perdón levantado alma

Voz 0057 16:14 bueno venga vamos a ver qué dice la gente que está peor que nosotros ya me empieza a tu amigo Raquel de Lliçà d'Amunt de las moscas duermen sí pero sólo en momentos en los que tienen seguro que no pueden tocar los cojones las moscas ese hecho el tema de siempre no que viene tres días nuevas si lo sé no lo sé yo sé si es verdad eh hay una mosca que que vive un veinticuatro horas dicen con la mosca de la fruta es no lo sé tío pero la mariposa gobiernos metió las mariposas es ahora no examinó a hablemos de vida es muy limpio

Voz 5 16:50 ya más que tiene una belleza muy bonita pero sabe que en cuarenta yo bueno no lo sabe pero no tiene conocimiento no sí lo estaría muy deprimida

Voz 0057 16:58 la mariposa se la mariposa también tienes que pensar que viene de ser un gusano eh todo lo que le des le viene bien a tu Leiceaga mariposas ganando no claro siempre ya tiene tiene una ganancia de base mira mira vas a ser una base un ser precioso iba a vivir una X yo te compro bueno es un puto gusano bueno igual alguno puede negociar oye como gusano podría vivir una semana igual hay una negociación ahí mariposa con quién creador pero oye que sabes que mi casa tenemos una terraza no sí hombre pues ahora tienes si no sí sí no no que a veces se desprende no había nadie la ha llenado de cemento vale

Voz 11 17:40 la gente

Voz 0057 17:42 que me envió una foto mismo por esta mañana muy preocupada

Voz 5 17:47 hacia ella las fotos o lo hacía otra persona

Voz 2 17:51 lo digo porque eso estás y eh no entiendo muy bien lo que intentar inferior

Voz 0057 17:58 no sembrar un poquito de duda algo de emoción porque estás en Madrid ella en Barcelona está esté juego no sobre la infidelidad ya sé más antiguo que en el mundo

Voz 2 18:08 verdad

Voz 0057 18:09 yo lo he visto pero funcionan porque pero adelante delante de qué va la foto

Voz 24 18:14 es verdad que no

Voz 0057 18:17 parecía como podía parecer ella desnuda es la foto que crece Zidane no era una colcha nos fumando yo no fumo no porque alguien le echaba humo en la cara lo que parecía ser semen

Voz 3 18:33 no yo no por supuesto que no ojo

Voz 0057 18:37 enviar las fotos hacia ella dice mira que han aparecido estas marcas en el suelo de la terraza y había marcas como de una serpiente paseándose por toda la terraza haciendo pues pues una serpiente que no sólo había está la terraza sino que había estado dando vueltas ahí para rival abajo voy ya está regalando una una serpiente au un gusano de diámetro querían me como común dedo común de edito

Voz 5 19:02 ya hay eso o la visita que ha tenido tu mujer

Voz 0057 19:14 la sexta extralimitado habría huellas de pie esa marca teniendo los pies también elevado moléculas mi mujer yo también quiero es Letta atleta no quiero Qatar eso oye pues

Voz 5 19:31 lo porque vivimos en un barrio en el mismo barrio

Voz 0057 19:33 eh aunque estoy un poquito más lejos eh

Voz 5 19:36 a ver si va a haber una invasión de Culebras vivientes

Voz 0057 19:39 mientras sean mediantes vale vale

Voz 14 19:41 mira les vamos a Lima Perú desde allí unos escribe Julio César se atreverían a decir en qué fecha está Tram están Trump

Voz 4 19:52 emitiendo el programa de hoy porque ley militar Bardo

Voz 0057 19:57 es decir que se atrevían a decir Peruga no te atrevías decir oye no lo sé quería poner una cena

Voz 10 20:07 no a ver pues pero le puedo poner un defecto la voz a eso sí se a decir

Voz 5 20:15 en qué fecha están transmitiendo eh

Voz 0057 20:19 más defectos que medie dotado de una falta pues mira Julio César efectivamente estamos transmitiendo el sábado el sábado muy rico que también es

Voz 4 20:33 sábado en Perú aunque con la diferencia horaria vale si no si Ave César los viajes son los mismos en todo el mundo no se han ayudado como las estaciones no sois unos días también vale vale

Voz 0057 20:47 mira se ven Castro de Twitter me tocaba a mí a perdón no pero si quieres te doy no más pero luego tengo que leer yo

Voz 5 20:55 vale yo voy a leer las preguntas hasta que me canse con voces diferentes para cada una vale vale venga adelante con la tuya

Voz 6 21:03 déjeme que beba Fargas

Voz 0057 21:05 las Palmas de Gran Canaria dice David cómo sería un ordenador hecho para elefantes

Voz 6 21:12 que remiten a lo al padre

Voz 0057 21:17 me David que tonto es es sorprenda sorprende el nivel de tontería

Voz 2 21:23 pues yo creo que él hace gracia la la pata

Voz 0057 21:26 claro claro está gordotes como una columna de Carmen no

Voz 5 21:30 pues cada tecla sería del tamaño pues imagínate de una pizza

Voz 0057 21:33 liarme Bush elefante me preocupa más el ratón al que los elefantes por miedo a que que has visto me he quedado fino e ir luego sería una una un ordenador

Voz 5 21:46 la memoria

Voz 25 21:47 ha decidido muy debe

Voz 2 21:50 ya

Voz 0057 21:52 perdona que me gusta este tramo tonto del programa si éste es tonto y listo a la vez hemos hecho comentario con una cierta

Voz 25 22:01 eh

Voz 2 22:03 Luis sirven Castro que si veréis lejos está el seguro o estar asegura

Voz 5 22:12 estar seguro que es mejor no me interesa es una trampa

Voz 0057 22:18 esta es una trampa

Voz 5 22:21 la quieres quiere que digamos hago para luego tú defina no porque exista que asegurado ya está

Voz 2 22:25 mira me gusta más lo que dice Juncal desde Oviedo

Voz 0057 22:28 veía que dice la verdadera división de nuestra sociedad está en la gente que dice Johnny Deep y la que dicen Johnny Depp

Voz 5 22:35 de hombre el otro día leía algo muy gracioso también que era por qué llamamos a Kirk Douglas Michael Douglas

Voz 0057 22:45 ya ya son padres dijo la puesto bien el el apellido en una generación

Voz 5 22:49 sí sí sí no dirás que ir da Chuck que perdonar da clases lo lo dice

Voz 0057 22:54 cómo está aquí Duglas e os que bien esta Mayol que está esto ha quedado reseco da gusto ver lo que pasa es que hay un mensaje a dar a la familia de pero está mejor el padre que elijo

Voz 5 23:07 bueno eso lo gustaría mi verlo eh la última foto reciente que está estará tú que buscasen todo el rato buscar las si quieres

Voz 0057 23:14 ahora no me daba ganados vale vale la última foto conocida de las creo que es un con motivo de sus cien mil hispanos debe cien años colega varón Espartaco no se va a morir ahí a la primera

Voz 5 23:25 perdona Espartaco mira tú esa foto hombre cuando la yo digo por favor Familia da es la piel de Kirk si no da más a que esas tirado mucho hombre por favor eso es una pandereta es esto de verdad es que claro cuando la piel Molar hice retocado supongo sí si te gusta esto pero llega un momento haya que no Dama está China está el ojo diciendo no puedo más el ojo está a punto de salir entonces es una foto donde está aquí que en primer plano tan todos los demás por detrás como diciendo pero

Voz 0057 23:57 pero este sales Jet Li no es una foto besarle lleno en mi caso no sé tío es que lo de estirarse yo creo que engancha Michael Douglas no Douglas le voy a poner apellido de su padre vale Michael Douglas o yo Filipe cuando la primera vez que superó que quedó como cara de pollo a mí me pareció un pollo de repente

Voz 5 24:20 es verdad sí ahora se ha puesto todo un poquito mejor pero es un reto aquí todos quienes quieran retoque Móstoles

Voz 0057 24:25 no hombre Malaria hacerlo juntos también eh que la piel que te ponga a mí por ejemplo claro como un parche sabes los pantalones que te pones parches de colores pues aquí es la cabeza comedia oscura

Voz 5 24:38 sí vale una diana no vale vale pues

Voz 26 24:42 bueno ya te digo yo que no

Voz 2 24:49 una canción musical estaba que te he pedido

Voz 0057 24:52 el del cantante este chaval joven Frank Sinatra en sí

Voz 5 24:56 no es que no te digo una cosa que me gustó oí sobre Frank Sinatra soy muy fan de Sinatra todo lo que cae en mis manos Frank Sinatra soy de Sinatra ya que se cuenta claramente Frank Sinatra nunca se levantaba antes de la una media de la tarde osea en estos momentos está a punto de despertarse Fran hombre

Voz 0057 25:20 el área que en estos momentos se espetar a Franco

Voz 6 25:23 eh

Voz 2 25:26 entonces estaba terminantemente prohibido eh por supuesto poner nada en la agenda de Frank Sinatra a las once la mañana porque eso eso era delito ya que no se recoge

Voz 0057 25:37 se recogía tarde muy tarde

Voz 2 25:40 la bastante al alpistes alacena

Voz 0057 25:44 a mí para había un poquito el ingrediente siempre eso de la cena

Voz 5 25:48 dicen que lo primero que hacía levantarse es precisamente a programar la cena y entonces él se levanta

Voz 0057 25:55 tabaco batín igual para legal mira

Voz 2 25:58 bueno no porque era el el el

Voz 0057 26:02 momento en que comienza la mitad de su día son

Voz 5 26:04 puramente claro igual para su desayuno claro a la comida

Voz 0057 26:08 no sucede sería un chorrito a lo mejor mañana no les iremos poco alejado ya de correr

Voz 2 26:15 pues mira una y media de la tarde estaría a punto de levantarse Fran

Voz 5 26:19 de hecho residencia se ponía tu Jack Daniels con hielo se ponían su batín impunidad bien el peluquero con quién cena esta noche se entonces llamada quiere cenar conmigo esta noche dice que nadie jamás le dijo que no a cenar nacerá era muy mal visto decir no Francia no puedo que no porque es común nada lo voy a matar hijo de puta o sea que un poquito de Sinatra recién levantado

Voz 3 26:46 venga nadie sabe nada

Voz 27 26:51 vamos a ver voy voy

Voz 0057 27:43 a mí me gusta pensar me gusta pesó lo digo Berto de compañeros todos que la gente sube el volumen de

Voz 5 27:49 estoy en el medio día de España y del mundo suena a Frank Sinatra

Voz 3 27:58 bueno pero me gusta explicar d'Estudis decía yo también

Voz 0057 28:08 a un poquito aquí en esta época aguas levantaba a las doce a mi me gusta mucho John sabes que son fan de Sinatra también de Franchi a mí me está mucho el el la voz de

Voz 6 28:22 el Sinatra de mediana edad cuando

Voz 0057 28:24 las grabaciones de los sesenta setenta me flipa porque primero tenía una voz muy brillante cuando estaba en muy muy tierna Zika no pero ya cuando cuando anuncia me flipa cuando él anuncia que se retira un concierto mítico que anuncia que se retira que eso el último que va en las Vegas eso no sé no no no creo creo que no se es un Chicago creo Talavera de la Reina igual de ahí para mí es cuando está la vez

Voz 5 28:55 sí sí sí

Voz 0057 28:56 pues que luego si estamos hablando cada uno diferente pero luego en esta época ya ya es una voz que les sale un poquito o de la ingle buenos pero el que tuvo retuvo por supuesto atención haya una noticia muy importante quedar un anuncio de contenido del programa que es que Berto Romero buenas tardes Berto buenas tardes aprobado los dos de panteras rosas se eh un poco tarde porque ya hace bastante que que salieron al mercado

Voz 5 29:23 sí bueno si te parece vamos a hacer una breve pausa ir a la vuelta y desvelamos tu impresión sobre lo que como tú has dicho en un primer titular sería

Voz 0057 29:33 la última gran revolución del mundo de la bollería industrial la bollería bollería y en un momento

Voz 2 29:40 en el programa

Voz 29 29:51 nadie sabe nada ni Andreu Buenafuente Berto Romero nadie saben a la improvisación es lo que tiene

Voz 31 30:06 es

Voz 2 30:16 tomamos el programa y Berto con la manía de bailar mejor cantar en la radio verte es bueno pero es que nadie baila en la radio me gusta

Voz 0057 30:23 hacer siempre lo mismo ahora pues es programas de que baila y ahora ni siquiera bailado ya sólo ofrecido un poco has hecho un suave movimiento pélvico más sugerir que dar no lo ofrezco un poco vale con la pelvis un poquito esto funcionando muy bien en en discoteca pues en discoteca está todo el mundo bailando muy muy malo

Voz 12 30:45 pavo real enseñando todo lo que tiene no mucha pose entonces claro cuando ves muchos haciendo de estos la vista se te va a que simplemente está ofreciendo son está está mostrando poca está te está diciendo

Voz 24 31:00 lo gordo es Pablo

Voz 0057 31:10 minimalismo no si trabajas el ministro te dice yo no lo voy a dar todo aquí en la pista bueno nos marchamos de aquí voy a tener todavía muchísima energía

Voz 3 31:18 oye guarra

Voz 14 31:21 oye o Mamma cuéntanos cuéntanos cómo fue su experiencia aprobando la Pantera Rosa todo no

Voz 0057 31:27 bueno es como si como si una edad se hubiera cagado Vigo que se ver todo lo ves todo si Apolo bueno regresan poco al mundo de lo que te lo digo como si un Dios hubiera Dios de azúcar hubiera derramado en mi voz algo que hubiera surgido de su interior claro al ser un Dios es una maravilla me gustó muchísimo tiene lo mejor del Donut y tiene ese recuerdo de la pantera rosa que los de mi generación aún tenemos sin incrustado

Voz 2 32:03 creo que han trabajado primera vez de la primera

Voz 5 32:06 ante la rosa como Star Trek o origen

Voz 2 32:08 no o la última Pantera Rosa es que te diría que es lo importante lo que aquéllos recuperan lo que unía las dos Pantera Rosa sea ese sabor vale que unía las dos pantera rosa pero sin aquel La Pantera Rosa era era muy densa haga muy pesada cual la primera Pantera Rosa según no Loquillo no es baladí la primera más que la segunda la primera era muy Mantecón era el te llenaba mucho la segunda la primera sustituía aún una comida era común era obvio Manás es si si quieres era el primer vio la segunda

Voz 0057 32:44 yo creo que sustituía

Voz 2 32:47 también igual media media con la Corte

Voz 14 32:50 se cita esta Rosa ya no tenía esa profundidad

Voz 0057 32:54 Dorita ellos recuperan este sabor este también el el crujiente y te da o te Ter de recuerda aquella mantear rosa pero luego no está esa esa sensación de pesadez

Voz 5 33:06 cuando dices está el donut dentro

Voz 0057 33:09 con dentro recuperar un viejo amigo no hombre hasta aquí yo la verdad que no sé muy debe bollería industrial creo que bueno no como muy pocas hay de verdad te digo una una una revolución en el sector yo creo que el resto de marcas están ahora mismo muy jodida

Voz 5 33:26 Se ha comentado se ha comentado que también me hay una pregunta por ahí se ha comentado que el colesterol que que lleva también te puede hacer te puede poner en órbita bueno

Voz 0057 33:34 lo que creo que te puede tumbar

Voz 14 33:38 se potencia la sangre como lado

Voz 0057 33:39 por eso no es tanto como esperaba de verdad no te lo digo por ejemplo ellos comete una o te pusiste si hasta la estaban comidos miel que se que viene de dos

Voz 11 33:47 no sé no sé

Voz 0057 33:51 ellos mismos los de donuts una empresa que va menos bien eh y que no nos paga por publicidad ni mucho menos no puedes mandar eso

Voz 2 34:00 no

Voz 0057 34:01 para toda España sí puedo decir que lo mismo que aquí la han acertado llevan unos añitos dando palos de ciego porque están sacando unas variedades a cual más aberrantes ya con varios colores Ana triturado el sueño de un loco

Voz 2 34:16 pero eso es todo o dan o Dunkin Donuts

Voz 0057 34:19 pero unos Reyes no es un agujero

Voz 2 34:22 no sólo el agujero que de decir

Voz 0057 34:25 aquí hay aquí hay un mono con unos platillos se claro claro claro pero de repente alguien ha recuperado la cordura

Voz 5 34:31 le por ellas muy bien tiene pues hay que decirlo vamos a ver qué nos dice el el el espectador de hoy el seguidor al que vamos a acercarnos con un micrófono hoy me dicen que soy

Voz 0057 34:41 los micrófonos me dicen que está por aquí

Voz 5 34:44 las Ike atención Ésta es la novedad volvemos a micrófono

Voz 14 34:48 no alambre Rico con cables estamos en contra por qué por algún motivo que se escapa de nuestra lógica parece que las sondas del micrófono inalámbrico no funcionaban bien ibamos a lo seguro es un retorno analógico a la radio de toda la vida es tan retorno que no te escuchamos vamos a ver si podemos a accionar el micrófono vértigo al tiene uno uno uno eh fíjate a lo mejor sí pues sí efectivamente

Voz 2 35:22 tras cuatro años de programa adelante gracias al parecer

Voz 0057 35:28 el el micrófono tenía un botón de encendido fantástica pero tiene también algo que yo ya debería haber aparecido adelante con la presentación ante esa escucha

Voz 11 35:40 bienvenido qué tal muy bien tenía

Voz 32 35:43 la pregunta adelante tu nombre primeras quiero saber con quién Diego

Voz 2 35:48 muy bien bienvenido es un bucle Diego Diego de qué tal Fernando no mira ahora me pero ahora ahora llega a decir

Voz 5 35:59 de Fernando

Voz 2 36:02 yo cojo me voy porque me entrado terror interno que no

Voz 0057 36:07 es que tuvieran esto tú adelante hacerlo Nadie conoce a nadie dice este señor de aquí sacar de no colaborar en todo programa grato ahora ya habían arriba todas no

Voz 32 36:19 hace un tiempo vino una chica que hizo una pregunta que os pusisteis hablar y no lo respondiste Isla Chica profesora de alemán Un completísima este es un campo

Voz 0057 36:27 Betis este escuchabas programas y cualquier y lo que queda ahí

Voz 32 36:32 era tu profesora de alemán sí que no veía hace mucho tiempo y me hizo mucha gracia ver la hacer la pregunta y luego un poquito de pena que no les respondía

Voz 2 36:40 pero es maravilloso esto la pregunta estaba enamorado de ella siga muy maja pero no había lástima porque digo estuvieron el la pregunta es en el tema de lavarse el culo que es una cosa que es muy divisoria profesor de la mano pesado que claro que había que recuperar ese tema porque no es una cosa que divida a la sociedad por delante por detrás el profesor Lazio alemán E la mujer sí sí pero es una pregunta coño Diego ha dicho hoy voy a ir voy a sacar este tema porque mejor no se habló suficiente claro claro dos pensar que igual lo lo contestamos por algo no eso no

Voz 11 37:20 pero yo quería volver a sacarlo muy bien a la dieron muy bien pero pero la respuesta por delante por detrás a ver a ver si tenéis osea era esto pues mira

Voz 5 37:31 la verdad pero te puedo decir a cosa ni por delante ni por detrás nuevas tecnologías chorrito de agua

Voz 2 37:36 bueno ya sabes que pensado que tenías que pagaba a alguien para que te da que yo pagaba bien para que completara eso Otirio cuando has dicho ni por delante ni por detrás pensaba o no yo tengo a Joaquín no no expira entonces estaba especializado entonces en Japón y has probado la la las virtudes

Voz 5 38:10 deseen al lavabo cibernético que te manda agua aire que por cierto parece que está intentando introducir en España

Voz 0057 38:17 la nueva mejor dicho es la nueva revolución en el mundo del y a la Pantera Rosa en Batres vienesa

Voz 5 38:24 pero es que de verdad hace poco vi un anuncio de por favor hagan caso esto ya es hora que va por el mundo en España por lo que sea no queremos no confiamos en los oprimidos

Voz 0057 38:36 pero es que es mucho más ecológico que estar echando papel ahí aparece que el otro

Voz 2 38:39 pregunta este tema interesado mucho

Voz 0057 38:41 oye pero es que cansa mucho con el cable del hombre pues ya te lo conté en este que vamos a ver qué pasa si FLA ya te lo conté en este mismo programa que la sensación era de los más maravilloso que he experimentado en mi vida que me mojaron y soplarán el culo

Voz 11 39:02 muy bien pues que siempre esté ahí lejos

Voz 0057 39:06 ha colocado a mi lado y me está tocando no

Voz 2 39:09 quizá he bailado demasiado cuando le he ofrecido un nivel subliminal se te queda

Voz 33 39:15 de todo con poquito para comprobar un tono muscular

Voz 5 39:18 la flojito esto eh

Voz 33 39:20 yo no hago deporte saben ya no se hayan

Voz 5 39:22 venga vamos a ver parece que ese abierto nunca mejor dicho una tapa una etapa de de interés ya no da más cable vale

Voz 11 39:31 hola qué tal muy bien otra vez no no vale

Voz 2 39:38 no pasa nada cuando la cagas hay que salir rápidos para cómo te llamas Joaquín Joaquín está al hilo de lo que ha dicho Diego sí venga está relacionado con el claro

Voz 32 39:50 qué papel va me

Voz 2 39:54 sí sí

Voz 32 39:56 el excremento divino mantiene el color al el ciclo digestivo humano

Voz 2 40:01 el fraile Rosa claro él habla de la pantera rosa que que hace dicho tú esto las genera actúe ya ya pero es decir nada cómo te llamas Joaquín Joaquín por lo que sea no me quedé a esperarlo no preste atención preste atención a al sabor no se me ocurrió a la salida

Voz 11 40:26 no se me ocurrió yo por ejemplo de hamburguesa verde de Burger King luego sí que afectaba a

Voz 2 40:36 mira nunca cree que dirías esto pero tú eres un guarro asqueroso voy voy tío un seguidor todo lo que tú quieras pero

Voz 9 40:47 y como siempre os digo hay gente a esta hora cocinando en sus casas

Voz 34 40:54 ha tomado madre

Voz 0057 40:58 yo también me venga vamos a volver a las urnas

Voz 35 41:01 si te parece compañero en el Nadie sabe nada

Voz 12 41:06 Daniel Borneo has de L'Hospitalet Barcelona a todos mis amigos cogen el bocadillo al revés con la parte bonita de la barra mirando hacia arriba yo lo como con la parte bonita mirándome a mí como como perdonar la voz la punta Darién ya ya la parte bonita suponiendo que una barra de pan tenga una parte bonita hay otra fea hay una que se ha hecho se han hecho unos cortes para que tengan como un estrellado un trabajito

Voz 0057 41:38 aparte normalmente se concilia la parte superior y cuando coges el bocadillo como una flauta se perdona pues la parte bonita esta rito dices esas hendiduras en la corteza no eso es para poner los dedos acuerdo damos

Voz 36 41:54 en la sierra

Voz 0057 41:57 SER económicos fíjate tú

Voz 5 42:00 ah no para que lo han hecho pues para tú puedes cogen bocadillos y así Bertín

Voz 0057 42:04 claro que llevarlo eh bueno es que tanto el vale por lo que él dice es que se lo come con la parte bonita mirándole a él lo cual yo entiendo que es el bocadillo en en vertical mirándole a él y entonces tienes que abrir quieres mueres porque es muy grande y que es que que como inca abrir la boca de una forma descomunal

Voz 2 42:27 no no no no él quiere ver todo el rato el trabajo bueno de Navarra el sí

Voz 0057 42:32 en dura lo quiere tener pero hay un momento en que pierde contacto visual puedes si estás abajo sí lo pone por abajo cómo lo ve no entiende es que no se puede este es este chaval que ha escrito por escribir ya ha hecho un cuadro de es ser aquí vaya ya ya pues deja de comer bocadillos venga como mira Comet tú hoy día industrial has pensado en materia industrial

Voz 5 42:57 ves por eso el dolor a todas las partes son bonitas como es redondo

Voz 0057 43:01 yo no recomendaba que la gente como adornos cada día e industrial que acabar la gente trofeo allá dice Joaquín Reyes dice Manuel de Madrid de donde sacan el helio para los Globos de gente que será metió antes en el cuerpo así no lo saca el Helios un gas noble no se no entrará en dónde están los gases nobles lo que una mansión están allí abres una está claro

Voz 14 43:32 más que una bombona se meten dentro

Voz 0057 43:35 por lo de la tirolina para los Juegos

Voz 5 43:38 no es cierto es cierto hay una gran grandes residencias donde viven los sino como nobles

Voz 0057 43:44 los líos que otros gases nobles ahí ahí aquí algún algún físico algún científico

Voz 37 43:55 ya

Voz 38 43:56 de qué estudios alguien con estudios

Voz 3 44:00 alguien preparado alguien preparado

Voz 38 44:05 volvemos a coger el micrófono de la SER y Berto Romero acerca

Voz 0057 44:09 sí el cableado de la

Voz 10 44:12 se cómo te llamas amigo Carlos o Carlos sedes se ha respondido a la llamada

Voz 0057 44:17 el físico a científico de qué estamos hablando

Voz 2 44:20 de un telecos no no física bueno venga volvemos buena sin embargo Carlos

Voz 5 44:28 hemos puesto ya la música de una sección de Tecnología

Voz 0057 44:31 sí ha sido parece hoy en tecnología aproximada tenemos a Carlos que estudia Telecomunicaciones pero él cree que bueno

Voz 11 44:41 es decir Becker físico Carlos todo

Voz 0057 44:47 apreciamos la Carlos como no querer a Carlos verdad

Voz 11 44:49 claro que querías decenas Carlos I hay una asignatura física me como mito

Voz 2 44:54 palabras soy un ignorante soy una persona ridícula por eso

Voz 11 44:59 me dedico a la comedia Carlos como todos los telecos tiene conocimientos de Zigic hombre claro no como viniendo al caso como estoy yo teleco y como oye estrenáis otra vez el el micro con con cable de Deco o telecos teleco Telecom ahora no sé qué es lo que estudias telecomunicaciones natural telecos

Voz 2 45:27 bueno pues compañeros podido avanzar usted algo venga va a ver no hoy como y eso pues quería preguntar qué se atreve con bien eso eso

Voz 11 45:41 por qué por qué no Xavier dicho ponga que pongamos en móvil en modo avión porque el micro inalámbrico si en verdad

Voz 39 45:48 claro

Voz 2 45:52 has visto nosotros la aquí con nuestra mierdas de chiste espero pero viene una mente científica ordenada una mente que que has sido armada en el conocimiento de la ciencia que es el único

Voz 24 46:05 Puerta Hinault suelta bueno una lección de humildad muchas más hecho para demostrar poder decir aquí son nuestros huevos morenos los que mandan a pagar nuestros móviles claro

Voz 11 46:22 bueno tenía otra pregunta que lo visto también en directo

Voz 0057 46:24 bueno la pregunta la tenía yo era que otros gases nobles pero tú te pilla el micro hoy eh

Voz 2 46:33 pues nada si no era

Voz 11 46:36 cuando cuando habían preguntado otras personas Andreu hace como unos dibujos en papel y quería ver que que ha dibujado como unas líneas no

Voz 5 46:45 pues mira estoy dibujando un limón que sale de un vaso una nariz hecha una bola que se llama

Voz 2 46:53 el lote ya

Voz 5 46:54 y unas gafas todo todo todo responde a un patrón que no sabría decirte es pero como este sólo había apuntado Fernando Neira eres Fernando ese era mi guión y me sabía mal ver el papel en blanco sabes entonces cómo te llamas Carlos Carlos

Voz 2 47:12 todo el rato se llama Carlos Bueno Carlos darnos un par de gases nobles más

Voz 11 47:18 radón no

Voz 40 47:21 no me acuerdo más mira ahorrador de hasta bien gracias

Voz 2 47:23 Carlos PP pero te voy a regalarle Elio y radón viven en la casa de los de los gases nobles gol hasta Israel lo voy a regalarle esta obra magna para mí de la radio

Voz 11 47:36 sí porque es el dibujo no que es este guión que se quien te lo regalo para te da mucha suerte vale lo enmarcar en casa

Voz 24 47:44 sí me dice

Voz 14 47:59 esto no hubiera de nuestros hijos eh que estamos todo el día it is it los niño gracias gracias gracias ella te pasa con tus hijos hace horas que no hablamos de nuestros hijos que cuando ellos sueltan un gracias que les sale de ellos te emociona después de muchos años antes tiempo de decirle el gracias gracias pero cuando él espontáneamente hijo o hija dice gracias yo sí me voy a los blogueros se acuerda

Voz 0057 48:26 a mí me emocioné haría si ocurriera conmigo delante pero siempre que lo hacen es ante otras de otra gente no tercera

Voz 14 48:32 no lo mima a mí me ha dado las gracias alguna vez sí

Voz 0057 48:35 me cuesta mucho si es festivo

Voz 14 48:38 yo ya verás ese va va pasando Icex y de bloquea

Voz 0057 48:43 lo que quiere es flipante fuerte amigo hombre claro te apetece te apetece feliz para los fuerte si tienen una experiencia de de FLI Padura similar a la de Fernando ah bueno sí puedo pedir la música de de dimensión desconocida

Voz 14 49:00 sí hombre claro sería una manera como casi de acabar el programa de la misma en la que hemos empezado sí vale venga bola me tengo espera que la busco

Voz 0057 49:09 sí dime voy a quedarme callado si hasta aquí

Voz 41 49:16 un libro

Voz 2 49:18 ah vale

Voz 16 49:22 pájara de mal

Voz 2 49:23 CRIT

Voz 15 49:25 envió una pregunta que ha aparecido ahora me gusta el nombre ya eh Pages Junqueras queda

Voz 42 49:29 con una pájara neocon

Voz 9 49:31 pájaro

Voz 15 49:34 porque Kirk Douglas es Kirk Douglas y su hijo Michael es Michael Douglas

Voz 2 49:49 lo hubiera gustado me hubiera gustado con una Berto si acaba de comer la pregunta

Voz 37 50:00 esto es la boca

Voz 2 50:05 atención estamos en directo Baser ser lo que no creo es que se lo lo mete aparenta a lo quita quita la bola un papel la quedan para luego de papel también lo lanza Gerard obligada porque ha dicho es que quería recordar el sabor de la parte

Voz 11 50:26 oye digo yo muy bien para el paria fuertes máximo H de 4k lo hubiera inmolado es que hubiera después hubiera puesto entre paréntesis la pregunta de Pájara e irme gustaría que me lo a Fernando

Voz 4 50:40 si hace eso ya déjame que coja una bajar a ver si a ver si ya la magia es extrema hoy estamos en los últimos ningún gel de Madrid hacer como que entiendes el orgasmo femenino cuando al final es una enseñanza la magia se produce cuando la buscas

Voz 11 51:03 eh ya cuando lo encuentras no busque repetición disfruta lo inalterable y único

Voz 14 51:10 de esa manifestación mientras tanto gusta K

Voz 11 51:12 para los programas se así mientras tanto la importancia a pero además con los nacionales

Voz 0057 51:18 mientras tanto Elio irradiación casa de gracias a Dios hoy no han venido

Voz 4 51:26 director sí lo sea no el culo siempre sí deberán

Voz 14 51:32 gracias amigos espero que hayáis disfrutado tanto como los otros hasta la semana que viene que pone muy nerviosos

Voz 2 51:39 España volveremos