Nadie Sabe Nada: "Noruega es la parte de arriba del sureste asiático" (22/04/2017)

Voz 1 00:00 señoras y señores con todos ustedes

Voz 1786 00:03 Andreu Buenafuente y Berto Romero

Voz 3 00:10 muchas gracias

Voz 4 00:21 bienvenidos como estáis gracias a todos por por escuchamos una semana más a esta hora de la tarde la Cadena Ser que hace público asistente que no todo el mundo en sus casas y quizá habéis notado algo bueno no malo no necesariamente malo no nos K Andreu ha decidido que el tiempo que necesitaba para para orinar au para lo que sea

Voz 5 00:44 he dado quizá un poquito más largo de lo que de lo que las necesidades de la Cadena SER Le podía permite ya hemos decidido empezar el programa sin él entonces tenemos aquí ahora en en en perspectiva

Voz 6 00:57 pues una entrada de Andreu quizá nervioso quizá asustado hombre porque me habéis hecho esto igual no os invito a que a que de texto conmigo nada que empezamos el programa hoy sin lastre bienvenido

Voz 3 01:11 nadie sabe nada

Voz 4 01:20 como se nota una energía diferente no vamos y nos da frescura se nota una jovialidad nosotros otro otro tono mi amigo y ahora pues nervioso lo puede de puede avisar a alguien

Voz 3 01:38 que puede avisar que venga

Voz 4 01:41 si alguien del público alguien del público me podía hacer favores a buscar

Voz 6 01:45 verla

Voz 4 01:47 tú puedes hacer pues puedes acercarte por favor mira

Voz 6 01:52 si sale por la puerta cuando lo veas dile que venga que hemos empezado ya cómo te llamas

Voz 7 01:58 bueno gritos muy fuertes eh

Voz 3 02:04 pero cuando yo yo grita dicen hombre está aquí Andreu Buenafuente una

Voz 6 02:12 Alonso para él

Voz 3 02:24 he visto dábamos ya nuevos

Voz 8 02:27 un pero de verdad empezó empezado

Voz 6 02:30 me ha hecho mucha gracia la ocurrencia yo mismo me ha hecho gracia empiezo de verdad que empezó súper bien escuchando el programa súper fuerte súper arriba

Voz 1786 02:39 apuesten estaba muy contento pero no

Voz 6 02:42 he notado el vacío ya ya vuelvo a ti ahora como como una pareja que ha buscado el el el calor de otro gran vuelvo a ti ahora francamente arrepentido tío no podía cola ante las

Voz 1163 02:55 Ernest no sí si como siempre pero que no podía me da cuenta que no podía no podía pues es que estaban muchísimo de menos bueno tíos jueves a veces hace falta perderá algo

Voz 6 03:06 estoy igual tenías el pene en la mano mientras yo te chavales

Voz 1163 03:08 no lo de menos debía de por eso no estaba aquí pero hecho en realidad estaba aquí en la Ser estaba hablando con Carlos Francino es como un hermano para mí como está como está pues muy bien muy fuerte muy fuerte me abrazaba casi me ha deformado poco lomo plato

Voz 6 03:24 ya lo tenías así no no no pero da unos

Voz 1163 03:27 palmadas que incluso creo que me he ido bien porque tenían como un dolor después ya cuando te abrazo fuerte es un masaje nada hay por eso me he demorado les pido disculpas pues te tomo con muchas ganas ahora eh sí pero tampoco te vengas tanto arriba tú tu parte de la mesa yo también

Voz 8 03:47 eh esto es en la cuantos minutos lleváis cuanto igual ya sólo queda tres minutos pero han hecho largos

Voz 6 03:57 he echado de menos Hermenegildo desde Pontevedra dice teniendo en cuenta el gran nivel de inglés del programa escuchar el de la semana pasada ollas

Voz 5 04:05 me gustaría que me ayudara is como se dice perro salchicha en inglés

Voz 4 04:08 such o hot dog Society pero Hot si es un perro que por lo que sea están celo son Such Hodgson a Chop

Voz 1163 04:19 ocho seis seis chicha de esos que se te vea como con velcro a la pierna no patata qué bonito cuando un perro te

Voz 3 04:27 te hace el amor en una pierna a mí desde

Voz 1163 04:30 le espetó a todas las especies caninas debo decirte que el perro salchicha no es de mis preferidos eh no no el chihuahua tampoco lo es no perdón Chihuahua no se Pécresse en pequinés pequinés se ha hablado mucho de eso no me vine llega mano sí ya como como propugna el mismo sí sí si como dice el cómico Toni Moog no como si quieren morder a él mismo no lo que hay eso me pero no me gusta demasiado pero vamos los respeto e hombre también lo respete es que no quieras exterminarlos y respeto más a los pero es que algunas personas también muy bien también hay personas que no te gusta a lo mejor si alguna persona no Nacho mira persona salchicha y el siguiente Nacho dos Nacho

Voz 6 05:17 Nacho Fernández de Madrid dice la salsa barbacoa de barbacoas de verdad o es la sangre de Georgie Dann

Voz 4 05:24 OO o dio tu máquina le corta les sale como Georgie Dann no sé si con

Voz 1163 05:31 está usted me provoca vivo Georgie Dann sí

Voz 9 05:33 sí sí veo si sigue vivo he contado aquí tú te acordarás seguro que una vez le tira del pelo Georgina sí sí sí seguro que porque es que creo que sí

Voz 6 05:45 y que creo que ya hemos contado en este programa todo todos somos Jordan no todo lo que hay dentro de cada uno

Voz 1163 05:51 bajo la verdad siempre queda algún rinconcito vamos con Ángel de Requena

Voz 6 05:56 vamos estamos rebajando nuestra alma en nuestra memoria es eso que me estás diciendo

Voz 1163 06:01 no lo has dicho tú eh rebañar rebañar no dañar los recuerdos pero tiene una parte buena que es que los estamos aireando todos podrán entrar nuevos al que bonito claro entonces es un agua la las gallinas que entran por las que sale sabes este problema puede ser eterno

Voz 6 06:17 el otro día vi una foto mía de cuando era pequeño tío

Voz 1163 06:22 que en relación con lo que hablamos solas

Voz 6 06:25 has cambiado de te me ha venido pues recuerdo o por favor a la gente encima enseñando a cámaras que la a la gente para que veáis sí

Voz 10 06:38 la vas desplazando con la mano como si fuera

Voz 1163 06:41 la noticia Ador ha visto el pelo el peinado sí

Voz 6 06:44 hola de darla hoy sabremos tienes crack como

Voz 1163 06:46 de como de dicho tienes una mirada de mí

Voz 6 06:50 no es la mirada de tonto que la misma que tengo ahora vacía un poco

Voz 1163 06:54 sí pero sí en Gaza un poquito el párpado caído en falso sueño y sigues una cara como que se está desplomada no yo el bueno bueno precios a todos los niños son guapos casi todo

Voz 8 07:06 es un ángel

Voz 1163 07:08 no menos son pequeños si son feos por lo menos son poco espacio ocupan poco a poco Ángel Requena que un plato sea de la abuela

Voz 10 07:15 no es necesariamente bueno tendríamos que ver de la abuela de quién está de Minnesota

Voz 6 07:20 ese un abuela súper guarra una señora mayor muy cerda

Voz 1163 07:24 mira esta es una tesis Javier Coronas Javier Coronas trabaja esa esa tesis de las abuelas mitificada algunas veces necesariamente ya porque señoras señores que nunca han cocinado bien cuando son mayores es más cocinan peor claro claro suma le a la poca destreza la poca gana ya que tienen igual ya un Prince

Voz 6 07:42 P demencia un montón de cositas que hacen pasar cosita

Voz 1163 07:45 que pueden pasar entonces mira la croquetas sonó la abuela y las ves y eso es mármol sabes

Voz 6 07:52 portero no me sirve entonces eh

Voz 1163 07:54 es que son de la abuela bueno ya tiene ya ya porque es Gascón

Voz 6 07:57 Maella son suyas no es como lo tienes tú te lo contado algunas veces la gente critica mucho a la bollería industrial donde esté una buena bollería de barrio que se quite la bollería industrial pero la bollería industrial que muy sana no es opera a pasar unos controles de sanidad muy estrictos dio el señor del barrio a lo mejor se ha hecho

Voz 11 08:15 estaba tocando los nuevo

Voz 6 08:17 no obstante de la masa Lee y hay menos control ahí

Voz 1786 08:23 claro sí sí se abre también tendrían sus controles de sanidad

Voz 6 08:26 sí pero que a lo mejor puede escapar al control puede escapar más a un control riguroso

Voz 12 08:33 sí un un señor que tiene un hornillo

Voz 6 08:36 el pequeño que una gran cierto si es que no cambia

Voz 1163 08:38 el aceite desde mil novecientos setenta no quiero decir

Voz 6 08:41 que no hay que establecer las generalidades no quiere decir que toda la caballería de barrio por ejemplo sea cerdos no al contrario no existe

Voz 1163 08:49 no son gente Lim pésima hoy las churrerías una churrería por ejemplo el ejemplo de la FED no el problema es el aceite en la churrería no la falta de higiene oye churrería en mi pueblo se puede ver a través de la churrería de

Voz 1786 09:01 el aceite que tiene acerca Se ve detrás de la HBO te quiero hasta tras

Voz 1163 09:06 Lucy si te quiero contar que Nacho ya en mi pueblo muy curiosa porque es un error lo que lleva veinte años Inés

Voz 6 09:12 sí le llamaba Foot track que no negó que va

Voz 1163 09:15 era una churrería lo que no me explico es porque tienen Olot cuando siempre está allí sur track sea su Ultra Sur track pues la ultra de mi pueblo y cuando está en su pleno apogeo de funcionamiento se puede oler posiblemente a un kilómetro claro según el viento te digo en serio e te viene como ese aceite

Voz 6 09:38 esa persona que no se les va nunca ya de la piel de los poros siempre ese olor siempre eso Lora

Voz 1163 09:43 además es un hombre pacte jeringa masa frita

Voz 6 09:46 a ti si es un hombre mayor sabes

Voz 1163 09:49 no está ahí ya China o desde el calor

Voz 6 09:52 pues ahora el calor de no puede pues se te quema las pupilas seguramente se vuelve chino seguramente sí date además

Voz 1163 09:59 te quiere vender sabes tú pasas pero al lado no sabe si tu dice usted no sé si comprarlo o a darle no

Voz 6 10:08 ese hombre no no ha gastado un duro lubricantes sexuales

Voz 1786 10:13 oye Berto vamos que todos los Berto mira creo que hablo en nombre de bastantes de los seis

Voz 6 10:21 entre sí amigos tío pero tampoco he dicho nada no es verdad que es un hombre que ya siempre estas no es la cantidad es la frecuencia con que sacas el tema entonces a lo mejor esto es fuera de antena te lo digo eh a lo mejor esto responde a una carestía voy falto que voy falta te lo he dicho muchas veces voy falta ya yo puedo hacer algo pero me pasa

Voz 1163 10:46 hombre

Voz 6 10:48 yo no lo he preguntado aseguraba gracias ofrecerte gracias ofrecerte poder si puedes pero no creo que debas quiera ni yo quiero tampoco vale vale vale pero me guardo esa carta no concediendo te por si la falta llegar a ser muy acuciante también te voy a decir una cosa que en época de miran que voy falto si este tema está más presente pero cuando voy más Aíto más servido y y también Aito García Reneses también está ahí sí lo es algo estructural pues no

Voz 1163 11:22 yo te lo digo porque se está comentando bastantes está comentando nada bueno apariciones televisivas lo comentaba es siempre un barniz y sexual

Voz 6 11:32 pero una cosa las apariciones televisivas yo trabajo con el material que me envió a la gente yo pero yo hago una selección intento evitar todo el tema sexual y guarro ya pero no puede pero me resulta muy difícil

Voz 1163 11:46 Trapa no que me digas tú es que esto es está retro

Voz 6 11:48 alimentando porque lo que saca lo que te envían es lo que la gente cree que que pides puede ser pues tienen una espiral de la que no puedo salir solo pues ahí de una manera abandonando la televisión y marchando me ha pedido que sea la literatura erótica por ejemplo esto no hace mucho de literatura erótica humorística que tú te puedas poner cachondo leyendo un libro hiriendo a la vez gracioso ves estoy evolutivo tu mente enfermiza tienes el la

Voz 1163 12:19 el cerebro de un bonobos osea

Voz 6 12:22 te está pasando algo pocos pues los bonobos sabes que son de nuestros compañeros primates de los de los que los que tienen que socialmente tienen comportamientos más más más colaborativo Si solucionen sus conflictos muchas veces mediante el sexo y no mediante la guerra no bonito eso no sería por ejemplo que Trump ahora con él por culo que está dando que es estafando con todo el mundo cuando cuando vino Merkel que le giró la cara que no quiso dar la mano a que se oye

Voz 8 12:50 es una haga Yola

Voz 6 12:53 se hace aquí una gallina o Merkel será hace comer sea lo que ellos pacten desea acabar conflicto sacar conflicto mejor eso de verdad tienes un problema

Voz 1163 13:03 vale

Voz 6 13:05 ya ya soy yo yo a lo mejor me me más tuvo más que Trump yo creo que estoy mejor así si os está mejor él no no no no yo no veo a trampa ahí dale que te pego cada día bueno como hago yo

Voz 1786 13:21 no

Voz 1163 13:23 hasta aquí Berto Romero en profundidad

Voz 7 13:25 bueno me comprometo no decir

Voz 6 13:33 nada guarro Ny sexual en lo que queda de

Voz 1163 13:35 te ve muy forzado Si hay algo que no puedo evitar que me pongo rojo avisar que empiezas a hinchar no iban Retegui de Oyarzun mira tenía un amigo de llegar cerca de Donosti si os escuchamos desde el sureste asiático me encanta concepto porque nunca sé muy bien dónde espero me mola

Voz 1786 13:57 bueno eso no

Voz 1163 13:58 claro sureste asiático

Voz 6 14:01 esto qué es eso que hace como como es moco de pavo en el mapa con Pablo Isasi ahí tiene común como unos colgados en la parte sudeste y ahí están con todo el respeto parece unos colgar ya igual que la India aparece un una ubres parece un pecho

Voz 1163 14:18 los esto no nos anatómico sí sí sí

Voz 6 14:22 pues alias una bota Italia es una gota o una gota sí

Voz 1786 14:26 en España es una piel de toro exacto

Voz 6 14:29 jo una caraza ninguna caraza que mira hacia el lado todos los países son cositas vale muy bien hay el el sudeste asiático son como unos colgados un país del Sureste Asiático eslavos Vietnam e Indochina Indochina Indochina no Landis ya en Laos Vietnam y entonces ya bajas hacia Papua Nueva Guinea que son ya como ya es como un compacto cajas Zeman como unas migajas que queda en el agua ya más para bajos llevas Australia Nueva Zelanda nivel más bajo ya dar la vuelta arriba la la la Antártida cruzar la Antártida Isabel e yo me cago en qué hago en Noruega pues la parte de arriba de Noruega que es una parte

Voz 1163 15:20 osea Noruega sería la parte de arriba del sureste asiático

Voz 8 15:24 sí

Voz 6 15:26 o el sudeste asiático es la no no que va que va hombre entremedias mucha gente entre medios ya ya ya

Voz 1163 15:32 me parece que siga con la pregunta

Voz 6 15:35 sí ya todo el mundo se sientes situado

Voz 8 15:37 sí

Voz 1163 15:39 podemos seguir no por supuesto dice pues están eso en el sureste asiático

Voz 1786 15:42 no como perdido el programa EPO venir tarde ya ya claro perdió pie he perdido pie dice

Voz 1163 15:47 durante los interminables trayectos en autobús imagínate esos hombres por ahí por campos de arroz y ellos escuchando la radio no por desgracia no siguen quedando muchas horas muertas y ahí viene el reto podríais alargar la duración del programa unas diez u once horas pues si es que el casco dice pues si iban claro claro ya puede contar con eso es lo que tú necesites mandaban otro mensaje diciendo mira el autobús que vaya trayectos de autobús por cierto de diez horas pues oye gocho que hacemos lo hacemos a medida

Voz 6 16:24 claro no no te parece bien es que no sabe ocurrió nadie pedirnos a nosotros yo cuando acaba el programa me voy a casa y son nueve diez horas que estoy allí sentado sí sí hacer nada no contemplando el mundo con atención plena claro claro es más

Voz 1163 16:39 vamos a hablarlo con los de Carrusel que yo creo que estarán de acuerdo ese día les decimos bien no podéis dar el partido desde el partido de hoy porque es que tenemos que hacer un programa para Iván Retegui que está en el suelo

Voz 6 16:49 asiática hace un carrusel de nadie sabe nada el carrusel gilipollas entonces toda la tardes sí bueno pues esto sí sí

Voz 1163 16:58 muy bien muy recomendable cuenta con ello y gracias por pedir no perdona

Voz 12 17:03 diez horas dice que van a todo uso si puede ser

Voz 1163 17:05 en la duración del programa unas diez u once riñones e madre vía podemos cerrar los ojos con esta música

Voz 13 17:16 imaginar a Iván

Voz 1163 17:19 alguien más porque dice no me gusta la cara que no

Voz 9 17:21 puestos a en a van sí he imaginado mal pues mira yo hago yo hago del amigo de Iván va mejor

Voz 1163 17:28 se llama Miquel Miquel la Amical no

Voz 9 17:31 Mikel Miquel Miquel entonces vamos en esa autobuses tengo un amigo que se llama Miquel compañia sí que es Mickeal compaña que es un hombre catalán Miguel compaña pero con pan se Company y entonces la gente cree que es una empresa dicen Miquel Company estará Sureste Asiático no a poner interesados

Voz 6 17:55 yo no sé no lo sé si puedes se ha ido a China mira que se quiere ir a Australia índice voy a parar en China y me estoy una semana en China yo sólo dio pues bueno

Voz 9 18:08 Ana es que como tenía los ojos cerrados no se acaba es decir venga

Voz 1163 18:12 estamos en esa duración ese trayecto

Voz 9 18:15 por el sureste asiático imagínate pues campos y campos carreteras ya sé si si si de repente hay que parar porque una vaca no imaginaban tanto campo fíjate eh mira mira una estación de servicio de Repsol que raro si el sudeste asiático ahora en España se expandió a la la actuación de servicio no no vaca vacas a la carretera que pena yo lo había metido ya la estación lo voy a un corrimiento de tierras separa media hora el autobús todo el mundo ayuda que estamos aquí

Voz 6 18:45 no ahora

Voz 9 18:47 recreaciones visuales R B muy bien

Voz 8 18:50 el río a hay eche

Voz 6 18:56 eh eh seguimos vamos a José de Granada

Voz 10 19:01 dice José de Granada

Voz 6 19:03 la espuma está en estado líquido o en estado sólido Amanda

Voz 14 19:09 sólido no voto no hombre sólido Fofó

Voz 1163 19:17 qué tres cosas ostra iríais de una ya estamos con la isla desierta a ver qué dice Amina no esta es Javi de Pamplona que la pregunta mítica es que te llevaría a una isla desierta

Voz 1786 19:28 una lancha con gasoil y un GPS para irme de la izquierda

Voz 10 19:31 pero es te dice que te trail qué tres cosas Tetra iría de una isla desierta

Voz 6 19:36 qué tres te trae días lo visto cuántas te Ayman puesta la mala folla hay tres cosas te traería Tres tristes tigres me

Voz 1786 19:44 sí

Voz 6 19:45 si los tres tigres en tu propio lanchas

Voz 1163 19:48 me gusta una película que era eso

Voz 6 19:50 la de PIB me parece que era un chaval hay una mancha con un tigre que dices a también

Voz 1163 19:57 tú lo que quieres es que te no

Voz 6 20:00 la vida de una araña que ha hecho la zapatilla de una serpiente que se ha colado por lo pero lo de que en una lancha sabes que mi hijo mayor de repente tenía miedo pero bastante reales no estaba haciendo cachondeo aquel es salieron tiburón por el váter cuando está haciendo caca

Voz 10 20:24 madre mía pobrecito mío que nunca pasó no

Voz 6 20:27 no no no ha pasado pero decía que no va a salir un tiburón Pérez batería el mira pues no me quedo tranquilo estado no estaba tranquilo no estaba el tiburón pequeño no es tico bueno un tiburón una cría de tiburón

Voz 1163 20:42 sí esto no puedes salir huevitos del niño

Voz 6 20:44 que tampoco es muy grande pues el tiburón ya le da paz

Voz 8 20:47 ya ya a merendar

Voz 6 20:52 no has sido sexual no no no es anatómico anatómico forense no se lo cómico o pediátrico habrá Torvisco pediátricos pediátrico sabes cómo lo solucione el tema no enseñando el el sifón de Boateng ah mira me dije mira la forma que tiene desvió vio el sifón que hacía ese ángulo de dije ves como un tiburón aunque quisiera no puede entrar por aquí porque ya se ha hecho esta curva para que los tiburones no pase o no pero

Voz 1163 21:21 las serpientes sí

Voz 8 21:22 no te voy a decir eso va hombre

Voz 1786 21:26 dime dime con quién vas con la serpiente con mi hijo no yo voy con la honestidad no no si quieres ser honesto contestaba no no ahora que selecciona el tema no es una serpiente de animales que pueden pues pues a tu hijo miente le no le miento ya esconde una parte de la verdad le he dicho mentira diciendo que que por un sifón no pueden pasa un tiburón lo mejor

Voz 6 21:49 lo que no es muy cierto es que será construido a tal efecto pero un día estaba él haciendo debía entre papa me voy yo quiero

Voz 8 21:58 el arpón no digo que mí

Voz 6 22:01 nada nada que te quería decir que estoy tranquilo haciendo caca porque me he acordado lo que me contaste de la forma de váter

Voz 1163 22:08 es verdad que los niños nos reclaman muchas veces en ese momento ingrato de sus necesidades no me dicen voy al lavabo puedes venir conmigo yo no le he visto nunca es una gran utilidad pero lo necesitan y lo haces

Voz 6 22:18 tú sabes que es una fase muy importante del desarrollo de los niños cuando aprenden a controlar sus deposiciones diseñan como algo que ellos han hecho sí sí sí sí sí

Voz 1786 22:26 que han podido controlar cuándo hacerlas casi que prefiero que vuelva a lo del sexo ya verás tú te estás volviendo tan Mojica todo que que te tienes que recluida en un convento ya eh vale es lo que voy a hacer más técnicos de eso de voy a hacer eso ahora mismo mientras Lariyani de ni de acerca casi puede hablar no sé qué no digo cagar ya no no lo dije te lloren los ojos no lo diga esto es la Sergi esto es el nadie sabe nada

Voz 7 24:32 un poquito de Estado

Voz 8 24:33 en la en la tarde del sábado ya es tarde no o cómo es eso que hasta que no has comido los tarde

Voz 1786 24:38 un debate más antiguo que el propio mundo yo creo que sí oye mira no sé ya que saca el tema de comida que menos sacó yo mismo ten

Voz 1163 24:46 hago un un momento preparado para vosotros que os va a gustar mucho más

Voz 1786 24:51 para un momento he preparado un momento

Voz 1163 24:54 el preparado momento yo no yo sino una una amable oyente que venido al programa vernos momentos especiales un oyente que se ha transformado en asistente el espectador oyentes no te sigo no te sigo no que ha perdido una mujer que eso te eso lo entiendes más se ha venido ha venido a una señora la mujer que viene atraído algo adictivo pero legal no que vamos a disgustar a la vuelta de una pausa para la publicidad por lo tanto va a venir un momento de alimentación que gratuita para todos los asistentes a fingir que no estoy

Voz 6 25:29 viendo lo que vale exacto

Voz 1163 25:31 qué será qué te crees que puede ser se

Voz 6 25:33 Alaya algún tipo de carne curada

Voz 3 25:38 un me gustaría que fuera caliente caliente Arne cambiante

Voz 7 25:43 apenas se sabe nada

Voz 1163 25:54 nadie sabe nada a la improvisación es lo que tiene

Voz 10 26:02 quieres cantar la canción carne caliente puede ser no Hot Hot mío alimentación bueno Hot Mir

Voz 1786 26:13 ya dos mil siete está está pegando te el inglés que sabes que te está haciendo una torta pero pero no estaba diciendo Hot miedos estabais yendo

Voz 8 26:23 no

Voz 1786 26:25 mil el público es testigo de que yo no estoy ya ya ya en terrenos ociosos Fatmir vale Mitzy no venga es carne caliente no venga a ver

Voz 7 26:37 a mí no me estáis no te va bien esta para conmigo

Voz 1163 26:46 no hubiera ido bien un poquito Berto trabaja el jazz libre Friso no te va la pasada perdona eh y lo importante no es tu canción

Voz 10 27:02 no no te va va pues yo Jaime no porque ya no no no no

Voz 1163 27:12 funciona no hay que forzarlo no he la canción lo importante lo importante es el gesto pero ya te pedirían prestigio conmigo te pediría que me ayudaran pateras con el micrófono con el tercer micrófono El del medio de los nadie

Voz 10 27:26 eh eh que te

Voz 8 27:28 pudiera ir a a hablar con esta seguidora ya

Voz 1163 27:32 amables seguidora que respondiendo a una movida que Ávila hablábamos el otro día sobre los fue bueno dijimos que el fue adictivo y todo eso ha traído un paquete de fue pequeños para todos un aplauso

Voz 17 27:53 es verdad que aplauso aplausos para aquí

Voz 10 27:57 más Raquel

Voz 1786 27:58 Raquel bueno cuenta a partir de ahora Raquel la de

Voz 1163 28:01 los fue fue como como ocurrió pues porque os oigo siempre yo y la parques

Voz 18 28:08 pues estoy totalmente de acuerdo con nosotros que él fue está adictivo

Voz 4 28:12 entonces las decidido traer una una bolsa llena de fuerza Andrés está intentando agredir pues como como un simio común con un amigo con primates no tienes que cuesta mucho tíos de verdad ya está ya a decir Raquel droga por ya por

Voz 8 28:28 oye quiero recordar hoy quiero recordó que esto oye enamorado

Voz 1163 28:33 que alguien contestó eso en Twitter dijo que lo que la generaba daba adicción al fue tira la fue Tina se inventó una nueva sustancia por la cual eso los fue no puedes parar de comer buena Raquel que que pretende es que hagamos con nuestros fue castrenses

Voz 19 28:51 hoy gracias la fiel

Voz 8 28:56 la media Arango momento porque no estaba temiendo que pasara esto sí

Voz 1786 29:12 que tienen los dedos mira quién de los dos muy pequeño y muy gordo mirar lo que ha pasado es que a intentar abrir del todo ha explotado y se lo he dicho antes son compañeros además como piloto a la de la culpa del bueno mira no sé cómo vais de hambre pero a mi padre rompía algo lo decía mi madre que lo deja aquí

Voz 8 29:35 lo que voy a hacer buenos delanteros está está tirado por el suelo está a cuatro patas y está no no los mezcla no no no no no no sí no hoy los incas o todos todos todos todo curas pues eso podamos todos los no no

Voz 1786 29:56 aquí aquí ahora está haciendo esto que hacen muchos padres cuando los niños seleccionador sólo soplar y ya sólo con el primer hijo claro sólo con el primer hijo el segundo dice que no sopla si ya el tercero tiene sois hacer pues con ante cualquier riesgo de infección no no tenéis preservativo no queréis pillar una Benet ganador sopla

Voz 8 30:18 vais un poco en los genitales

Voz 17 30:23 ya está habilitado figura cosas

Voz 1163 30:27 pido disculpas pidió disculpas por por el por lo sucedido también quiero decir que el fue ya trabaja una funda repelente a la bacteria hombre reveló ayer se te puede caer una pocilga no pasará a otro pues come más si hay hambre te lo comes bueno en fin te tiras al suelo comer

Voz 6 30:44 bueno vamos a hacer una una una cosita me cuentas cuántos fue por favor que yo voy contando cuánto público hay

Voz 8 30:52 vale y cuántos ahí me da palos varapalo

Voz 6 30:56 sesenta y cinco que con la mano

Voz 10 31:01 ocho

Voz 4 31:02 me bala se Carmen diez balas de

Voz 1786 31:07 de pistola de aquí te podías hacer una cartuchos como mexicana una canasta

Voz 20 31:13 que se ahorita disparo un embutido

Voz 10 31:22 que lengua Arco

Voz 1163 31:25 aquí tienes lo fue

Voz 20 31:28 pues puta mal parida fue puerta de donde es me caigo fue tan visto puta vengo aunque ha habido perdido y mitad de contando y señaló

Voz 1786 31:47 no no lo te has perdido si veintisiete veintiocho voy a hacer el recuento final le tiene joe quiere decir que lo va a contar otra vez los tres madre porque

Voz 10 32:00 es decir aquí un guión que seguir

Voz 3 32:03 de ellos veinte veintiuno

Voz 1786 32:06 los veintisiete veintiocho veintinueve treinta y treinta y un vale siempre yo Éramos sesenta y cinco hay cuatro que no lo fue nada hay que corta por la mitad yo no tenemos cuchillo tenemos que no quiere no ya no sé que no llega que no llega ya lo sabemos pero ella ha hecho la división ha dicho que no llega al despacho

Voz 1163 32:31 ocho del gerente de persona cuchillo encima

Voz 1786 32:33 el cuchillo soy yo tiene armas blancas o el revólver o lo que tenga el jefe

Voz 6 32:40 bueno y cuando Easyjet habéis visto lo que es capaz de hacer Andreo con sus propias manos ahora vamos a ver lo que va a poder hace con un cuchillo

Voz 8 32:47 yo no eh ahora vamos a no hay cuchillo hay tijeras

Voz 1786 32:54 la atención nos trae unas tijeras de oficinas y Clippers

Voz 1163 32:58 con las manos sí

Voz 8 33:01 hay jersey

Voz 1163 33:03 SCO Pelé

Voz 1786 33:10 bueno era algo que en dos en todo el mundo quiere fuet no cuántos hay que no hay personas que no hay cuatro que no qué trabajos menos espero no queréis por qué creéis que os puede sentar mal porque se han caído al suelo a soy vegetariano muy guay vale pero esto es todo vegetal

Voz 1163 33:36 no son cerdos que sólo han comido

Voz 1786 33:39 qué tal muy bien ahora

Voz 10 33:41 mira me podría ser dar pero

Voz 1786 33:44 no sé si trabajamos cortaron fue por la mañana con las maneras estos trampantojo y lo que empezó como un regalo acabamos siendo una profesión no sea charcutería los mini charcutería aquí aquí que la mayor cantidad de gente posible desde entonces

Voz 8 34:03 cuantas más manos pasen a decir creyeran que la bacteria que se anulan Gallardo es mucha

Voz 21 34:10 tal vez todo empezó porque una mujer amablemente pues esto

Voz 1786 34:15 ha generado una una generosidad perdona

Voz 21 34:18 la redundancia y al mismo tiempo un problema porque Orain pues estamos es para echar

Voz 1786 34:23 pero bueno que nadie como a más de uno eh ya ha muerto de hambre Berto ha decidido poner a la gente hay que este compañero Lee

Voz 21 34:34 pues está acortando los más rápido que puedas vegetarianos veo que no queríais ni tocarlo

Voz 1163 34:39 como debe ser

Voz 1786 34:41 vertido en dedos gente que come carne pero puede comer pues tocar un API oye pasa plazas oye Berto e una idea que lanzó a los fabricantes podrían hacer esto con una uña pero una uña comestible Iker parecería que te estuvieras comiendo un dedo que gracia tienes no ninguna verdad la desgracia tiene pues nada lanzo la idea ha sido pues nada verdad que Raquel este porque no ha sido cortado boquetes para nosotros no no vale vale que Iker no

Voz 8 35:07 poco vemos cómo los como La dama y el vagabundo lo hemos cortarlo bien

Voz 1163 35:14 el vasito de fue para todos esto es un verbo queremos agradecer a Raquel y que a partir de ahora estaremos eso va a ser peor el hambre pero muchísimas gracias como diría Mariano Rajoy viva el fue

Voz 10 35:38 muy rico muchas gracias y esto ha pasado porque no me gusta mi de Jabugo no me gustan los coches

Voz 6 35:51 los coches caros Name un coche hay que valga seis mil nueve mil euros eso es mierda

Voz 10 36:00 pues nada que si hay algún seguidor un a todos menos a mí yo los desmontes lo

Voz 1786 36:07 tiro Bustillo desde un edificio de una como Carrero Blanco pero al revés eh cuidado eh he pasado de parodia referenciado te vas al

Voz 6 36:19 trullo pero ya eh no me perdona

Voz 1786 36:22 he hecho una referencia de una caída pero al revés

Voz 1163 36:25 es una persona he dicho hay que buen rato echamos

Voz 6 36:27 lo que yo no lo he dicho no no no no lo pensaba tampoco puede pensar si lo piensas

Voz 1163 36:33 ya ya ya pero espérate que la ley mordaza parece que se está desmontando también como si

Voz 6 36:38 darle una hostia

Voz 1163 36:41 yo compañero quizás ese algo que inherente a un programa improvisación del que disfrutamos porque no hacerlo también ganamos porque no puedes decir lo que estoy haciendo también nos ganamos la vida ha llegado momento ahora del programa perdona que ya no sé dónde estamos han sobrado sí han sobrado porque hay gente que se ha cortado

Voz 6 36:58 Ramón nuestro técnico ha puesto cara de vi para nosotros ya mira a ver a ver nació a este lado de cristal no lo se lo lleva a Ramón y compañía

Voz 1163 37:08 vale gracias compañeros de producción técnica también guarda Europa el director general

Voz 6 37:13 sí guarda dos que son dos directores gemelos

Voz 1163 37:15 efectivamente dice lo dejamos en la puerta de cría de Gilberto que yo no sé dónde estamos ni de que hablábamos ni cuánto tiempo llevamos a novedad y cuánto tiempo queda no pasa nada no

Voz 6 37:24 mira Pablo de Murcia dice el nombre real de Paco Rabanne es Francisco Rabaneda Cuervo

Voz 1786 37:31 qué me dices eso has visto ese está vivo Paco Rabal sí sí sí la Copa es el que anunció la fin del mundo la fin del mundo es es muy cara pero sí es verdad ha sido me ha salido en catalán el fin

Voz 1163 37:42 del mundo en que caiga un meteorito en

Voz 1786 37:45 París no dijo que caía la estación MIR así la estación me iba a caer la estación MIR encima suyo que ocupa todo el mundo dijo

Voz 6 37:52 Paco Rabanne estás cun cun pero jugó muy fuertes hombre no pero también fíjate que es muy importante intentar no no cagar la mucho porque luego solo se te recuerda por eso este hombre ha tenido una vida haciendo diseñando ropa haciendo perfumes haciendo cosas de Paco Rabanne y luego un día sale dice que ya ya se ha quedado el tonto de la estación MIR

Voz 1786 38:19 sí sí sí sí también provoca esto un poquito eso eh porque yo no yo no sé a Paco Paco Paco pero claro es que si juegas ya sabes lo que vas

Voz 6 38:32 pues ahí está la estación MIR todavía no ha caído

Voz 1786 38:34 ahora un día cae Paco dirá mira ya te lo dije yo hombre claro claro claro sí sí

Voz 1163 38:39 vamos con Meritxell de Girona los dictadores lo son porque se les hace caso es que somos gilipollas o qué

Voz 6 38:47 muy a todo no sea todo

Voz 1163 38:49 sí bueno ese ámbito es porque sino hace escasamente te matan entonces Meritxell esto es un detallito eh

Voz 6 38:55 te acostumbras a si la gente Mary Shelley esto te vas dando cuenta enseguida la gente acostumbra a obedecer cuando amenazas con cortarle el cuello

Voz 1163 39:04 no yo ahí es donde el deporte ya sabes se retroalimenta iba para arriba arriba ya que luego luego

Voz 6 39:11 es que estaban alrededor a veces se pasan más que él y el propio dictador dicen os pasáis sólo quería matar no Antón no aterrorizar a todo bueno bueno

Voz 1163 39:22 el típico esbirros no será esbirros de de dictador que llama ser más papista que el Papa ya ya

Voz 4 39:28 es verdad Rafa Pavía o Pavía ha decidido no poner acentos o lo que sea entonces Rafa Babia raza o Pavía no llevarían a ciento pero como una puesto pues ya está aquí la pregunta porque no no no no no no

Voz 5 39:44 a Fabia dice Si aquí se llama cinta americana en América como la de aquí

Voz 10 39:52 pintas Marisa de Valencia busca la controversia

Voz 1163 39:56 dice ahora todos estamos preocupados porque el Estado se cargue la educación pero con trece años queríamos dejar los estudios para irnos a fumar porros al parque hombre

Voz 1786 40:06 de Marichal yo sigo prefiriendo eso ahora que cualquier otra cosa pero bueno pero

Voz 1163 40:10 en una costa que lo cortés no quita lo valiente sabe bien

Voz 1786 40:13 encanta esa frase sirve para todo no lo entienda lo cortés no quita lo valiente pero si me hice al revés lo valiente no quita lo cortés vale también compras es verdad es verdad

Voz 1163 40:25 pero con trece años pues ya sabes tú tienes como dice Punset era una o corta

Voz 6 40:29 el problema es del neoyorquino cortes está

Voz 1163 40:32 formando no está acaba al cero euros en os lo he dicho muchas veces

Voz 6 40:34 claro si tú sí

Voz 1163 40:37 yo no quitaría que hay que cuidar a me Mary's

Voz 22 40:40 el procurador también

Voz 1163 40:42 te hace porrón Marisa Amparo

Voz 6 40:45 también habría que solucionar es quién Punset

Voz 10 40:48 no nada no no no no el que decía Amparo pues se

Voz 1163 40:53 se muy curioso si murió Ci falleció exige fuera pera para todos bueno año a Nieto Ainhoa Nieto ha dicho a niño UU

Voz 10 41:02 qué qué error oye por cierto

Voz 1163 41:05 en los hoteles NH también pueden ser los hoteles no alguien lo puede pronunciar no porque ni está metiendo un eh

Voz 6 41:13 en realidades

Voz 1163 41:15 hoteles la eñe aisla la eñe solo es como un hostia no es es como una empujones los hoteles donde va son hotel qué vas a hacer el hotel ha puesto de acuerdo perdón

Voz 6 41:35 Ainhoa Nieto dice por él emojis de la palma de la mano negra existe si los negros tiene las palmas de las manos blancas

Voz 10 41:47 buena eh me ha gustado me gusta

Voz 6 41:49 es Palma en realidad no es Palma de negro Espar más sucia no responde a una palma de entonces

Voz 1163 41:58 te estaba escuchando

Voz 6 42:00 poco tenía mucho interés ya ya ya está

Voz 1163 42:03 no punto Ricardo Leiva hay gente que no se echa amigos de Huesca para no liarse con el

Voz 1786 42:09 no hombre no

Voz 1163 42:10 m no oscense a poco están conviviendo no

Voz 6 42:16 los más complicados yo estoy yo estoy alguien tiene algún gentilicio complicado por aquí alguien procede de una localidad cuyo gentilicio sea interesante o complicado entender todas las palabras

Voz 1786 42:27 si vamos

Voz 8 42:29 no hay dos parecemos Mortadelo y Filemón no vámonos yo la derecha izquierda

Voz 1163 42:36 bueno empiezo por aquí que está más cerca no adelante Elicio a veces la gente de donde procede y cómo se llama vamos a ver hola buenas como como hola cómo me me encanta esa pregunta sólo así como guapo no es una conversación fluida

Voz 10 42:54 soy de Calahorra mira qué bonito como Don vamos a descubrir o recordar ejercicio de Calahorra calagurritanos Calabuig Calabuig ríe

Voz 1163 43:06 Burris no te polémica Curry que le pongan calagurritanos acoge calado

Voz 6 43:12 curry Tano a qué bonito tío porque la

Voz 1163 43:14 H igual no no funcionaba para gentilicio ya

Voz 6 43:17 para gentilicio calagurritano también está de ellos decidieron calagurritano no es así

Voz 1163 43:23 si los de Calahorra sabe saben todos eso pero

Voz 10 43:26 seguro que alguno que no tiene ni idea

Voz 6 43:28 claro porque él no necesita decírselo a sin vender de aquí a la Kurt calagurritano no no da quiero quiero payaso

Voz 1163 43:37 yo ahora me voy hacia la otra punta otra persona vamos que capricho El agente a ver Olga yo el mío huye pisa una mujer

Voz 23 43:47 bueno te pensado uno

Voz 1786 43:51 perdona cómo te llamas y David hola David dónde eres

Voz 24 43:54 de bueno se de aquí de Madrid pero estoy viviendo madrileño esto de vivienda en Rivas el el gentilicio es RIP pensé

Voz 10 44:05 han Rivas que Rivas porque hay mucha Ribas Ribas en Madrid Cataluña esta Arribas

Voz 1163 44:12 pero sé si Icomos lo de arriba de Seseña es no sé no lo sé no sé

Voz 9 44:20 sí rifeño

Voz 10 44:22 el parqué ribereño no a pese

Voz 9 44:28 Ri Ri Ri Ribeira pues ahí ahí

Voz 6 44:31 algo parecido a lo que hacen los de la ahorra porque sería Calahorra pero predicen calagurritano mete me aquí un así desprecian huye

Voz 1163 44:39 es una de las letras pegado otra mujer

Voz 6 44:42 o o el hombre que pisaba las mujeres

Voz 1163 44:45 me muevo tengo común yo como una un movimiento rumbero cuando esté quieto entonces claro eso es que les voy dando patadas a la gente perdonar es que no puede parar quieto como te llaman hecho daño no vale pues ya te digo otra vez

Voz 1786 44:58 has hecho daño cómo te llamas Gloria Gloria no han sido muy suave no adiós Gloria vale pues venga aquí es más mira aquellos chicos me voy yo estoy yo quiero estar con Gloria estar en la gloria venga va a estar en la gloria es otra cosa Hay ya lo sé

Voz 10 45:16 de un mil cables Apple lo llega gracias compañeros

Voz 1786 45:20 expreso el cable se dejó de usar porque te limitaba mucho ellos exterior que los protagonistas así hay un momento que no dabas más

Voz 6 45:28 una cosa

Voz 1786 45:30 muy bien muy bien que es que te mira no mimo en la radio ya sabes no

Voz 8 45:34 ya vimos la radio mal no no no no

Voz 6 45:41 la pared no la parece invisible no la flor la flor vuelve la flor o de bonito Marcel Marceau está ahora reduciéndose en su tumba

Voz 1786 45:49 a mí me gustaría hacer mismo te lo digo totalmente en serio si hacer un taller de mimos sí bueno un taller de construir un mismo lo Víctor Frankestein

Voz 3 45:59 ayer mecánico

Voz 1786 46:02 pero no habla esto ya con el seguidor que era el motivo de mi desplazó adelante con él pasa es que los perdemos por los por los sitios como está muy bien de dónde eres de Tres Cantos

Voz 1163 46:14 entonces tres tanto este es el el tengo mucho cariño ya allí realizamos nuestro programa

Voz 6 46:20 es nuevo es el nuevo Menzies

Voz 1163 46:23 pero en fin gente luego visitará eso se siente os llamáis

Voz 18 46:27 no no lo conocéis llama no

Voz 1163 46:30 qué bonito trick alicantino muy bien cómo

Voz 18 46:33 alicantino

Voz 6 46:35 Tri Cantín además Tres Cantos es una ciudad muy interesante porque tiene en su construcción tiene una filosofía muy interesante porque se construyó intentando crear como me me corrígeme si me equivoco pues intentó crear como grandes manzanas de casas que tuvieran espacio común para que se quiere dar utópico

Voz 1786 46:56 sectores sectores sí

Voz 8 46:58 todo bien la agitado un poquito

Voz 6 47:02 me poesía has quedado toda la atención está pensado para que la gente conviva de chinos

Voz 1786 47:12 eh

Voz 6 47:13 este es un concepto que hay que es lo que responde a un concepto un poco utópico de convivencia de esto que habían los setenta no poco idealista de que los niños tengan espacio para jugar entre ellos que es comunidades que sí pero no funciona no

Voz 18 47:25 lo de los sectores sí la verdad es que yo tengo muchos amigos que han crecido en un sector se juntaban

Voz 6 47:31 que haya sector eres tú y los niños juegan siempre mi sector no tiene un nombre de sector como tal yo vivo en la zona de la luz

Voz 1786 47:41 qué bonito que no es utópico no ese tópico eh perdona tu cuando quieres invitar a casa le dices ven hacia la lo largo de en el sector de la luz

Voz 6 47:52 todos los del sector de la sombra son como los desliz deslices no

Voz 8 47:56 pero en en esa zona

Voz 20 47:58 a la misma en las calles donde yo vivo vivo yo

Voz 18 48:02 se llama tienen nombre de mujeres dentro sería como el sector mujeres

Voz 1786 48:07 yo vivo en una puta calle en cambio yo lo planteo y medite compre más de lector

Voz 1163 48:13 tú tú eres son privilegiados con luz mujeres

Voz 6 48:17 me lo contó lo todo el otro día un tipo que

Voz 1786 48:20 nadie vale me encantó me parece interesante no voy a desplazar si te parece otra vez al centro del programa

Voz 6 48:25 adelante si alguien más tiene un gentilicio interesante pues nada venga vamos

Voz 5 48:36 Paco Navarro desde Paterna en Valencia dices hoy el único al que le molesta cuando hace buen tiempo que a muchos conductores se les duerma el brazo izquierdo y lo tengan que sacar por la ventanilla se

Voz 1786 48:47 seguramente sí porque eres un rancio Paco Izquierdo a Valencia como pues ya no es Ignacio la campaña te gusta conducir en realidad era un tío como despertando es el brazo me acuerdo de eso que se veía un que se había dormido el brazo Nati pelo rizado dice de pelo rizado pelo risas

Voz 1163 49:08 dado

Voz 1786 49:10 perdona si está escrito junto a mí es pelo rizado de penalizar es un es un verbo es un verbo

Voz 1163 49:17 te voy a apelar te voy a penalizar Mena esta cata esta tarde a casa que te voy a pero ya pelos quizás donde vives en la luz

Voz 1786 49:24 bueno se me hasta vuestro líder de dónde proviene

Voz 6 49:30 de dónde proviene la expresión tener una flor en el culo como sinónimo de buena suerte a quién le puede gustar eso

Voz 1786 49:36 es verdad es muy incómodo

Voz 14 49:38 no no es orgánico es muy malo para la flor es muy malo para coger muy muy pocos sol

Voz 1786 49:45 me da así humedad sí humedad medalla Bono tiene todo el que quiera pero tiene poco sol y tienen los días contados diez plantas

Voz 8 49:55 dio lo digo verdad

Voz 1163 49:57 muy buenas reflexión efectivamente dice Cristina de L'Hospitalet porque las madres siguen utilizando la expresión un día se te va a comer la mierda si nunca se ha dado ningún caso lo han sacado de alguna película de terror que les ponen en el paritorio esto es lo mejor así que en ese momento culminante iba bastante doloroso te digan mire momento a aquella viene hable vamos a poner en peligro mecánicas de la antigua ante más enferma no

Voz 1786 50:27 no sé de Madrid dicen por porque los extraterrestres tienen esa obsesión con explotar la Casa Blanca antes no sé pero ahora empieza a entender algo extraterrestre estamos deseando que venga no mira al cielo se vieron bajar

Voz 1163 50:42 entre en otros sitios es decir no Payá Payá pagó

Voz 1786 50:45 o así entonces no

Voz 1163 50:46 un tío Tirapo eso Javi Rivo Javi Javi Javi va

Voz 6 50:53 aquí sí que hacen la R

Voz 1786 50:55 no te da la gana ya Javier Yvo de Pamplona pelo rizado pero Javier vivo eh

Voz 1163 51:01 iré en coche al trabajo de encontrar un atasco tan grande que no pudiera exponer la radio porque los locutores tampoco habrían llegado a trabajar bueno esto es el fin del mundo

Voz 1786 51:12 el fin del mundo es un atasco te con muy grande no entiendo muy bien estas preguntas que hacen que no son preguntas si ya su como suposiciones del desde el primer día que empezamos

Voz 4 51:21 sí bueno bueno porque están dando vueltas a la

Voz 1163 51:24 pues han San fuerte tengo que es culpa no

Voz 4 51:26 tras ya pues eh Víctor de Fuenlabrada dice

Voz 6 51:29 que siempre que hay que buscar algo en el bolsillo de un pantalón guardado está en el último y más al fondo del armario

Voz 4 51:34 no

Voz 1163 51:41 yo por eso siempre voy vestido de mujer con vestidos de ahorro buscar entre los ingratos bolsillos

Voz 4 51:46 el tenis pantalones te voy a proponer una cosa que se que te siempre te gusta la innovación de entrada así el programa empezado que estaba has llegado si me puedo ir antes hombre no me parece bien y ha sido acabas sólo ITER y los dos hemos tenido el mismo tiempo de programa sí yo también trabaja un rato más pues vale vale decir te haga que viene si o siquiera aplaudir lo porque se va estás tan mal porque eh porque no te voy a tirar a Val es verdad bien esperasen lo que vale vale

Voz 3 52:27 bueno pues no no no

Voz 4 52:30 normal porque han sido dos dos dos ahora tenías que darle uno a él que en principio no y claro que entre entra para que te den un oye esto es su

Voz 1163 52:42 para hacemos informáticos entrando y saliendo todo el rato si quieres acabo yo me mira hasta aquí el programa Nadie sabe nada que dirijo hoy presento yo sé que cuento con un colaborador Berto Romero que pues mira chaval pues mientras en esta aquí no están

Voz 8 52:58 oye robándole ni delinquiendo

Voz 1163 53:01 nunca jamás pudo imaginar alguna personas sin estudios y con graves problemas de adicción como Alberto Ruiz

Voz 1786 53:06 pero que que podría llegar a pues no haberme dejado solo que está por ahí diciendo que bicis y es lo que me da la gana

Voz 1163 53:15 con la emisión totalmente la tengo Laser cogida de las riendas vale y no la suelta

Voz 8 53:22 hasta hasta que haga no no no me hagas gesto

Voz 1163 53:24 los obscenos No soy como tú no soy esa basura perdida de la que te has convertido persona bueno amigos pues gracias por estar con nosotros un medio día más

Voz 22 53:37 o es que la música se gracias

Voz 17 53:43 gracias a Dios López López lo ha acabado que Dios les bendiga ahora

Voz 15 54:08 lo del cambio

Voz 23 54:16 Black