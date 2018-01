Be OK: Cómo combatir la obesidad infantil (29/04/2017)

Voz 1312 00:00 Lucía Galán Bertran es pediatra autora de dos libros y responsable del Bloc Lucía mi pediatra buenos días Lucía buenos días cómo estáis

Voz 0187 00:09 hola hola qué tal muy bien

Voz 1312 00:11 decía que es preocupante esta epidemia de de sobrepeso y obesidad no sé si es exagerado llamarlo la epidemia pero es que es está tan extendido entre entre niños tan pequeños no te iba a preguntar lo que hacemos mal pero eso creo que lo sabemos lo qué te voy a decir que haces tú como pediatra cuando en tu consulta te llega un niño así no que ves que tiene sobrepeso un sobrepeso preocupante ya haga de éste

Voz 1 00:36 sí la verdad es que es un problema que que bueno que venimos viendo desde hace ya unos cuantos años las cifras son alarmantes además cada vez son más elevadas la verdad es que yo creo que que el trabajo debe de empezar desde que son bien pequeñitos esos ya desde la misma época del lactante tenemos que ir mandando mensajes en cada visita en cada consulta hay que aprovechar cada oportunidad para educar a nuestros papás en una alimentación saludable y cuando te llegan los niños que ya son más mayorcitos Si llegan con con este problema pues lo primero que hay que hacer una encuesta dietética para para identificar exactamente dónde está

Voz 2 01:11 el foco donde está el el

Voz 1 01:14 problema muchas veces un problema generalizado en toda la familia sabes es raro el niño que que coma mal cuando cuando esos papas llevan una alimentación equilibrada suele ser un trabajo una carrera de fondo como digo yo donde donde todos tienen que aprender a comer los papás los primeros claro te iba a decir tú me

Voz 1312 01:32 sino que cuando ves la estampa familiar con el con el niño en tu consulta ya debes pensar sin cuando ves a los padres de pensar claro si es que aquí a nuestra pues algo algo están ahí es evidente que que que algo hacen mal

Voz 2 01:43 si luego te encuentras de todo eh

Voz 1 01:46 también es verdad que que bueno que hay niños

Voz 2 01:48 eh pues a pesar de de comer fatal son dirías si hay críos

Voz 1 01:54 que son muy sedentarios en muy tranquilos y a poco que se salgan un poquito pues

Voz 1312 01:59 pues sabes la báscula y canta pero bueno

Voz 1 02:02 malamente el niño que come de forma equilibrada de forma saludable es porque sus papas también lo hacen entonces la educación tiene que partir siempre desde desde el apoyo a a los padres no cuando tú les planteas todas las la las herramientas que tenemos que empezará a seguir llaves que los padres no es que yo no como Bruce fruta no es que yo a mi las verduras tal no buenos que yo cenó cuando puedo o no es que yo soy más de bocatas la verdad es que uno se desanima porque sabes que va a ser muy difícil que ese niño adquiera unos buenos hábitos cuando sus papás no lo hace

Voz 0187 02:34 el ejemplo no yo creo que los padres deben de dar ejemplo porque al fin y al cabo los niños imitan absolutamente en todo entonces también nos deberían de imitar en esto si tú intentas que tu hijo como fruta ya tiene no te ha visto comer fruta en tu vida claro pues lo tienes lo tienes muy difícil claro que sí

Voz 1 02:48 tú a un niño que llama mayorcito de ocho nueve diez once doce años que vienen con estos problemas les dices todas las cosas que tiene que hacer y luego cuando el llega a casa a él le hacen un menú separado IB que sus padres siguen comiendo mal o regular claro lo vive lo vive fatal osea realmente es que es peor el remedio que la enfermedad porque todavía el niño dice osea encima que a mí me quitan todo lo que me gusta y además lo ven como un castigo no entonces hay que hacer un trabajo a varias bandas a las bandas de los papás de los abuelos también porque muchas veces los niños pasan

Voz 0187 03:22 mucho me media tarde sabes con los abuelos y sigue sigue existiendo es la creencia esta de ahí mira qué rico que come de todo y que hay es que me encanta el réquiem y donde todo ellos Kiko ven tres platos y cinco y seis dos a veces

Voz 1 03:36 yo digo mira traerme perfora la abuela traerme la huelga

Voz 3 03:38 no sólo lo que dirá la abuela no porque

Voz 1 03:40 eso no es fácil le los fácil no es fácil

Voz 0187 03:43 yo siempre digo que a ver cuando los niños son pequeños solamente comen lo que nosotros les damos efectivamente otra cosa es cuando nos encontramos con adolescentes no que ya pueden tener dinero y que pueden comprarse cosas fuera pero cuando un niño by me pasa no cuando un niño viene a verme digo si es que este niño sólo come lo que vosotros lo estáis dando luego vamos a analizar el núcleo de la familia y ver qué es lo que está pasando la despensa claro porque este niño no se compra él la bollería industrial de compra puede ser que la pida ahí yo ya no digo nada pero él no tiene dinero para poderse comprar estas cosas luego hay que analizar eh hay que analizar todo lo que tú dices

Voz 1 04:14 claro también es muy importante el recalcamos porque yo esto lo veo todos los días en la consulta que te dicen monos que claro es que le encantan las galletas y es que le sabe mal decirle que no y es que le encanta también de la Nocilla pero escuchara no lo compre es claro es que si no lo compra si el niño no lo ven la despensa la va a dejar de pelo claro se va a cansar de pedirlo pero si lo ve él lo va a entender por qué mis padres compran este tipo de alimentos si luego no me dejan comerlo ninguno de nosotros lo entenderíamos no cuáles son los errores más

Voz 1312 04:45 más comunes Lucía de Del Olmo demuestro que tú puedes hacer a partir de la experiencia que te da el tratar con con padres pues pues yo creo que que debido a este ritmo acelerado

Voz 2 04:55 que llevamos hoy todos pues se tira mucho de de comida cocinada

Voz 1 05:01 procesado industrial basada

Voz 2 05:04 industrial zumos

Voz 1 05:06 que lo coman todo rápido en el menor tiempo posible tipo batidos tipo el yogur que lleva al cereal incorporado que lleva la mermelada que lleva la fruta que realmente que son bombas calórica además engulle en los niños porque se lo comen en medio minuto y seis están metiendo en el cuerpo una cantidad de calorías absolutamente innecesarias no entonces hay que recalcar el que los padres compré el alimento de de mercado no todo todo aquello que encontrarse en el mercado el pueblo claro

Voz 1312 05:34 todo eso es verduras frutas

Voz 1 05:37 hombre es carne y pescado pero que intenten huir de todo lo que estaba metido en una bolsa

Voz 0187 05:43 y luego también a veces algunos padre me pasa que les sorprende que soy

Voz 1 05:46 por la tarde este como una moto

Voz 0187 05:47 entonces bueno como no bastar seis que la acabamos de hacer un pico de insulina Le acaban de dar una bollería industrial acabas de dar un fumo el niño está que se sube por las paredes

Voz 1 05:56 dentro hablantes son alimentos altamente adictivos y entonces los niños pues cuanto más tienen más quieren luego niño que durante buena parte de su infancia ha estado alimentado con grandes cantidades de azúcares y de grasas trans pues luego su cuerpo se realmente se lo pide dejar de de tolerar aquellos alimentos que que claro que que que es que son más insípido para del porque está acostumbrada sabores muy intensos plano muy artificiales muy fuertes en dos rechazan el sabor natural de la fruta de las verduras de la carne y el pescado entonces esto se nota mucho a los niños que desde pequeñitos toman este tipo de postes

Voz 2 06:32 de lácteos los ches todas estas cosas es que lo

Voz 1 06:38 os eran niños que comen mal y adultos que coman mal

Voz 1312 06:41 y hay un punto de no retorno y tú crees que llega un momento que comentabas este no estén dejar de de ya tolerar esos al el sabor natural de las cosas hay un punto que dices bueno casi este

Voz 0187 06:53 niño tiene mala mala mala mala recupera a ver yo soy optimista por materiales la toalla vamos Nicole abuelita de setenta y cinco años yo creo que todo se puede reconducir

Voz 1 07:06 la infancia de los niños más aún no yo tenido críos realmente con niveles de obesidad con ocho nueve diez años y ahora los tengo ya adolescentes con sabes con los pesos estupendos y lo que más me interesa a mí aprendiendo sabiendo comer como como como corresponde no yo creo que que no que todo se puede reconducir lo que pasa es que cuesta mucho esfuerzo e cuesta detrás de un niño con sobrepeso no hay dos o tres días que sea asaltado porque hasta uno cumpleaños es es es que es cambiar un estilo de vida

Voz 1312 07:40 vamos paso a paso si te parece lucía muy bien aprovechando el el libro que también creo que

Voz 0187 07:46 va por la quinta edición también lo mejor de nuestras vidas no pues mira lo mejor de nuestras vidas va por la novena que dice

Voz 4 07:52 la novela me quedé en la quinta pues ya lo he oído yo

Voz 1312 07:57 eres una madre maravillosa que salió ahora a finales de enero vamos por la cuarta vale muy bien muy muy bien vamos a vamos analizando pero son libros en los que resuelven muchas dudas sobre todo tranquiliza que que yo creo que es lo más importante cuando a veces te tanto como madre como padre te sobrepasaba pero las madres se tenemos siempre ese ese añadido de culpabilidad de desasosiego no con algunos temas o ese extra de responsabilidad que culturalmente no se nos nos imponemos nosotras mismas a veces sí sí no tendría por qué ser no pero

Voz 0187 08:33 pero sabía que lucía puede

Voz 2 08:35 te puede corroborar que

Voz 1312 08:38 que muchas veces las mujeres nos cargamos nosotras mismas con esas culpabilidades y esas responsabilidades aplastantes cuando tenemos a nuestros hijos no

Voz 1 08:46 sí somos yo digo que somos mochila Heras no

Voz 0187 08:50 ahí nuestra mochila entrada de todo los hombres son mucho más libres y en ese sentido yo muchas veces les envidio eh yo lo veo

Voz 1312 08:57 no yo creo que veríamos da yo creo que la verdadera revolución llegará cuando nosotras las mujeres nos alejaremos la que les pongamos un poquito de ellos que están deseando cantidad

Voz 0187 09:08 es que les dejemos tamén papel en todo esto

Voz 1312 09:10 haces nos ponemos en plan madre amantísima tenga hueso ya lo sabes no vamos paso a paso te decía Lucía porque es muy interesante ese periodo entre que claro tienes el bebé ya hace poco que lo tienes no sabes muy bien cómo ha pagado ya llega ya llegamos serios gracias a que mucho que te prepare Si leas cuando lo tienes es una experiencia ya te has hecho con la lactancia materna ya el niño empieza a crecer a los cólicos pero amiga entonces tienes que empezar a introducirle ya a otro tipo de alimentación el famoso desteten no cuando cuando consejos tú empezar a introducir algún que otro elemento nuevo de qué manera

Voz 1 09:49 a ver la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna como alimento exclusivo desde los cero hasta los seis meses junto con alimentación complementaria hasta los dos años o más entonces eh realmente los bebés antes de los seis meses los necesarios que tomen ningún tipo de alimento salvo la

Voz 0187 10:08 la ley eso sí son

Voz 1 10:10 niños que están alimentados al vivero esta introducción de los alimentos se podría hacer a partir de los cuatro cinco meses no es obligatorio podemos esperar también hasta los seis meses y su pediatra lo considera pero a partir de los cuatro cinco meses también podríamos empezar

Voz 2 10:24 sí bueno esto depende mucho de

Voz 1 10:26 también del país donde no no vamos nosotros aquí en en España generalmente solemos empezar con la fruta con la verdura y las carnes de aves solemos empezar con esto a los seis meses

Voz 0187 10:36 con los cereales sin gluten es con los tres también no

Voz 1 10:39 pues mira el tema del gluten también es un es un tema que cada poco nos tienen muy entretenidos porque nos van cambiando las recomendaciones si antes se decía que el Gürtel no se debía introducir antes de los siete meses luego lo bajaron a los seis ahora realmente Nos dicen que a partir de los cinco meses elude ya puede tomar pequeñas cantidades de gluten normalmente lo introducimos eso a partir de los cinco seis meses con lo cual si el bebé no ha tomado cereales sin gluten antes de esta edad podemos empezar de golpe entrada con cereal con gluten a partir de los cinco seis meses no hay ningún problema no es no Mario empezar inicialmente que ingresar sin gluten y luego pasara con gluten lo que sí que está claro es que a los seis meses no más tarde el niño ya tiene que haber estado en contacto con el gluten

Voz 1312 11:24 hasta hace hasta hace poco era incuestionable que lo siguiente de la leche materna eran las papillas en los pobres famosos no verduras frutas pero hay una tendencia nueva que se llama baby LED Winnie que que cuentas muy bien en en en este libro bueno cuentas mencionas que que bueno que esto desde hace un tiempo es tendencia ya en otros países ya lo es desde hace más pero sí ha llegado a España cuéntanos qué es en qué consiste

Voz 1 11:49 es el baby Le buen inglés la alimentación autos regulada por el bebé

Voz 2 11:52 que sí que se dice que es y no darle al bebé

Voz 1 11:56 triturados ni alimentos en forma de papillas sino ofrecerle en lugar de ser de del niño comer de una forma pasiva es decir abrir la boca nosotros le introducimos la cuchara con el con puré eh plantear la alimentación de una forma activa por parte del bebé es decir ofrecerle la comida en trozos lo suficientemente grandes como para que los pueda coger con la mano llevárselos a la boca respetar el apetito del niño y el momento en el que el decide dejar de comer entonces se le ofrece en el en el platito o en la patrona las verduras por ejemplo el brócoli o la patata o el calabacín se lo ofrecen trozos grandes para que él sea capaz de coger algo con su manita llevárselo a la boca

Voz 1312 12:38 estoy estoy visualizando la magnitud de la tragedia en la cocina y entonces vamos a ver sintiendo entiendo bien el niño esa edad todavía no hacen la pinza debe machacar con su éxito el calabacín

Voz 3 12:51 pero bueno no lo machaca bueno bueno lo que hace es abre la palma de la mano

Voz 0187 12:55 te agarra claro lleva a la boca eso es entonces el Milán orangután Icomos madre preocupada con lo que lo poco que no

Voz 1312 13:02 os gusta a las madres que se queden con hambre que dejan

Voz 0187 13:05 en el tema nutricional como se regula

Voz 1312 13:09 esto porque como saber si no se puede controlar tanto no

Voz 0187 13:11 no se regula los regularla yo quiero decir ningún niño que tiene hambre si le pones comida a su alcance es capaz de comer al instinto de de tanto la sed como el hambre es tan poderoso que si tú pones comida o bebida al alcance capaz de

Voz 1 13:31 de cogerlo lo va a acoger

Voz 0187 13:33 es decir que esta teoría se basa en que el niño va a comer hasta que se quede sin hambre hasta aquel de Gallas

Voz 1 13:39 cuando deje de comer realmente es porque su cuerpo ya no necesita más es un poco la esencia del y no el respetar el apetito del niño y hasta el momento en el que él decide parar de comer

Voz 0187 13:51 sobre algunos alimentos que que tengamos que excluir no de este método no por el riesgo de de atraganta miento eso es si los frutos secos por ejemplo no

Voz 1 13:59 el frutos secos enteros no lo recomendamos a niños menores de tres años eso es sí sí mamá con él y sin él pero las las condiciones que se deben cumplir cualquier Miño que cualquiera que esté interesado en este método es primero el niño se tiene que sentar con ser capaz de estar sentado en la y eso es una sede estación estable que hicimos nosotros si es un niño que las estación todavía no la tiene adquiere a los seis meses echa hacia adelante y hacia los lados no podemos hacer un vodevil Edwin porque hay riesgo atraganta miento si son niños que todavía no tienen esta coordinación o culo manual es decir coger el alimento con la palma de la mano agarrar lo llevárselo a la boca evidentemente tampoco porque si tú tienes un bebé que todavía esto no lo hace pues no se va a poder alimentar claro los niños prematuros hay que tener cuidado con ellos porque tienen más riesgo de atrás lanzamiento por un tema de madurez y luego con respecto a los alimentos hay determinados alimentos que debemos evitar por ejemplo

Voz 2 14:55 en la manzana cruda entera eh

Voz 1 14:59 es un alimento que debemos evitar en estos primeros meses porque hay riesgo de tratamiento la zanahoria

Voz 2 15:03 duda también hay que evitar

Voz 1 15:06 los alimentos que son muy pequeñitos como pueden ser los guisantes o el maíz

Voz 0187 15:10 el Harb a dos

Voz 1 15:13 esto en los primeros meses tienen que ser alimentos lo suficientemente grandes por eso se recomienda que se corten así como en tiras pero gruesas para que el niño lo pueda coger lo siga teniendo en la mano y se lo lleve a la boca pero no no la causa una oclusión

Voz 0187 15:27 eso es que él sea capaz de de morder

Voz 1 15:29 idea aplastar el alimento con la lengua el paladar y aunque no tenga dientes ellos masticar con la lengua el paladar y las encías entonces todo alimento que no es capaz de de deshacerse de esta manera la boca pues conviene evitarlo sobre todo los primeros meses no de los seis a los nueve diez meses

Voz 0187 15:46 dice no siempre podemos utilizar estas mallas no que hay en las que se introduce el alimento y se evita el riesgo de vientos

Voz 1 15:53 las mayas son más seguras lo que pasa que que bueno alimentarle todo con la

Voz 0187 15:57 no pero me refiero para algunas cosas sí tiene ruta por las Bahamas que tiene

Voz 1 16:02 más miedo claros pueden empezar con la Majid a ver qué tal se desenvuelve sí

Voz 1312 16:07 eh las ventajas que tienes que el niño va aprobando texturas y sabores originales no sólo al no triturar si va va haciéndose a la idea de lo que son los alimentos por separado no porque eso es

Voz 1 16:17 elige primero elige porque lo pones varios alimentos y entonces el elige colores texturas por sabor repite lo que más le gusta entrenas también la masificación la coordinación manual la motricidad fina tiene muchas ventajas luego son son niños eso que que no están sobre alimentados porque a veces te encuentras con con bebés que comen comen comen comen porque realmente

Voz 1312 16:40 la parecía los ceba sin claro no estaba hablando padres hasta Tina venga eso el niño va tragando va tragando saque gusto verlo comer no basta cuando en en tu libro lucía en en el lo mejor de nuestras vidas dedica un capítulo a eso tan habitual esa frase que hemos oído tanto de este niño come me come muy mal es muy mal comedor no que hacemos antes tanto en CES

Voz 4 17:00 bueno esto también bufo esto merece una buena obra más mira eso es

Voz 1 17:07 es muy frustrante las familias que vivían en con con niños así porque realmente yo lo que he descubierto el paso de los años es que la inmensa mayoría de las madres pierden la paciencia en el momento de la de la comida realmente es es una pesadilla ella empiezan con una energía horrible entonces al final el niño si ya de por sí es mal comedor pero es que encima el mal rollo que percibe solamente con sentarse en la patrona Iberia mamá que ya está resoplando ella está ventilando ya está pues claro yo siempre empiezo por ahí no antes que el niño empezó tratando a la mamá no es decir bueno a ver aunque no me coma durante unos cuantos días yo lo que quiero es que sea un momento agradable tranquilo que no te enfada es que no levantas la voz se tiene que irse a cenar ir sin cenar no pasa nada pero lo que no quiero es que el niño nada más sentarse a la mesa lo que huela sea un conflicto no adelantarnos sí porque entonces ya los rechaza de entrada porque dice todo lo que se no sé lo que es pero no me gusta ver así a mamá entonces este es un primer paso que cuesta mucho

Voz 0187 18:09 luego ya pues hay hay muchas estrategias no ir ofrece

Voz 1 18:12 viendo a los niños en pequeñas cantidades siempre alimentos atractivos a la vista nunca cantidades que desanimen en cuanto a tamaño que sean hay

Voz 0187 18:20 claro que vean que no se lo van a terminar no que es como madre mía ir un poco

Voz 1 18:23 poniéndoles las cosas que más le gusta acompañado de las cosas que tú consideras que tienen que empezar a

Voz 0187 18:28 llevar aplaudir y celebrar cada

Voz 1 18:30 pequeño logro aunque sea solamente probaron un de mandarina pero si no ha probado nunca la mandaré uno siempre se ha negado y de repente un día le pegan borde inscrito pues eso ya es motivo suficiente para celebrarlo aunque no se ha tomado Marina entera el fin Sol es esto sí que es una carrera de fondo de verdad es ir ganando batallas muy despacito bueno con la ayuda de de tu pediatra que te dé confianza hay que te dé seguridad hay que te diga que el niño va en unos perfiles adecuados y que va ganando peso adecuadamente pues las madres poco a poco se van relajando Icono y lo conseguimos sí

Voz 5 19:01 se consigue claro que se siempre aquí hemos hablado

Voz 1312 19:03 hoy ha recordado leyendo este capítulo lo que tú siempre dices de de incorporar a los niños en la en el plan nutricional de la casa no que es cocinar con ellos ponerte la cocine que sea divertido que te vean allí incluso dejarles manipular alguna cosa aunque tengo Carlos algo

Voz 0187 19:20 entonces celebrar pues si no el que

Voz 1312 19:22 hacemos la comida hay que no cene los niños

Voz 1 19:25 no sólo por ejemplo viéndole es horrible claro porque al final hay claras saben eso sí que es que eso eso eso es eso que es vamos cómo alimentar a los pollos agua esto es tremendo y luego a ver a todos

Voz 0187 19:36 Facua cuando tu cocina salgo y lo cocinas tú lo es todo tu amor aunque a lo mejor para los demás no esté tan bueno para ti te parece que está riquísimo no si no pruebas y lo que tú dices que están buenísimos total pues con los niños pasa igual yo con mis hijos esto lo he descubierto no que cuando ellos intervienen en la receta luego lo aparte que están ahí pisoteando todo el rato porque tienen mucha curiosidad luego se lo comen así como con un orgullo decir bueno es que lo he hecho yo a lo mejor no está no está muy allá pero el que lo cocina vamos es que es verdad perdemos un poco el ojo que está buenísimo

Voz 1 20:12 pues con los niños también si eso es una estrategia que que es muy útil si el cocinar con ellos

Voz 6 20:19 de

Voz 1312 20:32 planteamos otra batalla enemigo es muy fuerte porque hay millones de productos específicos para pensados para los niños desde bien pequeñitos no vamos habla estamos hablando de los intereses de de una industria muy poderosa la industria alimentaria que tienen claro que éste es un objetivo prioritario de sus estrategias no un gran nicho de negocio Lucía tu recomiendas ese tipo de productos que se comercializan como mi primer lo que sea a mi me me dijo el yogur natural de toda la vida la

Voz 0187 21:02 lo más lo más natural que puedas encontrar

Voz 1312 21:05 sencillo no te dejas engañar porque te cobran más no no tiene no tiene mayor beneficio

Voz 2 21:12 si no es necesario es

Voz 1 21:15 es imprescindible la alimentación de un niño no por supuesto que lo El Niño que se toma bien primer Danone a los bueno mi primer yogurt o sea a los nueve meses pues a los nueve meses también se puede tomar un lugar natural sin azúcar y medio yo no va a pasar absolutamente nada animal condicionar sumo su salud entonces lo que comentábamos antes no intentar tirar siempre de productos que comprar que compraría es en el mercado el pueblo

Voz 1312 21:41 sí sí sí funciona esto es lo que muchas veces lo que casi siempre recomendamos aquí no irte a la compra al mercado a la panadería estos hechos donde toda la vida se se ha hecho la compra no oí la la el una de las cosas que nos machacan continuamente en estos anuncios es que el desayuno es la comida más importante del día es verdad que a estas edades a las comidas estas como el desayuno o la merienda son son importantes pero no tanto como dicen

Voz 1 22:09 no todas las comidas son importantes claro lo que pasa es que

Voz 0187 22:12 yo aquí lo que sí que es verdad que cuando dicen el desayunos lo más importante del día lo que normalmente nos venden como desayuno no es lo que yo creo que eso es lo más saludable entonces si como desayuno entiendes un vaso de leche con cacao y galletas y cereales llenos de azúcar bollería industrial pues no es mejor que a veces es mejor casi sin duda

Voz 1312 22:34 para el bocata las seis y media en la cabeza yo lo que les da

Voz 1 22:37 a los Papas es que dentro del desayuno entra el desayuno y el almuerzo vale porque hay muchos hay muchos padres que vienen agobiados porque al nada más levantarse con las prisas y tal solamente les a los niños un vaso de leche y digo bueno pues no te preocupes vamos a ver si si lo ideal es que entre el desayuno y el almuerzo tomen una fuente de proteínas no no hidratos en lo frente de fruta pues lo que no tomen al desayuno a primera hora lo que hacemos en el almuerzo eso es sí si tomamos un vasito de leche a levantarse pues tú al al almuerzo le pones un bocata de pan integral mejor con un poquito de queso y una mandarina ya tiene su desayuno estupendo saque hay que compensar no sé si le pones si desayuna la leche por la mañana

Voz 0187 23:21 no le pongo otro otro tetrabrik de leche al al almuerzo poner una pieza de fruta claro esto coincide con con lo que tú siempre estás

Voz 1312 23:31 Kate Nando ahora Angela siempre mejor la fruta que sí

Voz 0187 23:34 zumo por supuesto vale más diques no hay hay que los hay quitarlos zumos eso es siempre mejor la fruta para que Mas Ci que para que no generen un pico de insulina bueno porque osea es

Voz 1 23:45 me en el azúcar natural que lleva la la fruta Illa a eso es vibra natural de la fruta a mordiscos

Voz 0187 23:53 es que para los niños la fruta puede llegar a ser incluso son casi como una chuches no como como un regalo y me acuerdo el mío que la las mandarinas para él eran cómo no me como una mandarinas así como siempre que hubiera claro para los niños

Voz 1 24:05 es que no están acostumbrados a tomar chuches ya domar azúcares para ello sus sus azúcares son la prueba de la tenemos por ejemplo ponen los ojos en blanco con con las fresas maduras y con las uvas claro las uvas que que como si fueran caramelos