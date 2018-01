Nadie Sabe Nada: Mi hija se levanta como si presentara 'Hoy por Hoy' (06/05/2017)

Voz 1 00:00 señoras y señores con todos ustedes

Voz 3 00:19 gracias queridísimo público efectivamente que estamos pero en Nadie sabe nada saludamos al señor Berto Romero saludamos en los que hacemos el programa saludamos a Berto Romero habló en un plural mayestático otras también salgamos Andreu Buenafuente los de aquí a Carlos rival quién sois los otros de los otros seis sí Satur es los otros dos obras La Ventana no nosotras bueno Berto eres un pesado ya sólo de entrada no no antes de empezar esta pesado oye felicidades porque por todo lo que la vida te da todo lo que tú digas a la vida felicidad gracias a la vida es que te ha dado tanto pero bueno pues de verdad gracias también algo también gracias por parir me

Voz 4 01:01 vale no no no metafóricamente hablando para la comedia

Voz 3 01:05 no no no no no te puedo ir porque esa cabeza bueno hombre hablo hablo de Zapatero de los zapatos de otro sí

Voz 2 01:13 lo que sí que queremos hacer me lo permitiera ases saludamos o si yo al público aquí asistentes hola qué tal estáis vamos a hacer una cosa con digamos hola a nuestros micros que están enfocando nuestras bocas los giros al público UAW tío

Voz 4 01:30 te vas ya verás la al ellos tirano hablan algo ellos

Voz 2 01:34 uf qué nerviosa estoy hola

Voz 6 01:39 uu probó infantil no

Voz 4 01:44 en el funky en la Cadena SER se la Cadena SER te dan lo que quiere es estar de El Sol está en lo alto y Tucker es calor te lo da la Cadena Ser o el micro amarillo se vuelve rojo en tu cuerpo la Cadena Ser

Voz 7 02:00 se telurica con sus palabras va va va va va

Voz 2 02:05 yo creo que hace un mes cuando haces esto me provoca un poquito de vergüenza ajena pues imagínate a mí que lo estoy haciendo tú no pues éste va a ser un programa de improvisación la mar de Majo como podéis ya comprobar esperemos que sea majo agradable que no provoque rechazo que días tengo que pararlo porque no puedo ya además con ellos o que provoque un micro rechazo rechazo que no no te obliga

Voz 3 02:26 arte sólo a retirar un momento la vista seguí volver

Voz 2 02:29 o a bajar un poquito el volumen de micro rechazo se va pues micro micro vascos correcta micros náuseas los a trabajar eso no no lo vamos a trabajar eso es que que vamos a trabajar la empatía les recuerdo que no tenemos absolutamente nada de guión encima de la mesa sólo una urna con sus pensamientos cosas palabras ideas locas ir también debo decir te voy Berto que así como a veces me traigo en mi libreta de Pía o si de viejos de un poquito sí parece que lleve aquí la cartilla no pues no me encanta el pasaporte pues a veces me apunto conceptos que me han pasado hoy pues yo traigo nada

Voz 4 03:10 nada Stemm blanco toda no es nueva la has empezado tiene dos páginas no tiene más no escritas pero eso

Voz 2 03:19 son cosita mías de programa

Voz 4 03:22 cositas que te apuntas tú ahí sí

Voz 3 03:25 enero

Voz 4 03:27 eh comer comer rico pero no sabemos si tengo aquí

Voz 3 03:32 dar a dar una hostia Berto claro lo vas a los básicos

Voz 2 03:36 eh tú tienes algo

Voz 3 03:38 pero yo tengo un montón de cosas mira con color médicos pero para el programa desplegables me echo la mira como troqueladora se yo folio doblado esto es una maravilla no no te has enterado no que el móvil también tienes una aplicación no me gusta no te gusta no porque me no lo miro me apunto cosas de la agenda el móvil luego uno la miro con lo cual es como estar tirando cosas un pozo ya ya tirando citas a a al váter

Voz 2 04:02 entonces prefieres ir con esa libreta grande no sé

Voz 3 04:05 vale pero no de viajo ya no está forrada

Voz 2 04:08 de piel de piel de testículos mi libreta esta fórmula hace un poco piel de testículos mujer curtida pues déjame que recuerda a la gente que estamos en los estudios de Barcelona en la calle Caspe día muy agradable si eh y eso lo quiero decir aunque te parezca una excentricidad hace un día bonito

Voz 4 04:33 el programa está grabado ya están porque es que estamos con esta tontería cada día llega llega antes de venta al público

Voz 3 04:43 no sabe

Voz 4 04:44 los primeros mayo digo no digas nada

Voz 3 04:47 porque abogado dice qué bonito está mayo y hay una ola fría

Voz 4 04:51 una gota fría o

Voz 3 04:53 explotaban volcánicas cambiar el ecosistema mundial pero no puede evitarlo no puede evitar todo el día es como que te te da como sientes riesgo no hacer eso mola siento riesgo y una obligación como comunicador como comunicador tengo

Voz 2 05:07 el hecho de de ver perdón no no no está siempre perfecto entonces lo que me sucede también es que quiero contextualizar tienes no somos dos robots que salen aquí o hola cómo estáis vengan preguntas improvisaciones no me he venido andando había personas uno me he dicho te pongo una chica me hecho te puedo abrazar bueno ha dicho no te puede abrazar en mayo te puede abraza en enero si bien pero me he dicho te pueda abrazar dice sí did it ahí me he dicho mujer digo mi mujer no está ahora que mira eso no me puedes abrazar a mi pesar porque ella dice te puedo besar también m dicho ole tú ole tu mujer llora la madre que te parió yo lo he dicho también puede ser All es la madre que parió a mi mujer para

Voz 3 05:50 M para que celosa no dice si yo veo ha abrazado yo también dio Romero también eh

Voz 4 05:57 que un rabito muy mala

Voz 3 06:00 en una cosa si esto que eso es lo eso eso lo puedo contar yo es que eso no es de lo que te hablando ya es una cosa del pasado contra es otra cosa porque esto me da rabia eh

Voz 2 06:11 sí

Voz 3 06:12 de antes de conocer perdón perdón

Voz 4 06:14 no perdona perdona que vamos a lo nuestro

Voz 3 06:17 hablamos de cosas que nos dan rabia no ha dicho

Voz 4 06:19 esta cosa porque a lo mejor hablamos de eso

Voz 3 06:23 me antes de conocerte ya me daba rabia así porque yo te lo veía que salía se decía no te público es como la Liga y el público yo ya está IATA lo ha grabado junto ya está diciendo te veía hacer lo que no te conocía y pensé cuando lo conozca se lo dirás por lo que sea en esta última década no

Voz 4 06:41 no salió salió

Voz 2 06:44 pues mira Luismi no lo dice el el jueves pasa siempre

Voz 3 06:47 de

Voz 2 06:47 no lo dice el martes y si lo dice también que la gente Elena

Voz 3 06:50 canta porque me encantan a los que están directo en casa yo estaba en casa cuando la señora

Voz 2 06:57 era tu problema eh claro si pensaba pues aceptará divirtiendo pero yo estoy que no

Voz 4 07:02 entiendo y me da pues mira ya que toca ese tema y que tenía que cambiar y ver a Pepe Navarro

Voz 2 07:11 no está desde es bueno es bueno oye pero ya que dices esas miradas muchas veces me preguntan oye tú qué relación tiene con las cámaras con los micrófonos cuando hay público

Voz 3 07:21 cuando están apagadas las cojo y me da no no

Voz 2 07:25 no soy un perturbado como tú pues no sé por detrás que yo les digo para mí cuando te dicen piensas cuando hay tanta gente la cantidad de espectadores que puede llegar a tener digo eso no lo piensa nadie no hay ninguna mente humana te pueden ver diez diez personas como cuatro millones yo les digo siempre el único público que existe es el que está delante sí que existe Tánger pese a poder tocar me entiendes entonces yo que buscó tú no sé porque tú pero es muy listo tú eres muy listo e te van a sacar un ojo que dicen en mi pueblo cuando es muy listo te dicen

Voz 4 07:59 la gente debe estar listo que te vas a tener que sacar demasiado otra de dónde vienes no un pueblo que castiga la gente más inteligente he un listo ha mutilado mutiló lo nuestra ofende

Voz 2 08:11 su inteligencia

Voz 4 08:13 sí pero cómo estás

Voz 2 08:16 esto coincide las conmigo si hacemos un programa esto señoras y señores que están aquí no rien nada este programa es un fracaso y que tendrá que ver eso

Voz 4 08:24 qué te está diciendo que va a tu nota

Voz 2 08:27 era que lazo temas inacción tertulia

Voz 3 08:30 pero de las esta noche pero no me digas

Voz 2 08:32 eso eh

Voz 4 08:34 no me falte no pero el tema

Voz 2 08:36 otro lado que no se ríen que está la cosa afloja que no hay empatía en conexión luego te dice oye escuché programa en Radio que divertido turistas pues yo no quede contento eso nos lleva a una a una realidad que hay que contarles todos los que están aquí vivirlo con ellos vale entonces siempre

Voz 3 08:54 mamá está grabado tú tienes que fingir por lo que sea que no

Voz 2 08:57 sí pero das yo haré todo lo posible

Voz 4 09:00 esto es el día en que lo que el te parece aquí como el día que hablaste de Trump que llevaba ya el hombre un mes llevaba un mes el hombre ya que había ya había quemado al planeta que cuando se oiga esto ya sea mejor la cenizas pero llevaba un mes y la verdad que ven cómo está Trump Brenton pero lo han acabó de investir Iyad it yo poniendo te calcio oye caras yo

Voz 2 09:25 yo en esos términos de de radio no trabaje en os dije yo eso es bueno pues nada chicos lo que quiero decir es que si a veces me lío pero como quiero estar conectado con vosotros añadió que convenga como secreto que desnudar hacer un Boris Izaguirre lo hago nada vete vete

Voz 4 09:44 el rudo vete llevando el argumento donde te dé la gana es tanto cálculo tanta premeditación

Voz 2 10:02 no he visto que haces tú ya puede ser grabado o no siempre ofende llevamos con las preguntas que me dijo el otro día uno

Voz 9 10:11 dice puede ser que estéis veinte minutos sin sin ir a Iker

Voz 3 10:15 pasa el deportista era voz

Voz 2 10:17 lo coge de la solapa los demás subió así a un casi un primer piso lo último ves mi programa lloro cuando quiero

Voz 4 10:28 no no no no no no no no

Voz 3 10:32 Iván de Tenerife la pregunta empieza con perdón por la guardería pero desigual igual sí es la primera marca un tono editoriales

Voz 2 10:42 yo no lo haría

Voz 4 10:43 y al final final

Voz 2 10:47 Pau de Terrassa hola el tío de España que tiene un sidecar para que las preguntas de los test de conducir sean más difíciles

Voz 4 10:56 había que fuera el tío el tío de España osea es bueno tu su mujeres la mal

Voz 3 11:00 debe de España

Voz 2 11:02 no claro lo dice porque sale no tanto

Voz 10 11:05 eh me saqué el carné yo hace menos eh esa salía lo el sidecar sí pero no

Voz 3 11:12 no me salió ninguna pregunta yo no recuerdo ni estudiarlo eh no no si Dakar si te encuentras un coche

Voz 2 11:17 es un vehículo con sidecar

Voz 10 11:20 Mar se no no no nada de eso nada de eso para bueno pero es como como es como vehículo especial

Voz 2 11:30 no no lo sé hace mucho tiempo no es común una moto no una moto se rige por las motos no

Voz 3 11:36 vale pasa es que hay un señor que mierda sí serios Sidecar es esa especie de explicar lo que por favor no primavera coincide con lo que no os pregunto eh no no lo he preguntado pero hoy no hay química e hay química pero mala si oye no he dicho que que eso no he dicho joe cada balón pero bueno es lo que te digo es que el Sidecar debe ser muy dejado porque yo porque si tu construya un sidecar echar un poco más de hora y acabar el coche

Voz 11 12:09 no

Voz 3 12:10 como tengo la moto le añado un poco ya tengo la estabilidad la juez acaba el coche cuando no lo dijera así o la capota ella no radica por un motor delante hombre ahí a media te El payaso es verdad

Voz 9 12:25 pero así de Cannes me un poquito eh y se sexis pero sólo a casa

Voz 3 12:29 sólo una una bala opositor ahora mira José Luis de Bilbao dice bueno saberlo de

Voz 10 12:37 eh

Voz 12 12:38 el el Sinclair Sr Sinclair que hizo el Spectrum sabes conoces recordáis el Spectrum pues esto lo digo francés que sea más Sinclair Spectrum llama Sinclair la marca de la Sinclair espetó así yo estoy hizo una fortuna con él

Voz 13 12:54 con el Spectrum

Voz 10 12:57 entonces todo esta fortuna que hizo dijo bueno cómo tenía una idea genial que me impide tener otra isla invirtió toda en construir unos coches pequeñito con motores de lavadoras

Voz 4 13:08 si se enfada mierda pedido a saco pero esos coches de ahora que no

Voz 3 13:15 te falta Carme que yo sé que esos coches no sin no te digo que es arruinó como es lo que a él en su casa por su casa como como una especie de de cochecito de estos de del del golf sí sí sí pues él dijo esto es el futuro el futuro son cochecitos chiquilina con con muy poca cilindrada para personas bajitas no si yo qué sé si una vez pero luego

Voz 2 13:41 yo creo que cuando haces un un evento económico como el que hizo tienes que dar

Voz 3 13:46 para los sesos para no cagar devolverlo

Voz 2 13:48 con IVA o plastificado y que te

Voz 3 13:51 sí

Voz 2 13:52 empiezas a comprar caimanes flamencos Hardy cosas terribles y bueno mira una de esas que da da para pensar

Voz 4 14:00 os os preparo eh

Voz 3 14:02 de que Reid se quieren pensaba es que iba a leer yo sigo algo porque yo no no por favor que no te he visto los que no hay no hay competencia aquí es una pelea de divas cállate eh

Voz 4 14:17 la pelea de diva que es así

Voz 2 14:21 Jaime Rubio Aravaca Madrid Si tienes un bono a las dos de la mañana el mismo día en el que se retrasa la hora a las tres de la mañana

Voz 10 14:33 equivocado no

Voz 2 14:36 apertura de tal manera que a las tres vuelven a ser las dos aquel dos de la mañana sale tu vuelo a la primera o la segunda dama

Voz 3 14:48 pues mira según si es con Ryanair vas a tener problemas a la hora que sea

Voz 2 14:53 yo que sé que si tú mira cómo tienes que estar en un aeropuerto siempre una hora y media antes que eso lo con la convención si es algo la Convención de Ginebra

Voz 3 15:04 José Luis de Bilbao dices un día vas a vestir todos tus calzoncillos están sucios dejado serías capaz de ponerte unas braguitas de tu mujer saldría a la calle Olmos por supuesto

Voz 2 15:18 no yo no puedo seguir así Berto te estás metiendo en un jardín lo sabe no

Voz 3 15:25 porque eh qué problema hay bueno problemas de comodidad no hablo de tanga eh hablo de braguitas un habrá quita una hora ITA suave como digáis a mi mujer me gusta lo que esas bragas recogidos siempre perdona porque esa Braga abraza yo lo abrazos otra comodidad comodidad incomodidad es la verdad

Voz 2 15:42 la es comodísimo Se nota que has visto poca bragas se nota que te has puesto

Voz 3 15:46 Castro ya la verdad

Voz 4 15:48 es como unas bragas

Voz 2 15:50 en la braga está diseñada para para una señora mujer ir pues que no no tiene no ha hecho una reserva de espacio delante para todo lo que tú tienes hay que poner toda la carne el cocido

Voz 4 16:06 pues entiendo pero lo entiendo eso no

Voz 2 16:08 sí que lo entiendo no lo quieres entender que lo entiendo no lo digas No lo entiendo di no lo quiero entonces

Voz 4 16:14 de no no lo quiero quiero entender que a lo mejor es que un un una estantería de Ikea

Voz 3 16:20 ah

Voz 4 16:21 a recoger todo lo que tiene no tiene un tejido pues la morfología aún más culinario hombre sí que te cortada la circulación y hay que amputar te la nota que coges septicemia en el pene pues depende de la braguitas que te pongas

Voz 2 16:33 pasa ICO que te va a cambiar la voz

Voz 4 16:36 la ley no es tan grave no no no yo creo que no

Voz 2 16:41 los bragas de tu madre te diría se sí Obelix bien pasó nada

Voz 3 16:46 a es una madre genérico una madre Jerez hijos sí señor

Voz 2 16:50 mi igual es una línea roja sin límites del humor es simple oye al límite

Voz 3 16:55 yo no no podemos hablar de un límite que más ha solucionado ya claro eso es lo bueno de este programa

Voz 12 17:03 que usted qué miedo y han

Voz 3 17:05 sí los han marcado y nosotros estamos cruzando mierda bueno yo me habría enterado eh oye escucha menos que un reto venir con bragas próximo día mía nunca te he dicho lo que te iba a decir eh pero que

Voz 2 17:21 verdad estás diciendo

Voz 3 17:24 perdona ese esto es Hora Veinticinco lo mejor es no es nada no

Voz 2 17:30 pero me parece un reto inasumible por mi parte yo no puedo decirle a mi mujer mira que se lo digan

Voz 3 17:36 lo Veselin

Voz 4 17:38 congestionadas a sala acoge las braguitas el coge las braguitas del cajón

Voz 3 17:45 ah perdón por Diego Terrero buceo Berto

Voz 9 17:48 de ser Pantic

Voz 4 17:50 Haro bragas no pero a media ricas bien decidió ligues

Voz 3 17:55 a ese pirata pero el Pantic yo le veo más generoso no unas Brad lo veo más agradecido juguemos vamos a jugarlo el próximo día que a lo mejor dentro de dos porque a lo mejor se creaban dos estos programa

Voz 4 18:08 claro

Voz 3 18:08 no eh vamos a jugarlo a cara descubierta

Voz 4 18:13 venga va bien pero con qué objetivo tú también bragas pero Roberto

Voz 2 18:19 bueno estamos recordando voy a recordar a los oyentes que estamos en la SER en el problema de improvisación y tienen eso que lo carga el diablo no

Voz 3 18:26 entonces qué por qué porque José Luis de Bilbao dices si un día tienes todo tu calzoncillos sucios serías capaz de ponerte unas braguitas de tu mujer va Coyote pongo este reto

Voz 10 18:33 todo

Voz 3 18:34 bueno manchar todo gasto en fin yo también si quieres no podemos juzgar no no no no que un saco con todo los calzoncillos sucios

Voz 2 18:42 para demostrar que no pudo lo traen una braga de todos

Voz 3 18:44 G puesta

Voz 10 18:46 no nos explicamos cómo lo estamos sintiendo que no que en el trayecto hasta aquí ha sido un insufrible pues no lo cambiamos antes de empezar vale pero oye lo jugamos

Voz 3 18:58 te venga

Voz 4 19:07 la semana que viene o la otra seguramente sí sí sí sí sí

Voz 2 19:14 venga a ver cómo lo explico esto está vivo mujer estará escuchando el programa Hoy por lo tanto pues no es que me habría puesto un candado en su cajón de de bragas vamos con otras ante otro hombre Alba de Oviedo dice que está más profundo

Voz 0057 19:28 algo que está en un nivel bajo de profundidad o un nivel alto de profundidad baja profundidad sería que hay poca o por el contrario que está muy profunda y por eso es baja que dice

Voz 4 19:38 qué tal va demasiada profundo

Voz 2 19:40 pregunta

Voz 4 19:41 no no llegó y tú crees que Olga enóloga loca

Voz 2 19:45 oye yo no sé mucho de eso pero será la que está más baja no más baja profundidad más profundidad El Alto

Voz 3 19:51 unidad

Voz 4 19:55 no funciona no no no no bragas si por cierto ha habido un

Voz 2 20:02 vendedor creo que todavía siguen en el mercado de de mi pueblo en Reus se montaba un mercadillo que de mercadillo también habría que revisar el concepto porque había cuarenta mil gente con vendiendo regalazo mercado entonces había uno que era el rey de la obra

Voz 3 20:17 sí hombre sí esto es casi una franquicia tiene franquicias oído más de uno bragas a lo mejor a me encantó la monarquía está Alpe El Príncipe bragas enmarca dotaba porque por varón del tanga tú te fijas

Voz 2 20:32 entonces te fijas que ponen las bragas dentro de un aro metálico e que la la Saint Braga de la que parece la la el uno se para hacer logotipo de Volkswagen no y entonces lo cuelga el verdadero símbolo de la paz exacto entonces el tío es pues ahí con toda sumó su prescripción iría a grito pelado Abreu

Voz 14 20:53 yo también

Voz 3 20:55 a ver a la gente pues lo compro las buenas tardes tirar cosas ahí para que te la rebote no sé si voy a ir a consultarle estoy un reto voy a raíz de las bragas dígame vasallo

Voz 2 21:07 o ponerme una señora sin

Voz 3 21:09 no yo hombre exacto que dices sin ser

Voz 2 21:12 exacto eso me has tomado Daniel Blanco de Bilbao estamos usando el retrete bien o al revés si nos enteramos mirando hacia la cisterna

Voz 4 21:25 ahora bajadas si esta cabalgando los mira

Voz 9 21:30 mira qué interesante esto tío parecía una tontería va bien

Voz 2 21:33 mejorando eh si tú te es sino sentaremos

Voz 9 21:36 dando hacia la cisterna esta misma podría usarse de Mesa depende de la altura yp podrías tirar además de la cadena sin necesidad de ver tu creación

Voz 3 21:48 no si la ISI la abres el el levanta la tapa puedes beber también

Voz 4 21:54 pues abre Barthes mientras mientras obras no habló abren y jugar con la voy a esa que hay

Voz 2 22:01 habré Barthe no pero a lo mejor que tienes que poner cubitos eso sería una era champán pero es que si tú champán

Voz 4 22:08 de ahí a Amira IAP es pues una cagada romántica no

Voz 2 22:13 o también podías poner peces sería una pecera con mal final mal final

Voz 3 22:20 era un mal final no pero abre un mundo eh digo que tenía abre un mundo habrá es como el armario de Narnia no no

Voz 15 23:07 y otras no

Voz 3 23:10 pues ya te espérate ansioso pero no hacía siempre yo las cabeceras

Voz 10 23:15 Juan Palatino bares en la Cadena Ser

Voz 15 23:20 vives tantas fragmentos de vida

Voz 2 23:28 qué es el Klein es como la frase publicitaria dice

Voz 9 23:33 Pizzi soflamas peses ocho Mare Pixies

Voz 3 23:40 que es que como digo hacer el presentador Andreu que me que esta ser un bar en la radio eh

Voz 2 23:50 no

Voz 3 23:50 venga Andreo bienvenido qué bonito está mayo verdad si no es que cuando eres presentador tienes que contextualizar sabes públicos de sí pues sí es curioso que me lo digan grabando en abril bueno buenas tardes buenas tardes Andreu primero que nada gracias

Voz 2 24:11 las invitarme anécdotas lo sigo

Voz 16 24:14 es un placer piensa que yo escucho programa Nadie sabe nada pero lo lo corto todo lo lo descarto todo sólo me quedó las vidas que bien bien hecho una caset de ciento ochenta casetas Si tengo de ciento ochenta y trescientos eh K TDK si TDK deca de cromo

Voz 3 24:29 esa es la buena y te dejas te Libero e injusto

Voz 16 24:32 es una casete de tres sesenta autorretratos donde tengo sólo reproduce estuve de islotes anécdotas que hable yo las estrellas también la séquito

Voz 2 24:41 muy bien muy bien no gracias gracias a ti no te cuéntanos cuál es tu vivero dotada de hoy pues va relacionada con los inodoros verdad una vez vino ocho Mari Alfaro Si al programa venido varias veces desde ve orines bueno espero por con fines medicinales eh no por provincias bolos no con placer no como pobre PP mosto no no quita de pepinos vale vale echó mano es una es un tío muy amable de haber del hombre muy majo hombres que sería

Voz 3 25:12 es sorprendente que fuera un hijo de puta

Voz 2 25:14 porque lo harían un tío que tendrá Portillo mejorar tu vida tienen soluciones alternativas y se en un problema me dijo cómo vas al baño tú me pareció o que sexta limitaban poquito porque no había suficiente confianza pero como él trabaja ese formato claro dije pues oye me abro nunca mejor dicho y lo dije él me dice hay que imagen no no dice cómo te sientas en un inodoro no en un inodoro hay ciento ahí está uno de los errores más comunes de la sociedad para esto necesitó escenificar lo vale me acompañas por favor si esto no las contaba ya no vale

Voz 10 25:53 bueno a mí si basta vamos a escenificar yo soy tomaré venga yo soy hecho humano

Voz 3 26:10 vale en este momento Andreo está cogiendo una silla y nos pone delante de la mesa siga el inodoro tiene una chaqueta puesta en la afición

Voz 4 26:19 ay mi chaqueta no no entonces no era más a llenar de Caca

Voz 2 26:24 vale me pregunto cómo nos entrábamos en los inodoros

Voz 3 26:29 cómo te sientes no es vasco no cómo te sientes no darlo Andre o entonces lo cómo te sienta bueno a narra vasco pero está bastante en Madrid veja mucho

Voz 4 26:44 vale pues no estar una aldea en el

Voz 2 26:48 el País Vasco francés esa es la vale la cosa es que siete de cómo te sientas tuve yo que hizo vale se sienta normal alguien que se sienta el hombre y mujer occidental

Voz 3 27:01 esta ha puesto los codos en la rodilla Si bueno con una actitud relajada das la espalda Curro robada sobre sí misma es que yo me acuerdo mucho que este un programa de radio

Voz 2 27:11 vale pues eso estás para cerrarlo a eso estoy tú estar aquí para venir y disfrutar que no tengo Microsoft todas dice esa posición aquello otro más no era el único hay otro que gracias madre mía que despido

Voz 3 27:25 de cómo está el mes de mayo

Voz 2 27:29 las alergias o para entonces él dice que esta posición

Voz 9 27:32 el perdón de de hombre

Voz 2 27:35 mi mujer occidental que te conecta contigo mismo porque el pensador no era exacta pues el lavabo que te provoca unos unos una epifanía de pensamiento yo no sé cómo trabajas tú pero yo yo también me pasa

Voz 3 27:48 sí ya se nota que todo lo que piensas tú eres se produce en ese momento correcto además porque todas las sangre se te va

Voz 4 27:54 no no no no pero en la cabeza se queda lleva sólo como un títere no pudo llevárselo guarro pero si se come

Voz 9 28:01 esto está científicamente demostrado que estás aislado de todo estás contigo mismo debe ser los únicos momentos de recogimiento que tienes durante todo el día

Voz 3 28:10 tú crees que hay unos científicos que han dedicado tiempo a demostrar

Voz 2 28:12 no hombre cosas peores vale vale entonces tú

Voz 9 28:15 las ahí que hace la gente se pone el sumario

Voz 2 28:17 puso mucho énfasis a que pongo mucho énfasis lo hacéis mal lo hacéis mal muy mal me dice que la posición que deberíamos siempre adoptar en un lavabo es

Voz 9 28:29 la de la del Rey el Rey Rey cargando sea el señor el señor que verían sus tierras sabes que dice

Voz 3 28:38 la espalda recta no sí pero no espalda recta esto

Voz 9 28:40 es verdad dice que que si tú haces eso provocan una que la vertical del sistema digestivo se se se alinea

Voz 3 28:48 todo para que todo vaya mucho menos te bajarle los truno así por la columna vertebral

Voz 4 28:54 así como como un bombero no debe pues la pueblos altos

Voz 9 29:02 pues algo de eso hay algo de eso hay promotoras que el sistema digestivo que aquí hay aquí hay una cosa una cantidad de no sé cuántos metros tenemos cien m ochenta pegaba quiero decir

Voz 2 29:16 mucho así provoca es que la evacuación sea mucho mejor el Colón

Voz 9 29:21 pues esta tontería que mi hijo a no sé si te pasa a mí me dicen cosas en la vida que ya las ha socio a eso y cada vez

Voz 4 29:29 cada vez que voy Alba

Voz 2 29:33 te pones retos como cada vez me acuerdo hecho varias

Voz 4 29:36 el miércoles a eso hace no no no os riáis

Voz 9 29:42 igual hace quince años que me lo diga gente no habrá hará nueve diez y cada vez tío sea si yo estuviese digo Nacho Marimón

Voz 4 29:51 ves la imagen de hecho Mari empujando en la frente la Riva coño yo estoy yo soy de hecho María Alfaro

Voz 2 30:00 yo soy ducho para diciendo no no no yo no perdona a veces lo digo perdona que la gente no lo entiende no perdona a punto encima pues muy bien muy bien no hay que te va a pasar lo mismo cuando vaya al baño

Voz 3 30:12 porque esto me lo has contado muchas veces yo no me acuerdo no tanto

Voz 2 30:15 a veces no te lo conoce por si me has contado te queda te hubiera quedado grabado no me las cuanto más

Voz 3 30:19 no es pero yo no tengo la impresión de hecho Marie no yo tengo la tuya a mí es que me lo dice no he visto como Madrid no porque yo no te respeto tanto el nivel a nivel de de salud lo que tú me digas no no pesa tanto como siempre dijera Two Mari pues es muy tonto yo

Voz 4 30:35 es verdad que diciendo me ha dicho Eric cállate al contrario no sabe entonces una bola no entonces bueno pues vale

Voz 2 30:46 bueno pues ya lo sabéis esperó espero haber provoca en vosotros la misma el mismo recuerdo que que ha provocado este divulgador y que cuando veáis aledaño como mínimo me conformo

Voz 9 30:55 eso que cada vez que vayáis de vientre os acordáis de nosotros nadie sabe nada a la improvisación es lo que tiene

Voz 4 31:20 bueno pues Nadal después de esa

Voz 7 31:21 la aproximación no la salud

Voz 2 31:24 tiene eh yo qué sé

Voz 9 31:28 y qué haces que como estamos sí sí Berto se da después de

Voz 2 31:39 ha hecho una pequeña pausa vamos a recuperar a quizá un tono que nos aleje de lo escatológico

Voz 9 31:44 es un deseo no sé si se produjera

Voz 3 31:51 venga Quique de Belfast dice que hay gafas que hacen más atractivas a las personas pero en cambio un audífono no hace atractivo a casi nadie te diré una cosa porque los ojos son bonitos pero las orejas ya sin el audífono tampoco es que lo flipper

Voz 2 32:08 pero mira eso lo mejor abre un campo de cricket de creatividad porque el marqués de audífonos no trabajan fantasía en el acabado en lugar de intentar que quede totalmente disimulado integrado color carne yo jugaría al revés a tope le pondría un Hello Kitty o común pompa aunque pareja que es pelo que te

Voz 3 32:26 sale pelo de los acto donde se es poniendo de moda que empiece a volar

Voz 2 32:34 eso lo hicieron con los brokers

Voz 3 32:36 los Braque rabia que se haya impuesto Dvorak siempre nació a aparatos ya el aparato en la boca a par tienes un aparato la boca por Félix Mamet vale bueno pues hubo un momento en que eso se veía mal

Voz 2 32:50 que cuando subió aumentó el uso

Voz 3 32:53 lo el el se aconsejaba entonces hay chaval que lo lleva con poquito yo creo que me tenías agallas chavales que me tenían que haber puesto habrá que si sino me lo sé

Voz 10 33:01 pusieron

Voz 3 33:02 sí sí porque me montan los dientes arriesgó lo de abajo

Voz 2 33:05 yo siempre he dicho que sí se ha exacto siempre he dicho que tiene elaborado un roedor pero un roedor noble

Voz 3 33:14 como de Canadá un castor vengamos

Voz 4 33:17 hombre hombre no pensaba si se me venía ofendiendo y de repente digo no no no cuidado cuidado que es un elogio no no no no rata eh es una ratas que no sé una cosa pero oye un castor Castor que a veces su propia casa el ingeniero de la naturaleza

Voz 2 33:34 hace sus presas con con las dientes eh tú te has puesto amor de troncos pues tú puedes hacer una presa en el río ardiendo dinero a las seis desde

Voz 3 33:44 sí

Voz 2 33:44 se la zapeo con las dientes las puedes cortar las puedes colocar puedes hacer una presa sin manos Itu con los huevos me puedes paralela

Voz 4 33:52 para que trabaje tranquilo

Voz 7 34:03 Samuel de Barcelona

Voz 2 34:05 a los animales les salen granos pues si lo pobres ricos les salen de tú a mí les sale de todo al mío todo todo yo no sé qué me pasa con mi animal que es un error cter o que se llama El que lo tiene todo ayer ayer

Voz 9 34:20 un día X pero era ayer lo

Voz 3 34:23 es el veterinario ahora tiene otitis hay pobres se lo voy mayores yo el otro día hombre claro es que tenía nueve porque se han negado a las las cejas sí perfecto no lo no se nota de presentar nevado las cejas y si no y la barba tienen una barba blanca para parecer parecía que era las babas no no no no yo mi perro intento que no para todo el rato

Voz 19 34:45 a Iker Cobo

Voz 3 34:47 ese serrín en la boca lo que son perro ropa por definición habló con él habló con él va a pues si si le pasa a todo ya no se oye nada cuando acabe no ya está y eso que que tiene de todo

Voz 16 35:03 también han salido granos claro problemas en la piel por supuesto quiero compartir con vosotros

Voz 10 35:07 no no sabéis que yo soy oye

Voz 12 35:09 te de la vida moderna yo soy fan de la vida moderna el programa de las

Voz 3 35:13 hacer el programa hermano yo creo

Voz 10 35:16 el programa Un primo sumar más prima son primero primo

Voz 3 35:19 segundo está Ignatius Farràs

Voz 10 35:22 Le

Voz 3 35:24 ese hombre Ignatius a colaborar un día contigo

Voz 10 35:27 no programa te dijo

Voz 19 35:30 tengo las comedias como Shiva sí

Voz 3 35:33 claro que es como Shiva sí está un poco

Voz 0057 35:36 el sueño entonces yo estaba viendo el vídeo en casa mis hijos lo vieron que es que entonces les edite un poquito a Ignatius pues es sólo un trocito no quiero que niños con tres años y Senado ahí como BIC Black tiene esas cosas que dicen no sé si ya entonces mi hija pequeña Paula empezó a decir las comedias como Shiva entonces ahora de repente voy porque y la niña me dice lo grabado lo pongo para que lo digáis quitarme la música me parece una niña imitando los tres años que dice Dios mío

Voz 6 36:07 a verdades si un poquito

Voz 19 36:08 sí

Voz 4 36:12 sí señor esto me encantará Ignacio se como siempre

Voz 3 36:24 pero vamos por favor

Voz 2 36:27 comente es que Ignatius manejando niños

Voz 3 36:30 es una muy buena persona si eso es muy buen corazón lo eso es verdad eso es verdad parece que no tenga que alguien tenga un un saco pequeño de Portland en lugar de corazón no no no no mira bom bom dan de esa de Castellón no me pongan boca plantilla El hijo de me den este madres nada no tuvieron la estación de La Plana habéis fíjate instó habla

Voz 16 36:56 has visto que ahora los suplementos alimentarios para personas mayores llevan proteínas para ponerse cachas

Voz 0057 37:02 que no hombre no es para ponerse cachas hay una persona sé se que esos comentarios no es un nutricionista dónde estás

Voz 3 37:11 ah no no quiere no no quiere no le violento no sólo ha confirmado

Voz 2 37:14 que no le vio a la gente no puedes hablar bien no vale vale pobrecillo

Voz 3 37:18 cuando nos quedamos mirándole un rato a ver si así ahora me queda es que sea levantado se ha levantado ahora habría que decir liado chiquito hecho seis y si tú nadie quiere decir algo sobre este tema aquí alguien ha visto que rabias han levantado con lo que le cuesta complementos bueno en complacer llevara bragas

Voz 4 37:41 ante

Voz 3 37:43 bueno pues vengo aquí a tu lado tiene claro que si otra cosa bien mira prohibir no me tocaba la espalda Prodi

Voz 10 37:51 hola tengo grasa de perro sí

Voz 20 37:53 a ver te lo digo que a veces tiene la espalda la gente no sabemos hablo como el eh que se les acumula grasa en muchas partes del cuerpo tiene ya una grasa de perro en la barriga a los hombres sí pero la espalda también y entonces se te pone como una grasa no tiene mucha grasa

Voz 10 38:07 tengo mucha grasa de perro estás bien todo gracias venga pero te puedo enseñar una parte en el cuerpo no es igual

Voz 3 38:13 vale

Voz 10 38:14 prodigio desde Barcelona Se llama prodigio prodigio dice nos llama la humilde no una tía a mí me suena un hombre decía Remedios Milagros prodigio Concepción que nos llama la atención la facilidad que tienen los perros para orinar un chorrito aquí otra ya otro más allá yo lo he intentado pero no hay manera pues el otro día me dijeron que con la edad que tengo yo ya a lo que va muy bien es cuando vayas a orinar ir ir haciendo para Viñas parada pero orina así cortas deja otro pido ibas poco como cortas me gusta el sonido eso es cortar próstata tras cerrar pues tratada para atención porque hay una persona que no podían saber hablaba antes cuando ya estaba levantado

Voz 4 39:05 yo no me lo me he cansado es que ahora nos va a militar en la que vayamos pues no

Voz 3 39:10 no somos somos aquí tus Putin

Voz 4 39:13 están a quién era es ella es perdón me iba otra radio e coge una velocidad que me iba aquí a Radio Nacional eh

Voz 2 39:26 en la SER

Voz 3 39:27 sí pero que no está aquí ahora está a perdonar que está el Apple Store que no está Radio Nacional desde hace años

Voz 2 39:37 hola buenas buenas tardes en yo creo pero parda tranquila te apasiona piensa lo piensa lo crees que ya es mucho eh cómo te llamas Laura yo estoy segura pero creo que sotana

Voz 8 39:51 las chicas que tienen trastornos alimenticios para que cojan más peso cuando están hospitalizadas la proteína proteína sí o sí sí sí sí

Voz 20 39:59 mi hijo vale va son para personas mayores cachas

Voz 4 40:02 no para tal

Voz 10 40:05 cualquiera por ejemplo aún un señor mayor que hayan perdido mucho peso este alimentando mal Iker han que suba peso la proteína esta pareja o cualquiera que se queda un poco un poco delgado ahí

Voz 2 40:15 más por lo que sea es más que decir no es que me he puesto mi culminó hace como

Voz 9 40:20 sí claro pero no estás bien si muchos tertulianos hicieron eso

Voz 10 40:26 lo vivido en primera persona hombre es común Colacao a casi osado a ver yo tuve bulimia y entonces pues

Voz 8 40:36 lo he visto yo no estaban muy bajo peso pero sí que lo he visto en chicas que estaba muy muy delgada

Voz 2 40:40 muy bien pues se ayuda cojonudo y si ahora me queda no qué pasa

Voz 9 40:49 a porque la chica es un poco insiste

Voz 3 40:53 así lo ha pasado de no querer hablar hablar todo el rato

Voz 2 40:55 tomas un momento si lo tomas estando con con

Voz 10 40:58 Andreu ya un poquito bueno que está rico entonces o haces ejercicio o eso se te pone todo

Voz 12 41:04 aquí en la barriga y te vuelves pone otras

Voz 2 41:08 no he tenido una persona que ya esté con su peso más la va a engordar gracias por traducir a ver si lo ha salido pero para subir de peso en realidad es un poco

Voz 10 41:22 una tortura psicológica porque ellas no quieren subir

Voz 3 41:25 estamos entrenando bien un pantano también del programa de comedia hemos querido eh hemos hecho cosas peores hemos salido bueno en la vida eso sí sí sí una saber de nuestro ratos Gijón arenas movedizas de comedia sí pero esta ahora se pretendía que sí pero sí ha entraba aquí la realidad no somos tan chulos para decir una improvisación sin nada

Voz 2 41:43 sí a veces sales de Shiva y te vas a otro sitio

Voz 3 41:46 Beto

Voz 2 41:47 aún no hemos aquí llamamos por teléfono no no no no ahondar tampoco vamos a proponente de música

Voz 3 41:53 abramos que que este recuperada

Voz 10 41:56 con su puesto en que todo el mundo pueda recuperarse de esta lacra social de esta enfermedad terrible has visto que Maqueda cuando

Voz 4 42:12 un poquito de música perdón perdón

Voz 22 43:33 a Stevie Wonder hizo Harmony quita eh como la tocaba comentó que el genio Stevie Wonder os os recomiendo que Bush Kayes en Google donde queráis

Voz 10 43:46 imágenes de Stevie Wonder en los setenta años setenta y luego Stevie Wonder en los ochenta veréis como una persona podía vestirse tan de puta madre IRC se cansó de lo he visto a nadie

Voz 23 44:05 vestido tan Molowny como Stevie Wonder

Voz 4 44:07 en los setenta

Voz 24 44:08 de una algo ricas unas unas chaquetas de piel pero que publica su patilla su medio bigote pero decías madre mía guapo e pero la tónica no no no no pasó tónica en los ochenta ni un tío pero para para felicitarlo ya en su tejanos Van Gaal un poquito de campanas que ser madre mía

Voz 10 44:29 es un están marcando aquí tendencia de repente o lo que sea se hace una trenzas se empieza a poner una tónica hice pasó toda la década de los ochenta que parecía que estaba recuperado

Voz 4 44:40 de una enfermedad con el pijama

Voz 9 44:48 pero piensa que ningún nunca

Voz 3 44:51 pasó mucha diferencia estamos va no claro pero no tiene un amigo no tiene un amigo seguramente seguramente pues a lo mejor se hizo amigo de que lo vendía las tónica

Voz 4 44:59 yo también tengo

Voz 2 45:02 que ser

Voz 4 45:04 bueno últimos minutos eh esta persona levanta la mano la Mónica muletas claro

Voz 25 45:14 ya

Voz 6 45:17 eh decoración si perdona perdona

Voz 19 45:28 el hábil que Libia

Voz 3 45:30 los mejores de quién está al lado lo que

Voz 19 45:32 LA a mí me ha gustado de Quevedo

Voz 2 45:35 preocupa estoy algo pero ya lo primero de todo es decir que han descubierto cómo te llamas Carlos Andreu llevas por primera en la frente nadie te lo ha dicho nadie te ha dicho ya no sé qué noche bragas no pero pulpo

Voz 4 45:49 en la frente eso ya es doble rasero

Voz 14 45:53 la en la primera perdón perdón no

Voz 2 45:56 la verdad no puede quedar así es de mi niña que irme a trabajar le da un beso y como ya llevaba levantada desde las seis de la mañana eh porque me mi hija se levanta como se presentar hoy por hoy sabes hoy por Hoy por hoy muy loco a para el que te tienes que maquillar de princesa

Voz 3 46:13 siempre siempre que lleva un poco de purpurina a mi hija que lleva las uñas pintadas mi hija que una pues la china

Voz 4 46:21 en pensarás excusó la verdad que no mi pregunta es

Voz 2 46:26 es relacionada con la primera que es verdad lo que es un tema un poco guarro relacionada con el tema de hecho Mari si aguardado yo la primera

Voz 4 46:36 no no nada señor muletas tan importante es una cosa como la otra perdona pero dejado una de ellas

Voz 9 46:44 y no es broma eh te quiero

Voz 4 46:48 yo yo te quiero me caes bien yo te quiero más vale

Voz 2 47:00 oye que relación más curioso tenéis e como entrevistado público explica Jose sexy cuando va al lavabo pero no por el caño gordo sí que ahora de repente no usamos como de repente no son útiles

Voz 9 47:19 Bay de atrás hacia adelante o desde adelante hacia atrás yo

Voz 3 47:25 hoy vuelvo rebaños

Voz 4 47:27 yo yo la verdad es que te diga algún trabajo

Voz 2 47:30 que pena que pena aquella compañeros bajo muy qué pena que haya esperado casi cincuenta minutos ha formulado esta pregunta

Voz 4 47:36 la verdad verdad la semana que viene también eh ya

Voz 2 47:48 de Madrid por junto dice podríais si fuera

Voz 3 47:51 tan amables

Voz 9 47:52 enseñarme a usar los puntos come

Voz 3 47:57 sea que es capaz de poner una coma más importante que una coma pero no tanto como un punto ahí tienes punto com coma están muy en desuso no es para una selecta minoría yo lo uso cuando estoy escribiendo una frase muy larga no sé si lo hago bien eh y la coma osea la la subordinada que tengo que hacer es demasiado importante como para dejarla sólo con una coma entonces me meto

Voz 2 48:25 yo métodos a lo mejor el punto y coma admite una coma

Voz 3 48:27 también por entre entre medio tu pero ya es cuando estoy muy chiflado eh mucha subordinada es cuando me estoy gustando escribo y me estoy gustarme yo creo que es eso lo apunta el Punto y Coma es para cuando cuando estás

Voz 2 48:42 drogado de optimismo escribiera oye oye bien escribo punto ya que esto es en ese en ese estado de ebriedad intelectual ahora no eh no no ya ya pero te puedes trasladar que mira esto cuando usas cuando sabes cuando hay que usar los paréntesis o los es o entre con millas primero no entre comillas no

Voz 9 49:10 entre guiones sabes diferencia entre paréntesis de guiones

Voz 3 49:14 pues yo la la regla que uso es Chete sí

Voz 10 49:17 millones no los uso nunca

Voz 3 49:19 me interesa a mí eso no por ejemplo te pongo un ejemplo no estaba hablando con su justa respuesta pero quieres acabar darme la pregunta te pongo un ejemplo estaba hablando con su compañero

Voz 2 49:29 un gilipollas integral al que no se entonces ya integral jugarlo

Voz 3 49:34 Comas

Voz 10 49:35 o o paréntesis no porque no porque paréntesis como que lo sacas están fuera de la es como si hablar a otro ya el Papa en a la pareja

Voz 3 49:48 esta obra paréntesis si dijeras estaba hablando con

Voz 10 49:51 su compañero entre entre paréntesis dices él no lo sabía pero era un gilipollas Inter integral es como si otra persona me viniera ahí a meter en la escucha la frase le yo lo interpreto así pero yo lo yo no temida eh ya cada vez escribo menos claro claro claro diversos estudios pero eso sí sí

Voz 2 50:09 sí tengo hombre tengo mi Graduado Escolar que sabes que me lo digan hace poco él me había olvidado de ir a recogerlo fui a la escuela para otra cosa me dijeron sabes que tú no tenía tenía una etiqueta de Anís del Mono se me hicieron firme

Voz 3 50:23 Mar

Voz 13 50:23 yo tengo el graduado escolar el voto

Voz 3 50:26 Viacom y un poco de carrera mal pues algo es algo si algo hacer

Voz 4 50:32 bueno bueno vamos a desvelar la última pregunta que es la que te lo perdió por lo que se perdió la guarra no

Voz 2 50:44 si la marrana me gusta porque así dejaremos ese recuerdo en los oyentes de la SER e muy cerca ya de aquí aquí

Voz 0057 50:52 saber Iván de Tenerife dice perdón por la guardería pero me gustaría saber qué comer ibais antes chocolate con sabor a Kaka o caca con sabor a ti

Voz 3 50:59 hola

Voz 4 51:00 no no no no no nos podemos ir con esa pregunta Kaká con chocolate

Voz 2 51:06 no nos podemos Oliver de Barcelona ese chico ha dicho

Voz 4 51:08 en un uno siempre siempre sabor acata así puedo escoger Berto escúchame por caso eso está loco

Voz 2 51:17 hazme caso ni que sea un momento no dejemos el programa con este sabor de boca eh Oliver de Barcelona sientas en un agujero de gusano por cual estás entrando por el de delante por el de detrás qué bien qué bien que has

Voz 3 51:39 gracias gracias hemos salvado el sabor de boca porque él habla de un agujero de gusano que si clientela espacios de la FAO espacios

Voz 4 51:48 bueno pues lo hemos la semana que viene a nadie sabe nada más

Voz 3 51:52 así que muchas gracias Andreu Buenafuente nombre gracias por venir también programa de mi programa aportar siempre la calidad has ido para mí un programa en el que de manera

Voz 26 52:23 sí bueno

