Nadie Sabe Nada: Dios habla por un micro (13/05/2017)

Voz 1 00:00 señoras y señores con todos ustedes Andreu Buenafuente y Berto Romero

Voz 2 00:18 bueno este aplauso este aplauso es solo

Voz 3 00:21 sino que necesitan nuestros motores improvisadores

Voz 2 00:24 para lanzar el vuelo para alzar el vuelo y surcar los mares de lo ignoto

Voz 4 00:39 bueno para los que no hayan tenido la suerte de drogarse y Javi no ha habido un error porque si surcar mares alzar vuelo y surcar mares no Cuno cuadra

Voz 3 00:51 la ves tú dices que es pero como lenguaje poético dices que es poesía ya te cuadra todo claros muy bien muy bien trabajo mucho la poesía improvisadora oye eh quería agradecer es que te improvise una una poesía para ti solo ahora bien

Voz 5 01:06 sí porque no me tienes música poética ya ha hablado pero es improvisada eh sí hombre claro claro

Voz 6 01:12 eh

Voz 3 01:15 cuando te miro

Voz 6 01:17 no te miro tanto

Voz 5 01:20 yo no guardo te intuyo tocaba el camino

Voz 4 01:27 perdona que bajo tono perdón perdón

Voz 5 01:30 yo ya lo dije mal perdona perdona no mira mira el cadáver de la poesía se mira mira mira rompo la

Voz 3 01:39 va de ganso el tintero lo tiro con toda la pared no no tienes encima

Voz 5 01:43 diga toda la verdad eres eres nada

Voz 3 01:46 es eh esparto eres Coria nazi soy un nazi nazi de la poesía no has aniquilado o sea que nada bueno gracias por estar aquí estamos en la Cadena Ser en Radio Barcelona estudios si hoy día bastante bueno no sé qué está pasando que el clima se ha clavado se ha clavado en la bonanza Ibai yo de aquí no salimos eh o es que mi pueblo hace mal tiempo pues esto

Voz 5 02:11 problema

Voz 3 02:13 venga a Barcelona fue que aquí siempre está sí

Voz 7 02:16 dime

Voz 3 02:17 nada nada voy a esperar que se siente el del público que ha

Voz 5 02:21 ha llegado tarde o claro como lleva una muleta que disculparlo ya pero

Voz 3 02:26 vamos creo que haces broma con eh porque tengo una relación no hola Carlos bienvenido

Voz 8 02:32 teoría bienvenido una semana más eh quería agradecer

Voz 3 02:36 no sé si recuerdas que hace ya esto no es programa eh no es preámbulo esto es preámbulo llamaremos preámbulo eh bueno pues lo que viene antes de la ámbulo muy bien el ámbulo

Voz 5 02:46 el problema no bueno querría agradecer porque

Voz 3 02:50 me tomé

Voz 7 02:53 en la Cadena SER preámbulo antes de que pasen las cosas

Voz 5 03:02 este es el claim publicitario de las de ahora cada sección me voy a poner siempre como un eslogan antes de que pasen las cosas

Voz 7 03:10 Brigham

Voz 9 03:11 con lo que quizás que soy yo muy nervioso eh pero yo noto como que cuesta cada vez más arrancarlo todo de este programa sino arranca si estamos en a ya ya es que ni el preámbulo arrancas sabes cuando dices madre mía entonces esa ansiedad eso le podemos llamar prolegómeno que me gusta mucho más que preámbulo

Voz 7 03:33 venga pues otra sintonía votaron en la Cadena Ser

Voz 5 03:38 los más modernos eh

Voz 8 03:42 vale querría agradecer a la empresa que

Voz 0057 03:45 que fabrica los donuts a Panrico porque hace unas semanas dije en el programa que a mí me habían gustado los dones de pantera rosa y esto provocó una oleada de gente que había ido a comprar panteras rosas

Voz 3 03:56 discrepancias discrepantes pero bueno que

Voz 0057 03:58 Ellos como empresa han sabido leer muy

Voz 10 04:01 bien esto me la han agradecido públicamente me han me han

Voz 0057 04:05 de hecho me han llevado a sus oficinas

Voz 10 04:07 me han enseñado cómo se fabrica el producto y me ha me han regalado un montón no sea de hecho me han me me me proveen de de donuts durante bueno me han dicho que mientras yo necesite me van trayendo a casa

Voz 3 04:21 le además con como

Voz 10 04:23 echan Daisy camisetas y todo lo que yo quiera de

Voz 3 04:26 eso sí nada que te muchas gracias sí pero esto ha pasado de verdad no

Voz 11 04:32 comenzamos el programa Nadie sabe qué quietos

Voz 3 04:37 hay que acabar la sección prolegómeno no no esto no esto no es una locura eh

Voz 7 04:43 hasta aquí prolegómenos lo que viene antes de lo que va después

Voz 4 04:58 y los donetes no son lo que eran eh ahora yo si nadie sabe nada tú así yo digo o John desde Barcelona dice anuncios de fármacos que curan tu dolencia y arreglan tu vida a la vez gotas para los ojos que convierten tu entrevista de trabajo en un éxito sales de frutas que hacen que tu equipo de fútbol gane el partido etc ella ironía no mira John de verdad no no llevaba un poquito de denuncia no de esto que es falta el el el texto que no esta es no me creo nada ya porque manejan estos inputs cuando aunque manejan Etoo

Voz 12 05:39 no

Voz 4 05:41 quién maneja mi si Google maneja missing porque eso sería esa mayor dos punto cero no sé si Raúl Cadalso vivas Cadalso muy poético también

Voz 3 05:53 eso es dónde te llevan

Voz 5 05:56 a la uña

Voz 3 05:59 si alguien te dice creamos esta tarde que te llevo al cadalso tú no vayas no

Voz 13 06:03 bueno Cadalso es un poquito todo Cadalso es donde habrán de la Biblia primera temporada

Voz 4 06:11 a ver si se pone a llevar a su hijo para ser sacrificado como le ha pedido Dios no lo no lo lleva una montaña pero en la montaña hay un cadalso no

Voz 3 06:24 pues yo entonces alza el puñal que eso siempre me ha parecido un episodio bíblico de lo más cruel heavy no hombre Dios ahí corona Dios Dios jugó muy fuerte el Planck

Voz 0057 06:33 la broma pesada es aquí Dios la juega

Voz 3 06:36 muy fuerte imagínate si habrá que está a lo suyo en su tierra con su ya ve imagínate aquella época no había coches novia nada no estaba labrando la tierra tierra Hay que Italia no comiendo raíces exacto ir oye una voz hizo llegó los hoy vio cómo esto ha podido la voz de Carmen de Mairena sí

Voz 14 06:56 eh hola cómo está hoy habrá

Voz 5 06:58 no lo sé pero me hizo una te dijo te acuerdas pijo

Voz 8 07:04 dos datos

Voz 15 07:05 precios habrán dijo estudios y luego o voy a ser tu primo anda que no dice

Voz 3 07:10 es por esto que se puede inmovilizar la Fiscalía Un poquito no no porque ya pasó mucho tiempo desde el último movilización vale vale

Voz 5 07:17 le dice a Dios sabrán bicoca tu hijo yo

Voz 3 07:20 eso usted qué sangre fría ellos y entonces ya dice Espando tapando el micro porque Dios habla como un micro tapanos mil creciendo

Voz 5 07:30 mi hijo

Voz 3 07:41 ya habrán que era muy disciplinado cogió a su hijo hilo llevó según dice la Biblia a esa monte apuñalaron señalarlo e idioma aguantar con qué temple

Voz 0057 07:52 sí el temple de la el tempo de la comedia

Voz 3 07:54 esto porque son sus amigos Santos le decía para lo ya no para la broma no otros dioses tienen amigos él no sé con los santos no se lleva porque son como de un escalafón inferior

Voz 5 08:03 a estaba allí poco con Buda

Voz 3 08:07 Santos en la casa de los colegas de la casa de los dioses Zeus Neptuno en como la Casa de las mantas no es el caso de los casas de los días no tiene sucursales y entonces te da pues eh Abraham ya estuvo alza el puñal cuando ya lo va hincar en hijos se

Voz 5 08:24 está para para opera ahora por qué era habrá

Voz 15 08:29 lo mató junto a ir habrá ahí pues yo qué sé pero muy bien he dicho eso quiere decir que crees Emilio y toma ir

Voz 3 08:38 pero Abraham nada y no le dio nada en ningún vale para algo

Voz 0057 08:41 supone nada cheque hay

Voz 3 08:43 yo elijo

Voz 0057 08:45 dijo que asistiendo todo eso tenemos una tienda que vaya huevos tenéis estudios tú

Voz 5 08:49 eh

Voz 0057 08:51 todo esto venía lo de el cadalso el cadalso es alguien lo sabe Cadalso como también al dar siempre parece un plato eh haces un Qatar

Voz 3 09:00 esto es un plato tenemos un cadalso muy rico la me puedo comer un cadalso de patatas fritas

Voz 0057 09:04 se sirve ese muy frío en Cadalso o o alguien sabe lo que es el cadalso la cumbre qué voz tiene usted no necesita ningún micro ni mierda

Voz 12 09:16 la horca

Voz 3 09:18 la ballena asesina eh pero cuidado en la Gorka eso cambia muchas cosas al alza

Voz 0057 09:23 muy bien gracias gracias bueno pues nada vas con el de la muleta e vas con Carlos muy bien

Voz 3 09:28 les recuerdo que todavía todavía no hemos leído ni la pregunta de Raúl Cadalso Bader que si queréis la le espera puedo leerla

Voz 7 09:37 eh

Voz 0057 09:40 que es que me parece que no ponía Cadalso que todavía habías equivocado pero no

Voz 8 09:44 leyendo a veces les un poco la aproximación en serio cada vez te pareces más a mi mujer

Voz 0057 09:50 cuando un árbol se convierte en árbol

Voz 3 09:53 deja de ser planta

Voz 0057 09:56 bueno definitivamente la mejor el nombre de esta ya estamos aprovechando que se podía aprovecharse entonces

Voz 5 10:03 algo de eso

Voz 13 10:05 me interesa cuando el Tron chiquito más tierno dices ya eres árbol los demás árboles le dicen ya eres árbol o porque siempre antes dice espérate que les planta eh quiero urdido quiero hundido por ejemplo se un nido técnica yo quiero quiero más sabia dice es desplantes pero cuando yo cojo mundialmente entonces ya

Voz 5 10:26 sí

Voz 13 10:27 ya es árbol sí sí yo creo que es para la corteza eh cuando tienes corteza eres árbol

Voz 0057 10:33 si no tienes corteza trasplante

Voz 13 10:34 yo creo que es una especie que no está tan acorte

Voz 0057 10:37 es una planta

Voz 3 10:39 el otro día corteza porque es una planta botánico si una mata de alcachofas quiero árbol nunca lo no dónde está tu Cortezo

Voz 16 10:48 hoy los nombrado te te

Voz 4 10:51 payasa gilipollas vaca chufas en afloran haré lo sabíais esto cuando coméis alcachofas flores

Voz 0057 11:11 Laura Humanes de Barcelona hice porque tanto mi padre como Andreu se empeñan en quitar la primera R de la palabra programa os hace adorables pero me veo obligada a corregidos

Voz 5 11:22 perdona esto me está afectando personalmente no dice por qué lo digo

Voz 3 11:27 no he dicho nunca programa

Voz 5 11:29 Belletti o del trabajo desde hace treinta años no no nunca has dicho Mista bajo pedido sapo Gara mal nunca has dicho programa mi programa de tele nunca o yo que no es otra

Voz 3 11:42 a falta muchísima ya ya ya ya

Voz 5 11:44 ya ya sería absurdo empezara al al instarle a amiga

Voz 3 11:48 por una parte me gusta que me comparen a tu padre eso me convierte en una figura casi paternal nunca mejor dicho cuando casi no

Voz 5 11:54 sí pero yo no hablo así eh es tu padre que no tiene estudios Rafa de Badajoz Cuándo una novedad se convierte en tradición no es decir Ramón nuestro técnico ha dicho ya no no pero tiene que pasar un tiempo si se tiene que repetir y a ser posible matar a algún animal no sacrificar alguna virgen

Voz 3 12:19 que dos dos dos repeticiones podían marcar una tradición que tuyo digamos cada San Jordi por decir algo o qué

Voz 5 12:27 cada x un día del año Cases así con el cuello estás petando una una vertebrado pero nota que me dolía un poco avale o es que tenía es la mirada como de la mula tío Has hecho no mira de mulas mirada estéril si de Mula Francis

Voz 13 12:43 es

Voz 5 12:45 bueno pues eh si tú yo quedamos una cosa la hacemos un año el año que viene decimos oye como ya dijimos en la hacemos otra vez ya es tradición la tercera esta edición no es más un rito y la cuarto es vicio de Men no es un

Voz 0057 12:55 Tito

Voz 5 12:57 no hacen a la gente no se va a cenar como un rédito no porque rito es que

Voz 13 13:02 deposites en esa tradición un objetivo que mira prostituyo vamos

Voz 3 13:07 cada mes ha

Voz 5 13:09 a tal tal día del mes para bañarnos desnudos para que llueva lloverá entonces un rito lo hacemos para que llueva exacto vale entonces ese rito has estado mirando bragas para la semana que viene has estado ya allí seleccionando lo media o qué

Voz 3 13:22 en Pola Samira o muy por encima porque

Voz 5 13:25 está en casa mujer tiene bragas chulas eh como tu mujer tiene bragas chulas no tiene bragas bonitas

Voz 8 13:36 por qué porque se nota que tu mujer tiene gusto para ropa entonces sería absurdo que que el querido con las bragas sólo sí

Voz 3 13:45 los tienen

Voz 8 13:48 hola

Voz 4 13:51 no no perdona lo que yo he dicho no era una falta perdona de no

Voz 3 13:56 no es fácil no no te hagas ahora el tonto encantado tu mujer tiene bragas bonitas una provocación era yo he visto las bragas es tu mujer

Voz 17 14:02 bajo gordo pues mira a lo mejor sí porque tu mujer es dada a

Voz 5 14:09 a qué sembradas decía enseñarte

Voz 13 14:12 tú sabes quién es mi mujer sí pero pero que que te puede destrozar que lo que va a hacer lo puede contar en Tu cara me suena Icod de arruinarte la vida porque no tiene conocimiento que me va a arruinar era comediante cómicamente

Voz 3 14:24 hablando no no pero que ya ya ya

Voz 5 14:27 me una broma si eso sí eso sí no me he fijado si eran bonitas pero en casa somos así pero podría haber podría haber anotado al vérsela oye pues son bonitas he hecho no lo he hecho porque sí

Voz 3 14:38 se cuando veces vi vienes a mi casa y dices dónde está el baño y tardas más de lo de lo que es de suponer estás experimentando cosas acostumbrada hay restringido cuando voy a tu casa

Voz 18 14:49 ah vale vale vale

Voz 3 14:54 el Nadie sabe nada de la Cadena SER dime dime funciona esto tú cuando lo haces este juego de insinuar que tiene salgo con mi mujer a ti te entra muy bien sí porque está basado en un hecho real es que el entra muy bien si tú trabajas una ficción que no tiene credibilidad aquí te entra muy bien en cambio esto que he hecho

Voz 5 15:11 no me ha entrado con límite a mí me entra

Voz 3 15:15 mí me entra muy bien si oye María de Tivisa bonita población por cierto Tivisa Tivisa es hombre Tivisa en la provincia de Tarragona sí preciosa

Voz 0057 15:23 la ciudad preciosa asesta ante dicha con los donuts que no os

Voz 5 15:29 esto te te llevan los donuts no creo creo que está o no

Voz 0057 15:32 pero el recuerdo que tengo es que si está o estaba bien si puedes ahondar en el recuerdo bueno la la plaza aplaza con el Ayuntamiento la Iglesia ambulatorio no sé

Voz 3 15:47 polideportivo

Voz 0057 15:51 polígono industrial hombre eso no no se queda uno con eso porque costumbre están las afuera pero tiene uno pues ya te digo que no pero yo fui al centro pero puede pero igual pasas por el poli bueno llegar al pueblo pasé por uno pero no se de Tivisa o el o el del la el pueblo que está al lado sabes

Voz 8 16:10 es que es que es el el polígono que tiene una plaza también tiene una plaza con nos está en el pueblo estuvo de paso

Voz 3 16:24 de paso para oye pues extraña muy extraña que tú tu has actuado muchas poblaciones esto es verdad te has pateado mucha geografía catalana y española no me dejan ver nada porque voy con el tiempo justo para abaratar dice que el coche tintado no veo techos de hotel una limusina no que con los cristales tintados sí con motorista al rededor

Voz 0057 16:45 mueble bar no para evitar que los Franco Juana llevas gogós afroamericanas dentro sí pero es es la misma eh

Voz 5 16:52 ya ya está vieja porque ya acogió hace veinte años me gustaban mayores y una señora

Voz 3 17:00 es que es uno de los mejores monologuistas de España por lo tanto es el tratamiento que te mereces y si también es una categoría en la que hacer el mejor tampoco ya que es el mejor de algo que no es muy guay por ejemplo MTV sabemos él estás ahí es uno de los que más se mueve

Voz 7 17:17 en limusina

Voz 0057 17:20 vale muchas gracias Berto en Tivisa limusinas no no no entran viene porque es muy de calle estrecha divisas

Voz 5 17:26 ah se eh

Voz 7 17:28 Nuestros donde aparcan

Voz 8 17:31 pues junto a polígonos y el último

Voz 0057 17:34 tramos lo haces a pie

Voz 5 17:36 qué me dices que la Guardia Urbana a buscar una procesional liado gorda si se ha quemado algo ya no ya hemos eh

Voz 11 17:48 efectivamente nadie sabe nada en la SER mira este tema me interesa

Voz 3 18:02 o es que es el de Tivisa de María claro no estamos como en callarnos en los nombres y poblaciones no desarrollar la pregunta decía Marisa de esta bonita población Marisa de Tivisa

Voz 16 18:12 no no manera María María María María antes de que te llame daba risa

Voz 13 18:20 quién inventa las frases en inglés que hay en las camisetas no tienen sentido es más dicen cosas estúpidas

Voz 3 18:28 bueno hemos visto una camiseta maravillosa antes sí

Voz 13 18:31 que que que hay que enseñar porque es la de un chaval no sé

Voz 3 18:34 estaba se ha marchado estaba se ha marchado porque no pueden venir chavales aquí creo

Voz 5 18:38 el entrar bueno entonces este chaval no debería estar ahí

Voz 3 18:43 pues no lo enseñamos la cara sólo las también lo sacamos fuera fuera si se sea fuera del estudio Si puedes ciudad

Voz 5 18:50 eh

Voz 3 18:51 madre mía cómo está la norma del nosotros volvemos a entrar si el pueblo

Voz 0057 18:54 que sea secuela ya es su problema

Voz 3 18:56 para sacarlo fuera por favor lo que quiero decir es

Voz 5 18:59 siguiente aparte el señor esta camiseta que viene Ali

Voz 3 19:02 lo de la pregunta o no sería es la cara y así no sabemos si en menos

Voz 13 19:05 vale perfecto eso es lo que complicado El Mundo se ha puesto muy normativo pero aparte de eso yo quiero decir que alguna vez lo hemos hablado no sé si en programa la extrañas o circunstancia que permite que tu lleves frases en inglés que a veces no sabes lo que ponen y en cambio en español queda como mira no es así y la gente puede llevar soy una mierda

Voz 5 19:29 hay muy sí Isabel pienso que soy un mierda eso no mola porque

Voz 0057 19:35 es guay Andreu hace unos años igual sí pero ahora yo creo que ya una camiseta que ponga al piso

Voz 3 19:41 sí sí

Voz 0057 19:43 ya la gente empieza atención atención

Voz 5 19:45 de hecho muy extremo pero mira ven ven ven ven chaval y por tres bolas le atención momento de precisión de nuestro cámara que debe debe ignorar la cara para bajar a la camiseta dos presentadores en movimiento en este mundo si nos ha parecido muy interesante te quitan a mano por favor una querella que pone yo tuve en Sevilla no es maravillosa es muy chula tío te lo acompañaban en Sevilla no si no hablé con él es menos no vale vale vale pues va a otros sitios muy cuidado en el camino de aquí hasta allí alguien te dice algo al ser menor Turull la escasez de acuerdo llama cuando de nadie venga

Voz 3 20:24 hola qué tal cruce de Wall hasta luego adiós

Voz 5 20:27 esta persona ha levantado la mano cuál es tu nombre por favor

Voz 1 20:30 Nuria adelante referido a lo que decía antes Andreu de camisetas en inglés que a veces no sabes lo que significa que tú has dicho hombre todo el mundo habla inglés hoy en día hay otro

Voz 5 20:40 yo no he dicho eso

Voz 8 20:42 es que hay que estar atento a Domingo

Voz 5 20:44 no pero mira por favor ha dicho que el nivel ahora es un poquito más

Voz 3 20:47 exacto pero te podrías poner deberes así

Voz 5 20:49 venga gracias porque mira pero a habla de imprime lo tuyo si no que es otro ejemplo París Berlín New York Tokio aquí por Adrián a Talavera de la Reina

Voz 8 21:00 perdona Almería te compras Visa camiseta Tours yo sí me tira traérmela la semana que viene hágase tu mujer la semana que viene traerla y me pongo en las bragas de tu mujer a camiseta buena las debe mujer es verdad hay un reflejo intercambio de bragas nace una nueva haya un reflejo de una sociedad española tradicionalmente

Voz 5 21:26 a la cola de las del mundo donde bar mezclado con un toro así eh y el capitalismo y el imperialismo de las marcas hace escasas tono catalán eh que

Voz 13 21:39 con Press antes algo que parece de fuera que de aquí ya esto es así otra cosa es que pusiéramos

Voz 8 21:45 eh y pusiera es porque porque es que voy a otro

Voz 3 21:51 sí era Igualada Mataró hitos de barracones dieciocho Cataluña

Voz 8 21:58 pues a mí perdona la sala pero ello da igualada Torredembarra aviesa camisetas me hace mucha mano pero bueno adelante adelante amiga perdona eh

Voz 1 22:08 pero no me lo compré por las ciudades

Voz 3 22:11 que te la comprasen

Voz 1 22:12 primero no me lo compré yo me la compro ella bueno aquí

Voz 0057 22:15 sí

Voz 8 22:15 pero tu madre es una empresa que te comprar ropa persona que te viene a por la calle dijo a esta chica lo voy a comprar rozan toda la vida

Voz 5 22:25 pero que muy poco pero que Malone poco llevarlo

Voz 13 22:29 las ciudades así extranjeras más que si fueran capitales de provincia españolas

Voz 1 22:34 supongo y sobre todo da ganas de visitarla para no

Voz 8 22:38 Ateneo te importa si puede decir lo que quería decir ella así sí pero a mí no me va a interesarle vale vale bueno pues así me siento yo siempre

Voz 1 22:49 lo llevara una frase en inglés que a lo mejor no sabes lo que significa pero yo creo que es peor que hay gente que se a cosas en chino o en árabe que les dicen que significa esperanza

Voz 8 23:01 fiel

Voz 19 23:03 de esto

Voz 1 23:05 la tiras pero el tatuaje está ahí bien visto

Voz 5 23:08 bien visto millonarios o ya que estamos de pie que eso es bueno para la circulación e podríamos buscar alguna camiseta más que los y cuadrar en esta tesis sencillamente la la desarmar por ejemplo he visto otra chica muy guapa que lleva una que mira por ejemplo aquí tienen Vegadeo a si me vergüenza mira mira si megabits bueno me encaré me me ha muerto

Voz 0057 23:39 eh

Voz 5 23:40 no es lo mismo como te ya sé que eso ya Sara mira Sara lleva una cresta que pone

Voz 13 23:45 Boix ha Boix a tú tú te podías como era tíos Guy

Voz 7 23:53 adiós a

Voz 5 23:55 pero verdad que no te lo podrías impusiera tíos no se quema la Bella

Voz 0057 23:59 claro

Voz 5 23:59 dan igual si puede llevar la contraria pero Moix quiero camisetas camisetas de la verdad es que he camiseta con mensaje

Voz 13 24:13 Josep catalán dio dice Lleida vi una te puedes poner de pie no pero no se vive un pen drive partir Antoquia es de Antonio Granados

Voz 3 24:27 Palito el pantalón

Voz 5 24:29 hablar de Les Corts

Voz 3 24:30 ves pues éste al menos al Ateneu Popular de las Cortes bueno huy huy

Voz 5 24:34 ahí empecé a todo un quince le hizo al Ateneu Popular de las Cortes para que sí sí gracias Berto pero bueno aquí estamos ante el caso de una camiseta con un mensaje que no me conoce todo el mundo además tú te lo crees

Voz 1 24:49 a vivir lo llevas porque si no sé sí per

Voz 5 24:53 para coger dinero para el también

Voz 8 24:56 vale

Voz 5 24:56 eh bueno en inglés te pondrías que dices dónde quieres llegar con esto o no lo sé ha ganado un trabajo de campo igual como tenga más información tengo la tesis pero es lo que le decía yo muchas veces las pruebas no es lo mismo la gente que lleva Ramones y cree que ser un montón de gente que se llama Ramón tienen tienen quince años no no saben nada de Ramones

Voz 0057 25:21 pero es que tampoco les interesa ni ni pasa nada pues a mí me yo a mí por ejemplo llevar una camiseta que ponga Ramones sólo por el simple hecho de un montón de gente que sea me Ramonet a mí me a mí me

Voz 8 25:32 hola ya muy amargas Ramones en fin Juanes es perder ejemplo Juanes que es la el el contraataque de América Latina Ramones Giovanna

Voz 5 25:53 aquí me uno a lo tuyo aplaudo tu elocuencia yo luminoso pero yo yo yo

Voz 3 25:59 conozco bastante a Juanes que abrió programa yo se lo he dicho en privado pero con nunca en programa si nunca me he dicho tienes un problema de personalidad múltiple

Voz 5 26:07 se lo he dicho Juanes me yo te ha dicho el instituto

Voz 3 26:13 bueno en fin cerramos aquí este trabajo de campo que ha partido de Tivisa nunca una población como Tivisa había al menos en la radio originado tanto sintonía

Voz 4 26:28 llevamos aquí todos ellos dime dedicamos esta canción la población de Tivisa ya su plaza a sus gentes a su ayuntamiento y su polígono industrial

Voz 12 26:37 sí pues dos entonces

Voz 4 27:58 música para el amor el sexo amor a medio día amor entre fogones amor dice dices amor pero quieres decir amistad me hablas de amistad mete voy a partir

Voz 3 28:13 no puedo hacer poesía contigo es como si si si estás es como un antídoto poético no nunca me ha gustado demasiado a la poesía la verdad es que me produce me siento pudor sí sí porque a mí la expresión de los sentimientos en crudo me acostumbra a violentar un poquito entonces siempre ha tenido este problema pero poesía de otros hablo eh sí sí o incluso hacer

Voz 5 28:36 ah yo me da un poco de vergüenza

Voz 3 28:39 por eso problema mío es verdad pero te lleva a las profundidades del Almoradí quedo alarmen mucho la píldora para que a mí me gusta la poesía es una cuestión de gustos de verdad si iría no tuviera un recital poético conté allí muy puesto y tu mano sea techo

Voz 5 28:56 me gusta lo iría yo no no claro

Voz 3 28:59 bueno no pasa nada vamos a hacer una pequeña pausa dejaremos la poesía para volver a la cruda real

Voz 5 29:05 vida

Voz 1 29:06 nadie sabe nada Andreu Buenafuente Berto Romero nadie sabe nada hablar es fácil decir algo coherente ya es más complicado

Voz 13 29:24 ya lo creo sí es complicado amigo Fermín que hace días que

Voz 21 29:26 Nos saludamos viene sólo para predecir estas frases eh

Voz 13 29:30 yo dije no hace falta que vengas cada semana porque es la misma

Voz 21 29:33 yo no quiero venir a eso a Hugo vamos a es que habla si no

Voz 13 29:37 eso bueno pues yo qué sé ya sale de es que está muy en casa a esa mujer hembra ILD dicen salir de casa porque habla todo el rato seguido para que si no hay nada que hacer ningún están pasándolo mal

Voz 3 29:54 lo dice

Voz 22 29:59 el SAS X o sea el socio Saatchi X o CH el tema era pues lo llamaremos

Voz 13 30:10 sabes dice Joyce de Barcelona en la pregunta bonita la ciudad estado Shas que en un polígono tiene varios vaya varios donde se puede comprar

Voz 7 30:24 con burka

Voz 3 30:28 pues no lo sé ha gustado la pausa eh porque no sabéis que iba a decir no lo sé hay comercios especializados así burka averías

Voz 13 30:35 no son burka de días su las tiendas no muy agradecidas la verdad una verdad no es una prenda

Voz 5 30:43 no es un apretado muy agradecida no es nada no es cada día pues llegas allí está todo el mundo como escondidos hoy a lo mejor no

Voz 0057 30:49 qué te venden es una capucha entera sino ver

Voz 5 30:52 Tura pero como una línea de puntos para que corte el paradero los ojos en las de obligan a las

Voz 3 30:58 fraude fantasma pero puedes

Voz 5 31:00 no las alcaldías también te digo obligan eso me he enterado obligan al lado

Voz 13 31:04 las dependientas a moverse todo el rato para que no nos confundan con maniquíes porque esto ha pasado de atentado la burka decir hola buenas tardes Yves el auto muy estático bien sabe usted quién Un burka puede ser de Hello Kitty con Fantasy atrás hasta que si te haces hacerle más endeble pero hoy que quiere decir soy yo la dependienta así más gane Itu dices oye perdóname todo es una cadena cadena Dial

Voz 3 31:30 porque angustia muy bien volcando con sede en Burkina Faso

Voz 0057 31:34 cómo se de Paternina amoladora están moderna

Voz 13 31:37 de Urquía Si el sitio

Voz 3 31:40 igual están abriendo nuevas tiendas muy bien

Voz 13 31:43 pues nada porque Pepe Jeans que son burkas de tejano

Voz 5 31:49 no estoy cómodo con este tema no

Voz 0057 31:51 no es tanto porque me incómodo sino porque veo que no da más fácil Si hubiera que que sabes que yo trabajo la la la dilación de las cosas no dilatación no no dilación a vale vale pues es diferente trabajo la tasa de las cosas Josele Paternina montería Colombia hombre cuidado Juanes Colombia dice toma un así hasta que cuando despierta este sentirás mejor es la versión en humano de apaga y enciende el ordenador a ver si se arregla por supuesto por supuesto que si Illa hasta la Asia está ojito porque te puede estropear el día no estoy de acuerdo se puede joder la semana una siesta perdón era una fiesta

Voz 7 32:31 una

Voz 13 32:32 sí es una buena siesta es una fiesta de la mente

Voz 3 32:34 una buena siesta es oro pero una así está mal administrada

Voz 0057 32:38 una siesta háganlo con bulo Tona aquello de me despierto y voy a por más y siesta y te puede joder no sólo el día sino la semana el Messi hasta el año una siesta te puedes golpear como persona eres de los anti siestas no soy de los siesta perfecta dos los perfección apps Babe no confundir con nabos perfectos asociación a la que también estoy adscrito pero la los perfeccionar perseguimos la siesta que es la rotura de cuello justa lo veinte minutos en ese eso es eso te te bueno bueno esto es un tema que para mí podría fácilmente originar unas en un mes de nadie sabe nada muy bien

Voz 3 33:21 es uno de los mejores del de España en siestas

Voz 0057 33:24 lo sé lo sé pero yo creo que te excede no pues yo creo que sí porque era una persona que no tiene mesura tú no no yo puedo dormir dos horas y eso es

Voz 3 33:32 pero no pasa nada no sé que pasa

Voz 0057 33:35 el cuerpo lo osea no es un lo que tú haces con la está de veinte minutos es un como un pequeño es poner el el no sé no eso lo remite stand by reiniciar el equipo no para el equipo eso te no es

Voz 5 33:50 apagar equipos muerte no sé ahora iniciar eh

Voz 3 33:59 es verdad es verdad apagar el equipo de muertes y reiniciadas ver si está reiniciar es siesta pero del ordenador viejo de esos que tardaba mucho reiniciar y tú no yo creo que es suspender la sesión suspende apagarse sorprender sesión entonces pone cambiar sesión pues no no no cambiar sesión hostia cambiarse si yo sé que tengo son problemas psicológicos pero crees que eres otro claro rabiosos

Voz 0057 34:23 vender es dejar poner el sistema en descanso y luego vuelves a está todo funcionará mejor vale pero reiniciar qué es lo que tú pides ya a las dos horas ya Thor sistemas apagaba hay que encender lo de nuevo

Voz 3 34:35 ya hay cuida

Voz 5 34:38 eh porque a veces chico programado

Voz 3 34:41 no ha estado bien ya ya yo te digo hoy te acerca a pagar sistemas es que a mí me he dado poquito muy poquito de rabia a los eh los anti siesta que son un poco como antitaurinos o antisistema Un poco son antisistema temas y te dicen no no no no ni hablar porque yo me levanto muy mala hostia peso son alemanes casi todos los que te dicen es ya fíjate en el acentos dice no no la también

Voz 8 35:03 la no cree que un hacia esta no se vea hace algo nació está tú eres de que conoces te Tibisay un Kaká

Voz 0057 35:17 lo que es dado Tivisa no

Voz 3 35:20 esa el polígono industrial no no oye te diga payaso mira tú has hecho una comida ser guapa entre compañeros entre colegas sitio propicio a la siesta eh porque si has incluso

Voz 0057 35:32 acariciado la idea del canibalismo incluso

Voz 3 35:36 has como digo muy bien has has hecho la sobremesa mueve te has tomado tu es licor bajo racha no no borracho tampoco sé estoy ya lo se sincera contigo béisbol gracias

Voz 0057 35:46 poquito de papá nunca estás ahí como bien

Voz 3 35:49 la sangre tu cuerpo ya te estaba dando información que es vamos a parar un pues eso ya no es siesta bueno

Voz 0057 35:54 te has excedido eso ya no es una así

Voz 3 35:57 están mes dejado clemencia que pide tu cuerpo pero espérate pero espérate lo déjame que dibuje esta situación dibujaba estás ahí tú dices bueno

Voz 5 36:06 ya ha hablado con todos los colegas

Voz 3 36:08 bien todo bien todo bien tratado Itu orujo de hierbas si yo si hasta se son miras el reloj son las tres y cuarenta que es es ahora que ya Dios inventó hasta las cinco dijo esto está Matas está perdido bien Itu ya dices esto una siesta euro que dice no yo no yo no he encontrado nunca con gente así

Voz 0057 36:31 eh

Voz 3 36:32 eh que un anti si ésta no

Voz 0057 36:35 según Vegara no que te está todo el rato

Voz 3 36:38 como eso no me voy a hacer así que poco más bueno yo porque ya soy mayorcito y luego un tiempo en que yo

Voz 13 36:44 la más joven

Voz 3 36:46 sí vale ir dentro de la lógica me preocupaba más

Voz 13 36:51 quedar bien con los demás que cumplir mis deseos

Voz 0057 36:54 ahora no eh a veces hasta ahora invita a gente a tu casa caminando pasa hoy a dormir correctos y a veces ni lo dice de dónde está apoyó a media hora durmiendo ya que yo luego me acostumbró pero al principio

Voz 3 37:07 te tiroteo vergüenza es que hay que vale que sea su casa pero sabe porque ha llegado hoy a esa pantalla de libertad personal porque me comí muchas sobre nada es verdad las lo he luchado y me comí sobremesas estériles vacías con Antic siestas que no tenía

Voz 0057 37:23 nada que decir desaparece el tío yo que es verdad estás ahí unos cafés Italia y de repente pues repara en que hostia estaba hablando con el Andrés y tenemos una conversación amena

Voz 13 37:31 ya se está durmiendo ya óseas tal tienes sí sí sí me habitaciones si ir porque no subes pero estoy empieza

Voz 0057 37:39 ama

Voz 13 37:40 no si Yoigo el rumor un como un rumor de fondo no pienso ahí estáis luces rosa

Voz 5 37:56 pero de la misma manera te digo que luego me levanto con la obligación de estar activo no digo ellos no me hubiera gustado hecho también sería ya quizá llevarlo muy lejos

Voz 0057 38:04 pero es un tío que que trabaja desde hace casi más de veinte años de noche de noche

Voz 3 38:09 pero sería sería muy fuerte por tu parte

Voz 0057 38:12 que fuera razón Gando diciendo quiero trabajar

Voz 13 38:18 lo holgazán no dice Pedro José de Murcia porque ese dice Ana es de lo que pasó en Murcia hace unas semanas eh que en Murcia

Voz 3 38:26 no sé nada

Voz 13 38:27 sí hace tanto

Voz 0057 38:29 qué ha pasado entre eso que pasó y ahora que de eso

Voz 13 38:32 me cuenta más fuertes si sí o no

Voz 3 38:36 qué está pasando ahora

Voz 5 38:38 ahora sí ahora ahora ya no tienen ni ahora yo no me pongo enfermo por qué se dice pues he estado en Murcia la plaza más bonita tienen con la Iglesia eso sí eso sí que no hay que desmerecer a Tivisa pero una mierda comparado con Murcia

Voz 13 38:57 se Murcia lo que no es Murcia dice que se dice conmigo pero no se puede decir sin amigos

Voz 3 39:02 hay lo que

Voz 13 39:06 oye oye que estás buena dicen que se dice conmigo no se puede decir sin miedo

Voz 7 39:11 quiénes Vigo

Voz 13 39:13 por qué a veces está yo otras no que bonita es el no me digo como digo es mi con era es Miguel es Gollum antes de cometerse en sí no no no soy me digo pero cuando estoy con ti me llamo motivo

Voz 0057 39:34 vale vale una siesta te que te empieza el cuerpo te piensas

Voz 3 39:37 si estás Éstas son las típicas conversaciones que son el preámbulo de uno

Voz 5 39:42 a hablar con habían que nos llama desde

Voz 3 39:44 otra pum esto es operó antes

Voz 5 39:47 eh de camino voy a lanzar una

Voz 8 39:49 nuestras nuestros hecho nunca eh mío matices leer mientras Santos la verdadera vamos a saberlo Antonio Mateo de San Fernando Cádiz tiendas estrellas de mar piensan que los peces vuelan las estrellas piensen que los peces piensan que la peces vuelan yo añado los peces piensan que les han puesto el suelo el cielo en el suelo porque ver las estrellas eh muy bien y no es poesía esto amigos

Voz 5 40:30 a mí sí un nuevo poema de unos

Voz 13 40:34 puede esparto a ver esta persona no sea esparto podría ser tu nombre artístico comprame hombre comprármelo te meses esparto que etcétera como arcano arcanos arcano pues tú esparto

Voz 5 40:47 tengo que hacer como es para nada

Voz 0057 40:50 no no no no voy a hacerlo a lo tuvo con con otro títere que tengan acuerdos llamas Israel Israel adelante con con tu consulta o lo que tú quieras te aportación

Voz 23 41:02 yo te quería preguntar porque en un programa de Andreu

Voz 7 41:05 a mí no pronto persona

Voz 23 41:08 me dijiste que has hecho cuatro años de Medicina yo tengo curiosidad que porque lo dejaste servir porque por algo que ocultaba carrera o porque dijiste yo quiero ser pachas de la tele

Voz 0057 41:20 pues gracias por la pregunta voy a contestar

Voz 5 41:23 mira estoy un poquito ya alarma

Voz 13 41:25 no

Voz 0057 41:28 ante el hecho de que haya gente que se crea una palabra de lo que digo cuando

Voz 8 41:34 de verdad

Voz 3 41:35 claro que no sepa diferenciar estas cosas ya me empieza a preocupar

Voz 5 41:39 bueno

Voz 3 41:39 porque esta esto es una sección eh esto de Gea

Voz 13 41:42 la declaración de intenciones cuando yo sí sí sí sí llama declaración de

Voz 6 41:48 en la Cadena Ser declaración de intenciones Yo soy así Ito uno es el eslogan eh

Voz 0057 41:59 es esas esas declaraciones supuestas declaraciones buenas tardes que yo había estudiado cuatro años de Medicina las hice en un gag de Ortega de Juan Carlos Ortega que necesitaba que yo dijera eso para que pudiera llamar por teléfono una señora que era él

Voz 3 42:16 era su voz bueno eso no se sabe nunca lo dice él siempre es un misterio pero hay voces yo creo que vive gente haciendo una serie de barbaridades impresionante

Voz 5 42:24 sí

Voz 3 42:25 entonces yo dije que había estudiado medicina pero lo lo intenté decir lo más serio posible

Voz 0057 42:29 para que colar gato y como esto todo el rato sea cada vez que ellos la tele al ser

Voz 3 42:34 humorista

Voz 0057 42:36 todo lo que digo es basura es mentira o es medio verdad mezclado convenio mentira para hacer risas a veces no hago risa es porque me he equivocado porque no porque no me salió

Voz 3 42:47 pero no porque está hablando en serio demonios ya ya entonces más que de debate de límites del humor ya que hacer el debate de los límites de la verdad de lo que habría que hacer un debate de a ver si os dais cuenta de lo que estamos

Voz 5 42:58 ya está ya está sí sí discernir bien la realidad del humor no me entiendes

Voz 3 43:05 está esto hasta aquí declaración de intención como voy a hacer yo medicina

Voz 5 43:10 pero no

Voz 3 43:10 no perdona Wyoming lo hice bien porque soy muy buen actor fue asesinado el título eh amigo

Voz 0057 43:16 ah claro está tituló

Voz 3 43:19 no ayuda osea llevaba ya un tío que como Wyoming que te diga que médico y es verdad pues no ayuda pero estoy imagínate te caes en la calle te mareas y alguien dice que venga

Voz 5 43:27 no médico y aparece del año modo sale Wyoming hito dices no no no lo digo de verdad por favor

Voz 3 43:35 tiene una titulación bueno seguimos bueno pues mucho cuidado con los humanistas a ver si

Voz 0057 43:39 a empezar el caso los humoristas acaba votando

Voz 3 43:42 Trump

Voz 24 43:47 hola esto es solo de batería expresar Laja ahí entra más gente tocando han venido unos amigos gato Garaña

Voz 4 44:02 me encanta se la semana pasada que te dio vergüenza pero no mucho tantas te cuando venga con las bragas de mi mujer voy a cantar un león que comen acelgas

Voz 3 44:17 has en vez de gacelas dice David de Talavera miles de años de evolución dice Laurie García motos motos mira debe ser pariente de Pablo Moro duramente miles de años de evolución y nunca se inventara una goma de borrar que no suelta virutas al uso

Voz 0057 44:41 Carla

Voz 3 44:42 ya pero es que es así si eso elección sales material pesado virutas contienen el alma de lo que has escrito

Voz 4 44:50 venga

Voz 3 44:55 sí entiendo no has colaborado con mi inicio poético de programa es más lo has mancillado porque las pisoteado yo era tú

Voz 13 45:03 por qué quieres sacas tu vena poética

Voz 3 45:06 esa es la la base de mi de mi carácter tacto todos Rato frío calor frío calor frío

Voz 13 45:11 claro

Voz 3 45:11 no es la base de Mikati de mi comedia haciendo Carlos

Voz 13 45:14 cierta

Voz 5 45:18 usted eso para no tener que respondo es decir la verdad

Voz 13 45:22 otra cosa Gerardo Ordinas los aviones y helicópteros tienen claxon interesa esto en caso afirmativo para que el qué

Voz 3 45:31 que tiene claxon y si no tienen por qué no

Voz 5 45:33 pero cubrir todo

Voz 13 45:35 lo quiere cubrir todo los helicópteros dice helicópteros y aviones dice City tiene lo que tú ese ponen tu piel dices hombre pues sí para qué

Voz 3 45:43 para que tú dices no is it easy

Voz 13 45:46 no tienen por qué no sea chato no sé contacta con una industria aeronáutica yo creo que que deben tener no si algo tienen Auken

Voz 3 45:55 helicópteros no tendría por qué avisar de su presencia

Voz 13 45:57 pero lo que se ve no se oye

Voz 5 46:00 no vas por la calle y te suena a

Voz 13 46:03 te giras qué es

Voz 5 46:05 la casa llegó un helicóptero no

Voz 3 46:08 lo oye a lo mejor las aspas no hacen ruido

Voz 5 46:13 pero van tocando un botón que hacer tu tu tu

Voz 3 46:16 todo el rato y cuando déjalo bola tanto ruido no dejan de tocarlo

Voz 0057 46:20 bien bien si lo si sueltan el botón nada ni eso tarda en realidad un ventilador qué ruido hace pues piénsalo eh es verdad que el ha puesto sonido no es jodido el día es como una mala siesta para mío Jessyca Mayorgas de Piera dice Si algo que sí

Voz 3 46:37 ha dado de si vuelve a su estado inicial Segade no ya sé que la pregunta es una mierda pero ya estoy contenta porque me lo hayáis leído besos lo importante es que conoces bien todo Paco de Suria Por qué el espacio se suria hombre Suria seguridad en sí lo conoces bien si está al lado

Voz 0057 46:55 de Cardona

Voz 3 46:56 no no va en serio ahora no es broma yo lo sé lo sé soy de Cardona y Suria hasta la ignorar no me sirve

Voz 13 47:02 que quieras salvar todo el humor anterior

Voz 3 47:04 población que conoces no os voy a salvar nada no puedo decir que conozco Suria saluda a los de Súria ya Paco lo conoces

Voz 0057 47:11 precioso de una carretera que cruza madre mía que

Voz 3 47:14 que era más bonita conoces a Paco a Paco de Suria igual algo conozco a su padre Jean igual por la pregunta lo lo puedes detective lo haría eh y detectives por lo que pre piensa que detective detectives Suria eh por qué el espacio se ve oscuro si hay tantas estrellas

Voz 7 47:31 sí sí

Voz 3 47:32 bueno pues por lo visto en Súria que va mirando pal cielo todo

Voz 13 47:35 exacto

Voz 3 47:36 ese es Paco ese Paco pues la verdad es recuerdos cuando pase

Voz 0057 47:40 Andrea Pastor de Madrid dice Si una persona con obesidad se somete a una liposucción tiene que hacerse una liposucción en la cara también os se queda con la cara gorda y el torso

Voz 5 47:49 tirado

Voz 0057 47:51 este debate este es otro debate como el de los límites del humor que es el gente con cara de gordo y cuerpo delgado gente con cara de Gabi cuerpo de gordo tu ves gente que está gorda pero como a cara de no lo parece al revés gente que por mucho que adelgace como a cara de gordo por ejemplo Amalia Montero Amaia perdón

Voz 5 48:11 no no Amalia me vale vale

Voz 0057 48:14 María Amalia Montero la la que fue cantante de La Oreja de venga Crack ven Vengog queda el un hermano judío de si de Van Gogh Vengog no judío judío perdón me equivoqué ancha Mingo esta chica está muy delgada ya estaba muy delgada pero Utiel tiene caraza bueno que tiene la cara entonces yo por ejemplo tengo la cara redonda entonces siempre y además me he hecho mayor echa un poco de caraza ya que aunque intente adelgazar está la caraza entonces Pfizer

Voz 3 48:49 Face estaremos de acuerdo que la foto carne no puede ayudar para saber cómo está el cuerpo de una persona no no

Voz 25 48:57 vale vale gracias pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum compran un grabado

Voz 6 49:08 ahora viaja profundizando en la ignora pues a mí más que lavadora me ha dado sonido como de de una broca metiéndose en algo el Eurotúnel queremos que vaya broca usaron eh sí hombre Camio una broca guapa Andrés López

Voz 5 49:37 es un taladro

Voz 3 49:41 taladro que no sé qué número si él era así imagínate la pistola eh o Andrés López perdona espera Andrés López y la mano Eurotunnel o grandes o grandes operaciones similares Nos una son dos no son dos una viene de una parte y la otra de otro si se elevó tienen con mucho cuidado porque si se junta broca con broca peor es que no se junten dos túneles ese cuidado cuidado está dónde estás tú lo hice pero ya que hemos hecho hacemos los dos claro van gritando

Voz 0057 50:11 para oírse Andrés López dice si los coches van por carriles y los trenes por vías por qué los coches se debía a mí los trenes se descarrilan

Voz 13 50:29 el alimento para la mente Soy más listos que nosotros lo cual no es muy difícil Javier Montesinos de Valencia Se debería recuperar el nombre Torcuato o parece negativo del hombre ahí con eso a mí negativo no lo que padece es un poquito antiguos eh has visto

Voz 0057 50:48 ganadores

Voz 13 50:51 Paco en relaciones y has visto vengadores si el dios del trono con las llamas Torcuato no cose llamar tonto

Voz 5 50:57 Thor has visto Desafío total si el líder de la resistencia que tiene pegaban en que parece Jordi Pujol coche llama que tenía yo cuando a va llama cuarto toro cuarto es que te saca un bulto en el costado Isea el dios del trueno a Torcuato Luca de Tena no no eso es otra cosa es el desastre ese señor es un nuevo superhéroe habla con Marvel de don Torcuato habla con Marvel oye que tengo una nueva película si queréis os ahora mismo voy a hablar con Marvel que creo que vive por aquí le le llama al telefonillo que baja a tomar unas cañas se lo explico pues nada bueno venga pues

Voz 13 51:42 con esta recreación final eh

Voz 5 51:44 digamos no al desenlace el programa

Voz 3 51:47 sabemos que la semana que viene tenemos un reto venir con las bragas de nuestras mujeres puesto Alberto eso te quiere decir yo lo dicho por para seguir la risa tú vas a decepcionar a toda España porque yo no pienso hacerlo eso no pienso hacerlo nunca

Voz 5 51:59 en serio y compra e hiciese daño si la Península Ibérica me pide que venga con bragas yo vengo

Voz 7 52:09 yo me he hecho la mano

Voz 5 52:10 Sombra

Voz 13 52:12 amigos que yo soy así no tengo nada mío

Voz 5 52:14 las bragas de mi mujer

Voz 13 52:16 esto es lo que tiene la improvisación que sí

Voz 5 52:19 se va sin bragas gracias

Voz 4 52:39 sí contesta

Voz 5 52:44 sí que era

Voz 18 52:56 me hoy de qué es capaz me me datos par