SER Historia 429 Fausto y los pactos con el demonio 14-5-2017

Voz

00:00

Ser Historia Two Aries momento de fiestas de qué le sirve de algo tan ensanchar sus resultados reconforta sufrir en compañía de Vivienne todos los requisitos estoy dispuesto a hacer lo que haga falta si no a un juez no te has convertido en mi sumisos criados de obedecer a incuestionable me entrego por completo a lo notas además en breve la verdadera de ellos siete aplicadas vale no y vaya suerte al éxito Dios no voy arrepentirme comenzamos este nuevo programa de Ser Historia con este fragmento de la representación del Fausto de Christopher Marlowe realizada en el teatro a Isabel del Canal de Isabel Segunda de de Madrid hace hace poquitos años la obra de de Fausto donde se recrea el pacto que hace este personaje con el demonio para intentar conseguir absolutamente todo en muchas ocasiones ha sido relacionado incluso pues con con con elementos casi me atrevería a decir de la vida cotidiana convencionales del siglo XX del siglo XXI uno no se ha comparado con con esa aprensión de los de los bancos para intentar hacerse con con el alma casi de de los de los clientes en infinidad de DC yo naciones como digo sin embargo el hecho de intentar pactar con el demonio de intentar pactar con el mal con ese lado oscuro que a lo largo de la historia desde el punto de vista antropológico podremos hacerlo así también ha caracterizado un poco la senda de la evolución humana es algo que podemos ver no solamente en esta obra de Christopher Marlowe o también en la de Goethe sino en otras momentos de de la historia incluso en músicos a los que se achacado ese genio en su obra pues por debido debido a ese pacto con con el demonio a este tema vamos a dedicar el bloque principal de nuestro programa de hoy vamos a Ser Historia comenzamos M eso es bienvenidos a Ser Historia o acaba denuncia quiero Nozar una pregunta porque el ser humano a lo largo de la historia sin dice se comenta que ha pactado en alguna ocasión con el demonio para intentar conseguir lo que en condiciones normales es incapaz de obtener antes una pregunta como digo desde el punto de vista antropólogo y muy muy llamativa a este tema Half Fausto el demonio vamos a dedicar esos pactos con el diablo a lo largo de la historia vamos a dedicar el bloque principal de nuestro programa y luego de la mano de Javier Sierra viajaremos al Teruel del siglo XIII ahí vamos eh es descubrir la historia de los amantes una historia llena de misterios de la sección de de deporte de nuestra compañera Cristina García historia deporte conoceremos la vida de ellos antro Alman apodado Kelly un boxeador gitano que expuso casi en los pies de los caballos el régimen nazi de Adolf Hitler visitaremos el jardín funerario de una tumba del Imperio Medio de hace cuatro mil años en el Egipto visitaremos también la los puntos de frontera en Al Andalus a finales del siglo XV y un montón de temas más como siempre en una hora y media y repleta de historia soy Nacho Ares y les dé de nuevo la bienvenida a Ser Historia empezamos en un un un gol tan no sé a las veinte más nuevo pero no la que Usieto en Incheon Montoya sastres no Steely la aceptó osado chance de Ander y esta ocho en Sevilla Bulnes más vale incluso hay bien tuvo aislados no es comenzamos este nuevo programa de Ser Historia hablando de de Lucifer y lo hacemos como hacíamos al principio hace pocos minutos poniendo un fragmento en este caso de la versión en inglés del Fausto de Christopher Marlowe uno de los autores del teatro isabelino más importantes en el siglo XVI en donde los personajes interactúan preguntándose quién es este Lucifer el ángel caído este personaje tan siniestro que a lo largo de de la historia pues ha cautivado a muchas personas incluso en la actualidad podremos decir que esa suerte de común denominador que que podemos se aplicar a muchas entidades que identifica dado con lo malvado con el demonio con el y hablo pues tiene sus seguidores no tiene sus iglesias no con con con todas las contradicciones que que ello implica pero es algo que a lo largo de la historia como digo ha cautivado a mucha gente y desde aquí lo queremos analizar un poco desde el punto de vista casi antropológico no para acercarnos cuáles son esas a realidades que trascienden detrás de de la realidad del del mundo de de Fausto la estirpe de Fausto los pactos con el diablo La a lo largo de la historia es el título de este libro que acaba de publicar la editorial Almuzara cuyo autor Manuel Jesús Palma Roldán los atiende ya desde Radio Sevilla Manuel bienvenido a Ser Historia muy buenas noches muchas gracias como hace Maazel el diablo en esta tradición judeocristiana que en definitiva es la la nuestra no la que en la que nosotros vivimos pues yo entiendo que el cristianismo llegado cierto punto necesita tener un antagonista de hojas Dios todopoderoso y también una representación de todo lo que supone lo contrario había expresamente pues si Dios es el bien necesitan una representación absoluto del mal entonces basándose en anteriores leyendas en anteriores historia y también en anteriores ERE Ziggy dioses de otras cultura y más antigua e se va forjando poco a poco la figura de de Satanás de ese diablo del Ángel Caído que podemos tener también su su influencia por ejemplo en Prometeo en la en la mitología básica o incluso en en dioses paganos como pueden ser pan o LOC y en un momento dado entonces a través de toda esa mezcolanza el cristianismo va forjando la la figura de Satanás que sería pues ese ángel caído que tuvo la soberbia de enfrentarse a Dios Ziggy acabó siendo pues el enemigo de diez mil el hombre escuchamos de fondo la música de Tchaikovsky El lago de los cisnes una de mis favoritas cada vez que hablamos de de el mundo de lo siniestro de lo oculto es una música que yo tengo marcada desde que era niño cuando la vi en varias películas de la Universal de terror de los años treinta no sobre todo a la momia de Boris Carlo o de Drácula de Bela Lugosi donde se utilizan como como sintonía de de fondo no dejan de ser esa referencias al el mundo de del mal no es sin embargo Manuel el el hecho de esa transgresión con la norma para poder obtener todo tipo de de anhelos es de sueños que es un poco lo que hace Fausto no que no lo hemos comentado pero Fausto lo que hace es vender su alma al diablo para conseguir pues sus anhelos que de una manera convencionales no puede obtener efectivamente pues el tenían mucho conocimiento pero quería ir más allá siempre se dice que Fausto es el ejemplo universal de eterno insatisfecho que por más que tenga siempre quiere ir un paso más allá hasta el punto de tratar de conseguir conocimientos que no están que están vetados digamos para el ser humano y que sólo están al alcance de los seres superiores de seres sobrenaturales de ahí que después de entender que no puede hacer un trato con Dios para para conseguir esos poderes le pide y al diablo a través de su súbdito Mefistófeles que que bueno que haga que se negocie un trato con el eleven de su alma y si consigue esos conocimientos sobrenaturales y además los placeres mundanos porque no olvidemos también que Fausto era un doctor que había estado toda su vida estudiando ese había perdido esos placeres pequeños de la vida que podrían llegar a ser también pecaminoso en cierto modo y quería disfrutar de ellos entonces es el pacto al fin al cabo que que hace Fausto el intentar alcanzar algo que obviamente está muy lejos de de lo que debería de tener desde el punto de vista histórica cuando de este histórico cuando aparecen las primeras referencias al al demonio pues dentro del cristianismo la primera referencia que aparecen prácticamente desde que desde que el que estén no se convierte en una religión propiamente dicha estamos hablando obviamente de los primeros siglos de nuestra era pero sí que es cierto que que la figura el diablo va cambiando poco a poco y no es hasta el siglo VI cuando se da la primera victoria sobre pactos con el diablo que está protagonizada por un monje llamado Teófilo de Adana el cual ya hace un pacto de sangre con el con el maligno para concede dir eso que no puede conseguir pues de una manera digamos normal para tomar ese atajo y conseguir eso eso poderes pues en este caso una retribución simplemente en su puesto que era lo que lo que necesitaba entonces la historia del pacto con el diablo surgía y a partir de Teófilo de Adana en el siglo VI esta historia se van y contando a lo largo de muchos libros de enseñanza y muchos libros morales a través del cristianismo pues ya en eso los siglos VII siglo VIII siglo IX y se convierte en la base de todo lo que se habla de pacto con el diablo posteriormente incluyendo la propia historia de Fausto imagino que nosotros claro lo focalizamos en la tradición judeocristiana como decíamos antes no pero un Manuel Palma ronda al autor de el libro La estirpe de Fausto los pactos con el diablo lo largo de la historia imagino que estos pactos también los podremos ver en en otros en otros entornos culturales y religiosos pues sí yo creo que cualquier religión cualquier cultura que tenga una figura ya no ya no tiene porque ser el diablo como antagonista de Dios como la entendemos aquí en el en el judeo cristianismo digamos sino simplemente una fila dura oscura a la cual Pot fue tu pueda es negociar con él para conseguir aquello que quieres digamos tomando un atajo como decía antes para para conseguir eso que se supone que está fuera de tu alcance por ejemplo no no tenemos que irnos muy lejos para Abel que hoy en día todavía con la santería toda esta aglomeración de creencias afro caribeña se siguen dando este tipo de de pactos y con lo loas Petro que son sus dioses oscuros entonces pues sirven tanto para protegerse como para como para atacar como magia negra se podría decir para atacar digamos a otra persona y es curioso porque en estos casos no sólo un puedes vender tu alma sino que stone loas Petros estos demonios oscuro afro caribeño aceptan también las vidas de aquellos que tú más quieres entonces se van cobrando una vida por año que tú estás disfrutando de eso poderes y es que ya va bien que vas vas a todos sí ante el alta ayer escuchamos una canción clásica siempre que hablamos el demonio del del diablo dominante de Bill Joy el del Diablo de Robert Johnson una canción que con esa guitarra nos recrea el mundo de esos cruces de caminos en la América profunda también Un entorno pues muy vinculado o no a a este escenario en el que se pueden desarrollar historias relacionadas con con lo demoníaco y Manuel Jesús Palma Roldán el hecho de Robert Johnson y esta canción casi mítica es un referente más no para para adentrarnos en en el significado de esos pactos de él del ser humano con el hombre de la mujer con con el con el demonio algo que incluso con en el caso de Robert Johnson usó ese dijo ya había sido verdad además uno de los más reciente porque ya estamos hablando del siglo XX no hay que irse tampoco a la Edad Media o a tiempo más antiguos para encontrar estos pactos con el diablo el caso de Robert Johnson es paradigmático porque además el pasa de ser un guitarrista y un cantante muy muy muy mediocre como atestiguan las críticas de la época a hará un par de años desaparecido nadie sabe dónde está se pierde por esa América profunda que tú comentaba y de repente vuelve convertido en este magnífico cantante y guitarrista revolucionario que podemos escuchar en las pocas grabaciones que hay Robert Johnson es una figura un pilar indiscutible dentro de la música contemporánea actual porque sin él no sé con Cebrián elude el rock'n'roll ni todo lo que vino después entonces dice que Robert Johnson en esos dos años que estuvo desaparecido llegó a pactar con el diablo gracias al comentario de un amigo suyo que le dijo que si él quería conseguir de verdad pues ese poder esa fama ese reconocimiento debía acudir a medianoche a un cruce de camino cercano y entregarle su guitarra a la persona que allí se presentase entonces robo pues decidió hacerlo de esa manera ni cuando estuvo allí pues vio que una figura en votada en un largo abrigo se acercó a Ciudad del cogió su guitarra la Fino de una manera especial y le dijo que el pacto estaba sellado se la devolvió y a partir de entonces parece que que todo cambió en la vida de Robert hasta el punto de que bueno consiguió una fama efímera sí que es cierto porque murió poco después pero hoy en día es uno de los más reconocidos bluesman de de la historia y su leyenda yo creo que todo había sobrevivido a su propia historia una historia increíble Robert Johnson pero vemos un poco esa esa doble cara no se doble rostro rostro como si fuera Jano Oseja Novi frontón en donde vemos una serie de de pactos eh así podremos decirlo entre comillas desde el punto de vista legal o por lo menos a ojos vista de de todos no en el sentido de que se dice que está pactado con el diablo pero luego tan bien a lo largo de la historia no encontramos referencias como por ejemplo Elizabeth va Soria en el siglo en el siglo XVI en donde se le achacaba toda suerte de de encuentros con el demonio por lo menos quizás para justificar no las acciones tan tan malvadas que que esta mujer realizaba no recordemos posesos SAC difíciles de de mujeres de esos baños de de sangre algo pues muy Hydra Juliano no podríamos etiquetar lo etiquetar lo así el el mundo de la maldad del mundo de de lo malvado de lo peor de lo transgresor también siempre ha estado identificado con el con el demonio no necesariamente con un pacto no como se ha dicho por ejemplo con con Roberto es un claro hay que ponerse también en la piel de los de las personas de aquella época y pensar cómo se el ICAA que que una persona además Noble que parece que lo tiene todo en la vida que no tiene que pasar penurias llega a cometer ese tipo de datos tan deleznable estamos hablando de la Isabel Bazo pero yo creo que eso también se puede transcribir a al propio Bildarratz a este Mariscal de la tiniebla Barba Azul que que combatió junto con Juana de Arco a su lado Iker vio seguramente como cuando después de Juana de Arco murió en la hoguera algo dentro de él eh cambió para siempre y se convirtió en ese monstruo que la historia nos ha dado entonces una manera de explicar tanta crueldad en aquellos tiempos en los que obviamente pues la psicología no estaba ni mucho menos desarrollada sería simplemente sonó el ser humano no era capaz de de hacer esos actos tan tan deleznables y la única explicación era que el diablo estaba detrás de todo aquello y que esos hombre bueno pues llevados por la codicia por la soberbia incluso por la pura rebeldía contra Dios pues decidieron tomar el camino fácil y pactar con el diablo uno de los aspectos que caracterizan una suerte de Com un denominador en todos esos pactos con el diablo es esa firma con sangre no que parece que le da bueno pues en reafirma un poco y le da empaque al al hecho de de de ese trato un transgresor insisto una vez más que que podemos encontrar en en en la vida con el demonio exacto son sino fija muy bien son dos conceptos muy importante dentro de nuestra cultura dentro de nuestra tradición judeocristiana en este sentido que es vender tu alma que es lo único que sobrevivía tu cuerpo lo único que va a llegar más allá y venderlo a través de tu sangre que claro que es la forma de la vida entonces a través de de todo eso se EEES hace un paralelismo con la propiedad tal vez con la propia muerte de Cristo en el en el sentido en el que bueno él también ofrece su sangre igual que nosotros para llegar un poco más allá y vendemos lo único que que va a sobrevivir a nuestro cuerpo a nuestro cuerpo mortal entonces por eso vender el alma al diablo es una de las mayores aberraciones desde el punto de vista cristiano porque estamos condenando no por la por toda la eternidad eh eh eh en Galicia escuchamos o fragmento donde el Capricho número veinticuatro de Paganini uno de los grandes virtual usos del violín que cuando él actuaba en los escenarios en en París por ejemplo muchos decían que junto a él veían a un personaje siniestro con cola de demonio IEB era yo creo que desde el punto de vista de la ignorancia la única manera de de dar respuesta al al increíble misterio y sobre acogimiento que que ofrecía la la la obra de de Paganini interpretada de esa manera tan absolutamente increíble casi sobrenatural eh Manuel el hecho de que Paganini fuera intentado ser relacionado con el con el demonio bueno podemos decir que que hay un poco en en en esa injusticia no desde el punto de vista musical por esa incomprensión de cómo una persona pues pudiera tener eh en las facultades necesarias para interpretar de una manera tan magistral este este Capricho número veinticuatro pero también bueno en bueno pues se colocan ese escenario como decía antes de esos pactos con el demonio no seguramente que a la hora de ver a Paganini tocar la gente que tuvo la suerte de verlo en su en su momento yo creo que la única forma de explicar que tocas esa manera tan salvaje que había algo sobrenatural detrás como tú dices porque es que lo escuchamos todavía hoy en día y seguimos sin creer no que alguien fuera capaz de componer algo así que tiene algo tan visceral quitarle algo también tan tan contrario a la época en la que se desarrolla su música claro Paganini pues en ese sentido al principio yo entiendo que le le sentaría un poco mal que la gente pensara que que no era todo mérito suyo y de su entrenamiento de su propio talento pero después yo creo que Paganini también supo aprovechar todo eso supo que supo ver que haya vida hay había negocio había una mina de oro con todo esto del violinista el Diablo y yo creo que también el por su parte avivó un poquito esa leyenda también se dice por ejemplo que tenía ese mítico violín Garner IU con una cabeza de diablo en su en su mástil en su punto entonces yo creo que él también fue vendiendo un poquito esa esa leyenda es culpable de que muchas veces se les relacionara con el violinista del diablo porque además él siempre solía tocar oscuras siempre solía tocar de una manera demasiado y federal para para aquella época era simplemente para que nadie copias es un movimientos porque él estaba muy preocupado de que alguien pudiera igualar ley local como él pero claro toda esa leyenda se va se va surgiendo va llegando muy lejos tanto que al final con la muerte de del propio Niccolò Paganini el obispo de su ciudad ni siquiera le permite enterrar se camposanto porque entiende que una persona que ha pactado con el diablo no merece tal privilegio entonces su hijo tiene que luchar durante años para que para que finalmente su padre pueda descansar en un cementerio y y todas la historia pues yo creo que llega hasta nuestros días de una manera fehaciente en el sentido de que todavía hoy hay quien relaciona a pagar no sólo Paganini sino cualquiera que se atreve casi a tocar ese capricho veinticuatro con el diablo lo comentas también en tu libro La estirpe de Fausto Bueno Jesús Palma Roldán publicado por Almuzara y bueno muchos elementos en nuestra vida cotidiana que ya casi están de casi olvidado dos no me atrevería decir pero que a lo largo de la historia pues todas las personas que eran zurda es que escriben con la izquierda todo aquello que estaba a la izquierda precisamente siempre estado vinculado a a lo siniestro la propia el propio terminó siniestro viene de de izquierda no depende de la siniestra y por tanto identificado con el demonio porque es así pues llegó un punto en el que claro el fanatismo llegó a tal extremo que prácticamente cualquier cosa que se saliese de la norma del dogma cristiano en este caso que en lo que nos toca a nosotros más cerca pues parecía del demonio fue esa disparidad de de decir USA es ese eh entendimiento o desentendimiento mejor dicho entre los extremos de decir que todo lo que no era luz en la oscuridad entonces no había término medio no había no por no se podía llegar digamos un punto de acuerdo o eh estaba centro del dogma cristiano y como tú bien dices que viajó la derecha porque era la mano de Dios al fin al cabo la mano de la de la luz la mano en la que con la que deberías hacerlo todo o si escribía con la izquierda e sí incluso si tenía ciertos lunares en cierto en ciertos lugares del cuerpo como pasó con mucha mujer en la época de la Inquisición y demás podría ser culpado de estar siendo utilizado como herramienta del diablo como vínculo con ese demonio para que él el maligno en este caso diera rienda suelta a sus peores calamidades entonces eh yo creo que todo es producto de la superstición y por suerte a lo largo de lo de todos esto último siglo eso se ha ido perdiendo poco a poco aunque todavía quedan algunos víctimas que que tratar un tema fascinante en cualquier caso todo aquello relacionado con el demonio con el diablo que podemos encontrar en este libro la estirpe de Fausto los pactos con el diablo a lo largo de la historia el último trabajo de Manuel Jesús Palma Roldán que en estos minutos aquí en Ser Historia en la Cadena Ser pues nos estado desglosando pues yo creo que de una manera brillante para acercarnos un poco o a esa realidad histórica esa realidad antropológica que rodean un poco a todo ese interés que ha creado el ser humano por el lado más siniestro por el lado más transgresor de nuestra vida Manuel Jesús muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia hacia los otros Nacho y es que Hitler era un extraordinario limitarlo Iker las velamos con miembros de las SS siempre acaba interpretando con gran éxito al mismísimo Winston Churchill eh en Ser Historia Marugán tienes a todo el domingo con Nacho Ares no cabe sí Javier Sierra bienvenido de nuevo a Ser Historia bien hollado Nacho Ares acabas de Benidorm de Egipto un país que tú yo conocemos muy bien por tu rostro por el brillo de tus ojos imagino que te ha vuelto fascina me ha vuelto a fascina revuelto enamorarme de Egipto por enésima vez pero en esta ocasión además con una vuelta de tuerca más y es que yo llegué al país de los faraones en la misma jornada en la que aterrizaba el papa Francisco y pude ver un poco ese tumulto que había en el centro de El Cairo con la llegada de un líder religioso en fin de una fe que no ha hecho más que crearles problemas a los propios árabes durante siglos y la armonía de la Combi vencía en en esas horas en las que el Papa Francisco estuvo en El Cairo y luego recorriendo el resto del país hasta sin Belle et lo que visto es un país muy tranquilo muy seguro muy abierto y esplendoroso que ha abierto tumbas y lugares que llevaban hasta veinte años cerradas y que ahora se pueden visitar quedar ha sabido restaurar lugares impresionantes como el ser AP hum la famosa y misteriosa tumba de los bueyes Apis en sacará en fin es renovado mis votos con el país del Nilo Abbas con esas pilas que siempre se recargan en el Bayern en el Valle del Nilo en Egipto seguro que en los próximos crono visores realizaremos algún viaje al país de los faraones sí porque estado tomando nota de fechas y de momentos de del pasado egipcio que bueno tengo la curiosidad de poder visitar con esta máquina del tiempo contigo una máquina que ya nos espera que tenemos las puertas como siempre tengo delante de mí este maravilloso teclado para marcar esa fecha que nos propone en esta ocasión cuáles que va a sorprender porque es una ficha cercana en el tiempo y vamos a ver cosas que ni te imaginas es el catorce de mayo de dos mil cinco y adelante pase y Javier Sierra les está esperando junto a él crean avisa no no no en la cara no Javier no nos ha extraído que impuesto parece un mausoleo no estoy viendo aquí tumbadas estas colosales de época medieval donde estamos son a altas horas de la madrugada como ves aquí reina lo que literalmente podemos llamar un silencio sepulcral porque lo que estás viendo hay al fondo ese ese monumento de alabastro brillante e que está tenue mente iluminado por una claraboya es un mausoleo que fue tallado a finales de a mediados del siglo XX por Juan de Ávalos el mismo escultor que hizo el Valle de los Caídos y ahora está tan de actualidad y con tanta controversia y que representa a dos amantes medievales que murieron de amor en mi ciudad natal en Teruel y si te acercas un poquito más y ir a un hecho no no da más o sea vamos a acercarnos un poquito vamos a acercarnos lentamente Javier está estoy sentado exacto que Siria y cuidado no me puedo ver a mi mismo que esto provocaría un bucle espacio temporal colapso del continuo espacio tiempo terrible es que está ahí efectivamente soy lo hace dos años en ese día el catorce de mayo de dos mil quince mira si me ves estoy tomando notas sentado al lado de de de uno de los amantes petrificados no de Teruel y que esa noche y que yo quise quedarme a solas con las momias que se conservan de Diego Marcilla Isabel de Segura digamos que para cumplir con un desafío un tiempo antes en octubre de dos mil catorce y el alcalde de Teruel entonces en Manuel Blasco eh me retó me dijo que ya que había pasado una noche a solas en el interior de la cámara del rey de la gran pirámide porque no un tú lo Lence como yo que no pasaba una noche a solas con las momias de los Amantes de Teruel y estudiado un poco más su leyenda y su misterio y claro no pude decirle que no y ahí stone que tomando mis notas de madrugada en esta especie de pernocta de de Velada iniciática con los amantes tratando de reconstruir su historia no nos vamos a alejar mucho se sí que vamos a dar unos pasos hacia atrás que no queremos interactuar con con tu propio yo en el en el pasado por sus problemas que podría haber en el bucle con este maravilloso con una Visor pero Javier la historia la tradición la figura de los Amantes de Teruel y es algo que ha trascendido eh fronteras me atrevería decir sea comparado en ocasiones con con la idea de desamor idílico que encontramos en obras universales como Romeo y Julieta de William Shakespeare sin embargo esta historia es un poco más antigua no por lo menos la tradición el origen o al intentaremos conocer de de tu mano cuál es la realidad que hay detrás de ella claro cómo en toda la historia de estas características es muy difícil establecer dónde está la frontera la línea entre lo imaginario colectivo porque al final en fin el pueblo tiene mucha imaginación cuando cuando adorna y trasmite este tipo de relatos de boca oído y los hechos que realmente tuvieron lugar lo que nos dice la canción es que en mil doscientos doce un joven mozo de Teruel llamado Diego Marcilla algunos algunas crónicas que llaman Juan Martínez de Marcilla e se enamora de una niña una compañera de juegos infantil que se llama Isabel de Segura el caso es que los dos pertenecen a clases sociales un tanto distintas la familia de Isabel es una familia pudiente está asentada en la almendra de Peter Weir en el casco histórico de la familia de Diego en cambio parece que es de los arrabales y por lo tanto ese matrimonio no termina de satisfacer al padre del Saviola a Pedro Segura que piensa que va a perder con la transmisión de la voz no y así que llega a un pacto que bueno pues muy medieval muy de la época le dice a Diego que si se pretende casarse con su hija y debe hacer fortuna debe demostrar valor debe salir de Teruel y debe regresar con digamos los suficientes bienes a su alrededor como para poder pretender la mano de su descendiente Diego acepta la única manera de hacer fortuna en esa época es irse a la guerra y estamos en la época de Pedro II de Aragón es el el Rey de esos territorios y Pedrosa el mundo se ha embarcado en una cruzada con Alfonso VIII para enfrentarse a los musulmanes en las Navas de Tolosa se perfila por lo tanto en el horizonte la Gran Batalla Medieval de ese poco de esa época de ese de ese tiempo y Diego se suma a las huestes aragonesas de Pedro II esto ocurre esta batalla como todo el mundo sabe en julio de mil doscientos doce espero que el padre bien Isabel le da un una fecha de caducidad le dice que si en cinco años no ha regresado el dispondrá libremente de la mano de su hija para casar la conocemos esos cinco años se cumplen en mil doscientos diecisiete y el día en que se cumple justo el día en el que se cumple se ese fatídico plazo Diego está regresando a Teruel pero a Pedro el padre de Isabelle haya pactado una boda con otro Pedro Pedro de Azagra señor de Albarracín porque ya consideran que cinco años sin recibir ninguna noticia del joven Diego es sinónimo de que de que el joven ha muerto en el campo de batalla así que ese día en el que se cumplen los plazos nos cuenta ya la leyenda Diego está entrando en Teruel Teruel es una ciudad que está sobre una muela sobre una montaña y ascendiendo por la and aquí ya que es una de las vías de entrada a la urbe a la urbe antigua eh oye las campanas a lo lejos de la catedral de Santa María al que no hay nadie en la calle y él se acerca a la Iglesia pide que se está celebrando una boda cuando se abre paso entre la multitud entre los invitados y para ver quién se está despojando descubre que es su prometida Isabel la que acaba de decir a Pedro de Azagra señor de Albarracín bueno es el momento tenso de este relato pero hay otro más y es que a Isabel viendo que pide que su su amante nos ha prometido aparecido entre la multitud eh le pide a su marido a su reciente marido de minutos le pide que por favor no consuman el matrimonio esa noche Isabel y Diego quedan en secreto en la casa del nuevo matrimonio así que Diego se cuela en la casa de de Isabel hablan en ese momento en esa conversación Diego le pide les ruega que le dé un beso un último beso una despedida Isabel se niega porque es ya mujer de de otro hombre eh llegó se queda tan desolado que le dice que va a morir sin olvidarse de eso finalmente dice la leyenda que cae aquí desplomado Isabel con el cadáver de su amante allí acude a despertar a su marido imagínate la escena Nacho el marido palidece porque cree que le van a echar a en la culpa de haber asesinado a Diego qué es lo que es el antiguo prometido así que los dos Pedro Isabel sacan el cadáver de Diego de la casa los dejan en la casa de sus padres para que lo descubran a la mañana siguiente en pero él arden rumores evidentemente en las horas siguientes organiza el funeral de hoy lo que nos dice las la última parte de este drama es que Isabel acudió disfrazada tapada con con velo al lugar a la iglesia de San Pedro donde están oficiando el fin el funeral por por Diego Marcilla no se acerca al cadáver inerte de Diego en el centro en un catafalco en el centro de la iglesia se levanta el velo se acerca el rostro te da un beso apasionado a Diego el que no le dio en vida el que el que le gustó en vida y allí ella ya no volverá despegarse del rostro de de su antiguo novio y morirá también mi amor esa historia es una historia realmente preciosa desde el punto de vista literario también me atrevería decirlo con muchos paralelos con con esos amores que podemos encontrar en otros momentos de la extra de la literatura medieval o del los de la literatura moderna pero también con con ese transfondo político que que que le edad quizás más empaque en uno de los momentos más importantes de la historia de España el comienzo de la Reconquista no con la batalla de las Navas de Tolosa el dos monos doce doce iba decir que es como aprendimos todos de de niño no en mil doscientos doce que no creo que sea la elección casual de esa fecha no claro que no lo es es es un momento bisagra no en la historia de este país pero es que además eh tú muy bien decías que es un tema muy literario dejó un impacto profundo en la historia de la literatura de este país por ejemplo Tirso de Molina escribió ya una comedia en mil seiscientos treinta y cinco co inspirada en esta historia eh eh Tomás Bretón compuso una ópera en el siglo XIX muy aclamada que se estrenó en el Teatro Real en su momento eh bueno Juan Eugenio Hart en una obra de teatro en mil ochocientos treinta y seis también en el siglo XIX siguiendo esta historia o sea que sí que ha dejado una huella en la cultura popular pero fíjate lo que más ha preocupado siempre en la propia ciudad de Teruel es el poder determinar en fin que hay de ficción y de realidad en este asunto y hasta qué punto las momias que yo velé aquella noche de dos mil quince en realidad eran las de los amantes Diego Isabel o no en nos hemos acercado un momentito a al mausoleo hemos hablado con Rosa López Juderías que es la gerente de la Fundación Amantes de Teruel la que conserva las momias la que se encarga también del patrimonio de la iglesia de San Pedro donde se ofició aquel funeral que es una Iglesia eh bueno maravilló cosas preciosas no con una decoración increíble in Rosa López Juderías y cuando le preguntamos si esto es un hecho histórico no nos contaba esto bueno es cierto que ha habido un largo debate entre los que define que es un hecho histórico y los que dicen que es una creación literaria no está traición la traición de los turolenses dice que no que es un hecho histórico pero lo cierto es que ni se ha podido encontrar en el dato objetivo niegue eh que existieron de verdad de los hechos y tampoco se encontraba el dato histórico irrebatible que diga que la traición sucedió de verdad como sucede con cualquier historia dan imagino que os ochocientos años después esto habrá sido decorado almidón ha dado enriquecido como una gran bola de nieve descendiendo por una por una montaña Astana el uno está el Rey dato que hoy conocemos no sin embargo yo creo que como sucede con todas las leyendas como digo siempre hay un poso de realidad hay un poso de verdad no Javier Sierra cuando tenemos constancia del de la primera mención no decir histórica por lo menos mención que aparezcan un documento de la de la historia de de Isabel y de Diego Los amantes de Teruel pero la primera mención es en un texto de mil quinientos cincuenta y tres que que que está pero vivo es decir es un texto referenciado pero el texto en sí está perdido que se titula Historia lastimosa y sentida de los tiernos amantes martillo y segura y de un tal Pedro de Alves en Tossa donde da cuenta de algo que será muy importante en todo esto es el hallazgo de las momias porque es a partir de esa época de mediados del siglo XVI y que la iglesia de San Pedro aparecen los cuerpos y de un hombre y una mujer aparentemente y que están sí imputados en una de las capillas laterales de la iglesia y que inmediatamente a la tradición popular la la voz del de la calle identifica con Diego Isabel no tienen dudas cuando aparecen allí enterrados no tienen duda pero lo que significa que ya se conocía la historia de antes por supuesto se conocía de antes pero significa ni en otra cosa que es profundamente perturbadora Nacho si se enterraron como dice la gente en Teruel desde la bueno pues desde el siglo anterior probablemente no desde el siglo XIV si se enterraron Diego Isabel en la iglesia de San Pedro significa que aquellos dos amantes que no estaban casados que no estaban casados se enterraron en suelo santo y esto cómo sentía no no hemos dejado claro pues es la única forma de entender esto es que el impacto si es que son ellos claro el impacto que causó su muerte por amor fue tan grande fue un evento tan contrario a las normas sociales de aquel tiempo y tan remover Laure que decidieron enterrarlo a los que se amaban de verdad no pero claro esto es la visión romántica moderna nuestra el siguiente documento e del que sí que tenemos constancia fidedigna es un acta notarial un acta notarial redactada en mil seiscientos diecinueve por Juan Yagüe de Salas eh el eh aprovecha los códices de donde él tomaba nota de fin de sus actas de trabajo de compraventas etcétera En la ciudad de Teruel aprovecha uno de esos tomos para contar la historia de los Ammán tres y sobre esa historia escrita por Yagüe de Salas en ese documento que se conserva en el Archivo de la ciudad y que podido tener en mis manos se construye el mito posterior de los amantes parece que es ese texto el que con soltará Tirso de Molina para su obra de teatro y el que finalmente hará que el bueno salpique a la tradición literaria se convierta en algo que va más allá de las murallas de Teruel hablaste de un par de momias yo tenía que apuntado preguntarte se han estudiado en alguna ocasión estos cuerpos pues sí sí que sí sean sí que se han estudiado Derecho fíjate si lo han hecho que en el año dos mil catorce se le hicieron pruebas de carbono catorce y se tomaron muestras epiteliales y también de la musculatura de de de las dos momias o bueno los resultados que arrojaron fueron bastante interesantes no cerraron el mito porque las momias según esos estudios de carbono catorce son del mil trescientos es decir a unos años posteriores a a Diego Isabel pero si demostraban una cosa que hoy se está investigando en Teruel y es que bajo la iglesia de San Pedro hay un camposanto del siglo XIII donde se han ubicado ya trescientos cuerpos hasta la fecha y luego era un lugar de enterramiento común era el lugar lógico donde podrían haber enterrado a Diego Marcilla así estos hechos hubieran tenido lugar pero claro no existe la constancia clara al final de que esos dos cuerpos que yo velé a esa noche de dos mil quince fueran los serio Isabel nos ha nos ha contado más cosas no ha sobre la historia de los amantes de Teruel que estamos compartiendo con por este crono Miso Javier Sierra que yo creo que es una historia pues eso con con ese trasfondo ese decorado de absolutamente mitológico pero que seguramente rasca no de de algunos momentos de la historia con con con esos elementos reales y a Rosa leemos dado si era posible que esta historia de los amantes influyera en las grandes historias trágicas de amor de la literatura como Tristán e Isolda por ejemplo o Romeo y Julieta y ella muy prudente nos cuenta esto yo no diría tanto que incluyera puedo puedo intuir pero no yo creo que no no te tanto que lo incluyen los grandes mitos sino que bebe un poco de los elementos folclóricos a hay quien enardecer los grande es excitante de valor universal en ese sentido pues tanto en Romeo y Julieta o como cuéntalo cachas diera la Moix Andrés del de Cameron que eso son historias muy similares a la a la historia en las ama desde Teruel pues PVEM de esas elementos folclóricos que la Katerin universales escuchábamos a Rosa con era su apellido Rosa López Juderías que es la gerente de la Fundación Ammán desde que Teruel efectivamente el el hecho de la importancia de esos arquetipos que muchas ocasiones el ser humano se crea no ves la necesidad quizá de de respaldar de una manera un tanto creativa un tanto mitológica como decíamos ahora pues momentos que en muchas ocasiones nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana pero que tenemos que como si tuviéramos fuera necesario tener un referente no en el cual proyectar es esas historias en esta caso de de amor una historia fascinante esto te pasa a ti en el siglo XXI pero también le pasaba por ejemplo al propio notario Juan Yagüe de Salas cuando redactó ese protocolo al que hacía mención que es eh digamos en la célula madre de este misterio no ILE pasada te digo esto porque decía que su historia a la que él cuenta en ese protocolo notarial estaba sacada de un documento anterior un documento anterior que no del que no da pena referencias sólo dice muy poéticamente que era papel de letra antigua y ese papel de letra antigua hoy en el siglo XXI nos es imposible situar en la época contemporánea a los amantes es decir en el siglo XIII o en el catorce o en el XV que sería ese arco de tiempo que se pararía los hechos de su redacción una historia como siempre fascinante en la que Javier Serrano extrae en este crono Visor más recientemente tengan que han colocado la la Cruz de de San Jorge si por el buen nombre dado en la provincia de Teruel yo es que estoy muy orgullosa de ser de esa un turolense desde luego pues brillante el que contamos con con nosotros aquí en serio o en la Cadena Ser semana semana trayendo nos esa historia más desconocida esa historia más misteriosa Javier si te parece vamos a dejarte ahí al lado de del enterramiento de esas dos momias identificadas con los amantes de Teruel ibamos a abandonar esta máquina del del tiempo hasta la próxima semana Javier muchísimas gracias así lo hacemos hasta planta interesantísimo como siempre el crono visor de Javier Sierra pasamos de página nuestro particular libro de historia aquí en Ser Historia en la Cadena Ser y los próximos minutos los dejamos a nuestra compañera Cristina García que casi semana semana nuestra en su agenda historia y deporte pues las vivencias de algún deportista con un trasfondo histórico más allá de la simple competición ideal de la obtención de grandes resultados en esta ocasión viajamos a la Alemania nazi para conocer a Johan Tron Mahón un boxeador gitano que como decía al en el al comienzo de este programa pues casi podemos Cirque dejó en ridículo al propio Adolf Hitler vamos a escucharlo no hace mucho hablábamos en este espacio del gran Jaycee Owens conocido por todos el atleta de color que desquició a Hitler en las Olimpiadas de Berlín del treinta y seis pero tres años antes de que Owens ganase esas cuatro medallas en los Juegos otro deportista plantó cara al Tercer Reich y lo hizo combatiendo sobre un ring de boxeo hoy descubrimos al boxeador de raza gitana Johan Drolma no eh pues nacido cerca de Hannover a finales de mil novecientos siete Johan Truman fue desde muy joven un apasionado del boxeo antes de cumplir veinte años ya había conquistado varios campeonatos regionales pero Rutelli apodo que le pusieron en su entorno y que por cierto significa árbol joven en la lengua de los gitanos centroeuropeos no eran boxeador convencional se imponía más por su habilidad que por su fuerza sacaba partido a su juego de piernas parece que baila se encima del ring este estilo propio fue lo que le llevó a que el excluye sean de los Juegos Olímpicos de mil novecientos veintiocho ya que algunos creían que ese estilo era muy poco alemán y a Truman las cosas se le complicaron aún más con la llegada al poder de Hitler en junio del treinta y tres combatía por el título nacional de peso semipesados contra Adolfo UIT y la pelea fue suspendida sin motivo aparente cuando Ruth Kelly acariciaba la Vic decía y el clamor entre el público presente obligó a las autoridades a nombrarle campeón título que le fue retirado una semana después decían que su estilo no era aceptable que un boxeador no podía llorar sobre el ring como él lo había hecho enrabietado la realidad querían evitarse a toda costa un campeón gitano por aquel entonces la Asociación Alemana de boxeo ya estaba llena de nazis IER gitanos Ruth Kelly molestaba para que sacáis una idea el periódico oficial del Partido Nazi el observador popular dedicaba estas palabras es un boxeador afeminado o en nada que ver con el boxeo bario de verdad y dos meses después organizó un nuevo combate en el que Truman fue obligado a participar para determinar el ganador final pero otros man recibe instrucciones precisas para el combate tenía prohibido bailar como gitano y debía luchar como un auténtico alemán en otras palabras estaba obligado a renunciar a su estilo de siempre y por tanto a sus opciones de triunfo sino perdería su licencia fue entonces cuando rocker y sorprendió al mundo se presentó a la pelea completamente bañado en harina y con el pelo teñido de rubio no plantó cara a su oponente Gustav Eder sino que permaneció quieto en el centro del ring encajando golpes y sangrando hasta caer sobre la lona aguantó cinco asaltos antes de perder el aliento no no es un año en mi mano y ahí acabó su carrera para siempre disputó con escaso éxito en nueve combates más y después tuvo que retirarse durante los siguientes años fue aumentando dramáticamente la persecución a los no agrios y cientos de miles de gitanos fueron estabilizados entre ellos problema llegó a divorciarse para proteger a su familia por esa misma razón se enroló en las filas del Auerbach en el treinta y nueve tres años después fue expulsado del cuerpo arrestado por la Gestapo torturado y enviado a un campo de concentración allí fue explotado y obligado a combatir para el divertimento de los poderosos Rutelli nunca salió de aquel campo de concentración eh eh eh que eh eh eh en dos mil ocho Roger The Pinker publicó un libro basado en testimonios reales donde se desvelaba que en mil novecientos cuarenta y cuatro Truman disputó en el campo de concentración uno de esos combates organizados contra un capó presos que trabajaban para las SS Johann Liberto el capo muy enfadado se supone que tomó entonces un palo y golpeó a Truman hasta la muerte se cree que tenía entonces treinta y cinco años pero no hay datos concretos del día ni de las circunstancias aunque probablemente ese fue su final el reconocimiento se hizo esperar siete décadas en dos mil tres su familia recibió el cinturón de campeón nacional que él mismo debería haber recogido en las calles de Hamburgo puede verse hoy una placa conmemorativa en su honor y en dos mil diez fue inaugurado en Berlín un monumento en memoria a Johan Drolma el boxeador gitano que ridiculizó al Tercer Reich existe de hecho muy poca documentación sobre la historia de Roque y hay un cortometraje alemán titulado Ruth Kelly del dos mil seis que no ha sido distribuido en el extranjero el libro de Roger Springer que citaba antes de alguna representación teatral como esta titulada There bóxer del autor alemán Felix mitigar eh al no no bueno bueno bueno a pesar de todo esto la historia no ha sido justa con rock el y la falta de reconocimiento de su figura dentro del deporte es más que notable mientras Jesse Owens tomaba la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín del treinta y seis Johann Truman Ruth Kelly era estabilizado y llevado a un campo de concentración por el mero hecho de ser gitano que lo que ha llamado los análisis no sólo en eh no una historia de la arqueología aventurero y mis cosas más Ser Historia han madrugado demasiado duro el domingo con Nacho Ares no sé el hinduismo no vamos en Ser Historia cerramos una puerta ya abrimos otra al pasado en los próximos minutos viajaremos al antiguo Egipto las dos yernos estaban en un festival de luz despiertas X ti porque tú esas levantaban sus extremidades están purificado así llevan ropas sus brazos están en adoración cuando aparece toda la Tierra están manos a la obra todos los rebaños están contentos con sus pastos los árboles y las hierbas flores en los pájaros echan a volar de sus nidos mientras usarlas a adoran a tu casa todo pequeño rebaño brincar sobre sus patas todo lo que vuela por arriba y se posa vive cuando te alza es para ellos los barcos van corriente abajo y también corriente arriba todos los caminos se abre cuando Aparici muy bien escuchábamos en la voz de Julio López un fragmento de célebre himno a Tom un himno escrito supuestamente por el propio Akenatón hacia el mil trescientos cincuenta grosso modo antes de nuestra era en donde se lanzaba todo tipo de loas de alabanzas de vanagloria sal disco solar esa energía que día a día hacía que la vida resurgir en la tierra y permitía que todo tipo de animales de plantas los ríos las montañas absolutamente todo cobrará vida y permitiera esa vida diaria esa vida esa cotidianidad mejor dicho en el valle del Nilo las últimas semanas de la naturaleza ha estado vinculado a las noticias que venían de Egipto que venían de las excavaciones que un grupo de españoles el Proyecto Djehuty del CSIC lleva a cabo en Luxor José Manuel Galán es el director de este proyecto el ex investigador del CSIC lleva ya dieciséis campañas en en Egipto hemos estado casi todas ellas explicando aquí los avances de de las noticias que nos podía ir comunicando poco a poco de esos descubrimientos que han ido realizando alrededor de este conjunto de tumbas entre Abu el Naga que toma como eje principal la tumba de Djehuty el tesorero de de la reina Hatshepsut allá pues por la XVIII dinastía más o menos hacia el mil cuatrocientos grosso modo antes de nuestra era porque hemos puesto ese fragmento del del Himno a Ton de Akenaton porque hace referencia como decía ahora a esa naturaleza y el último gran descubrimiento de José Amor Olga Allen y su equipo en el Proyecto Djehuty es la aparición de un jardín funerario hasta ahora teníamos referencia de la existencia de estos jardines únicamente a través de algunas pocas evidencias arqueológicas que han aparecido precisamente en la que trató con la la ciudad la nueva capital