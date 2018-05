100 Yardas - Programa 77

Voz

quien ya en el fútbol americano y qué tal estáis bienvenidos a cien yardas una semana más otra cita con el fútbol americano estamos toda la familia hoy ya se ha convertido la tradición has vuelto a ir a la máquina de café Andrea Falomir sí sí lo que pasa porque ETA ha gustado lluvias visto el vídeo que yo te dije que sí que ponía pues fíjate que eso te iba comentados estoy muy decepcionado porque ahora encima ni hay sonido mía en pero porque tengo la clara en gol aclaraciones la ciudad el claro hombre ya lo sé es que sí noto es que si lo tocan y no todo pocas cuando está quedaban ya ya ya muy bien lo de las maquinitas estas inteligente ya lo tengo o como muy estudiosa agregó que son tan inteligentes no no no no adelante con NASA hasta creo que no ha cambiado hasta en el plazo sí bueno porque da buena belgas las demandas permanece Jeff Papado queda aquí no pero yo creo que nos nos lo mismo no era como muy muy normalito uno del otro de cero más cero porque tienes que poner el té eh los lobos nacido al gourmet que sí que sí pero que no nos nos problemas tan profundo que que volcó la maquinaria fue aquí en la acción por otro problema también o problemas nuevos no estamos en la época de ella volviendo sa viniendo en moto Microsoft como yo soy de campo sí lo más de lo esperado de los mosquitos es terrible con la moto eh cómo te atacan verdad no no es que te alta se se pegan se asiática llevaba una velocidad volvió no ya la visera del casco es una cosa puede hacer como la fueron los hígados de los limpian al numerada y en el no ser más guapo de violente volcadas al final Paco todo otro escrito pues no es lo ideal hombre de la embajada cómo estás Cristo fue todo bien aquí todo ello yo me quejo que te que hace fatiga la trama pagaba con la que el llamó con la mariguana juega muy interesante el tema ahora le hablando hablando de eso no no sé si han escuchado el programa Nuestro la semana pasada pero los reyes que se han fichado al nieto de Bob Marley qué me está diciendo de lo juro porque tenía que ver con esto en Europa siendo pues el paso desde Washington Post de LOUA señor acechan al médico Marley cómo cómo lo ves sí no tengo la barbudo sin palabras Bardem hola qué tal entonces bueno mira aquí aquí esperando a que Andrea me me prepare la la musiquita de la teoría de las conspiraciones porque hoy también viene el viene con tema no no no no no no no nuevo doce manazas a Luis Suárez que llaga conspiraciones de la obra hemos pasado de enterrar a la gente con la pala las conspiración no no no no no hemos pasado al aval así que en temporada a la pala siguen temporada madres no gracias a la Pepe poblaciones de luz las tres San Sebastián Iker Date qué tal estás Germaneau muy buenas a mí no me gustaría que desaparezca la pala eh no no no no y no aparece este este nuevo apartado de Luis y eso y el territorio oscuro no obligue Barbato olvidado es que la hay un tercer punto que Luis lo esconde no lo comenta que las metidas en los charco porque agua era raro y no nosotros charcos último en Cantando bajo la lluvia bueno no no sacaremos como digo yo siempre Lapo encaste casta y de la pozos hasta que hace eso no sé ni si se ha inventado pero está difícil fue bien aparte de la curiosidad de la familia Marley como eh Chris me llamó el otro día después escucharlos proporcional me ha mandado varios artículos estaba tremendamente preocupado con el tema de la mariguana porque realmente la NFL se la tomó en serio sí o sea que que sí que ha habido incluso ha habido advertencias de agencias federales hacia la NPR ojo porque sigue siendo ilegal a mariguana sí sí las advertencias yo creo que Farrah fue se fueron para A eh eh eh opiáceos sí no no directamente para la mariguana pero ojo no recibieron muy bien a nuestro director al al director de que había hablado con él y con el MCL explicando explicándoles a los me chicos bien los temas de de de como de Bari han porque entiendo que los médico de la NFL estampará como los que nosotros decíamos el otro día zen Killers para calmar el dolor utilizando opiáceos que no son legales no es que no sean legales pero es que yo creo que era tema del porte claro y como bueno Pia de Al Tall Medi claro claro claro claro muy mejorado digo que sí pero yo entonces como la NFL se está previendo hacer eso no se hace y de lo que Ley y están están intentando todo Bercy deberían tener en casa a el caras y ciudad un médico encargado de eso de dar las recetas al médico del equipo para no tener que transportar desde California a Nueva York todo el lobo claro porque porque esos opiáceos van pasando por Estados en donde nos lega Larraz la droga claro os imagináis lo que hablamos el otro día dos exista hizo falta y sí que Luis haciendo la fotografía hombre ya en California es legal pero que nos digan claro sí yo no lo que está en fin fina a ti de los venga claro hasta Cincinatti cómo llega eso por legales con lo que está yendo Chris me estoy planteando llamar a la plataforma Netflix Ikea ganó un crossover entre narcos y Borders no puedo poner igual con el dolor Dark porque o poca coña imagínate un generador no que está con el medicamento en un Estado ilegal lo podría de nuevo ya lo podían detener entiendo yo sí bueno sí en en principio sí lo que lo que han hecho de muchos estados Scan que yo creo que es igual como aquí en España y la Maribona es o sea la posesión simple si es aceptada tolerados si eso es no te van atrás y cómo está penado el tráfico desde esta pena entonaron la cuestión viene bueno acabamos por cantidad será por cantidad vacía de cuatro cajas o si no por esperado por ejemplo si vas al sur a a un a un estado del sur Georgia uno de los estados más conservador las reglas no han cambiado todavía entonces se puede tener sí pueden el camión de la NFL que transportaba la droga como tú decías la droga la claro queda bueno desde un Estado y pasa por Gilmore alguno del sur sí puede haber puede haber problemas normal pero claro es que como son la NFL LDL a veces han han aprovechado y nadie le ha dicho nada pero la lamente ahora con el problema que tenemos ahora entes en Estados Unidos con los los opiáceos y con la gente van desde eso a la heroína entonces hay mucho interés que en en en todo de él hasta de las agencias reclutar y luego la la tarea de los políticos de todo el mundo que no quieren que que la gente se enganche de eso y y si si si escuchas a las entrevistas con estos que ya se han mutilado dicen que la cantidad de The Pain que los que tienen que tomar a veces es es por mucho y entonces cuentan una cosa Cook dónde está la la el punto medio porque si no puedes tomar tantos Pain Killer y realmente ayuda a los opiáceos o la mariguana o se legaliza eso Opel no te queda otra que tomarlo Pain Killer las pastillas claro es que por ahora por ahora lo de marihuana es ilegal y yo creo que es sustancia prohibida mira en en la NFL claro que eso lo que hablábamos con hacer dónde pero insisto debió saber si corriendo un poco también el riesgo de aburrir porque llevamos hablado mucho las pasado pero independientemente de un problema legal de transporte de de de de Neverland no tenerla den un Estado sin Estado es de momento por lo menos una sustancia prohibida por Venezuela en el aspecto doping deportivo olvidemos no de tribunales olvidemos monos de leídos con lo cual hay muchas cosas absolutamente o sea volvemos a al ejemplo la semana pasada el café no es ilegal pero hay deportes donde si te tomas dos cafés das positivo al nuevo Peng Inite sancionan con lo cual por mucho que sea legal y tú te Bages al bar de la esquina te tomes un capuchino pero si esto te da positivo o si te tomas un medicamento contra el resfriado que da positivo y es algo que se la farmacia y que se le da a los niños eso es lo lo que nosotros no no lo que pasa que vamos a ir ya vamos un paso más allá no te entendido mal el problema es a los jugadores que se están jubilando que la NFL los médicos le siguen respetando eso no se ve eso no se ha que de eso no sé pero los que porque Sevilla no están bajo el bajo el techo de la NFL ella no tiene y no no hay problema pero pero entonces porque la Agencia Federal fue hablar con la NFL porque en teoría en teoría cada dosis que que que leerán a cualquier jugador tiene que ser bajo de receta porque aun o sea o sea técnicamente no goza así si le pinchan dirá durante hasta en eso tiene alguien tiene que grabarlo y tiene que vender con receta porque no puede solamente dar un dosis de droga sin tener una receta entonces claro los los médicos de de los equipos tiene que dar recetas a todos los jugadores de de de todo eso y y todo ahora con el problema de opiáceos todo viene contado entonces eh que guió regulan el transporte regulan en la distribución y todo está creando una cosa clara Chris que nos decía hora Andrea e Iker y Luis confesó son dos temas distintos claro de mariguana y lo de opiáceos o pero todo va yo creo que todo va pero pero la lo que pasa es que la línea de doping de la NFL está muy por fuera de lo que podamos creer porque si están hablando de opiáceos opiáceos para el dolor y lo están aceptando que decir que está dentro de la línea de ellos y me explico o sea la mariguana no pero hay opiáceos que sí y es duro igual ya pero pero su velocidad de sustancias sustancia aún está prohibido a unos de prohibir claro eso es un problema que estamos hablando es que les tan andando opiáceos que para la NFL no gran prohibidos bueno que yo adoro el análisis yo no entiendo lo de las rápido no ahora de lograr esa tos al bloqueo de los meterme en temas ya que lo que hay que tener una Q el Tour Jaime de verdad y tiendas que yo eso no se calle Bromera toma de calor lo que se dice Losada muchos medicamentos contra el dolor o o de otra manera qué es decir en un hospital si hace falta te suministra morfina para claro eso no quiere decir que tú eres un drogadicto y que claro pinchar temor llena el Barça también la morfina sí claro claro claro sí yo ruedo sí que es para uso médico hay sustancias que se utilizan el nuevo otro agente las utilice para Paraguay psicofármacos que que son psicofármacos que se utiliza recetado por un psiquiatra que es hay gente que los compra el mercado negro para colocar seis coma el chico ese ese tomar psicofármacos sin necesidad de tomarse lo que nos es mes sí sí sí todas anfetaminas que lo que se venden en la farmacia bajo receta médica y que otra gente de la compra el mercado negro se para la pastilla y y se coloca de once temas no sé si me siento ya sabes o te voy a dar un disgusto a Andrea porque en las nuevas reglas de ya hemos quedado la cafeína o sea que unos hace años más elevada que viene pero no te toque aquí hemos puesto Lébedev topó al programa para ir al mercado negro venía al cole Weiss aquí tal café ja ja ja pero bueno vaya pues vamos a ver hablando que tengo supo donde Historias de fútbol americano de las que hablar porque estamos en tiendas vayamos habéis verdad sí venga vamos a por los cascos a por Luis valona por lo que nos interesa e proponía Iker un bloque de Seattle eh y porque propone es un bol un bloque de Seattle es porque nos han dejado varias noticias interesantes creo yo para bombas y vamos a empezar por la que más nos pone a todos que es que además parece que puede hasta empezar a haber contactos se están planteando los hijos fichar como cuartel va va Cap o a Colin Pernet o a Robert Griffin III parece que Camper Nike es el primero de la lista pero se están planteando a cualquiera de los dos y no sé vosotros pero a mí me gusta mucho la idea sí sí Andrea Gemma eh música por favor sí sí tal las a a la paz será entonces que bueno día de la clasificación general Óscar no bueno el tema K permite al margen de lo que dice Iker que a mí también me encanta me pone cachondo y luego analizaremos que creo que es bueno juzgador hace claro porque bueno es Mitación deportiva Nike citaciones volvió a los grandes me me pues de del veinte lo de poner en eso viene comentando Tema que yo también luego analizaremos más técnicamente que creo que es el adecuado no por muchas cosas pero su situación cada vez hay más rumorología de que toda atiende a una conspiración contra él por todo la por toda la historia que que inició o no con el tema de los de de de de de de arrodillarse ante el himno y entrando ya en lo que era o lo que al final ha acabado siendo al América de de hoy en día no todo aquello sentó bastante mal claro claramente Dallas arameo que les Garazi ganó que nosotros dotarle de India lo eso qué es lo que estamos hablando bueno para para darte un dato ocho de los de los dueños de equipo dieron donaciones millonarias a la investidura de de de de de la actual presidente y parece que nadie se quiere arriesgar a un tweet no porque es bastante aficionado a a un tuit del caballero no todo todo está apuntando a qué es esto no porque sino la otra historia es que de repente el el el el el mánager se haya convertido muy malo y no consigan contado cuando hace dos años de consiguió uno por por ciento y pico millones de me pide la palabra Andrea todos venza y lo mismo pensáis que hay algo raro detrás de lo de Carlos Mendo o sea si no es decir yo creo que ahí ni hay debate o sea es es creo que ni siquiera hay que pensar una teoría en teoría es eso o sea porque es eso lo que se está a la luz de los polos es decir K permita está clarísimo que son cuartos Baqué como mínimo como mínimo y digo como mínimo por que para mí podría Perfect sano es que vamos no descubro al agua caliente Osaka permite a su titular de MCL punto por mucho que se le pueda criticar ahora y lo es hoy por cómo ha terminado la temporada ha pasado también decoración AD Teka polémicas uno que ha caído en la pura dudamos de dos wailer Iggy me parece muy bien porque goza de era de hecho una temporada entera muy duros a Blow y esa a perder el caso de gol finales todo pues si no aparte en su historial pero incluso la temporada pasada los últimos partidos de temporada cuando bueno ser titular los los ha jugado muy bien entonces yo creo que esa ahí no hay ni siquiera de plantear un debate será porque o no será porque es evidente que Capello es día su que hablamos la semana pasado sea puedes jugártela o no bronca permitió es uno que divide la opinión pública evidentemente porque hay una parte que le apoya absolutamente porque apoyo a su causa y otra parte que digamos que le ataca o o o no la soporta por el la ofensa sabe pero algunos poderosos unas buenas tablas el poderoso integraron Luis Romera sí es gritas en lamé en lamé en en en la cabeza de algunos un posible problema entonces dice bueno mira como hay otros que pueden fichar fichó otro otro que es otro sector que eso lo dijimos la semana pasada también lo sea pero quisieron arriesgarse con Michael Beck se arriesgaron a enfrentarse a parte de la opinión pública por lo que había hecho Michael Vick al final yo entré yo pues el amor ahora ahora no no no no ahora exacto yo ahora sólo digo fuera de cualquier tirano no yo no se volvió no no yo había mesas derecha eso a mí no me parecía bien que volvió a Opel había un tema el entonces hay un diez arriesga Romy sí serios claro que la verdad que que yo creo que lo hizo bien porque consiguió volver a ganarse la confianza de la gente de Lama Llorío algo siempre algún rato largo Nador y le ha salido bien la jugada y y punto pero se han jugado se han corrido riesgo de que de repente hubiese una enorme parte de de opinión pública que dijera sois unos desgraciados odiamos a los siglos porque están fichando al el qué Carbonero de los animalistas en estaciones en los partidos que no arranca o gracias y si hay siguiendo por ese camino con Colin es ya un debate de lo que ve pero siguiendo por ese camino o precisamente Seattle como ciudad y Washington como Estado son de los más progresistas de EEUU ahí están los más más Seattle sí sí y tiene un alcalde que podemos decir que explotaba y Paul Allen el dueño también lo es no lo es Moreras probablemente sólo que cambia de Meca a que yo no no no no yo sólo iba decir que ahora para cierto sería cuestión de que si ellos y el entrenador piensa que es el deber y se le se le puede controlar y si va a dividir a al vestuario por ley dentro de la ciudad yo creo que no va a tener ninguna prueba y garra tiene mucho apoyo recargo desarrolla lo ha dicho él Carroll es un tío aparte públicamente el siempre ha defendido que el jugador y tiene que se permite el que los jugadores sean ellos mismos siempre y cuando eso no afecte al al tema es es una cosa y es una Traver muy de jugadores ir Carrol pero hay una disciplina que si no cumples recortan no no no está claro si lo afecta al tema del equipo no hay problema Él defiende que el jugador sea así lo que pasa que también no nos olvidemos hace unos tres años en una final de conferencia que veo nunca permite era enemigo público número uno pero en conocer exhaustivamente Dougherty vagancia de primera mano es a vendedores capaz deportivamente pero volviendo al tema de Luis de la video Luis Luismi mínimo mínimo paréntesis a lo que está diciendo sí sí Seattle Fito Ficha cabernet poder ojito con Seattle enológico objeto sí sí bueno barbado saben que ya no tiene un cuarteto darlo todo porque yo lo diga sino porque nadie claro claro claro pues imagínate tener este va acaparan otros esto se refería obvio a sabes que Ortega mente después de lo que le pasó la pasada temporada Russell Wilson tuvo que jugar es les media temporada corro entre la rodilla y el barrio rociero para no tener que llevar letales dos al obtener un sostiene que va a nivel y que además de unas características que se adapta muy bien a lo que o el móvil móvil ninguna duda o sea que encargaba usó es la parte técnica que les en Kaká para mí el lujo lograse Wilson es que no no sepa habría que cuestionar de ninguna manera Belén no hay no hay mejor fichaje por lesión de la hora de esos otro que es decir el cosa pero habilidades es es súper evidente o sea es decir tanto no el interés en Cape RMI como nunca grabenlo verde fines tener un un beca de garantía como amparará te arriesgas para el mismo legado no sé si Po si acaso es un poco lo que también se habla hablábamos que yo defiendo siempre la misma teoría de dar o polo en en bien o sea nadie está cuestionando de momento de arropó le quitó el sitio abre ahora lo que quieres es un tío que si mañana Bread y se tuerce un tobillo no te estoy diciendo que secuestró de de una garantía claro es uno que toquemos te qué te puede llevar el tipo e incluso a la Superbowl o sabe o hacerte un papelón como han hecho otros becados no en el caso de Capone aparte creo que Cristo es el que seguramente mejor puede analizar esto siendo empresas viviendo lo más desde dentro entendiendo mejor susurró una filosofía de ahí y diga qué es lo que acaba de decir yo creo que cada permite toda maneras dentro de rosado y en este caso no entro en si yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo que ha hecho de tal manera de la ha conseguido hacer una cosa muy vistosa eso sí es verdad pero con cierta da hombre elegancia no es una palabra pero quiero decir no ha sido de agresivo en su en su forma de actuar no no sé si me explico no sí comimos como lo ha percibido el ciudadano americano como una ola verde todo como eso es así es muy difícil decimos que hay hay gente que no pueden acatar es aguantar ese tipo de de en ventas de ofensa y hay hay mucha gente que sí entonces el problema que él va a tener en mi opinión es que el tema de Vic por ejemplo el público americano la afición son muy de eh aceptar una apple a sí sí un abuso aún sin disculpas culpa si es muy difícil de exculparse de una filosofía la vida de vida de algo así que yo creo en eso yo creo que si sale Vicky pide perdón por los animales le perdona pero es difícil escapar en la ha tenido que que y no es una un un tiempo o sea fue preso Bunte tiempo de ir a él la la teoría que había paga o sus sus llaves no vamos León algo que emplea y entonces yo debo KPN que eso es muy difícil aunque lo esté pagando porque seguro que que a él lo que dice Andrea de lo que dice de dos nuevas no debe haber cuestión que la las aunque no está fichados tiene que ser por eso aquí porque el NFL siempre ha sido una una inscritas Institució instituir la Jon all school que no quieren personas que que crearan que crean problemas no quieren personas que puedan puedan ser percibidos ni sí ni siquiera que sean percibidos como por el lema es en el vestuario lo vio claro comentó Pedro los los pesos pesados de Seattle y de muchos otros equipos se han manifestado y le han dado un apoyo a Capel claro que no es que el tema no hay mucha gente que sale en la Liga también pero no de que hubiera dicho que un liderazgo como ese lo quieren el árabe entonces ahora no me lave dinero Concapa no cometido ningún delito eso vaya por delante y segundo sabemos y creo que lo sabemos muy bien que ya tenemos un estadounidense que para los estadounidenses símbolos como la bandera y el himno son cosas muy serias y hay gente que no que no que no le va a perdonar eso nunca eso sí sí sí de los dos lagos gente de la izquierda siente Rossi se situó hay hay cosas que no sé a veces no sé por perdón y a veces que si eso era cómo se comporta el el individuo remata Andrea que no no no simplemente aquel de otra manera dejado entendería últimamente que para él no es una campaña cerrada que lo que tenía de hecho lo ha hecho y el ha conseguido sensibilizar sobre un problema o sobre un tema al digamos que conseguido su objetivo y el día dejado por entender que no va a seguir con esa historia con lo cual insisto yo no sé lo que le ha apoyado inédita pero sin querer entrar en esto yo creo que ahí es una cuestión de que si puedes tener cierto temor pero yo creo que al final la conservar solucionar en el caso en el caso de fiche como además no va a ser el titular tampoco va a haber mucho ruido no Seattle se garantiza un cuarto de hora de calidad y y que encaja perfectamente en caso de lesión si nos olvidamos de los temas se olvidan del tema llamemos los político o donde sea le leíamos la imagen durante el temporal de agua la ciudad toledanos en lo deportivo qué tal y bueno no sé si ahora salir del tema hablar de Griffin pero bueno eso queremos terminar con él déjame un puntito solo es que todo ya para yo yo por lo menos por mi parte acabar un poco el debate que sí que sí que había un poco de debaten cual en toda la situación de deca pernil no porque bueno yo hasta yo pensaba que pasa que durante toda esta semana sobre todo estado leyendo en todos los medios y todo apuntaba Stat astas hacia esta conspiración no pero yo yo era de los que de podía defender o bella más un tema carácter y al bien hasta hace poco pues es que eso también soy tuvieran sobre la pero en la red el diario sí todo el que salvaron a un Aliaga elevadas todo a favor fichara cada pernil que además de no se hará malos sólo totalmente todo el mundo dice que quiere la permanencia creo que ese factor que Lake yo Pozzi me preguntas hace dos semanas hubiera apostado más hacia este claramente en estas dos últimas semanas y todo lo que leído llevan a esta semi conspiración contra él por parte por lo hasta ahora en una disciplina tan establecida y también establecida como la de los Seattle Seahawks donde eso Luis lo ha dicho es un entrenador que permite muchos jugadores porque hay unas líneas que no se pueden rebasar no no va a pasar lo de la distracción porque no lo a permitir buenos chicos quieres decir algo dos segundos yo solo muy solo en la decisión de KPN que yo creo que lo que lo que le hace falta es una chan separa para para probarse otra vez y yo creo que con sí Wasilla seat sería perfecto porque jugaba muy bien bajo de hecho hemos Alba que es uno de esos que es tiene control total del equipo pero es un un entrenador de los jugadores estilo muy mal ilegal de pesca muy parecido entonces muy poca casi populista no pueden los jugadores entonces yo creo que yo creo que eleva uno así le sirve bien les encaja per haber Andrea que tengo Queralt no no no solamente David de otra manera si al final tiene la oportunidad en Seattle creo que que eso no va a ser su destino final o seducir creo que es bueno para el PSOE lo sería para gripe para reengancharse pues desde hoy Sato un puente eh P para luego Sapa Meca permitir Rubalcaba de titular en algún equipo no sé si el año que viene o dentro de todo pero tiene toda la eso no creo que sea susurro Steen al fina pues se viene Kenner Gala ahí estamos en cien yardas eh tres Yorke declara y qué tal esta otra bienvenida de yardas José a encima José Antonio un abrazo saludo tampoco vaya bajando destacó con rebajas no no Menard cabe ya sin café cero lo ven mejor sin hacer mucho mejor y ponga en concreto Natividad oigame como les parece lo de Joe Jackson el hombre de los Cleveland Brown seco que no nació exactamente la aprobación inmediata habla pues wailer durante el campamento novatos pero eso no significa que el por el bando bueno va a ser el titular en la santidad organizada del equipo la posición está a un par al mejor postor y quizá si Brown que usted quiere no me siento orgulloso ya de un dueño para esa posición entre persiguiendo operaciones de evolutivas de los Brawn la semana pasada y el sea que pueda desempeñar bien por un periodo de tiempo frenarlos recurre para que no con palabras quien la tome te queda con ellas y pues que o sea que hay hay que mejor lo haga el puestos para él hombre no le no le Conway varios definitivamente su nombre lavado con agua bendita por qué con lo poco que dinero que tuvo contrato millonario nunca como ya blandiendo que no tienen que rendir y ahora tendrán los Brawn reciben qué tal es buena y se ha nombrado entonces de la titularidad y termina haciendo de las suyas a ver qué pasa y otra de la semana Nobel haciendo en Washington firmaron Alico Marley el nieto de Bob Marley apoyado de cinco pero yo curadas de tu ley recordemos que no es el primer Mavi que prueba suerte en la NFL Hugo programas Marly que tuvo con los huracanes de Miami no le fue bien no pasó de equipos de práctica en la NFL y terminó jugando en el fútbol americano canadiense en figura con lo de huracanes de Miami a nivel del fútbol americano universitario y mientras tanto pues esperando a ver qué pasa con eh Devon priman dos campañas consecutivas con al menos mil yardas una ganga al tiempo que el último año apuntando novato esperándolo lo comprado pero sin amenaza de boicot que un mal sitio para estar al Triman busca la atención recordando antes de que arranque la campaña del dos mil diez y siempre se la merecen pero no está entonces en el lugar donde quiera quisiera ya tener todo listo y bien equipado para pensar únicamente en los en pandilla a ver qué quería decirte algo Andrea o se ha alargado aquí ha hecho todos porque yo se lo digo que llega y de pillado un poco a poco como dice bueno te dejo comentar dieras de aquello a primera buena parte de Unicom a Bekele habíamos contado eh eh eh a Cleveland yo creo que Cleveland de la situaciones la la lógica que tiene que haber en en un equipo con esta situación de cuadros a ellos como razón dicen la competición está abierta pero por defecto de momento el titular o Skorik lo cual me parece correcto es decir con que eso es el que hoy en día merece ser considerado titular IASS justo decir que desee él para dar una oportunidad y aún así dejar la puerta abierta a la competición Don quiero decir porque en otros casos también cedido no no competición abierta para los toreros y a ver quién es el hogar la dejas a todos a los toros en la cuerda floja aquí me parece correcto por lo que ha hecho que afloren los los Brawn sonoros y creo que hoy por hoy vistos los Torras nombres que se barajan es el que más derecho tío no ser considerado el titular porque cuando la de hecho no lo ha hecho mal uno viene de otro equipo y no sabemos lo que va a rendir y uno es un rookie que acaba de llegar posiblemente a largo plazo lo mejor pueblos de la opción no Pedro vamos a ver lo que en ella que tengo ahí cuando te tengas que marchar avisa eh que yo sé que tú siempre estás ahí a a salto de mata pero todos Credit Bank me encanta o el término creéis que os va está tocado por agua bendita todos Kennedy no haber Ruiz de segundo exista tocado Brau Anguita no lo sé si Sacyr francamente no no sabía qué decirte yo creo yo que estoy oyendo pero un hombre tiene terminante plata por haber hecho tampoco claro que está tocado con agua bendita creen que ver algo yo sinceramente si me ciñó a lo que yo veo como espectador te diría que no pero que tienen que ver a la espera espera espera que a propósito que Kenneth Bonet está yendo ya ya veo el palo por donde vive el palo al reto me alegra no me alegra que que va al Real Madrid es ahora es que de una u otra forma lo valorara a pace será verdad incentivado Valter piquete Leda cabal calvario un abrazo Amadeo estrellara ella barbaridad eh os estaba preguntando lo dos Weiler Iker tú que crees que los bailes da todo por agua a mí me parece que el año pasado tomó una mala decisión en lo deportivo y y muy buena la económico yo creo pero pero Álvarez aparenta no era mala la decisión del año yo creo que sí porque si si por una decisión de pocos millones de de dólar y se quedan de Ander era un sistema que con decía que ya había funcionado todo bajo su mando bajo su su liderada y en cambio sea un sitio donde no le han funcionado las cosas que fue una cuestión de seguramente corazón roto porque le quitaron los playoff no lo sé pero creo que si se queda en Denver pues ahora estaríamos hablando de otra cosa este independiente Marbella notición que tomara sí hay hay hay jugadores supongo los pasará todos no que que tú les ves y te y te mueven algo no les ves alguna cosa y no tengo yo cuando al municipio quería sentar a Manning cuando estaba jugando si quiere pero que ahora había aquella Manning no quería ver ahora ella decía declaraba yo estaba si es que todavía si comparamos a los dos en aquel momento puntual estaba muy yo creo que está mejor porque está por encima pero francamente no es un jugador que yo viéndole jugar me me Med al menos en el Staples en el que está al me vale vale pues para mí ya en disposición de hacerse con el puesto de titular en en Cleveland sin ningún problema a ver qué paz Vaquerizo estaba como por el agua invita en los no nos no está a lo mejor es lo que es lo que dicen los otros quizás alguien ve algo en él durante los entrenamientos o o es capaz de entender el el partido mejor que el otro pues no sé la verdad que nos eh eh pero algo hay muchas ilusiones dentro del NC lo que luego lo vemos como afición hicimos nos dijimos Zapatero está pasando por qué no ponen el Baqué poner porque no hacen algo hoy al final nunca sabríamos bueno pues no voy a tirar ahora mismo una bomba viaja con esto hace algo hay que hacer es buena y respuesta os bailes la tocado por el agua el trato que ha logrado es decir no yo estoy creo que preguntas claro bueno me alegro que me haga sus no para entonces ya Trevor sido para mí eh el año pasado hubo dos malas decisiones una a la oferta de lo que ha hecho dance que se atreve que que se lanzaron por esas tareas de de de coger un cuerda a toda costa esta no hubiera podido pasar con Garó vamos veniros titularidades lo hubiera mirado el oro el moro dice haber luego que te hace eh eh qué pasó cómo pasó con Matt Flynn en su momento que luego ni siquiera llegó a jugar un partido Tula con con los hijos y hay yo creo que él también sabe él tomó una mala decisión desde el punto de vista deportivo a toro pasado es muy fácil hablar de soy consciente pero y incluso en el tema económico porque por lo que decía Tú creo que nos o sea por pop que a diferencia de dinero Iker Iker se ha ido a un sitio se ha lanzado al vacío cuando hubiera podido quedarse en un equipo ganador donde había jugado ya donde ya había demostrado donde ya confiaban en él porque sino no lo vieron ofrecido dieciséis millones y medio de dólares al año con lo cual se podía haber quedado ahí apostar por la continuidad seguir en su camino yo lo nuevo que tenga suerte yo creo que más que nada ha aprovechado la circunstancia favorable de que esta que sigue aprovechando ahora saqué la heredado y ahora de momento por lo menos otra temporada con un sueldo fantástico le queda no luego ya veremos a ver salgan o no ahora yo y remató y termino siempre lo digo cuando hablo de él en su momento ha demostrado que puede ha tenido una muy mala temporada vamos a ver si si la anécdota Fu de de la temporada buena o o la temporada mala normalmente otra cosa yo digo siempre si eres bueno puede ser una temporada mala si eres malo es difícil que tengas una temporada vuelos por las buenas pues si no me refiero sabe él cuando cuando prácticamente los Broncos a Dios llegado no digo gracias al propio regidos por eso es claro eso muy bien pues cambia con la página venga ahora sí que voy a votar el jaleo de los que a mí me gustan qué tal y el río se llama Auckland Reader es por una cosa vamos cerramos el bloque sí sí sí creo que matar hemos quedado algo colgando Lorre matamos hombre eh no te maño primaveras y lo que sí se merece venga valoró matamos dale bueno pues es muy rápido además eh de ley si tienen incentivos y multas con su peso si tenía que presentar esta semana con menos de ciento cincuenta y cinco libras es decir ciento quince kilos lo ha conseguido cincuenta y cinco mil dólares de debamos decir eso de de premio esperemos que no se lo gasta en comida y como es lógico nuevo de y un puente con cinco mil dólares cada vez que me pensó mantenido anda que no oye oiga vamos a firmar ahora mismo poco primor ahora ahora la operación Verano te digo nuevos funcionarios eso eso es lo que hagan eso que ha ganado hasta a la fecha pero es que el bonus es de trescientos ochenta y cinco mil si se mantiene de momento en el que ha ganado cinco que momentos hipotético de la ciudad en la butaca cómo es muy dura hablando de que lo permitimos solamente un paréntesis porque esto como no necesito debate pues eso en mente de luego volvemos al tenerla te vas a meter sus explica ahora venga o no no no no hablamos de que lo pierda cuento ahora sino después Sebastián Merkel ha anunciado que encierre puramente Servitje se va a retirar eh ya además probablemente pasará la televisión también porque está haciendo ahora llamemos los el Máster de la NFL para los jugadores que quieren pasar a halal la vida de comentarista desde eh ha sido cortado ha bajado treinta y cuatro kilos mera toque o en ciento cuarenta y cinco todo no estaba mal no está mal eh no ha hecho figurines deberíamos empezar a Pro Oar algunos en el equipo también a ver que no es eso lo que me frustra mi dibujo en liza ni siquiera ni siquiera pido que me paguen aún así no hay manera de bajar dos vacas treinta y cuatro loto lo pagan cincuenta y cinco mil para no pero de lo que decía Luis de los trescientos ochenta de de de bonos es muy importante porque el año pasado recordamos que también se puso como figuren y tiene esa tendencia recuperar el el peso y durante la temporada los recuperó eh fue fue la famosa historia mía no del Pirineo y del noventa x SP se puso hoy os voy a dar un disgusto el mismo tío que ha hecho igual que hizo lo sabe el mismo tipo que ha diseñado Delpy Naimi ex que es en noventa días bajar todo eso yacía es casi una hora de ejercicio al día ha hecho una nueva a a un nuevo una nueva fórmula que son diez minutos al día vivido todos amo a morir o sea hace diez minutos de ahí y después de los diez minutos Bynum Diego da carretilla dice Te llevo porque no no juegue con tu vida pero pero es la mía el mismo sistema pero en diez minutos Bayo nunca jamás bueno pero me parece una locura pero yo no eh si realmente pues eh sales vivo de las primeras tres goles claro imagínate la intensidad en diez mil sí sí sí bueno no no sé si ha sido otra vez con el pinar y ex o con otro sistema pero sí que parece que menos de ciento quince kilos para él es es un buen peso pero es siempre más especula mucho que hacía seguimiento los dones de Wisconsin no que lleva la leche a lo que es adicto Eddie ley sigues a la comida china a comer chirrían un problemón con la comida china con eso que Adif pero sí sí sí y sí le se vuelve loco que viene todos los días chino en en teoría no engordó bueno Brito y vamos el Pato puede almendra Thiago Naza activó el pato al P albergue una sala que no te lo que depende de Juan cuántas veces al día a dar prioridad siguen aún muy poco sí claro Miliki en Chile sólo se come de la sólo se oye dotaba de acuerdo eso sí todos lo digo con conocimiento de creados o porque el metabolismo lo perdonas hay uno que no engorda y uno que a qué mira la comida engordó no sé si yo lo dice uno de estas ya no se habló de madera y por mucho que lo intentes algunos grupos Jos Andrea te voy a concejal deja de comer y si vemos que no hacen el agua no ya te meten no es algo pero bueno bueno ahora no quiero cosas no es todo pero bueno tertulia el delito de Pedro es que ni así el salto de la selva no no no van todos modos una una un tema de volviendo al tema ley sí sinceramente que me va además damos y me voy con estamos tomar lo estamos bueno no la pagaban los frivolizar pero sí un poco en todo es bueno pero pero volveré a mi me parece Luisa Grau claro lo frivoliza Aguero de destinar ochenta y cinco mil para mantener a eso que vienes de la miraron ciertamente hondos se bueno en sueldos de millones no largas algunos kilos de mí que bueno sí está comprobado hacen que tú que tú era también sea óptimo óptimo espetó rendimiento mediocre tuvo un óleo de Mira estoy dispuesto a pagar a ciertos Vandenberg y siete ocho millones al año tiene por lo tanto Clara Lepanto estaban colgados por debajo de un puente lo que lo que yo considero que va a hacer que tenga su rendimiento óptimo que es lo que yo busco desde otros ciento ochenta mil más con sus problemas de tobillos de cristal que el peso para eso es decisivo es verdad o no ya ya no sé a ver perder pero quizá sí me lo podemos argumenta y tal pero de pie hacia primeras Messi una un poco no sé no es como decir un poco a una persona ya adulta italo hoy no no sé hay tetas cositas que quizás todavía pero pero luego no asimiló pero hermoso mundo mira y queréis ver jugadores del ejemplo para nosotros mismos del mundo de adicciones este tío está enganchado a la comida china y otros yo quedé enganchada a la heroína y hay otra gente encargarlos yo me encanta lo Caramelo hombre de forma hay centros de rehabilitación pues yo creo que para que toda la comunidad china hay hay puede habrá más debe agravaron a más de doce paso y le y si lo voy a China a partir de ahí empezamos a lo alto de Varadero del grupo madre vía lo primero es reconocer los problemas bueno pues obviamente los reconoce y el equipo también no y y y el otro lo que que a quizás en el pasado deberían haber eh o sea no no lo tenían a una un un acuerdo así eh un contrato claro si llego gordo no no sé no a mí me parece lo más lógico que Lepoy en ese tipo de cláusulas ahí lo necesita abusos de todo tipo no yo ella prometo voy a hacer los deberes y no para la próxima semana para la otra eh deja de haber si existe algún centro no de desintoxicación de comida pero pero estoy seguro que de haber centros de Estados Unidos para para los esta zona la comida bueno ya los están momentazo puesto que los somos muchos hombre cuenta su bici conocer publicidad ya lo deberían estar monta Bing o los enganchados a las pizzas vamos debe haber a patadas porque yo no hay carne Benayas los centros especializados desintoxicarse de la pizza creo que todavía no sé pero mirarlos pero pero centros de para la obesidad y demás hay a patadas en Estados han unido seguro seguro y más más más que centros Paralova para lo que sería esta esta tenga sea T2 para para enseñarte a comer bien hombre pero sí I más D si hay un programa liberal edición Mario Quispe de de bajar peso dos de la vía tiene una conversación peruanos porque esto también yardas ahí estamos venga es bulla bien sea no el gasto y a ver qué pasa con Derek Car qué pasa con los realidades que ha dicho públicamente que quiere dar al nuevo contrato antes de comenzar los training camp hay hay una tensión de forma extraña porque además proyectar sin ninguna duda ha sido el tío que ha liderado los rider de este último año siendo Pons es están quemando tres obras o al revés están tirando un poquito la cuerda cada uno y bueno pero ellas no leía Eto'o que llegó contrato de ese coqueteo yo quiero tanto tuvo un poquito menos a ver yo creo que es yo creo que no pasa a la cabeza de nadie yo creo sinceramente de que de de carnes asociado a Londres la próxima temporada cómo se va a resolver esto es que antes de que llegue el Training Camp le van a dar el dinero que él quiero decir porque es un chico joven es bueno y es el futuro para para esa franquicia exacto es que no creo que haya ni la más mínima duda y no tengan un problema un problema todo lo que están a mí también voladora está montando no solo tan estructuran resaltó cómo lo veis Andrea Creed no por no no no no creo que es otro de esos temas donde realmente tampoco mucho de balas a esta claro que cuando se habla de una renovación a quedarse se está hablando de muchos muchísimos millones de dólares con lo cual es obvio normal que hay una negociación que puede tardar porque hombre el intentará sacar lo más posible dentro de una lógica no Riders on o sea va a ser una apuesta muy largo plazo con lo cual no es el contrato de un año que dices vamos a hacer una cosa temporal y vamos a ver cómo funcionó aquí estamos hablando de hacerlo un mega contrato no faltan claro las renovaciones de titulares buenos ha hoy en día siempre estás hablando por encima de los cien millones de dólares con lo Juan Carlos López Sarabia de ocio a los jóvenes bueno venga va cuando firmamos tantos años tanto venga que no sólo mezcla Arzu las muy Gold algunos Astaná pensando su estrategia al otro lado otra uno no les llama de momento porque está esperando que del otro primer paso pero bueno yo creo que no no es lógico es claro que es cuidado con lo que hizo burra porque era porque yo soy de la movida el Derek Eckhart pide una cantidad claro yo esa cantidad bueno primero a tengo que pensar pero es que no sólo pudo mirar en cargo que mirar que tengo un tope salarial tengo que estructurar pues está sugiere las armas los no baremos o y aunque no sea oficialmente se tan establecido sea Derek quedar tiene que entrar dentro de una media de los tres cuatro mejores pagados de la NFL con lo cual de ahí el no va a bajar porque la Venezuela le funciona sí o sea hay unos baremos marcados que Ashton clarísimo sea las cantidad más o menos la marca el mercado no es como la bolsa Si fulanito cobra tanto del otorgó brotando lo que a tanto de recabar bastará que cobrar más o menos pero lo hizo de nuevo la Ley de largo de ese contrato las cláusulas de más de siete lesiones que pues si no son de las voces más mal pensado ahora la reponer la música Andreas sí porque yo voy un poquito por por la línea de Louis Jones y ni te cuento yo creo que este año lo que menos le conviene a los rider después de haber anunciado ya que se van a mover a Las Vegas es más ruido y es que el aficionado el fan de los Reynders piense y encima que se van encima me estaba fastidiado mi Cutter Mc titular yo soy Karr y también me aprovecho de esa digo espérate que les voy a sacar dos millones más por la tonta y padres han dicho que lleva semanas sin llamarle aquí no estamos hablando de un caso de comunista todavía debido a una operadora morado eh sí sí lo habrá que serán pero vamos a ver por lo mismo que la franquicia piensa en en el tope salarial en en lo que sea el agente Derek arma querer sacarlo pero claro es eso tira y afloja normal pero yo creo que antes de que se ponga el casco en el Training Camp va a tener los millones no no el dinero el dinero va a tener pero a ver yo Sissoko es decir yo sí soy aparte de los de y los Riders la dirección de los raíles evidentemente también en esa mesa de negociaciones yo como directivo de diciéndole vale bien perfecto pero piensa que esto puede afectar a que te caigamos a jugadores de de peor nivel como estamos esta no es garantía lo hiciste localidad sí pero eso es volver Sergio tareas que hoy forman parte de negocio acerías o no seguro que hay muchos besos a veces lo largo del tipo de Hopper al muchísimo más de lo que el COE probablemente estamos frente a la paradoja que pues simplemente el año que viene una posibilidad que para mí es muy viable que los polos patrios sigan manteniendo el el piden los zapatos es decir para ver esperando a la evolución de las cosas en el futuro a mi no me parece para nada descabellado que la temporada de viene al vencer el contrato de dar o Paul depongan unas un un año como de momento para esperar como jugador franquicia y si le ponen Franch está el va a cobrar más que Breivik no me extrañaría nada y solo dentro dentro de una logia pero una política económica de un equipo es decir en ese momento hay que competir mejor que barbaridad más de veinte millones de dólares por un cuerdo en el banquillo pues no depende cuál es el proyecto a largo plazo bueno déjame que hay eh en la recta final antes de las dos treinta segundos de fama ya estamos ahí a seis seis de leerles la saquemos una sonrisa una más al programa porque está a nosotros nos va hacer gracia al protagonista de esta historia probablemente no lo haga ninguna puñetera gracia y no sé yo si el médico va a terminar denunciado pero antes estos Finder de verdad estas escuchas bueno son muchos los hombres hoy en día que deciden hacerse una vasectomía para no tener más hijos que pues para cuando ya han sido padres Un par de ver cuando hasta aquí todo bien a nuestro protagonista que es Antonio no creo Martí bueno ya llevaba trece hijos y decida hacerse una vasectomía jugador de Fu o hola americano un buen jugador de fútbol americano se hace la vasectomía parece ser que no hicieron lo que deberían haber hecho porque ha vuelto a dejar a su mujer embarazada y son catorce Jay Paul y Alt y yo no sé si quiere mata dar al médico o no o qué va a pasar well made boba y ese poder a todos los chavales de agua Lago pues esto no sería la de que él no sabía mera operación esta otra cosa es que este tío tiene algo que ni operación ni nada nacional esperará a ver a ver a ver pero pero pero dada whisky de que todo lo largo de hoy es cuando cuando has tenido trece hijos italianos acto comía y tienes el catorce bueno son casualidades yo pues reseco comprarles Hrbaty Bo colega porque no tenemos no puede decir barbaridades es que no los el límite en el límite de la legales la ostia porque es una barbaridad pero Andrea música por favor hasta en esto de conspiración bueno en el Android en la boya de Oscar lo voy a dejar ahí porque en las mentes de muchos en plan coña tiene puede pasar la historia de que no sea el no sea el caballero el padre ogro bueno