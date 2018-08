El Larguero (17/05/2017): La visita de Griezmann a El Larguero

Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:50 ha visto el partido en Madrid sí sí qué te ha parecido muchos goles

Voz 0198 00:54 qué día muchos goles he tenido la suerte de no dormir me entiendes partido hay una victoria creo Aymerich apostó por el Madrid no lo ves campeón ya después de lo de hoy ahora está en sus manos Si no creo que que fallara

Voz 1375 01:11 le queda el partido de Málaga y al Barça en el partido de Leiva acaba de ganar uno cuatro el Real Madrid en Vigo al Celta y está aquí en directo con nosotros a Antoine Griezmann que es hoy nuestro como gran protagonista en este Larguero en directo a esta hora te has dormido en la cama

Voz 0198 01:26 a esas horas mi niña ya ya empieza a dormir si es cuando hay más

Voz 1375 01:30 la verdad es que tiene un añito no más o menos sí cómo se llama Mi amiga mía lo bonito no el ex del Athletic sí

Voz 0198 01:38 con tanta tal aquí y sólo faltaba no pero yo no se lo sabe todavía no se lo saben pero es la única manera de que este es un poco quieta es escuchando a bueno a los pañales y eso que te has ahí ahí ahí

Voz 1375 01:54 hemos luchando ahí la mamá mejor no te todas horas tú que te hago este es pronto ya estás estás dormido luego te pones algún día reloj alarma para

Voz 1375 07:11 bueno pues el Madrid le ha ganado antes de empezar con Griezmann la entrevista le ha ganado uno cuatro en ese partido que quedaba aplazado al Celta uno cuatro y está Javier pidiéndome paso ayer Romero a Jacobo a Mario Torrejón a Paula Montes hola Javi muy buena

Voz 5 07:22 más hola qué tal muy buenas noches desde esta zona mixta con mucho ruido Casemiro me mira sonríe porque escucha un poco raro como estuviésemos en en Neptuno no ni en la Cibeles evidentemente de Madrid celebra los títulos esta Griezmann en el estudio hoy de la Cadena SER El Larguero ya que está ya a Casemiro lo primero os sentís ya campeones

Voz 0336 07:42 no yo creo que que todavía hay que era el el partido más importante del año los dos para aquí lo vamos primero la Liga pensando en la Champions pero sin duda Domínguez que más importante para nosotros sí estamos con mucha humildad sabíamos que no que no hemos ganado nada sí pero no pero si es que encima sabíamos que que no hemos ganado nada

Voz 5 08:05 el de ayer que en el partido más importante Manu te escucha cómo puede Casemiro en esta zona mixta el futbolista del Real Madrid coge tarjeta lo cambio por Kovacic y aquí está la sintonía de larguero

Voz 1375 08:15 hola Casemiro Casemiro o la Casemiro ahora me estas saludando hola a que está saludando hola Casemiro ahora ahora todo el mundo la de hoy nos que enhorabuena él lo tenéis casi hecho ya el que que lo tenéis que has dicho digo nada yo creo que no no creo no

Voz 0336 08:30 de qué tal ya que ahora queda un partido sabemos que que el Málaga quiere complicada para nosotros entonces nuestra concentración no cambia hay claro tenemos una buena ventaja hay pero el Málaga asegura que Baker

Voz 5 08:46 complica nosotros porque están jugando bien a fútbol

Voz 0336 08:49 sí son son fue tienen casa entonces nosotros seguimos nuestra nuestra unidad y claro queremos que no siempre gana la Liga

Voz 1375 08:58 os ha dicho Zidane cuando vio entrar en el vestuario es decir

Voz 5 09:00 lo que ha dicho

Voz 0336 09:02 después del que soy partidario ha dado y enhorabuena claro porque lo que estamos haciendo y fenomenal has dado y enhorabuena a todos los jugadores porque sabemos que es difícil ganar la Liga hay irlo más lo que has hecho nosotros fue para no perder la concentración porque todavía queda lo más difícil estaríamos que el Málaga quiere quiere a nosotros

Voz 1375 09:26 os vale un empate en La Rosaleda me imagino que vais a decir que no que el empate nada que vais a salir a ganar pero con sólo un punto el Madrid es campeón de Liga

Voz 0336 09:34 los tenemos claro que que el empate nos vale pero nosotros salimos con esa mentalidad Domingo no no nos vamos a empatar y tampoco gana porque el Madrid no no no se juega si no sabe jugar así claro que vamos por él para quiero queremos ganar ahí y claro el empate nos vale pero siempre con la mentalidad de querer ganar siempre

Voz 1375 09:54 la última Casemiro da la impresión de que estoy llegando al final de temporada muy bien eh desde el punto de vista futbolístico tan bien físicamente no como nosotros en el campo probablemente tenga mucho que ver todo lo que ha rota o Zidane no

Voz 0336 10:06 claro que que que es una una forma de trabajo que que está que está yendo bien hay que que felicita al entrenador porque todos los jugadores que que están juegan están jugando bien esto están metidos los toda plantilla está está metida está queriendo jugar entonces a de los jugadores también físicamente estamos fresco para jugar ahora son dos partidos premier Domingo uno muy importante los jugadores tan todos quieren jugar y en lo que juega

Voz 1375 10:37 y está muy concentrado para para hacer lo mejor estaban los jugadores del Celta cabreados con el árbitro

Voz 0336 10:44 esto es normal claro que el el el equipo que está perdiendo puede puede cabrear pero el árbitro siempre que era lo mejor y se equivoca en jugar otra pero yo creo que que en mi opinión ha sido haciendo has hecho un buen trabajo entonces el árbitro no fue al frente de la en el Estado

Voz 1375 11:04 mal Casemiro oye te está escuchando con mucho respeto Griezmann si quieres algo para él te está escuchando aquí el crack del atletismo

Voz 5 11:10 o está escuchando Griezmann está asentado en el estudio el futbolista Atlético Madrid te está escuchando es la escuchó nada

Voz 0336 11:15 yo lo que quieras a dar una buena él porque es un gran jugador tengo tengo Jimena somos muy grande por él inane sé que sigue creciendo porque está está jugando muy bien Hay

Voz 1375 11:27 ahora bueno pues nada escuchar atentamente Antoine Griezmann gracias Casemiro gracias un abrazo fuerte casa Miro jugador del Real Madrid fundamental en esta victoria del Madrid uno cuatro en Vigo en ese micrófono inalámbrico de Javi Ros donde está por ahí también Antonio Romero Jacobo Buzek y Paula Montes que respire está Boris hola Antonio qué tal muy buenas a todos como este hombre victoria fácil del Madrid

Voz 6 11:49 bueno ha habido alguna curva no porque en el arranque del paro

Voz 0239 11:52 ha sido el Real Madrid parecía que lo tenía absolutamente dominado luego yo creo que esa relajado Un poquito Icon el fallo de Guidetti en el cero uno hoy el gol de Cristiano Ronaldo a la contra me parece que se acabó el Madrid como siempre en su línea está acabando como como un auténtico trueno de la mano del mejor dicho del este Ronaldo ya ha habido alguna curva pero muy pequeñita desde el principio sabía que el Madrid sufría poco eh

Voz 1375 12:13 está por ahí Jesús Gallego hoy Julio Pulido hola a gallego muy buenas hola bueno buenas noches todo está pulido la Julio qué tal qué tal buenas noches ha sentenciado la Liga el Madrid esta noche

Voz 7 12:23 yo creo que no yo creo que queda un partido muy difícil el último con muchas connotaciones con mucha presión con muchos nervios con mucha tensión pero yo lo que creo que el Madrid ha dado otro paso adelante en esta impostura de equipo nuevo de equipo dominador de equipo solvente de equipo fuerte terminando la temporada con con una seguridad tremenda siendo dominado por el Celta pero sin sin recibir peligro de verdad y siendo consciente de que en su juego hizo tu hizo equilibrios is su solidaridad que este equipo tiene una solidaridad que no le veíamos hace muchísimo tiempo unido a la calidad de los jugadores le hacen ser favorito en todos los partidos hoy ha sido mejor ha ganado he visto pocas veces al Madrid en situaciones de tanta tensión los últimos años ganar con la solvencia que lo ha hecho hoy y con eso se afronta el partido el domingo yo creo que con la seguridad de que de que lo tienes humanoide que baila

Voz 6 13:15 por yo yo creo que el Madrid que hemos visto esta noche con esta solvencia con este juego es muy difícil que no sentencie la Liga evidentemente le queda el último trámite pero creo que jugando así con esta seriedad y con este aplomo es practicamente imposible que a este equipo se le pueda escapar un título de liga que creo que que creo que es

Voz 1375 13:34 esto y creo que hoy también

Voz 6 13:37 vamos yo no tenía ninguna duda pero creo que hay dos cosas hoy que quedan muy claras una de Cristiano no creo que nadie dude no ya en lo que queda de temporada cuidado porque la radio el domingo es bueno pero no creo que nadie dude lo que queda de temporada los pocos partidos que quedan espero que cuanto menos en las próximas dos temporadas mínimo que creo que le quedan a Cristiano Ronaldo como jugador de superélite también creo que a nadie le quede ninguna duda de que en este Real Madrid tiene que jugar Isco de manera clara esa esas dos premisas creo que también quedan claras para lo que queda de temporada para mí y para la próxima también hablaremos de la próxima

Voz 1375 14:14 semanas de de cara al final de Carrie sí sí ve ya veremos qué pasa cuando se recupere el galés pero Romero qué facilidad que has estado narrando el partido que facilidad tiene este equipo para hacer goles es que tres llegadas te hace dos goles es jugando mejor jugando peor jugando bien jugando regular Marcelo los los los goles del bolsillo está Marcelo en zona mixta Javi vamos a escuchar a

Voz 5 14:33 a Marcelo al capitán nuevos capitanes después de Sergio Ramos de el Real Madrid hablando de la liga

Voz 0336 14:40 vamos a muerte a ganar

Voz 8 14:41 esto de ganar una Liga cuesta sólo echando cuentas creo que sería la cuarta que bandas prevén hasta el Real Madrid sería merecían ser madre la consola

Voz 0336 14:49 hombre sí hace mucho que no ganamos la Liga es una competición que que queremos ganar si yo si ahora a descansar y a pensar en el en el próximo partido que vamos Samuel

Voz 5 15:00 a ganar Marcelo pregunto por el Málaga está jugando muy bien está entrenando lo Michel Se habla de que puede ser más fácil hoy más complicado por el hecho de que de que esté precisamente Michel el banquillo

Voz 0336 15:12 no yo yo creo que van a salir a intentar ganar el partido como nosotros vamos a muerte a ganar es una final no como era voy nada vamos a dar darlo todo para ganar

Voz 0198 15:23 normal es jugar fuera de casa no es lo mejor pero tal

Voz 9 15:25 cómo estáis ocho victorias fuera seguirán más de veinte goles

Voz 0198 15:28 es una buena noticia no

Voz 0336 15:29 bueno nosotros vamos partido a partido y nada como como hemos venido a ganar ganar los tres puntos igual

Voz 8 15:36 hasta el domingo a muerte a a ganar pero llama la atención cómo ha terminado Cristiano la Liga no es muy fresco haciendo muchos goles la rotación de nuestra funcionado no

Voz 0336 15:46 bueno no yo creo que no sólo esta temporada lleva muchísimo tiempo muchísimas temporada como indica que ahora en la verdad es que es un grandísimo jugador y nadie estará contento por los goles sí pero más contentos por el resultado pero acertado

Voz 3 16:01 exigiendo cada partido a ellos ganan vosotros estáis ganando siempre esto es un mérito que atribuir a este equipo

Voz 0336 16:07 pero nosotros no pensamos en en ellos hacemos nuestro no lo nuestro

Voz 5 16:12 eh vamos a seguir hasta el final de la temporada a preguntar Marcelo si quería preguntar Marcelo sí es un acierto decidan convencer a Cristiano de que haya jugado menos que haya agotado y que llegará más fresco que nunca es el año en que más fresco llega Cristiano a la recta final momento clave tú que un acierto de Zidane

Voz 0336 16:28 bueno eso tiene mucha mucha experiencia no Cristiano también a lo mejor han hablado de los dos y has visto lo que era mejor para el equipo

Voz 5 16:37 bueno pues este es Manu Marcelo uno de los capitanes del Real Madrid hoy contentos el equipo se va a Santiago mañana a trabajar y a pensar en el partido frente al Málaga el próximo domingo ocho de la tarde

Voz 1375 16:47 muy bien Javi cerramos esa zona mixta hemos escuchado a Casemiro en directo en El Larguero y a Marcelo en ese Kanouté hacer con los compañeros y en sala de prensa y Mario sólo ha comparecido Zidane ha dicho que ha dicho el técnico francés del Madrid hola Mario

Voz 1501 17:00 hola mano buenas noches a todos buenas ha comparecido el segundo técnico que es el que ha ocupado el banquillo del Celta marcó Chi que que ya se ha quejado de de esa no no que no tarjeta amarilla Cristiano Ronaldo y la expulsión de Yago el doble rasero igual no preguntaba Zinedine Zidane que se le veía bueno pues con ese tono serio que tiene a veces un bueno después de los partidos no que un poco cansado sí estaba feliz no dice que sí que iba a tiro de sonrisa hay que estaba muy muy feliz por dentro evidentemente yo he preguntado por lo que decía justo ahora Javi Herráez con Marcelo el estado de forma del final de Liga de

Voz 1375 17:27 de Cristiano Ronaldo y no te pierdas la última respuesta

Voz 1501 17:30 a la última pregunta de la de la conferencia de prensa porque Zidane ha vuelto a tirar de positivismo escucho hablando con el están de acuerdo los dos en que es el mejor final de temporada de Cristiano Ronaldo físicamente

Voz 6 17:42 se encuentra muy bien se encuentran físicamente fenomenal y además lo ha demostrado otra vez hoy no sólo marcando yo creo que corriendo mucho el siendo en esfuerzo también defensivamente bueno

Voz 1375 17:55 es una sorpresa que su equipo no gana la Liga

Voz 6 17:59 pero por qué me voy yo yo no quiero hablar de eso quiero hablar de el partido de hoy de lo que somos un gran partido y ahora tenemos que descansar y pensar en próximo que es el último y luego hablaremos

Voz 0198 18:14 no sólo eso es por qué

Voz 1375 18:16 me meten en la cabeza le precisamente nombre en la cabeza que ya lo que sí que le van a meter en la cabeza Paula como se han ido los aficionados del Celta en la despedida de Balaídos este partido bueno el partido ante el Madrid

Voz 1694 18:31 bueno queda el todavía pero lo que hoy le enfrenta a la Real Sociedad pero yo creo que enfadados por lo que han vivido con los árbitros mano por el tema de bueno pues esa quizá desigualdad de medir una acción y me de ir otra pero yo creo que al final orgullosos de este equipo porque ha sido una temporada muy buena para el Celta que se ha puesto ese borrón que ha costado todavía levantarse como es la eliminación de la Europa League hoy querían no ha podido ser pero han visto que el equipo ha dado la cara que ha luchado hasta el final no lo ha podido conseguir y al final del partido incluso se escuchaban cánticos dio orgullosos de nosotros así que la afición está con el Real Club Celta que ha hecho una temporada para para enmarcar

Voz 1375 19:08 desde luego que sí a pesar de que hoy no han podido hacer nada contra el Madrid de de esa polémica de la que habla Paula está comentando Iturralde en Carrusel deportivo en un momento en el que al árbitro pues el visto las costuras porque hay árbitros que son capaces de controlar la situación que ya árbitros que no soy Martínez Munuera no es de estos de los que sepa controlarlo hay en esa jugada en la que ya bueno ha salido a la calle para protestar y por reclamar una jugada según el árbitro simular una caída que yo tengo dudas de esa jugada porque Ramos mete la pierna contacto y a partir de ahí que un tío se tire o no pues pues puede eh forzar la caída o agrandar la OTAN pero veía que se haya tirado sin que le toque bueno el caso es que con una amarilla que tenía por protestar por esa jugada ha sacado la segunda amarilla ya ha ido a la calle y en la jugada siguiente Cristiano que también cae porque Se acerca el jugador del Celta y en el área disputan un balón se cae al suelo y cuando parece que señala Pina penalti Romero al final dice el árbitro que no que saque de puerta lo que dicen los del Celta es porque no les sacas aquí amarilla como ha pasado en la jugada anterior con con Iago Aspas no ha sido lo mejor del partido el árbitro de ley

Voz 0239 20:11 no y bueno vaya por delante que para mí no es amarilla lo de Aspas y tampoco es amarilla lo de Cristiano Ronaldo una vez que

Voz 1375 20:16 pero no es una no es exactamente si no suena no es la otra si es una debería ser la otra

Voz 0239 20:19 claro una vez que salgan la de Aspas tienes que sacar la de Cristiano Ronaldo que ya en ese momento en Carrusel la veamos dice estábamos diciendo que estaba jugando con fuego Zidane porque a falta de una cartulina amarilla se hubiera perdido la gran final del próximo domingo en La Rosaleda y a mí me parece no han visto las costuras al árbitro que tienes que ser tienes que tener una muy muy mala noche para en un partido sin ningún problema complicarle la vida cómo será complicado Martínez Munuera por cierto está circulando una versión que por las tripas de de Balaídos en las que cuentan que ha habido una más que palabras entre Aspas y algún otro jugador del Celta me dicen por ejemplo el Duque Hernández eh con el árbitro en el descanso un iluso

Voz 1375 20:59 ha sido en la segunda parte que sí es verdad que

Voz 0239 21:02 que es olvido porque hay testigos presenciales que cuentan que ha habido repito más que palabras entre Aspas estuco Hernández y algún otro futbolista del Celta y Martínez Munuera pues a lo mejor eso ha tenido que ver en la segunda parte yo creo que el Madrid no ha ganado el árbitro punto número uno punto número dos me parece que el árbitro e imita a lo malo de Mateu Lahoz ya ha cogido poco de Lobo

Voz 1375 21:22 bueno desde luego no ha influido al árbitro en la Vitoria Madrid yo tampoco lo ha habido más tensión Gallego y Julio de lo que parecía en el en el partido porque tampoco hay un partido bronco que ha habido dos acciones donde se han calentado todos ahí parece que se le iba un poco el partido de las manos a al árbitro que repito no ha influido en la victoria el Madrid para mí

Voz 7 21:38 sí ahí ha habido un poco tensión ahí con la jugada de Aspas el marcador está más ajustado oí bueno yo creo que el árbitro ha cedido con la tarjeta si si no crees que ha sido penalti deja que el fuego siga ahí ha habido contacto para mí podía haber pitado perfectamente penalti en una acción innecesaria de Sergio Ramos pero coincido con Romero yo creo que el árbitro no ha sido demasiado protagonista en cuanto al resultado porque la superiora del Real Madrid ha sido manifiesta sobre el partido quiero decir dos cosas porque estamos todos deseando que empiece es la entrevista con Griezmann hace un mes más o menos en este programa me dije que la BBC terminaba este año en el Real Madrid que el futuro del Real Madrid ya no pasaba por la BBC que iba a haber un cambio en cuanto al sistema de juego titular en el equipo el año que viene ya veremos qué decisiones se toman en verano pero la BBC el año que viene no es la bandera del Real Madrid y ahora me atrevo a decir otra aunque se recupere Gareth Bale para la final de Champions con la Juventus Bale no va a ser titular creo que todo el mundo ha interiorizado en el Real Madrid que este equipo juega mejor que está más conjuntado que están más felices que son más solidarios y lo digo hoy aunque Bale esté recuperado Xisco no está lesionado y no está lesionado Asensio y no hay un drama Bale será suplente el Madrid jugara con la Juve con un quad

Voz 0239 23:01 yo lo he dicho gallego de otra manera lo he dicho en Carrusel yo creo que si no juega que no va a jugar ni un solo minuto frente al Málaga no tiene ni una sola razón Zidane paras para otra cosa es que aparezca en la segunda parte juega un ratito lo que tú quieras el protocolo de recuperación como lo quiera llamar pero si Bale con los precedentes que tiene la lesiones con lo que tarda en recuperarse con lo que le cuesta volver a coger la forma eh no juega ni un solo minuto frente al malagueñas titular en Cardiff hay que decirlo antes del partido sería una gran cagada yo estoy contigo creo que no va a pasar yo creo que va a aparecer seguramente porque es un futbolista que en treinta minutos recién recuperado te puede dar muchas cosas pero creo que en la final el titular más eh

Voz 6 23:39 disco Jude Law que no que no es la noche a lo mejor para hablar de todo esto porque están diciendo los madridistas hoy ha ganado el Madrid tiene la Liga prácticamente en el bolsillo y están hablando de si debe jugar o no pero yo creo que el debate ha puesto sobre la mesa creo que va más lejos yo no tengo tan claro que no vaya a jugar Bale en Cardiff no lo tengo tan claro yo creo que sí está bien a Zidane le va a costar mucho trabajo que no juegue Bale en el equipo titular eso es lo que pienso ahora pero creo que el debate va más lejos y creo que el debate es si el Real Madrid del futuro debe de seguir contando con Gareth Bale en el equipo ese es el debate creo más profundo si este Madrid necesita de Bale o creo que necesita de la salida de Bale y que hay otro

Voz 0239 24:21 jugadores como Isco como Asensio etcétera que que

Voz 6 24:24 lo que deben de ocupar esa posición ese es el debate más largo

Voz 1375 24:27 bueno hablaremos con calma de todo lo que le espera Madrid aquí al al partido en Málaga de cara a la final de Cardiff yo creo que va a jugar Bale en Cardiff por una razón porque siempre ha estado bien ha jugado digo si está bien eh si está bien físicamente

Voz 0239 24:39 doble que esté bien de Podemos se lesionó pero bueno si tiene sí sí

Voz 1375 24:42 me gusta entrena paraguaya coñazo que son estos para Zidane siempre que ha estado bien ha jugado si se recupera tiene el alta médica y entrena bien yo creo que va a poner yo creo otra cosa que sea justo o unos padres que a lo mejor o peor lo que sea pero yo creo que está Bale Bale es titular en Cardiff pero la analizaremos chavales un abrazo todo lo que estáis en Vigo gallego Pulido también abrazo un abrazo Romero Paula y Javi cerramos ahí Mario Torrejón en Vigo cinco minutos para llegar a las doce ha ganado el Madrid uno cuatro en líder tres puntos más que el Barça Un empate en Málaga para ser campeón de Liga el domingo Javi Blanco hola Manu

Voz 1375 25:35 pues ya nos vamos con Antoine Griezmann que está aquí en directo en los estudios de Gran Vía treinta y dos porque tenía que hacer tiempo para ver el Boston Cleveland ha dicho me voy al larguero y cuando acabe el partido la NBA estaba escuchando y la tertulia diciendo lo único que tengo claras que cuando yo hombre

Voz 0198 25:46 el fútbol lo que no sé si era periodista sí o que he tenido más tiempo para salir de casa

Voz 1375 25:54 a esto de las tertulia que los debates estos periodísticos que no los hacemos la BBC el Griezmann Gameiro

Voz 0198 26:00 no al final ya es unos su profesión no otro ya saben más o menos sí les toca opinar porque si no no no no tiene nada que hacer ahí pero periodista te gustaría dijo

Voz 1375 26:13 comentarista vamos no igual comentarista pero de

Voz 0198 26:16 de basket no de

Voz 1375 26:18 Daimiel hola qué tal el qué tal vez ficharía de la NBA yo mi deseo sería jubilarme dentro de poco así que podemos pues nada igual te coge el relevo bueno enseguida con Griezmann y además con Antoni Daimiel que está por aquí hola Pablo Pinto muy buena muy buenas nuestro narrador del Athletic en la Ser Miguel Martín Talavera hola buenas noches somos del Atleti nuestro inalámbrico entre otras cosas Pedro Fullana hola Pedro hola muy buenas todos preparados listos arranca Antoine Griezmann aquí en El Larguero el jugador franquicia del Atlético

Voz 11 26:43 urbanita de lunes a viernes amante del campo

Voz 0198 30:24 de todo el el doctor hasta a la cumbia

Voz 1375 30:30 que esto esto hay que hacer antes hemos colgado una foto con el gesto esto

Voz 0198 30:32 el búlgaro y el meñique Expo un vídeo de pero sí sí y a partir de ahí sí sí por esa canción porque lo hacen en su videoclip de ahí pues empecé mirándome al espejo y que iba bien me dije yo el falda y le dolía hasta le conoces ahora eh no no lo conozco de de personas pero lo fueran concierto de él en en París este año me ha gustado mucho no bueno pero es muy rapero o o no o más bien no en un poco de todo no no tengo no soy muy complicado bueno me dicen

Voz 1375 31:08 eh que te llaman el sudamericano en el que tus gustos son de verdad pero también hay mucho de no sólo de de música sino de música de costumbres de manera de hablar un poco quieres un francés pero con mucha influencia es no Frances uruguayo

Voz 0198 31:19 sí sí la verdad que me empezó con Martín Lasarte con Carlos bueno he terminado mi mi formación con con Godín así que si ya te oye hace hace el mate ya sea SL pasado así que ya es hoy un Uruguay como hace el mate bueno el martes se consume de ellos no se pelean pasa a ver si es uruguayo argentino pero no es un muy diferente es es uno es que te activa

Voz 1375 31:51 hay otros que te Hari sí ya está pero va siempre con el mate no es muy habitual también con el mate en un en un vestuario muy sudamericana izado muy duro Bayo muy argentino donde hay también dos clanes no el uruguayo y el argentino

Voz 0198 32:06 a nosotros no nos mezclamos no yo yo hago el mate y estamos ahí sentados el vestuario para para hablar de de fútbol lo de que de la vida ahí estamos ahí todos en una esquina del Vestuario hablando de del mundo

Voz 1375 32:21 es una tú más que con Gameiro no estás con unos de América no

Voz 0198 32:24 suelo americano si el Cholo

Voz 1375 32:26 es un entrenador que marca no no no no sólo a los argentinos a los uruguayos a los franceses a los españoles si tu experiencia en lo que los años que llevas con él me imagino que es lo que os preguntamos todos del Cholo que deja huella ya

Voz 0198 32:39 sí es siempre está activo no hablando mucho en el en el campo y ves es que no sé no tiene nada que decir lo o se les ve menos activo menos me con menos ganas Si ya la gente se pregunta a qué pasa hoy al al Cholo pero es es un gran entrenador IP mucho a sus jugadores y que haga jugar que que está su orden siempre mejora a veces

Voz 1375 33:07 hace falta que uno hable para saber lo que lo que dice no

Voz 0198 33:11 sí pero él como es tan tan así tan activo lo lo vemos en los partidos en el banquillo nunca está asentado y siempre de pie gritando pidiendo mucho a sus jugadores ya el entreno que no se ha cansado de eso que que no habla hay nosotros no he dado y que le pasa hoy es el mejor que has tenido a él que me ha ayudado a mejorar en en todo luego el mejor el siempre en Guardo un gran recuerdo de de cada uno pero pero con el me acerqué a lo que a lo que sueño se hay gracias a él gracias a los compañeros también estoy a donde quiero estar supongo que es lo más

Voz 1375 33:53 por qué un jugador puede decir de un entrenador no que es él con el que más se ha aprendido con el que más ha crecido no

Voz 0198 33:58 si antes no creo en la primera conferencia y a para mí que era un niño que esperaba de mí un nombre sí yo me preguntaba de qué de qué es era porque esa no no era un niño pero

Voz 1375 34:14 yo

Voz 0198 34:15 entendió que era sobre mi mi forma de jugar en el campo oí el que en ataque y en defensa ahí lo en lo táctico es donde más se ha aprendido

Voz 1375 34:25 te has hecho un hombre atlético

Voz 0198 34:28 ahora creo que soy un jugador diferente más completo eh yo creo que es lo que buscaba el Cholo y lo y los compañeros

Voz 1375 34:35 el mundo alaba a lo que ocurra siendo una estrella que ya se quieras no yo soy un jugador más pero todo el mundo dice no hay un tío que sea tan estrella tan jugador franquicia en un club que ocurre más que el que más no hay nadie que pueda decir yo corro más que Griezmann nadie lo puede decir

Voz 0198 34:48 sí pero cuando ves a a diez tíos que están corriendo de lado tu tu no pues el el el único en quedarte arriba Jan Dahl mientras lo ves la los a los otros que

Voz 1375 34:59 es encendía una luz les encanta señalarías la luz en el dos por ciento eso puede

Voz 0198 35:03 yo no soy muy de compañerismo y veo a uno luchar pues me da ganas de luchar por él y con él es lo que he visto en el en el Atleti tu futuro no

Voz 1375 35:13 el Atlético está condicionado al Cholo

Voz 0198 35:15 no no me ya me habían preguntado no no creo que que si se va a él me voy ahí y el año pasado sí que es verdad que le le ya me porque en estaba saber porque quería trabajar con él quería mejora el con él y por eso le le llame antes de renovar pero pero no es porque ese ir a que me me puedo ahí

Voz 1375 35:36 te llegaste a preocupar en algún momento es decir a ver si se va a ir

Voz 0198 35:39 sí porque sé que el club lo necesita yo yo tuve yo veía también de mi parte que que lo necesitaba hay por eso el teléfono que te dijo no aquí esté tranquilo y que preocuparse

Voz 1375 35:54 eso es lo erige este vale y Gil Marín Cerezo que reanudó hoy prueba que me acaba decir el Cholo que sigue pues mira fue uno de los privilegiados que enseguida su pueblo que lo que lo había hecho el Cholo Simeone y acaba la temporada se acaba una etapa en el Calderón tu lleva unas temporadas ya disfrutando de este de este estadio va a ser va a ser un día especial no el último partido en el en el Calderón

Voz 0198 36:16 va a ser un día bonito y muy emocionante creo para todos los atléticos y sobre todo por los que llevan muchos años no pienso a ya vi a Koke a Fernando al míster también a la afición que están ahí todos los sábados animando serán muy emotivo y nosotros intentaremos dar una buena imagen y ganarse ese último partido en el en el caldo percibo butaca porque no no no no no no no creo que hay un momento donde se pues

Voz 1375 36:48 solamente todos espera de mi tiempo exactamente espera tu tiempo como todos que sepáis que que que que no volvéis a hacer lo del otro día que el Atlético de Madrid desde el día veintidós creo sí justo hay que termine la Liga no tal ahí dos de la mañana del día siguiente que termine la Liga el lunes hasta el treinta de junio todos los que sois algunas del Atlético de Madrid podía solicitar nuestra butaca vuestro asiento al club y el club lo va a dar pero no los arranques que falta por jugar la final de Copa que es que tenemos que dar en la final de Copa la tele que se va a quedar muy feo eso sin asientos y le dábamos eso queda muy muy War se os lleváis todos los asientos de club os dará el asiento a todos los abonados del Atlético de Madrid siete y remito desde el lunes hasta el treinta de junio habrá un momento para ello ya te pregunto por la nueva casa el Metropolitano pero pero por cerrar lo del Cholo estamos hablando siempre es verdad lo que tú decías no en cuanto le dan un poco serio eleven un poco tal tu le llamaste también por si acaso pero a lo mejor estamos siempre cada verano diciendo luego pasan diez años y aquí sigue el Cholo

Voz 0198 37:48 el partido a partido temporada temporada yo creo que le pregunta no no tiene una conferencia que dio así lo ha dicho que que si El Silo lo que había hablado pues si lo hacen pues que que él estaba encantado entonces aquí

Voz 1375 38:07 el en sus palabras si ya está tú Griezmann quieres es un poco el jugador estrella llámalo como quieras supongo que no te gusta que te vean la estrella el equipo pero lo él poco el jugador franquicia decían poco el estandarte de este Atlético de Madrid el candidato al Balón de Oro peleando con Messi con Cristiano cuando llegáis a este punto en el que veis que es tercero has cumplido el objetivo por delante Madrid y Barça Champions semifinales eh nos falta dar ese salto del que hablaba el Cholo el otro día nos falta dar ese último salto para estar a la altura de los grandes de verdad lo que habéis hecho un milagro de todos lo decimos pero cuando tu llegas deportivamente a este a esta meta qué siente ahora mismo la historia del Atlético de Madrid que el año que viene el objetivo es otra vez a ser tercero o os pide el cuerpo al Cholo a ti decir vamos a por Madrid por el Barça vamos a por a por la Champions que falta paladares

Voz 0198 38:56 no yo creo que en el nosotros lo mismo yo yo yo o cualquiera en su casa o en el Vestuario cuando sale al campo es para para ser el mejor para para ganar todos los partidos y luego al final el el objetivo el próximo objetivo el que lo lo lo va a poner él es el presidente lo el director deportivo los fichajes que que va a ser así ya veremos que que es que se puede cumplir ahí lo que no lo que hemos hecho esta temporada es fantástico creo con la plantilla que que tenemos hemos luchado hasta el final y al principio no nos ha ido bien pensaban todo es que era ya que la él la del Cholo ya sabía cumplido hoy bueno lo demuestra vamos que que no que seguimos aquí y que seguiremos hasta que podamos pero como te he dicho a el próximo objetivo lo este verano

Voz 1375 39:55 duele más caer en la final que en la semifinal no si yo creo que

Voz 0198 39:59 sí porque en la final ya te ves todo bonito que piensas que vas a levantar el trofeo te has es películas con tu gente con tu familia y al final él cuando peor esa penaltis y que que

Voz 1375 40:13 se te queda cara es muy muy duro muy

Voz 0198 40:16 es muy difícil que te lo digo Antón porque muchos decían

Voz 1375 40:18 desde el entorno del Atlético o aficionados del Athletic lo mejor que nos toque el Madrid en semifinales y no se eliminan las semifinal no es tan duro que si nos gana en la final

Voz 0198 40:25 bueno yo me daba igual quién quién me iba a tocar sólo quiere a ganar al intentar hacerlo lo mejor posible para aislar al final no ha podido ser pero yo creo que cuando se hizo esas cosas no no me importa porque da igual contra quién juegas si quieres si la hasta la final tienes que ganar a todo el mundo y televisión

Voz 1375 40:47 el Atleti muchos años si estoy muy muy a gusto

Voz 0198 40:49 yo aquí ahora tienen que habla Miguel Ángel con con mi Rey verdad que que podemos hacer a lo mejor alargar un poquito el contrato

Voz 1375 40:58 acaban dos mil veintiuno sino recuerdo mal

Voz 0198 41:01 sí

Voz 1375 41:03 a cortarlo no no no asustar a los atléticos a cortarlo no no

Voz 0198 41:06 bueno veo más allá del próximo partido la otra temporada entonces hay que tienen que hablar Miguel Ángel Gil Mariví de cosas no pocas cosas de ellos

Voz 1375 41:16 bueno pues cosas tuyas no de momento hasta dos mil veintiuno El contrato de Antoine Griezmann con una claro la de cien millones de euros que viendo cómo está esto tampoco es mucho es un gesto jeque o no juega al fútbol mucho sí sí pero igual tiene mañana alguien de Madrid y dice que me lo llevo que hable con el que tiene a qué tal lo digo porque fíjate hablamos el caso de Theo Hernández veinticuatro millones de cláusula al final llegar a un acuerdo treinta millones ya lo hemos contado Larguero Theo Hernández jugara en el en el Real Madrid igual también no sé si es momento o ya es hora de que se desde dramatiza un poco que un jugador del Athletic se vaya el Madrid un jugador del Madrid se vaya al Athletic

Voz 0198 42:02 ella es cosa de entre mi entera fisión entre directiva y al final cada uno tiene sus

Voz 1375 42:12 sus