Nadie Sabe Nada: Intentar que no te maten quita tiempo al ocio (20/05/2017)

Voz 0057 00:17 han medido bienvenidos amiguitos y amiguitas al nadie sabe nada de él de la arcilla lo que tan bien contento muy cómodo ya te contaré pues bien bueno sí sí sí sí ese tema va a salir en un momento en un momento dado sobre la comodidad aquí estamos soportando en estos momentos entre algodones pero lo dejamos no lo dejamos porque yo para más adelante si se eh cuando quieras hay aquí un tema donde hay un tema que creo que os va a afectar hasta el punto de que el día de hoy ya no será igual

Voz 2 00:55 pero a peores a lo mejor he visto caras de ilusión algo inesperado no que bien no

Voz 0057 01:02 no

Voz 2 01:03 no te lo vamos a dejar eso cómo cómo latente e nunca

Voz 0057 01:08 dichos está latente era en mi época

Voz 2 01:11 la Lego

Voz 4 01:14 un

Voz 0057 01:16 mi amigo Éste es el el ocaso Berto Romero como Gomis gracias empezó mantienen cierto nivel pero no puede bueno es una cuestión de física básica todo lo que no puede volar tantos aún copete que dice Broncano ves ves aunque no estés de acuerdo como es el ocaso otro cómico joven que yo que sale a tu lado claro te llamo mayor él tiene razón ya porque para tener mayor en cambio yo te amo mayor Illán la gente dice pero bueno bueno si son Brown de Deco si bronca no te puede llamar mayor Dati milenio eso eso sí entonces bueno es muy milenio le pero él todavía está como rebajando las últimas horas de su millennials a prueba preguntarle por películas no he visto nada peor de las típicas de no lo ha visto ya no ha visto no no interesa a mí me encanta sabes qué pasa con bronca no vamos a perder un poquito siempre se puede hablar de bronca como es improvisación pues esto lo estaba previsto que claro que lo recuerdes bronca en la radio dice Juan que guión raro no

Voz 5 02:23 Brown caro es algo así como un es el ninja de la televisión sea tú haces un programa de televisión como en mi caso hay hay una producción una preproducción gente que llega por la mañana bien trabajan sabe son escalonadamente la tarde muy bonito Broncano llega eh empieza el programa se él y tú preguntas por ejemplo ha llegado a Broncano ir hay una sonrisa en el equipo como diciendo que no sabe cómo va esto que yo digo hombre ya que ha empezado al programa dice no pero está llegando pero es que llegan muy justos muy muy justo

Voz 0057 02:58 sólo lo supera ese momento decirle al es verdad Javier Coronas que te rodeas de la cremitas o sea que yo te te veo muy bien acostumbrada no puedo decir que sean puntuales porque cuando yo digo David Broncano el sale por Laporta sexto pero igual hace veinte segundos que está en las instalaciones entonces no sería la puntualidad llevada a un extremo prácticamente exasperante bueno juega le gusta jugar ese riesgo tengo me gusta vivir la vida con consigue algo alguna vez demostró que parar porque no había llegado por qué no estaba todo lo que tenía que hacer él porque como había llegado justo para es una excelente persona tiene mucho futuro por delante

Voz 2 03:38 eh

Voz 0057 03:39 no le voy a meter una hostia cuando lo vea que ya verdad mira Berizzo y amigos estamos Icann la ex seleccionador personalmente como como Juan Valdés cuando escoge lo del café pues ido al las catacumbas de la música popular el descaro en la caja que ponía ochentas que una caja de plástico sacado esto mira noto como si llevaran calentadores en los votos yo tenía un recuerdo de que eran muy con la música de los ochenta era era era chunga pero cada vez que la reviso más amplio la la percepción sabes buena terrorífica pero bueno quimio a la música de los ochenta sí no vayáis de jóvenes alguien de aquí vivió la música en los ochenta porque he visto alguno Granada y Koke ha dicho no hay hay gente que sí pasa es que se avergüenza a la gente un poquito sí sí que es que te lo crees que te tuvimos micro es como la son como las hombreras no esto es sólo hombreras sonoras no lo tenía previsto pero ya que te ofrecen

Voz 2 05:03 es Chris se puede captar esta música no se puede tanta como como Barça cantar esto

Voz 0057 05:16 Lourdes in a lo mejor nos hemos precipitado han vendido hablar contigo a lo mejor no hay nada que

Voz 2 05:21 no esperaba la buena noticia cual se porque habéis empezado que vais a dar una mala noticia sí bueno bueno pues estamos aquí trabajando el vacío no esperamos conocido a Lourdes lo bueno gracias

Voz 0057 05:38 es que los ochenta era no había mucho eh estábamos en aquella época pasándola e todo estaba crudo todo estaba mal rematado pero yo era un niño tabla Portillo era un niño ya ya ya está entre entre cinco y diez años mira hicimos un Mundial de fútbol fuimos anfitriones quién e España a tu pueblo en Reus Reus

Voz 2 06:04 hicimos un buen día

Voz 0057 06:06 a saque lo bonito lo vendía Lage no hablo como ciudadano e hicimos un Mundial hoy no queda bien no no se guarda un gran recuerdo del Mundial claro para mí el Mundial en los dibujos de Naranjito a mí lo que me gustaban ahí lo tienes para mí el Mundial los dibujos de aquí luego dijimos disfruté lo X jugamos fuerte eh venga esperamos un poquito hicimos una Expo a presos en noventa ya lo hablaremos otra vale oye ya que estas nostalgia y tal yo no soy muy de nostalgia eh pero el otro día se me ocurrió dijo Lucas estaba hablando de de fútbol no que si el fútbol no sé que hay muy bien haya o el tema

Voz 2 06:51 este Papa tertuliano e oro chiringuitos que si el fútbol no sé qué pero cállate payaso

Voz 0057 07:03 le dijo otro niño no saber qué es que yo no me acuerdo porque ya lo dice el fútbol pues yo que desconecta que si fútbol no sé qué ahí sé yo lo veía a mover la boca agua al senador dos cosas que me interesan manillar in entonces me vino por la carpeta fútbol yo tengo pues campeón de Oliver y Benji y entonces le hablé de esto y claro los niños muestran mucho interés por todo que es una cosa maravillosa de los niños todo es luego se pierde bueno pero sí reírte cualquier tema que que saques como la de la parece que hay un bajón en la Bolsa de Nueva York un luego se pero de entrada ya el interés ahí no está el disco duro al disco duro como si hubiera pasa el PP lo hubiera borrar treinta veces sesenta

Voz 2 07:54 de ahí da para entrar a vivir

Voz 0057 07:58 sí

Voz 2 07:59 me he puesto una puntito ahí de intención de bueno y además como nos toca o Pepe corrupción esto sirve para todo el año claro no te preocupes el factor tiempo pero no estuviera grabar programas y entonces

Voz 0057 08:14 vamos a hacer en directo creo eh si cuando vamos en directo lo lo diremos fuerte

Voz 2 08:19 dije bueno

Voz 0057 08:21 entonces carpeta Oliver y Benji explico a la que es eso pues era una series de unos futbolistas de máximo interés claro máximo interés dame lo Dame algo de esto incluso cantera canción acababan con el balón en los pies yo flipando esto es digo te voy a poner la la cabecera la busqué en Youtube te quieres creer que dura casi tres minutos cabeceras de Oliver Benji pero pero sus Euskal no no creo que no engaño casi tres minutos Kaká Aga Khan ya lo entonces un acabar la primera parte por otra parte porque no lo sé que yo y dice bueno ya estaremos no iremos a la sede no no

Voz 7 09:01 bueno pues ha sido clave

Voz 0057 09:04 no entonces sí que me dejó hoy vamos lavabos sólo música que si digo esto pero claro yo lo veía cada tarde yo veía la cabecera era pues para mí tiene una duración normal yo incluso para mí era corta es una cosa la riquísima no pero lo sacamos un capítulo daba en sí misma desfondado ya el inicio el capítulo como Anca para cambiar la percepción de la audiovisuales si una persona joven que luego capítulo tampoco era nada del otro mundo no es que no me atrevía a ver el capítulo porque sí

Voz 2 09:42 ha sido la cabecera

Voz 0057 09:44 sea lo que es inicio nudo desenlace el inicio puede durar tres cuartos de hora hay Oliver que habrá que jugar es un momento otra vez ahí poniendo los cordones de las botas están a dilatar dilatar esclavos cogiendo el balón muchas gracias por a punto de fútbol no sé qué que es la nueva sección si quieres cuando haya algo de deporte pues lo llamamos así fútbol no sé que allá por mil Le podían a todo el fútbol no sé qué vale perfecto esto es el nadie le pegaron

Voz 9 10:23 vamos a intentar coger alguna

Voz 0057 10:26 tal el día de hoy no hay IV tomar el ritmo más sobre lo normal el programa si es que existe esa normalidad en este programa me parece si explico lo que lo que va a pasar luego ya si dejamos no no déjalo déjalo un poquito el suspense para eso yo soy partidario de mantener el suspense bueno pero para eso espero

Voz 2 10:48 no no lo he dicho por nada está de acuerdo pero es que yo creo no sé si entiendo mucho de de narrativa pero yo creo que si quieres que la gente tenga un interés deben saber lo que pasa

Voz 5 11:01 bueno

Voz 0057 11:01 déjame que me deja es decir a mí vale eh

Voz 5 11:05 en una decisión sin precedentes porque normalmente en este programa las tonterías más gordas los retos más absurdos e inmaduros mal pensados los planteo yo es un campo que trabajo yo estás de acuerdo o no

Voz 2 11:19 me no es verdad

Voz 5 11:22 no sé si tú siempre me diga que a otro siempre

Voz 2 11:24 las no es verdad si tú siempre

Voz 5 11:27 a cualquier cosa de ésas que hay detallado por lo haces eso tengo más es más bueno

Voz 0057 11:34 decía no sé pero en un giro de Chacón

Voz 5 11:36 de cimientos que yo no recuerdo en este programa

Voz 0057 11:39 sin precedentes sin precedentes Berto plan

Voz 5 11:42 Theo hace unas semanas no

Voz 0057 11:45 semana más humano

Voz 5 11:48 no me acuerdo G2 pero el anterior los lo recordamos va bien lo volvimos es que digo tantas cosas que pierdo la percepción más lo importante la la chicha la chicha vértebra chicha en la Berto planteó que todavía es que todavía se le pone la piel de gallina cuando lo recuerdo la posibilidad de que acudiéramos aquí a hacer el programa no

Voz 0057 12:10 no

Voz 2 12:14 pero de qué convento acababa de salir de un con unas bragas de nuestra mujeres sí con con bragas porque yo sostenía si esto tiene bragas

Voz 0057 12:22 es cómoda que el hombre el hombre con Braga puede puede llevar el día perfectamente contratar funcionalidad incluso te diría que con un plus de comodidad y tú no tú estabas en la en la gestora el Marhuenda de de mí

Voz 2 12:35 pero no me llames Marhuenda eh

Voz 0057 12:38 estabas en en oye oye

Voz 2 12:41 sí claro ahora todo mal no

Voz 4 12:44 hará con te va bien

Voz 7 12:47 eh va a ser un poco sí poco afeminado

Voz 0057 12:51 eh tú sostenidas que era un infierno y con bragas infierno no yo yo te dije que a lo mejor es que las bragas de tu mujer son más complejas y que al tema se torció porque empezamos a entrar en detalles correcto correcto lo dejamos pero el reto lanzado por Berto fue venir hoy la semana pasada no podíamos por lo que sea eh pero hoy y a lo mejor la semana que viene

Voz 8 13:13 no no no

Voz 0057 13:14 no no no hoy punto bueno si se produce hoy da veremos cómo acaba ya veremos cómo acaba el reto era venir hoy con las bragas de nuestras mujeres cada uno la suya vale la cosa es ya desvelaremos y esto ha pasado va venga

Voz 2 13:34 a qué se está torciendo la mañana eh ya te he dicho yo a mí sí me he torcido las ocho ya venga vamos vamos a

Voz 0057 13:46 es que no sé y en fin en Elías de Madrid la primera pregunta llega

Voz 10 13:52 el luto bien bien

Voz 0057 13:54 catorce de programa eh poco me parece minuto catorce si eliges de Madrid dice pues que no es pregunta bueno vamos a tomarlo como llega joder pero no lo entiendo dice el ocio en el Paleolítico eh

Voz 2 14:11 bueno no gracia aquí me encanta me encanta la gente

Voz 0057 14:15 bueno supongo que no nos lanza un paisaje para que nosotros sí sí es Don redoblen los da un lienzo se ocio en Paleolítico claro ocio en el Paleolítico que yo creo que que hay eh yo creo que lo ocioso inventó de la era moderna claro porque la gente siempre tenía algo que hacer o que no te mataran o que ya no te maten te quita mucho es verdad que ocupa mucho claro como sabéis no estaba un hombre paleolítico tirando una específicas para formar yo qué sé una una montañita qué haces no es nada porque nadie estoy vaya juego para juego te has inventado no voy al Paleolítico de la SGAE esa época no voy a tirar unas montado indica qué quieres que luego se coño pues el hombre dijo a un uno igual el primer el primero que Palero con un palo su RIC mierdas como un palo ya es más divertido

Voz 5 15:13 pero si la ocio o no pues no era ocio porque él lo que estabas haciendo esa monta Nica se venía por detrás un un un día antes de sables a un tigre dientes de sable ya te comía vivo claro Gemma palabra vivo a lo mejor estaban practicando eh actividades puramente de de supervivencia pero que se convertían en ocio por ejemplo estaban huyendo de un tigre el Tigre pues lo lo que fuera se paraba pero mola correr

Voz 2 15:43 poco

Voz 0057 15:45 seguía un ratito más con un colega le decía tú normalmente que haces corre delante de depredadores a mi me gusta me mantiene es Cardio es Cardio

Voz 2 15:54 bueno sí

Voz 0057 15:55 sí eso sí hasta ahora ahora pecho una cosa la las pinturas rupestres eso sí que sería o no no era ocio porque era más o menos ya pues eh creo que tenía un fin religioso ya le pero ese hombre pitando bisontes no lo veo mucho ocio no lo voy más a este hobby más hacia los que miraban como pintaba que seguro que había en el Paleolítico también uno pintando y siete Santa

Voz 2 16:25 no a la cabeza muy gorda Pace bisontes seguramente españoles igual Altamira es sólo un niño siempre está al que no es un niño

Voz 5 16:36 bueno son son muy guay con mucho como perdona los grandes pintores sostienen que es la mejor expresión nunca hecha de Alarte es verdad pero es Picasso los Barcelona Iker Jiménez también Iker sí

Voz 0057 16:49 se ha hablado de grandes pintores está muy flipado con las cuevas está muy equipado con todo es muy difícil diferenciar qué les Cuevas que no se descubre el buenos días saludos no el intelecto no el poder de lo social la magia de lo social bueno va calmante todo lo que es bueno Iker me voy anda el viaje no que inicia un viaje no en inicio del viaje no poder del viaje no ahora estás aquí lo que estás ahí ya verás bueno es que hay que empezar a acostumbrarse a la vida no

Voz 5 17:27 esto que es este sector estoy escuchando a algunos programas de este gremio con más son menos fortuna o credibilidad también uno más o menos flipper nivel de Felipe si irme me flipa bastante programas sobre ciencias ocultas y divulgación poquito bizarra de cosas

Voz 0057 17:47 ciencia y lo lo que está por ahí un poquito todo

Voz 5 17:52 Usain con mucha ligereza el término investigar

Voz 0057 17:56 claro pero es que investigar hay gente que se mete en Google minuticos dicen puede está investigando echar un rato porque normalmente el presentador investigar e si es que poco o mal eso no pero yo creo que deberían

Voz 5 18:11 se reservaron poquito el concepto Eagle presentar muchas veces dice fulanito de tal asiste de investigando sobre esto no dice si está investigando mucho y luego ves lo que cuenta Icex bueno ha leído

Voz 0057 18:22 sí ha leído ha leído el libro claro no se no ha ido al sitio sí que viaja mucho esta gente porque eso es la mayoría solteros y tiene mucho tiempo libre siempre te habla en la región remota dijo tiene Familia bebe para casa claros al Amazonas eh

Voz 2 18:39 a buscar una civilización perdida trae pan me vería lo que casa te vas a buscar la ciudad perdida de los mayas no

Voz 0057 18:49 exacto yo te otra bueno yo siempre han estado en cordilleras en sitios remotos sí sí algunos sí que han investigado si a ver alguna obra pero en algunos casos te hablan de investigación y luego estas ahí pendiente de un gran revelación dicen no ha entrado a tener Wikipedia un poquito eh ya ya ya alguna cosa que te quería comentar lo hago lo recojo y lo guardo donde la mente

Voz 2 19:13 el poder de la mente te puedes irte

Voz 0057 19:16 vamos con más cosas Beck ahí espera espera dime una cosa para música donde hay estás escuchando está a punto de iniciar ciudad estando programa de Iker Jiménez antes yo antes escuchaba luego ya me quité ya me quita de fumar de beber mucho de todo lo que me puede no se puede todo lo que me resultaba nocivo me voy quitando vale enhorabuena tío tienen mejor calidad de vida mucho mejor y una vez dije aparición un tipo ir voy a investigar describieron la aparición como como un ser sin cabeza se Un cuerpo sin cabeza quién podría inventar algo así de repente ves sea hombre primero de invención por no poder vete a ver cualquier película de Marvel y hay cosas mucho más elaborada que el censo encabeza el que estaba flipando con eso

Voz 5 20:03 quién puede inventarse algo así ahora tan bueno que testimonios no testimonios que vieron ser sin cabeza es muy básico ya es un ser agitar cabeza osea es lo primero que se me ocurre ya ya ya lo flipa mucho crédito

Voz 0057 20:16 está ya seguir vale vale de acuerdo

Voz 6 20:21 Rafa no para

Voz 0057 20:25 perdona que corte todo percusión vocal de que podéis mandar vuestras sugerencias preguntas tonterías a la web del programa la web de la Cadena SER la gran web está hecha de ganchillo sí sí tiene tienen muy mal encaje en en en el mundo digital sí porque está hecha de ganchillo entonces el la comunicación con los sistemas en pie a la fibra óptica un son dos lenguajes diferentes no suelen bueno las buscar la compatibilidad y ha sido así es difícil no soy contrario bueno de ganchillo pero que aloja la posibilidad Aloha

Voz 2 21:04 va a interponer un collar de flores ahora que aloja al ojo

Voz 5 21:09 la posibilidad de que ustedes manden Sarkozy casi nosotros las comentamos correcto como hecho más su de Reus Asun que no hombre Lleida Reus y muy

Voz 2 21:17 muy concreta del Mundial de fútbol si hicimos un Mundial y no vino nadie no se promocionaron mal dice la española cuando besa a veces fije puesto es común a todas las nacionalidades eh

Voz 0057 21:36 él

Voz 2 21:36 la finge miento a fin de Zaragoza dice me encanta

Voz 0057 21:40 ya eso te va a gustar a ver muy difícil que no te guste me encantaría

Voz 2 21:46 como muy conoces no hombre poder por el poder de conocerme no la las la magia de la telepatía no poder del poder verme tan más que ver

Voz 0057 21:57 a menudo me encantaría dice tener dos casi para poder comer un bocadillo y tocar la gaita el mismo día

Voz 2 22:05 yo sueño no sueños se suele ay qué rico

Voz 0057 22:12 temo quién no querría es bueno pero ese tío dura o tía dura poco eh por qué hombre van a por él la sociedad va por el la sociedad no puede permitir comiendo un bocadillo de chorizo y tocando la gaita no está España ya para soportar más cosas así y bueno yo creo que España no me cabe todo ya ya Idoya de Vic sabes que tienes una enfermedad muy minoritaria cuando lleva tu nombre

Voz 8 22:35 un clásico

Voz 0057 22:39 es heavy bien si había un chiste de eso no eso no eh dice que que decía no es una enfermedad tienes Estela a ver nuestra enfermedades de Smith Schmitz es grave

Voz 2 22:56 no sé si algo así un poquito más trabajado igual para ir esto ha sido como un chiste a la plancha no como como como capaces dieta de humor los dieta y te ponen un chiste mal le dan planes sin sal de sus un vaso de Vichy al seis ideal

Voz 0057 23:22 la verdad que te aprovechen venga te toca a ti te toca Ernest de Girona dice para cuando un Twitter telefónico

Voz 4 23:29 eh

Voz 0057 23:32 más que la línea ese corte a los ciento cuarenta caracteres de conversación el sueño de todo hombre hombre bien bien bien bien oye me lo parece ahora son los mensajes de Whatsapp James un poco un Twitter pero una cosa que quiero plantear a lo mejor da para un estudio de campo a lo mejor campo los estudios si el se habla menos por teléfono si el poder de preguntar eh eh Juanes yo te ofrezco el poder de responder sí creo que sí sí la magia de la comunicación sí sí sí dice la conversar de la respuesta no pero el Ibex te digo desde la irrupción de la mensajería y la gente no habla tanto si es más te diré más perdona perdona perdona el que habla mucho si es que vamos a ver cómo te diré de la nación poquito de la educación exacto exacto osea la la mensajería para que me da más y lo podías haber resuelto con un mensaje verdad sí

Voz 2 24:34 el juez de la Capilla Sixtina

Voz 0057 24:37 la que piensa hemos tocado nuestros dedos índice la Capilla Sixtina que tú empiezas de arriba por qué si vamos al simular el cual el el fresco de la Capilla Sixtina de la creación de verdad porque todo empieza a poner eh porque te crees Dios no

Voz 8 24:53 no

Voz 0057 24:54 primero porque soy mucho más alto que tus ideas no no pero es que ha estado feo vamos a hacer el cuadro eh yo te doy la vida no vamos a hacer una clara Capilla Sixtina democrática hizo una Capilla Sixtina de cómo debería ser claro que es igual igual igual pero

Voz 4 25:12 por el momento ha girado

Voz 9 25:21 no nos apartemos del tema a vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y a lo mejor la vuelta podemos comentarlo la hay

Voz 0057 25:27 son de la mensajería establecido

Voz 5 25:29 entre ya definitivo para exasperación de muchos del Barça pero continuo bla bla bla ha dejado al descubierto a los pesados de las llamadas porque antes todo el mundo llamaba porque no había otra solución

Voz 0057 25:41 sí pero al que llama tiene un cierto placer

Voz 5 25:43 incluso abuso

Voz 0057 25:45 la telefonía si estás de acuerdo si entonces no da para campos de trabajo

Voz 12 25:51 no no bueno

Voz 0057 25:54 yo yo es que me me va bien para la circulación de las piernas porque de paso me levanto claro vale pues hablando de la circulación de las piernas si circulación pierda vamos a hablar luego de lo de las bragas vale perfecto eh pues a la vuelta de la publicidad desvelaremos que ha sucedido cuando Berto propuso que vinimos con bragas de mujer debía haber abortado aquello en aquel momento

Voz 6 26:32 nadie a la improvisación es lo que tiene

Voz 13 26:38 sí

Voz 2 26:51 quiero ser como todos los hay

Voz 14 26:54 bueno lo primero ha sido comentar los dos por la misma puerta no sabes si eso de pasa tú no sé yo no los dos no

Voz 0057 27:07 bienvenidos de nuevo al nadie sabe nada de la Cadena SER seguimos aquí en esta hora de Radio bienvenidos si quiere tener la última palabra

Voz 2 27:19 bueno ya ven vamos ya la cuestión que nos ocupa porque él lo desagradable cuanto antes te lo quitas de en medio mejor estamos

Voz 0057 27:27 de acuerdo no bueno que hemos venido hoy con bragas de mujer yo me he puesto a unas bragas de mi mujer sí supongo que tú la tuya entonces no no bueno estuve a punto de poner uno desde la tuyo vale ya

Voz 2 27:38 no es que centra muy bien ese tipo de chistes Pelosi que te gusta Un poco por eso lo hago

Voz 0057 27:43 no no me molesta

Voz 2 27:46 ella escucha programa Hilario muchas gracias pero no siente nada de atracción por Tía no te lo va a decir una vergüenza

Voz 0057 27:54 pues voy a Andrés no ya está pasando

Voz 2 27:56 ya

Voz 0057 27:57 no sé bueno oye pues sí efectivamente Berto yo no es que no sé cómo pasó eso porque luego luego viene todos los los alrededores de una decisión errónea Andrés yo entiendo que no recuerdes como pasó la semana pasada pero que había olvidado ya que lo explicado en este mismo programa de hoy eso ya me preocupa más es que estoy redundan que lo explicado ya de dónde perdona estoy dando poderes que te has vuelto súper CNES estás en el aquí en el ahora pero pero lo que te quiero decir es que mando todo quiero contar cositas alrededor de esta decisión como por ejemplo llegar a tu casa decirle a tu mujer a Silvia oye Silvia y bueno sería está como lo ha hecho a través de es que Silvia además lo encontró muy normal digo me tendrás que dejar unas bragas para la semana que viene emitió hace coger las que quiera

Voz 4 28:42 no

Voz 0057 28:44 no pues yo eché a usted ni ni ni un detalle de que por qué creo yo ya te va bien tu carrera ahora no ella pero tú sabes con quién vive en los cuartos entonces nada esto es decir tenemos un plan lo quieres contar tú bueno creemos que no es no sería justo Estopa

Voz 5 29:05 perdona que te corte necesita ausencia total

Voz 0057 29:08 música hemos estado hablando poquito antes Sandro yo de cómo plantear esto y creemos que que hola buenas tardes buenas tardes creemos que se debe enseñar pero también creemos que hay que hacerle un pequeño homenaje a la radio esto de que ha llegado el vídeo a la radio yo ahora puedes ver todo lo que no se ha quitado a los profesionales de la radio y a los que oye en la radio los que escuchan algo de esa magia que el poder de las FARC y entonces lo vais a ver pero lo vais a verle aquí las cámaras enfocaba vosotros van a tener pues como estos y su que el One Cup sabes

Voz 4 29:50 acción porque se veía era como

Voz 0057 29:55 entonces no quiero ver móviles y nada va ser un flash lo que quiere decir lo que quiere decir es que por primera vez insisto

Voz 5 30:07 de este programa que lleva ya no se nunca siguiéramos tres cuatro o cinco años que no sabe cuatro

Voz 0057 30:12 daños para la temporada que no está en vídeo e va mal

Voz 5 30:15 temporada que no no no pues por primera vez durante todas las temporadas convirtió los segundos en los que vamos a mostrar al público aquí presente nuestros

Voz 2 30:27 nuestras Bracons es que nunca en tantos años de radio

Voz 5 30:34 esto van a quedar sólo en vuestra retinas

Voz 0057 30:37 no puede haber un trabajo adecuado pues si quieres no yo no yo no yo cuando señoras blancas ya por lo que también y auguró es que para muchos este será un momento histórico en su vida si luego se preguntan dónde estabas tú el día de que tiene

Voz 5 30:52 las bragas

Voz 0057 30:53 pues estaba allí Oh My God que esto era una élite que son los que lo vivieron además a programas de radio esto pues lo lo vivirá en casa pues como debe ser a través de la radio

Voz 5 31:04 para hacer esto necesitamos a quizá una música o yo no estoy compañero Oli que va a sujetar los ricos porque es lo que tiene bajarle los pantalones quién no sé si te ha pasado alguna vez le buenas tardes bueno

Voz 15 31:19 no no me ha pasado nunca que mientras no haya una tercera persona aguantando me el micro

Voz 7 31:27 bueno pero esto va a ser un poco yo no me voy a regalar al final me voy a volver a tapar no

Voz 2 31:32 no voy a hacer ahí no voy a voy a hacer desfiles de Victoria's Secret todavía no quiere decir que yo no no voy a empezar a entonces es muy frío yo me estoy acordando ahora giro doy me estoy acordando parece bien bajar

Voz 0057 31:51 Irak

Voz 5 31:54 ahora me estoy acordando una entrevista que me decía el otro día me decían notamos una madurez en tu estilo

Voz 2 32:00 yo les decía yo les decía hombre claro todo el cómico práctico ya cincuenta y dos años haciendo una crónica de mi tiempo me regale sabes se nota mucho el programa yo gracias a Dios ese hombre ahora para escuchó bueno no lo ver lo va

Voz 0057 32:16 sí

Voz 2 32:17 bueno es señal de madurez hace unos años enseña

Voz 16 32:22 sí

Voz 2 32:23 vale vale vale vale va Oli

Voz 0057 32:26 debes hacer como de trípode humano eh

Voz 2 32:32 tienes que hacer mira una mano más hay perfecto es decir que cómodo no estoy ahora mismo yo cojo vosotros los pantalones yo haciendo de como de rodillas no

Voz 0057 32:43 cuando las cuando consideró que tener que estar con uno en ningún momento no

Voz 2 33:02 o es que no he sido aplauso del nervio Últimamente estoy interpretando los aplausos anormal a mí lo que me reconforta saber que lo están pasando tan mal ellos como y eso es muy interesante porque tú solo jugada eso hay un abismo de dolor el poder del dolor cívica cosa que daba mucha importancia

Voz 8 33:26 claro que voy

Voz 2 33:30 hombre yo es que te das cuenta cuenta primero como son las que he visto un ojo en la he visto no hay pero esto vale tiene también mucho nuestras mujeres también claro claro sería lleva el ojo de Shiva la mía casualmente venga hay algo de azar en todo esto casual no me vamos a regalarnos casualmente se compró una graciosa llevan un gato

Voz 0057 34:03 sí

Voz 2 34:03 sí yo dije Quiero esas bragas y dice también que sí sí vale yo llevo un gato curioso porque yo a veces me refiero a los genitales femeninos como gatito mira la confianza dio media gatito por ahí parece quema Huya si me tengo que preocupar

Voz 0057 34:28 en serio yo quiero huir de aquí

Voz 2 34:31 vale relájate Vega bajamos gira pero gira entonces ya te puedes marchar aunque no me enfoque que los objetivos son muy goloso cámaras giradas vale

Voz 4 34:43 sí ya

Voz 8 35:04 gracias a vosotros

Voz 2 35:07 nosotros por esta oportunidad bueno este sueño ahora vamos a resolver lo que motivó todo esto que es el tema de la comodidad cómo está viviendo compartido

Voz 5 35:16 lo bueno es que no es un buen texto que hemos hecho perdona no quería decirlo antes esta para mí no es la braga femenina

Voz 0057 35:24 que yo imaginaba hombre pero yo voy bien claro yo también voy muy cómodo pero es que yo yo quien imaginaba que la braguitas ceremonia primero que no está diseñada primeras hombre como era la tienes idealizada da igual si es fantasea o mucho con con la prenda ya veces idealizada es una prenda que está pensada para incómoda sí pero me temo que el otro día la morfología del cuerpo masculino no es la del vale si tú tienes algún problema de contención Seat está te está revisando porque a ver no están conteniendo bien tejidos conteniendo muy bien pues ahí ahí lo tiene vale porque piensa que también hay

Voz 4 36:08 hay gato gordos digamos ahí está existe Garfield

Voz 2 36:14 lo llevo cacharrito no chorrito yo no he podido verla ha pedido que estaba tan nervioso con lo mío que no ver pues bueno luego nos has enseñado es una cosa muy

Voz 0057 36:26 no

Voz 15 36:29 hasta aquí el experimento bragas

Voz 0057 36:34 vamos a poner una canción musical porque el ambiente debería relajarse perdona aquí el público

Voz 2 36:40 no quiere emitir alguna opinión no no no no te olvidaré no no quieren olvidar esto tío no hay no hay caras de alegría eh yo creo ahí estupor ahí estupor un poquito de música

Voz 0057 36:54 la ira y ya está

Voz 18 37:52 sí

Voz 2 38:08 bueno bueno bueno parece que hasta la música es está

Voz 0057 38:11 meando en el estilo improvisado que ha adquirido este programa no como ochentero esta canción seleccionados duros si yo nunca seleccionará haría una canción pero bueno es la grandeza también es la magia de la discrepancia no eh es el enriquecimiento de lo diferente no Elvira estás hablando de la canción eh cruce de whatsapp que hemos tenido esta mañana si lo he hecho una captura para que se ve a sí

Voz 5 38:37 bueno sí le contaba el público aquí existente mientras estábamos escuchando la canción que esta mañana le manda aún balsámico

Voz 2 38:42 a Carlson a bragas de mujer y él responde venga sí pero reaccionando como un solo hombre ellos

Voz 0057 38:51 esto estoy tomando café recibo miro bragas de mujer venga venga

Voz 2 38:56 a trabajar es un nuevo día la oficina la grandeza la grandeza de la complicidad si he

Voz 0057 39:04 me retomar el nadie clásico por Jamal

Voz 2 39:06 lo de alguna manera

Voz 0057 39:09 dice Amparo Sánchez en Madrid alguna vez habéis visto a alguien resbalarse con una cáscara de plata no es es un clásico no no una cáscara de plátano no yo he visto pisar una mierda un gran actor curiosamente esto pasó aquí al lado

Voz 5 39:27 estamos en la calle Caspe Barcelona donde hay un teatro mítico el Tívoli hay bueno vamos a decirlo todo estrenaba montaje Josep Maria Flotáts Josep Maria Flotáts si gran actor

Voz 0057 39:39 cantaban también Tótem punto Hatem

Voz 2 39:43 sí

Voz 0057 39:43 porque frutas si tienen muy claro te vi se conoce yo estaba aquí en la radio como siempre porque vivía aquí ya entonces salgo estaban a punto de estrenar Isaac in en el árbol de al lado no sé exactamente cuál a Flotats y hace jazz ska

Voz 2 39:59 y pisa una actor pero guapa guapa e ya miran casi snow board no estaba prácticamente era es no sé si es no

Voz 0057 40:13 pues qué suerte tiene fíjate la tontería ésta tiene está a punto de estrenar a una por delante el teatro esto barcelonés Tito no sé si es un éxito o una mierda muy grande pero bueno ya sabes porque no por de los caballos ya ya ya ya bueno alguien no sabe porque existe mucha mierda en el teatro bueno porque si había mucha caca de caballos que habían llegado muchos carros ya había venido mucho público para bien o gente muy mal educada es decir los ingleses dicen los de que te rompan una pierna Kalex yo no sé porque vienes bueno porque la gente lo pondrán Twitter porque si pisamos la mierda que te callas interrumpió es la pierna claro a un paso más allá por cierto supongo que mucha gente se enfada hará porque en Youtube no este este momento en bragas eh los lo escribirán los comentarios vale es mi respuesta ok guay Koke y dos all right sí el guay vales me parece guay es una decisión pero qué tal fue el día de las adiós no lo celebramos bueno yo no hice nada pues mira esto celebrada hoy esta es nuestra celebración del día de hoy para mí el día que días hoy Bush pero bueno ves después de ser cualquier día vale vale hoy para mí es el día de la radio y lencería eh

Voz 5 41:38 que a lo mejor que inciden habría que mirarlo pues no para mí coinciden vale pues ya está perfecto alguno dirá hombre con lo que habéis hecho en televisión anda que nos hemos visto de manera ridículas ya pero no hemos madurado

Voz 0057 41:55 venga que te toca Atica Alex leído nada hoy casi he leído tres Alex de Barcelona dice Si en el Hemisferio Norte del agua que se cuela por la bañera gira en sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur gira en sentido contrario en qué dirección gira en el ecuador no gira se eh yo esto os giras no estaba Ecuador no que tienes que coger la pica la pila la pila la pila pica fregadero fregadero quitarlo de su anclaje iba a porque no se va a los lleva

Voz 5 42:31 se produce un efecto de la

Voz 0057 42:35 la magia del efecto no tienen un problema en el ya te dicen que no se le ocurre nada entonces yo dije que la tienen pues pues la tiene todo el mundo sabes llevaba un agujero en el suelo no tampoco tampoco cogería a cómo manejan los acentos sigue muy bien

Voz 2 42:50 totalmente alguien de Quito

Voz 0057 42:52 no está uno Ecuador claro no el país sino en la línea sí sí no no Ecuador el poder de la concesión de Ecuador país te digo ahora ah pero ahí sí que gira en el sentido de que está al sur El jugador

Voz 4 43:04 a Ecuador

Voz 0057 43:07 por favor pregúntame países momento entonces yo te voy diciendo esto es importante Ecuador está por debajo de la línea de Ecuador si hay que hablar con esa gente Ecuador dio nombre llevan un error en un nombre un poquito sí pero pregunta me países de Centroamérica la región por cierto vale o muy castigada Honduras ahí no gira dime otro El Salvador hay gira todo va a República Dominicana Panamá los creemos que debe girar no si todos los demás estados pasan cosas no puedo decir tendría que investiga vale

Voz 16 43:47 bares y ya está

Voz 2 43:53 ya está vale hasta aquí la investigación ha sido una investigación muy paranormal me encantaría un programa de investigación así todos basado en suposiciones intuiciones dada contrastado La Sexta Noche qué sabemos del el nuevos hallazgos en Egipto sabes que encontrar una tumba obra nueva

Voz 0057 44:22 eh sí muy cerca del Valle de los Reyes que también dices

Voz 5 44:27 la mira que yo lo han lo han escapado veces se saqueado pues ha había una comportan como cifró la tapa de alcantarilla

Voz 0057 44:35 es una puerta que nadie dice uno vamos

Voz 5 44:37 yo estaba todo allí montado perfectos sabes lo que pasa es que

Voz 7 44:42 bueno dicen que hay que es lo que está excavados

Voz 0057 44:46 treinta por ciento o un veinte por ciento de lo que hay no se tendría que investiga bueno lo que se cuenta es eso que hay un ochenta por ciento de

Voz 19 44:54 de ruinas que todavía están por sacar pues eso lo caro también propone

Voz 0057 44:59 es la vez claro Ponte y que si la sacas estás a la vez que

Voz 19 45:01 el problema también primero toda la tierra

Voz 0057 45:06 toda la tierra caseta caos si la tiran suele echar de golpe te carga el te carga un una una una comunidad autónoma

Voz 5 45:13 sí

Voz 0057 45:14 eso para empezar y segundo que crea un caos turísticos la gente que no le duele da las vacaciones ya ya ya porque el turista siempre tiene un afán completísima que es buen fan completísimo pues que quieres verlo todo te pasa aquí que llegase a una ciudad y aunque la ciudad sea muy grande no suele pasar mi mujer tú sólo tienes dos días pasa mi mujer y yo cuando llegamos a a vamos de viaje acabamos muy agotados porque tenemos afán completísimo entonces hay que verlo todo muy rápido a veces es muy rápido pero entonces no te queda nada no sabes no cansa hay estrés no queda posó de nada no hay post nada hay como es muy rápida

Voz 2 45:53 el Museo Británico

Voz 0057 45:56 sí recomiendan el tres días nada al profesor rápido no

Voz 2 45:58 no los tengo todos los tengo en esta sala rápido corriendo por las talas no como Tom Hanks no había demasiado tarde sumerge a no sé

Voz 5 46:10 sí sí sí sí bueno yo no yo no tengo te contrario yo soy para desesperación de los que con los que viajo de seleccionador cosas y es decir tiene al accionista selecciones visto nada dice no es que no volveremos más la gente también es muy apocalípticas

Voz 0057 46:22 claro lo veremos nunca más aquí hombre

Voz 5 46:24 yo fui sé igual si yo qué sé tampoco vale

Voz 0057 46:29 venga seguimos de Barcelona hay alguien que vea enteros los anuncios de Youtube eh

Voz 2 46:35 el que los pone

Voz 0057 46:39 Isaac de Barcelona mi novia jamás cambia el rollo de papel y casi nunca baja la tapa del UPC mi pregunta es si ella ya hace todo eso lo que me queda a mí el de Basauri Si pudieras cambiar tu idioma materno para saber otros diez idiomas aceptaría hombre uno por diez claro pero no muy bien sea a renunciar al tuyo no renunciar al tuyo a cambio de otros días saco algún hombre pero en tu lugar de origen no puede asustar describió no porque de los otros diez yo pido que uno sea el que era el Materno

Voz 4 47:23 entonces lo tengo pero no materno de Marta

Voz 0057 47:26 es esto lleva materno no tengo lo cambió por otros diez pero entiendo igual con que imagínate

Voz 5 47:31 entonces eso Berto Romero estás viviendo en Barcelona y te habla te habla un español el te dices bueno no es que

Voz 0057 47:37 no no hay no no les digo qué tal cómo estás aquí dice que ve nada español se lo aprendí no es tu lengua materna no esto era lo que proponía este pues

Voz 2 47:49 sale habida había un vacío legal en su propuesta en esto a ver si preguntas mejor

Voz 0057 47:57 mientras en inglés en francés dice Daniel Se dice to play o You para tocar una pieza musical en español a veces decimos ejecutar que hijo de tuvo esa PIL ocurrencia con razón tenemos el IVA cultural como la tenemos mira eh de que completa esta eh actuar también actuaría igual ya ver esto empleo Juve y aquí es actuar no jugar es pretender es verdad vamos no estamos en eso si me dan a escoger contra el lenguado qué qué problema ahí no

Voz 6 48:37 las

Voz 0057 48:39 palabra gafas dice Fausto Dream desde Twitter es horrible no sería mejor llamarlas espejo vuelos Carod Fausto Dream dónde vas a parar o anteojos eso se dice mucho los ojos ante ojos sí pero este jueves que bonito sí muy bien muy bien tiene una tienda tiene juegos muy multi Espejel los no no es verdad de Alejandro Sanz cual anunciando gafas súper creíble no

Voz 2 49:14 yo me va a muerte con esa eh pero pero no dice a veces como habla Alejandro a veces la verdad es que no sé lo que dice pero lleva gafas

Voz 0057 49:24 así de mira dices imaginas Alejandro héroes a Gaza en un programa de Prime Time de la primera después del no pero quiero decir quién leo si si tu nombre que te va a meter una hostia vale vale vale venga José Fran de Almería conocemos el apellido del ratoncito Pérez hizo nombre igual deberías madurar ya un poquito eh José Franco pero bueno a sus treinta y cinco años que esas dos preocupaciones pues bien va no se han ahí esté Twitter dice porque todos los mentalista se pintan las señas de negro no

Voz 2 50:06 ahora para disimular la carroña igual no

Voz 0057 50:09 tampoco porque igual escarbando siempre en las tierras no iba los mentalista sí pero imagino si desenterrar que hace santo ni mirando en el jardín de las señales de negro tiene cuerpo la ropa Anthony Blake pero siempre hay algo negro las los mentalista yo creo que es porque lo que te quieren contar es que si aprietan mucho la mente algo se algo siete siete así si se te ponen negro ya del esfuerzo ella ella como si a la ropa las uñas hago dos huevos

Voz 2 50:40 sigo siendo jugador negro etcétera pudriendo morados del esfuerzo me voy a dirá el número de Today de ponen como cómodos y Karlovy Vary bueno pruebas no quisiera yo dejar esta sensación

Voz 0057 50:56 esta imagen en la calle y en las cabezas de la gente

Voz 5 50:59 ya hemos hecho bastante daño a los aquí

Voz 0057 51:02 entes enseñando nuestra anatomía cubierta por placas de mujer pero prometemos que la semana que viene todo va a ser mucho mejor más luminoso y la semana que voy a tener una cosa que no es una prenda muy bien te va enternecedor pues nada así un placer como cada semana inodoros

Voz 2 51:20 aquí el sábado que viene gracias adiós

Voz 20 51:45 me gente como vive podio eh eh no vive sí