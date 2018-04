'El acoso escolar'

Voz 1 00:00 empezó cuando tenía unos catorce quince años ella cuando estaba en tercero de la ESO por tener comportamientos que no son masculinos no por ser un chico hace bien y tal pues fue la razón por la que ya me puso en la etiqueta de puede ser maricón y fue la verdad bastante bastante duros es Javier

Voz 2 00:16 una víctima que responde al perfil que dibujan los psicólogos un chico diferente según los acosadores y que no contó lo que le estaba pasando se calcula que el cuarenta por ciento si calla casi siempre para no hacer sufrir a sus padres y éstos acaban enterando si es que lo hacen casi por casualidad

Voz 3 00:31 llamada orden directora para decirme que mi hijo no había asistido en tampoco al colegio como que hoy tampoco ha asistido CSIF asistió el colegio me he vuelto para casa y he encontrado escondido ser un guión arropado en una manta y su teléfono móvil y al final pues ha roto a llorar inglés Richard con el señor me me están todo el día intentando y en el patio del colegio por eso no voy al colegio porque me da miedo de que me quedé muy muy duro

Voz 1913 00:58 los expertos avisan a los padres hay que prestar atención a estos signos

Voz 4 01:02 que están más aislados de de lo anormal que no quieren ir al centro escolar que te ponen excusas que tienen a matizar que no la cabeza que me la tripa que me duele que ultimamente apenas le llaman amigos son no sé no queda con ellos no se relaciona y entonces ellos lo que hacen es quedarse en el entorno ya de su propia casa no

Voz 1913 01:21 los datos del acoso en España varían según el informe PISA los acusados son el seis por ciento según la OCDE el nueve por ciento en cualquier caso siempre serán demasiados lo positivo es que el problema se visualiza cada vez más

Voz 5 01:33 los casos de acoso escolar detectados prácticamente se han duplicado han crecido un ochenta y siete coma siete por ciento en solo un año un dato más la mitad de los acusados y de sus amigos se enfrentan a los acosadores hace un año quiénes les plantaban cara apenas superaban el veintiuno por ciento

Voz 1913 01:48 con las redes sociales ha llegado el ciberbullying ese acoso que no cesa después del horario escolar que traspasa las aulas y el patio del colegio que les persigue en cualquier lugar y a cualquier hora del día los expertos creen que hasta el veinticinco por ciento de las víctimas lo son a través de las redes sociales y ahí las chicas se llevan la peor parte

Voz 6 02:06 cuando hablamos del ciberbullying sí que estamos poniendo cara a una victima más femenina siete de cada diez perdón son mujeres y las agresoras también son de género femenino en la mayoría de los casos

Voz 1913 02:20 en España hace seis meses que empezó a funcionar el teléfono contra el acoso escolar en medio año en recibido diecisiete mil llamadas ya hay también centros escolares con programas específicos para atajar el problema según los expertos es fundamental contar con la complicidad de los alumnos que no son víctimas ni verdugos

Voz 6 02:37 la manera más eficaz de luchar contra el unen trabaja con las actitudes de los que no son directamente las víctimas o acomodador

Voz 1913 02:48 ya por venganza porque son diferentes son las razones de los acosadores para escoger a sus víctimas es algo nos dicen que ha sucedido siempre así que ya era hora de ponerse las pilas para que dejemos de escuchar estas voces

Voz 7 03:01 me apartaban me insultaba no sentía sola tenía miedo

Voz 8 03:04 se lo contaba a mis padres orillo repetir inundarse con alguien que había repetido sería un poco guarra pija

Voz 9 03:11 marginada yo dejé de ir a las excursiones porque al final era otra manera más de inmortalizar

Voz 10 03:17 a mí me bajaba los pantalones en el autobús retiraba tiraba la mochila llamada a sus amigas para que me pegara

Voz 11 03:27 en quinto monumento que deje de contarlo porque no podía

Voz 8 03:32 que ya es fruto

