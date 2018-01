Nadie sabe Nada: Patatas separadas al nacer (27/05/2017)

Voz 1 00:00 señoras y señores con todos ustedes Andreu Buenafuente y Berto Romero

Voz 3 00:15 bienvenidos a nadie sabe nada muchísimo

Voz 4 00:18 pues gracias amigos aquí presentes en los estudios en Radio Barcelona ya a todos los que estén escuchando a través de la radio podcast tac oye me me han comentado adiós podcast no

Voz 0169 00:30 ya está vamos no no hombre plataformas digitales plataforma sensoriales variadas o Cruz red plataformas sensoriales e nadie sabe nada en no culos Ruiz ya óyeme con bueno nos han dicho que el programa va muy bien en su difusión pues eso después de la dimisión no por por por en unas cifras muy bonitas que bien yo no soy de de cien mil cuanto escuchan nunca me ha gustado lo vas a hacer una sesión no no no no no no porque no me seny el hastío no se racista pero el que me conoce un poquito sabe que yo nunca he alardeado de esto eh por lo tanto es que ni ni me quedan las cifras lo que me queda en una sensación de que el programa lo sigue mucha gente

Voz 5 01:12 se genera en mí la magia del agradecimiento me entiendes

Voz 4 01:17 y esa magia la voy a destapar la caja de mi de mi emoción claro para dejar escapar también la magia de la que gracias de verdad si no es fácil ser Papa natas eh no no es fácil tampoco ser sincero cuando eres cómico porque es que tampoco mala lo que siempre cachondeo y quitar y quitarle peso a las cosas ser ligero pero estamos aquí me hace mucha ilusión porque creo claro este programa

Voz 5 01:51 pues es muy libre al final la expresión de

Voz 4 01:56 el ligereza máxima de de dos cómicos que que se quién porque yo creo que la verdad es que se quiera sí bueno un poquito por ti también ha yo también yo te quiero tío

Voz 0169 02:06 yo también te quiero un poquito te quiero un ratito que estamos aquí te quiero

Voz 4 02:10 hombre a hombre no me quieras que luego quiero más cosas no me voy no pero acá yo no yo no soy exclusivista yo no quiero que me quiera sólo mi aquí capacidad

Voz 7 02:18 de amor puede tener una persona cuanto

Voz 4 02:21 cuánto amor le cabe pero eso no depende de lo que entiendas enfrente lo que entidad

Voz 7 02:26 cómo vamos si no Mendes y lo lo concretas en algo el amor no como

Voz 4 02:34 bueno mucho amor mucho más lo he hecho el amor es lo único que cuanto más das más crece es verdad que hay que pararlo aquí porque me estoy dando asco pues mira lo que me ha venido a continuación te quiero no lo que quiero compartir comercio espero que no sigo llevando bragas eh

Voz 6 02:58 las mismas de la semana pasada

Voz 4 03:02 a ver yo pero yo me las quite ya buena caretas el programa se grabando

Voz 7 03:06 desde entonces ya lo sabéis todo es yo yo hemos en la pausa programas hemos hablado hacemos seguimos jugando o o no nos retiramos yo la llevándose y otra cosa cuando yo vuelva a casa habrán pasar

Voz 4 03:17 ah pues el quince días de tu mujer que has hecho unas tres horas entre que he salido

Voz 7 03:27 los dos programas luego vuelvo ahora pasa tres horas entonces un pensamiento que tengo en la cabeza es estampa devolverlas al cajón por ejemplo

Voz 8 03:37 a qué

Voz 6 03:40 nada no

Voz 4 03:41 el uso de tres horas no claro yo

Voz 0169 03:44 la limpios hasta mañana pero cuenta los todas las cuéntalo todo eh han antes de volver a casa que es el de pasar bajo creo clara por un fisioterapeuta

Voz 4 03:53 sí

Voz 5 03:55 vete a mí se llama Benjamin eh

Voz 0169 03:59 que me ha dicho tengo que ir al fisio no sé qué hacer ahora que ir al llevo cambio llegó recambios me cambió pero por un momento pensaba yo llevaría abierto perdóname que no jugarlo exenta

Voz 6 04:07 sí

Voz 4 04:08 mira al fisio y cuando me haga de no darme pues velar bragas y ahora allí verás la condición profesional no mira mira con la con la la profesionalidad de este hombre la base detectar allí si él lo dice nada

Voz 0169 04:22 y te pones la toallita las baja un poquito sabes que el fisio te baja un poquito a medias

Voz 6 04:28 sí que rico claro Elvira ya que bordado

Voz 4 04:31 esto que que salmón crudo tan bonito

Voz 0169 04:34 pero fíjate que es el gran no no me preocupa porque él siempre

Voz 4 04:37 la recomendase dos personas Silvia Abril Itu con lo cual ese fisio tiene que haber visto ya

Voz 6 04:44 que ha querido

Voz 0169 04:45 ese momento en que el fisio o la fisio te baja un poquito el cazo en circuito nada es muy aséptico muy profesional porque en otra en otra situación madre

Voz 7 04:55 a porque eso está yo eso está regulado por ley creo si no claro es eso dentro de ir a lo mejor lo puedes denunciar ya por acoso

Voz 4 05:03 sí

Voz 6 05:03 encontré el dedo no trenes sólo cuatro eh

Voz 4 05:08 no no son dos dedos con cómodos delito

Voz 0169 05:10 había una vez un fisio no quiero que los sacáis de contexto porque no lo es me pregunto quién usted pasaje en glúteo quien no lo contrastes si vale pues ya está

Voz 4 05:20 sí

Voz 6 05:23 que bueno esto

Voz 4 05:24 hemos y me escucha eso no me lo esperaba que me dijiste que

Voz 7 05:27 no

Voz 4 05:29 dije que no porque me viento un poco porque sí

Voz 0169 05:32 es un músculo más pues por qué no

Voz 4 05:34 sabes glúteo porque no glúteo claro no está ahí

Voz 7 05:37 es siempre una más que cogiendo frío ya

Voz 4 05:40 me dijeron que lo dio todo lo hago sin gluten sin gluten bueno vamos a lo que te quería presentar hoy me dejas si yo tengo otra cosa que te quiero contar ahonda en que han puesto

Voz 5 05:50 la restauración

Voz 0169 05:54 vale bueno si quieres empezar tuyo te guardo el miedo no no no lo guardias pues el mío eh nos lleva al entrañable mundo de nuestros hijos

Voz 9 06:04 sí

Voz 10 06:06 eh

Voz 11 06:07 el un de agua de Física también esto no lo puede tener es decir sí a la consulta perfectamente y para él

Voz 0169 06:18 el paro la música que ella iba son fisio y te recibe con un palo es que sólo es osteópata Nos Zapata si quería compartir con vosotros Un

Voz 5 06:31 es un pedacito de de mi vida no

Voz 0169 06:35 luego así como ñoño ya vale si es que hemos empezado ya ahora muy rascando la columna estoy cuatro apuntes estoy estudiando piano esa es una mala noticia para el mundo de la música todavía como que todavía tenía entendido que lo habías dejado no estoy ahí practicando mis acordes y mis cositas se llamaba legal no mucho no soy un virtuoso puede ser que conociera

Voz 12 06:58 tu profesor de piano

Voz 7 07:02 y que me dijera que no estudiaba nada que no practicaba nada

Voz 4 07:05 no no puede ser otra pero puede ser que tú me has dicho que tu profesor te habían bajado un poquito la frecuencia si se autoriza

Voz 0169 07:14 ETA

Voz 4 07:16 no es que no puedo todas la frecuencia con la que quisiera que sí empezó Chopin ya

Voz 0169 07:21 carro Chopin y nada esto esto lo digo por para situar el contexto todos me he comprado un tecladitos esto aparatito los oye que que barato qué bien suena tío un piano en casa parece

Voz 7 07:30 ya no cuanto más barato mejor suena bueno

Voz 0169 07:33 es una cosa que te has inventado tu pero quiero decir a una tecnología acompañe mucho los cretinos como yo que sabiendo poner un acorde parece que u bueno ahí pero esto no lo importante el día que ya sepa ya vendré ellos en el concierto

Voz 4 07:47 de dos suelas esto te parece bien me parece parados programas me parece poco bueno eso todavía

Voz 7 07:55 no parece escatimar talento ya

Voz 4 07:58 no ha llegado la que sabroso con el arte me parece ser moroso es prueba de la SER también es que ser morosos oye que si bien la bien vale de la emoción no se te ha caído y Berto

Voz 0169 08:13 estás para mí os digan muchachas que se Lesaka igual

Voz 4 08:16 qué te estoy contando un retazo de mi vida

Voz 0169 08:19 tú puedes Un perro puedo preocuparme por las que lo hacen los perros que hacen

Voz 6 08:26 es que me preocupe por el público públicos si yo estoy hoy especialmente emocional que se te ha caído

Voz 7 08:33 el teléfono está bien

Voz 4 08:35 que no te das salud el rajó TS que a veces no no no está bien es un golpe el teléfono y se puedo comprobar la pantalla está bien pero pero a lo mejor está dolido ya como los vasos que son golpe y luego de repente un día estallan en el en el en el lavavajillas el vaso estaba ya con dolido agradeció en casa

Voz 6 08:57 dónde está el Andreu me inventaba un juego que es

Voz 4 09:15 tú tú no te interesa lo mío yo te hago una sorpresa estaba buscando algún elemento para desplazarme pero no me ha dado tiempo material

Voz 6 09:25 tira tira muy poco pero ya no puedo dejar las bragas de Casona

Voz 0169 09:45 volvemos a la selección retazos de vida donde estaba practicando piano hay iba cuando me pongo en casa no se porque mi niña de cuatro años Joana y es que no le gusta que toquen el piano yo lo entiendo porque nuestro comida

Voz 4 10:01 sí sí le interesa mucho quiere

Voz 0169 10:04 a ella no no no no no no le gusta se pone nerviosa acoge uno que tiene ya pequeñito que es el terror que le regalaron mi se pone al lado ningún otro que es más lo dice incluso así no toques es más digo diez minutos cada día cada siete días es una frecuencia soportable no que éstas

Voz 4 10:24 el ritmo de ensayo no ese es mi ritmo ensayó frenético entiendes que no avances no te pierdas yo dice es que se al lado bum bum

Voz 0169 10:37 yo no hay que respetar la música bueno en fin ha con lo que puedo ir otro día me invente una cosa llego pues por qué lo hacemos canciones juntos Le Riche hizo un quiebro

Voz 12 10:48 capo le interesó un poco como hacemos digo pues tú yo papá toca toca

Voz 0169 10:57 ahora toca asumido lo indonesios Papa toca eh papa toca va a tocar piano Itu sugiere una canción la cantamos entre los dos están en esa época de pro usé musical es esa época pues muchos años fuimos a ver el otro día La Bella y la Bestia personas según su denominación la Bella y Bestia personas vale vale para que es hacer un gol no quiero comentar nada yo fui a ver guardianes de la galaxia como persona también sí sí

Voz 12 11:29 cómo lo gozamos pero

Voz 4 11:32 esa es otra historia más me daba codazos me hizo abuelo se puede ver cómo se lo está pasando bueno pero eso es niño además básico

Voz 7 11:40 no

Voz 6 11:43 a ver si me entiendes está La Bella y la Bestia es mucho más no tiene muchas más capas de oye oye cómo te ves

Voz 0169 11:51 para la oye perdona público femenino infantil cuatro años dos horas y veinte minutos de película historia ya conocida personas o había visto llevaba yo también había visto cómo aguantó hice estoy un poquito cansada me dijeron todo lo siento las piernas si digo obtiene es que nos vayamos yo como dejando caer no media película un ya muy avanzada dice no porque quiero ver si se casan

Voz 4 12:19 como chistes los que el cine porno hasta el final exacto pero no tiene nada que ver bueno total que

Voz 0169 12:27 ella está con la en musicales entorno eh

Voz 4 12:29 el el

Voz 7 12:30 que el cine infantil porno por abuso a ir abusó de efectos especiales de todo eh

Voz 4 12:38 me parece pornográfico el no puedo coincidir con ya me he visto esa que canta y que eso es eso es porno porno tecnológico a ver si si tú te quedabas agusto pues si la cosa pues venga va entonces

Voz 0169 12:56 he traído hizo un documento que ha cantado los doce se se Andreu tú sabes para ver perdona eh que es que también te quiero decir es que el inicio de una carrera como compositor yo creo que sí

Voz 5 13:09 Stephenson con su hija es dice él yo Stephen Hawking

Voz 4 13:15 yo también me siento mal acabó se acabó con una mala postura oye pero una cosa es una mala siesta llevó los estamos nosotros vamos del tema eh dijo una de las mentes más preclara de

Voz 7 13:33 nuestro tiempo si no es tu caso quiero decir tú sabes eres consciente que canta Sun Quito regular

Voz 0169 13:43 ya no está escogiendo la la experiencia es que es todo esto lo escucha

Voz 4 13:47 ya algún día si no yo no he escuchado vale

Voz 0169 13:50 además tú estás estás a favor de ponerlo pues bueno yo quiero compartirlo con vosotros no es importante que yo canto no es sobretodo reparar en la capacidad de Composición surrealista de un niño que todos los años una sí pero a mí que me gusta el surrealismo es que no hay máxima expresión vamos a si a un niño improvisando no se puede superar venga hecha me lo todo por encima

Voz 13 14:21 esta historia comienza por anima me decía dijimos vía

Voz 10 14:27 no os os hormiguero

Voz 13 14:41 pero lo mejor sin lugar a dudas son los conejos

Voz 10 14:46 conejos

Voz 13 14:54 a lo mejor las gallinas que ponen huevos los patitos y los bonos italianos

Voz 10 15:05 eh

Voz 14 15:09 los más

Voz 6 15:15 por qué yo me sirvo un

Voz 10 15:36 vamos una crisis ya sabemos

Voz 13 15:39 digan los vas tú los más que tiendo está canción

Voz 6 15:49 esto no

Voz 13 15:53 no lo hemos visto nunca en eso estoy de acuerdo chica algún vómito

Voz 4 16:11 para mí buena gracias gracias como cariño

Voz 0169 16:16 lo tiene todo tiene todo tiene una letra que no

Voz 4 16:18 no no significa nada yo sinceridad tiene emoción

Voz 0169 16:21 pero cuando pones malo

Voz 4 16:25 fíjate como la gente aquí está mucho peor tú que ella mucho peor más

Voz 5 16:30 tiene sinceridad cuando yo dice

Voz 0169 16:32 dice dos cosas muy sincero de verdad tiene verdad tiene mucha verdad porque te dice esto no lo hemos visto nunca

Voz 4 16:37 sí y quiero que se acabe la canción y luego ya se dice que esta canción que esto es lo que deberían cantar muchos muchos cantantes Alex Ubago muchos de estos a ver quién es decir podrían incorporar este concierto Melendi por ejemplo sí sí sí entonces bueno yo creo que ha iniciado tenemos más

Voz 7 16:58 Andy Lucas

Voz 4 17:00 sí podían esto pero como saben quiénes y en general todo el mundo de la música podría aprender mucho esta pieza exacto no colgarlo gracias gracias hombre

Voz 6 17:09 pero bueno tampoco quieras

Voz 0169 17:12 no tampoco quieren saber algo ya estamos componiendo musical que de dos horas y pico también Quai de basado en nada fue igual llamamos asignada sabes una niña hay un adulto hasta que la gente el explote la cabeza bueno eso forma no ha trabajado

Voz 7 17:32 gracias a esta sede

Voz 15 17:41 a todo esto todavía no hemos sacado ninguna cada pregunta quería comer

Voz 4 17:47 sí sí el otro día fui a a comer enhorabuena donde creo que he identificado peor restó donde pero he comido nunca en mi vida sea yo damos datos de eso soy de comer quiero decir no lo ven conformar no soy de buen conformar y si tengo hambre

Voz 7 18:06 oye mira que este pescado está un poco pasado que este la carne está poco hecha hay quiero decir tengo los límites están no obstante son flexibles no mira yo creo que fue la playa la peor merluza que comió nunca primero no primero es que fui dos días seguidos sabes poquito tonto tuve el primer día pedí salmorejo y el segundo gazpacho

Voz 4 18:28 de reto

Voz 7 18:29 vamos un día allí te reto que me digas qué diferencia

Voz 6 18:32 entre uno y otro aparte de de

Voz 7 18:34 que uno llevaba unas verduras y el otro huevo picado el jamón de verdad era la la la la misma basura muy malo muy malo muy malo si los de ofender no pero de ofender y entonces la pedir una merluza que es la peor merluza he comido nunca un pescado que no no parecía pescado no parecía nada no no no parecía ni una gota

Voz 4 18:57 esto es una biblioteca eh sí sí bueno para con una casa una vivienda si quieres hacerlo

Voz 7 19:02 a ello es cuando vi vale vale

Voz 0169 19:07 que la gente lo dice todo nazis Viveiro total pues pero no las enmarcamos es cuando comes

Voz 7 19:14 muy mal dice bueno por lo menos Vicario las patatas que vienen con el pescado las patatas serán congeladas evidentemente pero que habían sido separadas sabían no habían dejado habían dejado reposar un rato para que para que se pusieran blandir riadas

Voz 4 19:29 mucho

Voz 7 19:30 Bush mundo preñados de aceite muy mal Dios una ensalada muy triste una una lechuga como de ponerle a un periquito

Voz 6 19:42 una zanahoria de bote rayado de esa que viene ya

Voz 7 19:46 todo muy mal y entonces digo venga y me ofrecen te digo voy a pasar voy a casa de postrer tiro alcance el café en mi vida son cafés tan fuerte

Voz 6 19:59 pero que se replegaron los labios para venta todo pero Faure

Voz 7 20:06 si se te sellaron una cosa muy fuerte alquitrán no el servicio es lo peor que he visto nunca sea una señora que gritaba te guitarra que aquí

Voz 6 20:18 había un plato que era brócoli el uno de los platos era brócoli podría brócoli Conca el griega bueno Holder en plan Thatcher pero Ascoli le digo perdón servido estaba corriendo instó a escote traer los platos prácticamente lo los dejaba caer a unos cinco centímetros de la misión caía patos Payne

Voz 0169 20:40 eh

Voz 6 20:40 la bebida que era Pedro Coca Cola Zero yo caía la lata daba un golpe al plato y había una cola para entrar en lo juro una cola gente pegando

Voz 7 20:52 la puerta

Voz 4 20:53 yo este tío este sitio no es que no entiendo no

Voz 7 20:55 nada no entiendo en Radio Barcelona Barcelona sea no tiene ninguna gracia ha tomado café era alquitrán señora gritaba te te tenía miedo ya gente golpeándose por entrar

Voz 4 21:13 bueno porque a lo mejor era el único a María de la Redonda lleno de restar

Voz 6 21:18 en una zona llena restaurantes donde bueno

Voz 4 21:20 oye tenía él de Coró luego de preguntarte qué tal cómo has comido no no no me fui a dio negros ojos tienes fuera

Voz 5 21:30 pero por qué volviste es que

Voz 6 21:34 el gancho un poco tío no piensa que están tan mal tantos

Voz 4 21:40 niveles

Voz 6 21:41 es complicado encontrarlo tan otra vez

Voz 4 21:44 pareciendo lo bueno es que no sabes muy

Voz 6 21:47 porque normalmente

Voz 7 21:49 restaurante pues hay algo que está mal mira la comida sana rica el servicio no o el servicio muy simpático pero la comida ajustaba pero todo todo la decoración feísmo a la puerta del baño no hay no indicadas o sea no no ponía que era el baño era una puerta como cualquier otra puerta se entonces entonces al baño te decían una para

Voz 6 22:10 allí pero tampoco Titicaca muy bien cuál

Voz 4 22:13 el baño mal negocio claro sucio pero bueno va hostia tío deberá te recomiendo que tenemos que ir

Voz 3 22:28 son una canción

Voz 4 22:31 hay pocas cosas peor con mal restaurantes como tiras tu vida por la borda en el momento en que más de necesitas

Voz 16 22:53 calvo pero su fútbol esté dejamos a Pepe un papel suba el esperpento pero P

Voz 4 23:44 está haciendo signos como ven ven ven pero no voy a caer ahí de Michael Jackson está Cancelo propuesto tú no me gusta mucho porque eso es canciones que propone porque igual sólo mando ninguna más sólo propongo canciones a lo mejor tú estás poniendo canciones el hombre claro igual las mías pero me flipa

Voz 6 24:09 que Jackson pese a los problemas de respiración que tenía eh

Voz 4 24:11 ya bueno si te mueves tanto si te parece vamos a creo que hoy hemos batido un récord de no

Voz 6 24:26 yo la no preguntas

Voz 4 24:28 el público cuántos no conlleva bolsa aproximadamente veinticuatro los minutos de programa no pasa nada sin acudir a las urnas esto es un récord en merece un aplauso gracias

Voz 3 24:43 gracias bueno que dilema si vamos a publicidad venga

Voz 6 24:48 hombre

Voz 17 24:49 nadie sabe nada ni Andreu Buenafuente

Voz 4 24:52 ni Berto Romero

Voz 17 25:02 Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 4 25:05 efectivamente los mismos que acaba de decir este señor hace pocos minutos hucha eso también sería sería jodido mediante que están escuchando un programa sin avisar cambian los presentadores se celebra haber dado eh bueno es hoy por hoy no quiero decir que empieza a Pepa Bueno

Voz 0169 25:25 pero igual te vas a desayunar y cuando vuelves esta Gemma Nierga hay sí bueno la SER hizo bonito son bonitos

Voz 6 25:31 la Grama eh toda la mañana de mañana por la tarde a actor de repente diría

Voz 0169 25:36 ya ha pasado el abismo voy a todas coño tanto trilero que seguido el de la Morera sabéis

Voz 6 25:40 es que me gusta cayó

Voz 19 25:43 no estamos apurando para intentar marcar una nueva cota no no no no no vengan venga Dani de Madrid dice os habéis dado cuenta de que los niños no se saludan ni cuando se conocen y cuando se ven no se dan la mano ni abrazos ni choca los cinco cuando empezamos a saludarlos como adultos

Voz 0169 26:00 bueno me gusta mucho esa pregunta porque en sus códigos son así e incluso con sus mejores amigos gays

Voz 4 26:07 te ven

Voz 0169 26:08 sí sí deberá fulanito fulanito en mi caso no es bueno te ganas que dices bueno amiga propicia el encuentro juntas las dos allí

Voz 4 26:19 hombre pero que hacía lleva

Voz 0169 26:20 los una hora

Voz 4 26:21 el incendio que querías verlo dice Si hay algo

Voz 7 26:24 yo creo que hay algo de pureza en eso que el ser humano lo tiene cuando nace cuando es pequeño entonces nosotros nos cimentamos a estar reglas sociales Isère recupera de mayor es muy común también entre ancianos y ancianas que él se sienta uno al lado del otro lado

Voz 6 26:40 harán rato cuando aquí se le ocurre oye pues están día malo no estaba pero pero hasta momento es verdad

Voz 7 26:47 es verdad ese momento no se saludan porque yo sé si hay algo de pureza en oye eso

Voz 6 26:51 por amigos no tenemos que estar recordándoselo todo el rato la hay buenas tardes no

Voz 0169 26:55 sí sí renuncien a todas las convenciones

Voz 7 26:58 la pareja la pureza a los niños y los ancianos muy bien muy bien también puede haber un poquito de Alzheimer a lo mejor estoy pero un poquito

Voz 4 27:08 a la educación también eso siempre

Voz 7 27:11 estar siempre gotitas ahí no los ancianos también mira como a los niños que como son adorables tiende a pensar que son bueno y no hay algunos que son muy malas personas igual que niños que niños cabrones

Voz 0169 27:22 pues oye mira sin saberlo Pilar de Zaragoza ha escrito al nadie sabe nada de la SER vino

Voz 7 27:27 haberlo escrito a nadie señala no sin saberlo

Voz 0169 27:30 a los dos temas que acaba de salir porque dice lo que nos decían nuestros abuelos es mentira dos puntos ningún niño ha jugado más de diez minutos con una caja de zapatos atada a un cordel

Voz 4 27:44 bueno no podíamos discutirlo El Pilar discutirlo eh si te diré que yo que soy un niño ya

Voz 5 27:51 nada

Voz 7 27:53 de posguerra conjugado con cajas de cartón bueno y en casa te lo contado muchas veces si la gran fiesta es cuando llega una caja de yo voy a encontrar cajas de neveras pues claro pero no sé si alguien tiene una caja en nevera bueno aquí no porque se Severiano

Voz 6 28:07 no

Voz 7 28:09 muy grande como para ocultarla igual lo ha dejado

Voz 4 28:11 nota de la radio que plegar la mucho para que no se vea pero es verdad un niño con una caja grande me densidad IVAs plegar dedicarte cartón a un niño con una caja grande hace Bibi quería ocupa una tarjeta de crédito pero cuando se detiene

Voz 5 28:26 es verdad es

Voz 4 28:29 es el mejor regalo cantan mi casa siempre ha sido una caja de cartón correcto luego hay que tirarla e también pero bueno ya cuando está pintada manoseada

Voz 7 28:37 quiere vivir ahí

Voz 4 28:39 no siempre se puede ser pues por desgracia

Voz 0169 28:41 nos vamos ahora mismo hasta Montevideo para encontrarlos con Martín los vagos cuando se muere suben al cielo o lo vienen a buscar

Voz 4 28:51 argentinos uruguayos

Voz 5 28:54 no no no nunca se la diferencia muy parecido eh eh

Voz 7 29:00 pero si no sabes la diferencia lo que has hecho es argentino se cura

Voz 6 29:03 atención atención que pasa aquí quiere hablar no quiere hablar por hablar pero nadie vamos a

Voz 4 29:11 eh

Voz 6 29:11 a colación de lo de los saludos a pesar que eras uruguayo a los que ha llevado a colación a colación David ningún uruguayo

Voz 4 29:33 Quique el hombre

Voz 19 29:35 pues yo quería preguntar qué diréis adolescentes como saludables como un imbécil

Voz 6 29:40 como cualquiera al ghanés adolescentes no no vale para nada

Voz 19 29:46 no no es que en mi época mi época tenía catorce quince dieciséis salen muchos más no tienes

Voz 6 29:54 casi veintiuno eh por favor pero querer lechones una tío veintiuno ya que no muy tierno

Voz 19 30:05 yo me acuerdo que salía a la calle y cada día cambiaban de saludo Juanma bonitos tienes

Voz 6 30:10 pues yo siempre digo que son verdes y me dicen que no

Voz 19 30:13 que no son verdes no esto no me da ningún reparo decir

Voz 4 30:16 pero cara eh no Laguna en la que Dago gozo perderse

Voz 6 30:23 no

Voz 4 30:23 dar esos ojos verdes mira que hosting bonitos Transit

Voz 0169 30:28 yo no supiera nada

Voz 6 30:30 es es deja de despista la perilla es muy de hoy le miró la perilla a ver la vida

Voz 0169 30:35 sí oye pero son como algunos otros como de fallo no coman a fallaba algo no

Voz 8 30:40 desde mi padre se iban para ver iban para bulés no

Voz 6 30:46 a ver pues abriendo de Cupido muy dilatada e iba a ser pasmado es que soy informático o Kaká

Voz 0169 30:57 no es serio tienen una full eh pero no del todo azul con un

Voz 19 31:02 centro oscuro es que me paren los tiene azules pero mi madre marrones a ver si juega a la expulsión que ha hecho ahí guapo este chico es mestizo de ojos

Voz 4 31:09 no

Voz 19 31:11 Mesquida Cuartero bueno oye como saluda en vuestra edad pues mira a ver a que Dominique no el yo qué sé

Voz 6 31:19 lleva hoy con voz ronca lo ves no es una doble no no es que a veces no siguen a su amigo hombre Alberto como tiene los ojos con una aventura

Voz 19 31:31 a ver cómo saluda este este era uno no no te acuerdas no la palmadita en Madrid hay puñeta

Voz 6 31:38 hemos también ella lo típico así no

Voz 8 31:44 también se dice que tiene esa fue bonito

Voz 6 31:48 pero el tercer el otro día

Voz 4 31:52 bueno no los vinos vale este era éste era como muy

Voz 0169 31:55 yo entero de eh palmadita

Voz 4 31:57 nudillos olvidaba a oye

Voz 6 32:01 bueno así

Voz 19 32:02 lo Buendía sólo nudillos así si luego e intentamos recuerda

Voz 4 32:06 qué Radio el así

Voz 19 32:08 si sólo un así es nudillos puñeta Cillo Esquivel otras con la mano

Voz 7 32:15 a lo mejor como de acción

Voz 6 32:17 si la cara es no no

Voz 7 32:21 vale vale has mate

Voz 6 32:24 mira te vamos a tener que pagar Barreda hostia al final pero no será por no serlo porque nuestra rabia es para que te cagas

Voz 4 32:32 eh

Voz 19 32:34 no no no que a calmante violencia nunca he vale puñeta Cillo y luego dónde fuisteis luego ya la mano pero de una forma violenta sea como sea de la banda Tamerlan bien sabes hay gente que te apretaba y te destrozaba los estés tú

Voz 0169 32:48 martes

Voz 4 32:56 no es verdad la gente que da la malo muy fuerte a mi me da rabia te también pero es que la te quieres demostrar nada

Voz 7 33:01 muy floja la qué tal un paquete Fráncfort

Voz 4 33:05 pero ese que busca busca busca la como la lámpara máquinas de tren así

Voz 6 33:12 este que te hacen la viuda este nuevo eh que me quieres demostrar no bueno más calmado ya va joyita oye

Voz 7 33:23 para acabar igual después de tiempo la pasada no se sé

Voz 19 33:27 no no es que no tengo muy muy dentro de mí claro claro como las bragas

Voz 4 33:30 oye las piezas de dentro de Olletas precipitado un poquito poniendo te pantalón corto por encima de la rodilla como si fuera gol

Voz 19 33:40 esto es que antes hacía calor antes de Semana Santa

Voz 6 33:44 que el año pasado ha sido un placer hablar con vosotros a David una última Mark David que madurar

Voz 3 34:05 no lo hagas caso que está muy bueno

Voz 4 34:07 la hubiera gustado a mí los XXI como si bueno no sé si seguramente Camacho vamos con más cosas pues eso no era centro uruguaya e va de acuerdo este era el tema no estos mira esta pregunta preguntas practique sillas dice Totti cuarenta se siempre

Voz 19 34:27 la verdad absoluta al mínimo conocimiento lo entendí

Voz 0169 34:30 las Totti es cuarenta y seis dice de Twitter que queremos saber el porqué del palito en las bolsas de pipas sabes ese palito que a veces que normalmente te pones en la boca es amargo horroroso pero sigue chupando no tiene ni idea no tengo ni idea hombre tu dominas un poco el tema el centros eh

Voz 7 34:48 lo que sí es verdad en frutos secos soy bueno has hablado pero yo las pipas siempre las clases acabas de los de los frutos secos las pipas tiene una entidad aparte las pipas tienen mucha entidad copas no es fruto de las pipas si es fruto seco superiores como como que por por hacer un un una analogía que tú entiendas en el fútbol es un deporte pero tiene suficiente entidad como para formar un universo por sí mismo no las pipas son el fútbol de los frutos secos

Voz 4 35:16 vale más su propio universo tienen su propia

Voz 7 35:18 la cosmología y luego el resto en frutos secos categoría sentirla puesto claro claro es que hay un mundo en la pipa ya claro tanto sabes no puedes identificar en la razón de que yo no me he especializado en pipas yo yo siempre he trabajado mucho el el fruto seco

Voz 1 35:39 sin cáscara a excepción de pistas

Voz 7 35:42 es verdad no siempre es blanco y negro pistacho lo deja entrar porque el pistacho si tiene tanto cuerpo digamos que la reventado la ha reventado la propia cáscara claro el pista es un pistacho

Voz 6 35:57 hablo

Voz 7 35:59 claro de pistachos vulgaridad te está diciendo yo quiero ser un fruto sin cáscara claro yo mismo me sobra cáscaras yo vivo estoy estoy trascendiendo la exacto exacto pues a la cosa entonces por eso no sé yo el palito si hubiera un palito en los pistachos yo te diría que pierda el de la pipas no lo sé pero nada más

Voz 0169 36:22 después intentarlo yo otra vez de demostrar nuestro sabiduría

Voz 7 36:25 alguien aquí sabe porque está en el palito las pipas

Voz 0169 36:30 el Barça

Voz 8 36:32 mueve todo momento que estas ya

Voz 6 36:37 atención a chica perdona todo a picar el lenguaje el lenguaje gestual también cuenta Ivo nadie no sabe te veo haciendo eso es lo sé y no quiero no quiero contarlo

Voz 4 36:51 por qué están palitos Chupeta vendió porque has

Voz 19 36:54 Puente

Voz 6 36:58 porque has Duarte

Voz 20 37:01 que tú te de la oca no saborea Vitali piensan deseo igual de dos sacas

Voz 6 37:11 según tú los que hacen las bolsas de pipas tienen unos palitos allí el salario alega suelte iba poniendo una en cada

Voz 4 37:22 quién lo dice oye esto son muchas muchas horas en el parque comida

Voz 6 37:28 sí sí sí Sevilla gracias sino es verdad mola

Voz 4 37:34 a partir de ahora incorporamos ese argumento para eso sí me los palito

Voz 21 37:40 los dos son programa

Voz 4 37:42 ya nadie sabe nada de la SER que aparte de servir para nada

Voz 22 37:46 oye a veces

Voz 0169 37:48 tampoco

Voz 4 37:49 pues mira desde Twitter Dick Pound pon pon dice pon pon que las instrucciones pone una cosa y tu madre dice otra aquí en haces caso perdona no te escucha o no el serio es que estaba leyendo leyendo tras te creas que esto es una mención cero eh no te he dicho es que no me te escucha en las instrucciones pone una cosa si tu madre dice otra aquí en la Cercas madre más bien a no ser que tu madre venga con instrucciones ahí tenemos un problema o que las instrucciones allá redactó tu madre hombre entonces ya estás muerto vale mano Mora de Twitter

Voz 0169 38:25 sí sí soy el puto amo de casa significa que mando yo o que estoy harto de fregar planchar

Voz 4 38:33 pero no está bien Manu nuestra vida manos lo primero es solucionar tus cosas y luego hablar con los demás vale a David que estaba del dice también tengo una cosa mano que deje ya de vivir solo a una pareja Yves cuenta cuenta es aquí y no es que me imagino que estás solo

Voz 12 38:53 Iggy busca su su nada nada nada

Voz 6 38:57 no entiendo nada

Voz 4 39:00 y si el puto amo de casa me imaginaba o que el en su locura de soledad eh su jerarquía está sólo mentiroso no sí si no es tanto entender no compartes casi es por respeto legal que acaben para leer yo otra pregunta

Voz 6 39:22 con la misma sinceridad con la que tú

Voz 4 39:23 antes perfecto me dices no te escuchado si ahora sí te estoy escuchando va eh pero estoy pensando que acabe de otro respeto e hice lo tiró la cara y te digo de tan respetuoso has caído en el en lo irrespetuoso

Voz 7 39:41 no paran a poquito sitio no no no no no no hay no hay falta de respeto en ningún momento

Voz 4 39:46 vestida no hay en esta edad yo estoy hablando Caca

Voz 7 39:49 sabes de de respeto pero a veces puede no gustarme no me gusta tu camisa over

Voz 6 39:54 te vas por un lado

Voz 7 39:56 obvió que vas por una vía muerta por ejemplo que ha cifrado en un tema que no te a ningún lado verdad es verdad tuyo camisas muy guay es que no sé si me gusta mucho o nada entonces te gusta Baden Baden si te crea una inquietud está te está comunicando al ver la magia de la ropa

Voz 6 40:11 eh

Voz 4 40:12 es tuya no no es de tu mujer estudios

Voz 7 40:15 la prosa que es porque lleva flores no y las flojito a las mujeres porque los hombres deben llevar pistola

Voz 6 40:21 a llevar Granada órganos calavera miembros amputados llevar flores

Voz 0169 40:29 la mano mira Manu la que has liado todo esto por tu culpa

Voz 23 40:36 actividad dice David de lado tu camiseta también me gustaría busca que no tiene nada

Voz 7 40:43 bueno un poquito una bayeta no de quitar sí pero tiene su punto es como como militar no se trabajo mucho lo que aquello caqui curioso que lo caqui que se relaciona un color que se relacionan con los militar con la dureza con la violencia con la agresividad con la conquista sea el nombre de un fruto que da más tocarlos se se se te hace polvo de los blandos rockers fíjate tú como es lenguajes era el mismo nombre crisis es un culo se decide seguro que comérselo ahora que eso comunica que enseguida se estropean

Voz 22 41:18 para eh

Voz 4 41:19 yo

Voz 0169 41:20 una pareja muy marrana yo no me muevo en muchos ámbitos por suerte

Voz 6 41:24 eh

Voz 7 41:25 por suerte Vega vete vete a Sabadell Pete siempre flipa es el percibo eh que aquí perseguimos

Voz 4 41:31 de verdad es que dice estoy hablando de eso es Berto no sabían ustedes que estas habla el caqui por Simon que es una variedad del caqui que tiene la la la textura de la manzana se más duro Tito vale entonces la gente que

Voz 7 41:46 me gusta del caqui rechaza el perciban porque lo interpreta como un caqui que no está maduro pero tú a tu cerebro mira para otro lado a veces porque no es un caqui que que está verde es otra ya vale bueno maestro estaría David de Sabadell dice la relatividad sobre el placer que da cagar solo comparado con el mal rato que se pasa al voy a decir hacer de vientre vale él juega mucho cada vez en el mensaje comparado con el mal rato que sepas al hacer de vientre

Voz 4 42:21 cagarse en realidad poner el lavabo donde hay gente cerca que puede oírte no hemos entendido nada porque he interrumpido tanto voy a volverla a leer

Voz 7 42:31 la relatividad sobre el placer que da un solo comparado con el mal rato que se pasa en un lavabo donde gente cerca que puede vete te estoy dice David de me

Voz 4 42:41 a ver si ida hace Favaloro ya están marrano va

Voz 0169 42:46 dice Andrea de Barcelona porque cuando quieres ir a correr tu cerebro encuentra cosas o excusas a veces incluso muy buenas para no hacerlo a mí me pasa eso eh pero que a todo el mundo yoga bueno hay gente que dice que le gusta deporte no es una peli son yo vuelto al deporte profesional se bajara que me yo me considero profesional espero como con el piano con poca frecuencia

Voz 4 43:11 creo que depende de los demás eh que te llamen profesional no menos percepción propia pero tío

Voz 7 43:18 no sé yo yo puedo hacer un poquito de deporte pero nunca lo hago con ganas algo que ya yo creo que me acompañara toda la vida

Voz 0169 43:25 me identifico con lo de Andre sabes pero incluso

Voz 7 43:28 estando vestido eh

Voz 6 43:29 tan últimamente hace deporte desnudo no

Voz 0169 43:33 vestido para para para deporte por ejemplo

Voz 6 43:35 pero cuidado con correr desnuda no ya latigazos en los muslos

Voz 7 43:42 oye esta esto creo que no va a gustar y nos puede dar un poquito de

Voz 4 43:47 David Villa Maki Maki lo enviado a gusto ya por qué cuando alguien llega tu casa por primera vez hay que ya de la casa es verdad que que convención no claro pero tiene algo que decirle primero no esconde nada

Voz 7 44:09 no si también tiene algo de si te pierdes menor que sepas que yo ya te explican poquito donde está todo

Voz 12 44:18 ya pero eso es como una convención social no sé si muy en desuso no Vero

Voz 4 44:24 la cual más que de cuando estrena escasa no pero cuando llega alguien nuevo también que no ha venido nunca otra cosa que te diré no pero sí es es si es Casanueva de Sí Se depende también la confianza que tengas no

Voz 0169 44:38 qué el morro del otro claro

Voz 4 44:40 mi agente me ha dicho me enseñado la casa no

Voz 0169 44:43 tú no nunca dice así

Voz 4 44:45 no creo un vendedor de hago por ejemplo el sudeste de Seur paquetes enseñarle la casa yo puedo decir maestro Alborán si irme pueden pueden a la casa donde lo quiero ver dónde lo vas a poner esto que has comprado este libro donde va no pero fíjate que eh

Voz 0169 45:04 esa convención social educando a medida que pasa el tiempo tú cuando se estrenó casa y más si te lo has hecho tú tras construidas hace mucha ilusión pero llega un momento en que ya va caducado la ilusión pero llevas más tiempo allí por ejemplo amistoso me pasa son son tres cuatro cinco años que hizo ya está esto no

Voz 7 45:23 puede ser

Voz 0169 45:24 no lo comparto tampoco pero

Voz 4 45:26 que lo compartes nada bueno no no muchas cosas

Voz 7 45:29 las pero lanzo un lanzo un un acuerda propongo enseñar la casa pero una habitación no enseñarla dar a entender que no se puede enseñar chato enseñas la casa no como Un pequeño juego eh tú enseñar la casa la persona tal entonces en un momento de una habitación que dicen no

Voz 4 45:50 no es no

Voz 7 45:53 vale hijo pero sí se pregunta que no va a preguntar pues normalmente la gente pudorosa no pues sí preguntabais habitaciones no no no

Voz 4 46:02 eh

Voz 0169 46:03 puedo puedo aportar algo sería sí que es cuando pases por esa puerta que tú ignora es sutilmente se oiga también muy sutil un sonido que tú tienes pregrabado o es que es que hay que preproducción mucho preclaro claro donde por ejemplo se haga una aquí una cierre con una sierra un taladro otra dentista algo enigmático

Voz 6 46:25 a mí un grito ya ya es sordo unas tenazas claro pero aquí está dando ya información bueno de que hay se tortura

Voz 7 46:35 de

Voz 6 46:36 igual hay sugiere que da cobijo a una célula de algún grupo terrorista ahí ya estás ya estás una oración de minaretes eso no tienen es muy explícito en esos días porque sí

Voz 7 46:49 malo tampoco es de la gente

Voz 6 46:51 me nada malo no

Voz 7 46:53 es lo que se extraños que tengan una mezquita en tu casa igual eso es eso sí eso extraen de tipo llenos mi suegra pero yo lo que yo te el juego que yo te propongo es dar poca información simplemente decir no no y esto hace que la persona crea que hay que ahí bueno a su te digo una cosa esa persona

Voz 0169 47:11 si se queda más rato el suficiente como para necesitaría baño que te dice voy voy a momentos abrirá la puerta con llave quiso oiga

Voz 4 47:24 con una cámara dentro una cámara dentro

Voz 7 47:27 que luego le enseñas el vídeo le dices pues antes de irse él va al baño el entrar en la habitación si la Cámara lograba tú lo dices nada entonces tú tiene alguien de tu familia te quedas con él y lo edita rápidamente Taylor en un DVD

Voz 4 47:43 cuando ya expides cuando te aporta cuando

Voz 0169 47:46 sí pero como última cosa eh gracias por venir

Voz 4 47:48 que ya está a una cosita a una cosita a todo un regalo

Voz 7 47:51 si uno es que es mira lo en casa y entonces en casa o lo ponen en la tele se vea él abriendo la puerta de la habitación y una grabación tuya que dice es un hijo de puta

Voz 6 48:03 no vuelva o o mi casa no vuelvan más

Voz 4 48:10 pero no hay un motivo de fondos todo artificio no es querer jugar este juego y ver dónde por qué no la vida es muy aburrida porque no hacer esto muy bien me gusta me voy a poner en práctica pues pero no

Voz 15 48:32 acostumbramos si así como apoya sita no para relajar

Voz 0169 48:35 Nos porque esta situación que acabamos de dibujar es un poco un poco tensa no dice Marián de Durango de Vizcaya hay mujeres blancos en el cosmos podrían blanquearse los agujeros negros ahora

Voz 8 48:48 esta exigua hola

Voz 6 48:51 Israel Galdakao hice cómo demonios sabe los científicos a la la temperatura del centro de la Tierra por calculando haciendo cosas de científicos

Voz 4 49:00 no me he atrevido que bajó no volvió a subir lo dijo desde abajo antes de llegar como una cerilla no en mi pueblo había un señor que es científico hasta que lo conté que no tenía notaba calor y frío así me acuerdo de eso se never hace amaban Elena Cortés

Voz 7 49:24 apenas neveras no nevera

Voz 4 49:26 las Vegas en plural no porque es plural

Voz 7 49:30 yo que sé unos motes gravísimas si el as de oros señor la espantá era otro señor también quiere dar a las cuanta un tipo la espantada

Voz 5 49:41 pero por qué es lo que si yo qué sé

Voz 7 49:43 al parecer un tipo que era especialista en poner sobre nombre y entonces esto iba bautizando la gente pero nombre el rarísimo e ventisca

Voz 4 49:54 sí es que sido super héroe no Priscilla hombre atención yo para ventisca

Voz 7 50:02 sentido preguntabas él tenía un porqué porque ventisca ese me acuerdo que le preguntaron porqué ventisca porque llegaste con un mal viento era medio

Voz 6 50:09 vetas ojo

Voz 7 50:12 a él le llamaban el camello

Voz 6 50:15 por hablar nunca te lo juro mi pueblo hubo una época en la que todo el mundo su nombre y lo unos nombres rarísimo

Voz 7 50:22 necesitaba como una guía no oye me he encontrado ventisca yo me yo me ha dicho que sí pero esto esto ocurrió en un barrio que fueron a hacer el censo en el centro se fue allí vuelve yo creo que tiró los papelera la porque yo vaya al barrio empezaba vive aquí Maricarmen ha no está mira está vive con el Drac con Conde Drácula que está la calle donde vive las de oro con las bueno todo nombres así no le cuadraban

Voz 6 50:49 pero a ver de Drácula es José Miguel yo que ser acordada los nombres reales

Voz 7 50:57 sí yo me acuerdo un tipo que que era el conserje en la escuela donde vivía que se llamaba Roque toda la vida que te lo conté todo mundo día murió hoy nadie se los había porque es la esquela ponía Juan no sé qué él nunca se había de amor roto y no dio fue su encierro si la gente se enteró pero unas horas más tarde que son muertos Roca el hombre rock que sí que lo ponía la esquela pone Juan Tato era él

Voz 0169 51:20 sí bueno fantástico oye no tenemos más tiempo pero me gustaría dejar una pregunta

Voz 4 51:25 ya en el aire y para que la plantes para que la piensa estoy la pienso yo y usted tienen más tiempo porque he leído es trampa todo este tiempo extra mira yo la diré Nos iremos vale vale la planteo Nos vamos vale podéis pensar la también el público e la manda

Voz 0169 51:44 soy uno más saque que me encantan el nombre su ayuno nombre de pila más Xaki apellido Twitter has preparado si a priori pasáis mucho tiempo juntos punto

Voz 12 51:58 se refiere a nosotros nosotros

Voz 0169 52:03 dice no os inquieta la posibilidad de terminar enamorados gracia

Voz 4 52:10 esta semana

Voz 24 52:34 ya

Voz 22 52:38 no

Voz 25 53:12 sí

Voz 27 53:41 no