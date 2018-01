Be OK: La crononutrición (27/05/2017)

Voz 0598 00:00 se escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 1312 00:49 hola buenos días hoy tenemos un tema apasionante envío Kay porque relación al tiempo con la nutrición nuestro organismo buenos temas apasionantes que están ya lo verán íntimamente relacionados Ángela Quintas es química experta en nutrición clínica Nuestra comprar era de debió que hay buenos días bueno Lourdes cómo estás yo digo muy bien muy contenta de ver

Voz 0187 01:10 para otra otro sábado otro día más contigo aquí compartiendo con nuestros oyentes puntos de interés decía que quizá este señor uno de tus temas favoritos no porque cuando hablas de él se nota que te gusta te brillan los ojitos la verdad que sí a veces bueno tú sabes que a veces tenemos en en la consulta pacientes que vienen a un poco de intentar paliar los los efectos que le produce el jet lag les ayudamos un poco la alimentación

Voz 1312 01:35 gente que por temas laborales tienen que cambiar de zona horaria varias veces si como a través de la nutrición pueden paliar los efectos de ese de ese cambio horario de ese jet no Diego sabes que dividían el tiempo en dos crono Siqueiros Cronos es tiempo como concepto como se mide la forma cuantitativa de referirnos al tiempo El Cairo es pues es la nuestra percepción cualitativa de de ese tiempo son dos conceptos filosóficos de lo dejo ahí me toca analizarlos ahora pero nuestro invitado de hoy es de los que dicen que hay tres tiempos como los motores de las motos Juan Antonio Madrid es catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia y especialista en crono biología buenos días

Voz 0279 02:15 hola muy buenos días encantado de estar con vosotros

Voz 1312 02:17 hay que nosotros de que estés porque hemos bueno hemos estado Jafar de Ando la web hemos entrado en el crono Lab porque este señor ganarnos lo va a contar todo es como una especie de maestro del tiempo no

Voz 0279 02:28 bueno somos relojeros del tiempo biológico

Voz 1312 02:32 qué bonito que bonito oye y Juan Antonio los tres tiempos que nos marcan la vida en las sociedades industriales cuáles son

Voz 0279 02:40 si en este momento estamos viviendo con tres o incluso cuatro tiempos no paran de crecer realmente cuando uno reflexiona acerca de cómo era la vida en los humanos hace unos doscientos años te das da que viviéramos en armonía con nuestro tiempo exterior nuestro tiempo ambiental y el tiempo interno pues no planteaba ningún conflicto con esa obtienen pues no en este momento estamos utilizando simultáneamente un tiempo interno que es el que marca nuestro reloj biológico un socialmente impuesto que nos lo impone

Voz 1 03:13 a un lado el el horario de trabajo

Voz 0279 03:16 especialmente si es en un horario en turno de noche Otón I rotatorio un tiempo social también impuesto pero por por horario de ocio un tiempo ambiental que es el que marcaría el sol la luz y la oscuridad que ha sido Berger que tradicionalmente ha puesto a nuestro reloj biológico claro eso cuando todas esas tiempos no coincide pues se crea una especie de esquizofrenia de dedicados temporal dentro de nuestro propio organismo que genera sin tomar por ejemplo en la una de la social una alteración de vida trabajaba turno algo que llamamos nosotros crono de irrupción referido

Voz 1312 03:51 al jet lag social es cuando se te des ajusta que te cambian el turno o cuando

Voz 1 03:57 que de repente no lo sé si él

Voz 0279 03:59 da social se aplica sobre todo a adolescentes jóvenes que cada semana experimentan durante un par de días Moon cambien sus horarios por ejemplo están durante la semana yendo a clase au asistiendo a una tarea un determinado trabajo para ello tienen que madrugar tienen que levantarse a una obra que no es Lucky su cuerpo su reinado interno le está dictando yo tendería a levantarse más tarde evidentemente entonces el plan privado de sueño y cuando llega el fin de semana lo que hacen es que se levantan mucho más se levantan de acuerdo con su tiempo interno ese cambio que se estima de dos o más horas entre fines de semana debía de trabajo en lo que se conoce como socia no

Voz 0187 04:43 pero bueno Iggy Juan Antonio qué pasa cuando se ajustan esos tres tiempos de los que habla el tiempo interno el ambientales social cómo cómo reacciona nuestro organismo

Voz 0279 04:51 diez We es el el organismo nuestro está preparado para que haya una armonía interna un orden el tiempo interno no cuando eso ocurre sufrimos muchas alteraciones por ejemplo hay problemas de insomnio de alteraciones de sueño no no no nos podemos dormir cuando realmente tenemos en La Ventana disponible para dormir no tenemos problemas metabólicos y esto es muy interesante podemos a engordar más tener resistencia insulina la probabilidad de desarrollar una diabetes tenemos problemas anímicos el estado de ánimo cambia aparecen alteraciones depresivas envejecer rápidamente algún tipo de cáncer empeoran el de colon próstata

Voz 1 05:34 el tema de la memoria los los las

Voz 0279 05:38 procesos cognitivos de memoria de razonamiento también empeoran cuando éste se produce esta alteración de relojes el sistema inmunológico se deprime bueno podría seguir contando muchas y muchas yo era broma

Voz 1312 05:51 vamos no nos vamos a ir analizando las porque dicho unas cuantas que son clave y que quizá la la gente no tiene en cuenta Ángela tu muchas veces Nos ha explicado los procesos internos por los que nos despertamos de madrugada me acuerdo que Raquel Calonge una colaboradora del programa Juan Antonio que fue a tratarse con Angela fue paciente de Ángela le dijo me despierto duermo mal Iggy Ángela dice a que te despiertas a las cuatro de la madrugada y él me dijo sí

Voz 2 06:20 el otro lado

Voz 1312 06:22 claro que siempre lo clava ella ella le dio la explicación biológica bueno y Mika en este caso porque claro está disparaba Rangel

Voz 0187 06:31 claro por la tarde bueno esto lo sabe Juan Antonio perfectamente por la tarde ese secreta un neurotransmisor que se llama serotonina que se fabrica a partir de un aminoácido de los esenciales de los que mi cuerpo no puede fabricar que se llama trip to entonces esta serotonina Se la conoce también como bueno no la hermana de la felicidad del placer del relax es un poco la que nos hace parar no bajar ese ritmo que llevamos ya para prepararnos para ir a la cama y a partir de la serotonina se fabrica la melatonina entonces si no hay suficientes era todo Nina como la melatonina realmente su punto más álgido es más o menos entre las tres y las cuatro lo que produce es un despertar entonces luego la gente lo que ocurre es que vuelve a dormir pero está como en un duermevela no vuelva a dormir profundamente entonces muchas veces cuando les preguntas tienes ganas de comer dulce por la tarde porque es verdad que el dulce aumenta la serotonina entonces te dicen si tengo ganas de comer dulce por la tarde a veces me siento un poco más triste y luego me duermo pero todos los días me despierto más o menos entre las tres y las cuatro de la mañana pues ahí tenemos que revisar si realmente hay una bajada de de serotonina que puede bajar por ejemplo en la menopausia por el estrés bueno hay distintas causas que nos pueden hacer y sobre todo cuando tenemos una dieta que tiene déficit de este aminoácido que se llama to Fano que como es un aminoácido esencial Mi cuerpo no lo puede fabricar luego lo tengo que ingerir a través de los alimentos

Voz 1312 07:49 Juan Antonio

Voz 0279 07:51 sí sí perfecto la la relación que hay entre el la estricto Fran no se lo Tonino y melatonina es muy curioso que la melatonina sería la hormona la noche la que nos hace dormir dulcemente fundar en cambio el las pues no mantiene un estado de ánimo pues activo Hay y alegre no todas tienen en origen como en que es el tritón zona de hecho cuanto más serotonina producimos luego tenemos más disponibilidad para producir melatonina es una gran paradoja que la melatonina por ejemplo desaparece si entendemos la luz por la noche es algo que hay que decirle también a a la gente que sepa que encender una aloje no Let en mitad de la noche hace que es su melatonina baje un cincuenta por ciento o incluso más pero cuanto más luz recibamos durante el día más serio Tonino vamos a producir más melatonina vamos a tener la noche

Voz 3 08:47 más natural más luz natural

Voz 0279 08:50 el día es positivo luz brillante luz intensa por la noche es contraindicado totalmente

Voz 0187 08:57 claro aquí estaría un poco el tema está o no de la gente que se va a la cama leyendo una Table toque miran el móvil no

Voz 0279 09:03 sí sí sí sí así tener muchísimos muy importante nosotros que trabajamos con varias clínicas de sueño nos van enviando cada vez pacientes con alteraciones de sueño muy temprana trece quince EB en veinte años eso no ocurría antes por esto que una alteración del sueño habitualmente se asociaba con la edad

Voz 1312 09:22 ha sido no pues por qué son niños

Voz 0279 09:24 en ese problemas estos adolescentes siempre hay que mirar cuánta luz estén recibiendo antes de dormir y te das cuenta que están expuestos a un móvil a una tableta o un ordenador pero sobre todo es el móvil el móvil no solamente lo utilizan justo antes de dormir y eso engaña el reloj biológico eso le dice es todavía de día no te duermas hace sol pero la luz del móvil es muy parecida en el componente de luz azulada la que tiene el sol pero es que además Se deja en el móvil en la mesita Se dejar el móvil en su habitación y ya a menudo cuando se produce un despertar en mitad de la noche que todos queremos despertar es corto esos pequeños Arousa eres hacen que sí ha sonado una vibración si han sentido el móvil vayan a responder o vayan a mandar un mensaje de Whatsapp entonces eso les Zafra aumentando enormemente el sueño aparte de hacerle dormir mucho más tarde y levantarse fatigado no poder levantarse para ir a clase no

Voz 1312 10:21 sí sí más allá de irnos arrastrando todo el día el no dormir nos provoca reacciones anímicas has dicho también no tienen tiene consecuencias anímicas yo por ejemplo los sábados madrugó mucho porque entró muy temprano si no cierro los ojos veinte minutitos a eso de las dos algún justo después de comer estoy de muy mal humor todo el día

Voz 0187 10:41 no

Voz 1312 10:43 estoy giradas que dijo yo sí sí

Voz 0279 10:45 produce produce cambios a nivel físico a nivel metabólico a nivel anímico por ejemplo una de las cosas que ya sabemos desde hace tres años que dormir permite que el cerebro se limpie que limpiamos el cerebro de todos los restos que se van originando durante el día por la actividad metabólica de la neurona las entonces limpia los depósitos que luego pueden generar Alzheimer lo depósito de Alfa sino que podrán agravar un Parkinson o favorecer un Parkinson y esa limpieza sólo tiene lugar si dormimos profundamente y un tiempo suficiente pero además es que produce a nivel metabólico un efecto que es mejorar el aprovechamiento de los carbohidratos mejorar la sensibilidad a la insulina algo que sería muy interesante en la persona diabética en buena ayer en general en toda la población no por tanto dormir es muy importante desde todo punto de vista

Voz 1312 11:38 y luego también nutricionalmente y yo creo que si no se duerme en las horas que se tiene que dormir las horas justas si también nuestro organismo tiende a engordar no y estoy

Voz 0187 11:51 sí hay estudios que era las zonas de menos horas de sueño implica a gente que tiene que tienen más sobrepeso si si eso está está comprobado eso es tu quedó Juan Antonio

Voz 0279 12:03 bueno se ha estudiado en nuestro grupo por parte de la doctora Marta guerra Boulez también que demuestra cómo dormir poco produce efectos uno de ellos es que aumenta el nivel de una hormona que produce hambre qué es la he Lina disminuye una que produce saciedad una niña que es la leptina pero además es que dormir poco tiempo permite que comas más puesto que estar más tiempo despierto y tienes una cierta ansiedad que te hacen más alimento y luego tiene un efecto perverso y es que estar más cansado al estar más cansado te mueves menos metabólica mente el menos activo consumen menos energía por lo tanto ingieren más pero gastar menos

Voz 0187 12:46 también al estar más cansado buscas alimentos que te vayan a dar energía a muy corto plazo no me imagino que todo está claro digas bueno como si así necesito no hay mucha gente que lo relaciona con tengo una bajada de azúcar necesita sí claro cómo están cansados al final van buscando este tipo de alimentos que les va a producir un pico de insulina una sensación de bienestar a muy corto plazo pero lo después de un pico insulina bien una bajada entonces tanto el día sí que son dos los ciclos

Voz 1312 13:12 callamos no se lo he dicho bien

Voz 0279 13:15 son ciclos de aproximadamente veinticuatro horas es la forma que tiene nuestro organismo de manifestar ese tiempo interno no cambiando funciones cambiando hormonas cambiando nuestra temperatura nuestra fuerza nuestro estado de ánimo cada veinticuatro horas

Voz 0187 13:29 esta es nuestro Software para pasar el día no sería ensalzó

Voz 1312 13:32 por qué tenemos instalado internamente para para afrontar el día claro que ellos son indicadores

Voz 0279 13:37 de salud es decir tener unos buenos ritmos robustos estables de veinticuatro horas es un marcador ideal o perfecto para saber la salud de una persona y la edad biológica que tiene una persona para Angela

Voz 1312 13:50 supera cuando elaboramos la las dietas siempre insiste es que cada paciente necesita un estudio y no tan solo físico sino también de sus hábitos de vida de qué tipo de vida lleva porque tú insiste en que les la dieta se tiene que adaptar a Ana uno a uno y no uno a la dieta porque si no es un fracaso ya claro seguro vamos a casi una X no es la seguro en esta relación tienes muy pautado el día en en tus dietas adaptado a cada persona pero sí que tiene muy pautado el día nutricionalmente según el momento

Voz 0187 14:21 claro nosotros lo que hacemos por ejemplo si cuando cuando Bynum paciente nos dice pues sobre todo lo hacemos mucho con tenemos gente que trabaja con turnos y ahí es muy complicado no cuando tenemos que adaptarlo porque el hecho de que estén trabajando por la noche tuvo la noche evidentemente no vas a dormir o espero que no os han no vas a comer pero que no te levantas a comer pero es verdad que si tú tienes un trabajo por turnos y además trabajo que es muy estresante como a lo mejor que le puede pasar a los médicos algo así les pactamos les pactamos con ellos comida más o menos cada unas tres cuatro horas para que tengan todo el rato niveles de de insulina sus niveles de glucosa en sangre lo más estables posible cuando por ejemplo nos encontramos con alguien que lo que viene a intentar a paliar los efectos de un jet lag es un trabajo muy bonito porque lo que hacemos es que les décimos vale dinos la hora de salida del vuelo la hora de llegada dónde vas entonces lo que intentamos es un poco poner sus horarios desde que se montan en el avión con el sitio al que llegan es decir si yo me monto yo cojo un avión en Madrid pero me voy a ir a México y allí en México ya es por la tarde empezamos a hacer cosas que haríamos por la tarde entonces como por la tarde por ejemplo por ponerte un ejemplo se secreta la serotonina intentamos dar alimento rico centrista Fano si fuera por la mañana pues que no se queda la dopamina daríamos alimentos ricos en tiros Sina entonces con eso intentamos que cuando la persona llegue al destino su reloj sea es como un poco estamos ayudando al reloj dos te toca comer hasta ahora te toca poco ponemos el desde que te montas en el avión ponemos el horario del sitio al que estás llegando entonces funciona bastante bien sobre todo para gente que tiene vuelos muy largos porque ahora te toca desayunar intenta no hacer algo que parezca desayuno a veces te tienen que llevar alimentos porque es verdad que los aviones no es fácil pero otras veces simplemente con las pautas que van dando en el avión vamos intentando consiguiendo que ese reloj se ponga con el horario de nuevo sitio al que banal

Voz 1312 16:07 llega y Juan Antonio es verdad lo de lo de desayunar como Un Rey comer como un príncipe hija en algún mendigo el famoso refrán

Voz 0279 16:16 sí pues es curioso porque estamos muchas veces pensando a quién se le ocurriría establecer ese refrán porque tiene una base bastante razonable desde el punto de vista científico y nos hemos dado cuenta que por ejemplo desayunar de una forma muy potente con un desayuno equilibrado es mucho más interesante que no cenar tarde hice mucho siempre mejor concentrar las las calorías ingeridas por la mañana ya medio día también hay importante comer antes de las tres del mediodía es es otra otra recomendación quedamos nosotros dejar menos cantidad de ingesta calórica para la cena no de alguna forma cuando llega la noche nuestro organismo se prepara para no comer entonces el tracto digestivo pues lentece el vaciamiento de estómago se hace mucho más lento en los procesos metabólicos cambian completamente de tal manera que nos programada más para permanecer en ayuno por tanto ingerir alimento durante ese tiempo que de forma natural está pensado para estar ayudando es contraproducente pero eso es algo que no hacemos aquí en España desgraciadamente no pudo ser la tenemos a otras hábitos buenos pero nos caracterizados por una cena enormemente tardía

Voz 0187 17:33 muy tarde bueno por decir algo solamente a favor es que también Nos acostamos tarde entonces ahí por lo menos

Voz 2 17:38 estábamos un poco porque hubiéramos dice una cena muy confiesa

Voz 1312 17:41 no hay nada más te vamos a hacerlo

Voz 0279 17:44 sí sí es coherente no dos horas y media entre la cena ir

Voz 1312 17:48 vas a dormir pues es partidario Juan Antonio de cambiar los horarios hay gente que dice que que bueno que que que es una tontería cambiar los hábitos de

Voz 3 17:57 cómo tocar un avispero a ver

Voz 0279 18:01 si bien hay hay que constatar algo y es que los españoles dormimos poco dormimos muy poco tiempo porque nos acostamos más tarde de lo normal ir a menudo pues tenemos el trabajo que comienza a la misma hora aquí en otros países de Europa con lo cual estamos durante la semana estamos privado de sueño esa privación de sueño tiene efectos negativos ahora bien a que se de una de las razones que nuestro horario oficial ahora de mi reloj en este momento pues llevan desajuste de dos horas con respecto al agrario solar y en invierno lleva una hora de desajuste de tal manera que si intentamos aproximarnos al horario solar está claro que no sacó estaremos antes pero ahí entra en juego también otro problema y es la cultura los hábitos que que estábamos acostumbrados a hacer aquí hora comemos cenamos no y aquí ahora se emiten los programas de televisión

Voz 0187 18:55 claro que sí claim no podemos

Voz 0279 18:57 el punto de vista científico de acuerdo movería abríamos el horario para adaptarnos al horario solar pero también hay que considerar otros factores por eso la propuesta que hacemos desde nuestro laboratorio es que podíamos hacer una situación intermedia es decir quedarnos en una obra de de Fast no en dos

Voz 3 19:13 bueno no es una ella no cambiar nunca a la hora no y además no favorecería otra cosa diciendo cambiaremos

Voz 1312 19:20 por eso eso es eso que está proponiendo un patín y para mí no tienen que el hábito de

Voz 0279 19:25 y no hemos hecho muchas simulaciones que está en nuestra página web para que todo el mundo pueda ver cómo sería nuestra vida haciendo distintas tipos de horario a un horario inglés en un horario el que tenemos ahora mismo de dos horas de uno ahora con cambios sin cambio para que todo el mundo pueda verlo in para que los los políticos los responsables que tengan que tomar esta decisión lo pueden analizar

Voz 1312 19:48 y es que hay tantas cosas en el coronó la tendrás que venir más veces porque

Voz 4 19:53 esto no lo que Lucía tienen tema largo pero hay otra

Voz 1312 19:58 el test si lo digo lo digo por si los oyentes quieren entrar hay que hacerlo antes de saber si tu vida está los tiempos en tu vida está bien alineados

Voz 0279 20:07 ah sí es de los tres tiempo

Voz 1312 20:09 pues están alineados a no me imagino que si se ajusta y cuando lo haces si ves que algo falla que algo no está fletado sabes que perfectamente que que es que lo haces tú sabes perfectamente

Voz 0279 20:22 muy sencillo porque dice bueno yo entre a trabajar a las ocho de la mañana tardó media hora en llegar al trabajo y una hora desde que me ducho desayuno no pues entonces aquello era tendría yo que empezar a dormir para dormir el tiempo que necesito según miedo ese simplemente ser uno de los cálculos que hacen ya Iker justamente te salen desajustes

Voz 1312 20:41 adiós es angustiosa porque siempre da igual

Voz 0187 20:44 una curiosidad personal las las aplicaciones estas que hay que tenemos ahora en las pues los relojes y en las pulseras que me dicen las horas que dormido ID S

Voz 1312 20:53 de esas horas que tiempo ha sido realmente

Voz 0187 20:56 el o qué tiempo de sueño es fiable o no

Voz 0279 20:58 bueno nativo bien nosotros tenemos desarrollemos también un dispositivo médico que evalúa quince variables humanas para hacer un análisis de sueño Il además comparar con este tipo de pulseras cuando estamos hablando una persona normal con es decir con un sueño profundo normal y regular en general en las pulseras funcionan bien porque se basa única y exclusivamente en el movimiento ellos dicen te has despertado cuando te mueves en la noche pero no sabe si estás despierto sin moverte ya sana que se pierdan sin mover hay personas que pueden pasar media hora sin ningún movimiento Jensen en casa te diría en que tan durmiendo profundamente ahí hay un error evidentemente clara entonces bueno como orientación para la gente que duerme más o menos bien puede estar bien pero estamos un poco escéptico en el sentido de que no te puedo decir sueño profundo o menos profundo solamente con el movimiento necesitan más variable se necesita conocer tu temperatura tú frecuencia cardiaca para saber algo más

Voz 1312 22:04 ya para para ir cerrando el tema os preguntó a los dos insistimos mucho por ejemplo para prepararla para preparar el verano por así decirlo y en hacer una dieta sana saludable hace reporte tendríamos que añadir tener un sueño reparador las horas necesarias

Voz 0279 22:21 yo creo que sí yo también por supuesto

Voz 0187 22:24 el Parador también diría otra cosa

Voz 0279 22:27 desde un punto de vista biológico hay tres consejos muy interesante regularizar horarios es decir ser estable en los horarios de comidas en los horarios de despertar aunque la noche anterior más tarde intenta no cambiar mucho el horario a despertar segundo contrasta el día y la noche es decir el día tiene que ser un día pero a tope con actividad en luz comidas la noche tiene que ser gran cura tranquila relajada en ayunas y lo tercero la el tercer consejo sería sincroniza tu tiempos intenta que tu tiempo internos se pueda ajustar a tu a tu obligación social a tu horario de trabajo bueno pues eso sería un poco las las las recomendaciones generales eh

Voz 0187 23:15 yo creo que esto lo vemos mucho con los bebés no cuando tienes un bebé te das cuenta que en cuanto que le descoloca un poco los horarios al día siguiente está que no hay quién lo aguante te saltas un poco en sus horas de comida o cuesta un poco más tarde desde la ahora que él tiene programada ya ahí sí que son muy vulnerables a este tipo de Cannes

Voz 0279 23:33 ya mucho muchas las personas mayores y los bebés

Voz 1312 23:36 bien es verdad sí es cierto cuando bueno sí

Voz 0279 23:38 nota mucho un niño pequeño que empieza a estar irritable bueno está está insoportable simplemente verás que tiene la la

Voz 1 23:47 las orejas rojas la la la

Voz 0279 23:50 cara está caliente los labia enrojecidos porque ya sus reglas interno le dice tenía que estar dormido

Voz 2 23:56 si esto es lo vamos a poner en práctica tienes las de hoy

Voz 1312 24:03 Juan Antonio Madrid un placer escucharte y que lo cuentas bueno se nota la pasión que que ponéis en en vuestras investigaciones de nuestros estudios y lo que te gusta el tema que trata es porque lo explicas maravillosamente bien muchísimas gracias por haberte

Voz 0279 24:17 muchas gracias por darme la oportunidad de contar algo que llevábamos haciendo más de treinta años y que realmente es mi pasión también

Voz 1312 24:25 pues se nota Juana Tele Madrid catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia experto en crono biología el maestro del tiempo que le hemos bautizado del del tiempo biológico e Mallén es un tema es un tema maravillosa ya te lo digo muchísimas gracias

Voz 0187 24:40 gracias

Voz 5 24:44 cuál es el mejor momento

Voz 1312 24:45 el día para entrenar se lo vamos a preguntar a nuestra entrenadora personal a Sara Tavares de peor forma entrenadores personales hola Sara hola

Voz 1 24:53 Lourdes bueno pues hablando de temporalidad

Voz 4 24:55 no hay de momento sigue organizarnos la agenda

Voz 1 24:58 no sabes lo importante que es esto de organizarse la agenda cuando vamos a entrenar mucha gente me coge me pregunta oye Sarah es muy importante la hora a la que debo entrenar cuando debo entrenar para obtener mejores resultados bueno yo os voy a resumir en cinco puntos muy sencillo hitos unas cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de pensar y de responder si realmente simple

Voz 0187 25:18 a la hora de entrenar a qué hora

Voz 1 25:21 tengo que entrenar porque normalmente lo hacemos bueno pues cuando tenemos un poquito cuando los dejar a la familia a los amigos el trabajo bueno pues os digo ya que la ciencia habla de Ray Wood la Arida importantísimo según una revisión muy reciente el rendimiento en ejercicios aeróbico os parece ser que es similar a lo largo del día pero durante los ejercicios Ana aeróbico como puede ser por ejemplo entrenamiento con pesas que realizamos en el gimnasio el rendimiento aumentaría a la última hora de la tarde y aún así lo importante es lo que he dicho al principio realmente lo que importa es la regularidad según ha observado el organismo es capaz de alterar estos momentos de mayor rendimiento adaptándose a la hora que cada uno en entrene el hábito es muy importante a la hora de hacer resulta no obstante es peor saltar nos un día de entrenamiento

Voz 0187 26:14 no

Voz 1 26:15 Lourdes que entrenar a horas que no nos vengan bien motivos un movidos únicamente por motivos exclusivamente fisiológicos os digo una cosa las mejoras cuestiones meramente fisiológicas son mínimas comparado con el perjuicio que sufro iríamos al perder días de entrenamiento por haber elegido una hora que no es la más conveniente en función de nuestra agenda los efectos del entrenamiento se van a ver si lo realizamos con frecuencia Si somos ordenados yo siempre pongo un ejemplo y esto sería semejante a un equipo de fútbol las ligas se ganan partido a partido

Voz 6 26:52 pero no en un único encuentro por muy bueno que sea

Voz 1 26:55 es recomendable siempre entrenar en el mismo horario porque el cuerpo adapta su reloj biológico es súper sabio otra cosa que deberíamos tener en cuenta ahí es dormir el poder atención a esto del entrenamiento invisible porque no se ven pero estamos realizando ejercicio estamos recuperando estamos regenerando durante las horas de sueño nuestro cuerpo se encuentra en un estado pleno mi predominantemente anabólicos que anabólicos son aquellos procesos de metabolismo que tienen como resultado la síntesis de componentes celulares como la síntesis proteico que nos llevará a recuperarnos del estrés sufrido durante el entrenamiento de seres el objetivo también Nos llevaría a ganar masa muscular bueno pues es durante ese momento del día cuando recuperamos del agotamiento diario mientras dormimos hormonas como la testosterona

Voz 0187 27:49 de crecimiento alcanzarían su pum

Voz 1 27:51 Tomasa Figo así que hay que dormir muy importante entrenamiento invisible otra cosa altas temperaturas y ahora que viene el calorcito por favor si entrenamos en exteriores hay que intentar hacerlo a las horas en las que de menos son siempre siguiendo unas pautas de hidratación y otra pregunta cuando hablamos del de horas de entrenamiento Comer o no comer qué hago como antes de entrenar como después de entrenar bueno pues muchas veces acudimos al gimnasio en horas de la comida y eso le pasa a muchísima gente normalmente se recomienda hacer ejercicio después realizar nuestra comida o almuerzo porque bueno pues porque así ponemos nuestros niveles de coge no hice lo ponemos facilite al organismo a nivel digestivo además hacemos yo creo que un uso más eficiente del tiempo

Voz 1312 28:38 disponible puesto que podemos entrenar

Voz 1 28:40 comer justo después pero no al revés así que Lourdes acordaros que en temas de cuándo debo entrenar es mucho más importante la regularidad conseguimos mejores resultados si lo hacemos con un hábito así que como siempre teniendo cuenta estos consejos a la hora de ir al gimnasio siempre buena técnica buen entrenamiento un orden

Voz 6 29:06 un orden para poder

Voz 1 29:07 conseguir resultados solamente con ese orden

Voz 7 29:10 llegaremos a un hábito y eso es lo que nos hará

Voz 1312 29:13 estar bien

Voz 5 29:18 a

Voz 1312 29:26 esta semana os proponemos un producto fresco para que sí lo incorporamos en la dieta sepamos cómo tienen que comprarlo que tenemos que tener en cuenta y sobre todo qué cualidades tiene que aporta nuestro organismo esta semana en nuestra cesta de la compra hay champiñones Isabel Bolaños es nuestra enviada especial al mercado

Voz 9 29:53 ya

Voz 10 29:56 es el hongo más consumido y más cultivado del mundo y cada vez tiene más adeptos por sus grandes cualidades hoy en Be Ok

Voz 0187 30:03 compramos champiñones

Voz 12 30:12 tenemos el champiñón blanco el común que se que nace para ir por el campo Silvestre y luego tenemos el italiano el Portobello que llaman que es negro de color negro la forma de cocinan sería más o menos igual para los tres bueno para los tres no porque el del campo ya digo mejor ni cogerle lo único que se diferencian en el color y el sabor un poquito pero bueno si no lo sabes uno cuéntanos cómo se cultivan los champiñones pues los champiñones se cultivan en Cuevas en cuevas y normalmente a oscuro en la oscuridad hice venir toda la zona de La Rioja todos los que vendéis son producto español que viene de del y de la zona de La Rioja ya te digo en cuevas si bodegas Dida se diferencian también en el precio del precio también el negros un poquito sea el Portobello es un poquito más caro que el blanco no Mario ese utilizan mucho en el tema de dieta porque es un champiñón es bajo en calorías producto muy sano muy sano sobre todo para dieta y luego contiene muchos minerales una de las dudas que plantea cuando utilizamos champiñones es que parte del champiñón se desecha que es lo que tenemos que hacer una verlos compramos ya suele venir el champiñón limpio y lavado lo que hay veces alguno viene con el tranquilo y con la tierra eso sí que hay que elaborarlo muy lavado pero el tronco y también se puede aprovechar Le Pen es un poquito y se aprovecha todo de champiñón dura en buen estado cuando es muy delicado el champiñón es muy delicado y más si lo tocas lo manipula mucho entonces lo menos posible tocarlo lo menos posible pero de suele durar tres cuatro días dura

Voz 11 31:29 no

Voz 1312 31:38 qué es sólida destinen los champiñones Ángela Bueno

Voz 0187 31:40 no todas buenas todas buenas mira veinticinco Caloca días kilocalorías por cada cien gramos tiene más potasio con plata me lo tiene selenio tiene Hierro tiene fósforo tiene un poder antioxidante potente tiene un poco de vitamina C la única pega que tenemos que tener es que como es un hongo por ejemplo si tenemos al tenemos que tener cuidado a la hora de consumirlo pero por lo demás todo bueno Cándido intestinal quién es decir bueno o puede ser vaginal lo puede ser pan hay que tener un poquito un poquito de cuidado es una se consigna una proteína vegetal no poner una porción tiene una porción alta de proteína proteína vegetal bueno osea que podemos poner

Voz 1312 32:18 los de de champiñones hasta hasta

Voz 0187 32:20 arriba tienen muy pocas calorías además está muy ricos y mil formas de hacerlo si hay que veían bien

Voz 1312 32:25 es una cosa que no deja comer Ángela hoy hasta la semana que viene a esta semana que diría elegiremos tema no porque tenga nada de toda la semana que viene pensamos que un beso varales esperamos aquí envío queda

