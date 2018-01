Nadie sabe nada: Tíos borrachos con la lengua gorda hablando de lava (03/06/2017)

Voz 1 00:00 señoras y señores con todos ustedes Andreu Buenafuente y Berto

Voz 2 00:05 a Romero

Voz 1201 00:19 muchas gracias amigos aplausos como una ducha es como una ducha como si me hubiera duchado y además tiene un sonido similar al de una lucha muy fuerte de agua no no no no aplaudir yo me he dicho una sola vez al día

Voz 2 00:45 porque lo han visto queda reproducida en la reproducción cualquier Gemma Jiménez Echarte entre aplausos pero pero reales se que yo me tu casa hubiera como veinte personas ahí metido el gol eso es un favor que le aconsejaba sueño quién si si alguien comentando lo no bueno pues nada buenas tardes buenas tardes buenas tardes estás

Voz 4 01:12 bienvenido bien estoy aquí con esta cara que bien he dudado porque al estar en los estudios de la SER en Barcelona básicas

Voz 2 01:20 a grandes allá por calor Civil pues yo estamos en junio no hacer calor no va a hacer calor bueno independientemente de es de esa

Voz 0057 01:31 no estamos en un Interior él

Voz 2 01:34 el ser humano ha logrado crear sistemas de para aclimatarse para para reproducirse otros otras temperaturas no de aquí hoy no se ha conseguido por lo que sea el de la SER el ser humano el doble ser humano pues hoy no lo ha hablado estos experimentos experimento queremos ver el humor cocinado

Voz 5 01:59 la alta

Voz 5 02:12 la plantas tropicales actuar aquí tiras un poquito de agua que así sí sí sí que me refiero no hay por presupuesto bueno es Chuck es como es

Voz 0057 02:23 podrías plantar plantas tropicales sí sí eh que te estás muy bien cómo ha ido la semana pues va macho corta sí es una semana estándar pero que a mi se me ha hecho corta la vivido con con premura como cada día Sor viendo cada día cada todas las horas no para mí eran poco gas cabe más vida dame las vidas de mi a mí

Voz 5 02:47 ya te gustaría que los diez durarán veintiocho horas no

Voz 0057 02:52 para trabajar más no entonces no las aprovecharía para ocio claro claro claro pasarme

Voz 6 02:57 eh entre ovaciones

Voz 0057 03:00 a ver si te has luchado hinchas hoy

Voz 6 03:03 hostia

Voz 4 03:06 mí me preguntes es hoy no porque lo ha notado no no no no no lo es tanto hablar no que va que va yo me duché ayer por la noche esto

Voz 0057 03:14 esto es esto es un tema esto es un tema sea El Mundo se divide entre los que dicen no voy me a cada cama limpios pero por la mañana estás

Voz 2 03:26 tal limpio pero bueno no pero poco rebozado

Voz 5 03:31 no los que dice me ducho antes de acostarme así mañana ya no me toca echar claro las cuentas estos ocho horas

Voz 4 03:37 Aguirre bregado el hecho de tu cuerpo no echado delante de escaló padre

Voz 0057 03:45 entonces yo normalmente soy de los que son muchas por la mañana no todos los días ya te lo he dicho muchas veces creo que hemos hemos sobrevalorado la higiene y ayer

Voz 5 03:55 no hoy no me he echado Elche hoy no la sobrevalorado no bueno pues nada que hemos preguntado bueno porque yo qué sentido porque esto es aleatorio hoy no

Voz 2 04:07 pues no porque me da claro digo te lo juro te lo juro no tanto noches y no tarde sí muy tarde a cinco la valla

Voz 5 04:19 no no no tarde noche y bueno para vamos a hacer este programitas improvisaciones leer muy bien con las cosas de la gente con personas cárnicas aquí presentes hay una cosa que hay

Voz 0057 04:29 es que en el que se le

Voz 2 04:32 sin ellos

Voz 0057 04:35 que hace unos programas hace bastantes programas si hace un poco la conducta de la empresa que que produce los donuts a su hija porque no me acuerdo cuales es don

Voz 2 04:45 esta donuts desea don mucha pues dije bueno hablé de los dolores

Voz 0057 04:52 de pantera rosa hay no me han enviado nada

Voz 2 04:54 ya lo hace

Voz 0057 04:56 y mientras ellos estaban enviando donó a la Ser o pero no llegaban cuando yo estaba en la SER que llegaba a la SER como la SER ha vivido unos días o de oro de bueno de oro rosa Días de vino y rosa porque llegaba donuts rosas pero nosotros no estábamos salud que estornuda

Voz 6 05:19 es decir que cierra la puerta corriente de aire

Voz 0057 05:26 entonces a nosotros como a veces programa en Madrid y a veces en Barcelona y vamos grabando entonces hay gente en la SER que llega por la mañana hice pero porque hay tantos operadores y cafeterías de dárselo cajas mientras

Voz 4 05:39 tanto tú mientras yo relajando de que no te manda a

Voz 0057 05:43 entonces pido perdón pido ha habido peludo lucha también que que lo coordine mejor esto porque inspirando arreciando productos bueno no no tirándose lo come la gente de las que se lo merecen todo

Voz 6 06:00 pero igual no tanto

Voz 0057 06:03 interpreto que pide perdón pero además

Voz 4 06:06 es como iniciando un nuevo ciclo no no no no llegando hacia un buen todos no quiero nada vale vale vale tienen a lo bueno también es la profesionalidad de la SER eso hay que decirlo

Voz 2 06:16 el cambio de todos nos la caja al plan

Voz 4 06:20 pero no es comenzarán este compañero Olic es el que coordina todo el público que bien y eso que por lo que

Voz 5 06:27 ya es el número de teléfono que tienen del programa

Voz 4 06:30 bueno yo también es bastante curioso no es malo eh pero la Ser en una agenda ponen nadie sabe nada Oli a punto entonces siempre ejemplo Unidanos dar un premio le suben el sueldo lo llamaron y dijeron yo creo que lo último que has dicho

Voz 2 06:46 sueldo

Voz 4 06:49 es como hacía tanto que no a esa esa fuera la palabra sueldo eh bueno pues nada le llamaron a él porque a mí me comentó en Madrid dice oye que me han llamado de la Ser que hay un montón de cajas de donuts yo lo entendí el problema e también te lo digo de qué me estás contando no hombre ya me hizo partícipe de todo este engranaje no vale Berto la caga o digo vaya noticia sabes bueno ya está no que no vamos a empezar no quiero hablar más de este tema vamos a empezar beca

Voz 2 07:26 a partir de esta flautista quiero decir algo que esto es de la semana pasada la semana pasada terminamos el programa lanzando una foto terminemos no ha terminado legales que me gusta mucho me hubiera gustado mucho dirigente acabemos programas que es que te lo diga terminemos la semana pasada terminemos el programa Thao UUP eh lanzando un al vamos a emocional al aire a las a la sonda a Letter Letter leyeron la última pregunta que no contestamos porque tal soy uno más aquí que ya dije que me gustaba mucho su nombre soy uno más aquí dijo paséis mucho tiempo juntos nos inquieta la posibilidad de determinar enamorados eso es lo que dice y no contestamos eh nos fuimos cogimos responder si quieres yo yo también

Voz 0057 08:17 yo tengo mi opinión al respecto a eh

Voz 2 08:21 y mira cómo se está poniendo rojo no no no no no me inquieta porque lo que está pasando que hace sé que llevas esto yo no soy redactor de informativos de las no hostiase mirando

Voz 8 08:50 encantado con te llaman Adriá Adriá Adriá redactor de las ya está no quiero hablar más muchas gracias ese día ya está gracias a Adrià

Voz 2 09:10 es que fíjate las las noticias de la es hasta donde llegan no te estaban pasando por aquí como de tapadillo ya ve muy bien no me quiero este continúe au comentar más pues es qué pasa

Voz 4 09:22 en

Voz 2 09:23 aquí no te parece importante que que ha cambiado el clima de lado no Aran notando

Voz 5 09:28 sí que me parece importante bueno no iba a la sugerencia de eso yo no digo que no me inquieta nada porque mi contemplo la posibilidad Ny me ha pasado por la cabeza de que me puedo enamorar de tics supongo que desde el punto de vista más carnal no no no yo creo que no yo de que te vea hay o sabes el te coja si debe de la cintura éramos apasionados se bueno no yo creo que es amor pasional pero yo creo que la amistad de forma es una

Voz 0057 09:55 la forma de enamoramiento sin el chantaje sexual inherente al a a las relaciones de pareja pues con lo cual es una de las formas más pura de amor yo yo puedo decir sin vergüenza sí que me pese llamado sinvergüenza no no que estoy enamorado de ti a de como amigo como amigo yo no tanto porque te cuesta mucho reconocer estas cosas porque es como una especie de hombre

Voz 2 10:21 una especie de hombre no soy no pero pero un poco a no ser que haya bares más primitivos te cuesta un poco más expresan sus emociones

Voz 0057 10:29 sí

Voz 2 10:29 dime te digo quieres que te coja el pelo te arrastra

Voz 6 10:34 aún pasa la edad ahora ya me penetra todo nada no no quiero verte

Voz 4 10:44 quiere usted que refinar los si ya te entienda te entiende lo que quiere es decir lo comparto un poquito pero creo que me daba mucha vergüenza

Voz 2 10:51 dejándome y no me dices que me quieres mírame a los ojos

Voz 6 10:58 es que tienes los ojos tú como Copa Davis

Voz 2 11:03 no tiene nada que decir nada estoy mirando a ver si me gusta algo con lo que somos amigos coño ya lo sé ya lo sé bueno

Voz 5 11:15 los enamorados quedamos la mirarnos llamamos no de que sea para hacer un homenaje

Voz 2 11:19 no lo entiende se lleve a Barreda y emocional hay mucha gente

Voz 5 11:24 demorada hoy aquel en el que esto

Voz 2 11:27 no habrá buen citas reconocerlo eh

Voz 0057 11:31 y las caras son súper tibias se loco de amor

Voz 5 11:40 el que ha venido solo o con pareja pero sólo dicen sí

Voz 2 11:42 ah sí

Voz 0057 11:47 bueno pues nada más aquí que que esté ya

Voz 5 11:52 contento con esta diva canción

Voz 2 12:01 le coge un conflicto de cosas no pregunta si con más gancho aquel de la máquina madre mía ahora mete un brazo como gancho el lo todos torpe por el amor de Dios hecho a propósito ya cuando se pone a hacer algo que el hecho sucio ex profeso vale venga vamos

Voz 9 12:22 nadie sabe nada en la SER

Voz 8 12:27 me eché Lozano dice cuál es la confusión lingüística más divertida que han sufrido con el predictivo del móvil

Voz 2 12:33 ah mira te puede que ya hayan hablado de esto pero me gusta que se repitan las

Voz 0057 12:39 pues la tirita antes del corte está bien pues yo creo que esto es un buen tema igual para que el público sí recuerda algunos cuente sí

Voz 5 12:48 estoy pensando pero no me acuerdo te oye hay siempre un error cotidiano más sobre los inherente al al texto predictivo

Voz 2 12:55 por él pero ahora no me alguien

Voz 0057 12:58 alguien recuerda alguna pues nada

Voz 6 13:01 decía que iba a dar para mucho

Voz 2 13:04 bueno si es que se lo que se le ocurre que que lo diga eh bueno es mandarlo eh lo jodido es cuando va están acelerado que le Rose se produce lo mandas igual me estar ya ese error del error lingüístico no que el texto predictivo de te dice yo se tengo ganas de verte y pones tengo ganas de de meterte mano este reproductivo igual que no se venden típico error pero el predictivo te lo predice en base a lo que tú escribes si es decir si siempre y Time te ofrece violar te por ejemplo esto es que lo observó a menudo con el móvil no dice Sergi de Twitter no de dónde viene la exclusión te vas a enterar de lo que vale un peine hombre pues de la de la Guerra de la posguerra eh gente dice tenía el pelo fatal la gente era porque que se te queda el pelo tal debe debo huir despavoridos si alguien me amenaza así hombre no sé si España no siempre está bien es una amenaza Un poquito antigua no yo creo que es de la posguerra

Voz 4 14:09 porque después del después de un conflicto así

Voz 0057 14:11 a un conflicto tan básico como el de la Guerra Civil de pelo se resiente muchísimo

Voz 2 14:17 todavía nos quemadas pelo Pelo seco ya dado entonces

Voz 0057 14:24 mala alimentación desgraciadas y empezaba mucho mucha calvicie mucho lo de lo que te vas a enterar de lo que vale un peine de la gente decía Gual oye hablando de I de P les ves mira

Voz 2 14:37 mira predictivo de boca predictivo de boca yo pensé por peine Boc ha dicho Pelé era una palabra que no existe no lo que te el predictivo era Pelé no porque igual usado Pelé alguna vez una vez y cuando Pelé le importa que Le Pen está Pera eh Pelé Pele si quieres que te va a Pelé le pedía pela pela yo no te voy a tratar de usted propone Salon Mi casa durante unas barreras ya así en mi casa

Voz 5 15:13 o sea mucho

Voz 2 15:16 perdonar no bueno siempre está ahí estamos con la broma no frutas verduras frutas

Voz 4 15:22 sí a tu hijo o a tu has dicho nunca

Voz 2 15:26 eh oye está no quiero rizos que es una cosa

Voz 4 15:32 no me tengo una albaricoque el niño de quieres que te lo Pelé claro que pero a lo mismo quiere gente lo peor Leo PD ha sido yo por mi boca ya no se usa demasiado hablando de peines ir posguerra sin pelos de ahí venía pelar fruta en la posguerra y comer las pelas con comer la monda comerlas Monda se a la monda como un concepto de algo divertido inexpertos

Voz 5 16:00 que hable porque la monda habrá patata

Voz 4 16:03 me puede ser lo que quieras pero divertido no tienen nada

Voz 2 16:05 de qué te divierte tanto que te pela

Voz 4 16:08 hace tan divertido

Voz 2 16:11 me mondo Jaime monda de la risa es que me voy como arrancando la piel con un cuchillo gigabits y es una de las una imagen que mueve a la hilaridad no se ría tanto que que que se arrancó toda la primera capa de la epidermis así que está súper contento sangrando escocido que servía toda la musculatura

Voz 4 16:31 lo echamos una al mar pero vaya risa hecho y el metro ancho citación realizar estos hechos ese roturas de columna de pelo el tronco por ejemplo lo que no es otra cosa esto es bueno oye voy a intentar para retomar lo que decía Solbes pelo posguerra

Voz 2 16:48 tú yo con partimos

Voz 5 16:50 nos ciertos orígenes de de abuelas y familia esto es un poquito historia familiar que tienes pero si puedes buscar por la por la ahí de Historia

Voz 10 17:01 la historia familias

Voz 6 17:05 muy buenas tardes Alberto buenas tardes eh Andreu gratis

Voz 2 17:13 los dos compartimos a orígenes ancestros

Voz 4 17:19 que estuvieron presentes en la Guerra Civil hablo de abuelas Si tu me has hablado no se ha parado a todos muchas veces de tu abuela no la Alberta mi abuela y mi abuela La Paca tenía otra anda que para aquella Albert ATA

Voz 0057 17:35 uno dibujo animado y Steve Mc hay Alberta mi pregunta es eh tu abuela como tenía el pelo es más como como lo cuidaba e Iker que hacía con el pelo eh bueno que no lo sé

Voz 4 17:52 bueno pues porque no lo hacía lo que hacía en la mía no se ponía o como una brillantina que venía en unos tubos porque todas las abuelas mío voy a tenían montan hermanas toda sean como muy dealer de eso ha llevaban unos botes muy grandes en los bolsos toma toma es decir en esa mierda se

Voz 2 18:08 no

Voz 0057 18:08 y entonces se metían es es una especie de grasa como grasa no tenía humanas no no no no no no pero ella siempre llevaban

Voz 2 18:19 los moños atrás cogidos a unos

Voz 4 18:23 tenían podía expiar hasta el wifi pero

Voz 2 18:25 el la de la estructura que tenía nada dijo no trabajaba eso

Voz 4 18:28 a mi abuela era de lo que iba con el pelo como que fue Roger Rabbit tu abuela

Voz 2 18:33 que iba con el pelo suelto de las Abuelas de la posguerra

Voz 5 18:38 pelo posguerra se metía en eso

Voz 0057 18:41 bueno mi abuela no se engrasado al pelo disección moño me abuela iba a la peluquería increpado de abuela

Voz 2 18:47 sí

Voz 6 18:47 es esta superestructura va

Voz 0057 18:50 de qué sirve para aprovechar el POM cuando hay poco pelo

Voz 4 18:53 ah vale era hacen como un común treinta

Voz 0057 18:55 moon encofrado queda como un

Voz 2 18:58 a mí me lo de viento eso lo hablamos la vamos a vender por dentro está todo así como el pecho Don Bosco eso lo hablamos tú les metes el dedo es que se ha tocado ya con el merengue que Paredes blandito pero apriete que te

Voz 5 19:18 alguna vez te lo vivo ponerle un delito albur que os deja ver porque tiene una mala fue salvó con pero tú le pones el dedo ni nada

Voz 0057 19:29 sí pues eso eso es lo que trabajamos vale vale vale no podemos seguir cuerdas de alguna manera el llevaban el peinado antitéticos de la otra porque uno es un pelo quiere quiere crecer que se bufa el otro quiere morir pero no quiere apretarse y no dejar nada entre el pelo y cuero cabelludo imagínate tú de qué diferentes sean nuestras abuelas madres y en eso sí en lo demás cae al vetas y Alberta y pues nada hasta aquí historias familiares vamos con más

Voz 8 20:07 Tamara de León dice el lugar para esconder el dinero en casa donde jamás lo encontraría un ladrón

Voz 2 20:13 intuyo que lo pregunta pero ha decidido no ponerlos

Voz 5 20:17 bueno eso mira signos en todo caso el tema muy muy inquietante ya es muy desesperante porque basta que profundicen un poco en él para que te digan que cualquier Sito que tú has pensado que tenía en seguridad no la tiene expertos en seguridad se ya cuando dicen deja usted

Voz 2 20:35 yo voy a hacer la nevera no en fin Navarro no te lo dijo si existe sus es este usted de los que ya está allí dentro las bolsas de congelados dos joyas el ladrón sabe Solvay os al ladrón lo sabe toda macho perdonad la nevera la gente guarda joyas

Voz 13 20:52 no lo sé

Voz 8 20:55 vosotros tenéis escondites PACMA vosotros no queréis colaborar que ya te mi interés mira atención

Voz 1201 21:03 a una persona adulta

Voz 2 21:06 Nos va a proporcionar información sobre eso nadie debe ser robos escondites no escuchamos nada atención habla de micrófono Berto ahora ahora a ver si ahora sí ahora por estado cómo te llamas

Voz 6 21:24 bueno lo primero que pelo tienes que envidia que densidad que marcó

Voz 2 21:31 usar grasas parece unas de verdad tío parece hombre como nuevas cómo no te va a decir parece casi algo que se pudiera arrancar

Voz 0057 21:44 ha tocado ya no no pasa nada

Voz 6 21:49 he oído pelo recio y increíble

Voz 5 21:54 muy bien muy bien susciten hace todo hay nace como la media frente

Voz 2 21:58 eh

Voz 5 21:59 te afecta es el nacimiento no creo que pudiera juntar con la nariz no eso lo puede pasar no es increíble de lo mal también tiene poquita gente no era bueno eso lo digo no es el David darle el acuerdo de David descartó sí se parece poco David Scarlatti esa estructura de pelo compactado qué tal cómo estáis que hacéis

Voz 2 22:23 no poquito asustado que que me quería decir lo de poder dejar de mirarle pero pelo que me quedo con lo de los ahorros en la nevera unos ahorros que yo por error pues estuvimos en casa de los vecinos y el niño pequeñito quise coger una falta hay resulta que la Fanta estado abierta por debajo tenía el dinero dentro

Voz 0057 22:46 esto es una una falsa Fanta falta fe fans

Voz 6 22:52 dónde los guarda

Voz 2 22:53 qué buena idea te preso como es la parte de arriba había líquido estaba vacía la vida operativa no la había quitado diga

Voz 5 22:59 hemos el culo y agradeció el dinero les daba vueltas viajaba pero gracias en casa de unos amigos viendo dónde esconden su

Voz 2 23:07 perdona yo fui a abrir la nevera para coger un refresco a y no te avisaron de Fanta

Voz 8 23:14 claro normalmente es cuando el dinero no lo dicen las visitas

Voz 6 23:19 cuidado con la botella dónde escondemos el dinero no acostumbra a la hacer

Voz 5 23:23 bueno pues esa gente lista que es tan lista como tú también deberían evitar que un que un invitado vaya El auto servirse de la nevera como lo hacen con insinuaciones no

Voz 2 23:33 pero lo que quiera pero la falta no bueno pues aguas algo si bebe de lo que quieras pero el gas no buques malo eso mira estaba hacía lo de ambos dejado hoy porque hay diré por qué

Voz 0057 23:48 hace sólo para poder estar cerca de sí no

Voz 2 23:50 la vanguardia

Voz 5 23:52 no es que no no no hay ningún factor que que ayude sabes que no que esto no no hará que nuestro pelos sea mejor

Voz 8 23:59 a ya ya gracias gracias

Voz 2 24:12 me pareció escuchar un caldito se ha levantado hombre he dicho si queréis si queréis has dicho parece que llamándole carritos menos Calvo no llega a vale vale vale es que yo he entendido si queréis dijo pero que ofrece no ya no hay nada si queréis vibrato aquí hay un erial igual ofrece broma ofrece como campo de humor si queréis el hacer humor sobre esos no bueno muy bien gracias a todos está calentando ya la cosita el nadie cogía Julito es el momento de parar ahora va a haber

Voz 1201 25:12 damos los dos mirándonos centraba tampoco procesional para un programa de la SER

Voz 14 25:17 hola a Jaume esto eh

Voz 5 25:22 a no más con auriculares

Voz 2 25:27 oye Charlie de Gandía dice como hizo nueve para meter la villas en el Arc digo una cosa muy buena muy buena pero hay que ver

Voz 0057 25:44 de las historias y leyendas bíblicas o de cualquier religión porque ya no hay no se salvan ni una eh en cuanto su imaginario y sus leyendas de para pillada Patti Llera la de la arcas eh

Voz 6 25:59 la que te es más que la de abrir el mala

Voz 4 26:04 pues mira se más que todo eso sí porque puede ser una marea baja que ha demostrado viajan demore bueno bueno vale la palabra la cogieron de otra religión

Voz 2 26:14 el que hicieron hoy Gale compro lo hombre calló

Voz 5 26:17 un diluvio que te avise a ti sólo Dios que tenga una relación muy íntima con él a Moisés y Moisés crea Russell Crowe ya sabe lo que pasa

Voz 0057 26:29 siendo pero por qué sé si era

Voz 6 26:32 estaba Dios el K

Voz 2 26:39 yo no él él le pedía Moix es diez era el Arca ha dado perdón a Dios te pedía Moisés que hiciera la Super Putin en esta yo creo no tendría donde dinamita voy a preparar buenos hablaba no seamos

Voz 6 26:56 no

Voz 2 26:57 dan un arca aquí que parece Moisés cabeza de punta Boix es si no era

Voz 5 27:02 como Ronaldo y Messi los

Voz 2 27:05 los dos líderes de esa movida de perros

Voz 0057 27:07 que tiene Messi eh

Voz 5 27:09 es decir no tiene un así si hizo va de Burdeos pues ya te voy a contar una cosa bueno no nada yo eso quiere decir eso que toda la vida no es la sea estudiado los que lo tuvimos que ir a la escuela religiosa nos metía en esa cosa de no el diluvio universal que ya de por sí es una superproducción de Hollywood ya alucinante la tía una cubierta de agua y un tío que lo sabe antes y se puede hacer una un barco a la cabeza a remolque no son barco normales un arca ya que a mí me suena más pequeños porque es como Barca

Voz 0057 27:44 no no me Barco me parece más grande que algo que es como barca a mí me sonaba grande arcas Héctor metes y meter a dos y animales de caza

Voz 5 27:55 la especie se lo pensó quien creyó que luego generaciones posteriores lo lo entenderían y lo compraría yo eso no lo hacemos un agujero en la cubierta sacaba la cabeza bueno de de ahí viene vida hasta de Aladino

Voz 2 28:11 me da la de ellas exacto yo con muy mala vida Martín de pasa sabes mi amigo el lagarto

Voz 5 28:20 claro que esa sea esto cuando lo vea hayan persona tengo que decir una cosa no me da si no estuviera enfadada que va siempre que se ha metido con mis codo dijo que tenían los codos poco

Voz 2 28:30 hidratados ya veo que has puesto a puesto remedio pues lo que veo me hablando piedras por mes no es nadie para hablar de Dios

Voz 0057 28:40 sí

Voz 2 28:40 pues yo que no me acuerdo que me me los veo no tienen que chupar eso queremos que tutele los codos no pero me lo noto a hora alguna te vas tocando los codos

Voz 0057 28:49 lo hago así como es claro

Voz 4 28:52 pues yo no me acuerdo si las rodillas bueno igual leído mucho la las parte de mi cuerpo que se dobla sí sí hablando de clara harto de Burdeos

Voz 5 29:02 es un perro precioso pero ahora es un cachorro precioso pero precioso

Voz 0057 29:06 sí a mi perfil de vista Grama hay una foto que hice de El perro precioso que en menos de un año va a pesar setenta kilos setenta kilos y él no pesan y sesenta

Voz 2 29:21 pesa más que que su propietario pues si digo pero no no aquí no ha habido un cálculo muy ya no no me encanta me encanta esta raza va a cabalgar

Voz 5 29:33 es verdad yo recuerdo una foto no de Messi que estaban un camiseta

Voz 0057 29:38 estos de de rostro ya fotos no muy afortunada bueno en fin muy muy cuidada no bueno pues nada comparado un nombre a no yo no tengo tres hijos quienes más animales de compañía no quepa de Ermua dice si siguen perfeccionando el cine has llamado animal de compañía

Voz 6 29:58 Nico

Voz 5 30:00 los ser animales generan una compañía bueno

Voz 0057 30:08 quitarle la carga y sabes si le quitó la cargar sería otra frase que es la que quizá debería a quitar la clave no quepa de Ermua dice si siguen perfeccionando el cine en 3D llegará un momento en que vuelva a ser teatro

Voz 13 30:23 ah

Voz 2 30:25 pues eh

Voz 5 30:27 Javi de Granada el don está predestinado a encontrarse o es puro azar

Voz 0057 30:32 es decir el dron no el don el don el don tener un don

Voz 5 30:37 es decir puede que sea el mejor jugador de petanca de la historia y no lo sepa

Voz 0057 30:43 tú has

Voz 15 30:46 y estás eso no está mal

Voz 5 30:48 igual latín no está mal yo tengo un amigo que sostienen que todos somos lo mejoren algo del mundo pero muchas veces no lo descubriremos de lo que decía a esto mi a él esto le conforman es un tío muy vulgar porque lo vas a encontrar no dice no no pero puede ser lo mejor en algo muy pues muy tonto no si tirar este vaso a hacia atrás exacto

Voz 0057 31:15 en una papelera no si él dice eso él dice que a lo mejor él es el mejor en eso no lo ha aprobado que vendía lo tira

Voz 2 31:22 eh

Voz 5 31:23 que hay tantas habilidades por descubrir como persona

Voz 0057 31:26 vale tienes tiempo libreto amigos

Voz 2 31:29 no mucho prácticas mira otro

Voz 0057 31:32 Javi este de Valencia dice que la gente sigue comiendo tostadas apoyando a verlo por qué la gente sigue comiendo tostadas apoyando sus papillas gustativas por el lado del pan sin mermelada Comet las al revés disfrutar

Voz 2 31:48 el cuidado esto es ciencia eh esto es eh

Voz 0057 31:53 está entrando en papilla las Pilar gustativas están en la parte de abajo según

Voz 5 31:59 en un momento en que diferencia se venga vamos a verlo a ver si es que he estado

Voz 6 32:06 a ella como lo de la uno no

Voz 2 32:10 nada es saber vivir la ciencia de la ciencia en casa por amigos preguntado

Voz 8 32:18 por la ciencia

Voz 2 32:20 hola amigos bienvenidos a saber masticar hablar de cómo se

Voz 5 32:25 debía masticar correctamente vehículo Tip deglutir

Voz 2 32:29 viene después este programa es verdad sabes de qué ultimo saber deglutir

Voz 6 32:35 qué tal hasta cómo encarar una tostada no hay que dice que te cagas habría que decirle a que tenemos las papillas deba

Voz 2 32:45 no

Voz 4 32:47 nuestro técnico Ramón dice que la lengua hombre ya lo sabemos no vale vale el digo yo pensaba que estaban como a los lados donde sabes cuando el jamón serrano es bueno

Voz 6 32:59 como

Voz 4 33:01 la muy vieja gay como un sensor

Voz 2 33:04 como no como a abajo a los lados

Voz 6 33:08 cuando jamones rico hacia el agallas

Voz 8 33:12 no como el donde desde agarra la lengua al vale pues eso no suele dar por pila gustativas que ya me extrañaba que sólo se activará cuando no para Pilar gustativas claro ya entiendo lo que quiere decir que están si la si están en la lengua el paladar pues mete la tostada al revés seas chorreando para que te caiga la mermelada es la lengua vale su genio

Voz 5 33:45 esperar a que te lo mismo que es lo que debe suceder en el interior de la boca esas grandes conocida como funciona todo por ahí dentro porque nadie ha entrado en fin

Voz 6 33:53 eh pero cuando más

Voz 0057 33:56 pues nada tío que si me dijera si me hablar de que nadie ha entrado en tu PIL oro por ejemplo o en la cámara secreta de de de la tumba de Amenhotep III no entendería pero entrar en la boca no veo yo que sea un reto para la ciencia porque es abrirla ya estás dentro ya lo puedo

Voz 2 34:18 Berto

Voz 5 34:19 vale bueno bueno bueno además yo he visto la propia esas cámaras que te ponen dentro si bueno yo es que me ya no sé entráramos en territorio de ciencia más densa e ciencia de ancha

Voz 16 34:33 sí

Voz 2 34:36 tíos para las lenguas muy gordas hablando sino incluso los dos

Voz 17 34:44 hoy o a Abbas

Voz 2 34:46 dos o tres grandes para acabar solo

Voz 0057 34:49 para acabar de solucionar borrachos no debe perdona Dios con la grande borrachos hablando de lava

Voz 17 34:56 luego hubo

Voz 5 34:59 lo que la gente subiendo los agudos como para ver si

Voz 2 35:02 el problema de nuevo yo lo de lo que le iría Havel es que él se hiciera de construyera la tostada sea él saca la lengua con la con el cuchillo con la paleta se une a la lengua de mermelada o mantequilla y mermelada tiran migajas de pan Fischer o se come el pan pan rallado

Voz 6 35:29 buen rollo

Voz 5 35:31 segunda la lengua se pone pan rallado y luego que más tiques su propia lengua se la come se calle de una puta vez

Voz 11 35:40 no ah

Voz 2 35:51 Pedro de Cáceres pregunta algo poco Pedro Pedro

Voz 5 35:54 sí subiría el nivel intelectual de los concursantes de Gran Hermano dieciséis Si se llama secan hermano dieciséis en números romanos

Voz 18 36:02 no te diría que Ammann cogió para Gran Hermano Chi

Voz 2 36:09 yo Smiley sube un ex vi

Voz 8 36:12 el David Ávila dice si los videojuegos agresivos incitan a la violencia haber jugado mucho al Tetris te ayuda a hacer vía

Voz 2 36:17 las maletas te ayuda

Voz 8 36:20 se espera que te caiga un bastón del cielo para solucionar te yo creo que eso lo hablamos el Tetris como

Voz 5 36:25 juego de los noventa no aunque se mantiene tal a mí me obsesionó precisamente estaba trabajando aquí en Radio Barcelona los noventa jugaba mucho por lo que fuera yo no sé si os pasa yo sabía

Voz 2 36:36 en la calle Illa veía

Voz 5 36:39 estado hablamos los autobuses los veía como el palo largo eh te lo juro ir un atasco decía mira aquí un cuadro adictos

Voz 2 36:47 ya ese día me preocupa un poco eh

Voz 4 36:50 que te conté que yo soñaba con el Doom abriendo y cerrando puertas

Voz 2 36:52 bajando bajando pasillo matando bolas de carne

Voz 6 36:58 no es jugar a lo visto bueno no estoy loco

Voz 8 37:03 dice haber excelente dice haberles hombre a ex a ver

Voz 6 37:07 el Abel no ordinaria no

Voz 4 37:10 es con un alto concepto de tío guay quién eres a ver a Exxon eh ya no vale pasa pasa como come con mejoro

Voz 2 37:19 eh

Voz 4 37:20 luego la pregunta no está muy al nivel de su propia denominación bueno a lo mejor es que engañan para que necesitaba un volante el tronco móvil engañados

Voz 8 37:33 Sara de Salamanca hice igual que hay el menú degustación y el menú del día

Voz 0057 37:37 para cuando el menú Instagram que simplemente te dejen sacar una foto del plato para dar envidia y marcharte sin comer

Voz 5 37:43 yo creo que eso está pasando ya sé si eso mucha gente que cuelga cosas que no ha vivido a bueno no claro que no claro que es algo que vaya un momento saca la cabeza es que a mí me consta

Voz 0057 37:56 de me cosa de gente que están manteniendo una ficción en redes sociales pero a unos niveles de de currar se lo del show de Truman tengo una vida con una con incluso formas de vestir diferentes pareja aficiones que luego no se corresponden con la realidad

Voz 5 38:17 estamos yo creo que sí es una monja de clausura por ejemplo

Voz 2 38:20 no es no es mejor

Voz 0057 38:23 tiene un matrimonio feliz este tipo de cosas estamos construyendo ficciones para cada uno para nuestra vida y luego toleramos mucho menos las asfixiante de los demás ejemplo cuando ves una una peli o algo así seguida bestias esto es verdad mentira yo yo ya sabes que estar engañando me entiendes no es interesante estoy guapa otro programa ya ya ya

Voz 5 38:49 pero para que hagan otros eh no tengo el

Voz 0057 38:52 suficiente me parece que deberíamos poner en una

Voz 5 38:55 una música una canción que no era una muy buena música vale pero antes leo lo de Ramón de Salamanca y León le dice abre ábreme una una cosa interesante que le puede gustar a nuestro amigo dice las tiendas de pelucas y peluquera Inés no espera deberían vender también calvas falsas para gente que quiera aparecer calvas natural sea abre un nuevo mercado de por ejemplo gente con el pelo muy bueno como hemos visto que dice no no estoy agusto quiero que me vean Calvo pero no rapado eh

Voz 4 39:31 pero no algo Calvo a tope e Calvo cambió creo que la acabas hay que jugarle a tope porque te congelada en el tiempo ya te lo contaba

Voz 0057 39:36 sí sí sí sí causa rodilla cuando uno hace rap Rapa toda de repente deja de envejecer pasan diez veinte treinta años hice pues esto no se hace viejo claro porque has quitado cualquier referencia pasa el tiempo no Scan a Novés nada y entonces estado tienen cuando ya ha pasado a las arrugas son muy evidente entonces de repente sí que además tienes que da un hervor pero fíjate tiene muchas posibilidad de estiramiento infinitas como una pelota de fútbol tú eres calvo ballet siete cara a cara con ese te del nudo

Voz 2 40:10 o lo dudo

Voz 6 40:13 media espalda te va a hacer atrás con una llave Allen por las mañanas treinta y cuatro años veinticinco feto

Voz 5 42:18 en las naves espaciales suele haber muy poco espacio es un verso de una canción que estamos escuchando aquí yo de Iván Ferreiro son muy fan de Iván Ferreiro creo que te lo he dicho alguna eh

Voz 4 42:33 debe serlo porque normalmente no acostumbrada a hacer esta presentación como de radiofórmula música que ponemos pues me he cortado eh porque podrían canciones Wyman es guay más estar muy buena forma dicen que ha hecho el mejor disco de su carrera llevar Taro de girar este verano

Voz 2 42:52 nosotros volvemos a la senda de las preguntas de las cosas de las locuras del nadie sabe nada

Voz 21 43:04 Jose

Voz 8 43:05 María dice porque soy más guapo en el espejo que la realidad como puedo intercambiar sacara por la mía

Voz 4 43:11 pues será su caso bueno es que está al revés el problema de los espejos que estás al revés

Voz 2 43:14 bueno pero hay que no generalice porque los espejos cuidaba

Voz 0057 43:19 tú te ves más guapo en el espejo John yo

Voz 6 43:21 ah bueno

Voz 2 43:24 estoy mira que preguntar soy consciente de lo que hay vale pero también hay una ida creo que cuando cuando toda la vida Congress no pero cuando doblas una edad no mejoro eh no mejoro no no no no no no

Voz 5 43:37 pasé ir a peor ir a peor pero es general para toda vez que pasa que has vislumbrado alguna posibilidad pero no pero no me

Voz 6 43:46 yo estaba haciendo Berto no se eh hace un momento estaba

Voz 5 43:51 aquí y ahora

Voz 6 43:53 no lo de Lolo de dónde estás

Voz 4 43:59 mira por el micrófono inalámbrico de la Ser Uma te llamo

Voz 8 44:04 no aquí mi vida tiene aquí su barrita energética

Voz 6 44:11 la de la Magas ahí veíamos Raúl Raúl Raúl Andreu Roda bebé

Voz 13 44:21 que lo que pregunta el chaval éste tiene razón no sea el yo que son el Corte Inglés por ejemplo ponen espejos que te devuelven una una imagen con la sombra más marcadas haber tema guapo y que compre es lo que te aprobando

Voz 2 44:36 sí no sé cómo es cómo es eso de las sombras más marcadas por ejemplo con un filtro eh

Voz 13 44:42 la gran que te pues eso pero en espejo una imagen

Voz 2 44:45 contrasta Vita resalta

Voz 13 44:48 la figura por ejemplo una imagen Valencia por ejemplo no

Voz 6 44:55 oye perdona F

Voz 5 44:56 es que no os veo tío hay tanta información tantos cuerpos y cámaras que creo que la hablamos una vez también pasa que los probadores dices tú o gimnasios los espejos está un pelín

Voz 0057 45:09 de unos grados hacia dentro

Voz 5 45:12 que se te vea menos si tú ves más estilizado siempre una tienda un espejo plano exactamente noventa grados de corte de Angulo

Voz 6 45:22 y lo quiero decir normalmente si usar las palabras adecuadas normalmente pero lo que he tenido

Voz 5 45:31 por avisar un espejo pelado pam pum plano te devuelve lo que les esto no compras una bolsa pipas ir al gimnasio dices madre yo no vengo más Taylor lo ponen un poco inclinado provoca un ángulo

Voz 8 45:43 si usted escribe en tú sabías André

Voz 5 45:46 lo que no ha dicho nada eh es acordar

Voz 8 45:48 esta época ya lo sabía porque no lo has dicho te

Voz 14 45:51 hace ya cuatro ediciones ahora

Voz 6 45:56 el cara a cara este este oyente lo que te está diciendo es te estoy haciendo tu trabajo información ahí en esa cabeza tengo que sacar yo lo que es lo que me mola que que aporta Víctor no yo quiero que tú eres Víctor energética yo quiero darle barrita energética

Voz 5 46:19 qué es lo que ya me mola que sume se sumaría ese a esa cosa manipulada es que pongan filtros o que los espejos no sean eso no no está mal tirado dentro de veinte tú lo llamas filtros pero es otra cosa

Voz 2 46:31 ya me entiendes sí hombre el volviendo no eh tú más a la memoria pero tú no has hablado

Voz 8 46:40 no no es eso lo que estás haciendo a Víctor

Voz 5 46:43 él dice te da la imagen más contrastada eso sería por luz bien está todo calculado tío oye y puede ser que en el gimnasio el el teléfono ahí el teléfono si esto

Voz 8 46:52 por la tarde como echado para atrás para que te veas peor esa es una de las mejor de la misma manera que que en el probador está echada p'alante para que te ver más estilizado que en el gimnasio este como el Un poco tumbado para qué

Voz 2 47:08 te a te forme es te iba

Voz 8 47:11 los chaparrón oí con luz plana mujer ahí dicen yo no yo tengo que venir aquí

Voz 2 47:17 pues yo tengo entendido no creo porque a eso se convierte más si no sé yo es un lugar que no sé cómo va

Voz 5 47:26 no yo creo que sigue la misma técnica gimnasios tiendas zonas de consumo

Voz 0057 47:30 como un peli de ángulo dices aquí arriba para lo que decíamos eso de la edad aquí ya no te puedo decir es que no no no los gimnasios tendrían que hacer es

Voz 8 47:41 esto que digo porque la gente iría más claro claro estaba diciendo

Voz 2 47:44 por dichos que no consigo nada

Voz 6 47:47 lo tú quieres yo te como una atracción de feria no

Voz 2 47:51 las gordo como una bola no hola

Voz 5 48:11 perdón no quiero ser pretencioso Berto Romero pero este programa a veces es una cosa ni que sea por el hecho refrescar algo que ya se sabe ponerlo encima de la mesa y lo está cocinando lo dice usted hubieran dicho estos tontos claro que no tenemos que David estoy de acuerdo pero

Voz 4 48:29 yo creo que si lo hace lo hace como efecto colateral ganamos esto no es un objetivo como un reto Brooke no ya ya pero bueno algo queda

Voz 5 48:37 bueno la le muchas comidas se nutren de información eso sí has comido

Voz 0057 48:41 has nutren si Maite de Eibar dice cuándo se darán cuenta los perros que no tiene sentido que nos devuelvan el palo si lo volvemos a tirar

Voz 5 48:50 Costa

Voz 0057 48:51 qué bonito persona son cortico los perros en este sentido son unos animales maravilloso pero es un poquito

Voz 2 49:00 en este palo

Voz 5 49:03 hay algo mejor que el palo que es cuando llegó la pelota de tenis es más yo creo que si esto sigue así dentro de millones de años

Voz 0057 49:10 en la boca del perro habrá cogido la la la medida de una boca de una pelota de la lengua Dunlop

Voz 6 49:17 eh

Voz 0057 49:19 habremos eh como se dice cómoda

Voz 5 49:21 ya es Toxo la evolución

Voz 0057 49:23 ya lo decía Darwin no me no

Voz 5 49:27 eso de que se puede evolucionar pero a contra natura porque tú provoca una evolución yo me lo contaste el otro día si yo te acuerdas lo que dices

Voz 2 49:36 no pero es lo contenga aquí la radio si el cangrejo

Voz 0057 49:41 por ahí si esto lo contaba Sagan con lo que tiene que hacer si si me queréis hacer caso

Voz 5 49:47 estudiar

Voz 0057 49:48 si cogemos Cosmos de Carl Sagan a la serie Cosmos de Carl Sagan ponemos la porque es maravillosa igual un poquito lenta además porque a lo mejor está mucho rato Carl Sagan como pilotando una nave con mucha música pero bueno tomar paciencia porque lo que cuenta es impresionante y hay una historia sobre el cangrejo samurái quedaba conteste programa creo que es la cuentes saca mejor que tiene una cara además que pelo tienes dieta que tenía ahora ya poco obras muy muerto poco obra

Voz 5 50:18 pues según esa categoría de poder tu forzar evolución de especies a medida de meterles cosas

Voz 4 50:23 es el perro perro es un ejemplo de eso porque fácil mirar tus Lobo cómo ha quedado su etapa ir a buscar palos y exacto y pelota

Voz 5 50:31 exacto exacto madre mía estamos acabando amigo y eso

Voz 2 50:36 Perera eso eso duele también hemos conocido gente maravillosa sí hemos descubierto donde guardan su comida donde guardan su dinero como cultivan su pelo como otros lo pierden así un viaje muchas cosas la naturaleza humana Un viaje que empezó caluroso pero acaba frío acaba bastante frío y paso muchas muy completo hemos dado hemos dado una vuelta al mundo Berto las palabras tienes que cabe hortera es que yo esté dando cuenta de que no te sale bien lo hemos dado una vuelta al mundo del conocimiento por los caminos de la comedia ya hemos ido del trópico al pueblo de verdad que a veces no entiendo cómo estás

