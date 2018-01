Las Noches de Ortega: Marcoan dice adiós (03/06/2017)

Voz 1 00:00 en

Voz 2 00:02 la Cadena Ser Las Noches de Ortega

Voz 3 00:08 es un

Voz 2 00:11 Gaizka y vi cada Saavedra

Voz 1174 00:20 buenas noches hoy no vamos a hacer un programa al uso no va a ser una edición normal de este espacio ni siquiera lo voy a hacer yo va a ser Marco Antonio Aguirre quien lo cutre Eli dirija hoy este programa de la noche de los viernes de la Cadena SER Marco Antonio Aguirre me ha pedido hacer hoy el programa porque ha decidido abandonar la radio y quiere despedirse de todos vosotros

Voz 4 00:52 Marco Antonio Aguirre buenas noches muy buenas noches estás seguro de querer abandonar la normalmente seguro no es ninguna broma no es no lo sabemos

Voz 1179 01:04 es una estrategia para que se queden y cosas resaca hacéis vosotros

Voz 3 01:11 es una decisión meditada una decisión

Voz 4 01:15 que me ha costado mucho trabajo tomar pero está tomada bien tomada

Voz 1174 01:22 pues cuando quieras puedes empezar reste tu último programa

Voz 1179 01:25 lo único que me gustaría pedirte que al final venga sale estudio claro les pidamos juntos este está mi etapa por supuesto breve pero intenso pero poco

Voz 1174 01:38 te quieres ir lo quieres contar au ahora ahora

Voz 1179 01:41 lo explica ahora lo contrató

Voz 1174 01:44 pues queridos oyentes de la Cadena SER empieza ahora mismo las noches de Marco Antonio Aguirre yo salgo de ese estudio permanecer escuchando atentamente desde el control técnico pero luego al final de acuerdo al final entró Marco Antonio cuando quieras compañeros adelante

Voz 2 02:09 ver es Marco Antonio aquí o al noches

Voz 4 02:25 os habla Marco Antonio en una noche es muy importante dejó el medio radio fónico

Voz 5 02:40 para mí esto me viene grande no

Voz 4 02:44 no sé torear el depósito mucha ilusión oficio al que he llegado ya siendo mayor pensaba que podía sortear todos los inconvenientes pero todo el final final ese de que llueve decidió

Voz 5 03:13 el motivo ya no entiendo

Voz 6 03:21 lo entiendo lo que hemos hecho con España durante un tiempo pensaba que lo podía

Voz 4 03:31 Mir me ante los micrófonos de El actual

Voz 7 03:36 veo que es una labor imposible

Voz 4 03:40 el fango ha llegado ya muy arriba

Voz 6 03:45 mejores retirase quisiera que programó fuera mi despedida ciento decepcionó

Voz 4 03:58 ahora los que pensaban que lo iban

Voz 6 04:05 no Porres sí

Voz 8 04:10 lo siento mucho empezamos

Voz 4 04:13 sí

Voz 6 04:15 la última noche de Marco Antonio

Voz 9 04:20 si quieres hablar con Marco Antonio Aguirre para despedirte de marca los teléfonos del programa

Voz 4 04:33 Santos no que no que los ánimos bajos oyentes

Voz 1179 04:41 esto acaba pero no

Voz 10 04:44 yo que se convierta en un acto Low AIS Kimi

Voz 2 04:51 no

Voz 11 04:55 el tuyo

Voz 2 04:59 sí o voy a menos voy a pensar mucho en vosotros pero uno ha de mirar también

Voz 4 05:11 en la posibilidad que tiene y no ha de fantasía el cambio radical de España que yo me había propuesto ha resultado una empresa Obama es también de sabios reconocerlo errores he llegado donde tenía que llegar

Voz 2 05:33 pero esta no

Voz 4 05:34 quiero hablar con vosotros

Voz 2 05:37 puedo deciros adiós un adiós lleno de amor

Voz 4 05:42 lleno de emoción os quiero mucho hijo

Voz 13 05:51 la gente empieza a bullir como bullen las ollas que cocinan muestran buenas mujeres españolas

Voz 0684 06:04 a mí lo Jauma Lorenzo desde Cantabria

Voz 11 06:09 Lorenzo buenas noches hijo buenas noches Marco Antonio que es lo que me que el boca te voy a decir no vas a dejar huérfano

Voz 15 06:21 bueno huérfanos de ocho o su criterio otro

Voz 11 06:26 dan la radio hace feliz

Voz 16 06:30 que lo diga eso

Voz 11 06:38 dije que no quería llanto porque el tema me lo de dicho Lorenzo porque no puedo luchar contra

Voz 15 06:47 la fuerza del estudio pues si va algo por nosotros

Voz 11 06:52 Lorenzo ya ya no hay un nosotros ese nosotros del que habla ya es tan escaso que casi se puede decir que desapareció no

Voz 15 07:00 bueno somos el último bastión el último tú lo ha dicho el último va Vicky quién va a salvar la la moral de este país

Voz 5 07:11 nadie nadie lo Juan España muerto

Voz 15 07:16 Spain is the está acabarse al

Voz 11 07:20 acabase Lorenzo o hijo claro que sí pero tal vez España está España amoral que ahora tenemos

Voz 16 07:27 es la que los españoles hoy día y otro

Voz 11 07:32 cosa te digo Lorenzo

Voz 16 07:35 no mayores si puedo no me llores en este final de acuerdo que nos han derrotado pero no nos pueden derrotar al como si fuéramos mujeres

Voz 11 07:52 llorando

Voz 16 07:55 de modo acabar con la frente muy alta

Voz 11 07:57 como hombres

Voz 5 08:00 lo entiende sí perfecto cuerda

Voz 2 08:03 a ver cuánto

Voz 17 08:08 ton ton mal mal mal

Voz 18 08:19 Juan Antonio en este su último día

Voz 17 08:22 los teléfonos verdinegro

Voz 18 08:24 pero pero pero pero

Voz 0684 08:30 ahí esperando tu llamada aquí estoy deseando oír tubos aquí estoy en este día de la de Rota Pinar llama me llama conmigo que yo despedirme de España

Voz 19 08:50 algo Moreno legal a cuando un amigo

Voz 0684 08:59 a lo llama Jesús de Badajoz buenas noches

Voz 21 09:04 buenas noches por de girar a decir algo casi a soledad basa deja el Marco Antonio Soler a Messi

Voz 22 09:14 me ha quedado la alarma vacía cuando te oigo decir que que dejas el programa se ha quedado el corazón de hielo Marco Antonio

Voz 11 09:22 cómo cómo te sientes hija m setenta coma

Voz 22 09:26 si me hubieran arrancado un brazo no no puedo imagina que no te voy a escuchar más por la radio voy más como si me hubieran vacía hoy me hubieran o de mierda por dentro

Voz 11 09:41 esa retenerle en Teresa

Voz 15 09:44 no no yo no veo posible ya contraen Teresa lo cual no no siempre es posible encontrar a mi entereza está no no diga de su hija Tea cómo me siento como te sientes como si estuviera hueca por dentro hueca sí como si estuviera Huerta

Voz 11 10:05 pero vamos a ver lo más dicho antes a modo de metáfora que te sientes como si tuvieran vaciado hito hubieran llenó el alma de miedo cómo es posible compatibilizar ambas imágenes o te sientes llena mierda aquí estamos jugando

Voz 15 10:25 a la metáfora pues la metáfora no metódica pues la retórica no estás jugando Jesús estaba dicen los impares España con tu palabra

Voz 11 10:37 te divierte te divierta creando imágenes retóricas que el hueco tú misma ven miente utilizando otras queda contra tú sabes que te estén mi último programa que qué quieres que me vaya de aquí confuso

Voz 15 10:53 no me confundir confundir Marco Antonio no quiere

Voz 11 10:57 es ayudar a la a la confusión que ya reina en este país

Voz 16 11:00 pedazo beso Susa ya cambia

Voz 11 11:06 más cambia hijos cambia si si te ocurre una metáfora sigue con ella delante y no la Liga eh no echen más confusión a la confusión que ya puso

Voz 15 11:19 pero este país como acuerdo Jesús ya ya ya

Voz 11 11:24 ya que hemos perdido coño no ayudemos a nuestros Albert adiós añadir confusión la la cuerda hija que sepas que te quiero que si te Milito cultivos por tu bien

Voz 22 11:38 tras bacon con queso Geroa Montgomery Clift

Voz 4 11:43 no sumamos todos a ese saludo vuelan

Voz 23 11:47 Juan pa pa pa pa pa

Voz 1179 11:54 pues ello

Voz 24 11:55 echamos de menos estatua odio echamos de menos secta España flota podrida lo pero sobre todo lo que echarle de menos a voz Soto con la audiencia

Voz 18 12:17 había Eagles pide tema comentó unir aquí sin duda te lo van a agradecer voy a cantar

Voz 25 12:30 yo mi de

Voz 0684 12:42 no llama Serafín desde el buenas noches

Voz 16 12:47 por favor Nacho lo que Paul A

Voz 4 12:55 la noticia de mi abandono no

Voz 16 12:59 que hay en el alcohol fin sabe lo que estás haciendo no

Voz 11 13:08 sabes lo que está haciendo me estás utilizando a mí para justificar tu vicio estás estudiando la culpa que sólo claro inmediatas estás traspasando a mí eso Serafín como es la hombre no es Dom yo no es el que todas charlará Lamothe de John John yo no soy el que esto yo no soy llene Serafín llena de la botella así o tú mismo

Voz 16 13:41 tu desidia por flojera

Voz 11 13:44 amoldar esa misma flojera que está convirtiendo este país que descubrió América en el país que está descubriendo servicio Liz

Voz 16 14:02 no me dijo nada Serafín luego

Voz 1179 14:08 es clave añade que yo abandone esta plataforma de que abandone estar

Voz 16 14:14 sí sí

Voz 15 14:16 te extraño de que me doy por vencido

Voz 16 14:21 zonas cómodo ni siquiera son hombres tumores su nombre únete te un hombre amante un ánimo tú no haré un español de verdad une qué pasa tú eres basura basura hay veneno lote pub selle Le pozo o sea yo te desprecio llevó me podéis o igual

Voz 15 14:54 Pascual

Voz 26 15:03 tú a azufre

Voz 3 15:07 King Live and ahorros cuanto yo era un chiquillo esté país será distinto a como es ahora los críos jugábamos tirándonos las unos a otros y no necesitado ahora

Voz 4 15:33 mucha Wi Fi Station de esa pero poca moralidad ante jugó

Voz 3 15:40 vamos con una caja de cartón día inocente tenía ahora toquen todo y no están contentas con

Voz 27 15:51 ahí yo no

Voz 28 16:08 la boda indica Acosta

Voz 4 16:11 mi cantante favorito continúa abierto

Voz 18 16:17 última noche de Marco Antonio Aguirre en la Cadena Ser

Voz 0684 16:28 seguramente que muchos de vosotros amables oyentes

Voz 29 16:34 preguntando qué voy a hacer a partir de ahora lejos de la Claudio no lo sé intenta ser feliz a pesar de todo todo todo

Voz 0684 16:54 y vamos ahora a Lluís que nos llama desde Barcelona Luis buenas noches buenas noches adelante dijo

Voz 10 17:08 yo llamo sí que le quedó a Cadena ser muy bien pero sigue

Voz 22 17:17 he oído que Tebas

Voz 30 17:21 he tuyo nos conocemos

Voz 11 17:25 si te pregunto si tú yo nos conocemos personalmente sí

Voz 30 17:33 entonces te pregunto el porqué del tuteo

Voz 10 17:41 al no no pero yo he educado no me pido Pi pidiendo disculpas si la cosa se otro de Cuba

Voz 16 17:51 pido perdón cree usted que pidiendo exculpa a la cosa me pido perdón la disculpa borra la disculpa caso lo lo ya dicho no elimina la disculpa el pasado

Voz 11 18:07 diciendo perdone diciendo disculpas los Nilo ha dejado ocurrir así todo Bashir está Banega

Voz 10 18:19 y eso qué puedo hacer para compensar

Voz 11 18:23 ya no es posible compensación alguna es el daño ya está hecho el agujero que acaba de realizar usted amoral la bomba cábala se usted es callar la ética en la educación marchar

Voz 15 18:40 que si fuera tan fácil

Voz 11 18:43 socavar los cimientos de la ética hay luz y pero muy fácil sería obtener la gracia de perdón el nos ha sido fácil acoso usted es un puerto usted es usted

Voz 31 19:06 bueno

Voz 15 19:07 pues nada

Voz 10 19:09 queda con mucho que UGT avanzó no

Voz 22 19:12 más porque era un aire fresco

Voz 4 19:21 cuánto in educado

Voz 32 19:26 bueno

Voz 2 19:30 Rice

Voz 32 19:37 no

Voz 3 19:44 descampado donde vivo allí dejaré pasar pensando en La España que pudo ser y no fuimos capaces de construir por desidia por imprudencia a escuchar demonio Oporto eso a la vez hemos destrozado un país prometedor pero volveré a Amy descampado a dormir en el suelo mirando al sol con los ojos abiertos

Voz 1179 20:31 alimentándose de los animales españoles que con mi mano pueda matar

Voz 3 20:38 Conejo dentro de pocos años cuando cuando ya no tenga fuerza para cazar me alimenta de ayer bajas están LEAR margen de la sociedad hay moriré solo pero pero moriré sabiendo que ha muerto como un español no lo llama José María de Gijón

Voz 11 21:12 bueno en noche José Macías cuántos años joven veintidós años tengo

Voz 3 21:21 veintidós años hijos

Voz 11 21:25 toda la vida por delante dijo aprovechado habían o no cometa se que el mosso José María Lucas un joven pidiendo consejo son muy hermoso hijo

Voz 4 21:49 más emoción madre emocionado

Voz 28 21:56 no me esperaba

Voz 34 22:04 es decir no llore

Voz 16 22:08 lo más hermoso que yo pensaba que España no

Voz 22 22:20 ya mentira Geli

Voz 35 22:25 o de juventud digamos clásico dejó eh

Voz 4 22:29 todo

Voz 36 22:32 vaya vaya vaya España halcón

Voz 0684 22:49 Juan compañeros del del todo el sólido tenéis Sher teléfono de este joven y educado vamos a Jamal le le voy a decir a su padre si vive con tu padre todavía la casa dijo que tiene de Game

Voz 35 23:16 me va bien hijo de Satanás

Voz 37 23:22 eh

Voz 11 23:23 a ver si tiene nadie es usted si lo mismo aparato que para su hijo conmigo bueno no le pasa nada malo ocurre tu hijo está destrozando España acaba de llamada todavía no han mostrado in educado tiene usted demonio en en en la casa usted Un monstruo mosto que poco a poco con la ayuda de otros como él están socavando los cimientos de esta civilización que tanto nos ha costado construir seño

Voz 20 24:00 pero que Lucas

Voz 11 24:03 su hijo

Voz 20 24:06 pero permisiva pero seguro que permisiva que soy

Voz 38 24:13 yo yo soy

Voz 20 24:15 Juan Pascual

Voz 0684 24:24 cómo es su laxa educación han contribuido a destruirlas patio

Voz 17 24:31 ahora

Voz 20 24:36 que mal educador cuelgue generador de Moss Trus que cuelgue

Voz 35 24:48 no no se trasmite

Voz 0684 24:50 en la Cadena SER no habrá servido esto porque si algo caracteriza al español

Voz 1179 25:00 es que por mucho que se lo digan las costa por mucho que se intente corregir este continuará educando

Voz 0684 25:09 o cantó a su hijo manera Report

Voz 1179 25:13 sí pero al menos hemos hecho lo que lo que hemos tenido que hacer Ortega prometió al principio que estaría conmigo y están tomando ahora mismo bueno Marco Antonio estado escuchando

Voz 1174 25:34 es tu decisión

Voz 1179 25:35 en mi decisión llamado cada día te lo he dicho ante bien meditado no martes viento no me hubiera gustado contribuir a mis posibilidades a este país pero pero no ha podido ser no imposible bueno ya visitó la llamada de este joven que sí ha sido en maleducados si el comportamiento de algunos jóvenes en cuanto a este país está en la bueno qué vas a hacer ahora te vas al descampado descampado me voy yo lo mismo muy bien me voy a ir además andando ya taxis Nicky no quiero nada que tenga que ver con con estas divo dirección quemado detención no bueno

Voz 1174 26:21 Marco Antonio algunos oyentes sea lograrán de tu partida otros te echarán de menos muy pocos yo yo formo parte de los que te te van a echar de menos exijo obviamente no Porras tus ideas sino por tu magistral manera de hacer radio sentí descubierto o un diamante en bruto solamente esto suele decirse de los jóvenes pero en contra de una persona con un talento radiofónico animal me sabe muy mal perderte de verdad pero bueno es tu decisión para Antonio

Voz 1179 26:54 a mí me sabe muy mal también no Berta tino era compañero de la radio quemando la mejor época de mi vida bueno al final cuando ya yo no esperaba ya nada ha descubierto

Voz 4 27:08 qué oficio

Voz 1179 27:10 y sobre todo he descubierto un grupo humano desde la gente que está allí con con los hay en la redacción no más visto como un paso bueno como

Voz 1174 27:27 no no podía ser de otro modo hoy muy triste pero bueno

Voz 1179 27:30 con la sensación de que no puede hacer nada

Voz 1174 27:35 bueno Marco Antonio no queremos este final de verdad no queremos esté final triste lo decías al principio lo adelantábamos al principio no quería es llanto no no queremos terminar con llantos vale

Voz 1179 27:47 vengo solamente me gustaría decirle un dos últimas palabras antes le claro que determinar que van a ser las últimas palabras que yo voy a decir en palacio pa siempre pues cuando quieras mal contó en esas últimas palabras son

Voz 1174 28:08 muy bien Marco Antonio está abandonando ahora mismo en el locutorio de la Cadena SER no volverá más a esta casa según sus propias palabras si mirando sus ojos parece que que esta vez es de verdad nosotros volveremos el viernes que viene ya sin Marco Antonio nunca más estará aquí Marco Antonio un fuerte abrazo queridos amigos descansar y hasta el viernes que viene