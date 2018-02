Punto de Fuga: Olvidados en el desierto (11/06/2017)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena Ser

Voz 1667 00:02 hola a todos muy buenas noches hoy comenzamos con lo que podría ser una historia más del Mediterráneo una de las miles de historias que navegan en las embarcaciones sobrecargadas de refugiados su protagonista no tiene nombre al menos de momento porque aquellos que se lo pusieron han desaparecido

Voz 2 00:19 en la última operación de El Barco de Save the Children una de nuestras operaciones más difíciles hasta hoy hemos rescatado a más de ciento veinte personas entre ellas había varias mujeres embarazadas y también bebés recién nacidos uno de los bebés que rescatamos se había quedado huérfano durante el viaje porque el bote en el que viajaban se hundió madre no logró sobrevivir la trágica muerte de esta madre solamente un ejemplo de lo que le ocurre a las familias que quieren traer a sus

Voz 1452 00:43 José a Europa estas travesías son extra

Voz 2 00:46 malamente peligrosas en los traficantes están sometiendo a la gente a las condiciones más extremas tanto en Libia donde muchos pasan meses hasta que pueden cruzar como en los abarrotados botes del Mediterráneo donde más de mil seiscientas personas han muerto ya en lo que va de año las personas que rescatamos estaban en las peores condiciones que desde ser Children hemos visto en un rescate muchos de ellos habían sido golpeados azotado secuestrados o incluso violados durante el viaje son los graves peligros a los que se enfrentan estas personas que cruzan el Mediterráneo en busca de una vida salvo en Europa es una prueba de que cuando no hay rutas seguras establecidas la gente desgraciadamente mueren en Marte

Voz 3 01:24 no

Voz 1667 01:27 es la historia anónima del bebé huérfano que sobrevivió al Mediterráneo esa es la historia que encabeza la edición de este domingo pero os traeremos

Voz 4 01:34 es más voces en el programa de hoy por ejemplo la del otro grupo

Voz 1667 01:39 cogía dos que vive desde hace dos meses en el desierto en la frontera de Marruecos y Argelia

Voz 5 01:44 la cinta de la vida es decir que no es muy hábil el mes de abril no hacía mucho calor pero ellos no tienen tiendas porque el Ejército no se lo permite sólo sábanas éxito y los niños y por la noche son atacados por el hecho de los escorpiones así que es una vida difícil

Voz 6 02:01 Docs es Ndi así dieciséis

Voz 1667 02:03 lo ecos ni Argelia saltan responsables de ellos hay mujeres hay niños que llevan dos meses abandonados nuestra corresponsal Sonia Moreno nos va a contar su historia escucharemos también a un doctor que acaba de visitarles desde Venezuela la voz de Carmen tú

Voz 7 02:16 pero mi madre esta pensión nada pero está trabajando porque con la pensión no le alcanza para nada aparte que yo lo que puedo los ayudo también envío dinero estaba hablando con mi mamá y uno de mi sobrino les estaba pidiendo cereal Inma le el cereal mientras ETA hablan yo estoy escuchando todo mi sobrino les dice que

Voz 8 02:40 mi sobrino nieto le está pidiendo que por favor es de los firma con leche

Voz 9 02:45 mi madre me dice que no tiene que no

Voz 1900 02:48 hay una venezolana que como acaban de cómo

Voz 1667 02:50 probar vive con dolor la situación de su país su experiencias ha ido conformando su punto de vista al margen de los argumentos de Gobierno y oposición sobre la situación de Venezuela Severino Donate ha hablado con ella el ébola reaparece en África

Voz 1735 03:03 bueno el virus que no reservorio natural que existe en varios países de África que de hecho hay cinco diferentes tipos de de ébola en este caso es así otra vez ébola faire que sevillismo que tuvo que que que que pasó en África del Oeste pero es otra epidemia completamente diferente con otra cadena de transmisión diferente hay un reservorio natural y el momento en que hay un contacto entre ese animal contaminado y una personas cuando se declaran opinen

Voz 1667 03:32 reaparece de nuevo en la República Democrática del Congo es el octavo brote en ese país desde que se descubrió el virus en los años setenta pero queremos saber si debemos preocuparnos por la aparición de otra epidemia como en la que finalizó hace un año lo vamos a preguntar a Médicos Sin Fronteras en Punto Verde buscaremos plástico en el mar

Voz 10 03:50 estos plásticos si tenían degradados se temían disgregar no siendo siendo micro partículas que son directamente ingeridas uno lo haré esas tortugas claro cuál es la actual que es la la la base en la cadena alimentaria dentro del marco de la cual bueno pues dando para arriba exigiría por todas las especies y finalmente la especie pues del mar no vive en el barrio de ser el ser humano pues termina consumiendo estos estas veces estos moluscos

Voz 1667 04:17 el mítico Rainbow Warrior de Greenpeace está recorriendo el Mediterráneo es uno de los mares más contaminados por los plásticos que utilizamos los humanos cada día cada día acaban en los océanos la carga equivalente a doscientos camiones cargados de plásticos os hablaremos de ello todo esto y más desde ya porqué este mundo también importa

Voz 4 04:37 comenzamos

Voz 14 06:57 esto es escuchan son las voces de

Voz 1667 06:59 niños olvidados en el desierto forman parte de un grupo de refugiados sirios abandonados a su suerte en la frontera de Marruecos y Argelia sobreviven en campamentos improvisados casi a la intemperie sin lo básico sin apenas agua ni alimentos y lo peor es que llevan así dos meses hace algunas semanas los gobiernos se comprometieron a resolver su situación pero la realidad es que allí siguen allí siguen el deseo harto conectamos con la corresponsal de la Ser en Marruecos Sonia Moreno buenas noches

Voz 1452 07:25 buenas noches Pablo de cuánta gente estamos hablando Sonia

Voz 1667 07:28 sabemos de ellos atravesaron el desierto de IVA

Voz 1452 07:30 no a Sudán y Libia cruzaron toda Argelia para llegar a la frontera norte con Marruecos porque su objetivo es llegan a ahí de allí trasladarse a Europa que es donde tienen a la familia sobre todo en Alemania como las condiciones de reagrupación familiar San complicado optaron por no esperar y tomar esta vía en el norte la fronteras endureció así que bajaron al sur en transporte pero fueron rechazados en la ciudad de Fiti el diecisiete de abril llegaron dos grupos uno de cuarenta y uno personas y otro de catorce estos consiguieron entrar al final los cuarenta y uno Se quedaron atrapados allí los habitantes de friki forman un colectivo que les ha dado de comer todos estos días la alimentación la introducen personas que conocen muy bien la zona o a través de los militares con el Ramadán que comenzó a finales de mayo se dieron cuenta que no había solución en comenzaron a irse salieron de aquí para coger el autocar llegar AUS da un grupo tuvo éxito y ya están en Melilla abandonados en pleno desierto intentan protegerse del sol con plásticos haciendo tiendas de campaña con su ropa después de dos meses por supuesto están débiles las mujeres y los niños sobre

Voz 15 08:32 todo son gente normal trabajadores que huyen de la guerra hay mujeres hombres y como decía niños fama

Voz 1667 08:38 las completa y cómo han acabado la mente Sony abandonados en el desierto hoy en la frontera de Marruecos y Argelia

Voz 1452 08:44 en estos momentos hay todavía veinticinco personas bloqueadas no ayuda al enfrentamiento entre los dos países del Magreb con la frontera terrestre cerrada y militarizada desde mil novecientos noventa y cuatro ambos gobiernos han rechazado hacerse cargo de este grupo de inmigrantes sirios incluso impiden su acceso a la ayuda humanitaria no les permiten mientras pero tampoco les ayudan al principio de Hamann que los vecinos Cycle extrajera en alimentos y agua pero después lo prohibieron y como comenté antes los meten a escondidas normalmente cuando oscurece para que no les descubran y la mayoría de las veces con ayuda de los militares con la presión internacional de ACNUR como mediador Marruecos concedió el visado a nueve de ellos que eran los que tenían familiares en el país ninguno de los dos gobiernos admite que los refugiados estén es usted Vittorio ya no está operativo en esta zona sólo tiene oficinas en Rabat para que se puedan inscribir como solicitantes de asilo esto pasaba también con los sirios que entraban por USDA ganador en dos mil quince que no podían regularizar su situación porque tenían que viajar a Rabat en esa desesperación de que Argel y Rabat no se ponen de acuerdo ni tan siquiera se comunican los sirios han llegado a rogar ayuda al Rey Mohamed VI en un vídeo colgado en Facebook piden que les abra las fronteras por lo menos que les permita cobijarse en la localidad y no estará la intemperie en abril a la semana de llegar Marruecos acusó a Argelia de obligarles a cruzar la frontera las autoridades argelinas denunciaran al país vecino de lo mismo Marruecos habría expulsado al grupo de inmigrantes a territorio argelino aseguraron el Ministerio de Exteriores marroquí convocó al embajador Ángela en el país para protestar por la llega desde la frontera argelina al sureste de Marruecos este grupo de sirios y finalmente el dos de junio Argelia cedió y anunció que acogería las personas refugiadas por motivos humanitarios a través de ACNUR pero parece que prefieren inscribirse en la oficina de Rabat porque además cuatro de ellos tienen familiares en Marruecos las otras veintiuno personas confían en que las agruparán con su familia en Europa y prefieren quedarse del lado marroquí de la frontera a pesar de la ayuda de la Media Luna Roja de Argelia que se acercó estos días a la zona fronteriza con intención de proporcionarles una ayuda humanitaria

Voz 1667 10:40 de hecho Varias organizaciones incluida claro también se han hecho eco de la situación de estos refugiados ese han movilizado para reclamar atención a a ese grupo

Voz 1452 10:49 las organizaciones de derechos humanos denuncian que las autoridades marroquíes están incumpliendo su obligación internacional de brindar protección a las personas refugiadas porque mantienen al grupo veinticinco personas serias atrapadas en una zona desértica y le niegan el acceso al asilo y a la ayuda humanitaria urgente la Asociación Marroquí de Derechos Humanos está moviendo pero lo más eficaz está resultando la actuación de los colectivos que están allí en Fitur el viernes hubo una marcha con vehículos hasta cien kilómetros de la zona para dar a conocer y protestar porque hace días que los refugiados no comen tienen mucha más dificultad para que les llegan los alimentos Amnistía Internacional ha emitido un comunicado de la mala situación en la que se encuentran y denuncian a Marruecos por vulnerar la Convención Internacional de los Derechos Humanos al no escuchar ni ayudar a estas personas mientras la Nur desde Rabat sigue intentando desbloquear la situación y poder tramitar el asilo

Voz 1667 11:34 Sonia tenemos el testimonio de un hombre de un médico ginecólogo que se ha desplazado recientemente la zona para atender a las mujeres del grupo

Voz 1452 11:41 si Pablo es el doctor sujetos Alagna un ginecólogo francés de origen marroquí que se instaló hace un par de años en Casablanca abandonó el sistema sanitario francés y un buen salario como jefe de la clínica de las universidades de París siete para dedicarse a la ayuda humanitaria y ocuparse de las mujeres más vulnerables y de su salud reproductiva es miembro de Médicos Sin Fronteras y Médicos del Mundo desde los años ochenta trabaja en África además en los últimos años también en Oriente Medio Gaz alivia y sobre todo en Siria donde viaja frecuentemente desde que comenzó el conflicto para atender a las mujeres y los niños más necesitados su retorno a Marruecos tenía como objetivo abrir una clínica para ayudar a los desfavorecidos pero el Ministerio de Sanidad le paralizó el consultorio por no cobrar a los pacientes Si entrar en competencia desleal con otros centros médicos desde que los refugiados sirios están atrapados en Figueres ha viajado varias veces a la zona nos explica cómo están

Voz 6 12:30 ladino desearle paz Santa Schily tú rinde al reino de paz

Voz 16 12:35 la vida en el desierto de Nadal es muy claro en el mes de abril hacía mucho calor pero ellos no tienen tiendas porque el Ejército no se lo permite sólo sábanas tiendas eso el calor empezó a ser duro en el mes de mayo después de junio cuarenta o cuarenta y cinco grados mucho mucho calor durante el día por la noche son atacados por la ex compañeros Scorpio

Voz 6 12:55 así que es una vida difícil Docs es dificil sí que ya hay países no Julia bookcrossing

Voz 16 13:06 a esa gente hay muchos niños y muchas mujeres y hombres y algunos enfermos de hipertensión y de problemas renales y algunos adultos son gente sin obreros comerciantes gente normal que ha huido de la guerra la mayoría para encontrarse con su familia en Europa

Voz 6 13:21 hace no mucho que no fui la que acoge la lejanía o no

Voz 1667 13:27 llorar el doctor Alagna se desplazó hasta la zona porque como nos contabas hay mujeres embarazadas y creo que podemos escuchar lo que cuenta el sobre su estado

Voz 6 13:34 son sin Niccolò el desfile no sea mejor que yo

Voz 16 13:43 como ginecólogo fue en tres ocasiones en abril y a principios de mayo dos veces ido también rápidamente en junio porque era mujer embarazada al tenía contracciones e hice un informe en caso de algún problema allí no hay hospital ni centro de salud no había cómo hacer una cesárea y así estuve allí por si me necesitaban para una urgencia no fue más que un susto porque la vi tenía buena salud le hice una ecografía todo estaba bien y decidió irse a Melilla cosa que me espantó porque después de un mes y medio en el desierto estaba cansada he visto como el servicio de Policía marroquí coge a los sirios y los lleva a seiscientos kilómetros de allí ya no me ha asustado tanto yo mismo pensé que es buena idea que fuera a Melilla porque al menos allí es acogida recibe servicio médico va a poder dar a luz en buenas condiciones confío en sistema saluda Espanyol

Voz 6 14:33 exacta al español y y les dijo bien bien bien habría que decir sexo

Voz 16 14:47 los otros tienen problemas e incidencias diarrea deshidratación insolación problemas cardiacos pero no los pude ver porque no tenía acceso a donde se encuentran entonces nos comunicamos con ellos por teléfono y guasa intento ayudarlos prescribía a los medicamentos que podíamos darles con los alimentos actualmente ya no porque desde hace siete días no podemos entrar como ya dije de las situaciones muy pero

Voz 17 15:12 los hechos son suficientes Gmail o pegando monta el condición himen ST

Voz 18 15:22 sí yo qué sé

Voz 16 15:24 espero que esas condiciones inhumanas esa pérdida de dignidad termine no es lógico continuar así por eso hacemos esta llamada la radio española porque es necesario que haya una presencia europea porque si sólo está en Marruecos y Argelia nunca van a llegar a un acuerdo se culpan uno a otro todo el tiempo y así no

Voz 6 15:42 a un sale Taco Bell vosotros no lo hago en Avis va a José

Voz 1667 15:51 hay que solución Bell que te ha dicho al respecto

Voz 1452 15:54 el doctor no explica qué solución ve él para estas personas que huyen de la guerra y que quieren reencontrarse con sus familias

Voz 16 16:00 eh sepas que señor

Voz 6 16:03 se acabó a su posición sobre el bloque usado se dos seis con

Voz 16 16:11 no se sabe qué va a pasar exactamente con estas personas cuál es la situación está bloqueada por eso es necesario activarse mover las conciencias que se reconozca el problema porque para los marroquíes no existe para el resto del mundo tampoco la prensa habla poco de ello entonces es una catástrofe los ir Ellos son gente que huye de la guerra que no viene de turista que desean llegar a Europa yo pido en la Unión Europea que intervenga en el asunto con humanidad porque ellos valoran esa humanidad no comprendo bien porque Marruecos reaccionen así porque el sentido humano es sensible reacciona así para cuidar las fronteras de Europa ejecutando directrices estamos yendo muy lejos primero abandonando a la gente en segundo lugar los rechazando que entren por el paso de Beni Unics y el tercer castigo que es duro aquellos que se fueron a las ciudades de Uxda y Nador los llevan de nuevo al desierto incluso a los menores algo que va en contra de la Convención Internacional Ike es inaceptable e inadmisible por qué hacen eso no lo puedo comprender quién dirige quién da las órdenes de esa naturaleza yo no lo sé en todo caso es malo para el país muy malo para su imagen

Voz 6 17:18 donde se nota no sepa mía o tu casa Hemingway Pulpí ese extremo que puso ni más

Voz 1667 17:26 pues esperemos que la situación se resuelva pronto gracias Sonia

Voz 1452 17:29 muchas gracias a ti Pablo buenas noches

Voz 1 17:34 bueno

Voz 20 17:43 es que no es otra cosa que asesinar en poco en Venezuela no vamos a permitir como no sale permitió ninguno lúdica Doré en nuestro país

Voz 1623 17:54 los llegó digo llevarlo a nivel de la historia en Catalunya Borges teórica ayer estaba histérico llamando a la calle hice fue votada de vacaciones tremendo presidente de la República que quiere ser obligó a los allí la presidenta mundial cara oeste

Voz 21 18:13 otra forma para calificar que en Venezuela y la madrugada de ayer se materializó un golpe de Estado que no puedo calificarlo de otra forma pero

Voz 1623 18:25 además en la mira ni esta generación muchacha que ven sol mira que estos una banda de golpista terrorista pajita ya es decir

Voz 22 18:40 del viento luchando contra este Gobierno que no hemos venido hasta que haya que elecciones ataques preso político canal humanitario para que llegue alimento

Voz 1667 18:59 Nuestra siguiente protagonista se llama Carmen Toro es una venezolana de a pie sin filiación política sin representación una voz que no habla al dictado ni del Gobierno ni de la oposición eso no quiere decir que la voz de Carmen sea neutra el tiempo y las experiencias por las que ha pasado han ido conformando su punto de vista no pretendemos convertirla en la voz de los venezolanos pero su mirada nos va a ayudar a acercarnos a la realidad de este país sobre todo si Severino Donate ha conversado con ella

Voz 1900 19:32 Carmen Toro trabaja en pilla a los un puesto de comida venezolana en el Mercado de Maravillas Madrid empanadas sale pase especial de pabellón cachito dos golpeados pequeños mandó pocas cervezas jugo a cuya ganaban a Moura igualaba

Voz 7 19:48 sí

Voz 1900 19:51 procede de echan agua un pueblo de los Andes venezolanos cerca de la ciudad de Mérida vino a España hace dos años con su marido es odontólogo

Voz 7 20:00 graduado Maella estaba tomando el avión para acá todo se complicaba para trabajar para vivir en la educación en la salud todo estaba totalmente distorsionado

Voz 1900 20:12 no pertenece a ningún partido movimiento político nunca perteneció sí acudió algunas manifestaciones pacíficas para pedir cambios hasta que su vida quedó en manos ya el capricho de un grupo que rodeó la camioneta en la que volvían a casa

Voz 7 20:26 el ocupa Maro delincuentes que en el momento en que se da una protesta por parte de la oposición ellos salen a disparar amedrentar eran como treinta motorizado empezaron a colocar las armas que tenían apuntando no a nosotros se bajaron de sus motos eh golpearon a la gente que iba en la parte de atrás

Voz 1900 20:49 durante el ataque pasó un coche de policía que según el relato de Carmen intentó pasar de largo como si no hubieran visto nada

Voz 7 20:56 sabemos que las personas que están uniformadas no resguardan tu seguridad logramos que separaran y lo que nos dijeron fue que ellos no podían hacerle nada a los colectivo y que tampoco podían acompañarnos a nosotros a nuestras casas SAE El miedo de de seis seguridad de que yo no me un icono un policía al lado yo me voy a sentir bien yendo a Venezuela un cuatro comer

Voz 1900 21:18 Carmen tiene tres hermanas siete sobrinos a la casa familiar acuden varios primos es una familia grande con visiones distintas de lo que está ocurriendo en el país

Voz 7 21:29 mi hermana mayor eran de corazón chavista de que es su convicción como lo dijo ella era hacer así Mi madre de oposición completamente y Mi hermana del otro lado completamente era como una necesidad de que tenías que pensar como ellos de que tenían que ir y apoyarlo y que tenías que estar agradecido con la poca comida que llegaba que tenías que estar agradecido con las becas que te daba porque tú eres una persona mala porque no está con nosotros eran en una situación fuerte que tenías que ser Ozer ya ahora pues ella con la situación porque ahora sí está sufriendo gráciles tan faltando las cosa ahora sí ya se ha dado cuenta que esto no era lo que decían que iba a ser

Voz 1900 22:18 si Chávez o Maduro a mucha gente dice

Voz 7 22:20 eh yo prefería Chavez para yo prefiero a ninguno la verdad que ahora se vea más no quiere decir que no ha sido culpa del otro

Voz 1900 22:29 la oposición engloba muchas sensibilidades una sola palabra para ideas y planes muy distintos que se unen y The Sun en en la carrera contra el Gobierno de Maduro

Voz 7 22:39 desde un principio la oposición no se comportó como debió haberse comportado no había algunos que querían una cosa otros querían otra yo creo que todo eso ha llevado a que la gente ya no confíe tanto en esa supuesta oposición que ha habido de hecho yo salí muy decepcionada porque yo tenía muchas esperanzas la de que en las elecciones en las que puede votar pues se pusiera seria hay reaccionara como tenía que reaccionar no cedió hoy todavía seguimos

Voz 1900 23:11 la madre de Carmen Toro es jubilada no le alcanza con la pensión tiene que trabajar comprar no es fácil algunos productos no se encuentran los precios cambian de un día para otro

Voz 7 23:24 por ejemplo de un kilo de arroz hoy cuesta tanto mañana el doble o el triple si lo consiguen porque pueda que no lo consiga ya está sentí en la necesidad que tenga que obviamente la tiene porque todos los venezolanos la tienen en este momento allí pagan ven cómo consiguen el dinero para para comprar algo para comer algo de hecho las tres comidas no se están comiendo allí como mucho dos de hecho estos días se me partió el corazón porque estaba hablando con mi mamá y uno de mis sobrinos les estaba pidiendo cereal Inma Moraleda el cereal mientras estaban yo estoy escuchando todo mi sobrino les dice que

Voz 8 24:07 mi sobrino nieto le está pidiendo que por favor es de los Virbac con leche

Voz 9 24:12 y mi madre me dice que no tiene que no

Voz 8 24:15 obviamente el niño pone a llorar ir a escuchar eso

Voz 7 24:24 un vaso de leche que es un vaso de leche Hinault no puede en este momento decir te lo sirvo y tomando

Voz 1900 24:39 de las conversaciones telefónicas que Carmen mantiene con su familia también conserva las expresiones de asombro cuando les cuenta las cosas que hace en Madrid y que allí en Cannes agua les parecen asombrosas

Voz 7 24:51 el simple hecho de salir a la calle con tu teléfono en la mano es que ya es algo increíble ya en serio puede ir hablando in el miedo de que te van a robar o es verdad que te puedes comprar dos pares de zapatos ahí tres camisas de una sola vez está ganando un sueldo normal

Voz 1900 25:09 hay que ponerle un final a esta conversación ojalá

Voz 7 25:13 si llega a caer el Gobierno Maduro pues no sea un grupo extremista de la oposición quién quién tome las riendas del país para mí debería ser personas que estén un poco más centrales saben poco más que sepan llevar un poco la situación que que hay ahora porque no es sólo que tú ves que que están mal políticamente o que están mal económicamente el país está mal en todos los sentidos la degradación social que que se ve ahora para mí es una de las cosas más preocupante ese tema yo creo que hay que saber lo lleva

Voz 1 25:56 Punto de Fuga Cadena Ser

Voz 12 26:00 eh

Voz 1667 26:05 el ébola reaparece en África lo hace con un pequeño brote en la República Democrática del Congo así que saludamos a Miriam Alía responsable de vacunación de Médicos Sin Fronteras buenas noches día de nuevo el eh ébola en la República Democrática del Congo son los últimos datos que tiene Médicos Sin Fronteras de este brote

Voz 23 26:22 bueno pues el último

Voz 1735 26:25 como la última actualización de datos

Voz 24 26:27 tenemos un total de casos es ocho casos confirmados Hi5 casos probables que son personas que han fallecido sin que se haya podido hacer antes

Voz 1667 26:37 la República Democrática del Congo que es un país sensible no la reaparición del virus fallón de ese descubrió en mil noventa ciento setenta y seis si experimentado varios brotes no Miriam

Voz 1735 26:48 sí esto es el octavo y ha habido brotes de diferente envergadura ha habido brotes de de dos tres ocho casos ha habido brotes verdes sesenta casos

Voz 25 26:58 pero si es el país que más brotes ha tenido declarados en cualquier caso en este en esta ocasión ha conseguido controlar rápido o estáis ahí en alerta

Voz 1667 27:09 viendo a ver venga a ver nuevos datos investigando

Voz 1735 27:13 bueno la mayoría de los contactos acabaron cuando hay un caso confirmado los contactos durante el periodo de incubación este periodo de incubación ya terminado para la mayor parte de los contactos quedaban quince contactos que terminamos preo incubación en los últimos dos días entonces en principio veintiún días sin transmisión activa con lo cual ya no esperamos que haya nuevos casos hice declarará el fin de la epidemia cuando pasen otros veintiún días hablabas hace dos periodos de incubación antes de declarar el fin de la epidemia

Voz 1667 27:48 Miriam a qué se debe esta reaparición del virus el virus muta fácilmente cómo es el proceso

Voz 1735 27:54 bueno el virus que no reservorio natural que existe en varios países de de África que de hecho hay cinco diferentes tipos de de ébola en este caso es así otra vez Ébola Zaire que sevillismo que tuvo que que fue qué qué pasó en África del Oeste pero es otra epidemia completamente diferente con otra cadena de transmisión diferente hay un reservorio natural y en el momento en que hay un contacto entre ese animal contaminado y una personas cuando se declaran las espinas

Voz 1667 28:24 es decir que en este caso lo conocemos ya en unos una mutación del virus es un virus conocido ya se puede controlar fácilmente

Voz 1735 28:33 bueno se y el riesgo de que de que vaya fuera de control es el mismo en cada epidemias tanto en el momento en que hay un contacto con un humano y el transmitirse persona a persona hay que extremar las medidas de precaución lo que sí hemos visto es que en los virus tienen diferente tipo de mortal diferente porcentaje de mortalidad el aire es el más peligroso y más mortal hay otros tipos de ébola como suyo que también saben Congo que tiene una mortalidad más baja pero no es una mutación de del virus que pasó en África del Oeste es el mismo virus pero en en en otra parte

Voz 1667 29:11 cuéntanos qué hizo que el brote de dos mil catorce se extendiera hasta convertirse en epidemia hay provocará once mil trescientas muertes Míriam

Voz 1735 29:19 bueno pues fue una fue una acumulación de casualidades mala suerte y errores en la el lo primero que pasó fue que le la epidemia surgió en una zona donde la frontera con tres países que era una frontera muy muy fluida a las familias vivían ambos lados de las fronteras lo segundo que pasó fue que hubo una la la reacción fue bastante tardía tarda mucho en declarar la emergencia lo que hizo que no llegará la ayuda necesaria a tiempo ya para terminar hay esto fue lo que hizo que explotará en personas que estaban en seguimiento de contacto se movieron hacia las ciudades una vez que llegó a los núcleos urbanos y hospitales estoy toque provocará una explosión de casa esos normalmente el ébola se tras cómo se tramite por animal se permite en zonas remotas aisladas en zonas forestales no sale de ahí pues las epidemias tienen un número bastante limitado de casos son cortas con durar un par de meses pero al llegar a las ciudades era mucho más difícil seguirán los contactos era mucho más difícil controlar la cadena de transmisión

Voz 1667 30:25 y ahora se puede decir Miriam que estamos mejor preparados ante la posible aparición de una nueva epidemia del ébola como la de entonces

Voz 1735 30:32 bueno está haciendo esto ha sido una bola clásico pero si nos ha servido para probar que puede reaccionar más rápido es decir en este ébola se puso todas las organizaciones que tenían que trabajar estaban estaban allí rápidamente hice declaró la epidemia en cuanto tuvo el primer tés y sé claro presión todas las disposiciones muy rápido es decir que que vemos que es posible es factible hacerlo de forma rápida también hay que decir que el Ministerio de Salud de cómo está mucho más preparado porque tiene más experiencia en gestión de este tipo de epidemias que otros países donde nunca habido donde nunca vuelve volar

Voz 1667 31:10 claro no hace ni un año no de la de que terminara esa última epidemia que destrozó la la infraestructura sanitaria no de de muchos países del África Occidental cómo está la sanidad de esos países un año después

Voz 1735 31:22 pues lamentablemente en muchos de los recursos que se dedicaron para la lucha contra el ébola no no han sido sostenibles en el tiempo para la última fase de la epidemia que que nosotros llevamos que es la recuperación de del sistema sanitario iremos que hay muchas organizaciones que tenían fondos de emergencia para tratar caso

Voz 26 31:40 Nos

Voz 1735 31:41 o para hacer actividades durante la durante epidemia pero que no se han quedado para para reconstruir y para ayudar a poner en marcha de nuevo los sistemas de salud bueno pues un ejemplo claro de que estos sistemas tenso muy precarios es que ha habido epidemias de toda la prácticamente de todas las a es vacunales en los tres países pioneros del sarampión una vacunación de un millón de personas ahora mismo en Guinea Conakry ha habido prácticamente todo y hay que contar que que hubo casi quinientos fallecimientos de personal de salud en estos tres países

Voz 1667 32:15 los supervivientes Miriam hace un año todavía hablábamos de ese estigma que tenían que superar una vez curados una vez superados de ley bola pero que tenían que luego recuperarse del estigma social no que sufrían esas personas eso se ha conseguido avanzar en ello

Voz 1735 32:34 pues bueno ahí algunos datos más esperanzadores pero hay casos todavía bastante tristes no no hace mucho tiempo hemos conocido el caso de una compañera nuestra ya es una es una enfermera tiene que tubular sobrevivió y empezó a trabajar en un centro de ébola sí estuve trabajando durante toda la epidemia ya fallecido porque tuvo una complicación en el parto y el hecho de que fuera una superviviente de ébola hizo que que que no es la tener adecuadamente pues esto a día de hoy sigue pasando que hay hay pacientes supervivientes que de momento en que necesitan una una técnica invasiva bueno todavía hay mucho miedo mucho estigma esto a nivel sanitario produjo a nivel social y me trajo es verdad que para ellos es muy dificil primero algunos porque tienen secuelas físicas y otros porque porque es difícil reincorporarse al mercado laboral en siendo en supervivientes

Voz 1667 33:32 Miriam Alía gracias por acompañarnos este domingo en Punto de Fuga un saludo

Voz 1735 33:36 muchas gracias

Voz 27 33:38 el Mundo Express

Voz 1667 33:42 hicimos oye este viaje exprés semanal sin Javier Bañuelos que está en casa recuperándose de una indisposición así que esperamos llegar a destino sin mayores consecuencias la primera parada es en Londres donde nos vamos a interesar por el estado de la comunidad musulmana un colectivo agitado también por el atentado del sábado de la semana pasada y que tiene una doble tarea ayudar en la prevención de nuevos ataques lidiar con el estigma que puede suponer los últimos atentados en su comunidad en Londres sigue el enviado especial de la SER Álvaro Zamarreño que ha hablado con el Consejo Británico de musulmanes a quién representan exactamente Álvaro

Voz 0116 34:17 no el consejo británico de musulmanes es una de las organizaciones más grandes en Reino Unido entre musulmanes representa muchas pequeñas mezquitas y asociaciones y ha sido uno de los grupos más activos estos días en buscar algo que vaya más allá de la simple condena de los atentados pero su portavoz tal Ahmad que no se recibe en su despacho de abogados en el norte de Londres nos habla de la enorme densidad con que están viviendo muchos musulmanes estos

Voz 28 34:42 atentados se dos Klein tú bien a Neymar

Voz 29 34:49 esta gente que hace daño en nombre del Islam viene de nuestras comunidades los padres ven que son nuestros hijos e hijas los que se radicalizan

Voz 28 34:56 bingo bélica

Voz 0116 34:59 asma no elude lo que para ellos es lo más difícil que los atacantes son miembros de sus familias de sus círculos sociales de la mezquita del barrio como ayudar por tanto esos pequeños grupos a afrontar esta situación tan complicada

Voz 28 35:12 por por la paz

Voz 29 35:15 Nos cuesta más combatir contra esta gente que por cada razón que les damos parece tener veinte en sentido contrario y que está en el punto de mira de existencia pero aún así insistimos en que tienen que denunciarles y sospechas

Voz 0116 35:27 en fin las agresiones sean musulmanes han subido estos días más dice que siempre pasa después de cada atentado pero puede que sorprendentemente esta vez haya sido menos la sociedad de entiende que no se puede culpar a un credo por lo que hace un criminal se explica él pero también cree que ha habido una mejora en la respuesta de las organizaciones en que están agrupados muchos musulmanes británicos

Voz 28 35:48 para verlas

Voz 29 35:51 la mejor manera de responder a la provocación a la culpabilizar a la estigmatización no es hacerse a un lado sino lo contrario dar un paso adelante mostrando en público en qué consiste tú

Voz 28 36:01 ídem muy versátil

Voz 0116 36:03 es de esperar a después de las elecciones con las emociones ya más calmadas para ese debate sobre la seguridad sobre si la policía y el servicio de inteligencia han hecho bien su trabajo en esta ocasión pero pide al nuevo Gobierno que valores y las medida

Voz 30 36:17 las antiterroristas están siempre basadas en pruebas Hinault muchas veces en ideas preconcebidas sobre los musulmanes

Voz 1667 36:26 seguimos con memoria histórica con la historia de Timoteo Mendieta Un represaliado del franquismo y que fue el primer caso de la querella argentina contra los crímenes del régimen su hija Ascensión lleva toda la vida buscando los restos de su padre este pasado viernes por la tarde recibía la esperada noticia Claudia Ortega

Voz 31 36:44 la identificación de los restos de Timoteo Mendieta llega después de la larga lucha de su hija Ascensión Mendieta que en con ochenta y ocho años viajó hasta Argentina para pedir ayuda a la jueza Servini ella ordenó la exhumación de la fosa número uno del cementerio de Guadalajara en la que enterraron a Timoteo el dieciséis de noviembre de mil novecientos treinta y nueve Un día después de ser fusilado los trabajos de exhumación comenzaron en enero de dos mil dieciséis y entonces hablamos con Ascensión Mendieta que nos explicaba así lo difícil de una lucha que ha durado toda una vida

Voz 32 37:14 qué es decir manos que niños muy Caixa mucho para en actriz dieta GM que ya no lo hemos los Thomas muy bien tengo muchas vete no me después bienvenido mucho nos dejaban de entrar ya era yo quiere estar conmigo que me en España que le llevarle ya sea alegría de que

Voz 1452 37:44 estoy muy una alegría que ahora

Voz 31 37:47 en fin Ascensión Mendieta sabe que podrá

Voz 1452 37:50 en realidad el debate sobre los límites de

Voz 1667 37:52 la libertad de expresión en nuestro país ha llegado ya al Constitucional el caso del cantante de Def con Dos César Strawberry condenado por enaltecimiento del terrorismo por sus mensajes a través de las redes sociales ha llegado al alto tribunal informa Alberto Pozas

Voz 0055 38:05 una vez rechazado el incidente de nulidad que presentó ante el propio Tribunal Supremo su defensa ha llevado el caso ante el Constitucional un recurso en el que aseguran que se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías porque el Supremo revocó una absolución signifique era escuchar sus explicaciones critican también que el Supremo se ciñe a la literalidad de los tuits sin valorar su contexto que ni siquiera averiguar qué difusión tuvieron los mensajes y asegurando que esta condena contradice la doctrina constitucional española y también la europea Isabel del Val abogada

Voz 33 38:33 entendemos que esta sentencia Tribunal Supremo es ajena o extraños no solamente a nuestro ordenamiento jurídico sino al ordenamiento jurídico de la Unión Europea

Voz 0055 38:42 el Constitucional decidirá si admite a trámite el recurso del cantante de Def con Dos sino lo estima la siguiente parada será la justicia europea

Voz 1667 38:51 el servicio jesuita de migrantes una de las organizaciones que conoce ya atiende la realidad de los centros de internamiento para extranjeros los Cíes ha dado a conocer esta semana su informe anual hay dos datos que llama la atención España expulsa cada día de manera forzosa a veinticinco extranjeros además diariamente se producen cien detenciones relacionadas con la situación de los sin papeles nos lo va a contar Nicolás Castellano

Voz 1620 39:15 los jesuitas que entran a diario en cuatro de los siete si es que existen en España denuncian que el año pasado se detuvo

Voz 1667 39:21 a más de treinta y cinco mil ochocientas personas solo

Voz 1620 39:23 motivos de extranjería por una mera falta administrativa dicen cien detenciones diaria que se tradujeron en veinticinco expulsiones cada día de las que poco más de dos mil salieron de los centros de internamiento donde fueron encerrado más de siete mil personas Santiago Yerga

Voz 34 39:36 noventa y nueve coma sesenta y ocho detenciones diaria casi cien personas diariamente son detenidas en este país por motivo de documentación para entrar o residir en España

Voz 1620 39:47 el servicios de su inmigrante le causó estupor los cincuenta menores detectados dentro de los y el triple que el año pasado exigen el cierre de los polémicos centros y como medida temporal que se deje de abusar de la medida del internamiento que la vida de los enfermos esté por delante del negocio ese es el objetivo

Voz 1667 40:03 hay una campaña dirigida a las farmacéuticas que ha lanzado esta semana la organización

Voz 1620 40:07 los por derecho una campaña que apela a la responsabilidad de todos Sonia Ballesteros

Voz 1913 40:12 la Fundación Salud por Derecho lanza hoy una campaña para que la industria farmacéutica abandonen las prácticas que ponen al negocio por delante de las vidas de los enfermos campaña con Billy impactante un programa de tele

Voz 4 40:23 el que los concursantes

Voz 35 40:27 el lema de veintiocho años

Voz 4 40:31 sí

Voz 1913 40:33 son enfermos que persiguen este premio

Voz 4 40:36 lamento

Voz 1913 40:40 y es que los fármacos contra el cáncer cuestan cuarenta mil euros al año los de la hepatitis C veinte mil y ocho mil los del sida Salud por Derecho invita a los ciudadanos a firmar una carta que entregará a la industria se piden bajadas de precios que se sepa cuál de investigación se hace con fondos públicos que cese el bloqueo los genéricos y que se investiguen también las enfermedades no rentables

Voz 1667 40:59 la organización Women's Link ha otorgado esta semana sus premios garrote es un galardón simbólico que condena desde hace años las peores sentencias relacionadas con las políticas de género de igualdad las relacionadas con el maltrato bueno pues no os perdáis quien ha ganado esta edición nos lo va a contar Mariola herido

Voz 0259 41:16 degolló a su expareja él asestó treinta puñaladas pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que no hubo ensañamiento por eso les rebaja de veinticinco a diecisiete años de cárcel la pena al asesino es la sentencia que amanecido con contundencia el garrote del público en los premios género de Justicia creados por la ONG Women's Link Marián González es la hermana de la víctima Ana Isabel una profesora de Torremolinos

Voz 36 41:39 suponen hoy un aliento para mí para mi familia para seguir buscando justicia por mi hermana porque vamos señores el Supremo donde haga falta centenares de personas han dicho el tribunal que se equivocó emitiendo una sentencia tan machista llena de prejuicios porque treinta puñaladas por favor si son ensañamiento

Voz 0259 41:58 esta es una de las peores decisiones judiciales de esta edición aunque también las hay buenas y entre las mejores figura también otra española la sentencia del Tribunal de Justicia de Canarias que definió jurídicamente por primera vez la técnica de juzgar con perspectiva de género

Voz 1667 42:25 esta semana punto verde se sumerge los océanos son los océanos muy maltratados por la mano del hombre y los plásticos que acaban en esas aguas Javier Gregori buenas noches buenas noches

Voz 0882 42:35 hablo de la asuntos muy grave Se habla incluso ya de la existencia de islas de plástico en los océanos para que os hagáis una idea cada minuto se vierten los mares el equivalente al contenido de un camión de residuos de plástico cada minuto que pasa según denuncia Naciones Unidas Se estima que hay entre cuatro y doce millones de toneladas de plástico que llegan a los océanos cada año casi la mitad de toda esta basura se encuentra en la cuenca mediterránea se han encontrado ya plásticos en todas las zonas marinas del Mediterráneo desde las playas a las costas rocosas pasando por el fondo marino incluso han encontrado residuos plásticos a una profundidad de tres mil metros sin ir más lejos el setenta y dos por ciento de la basura recogida en las playas españolas de lo mediterráneo es plástico llegan las consecuencias más de mil trescientas especies como cetáceos peces aves o tiburones se han visto afectadas por la basura marina por ejemplo muchos cetáceos peces grandes confunden el plástico con las medusas y se lo acaban comiendo y claro esto tapón a sus estómagos pero

Voz 1667 43:33 fijen del problema no está en el mar sino tierra

Voz 0882 43:36 dentro porque sólo en España más del cincuenta por ciento del plástico termina en vertederos sin ser reciclado o queda abandonado en el medio ambiente así que si seguimos así cada día habrá menos peces en los océanos más basura en nuestros mares

Voz 1667 43:51 no Julio Barea es el responsable de la campaña de aguas de Greenpeace buenas noches Julio hola buenas noches voy a empezar por este ultimo dato que nos contaba Javier no más del cincuenta por ciento del plástico que se utilizan España acaba en vertederos o abandonado en el medio ambiente de cuánto estamos hablando esto son muchas toneladas no

Voz 26 44:08 pues son miles de toneladas lógicamente todos los años abandonadas fijaros sino centramos en en unidades no quita ser mejor nabos quizás en el en uno de los envases y que más que abandona porque se toman fuera de casa de los envases de bebidas no las botellas latas y más bueno todos los días a nivel estatal todos los días ratito todos los días se ponen en el mercado se consumen cincuenta millones de envases de bebidas aquí ya nos hacemos idea cincuenta millones de envases de acuerdo de los cuales treinta millones no se recicla no quiere decir o acaban enterrados o no en un vertedero tirado al ha fin despropósito de tal calibre treinta millones diarios que se pierden que no se oponen convenientemente pues bueno pues la magnitud

Voz 1667 44:56 más demoledor demoledor efectivamente el dato que nos da espero que está fallando Julio porque ya llevamos un tiempo insistiendo en en el reciclaje intentando concienciar a la gente del reciclaje está fallando esa concienciación o están fallando los medios para que los ciudadanos lo apliquen

Voz 26 45:13 bueno realmente el reciclaje está bien el reciclaje se puede mejorar pero reciclaje no es la solución no o no es ya la solución dada la magnitud del problema porque como bien David dicho uno de los datos que estamos aportando novedosos es que la contaminación que tienen mediterráneo es similar escalas en cuanto al contenido de plásticos en esas islas que están en los cinco grandes islas que que se acumulan en los océanos con lo cual bueno pues estamos ante un mar cerrado un bar en el cual no es tan visible porque no las corrientes no permiten acumular en una zona concreta sino que lo lo están diseminando con lo cual bueno pues el problema es de una magnitud ímprobo este caso un problema muy grave porque como bien decir estos plásticos en degradados se temían disgregar las ha terminado siendo micro partículas que son directamente ingeridas no lo dicho pues medusas tortugas club por otro plancton claro es que el Tatuan es la la la base en la cadena alimentaria dentro del mar de la cual bueno pues para arriba exigiría por todas las especies y finalmente la especie pues

Voz 37 46:16 más voraz del mar lo vive es el ser humano

Voz 26 46:19 pues termina consumiendo estos estos peces estos molusco estos bivalvos

Voz 1667 46:23 es decir que no vale con que el plástico ya tarda en desintegrarse pero no vale con que sabes que esas Particulas continúan por ahí se mezclan con el plato no hoy es lo que contamina definitiva los mares desde la base no de la alimentación de los mares

Voz 26 46:36 efectivamente esta es la el problema de que tenemos con la misma prueba que realmente pues me ha sorprendido a todos no en pocos años hemos dado cuenta de este estos niveles también el poso de decimos ya sólo con la con el reciclaje pues no es no es suficiente como para frenar esta contaminación tenemos que ir un paso más allá tenemos que realmente cambiar nuestros hábitos de consumo un cambio de mentalidad el usar y tirar no es cómodo no es divertido no es amable no es lo mejor para sabía es todo lo que les está llevando por un problema gravísimo con lo cual bueno pues tenemos que reflexionar muy mucho lo que compramos intentar minimizar comprar lo necesario si estamos como estas cosas pues intentar utilizar cosas que sean reutilizables de larga duración y que sean de unos materiales mucho más bueno pues amables con mete unos materiales mucho más sostenibles

Voz 1667 47:26 te pillamos enrolado en el Rainbow Warrior el mítico barco de Greenpeace da por la costa mediterránea para denunciar esto que comentaba también Javier no que el Mediterráneo es uno de los mares más contaminados por plástico del planeta porqué qué está pasando en el Mediterráneo

Voz 26 47:41 bueno pues pasa que es sumar como bien sabéis ya prácticamente cerrado un acuerdo que en unas dinámicas litorales pues que sólo se conectan con el Atlántico a través del despacho de Gibraltar altamente poblado cerca de quinientos millones de personas viven justamente sus costas una de las zonas económicas donde se concentra la mayor parte del tráfico marítimo el treinta por ciento el tráfico marítimo mundial se concentran en estas zonas buena parte también del turismo mundial con lo cual bueno pues todos estos un cóctel que hace que lógicamente dado la gestión de residuos que se ha afeitado bueno pues las políticas de consumo que tenemos actualmente pues Sagan que buena parte de estos residuos plásticos de restos residuos terminen desgraciadamente lo hace

Voz 1667 48:23 de un tiempo no hace mucho estábamos hablando de la decisión de las grandes cadenas de distribución de eliminar las bolsas de plástico para intentar aminorar este impacto de los plásticos en el medio ambiente qué otras medidas se pueden tomar pueden tomar gobiernos y empresas no para para mejorar esta situación Julio

Voz 26 48:43 bueno esto es una buena medida que ha ido tomando no es la única SB tomar porque hay que más allá que tiene ante que es son problema pero también los es organismos los envases de bebidas no los treinta millones de envases que se pierden toda vez que no se reciclan come de veinte bueno pues de hecho eso sí la intención precisamente de arrancar en la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana está planteando medidas bueno pues que te mejorar y que hagan pues una de las regiones más limpias de la cuenca mediterránea y es bueno pues una cosa tan sencilla que ya hacía hace unos pocos años en nuestro país está haciendo más de cuarenta países y regiones del mundo que es volver a vender los envases de vida de momento nombrarlos de envases de bebidas se puede aplicar muchas más cosas de momento esto es como digo lo que más se abandona porque se consume más fuera del hogar pues vender estos estos envases con un depósito lo cual que que tú cuando adquiere es una botella una lata en Texas un pequeño depósito todos los científicos que son completamente reintegrados cuando tú devuelves estos estos envases a los establecimientos los lugares los puntos de recogida con lo cual bueno te aseguras que de un club a hacer de un día para otro eso que están en una botella Basque pasa por ser un residuo una basura pues paso tener un valor económico con lo cual nadie va a abandonar eso íbamos a dejar de tener todos los residuos costeados en las calles abiertas tirados en los males en las playas con lo cual bueno es una medida muy interesante que se está estudiando en algunas comunidades sin embargo está encontrando mucho mucho lo contestación por la parte empresarial que no quiere bueno pues perder no sabemos exactamente qué iba seguir pues con el negocio de usar y tirar que como veis es absolutamente insostenible

Voz 1667 50:18 o sea que de nuevo es el lobby empresarial lo que está dificultando las cosas

Voz 26 50:22 en este caso si no entendemos porqué porque tampoco es una medida que se desea gravosa para ellos porque este depósito practicamente ese auto financia Se da un dinero cuando tú coges ese de esa lata ese de Botella es en base que es retornado completamente incluso las yendo a los establecimientos son bonificados parte de este depósito se les da también a a la tienda que recoge estos depósitos y luego bueno pues pasan a alimentar todo el sistema de recuperar el reciclaje que además produce un recibo de reciclaje de material de altísima calidad como es esta haciendo con lo cual todo son ventajas e incluso generaría más puestos de trabajo

Voz 1667 51:00 esto llegaba algún momento pero tenemos

Voz 26 51:02 ese lobby esa presión que no nos permite avanzar

Voz 1667 51:05 déjame déjame decir que nos estamos centrando mucho en el Mediterráneo porque es donde estáis con el Rainbow Warrior pero esta semana en el Día Mundial de los Océanos decíais que cada día cada día se vierten a los océanos el equivalente a dos doscientos camiones llenos de plástico dosel tantos camiones llenos de plástico cada día van a parar a los océanos bueno una buena alternativa es que nuestros oyentes se acerquen al Rainbow Warrior acabáis de abandonar Valencia hacia dónde vais Julio

Voz 26 51:32 el puesto da estamos emprendo rumbo hacia las Islas Baleares otro lugar bueno pues también estaba trabajando precisamente para implementa este tipo de políticas después estaremos pues un par de días catorce quince estaremos en Palma de Mallorca aprovecharemos durante el tránsito para hacer ciencia tenemos a investigadores del CSIC a bordo que están tomando muestras que están analizando las aguas pues precisamente para ver esos contenidos plásticos que tiene y luego después el diecisiete dieciocho estaremos en el puerto de Barcelona igualmente pues recibiremos a todas las personas que se quieran acercar a conocer el proyecto ya acogerá el barco

Voz 1667 52:08 ya participar en alguno de los talleres que realizáis ahí no para demostrar este impacto del plástico en el mar se que hacéis algunos les proponer algún tipo de experimentos cuáles son que que que experimentos proponer a nuestros visitantes Julio