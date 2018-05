33RPM (17/06/17) - Contra la guerra (Fría)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:48 Rafa Panadero buenos días buenos días Javier del Pino que sí que es muy británico nada menos que Paul Mccartney

Voz 1775 00:53 con la canción dedicada a su padre que usaba mucho por lo visto esa frase no cuando ahí si pesa una tonelada a un tema con arreglos de cuerda de Jos Martín te suena María McCartney que el resultado recordado al tinte exacto es esto está grabado originalmente en el año ochenta y nueve pero lo acaban de sacar remasterizado este mismo disco este año en dos mil diecisiete adivinan qué estudios están construidos no pienses no pienses más efectivamente es dónde estás pensando seguro no lo voy a nombrar pero ojo yo creo eso sales que te has están llega

Voz 0874 01:24 está muy bien pero si quieres algún día quizá explicaremos lo que lo que se está tramando aquí está pasando pero además supongo que hay algo en esta canción que la comete una revolución pequeña hay musical que tienes está diciendo

Voz 1775 01:36 que este aparente bueno la canción es y no es muy revolucionaria la revolución está en el productor pero espera batallitas en el disco original sabes que por contrato lo tengo que mencionar siempre que haya ocasión interviene de forma muy muy importante muy activa

Voz 0874 01:50 Elvis Costello tú Elvis Costello que tengo que compuso algunas canciones de este disco que McCartney llegó a decir que tenía con Costello una química a la hora de componer parecía está similar a la que tenía con John

Voz 1775 02:00 no sólo eso hay una curiosidad gracias a este encuentro y a ver te acuerdas del concierto que el año pasado de acuerdo que bajo llevaba en forma de violín en la época de los Beatles toda la vida bueno de toda la vida no porque justo cuando se junta con Costello en este año de ochenta y nueve y ya no no tocaba porque decía que sentía como es el había quedado pequeño es Costello quién le convence para recuperarlo desde entonces dice McCartney que ya no ha vuelto a mirar para atrás y que está encantado y que le tiene que dar siempre las gracias a a Costello por convencerle de aquello pero bueno te decía la revolución y viene por el productor de este disco que estamos escuchando que está también de entradas de esto otro

Voz 1776 03:05 hola King

Voz 5 03:29 qué hay

Voz 0874 03:36 aunque sé que son Allés yo no lo llamaría ya es que es que yo lo llamaría ese grupo que antes era Jesse que en ese momento quería tener un single de éxito y entonces y todo esto

Voz 1775 03:44 esto esto es el mayor éxito al igual que ya no se actúa ya no está todo doradas y Manny ya sabía yo que a los puristas del rock sinfónico estos parecía una concesión una derrota frente frente al pop es que sea a mí se me pone un poco de coches de choque cuando escucho esto es el productor de esta de esto que suena era Trevor Horn que ya había tomado con ellos el bajo unos años antes y bueno a partir de este año ochenta y tres Se pone se pone a producir al año siguiente año ochenta y cuatro

Voz 6 04:09 produce para otro grupo de la que es nuestra pequeña revolución musical de vídeos

Voz 0874 04:39 Hollywood yo recuerdo el vídeo de esta canción no con menos peleando una especie de ring de boxeo rodeados por gente de diferentes países en algo que parecía como una referencia Naciones Unidas era otra época

Voz 1775 04:50 pero ponte al año ochenta y cuatro

Voz 6 04:52 lo de Ronald Reagan había terminado su primer mandato diciendo aquello de que la Unión Soviética era el imperio del mal algo que inspiró luego yo creo que el el eje del mal de George Bush

Voz 1775 05:00 posiblemente entonces en el ochenta y cuatro las conversaciones sobre armamento nuclear entre los dos países estaban suspendidas había mucho miedo a un ataque nuclear fíjate cómo sería la cosa que en Reino Unido el Gobierno editó un folleto con las instrucciones para reaccionar ante un ataque de te explicaba cómo construir un refugio antinuclear o como etiquetar a los cadáveres de hecho hay una voz en off que suena al principio la canción que es la de un actor británico leyendo parte de ese folleto llegaba a decir cosas avala el éxito abuela morían el ataque no no la de es meter en el refugio nuclear que la de días dejar fuera pero que te acordarás de etiquetar la para luego facilitar la identificación en fin en ese clima nuclear el grupo funky Godoy Hollywood saca este tema que es casi de baile de discoteca pero que habla el exterminio nuclear y se presenta como la primera canción protesta en años dijeron que se despacha contra las dos superpotencias más de lo que habría hecho cualquier otro disco el caso es que a pesar de todo se convierte en un gran éxito en la acción contra la guerra quizá de más éxito comercial de la historia de hecho es el cuarto sencillo mejor vendido en Reino Unido durante todos los años

Voz 0874 05:56 empieza diciendo cuando dos tribus se iban a la guerra exactos cosas porque es lo de las tribus es

Voz 1775 06:01 el compositor José Johnson se le quedó grabada una frase que suena el comienzo de una película de la época de Mad Max dos dice una voz en off por motivos largamente olvidados dos tribus guerreras se declararon la guerra provocando un incendio que devoró las ciudades la canté como te digo funcionó muy bien fue número uno en Reino Unido durante dos semanas mientras el número dos estaba otra de franquista Hollywood estos fueron los terceros en conseguirá lo en la historia este grupo sabe quiénes son los primeros

Voz 0874 06:25 los Beatles seguro fácil correcto de lo segundo no no voy a ver ese segundo más bien John Lennon

Voz 1775 06:30 sabes de dónde era flacos dijo luces me lo me lo estoy en una gira de de Liverpool Santos señala

Voz 0874 06:36 a etiquetar a la abuela qué horror que fuerte