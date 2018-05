Be OK (24/06/2017) - El boom mediático de la gastronomía. Programa completo

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 1 00:53 la primavera es temporada de cerezas de profesor

Voz 1312 00:57 pero también es temporada de libros así inaugura ya con el San Jordi en Barcelona en Cataluña y luego siguen las Ferias del Libro en muchas ciudades españolas algunas con varias semanas de duración como la del libro en Madrid por ejemplo otras que se van salteado por diferentes puntos de la geografía española bueno ha pasado la primavera ahora esa época de balance de resultados de hacer lista de qué libros nos hemos comprado para para leer o preparar las vacaciones siguiendo la tendencia de de hace un tiempo te hace un tiempo cito los libros de cocina nutrición ocupan los primeros puestos de no ficción tenemos la suerte de contar con una de las autoras de éxito del género una de las más mediáticas Ángela Quintas muy bien Ángela Quintas autora del libro adelgaza para siempre reía más conocido aquí como adelgaza como juvenil qué tal tú te has tú te has hecho el periplo eh por las Españas la verdad es que ha estado genial a la experincia

Voz 0187 01:51 de por ejemplo de la Feria del Libro de Madrid ahora de canaria

Voz 1312 01:55 has sido genial ha sido bueno fantástica bueno les recuerdo que Ángela Quintas además de una buena amiga ahí reciente autora de libros de éxito es química experta en nutrición clínica sea

Voz 2 02:07 en la muñeca abierta de tantos libros que tienen fundadas

Voz 1312 02:10 lleváis un montón de ediciones

Voz 0187 02:12 pues mira te dejas que te cuento una anécdota el otro día me llama mi editora y me dice Ángela vamos a editar la novena lleva faja pensé que eso no era de adelgazar te lo juro que tuvo un momento ahí dice lleva faja que imitan cinturón yo les digo que no estaba contando esta fuga verde que ya y luego ya caía bien que es famosa mola mucho a él Lero en ese momento me lleva faja ahí

Voz 2 02:38 yo no voy a preguntar porque no tengo ni idea de lo que ya ayuda a pensar oye tú yo no he hecho un libro eh para crear una faja alertadas

Voz 1312 02:47 bueno que no sé si te algunas esta había imaginado que te verías en esta tesitura de esquí es un libro que te lo publiquen entrara en esta dinámica te lo cómo cómo fue todo esto para nada eh

Voz 0187 03:00 surgió de la manera más tonta ensayo tenía una paciente que bueno que venía venía venía que les fue fenomenal que venía con su marido que todo fenomenal de repente UNIA me dijo Ángel te gustaría escribir un libro y yo pensaba que estaba de broma y le dije que me está dando además yo soy súper dislexia y le dije vamos a ver una dislexia nunca puede escribir un libro me dijo que está solo hombre puede pero yo reconozco mi limitaciones y ella me dijo bueno piensa hacerlo y tal porque bueno soy la directora de Planeta y de hola claro yo no tenía ni idea y entonces tarde tres semanas en contestarla porque me entró como un sudor sales y cuando lo haya me me dijo pensaba que ya no me iba a llamar digo hombre es que me has dejó dado que no sabía qué decir de ir luego fue un trabajo muy bonito porque la verdad es que tener una editora al lado que te ayude que te apoye que te vaya guiando que pues fue un trabajo precioso duro porque es verdad que nunca me imaginé que fuera escribir un libro sobre todo claro es que yo tengo yo me decía tienes escritura oral la escribes cómo escribes pero tener a alguien al lado que te vaya guiando que te vaya diciendo ten cuidado porque esto ya lo hemos repetido ahora tenemos que enfocar la de esta manera son profesionales y al final te ayudan un montón

Voz 1312 04:08 pero fue una gozada y luego la experiencia con el público te voy a contar una anécdota fui a una a un acto sí que me saludaron desde la tribuna diciendo bueno entrado Lourdes Lancho del programa A vivir que son dos días y se acercaron dos personas en diferentes momentos con el libro pero mira mira me lo he comprado

Voz 0187 04:23 muerte a dos personas lo saque muy en la Feria del Libro la gente venía con el libro lleno de de de marcas en plan como me lo he leído preguntando dudas

Voz 1312 04:33 bueno la verdad es que es una maravilla pues al no no tu libro dar tu libro eso no de de esos que está encabezando las listas de ventas de no ficción en en las Ferias del Libro en las últimas semanas en cualquier evento que haya son de los más de los más vendidos esto

Voz 2 04:49 forma parte de también una movida Editorial no porque empezaron publicando primero libros de recetas luego libros de dieta

Voz 1312 04:55 y luego se ha ido ampliando a la gastronomía todo esto cómo lo ven desde desde las editoriales lo están absolutamente arrasando en ventas lo saben bien pero me imagino que debe ser un problema también cómo enfocar el negocio o como subirse montarse a esta ola se lo hemos preguntado a una editores Blanca Rosa Roca de Roca Editorial

Voz 3 05:15 bueno yo creo que se debe también a que la gastronomía de España cada vez es más potente ya es una tendencia que no suelos en España porque la gastronomía cada vez está más pendiente en nuestro estilo de vida sino te vas a otros países todas las ferias del libro ya ha aumentado muchísimo todos los libros de gastronomía ya hace algunos años a España hace ya diez años así había gente que como tal y no como estos libros que hacía libros de de cocinar pero ahora ella se hacen muchos aquí hilos hacemos también con con algunos algunos autores conocidos porque sale en la tele lógicamente cuando hay programa de televisión estos con cocina pues esos vende muchos libros aparte del de lo que es gastronomía hay recetas de alta cocina también va al estilo de vida a cuidarse más los temas de nutrición desde el temas de de los celiacos de la adopción de cuidarse de adelgazar pero con dietas sanas nosotros hacemos Roca Editorial pero nosotros los otros editores también cada vez hace unas ocurre no Consejo de edición oye vamos a hacer así gustamos ya existe el libro sea siempre hay que estar muy al tanto de las nuevas tendencias

Voz 1312 06:42 estamos hablando hoy del boom mediático de la cocina ir a nutrición es el tema que hemos elegido para compartir con todos ustedes desde un programa como este que ese añade a esta a esta tendencia tan hay problemas hay programas de televisión canales de You Tube blogs de tan exitosos como el velocidad de cuchara de nuestra querida Rosa Arda que la hemos tenido recientemente también en el programa también programas como Play Gastro de Carlos Cano buenos días qué tal hola

Voz 0335 07:09 qué tal vez silenciosas que también lo Carlos bueno no te creas

Voz 1312 07:14 hoy como cuando cómo y cuando te planteas hacer un programa específico de gastronomía

Voz 0335 07:19 bueno yo realmente no me lo planteé ellos sino que me lo planteó el que cuando llegué a la SER el jefe de Informativos Fin de semana Jesús Cintora qué aleatoriamente porque no me conocía para nada pero me dijo tú te vas a encargar de ser natural que era un espacio algo que quizás tú recuerdas Lourdes que ahora ya no existe pero que antes se emitía los domingos por la mañana y que bueno hemos a la que ya no existe lo puedo decir lo hacía el último que llegaba era la típica ratifica tarea que les daban a alguien que no a entonces me cayó a mí la verdad es que a mí me pareció un privilegio que recién llegado la Cadena SER tuviera mi propio espacio vital por lo visto es ser natural había sido algo relacionado con la vida saludable las terapias naturales pero había ido evolucionando cada vez más hacia la cocina

Voz 2 08:08 es que somos somos tripa y conmigo pues a bordo

Voz 0335 08:11 venga ya definitivamente hacia eso te estoy hablando del año dos mil once año en el que cierra El Bulli entre otras cosas estaban pasando muchas cosas en el mundo gastronómico no solamente eran mundo gastronómico sino también en el mundo de la comunicación porque lo que era un programa de radio conmigo empezó a ser también noticias de de la web Cadena Ser punto com y eso no sirvió para detectar un gran interés porque de repente todo lo que hacíamos estaba entre lo más visto había como una demanda de información gastronómica así que fue un poco de rebote pero claro esa experiencia me dio muchas pistas para lo que ha venido después

Voz 1312 08:48 pero a ti te gustaba ya el tema de la

Voz 5 08:50 más de la gastronomía admite de ese ese sector te tiraba o o te dejaste llevar allí

Voz 1312 08:56 te has ido documentando haciendo nunca se ha sido desde pequeña me gustaba tener trabajo la verdad

Voz 0335 09:02 me ha sido una forma de poder seguir ejerciendo el periodismo en una época dos mil once que tampoco brillaba era buena para nada más oportunidades exacto entonces se juntaron ahí el hambre y las ganas de comer

Voz 1312 09:16 también nos nos acompaña Sarah cocalera de la librería apuntó muy bien bienvenido buenos días gracias eh cómo cómo explicamos Sara y el concepto de vuestra librería porque llamarla librería es quedarnos

Voz 0818 09:28 cortos sí vamos a ver apuntó apuntó es algo más que una librería librería es nuestra nuestro recibidor no donde viene la gente les recibimos les acogemos les enseñamos más de cinco mil referencias de libros en distintos idiomas todos culinarios au vino iba a partir de ahí el que siquiera aventurar puede descubrir que es a punto a punto es una escuela de cocina a punto es una empresa que crea conceptos culinarios para otras empresas asesorando los tenemos una productora de fotografía y de vídeo hace unos cortometrajes todo relacionado con la gastronomía osea como les gusta decir nosotros somos una empresa donde combinamos las ideas si eso es

Voz 2 10:05 a que Lehman y cocina

Voz 1312 10:08 damos la las ideas Sara en qué se refería antes Ángela a lo de libro con faja que

Voz 2 10:15 que no me encanta estar lamentó que no tenía en ese momento no tienen idea de lo que me estaba hablando no es para

Voz 0818 10:24 es que no es bueno pues en esta novena edición ya Ángela no es bueno pues eso es destacar que un libro está entre los más vendidos de No Ficción destacar que es un top top no enmarcar esa faja marca realmente pues una buena tirada hay una y un éxito editorial y eso el con los tiempos que corren es muy muy difícil tengo que decir una cosa

Voz 1312 10:41 al también ya que estáis aquí con secretismo

Voz 0818 10:44 la faja que una de Miso

Voz 2 10:46 días Roberta Bruno es paciente de de Ángel ahí está estupenda sea estupenda ellos ya estás súper contenta Hay oye pues es verdad todo lo que ocurre luego te has quitado la faja no ha quitado espero esa es la idea te la compro luego tiras a esas estoy bien

Voz 1312 11:04 bueno pues estamos hablando de del boom mediático de la gastronomía de la de la cocina vosotros Sara os habéis apuntado a esta a esta tendencia ir habéis creado este concepto sería con un como lo que se llama ahora un concept Chop todo basado en torno a la a la gastronomía china

Voz 0818 11:25 no osea yo soy periodista especializada en gastronomía otra de mi Socías ha sido una primera una de las primeras mujeres gastronómicas este país que es Anna Lorente hizo verte sumiller a este proyecto nació hace realmente diez años que cuando creamos apunto hilo pusimos en marcha hace ocho años cuando yo me coge una excedencia para escribir un librito hiciéramos cuánto dinero teníamos en cuenta dijimos hay problemas apunta

Voz 2 11:47 santería verdad hice porque

Voz 0818 11:50 bien Londres Si dije pues posiblemente es importante crear un espacio así donde nosotros los periodistas nos acerquemos a la gente y aprendan

Voz 1312 11:57 los de la voz de la gente que realmente son los que no es lengua unos escuchan no qué bonito esto que dice os pregunto os pregunto a todos los que estáis en esta mesa que todos por motivo en un en un una casi a otra sabéis sois expertos en lo vuestro hemos evolucionado de de la moda de aprender a cocinar cosas más el elaboradas pasar de esas recetas tradicionales a hacer Florida duras a aprender a aprender a cocinar recetas más saludables por decirlo de una manera hemos pasado de la moda de la cocina más pija tecnológica ahora aloja fin

Voz 0818 12:29 por desgracia ese multiplica los libros de de quiero eso quiero adelgazar salud y tal y está muy mal entendido el contenido de sus libros y a mí me da mucho miedo sí sí yo creo cuando se tiene que escriben libros te escribir con profesionales que sepan lo que están diciendo cada vez más salen más y más referencia has de libros que van con esa tendencia de

Voz 6 12:50 salud los veranos nos hemos vuelto locos estamos todos ahora de de granos y tal pero además de todo este concepto se busca quiero comer bien quiero adelgazar quiero tal y además que esté basado en el recetario tradicional español que es lo que están pidiendo ahora pero yo creo que hay demasiado demasiado y con poca con poca profundidad

Voz 0335 13:06 en realidad yo creo que estamos en un momento de que es va todo al mismo tiempo no hay como una una variedad de cosas hay como muchas modas a la vez ya desde hace unos años porque hay hay oferta suficiente demanda suficiente para todo no entonces está muy repartido es cierto que toda la moda de lo saludable quizá es la última se ha sumado a las modas anteriores pero que no han desaparecido sino que siguen por ahí hay gente que ahora está descubriendo las técnicas las últimas técnicas de cocina hay gente que ya le ha dado tiempo de pasar de todo eso volver a lo tradicional bueno al final es un poco cíclico no pero sí que hay como varios frentes abiertos

Voz 0187 13:41 aunque ahora estamos en una amalgama de coso claro yo creo que bueno en yo creo que antes cuando por lo menos en mi caso cuando ibas a buscar un libro de cocina lo que veías eran buscaba recetas elaboradas recetas que realmente tu no supieras hacer pero ahora hay muchos libros de cocina que es facilísimo cómo hacer una pensión apoya las recetas de la abuela ninguno ni siquiera eso es como hacer una pechuga de pollo a la plancha sencillos sencillo sencillo cosas que antes no te imaginabas que te ibas a compró un libro donde iban a contar eso porque todo el mundo en teoría

Voz 0335 14:09 a que haya un par de claves que me parecen importantes hace cinco seis años apuntó no existía

Voz 2 14:14 no tiene mucho arraigo siempre con todos los compañeros diciendo que estábamos locas récord

Voz 0335 14:22 que con las conocía este empezar vale pues

Voz 2 14:25 que nos preguntemos hace tiempo que la cuestión es que bueno hace ocho años no existe

Voz 0335 14:30 a punto y no existían otras librerías especializadas en gastronomía la casa de libro La Aznar cualquier gran superficie de libros tenía una sección dedicada a la gastronomía de un espacio equis que ahora se ha multiplicado por tres o por cuatro justo cuando la gente en realidad consumen mucho más blogs vídeos de Youtube pero por qué si si acudimos a todo eso pues porque se están vendiendo menos libros pero de cocinas están vendiendo o más o al menos están resistiendo no eso hace que se que se estén multiplicando el negocio editorial

Voz 1312 15:03 enseguida vamos a entrar en esto en lo de que ahora vamos al tutorial vamos al blog vamos o el no sé si ha sustituido al libro creo que por lo que veo que por lo que decís sigue el libro hay funcionando pero una de las personas que más ha contribuido al éxito de de un tipo de cocina podríamos decir que prêt à porter de de de decir cada día del día a día es Mikel Iturriaga que primero como un mero aficionado empezó a hacer un blog primero escrito que tienen lo tituló El comunista y ahora es casi bueno pues no me sin el casi es un referente es una de las personas que más visitas da al país no al país punto com eh esta sección del Comité hemos preguntado si pensaba que esto del Bloc le iba a convertir en una estrella mediática ya en un gurú de la cocina hemos hablado con él

Voz 1584 15:46 sí hombre a ver la respuesta más Villa es más lógico que todos comemos no entonces todos tenemos que estar en principio interesados por por la comida no la comida es un tema que es un poco como como el sexo que interesa a todo el mundo pero sí que es cierto que en los últimos años pues hacen yo más más presencia mediática no todo el mundo de la gastronomía ha tenido un gran boom que tenemos yo creo que en general hay mucha más gente con más tiempo y más capacidad adquisitiva para disfrutar de estas cosas hijo también por otro pues la alimentación pues que cada vez preocupa más porque pues porque hay muchos temas de salud relacionados con ella no hay problemas relacionados con ella que son más acuciantes pues como la obesidad no es todo este conjunto de cosas yo creo que hace pues que que la comida sea un tema triunfador siempre los medios ahora mismo

Voz 1312 16:45 tú cuando empezaste con el comité vista con con este bloc era era casi más un oficio una afición una devoción que tú tenías que lo que lo plasmaba pero ahora bueno si se ha hecho se ha convertido en una industria una como una especie de productora en cómo lo haces para seguir sorprendiendo con con tanta competencia con tanto con con esta bala o sea que hay de de contenidos sobre gastronomía nutrición etc

Voz 1584 17:11 ya pues es una buena pregunta Pinillos de todos después de tantos años la verdad que que que hay que estrujar hay mucho cerebro para para hablar con con temas nuevos con ópticas nuevas no pero a ver la comida en eso es un tema muy muy muy agradecido hay tantísimas cosas de las que hablar infantil sin más historias que surgen alrededor de ella que que siempre siempre salen siempre salen cosas no bueno yo lo que intento hacer también es bueno pues probar nuevos los nuevos formatos yo empecé simplemente escribiendo luego hace dos años hice un pequeño salto al vídeo en Internet ir ahora pues estamos preparando un programa de televisión la Sexta osea que que bueno es un poco al hablar de variaciones sobre el mismo tema pero siempre intentando hacerlo de una manera distinta

Voz 1312 18:08 pues Mikel Iturriaga el comidita gracias por para atenderle

Voz 1584 18:12 pues muchísimas gracias a Lourdes

Voz 7 18:15 eso fíjate empezó escribiendo cosas relacionadas con la cocina hay como

Voz 1312 18:25 patoso en la cocina casi has sacado también libros el Bloc es uno de los más visitados programa de cocina podemos hablar de de cómo han evolucionado los libros que se publican porque el tuyo por ejemplo Ángela es un libro muy practicó con cosas muy concretas

Voz 0187 18:45 yo creo que un una cosa de los libros de cocina es que son muy bonitos o sea cuando tú vas a comprar un libro de cocina muchas salas veinte claro usualmente son preciosos esas fotos suelen tener una edición muy bonita con esa tapa a veces no una una tapa dura lo que te apetece tener en casa y que te apetece decir mi libro de cocina un diseño gráfico muy bonito todo es yo tengo libros de cocina de hace muchísimo tiempo que es como si fuera aquello no es mi enciclopedia de no sé que nunca ocho claro uno ocho pero que tiene esas fotos tan bonitas que apetece tener yo creo que a mí por ejemplo me sigue gustando gastarme dinero en un libro de cocina porque me gusta tenerlo en papel aunque tengan la recetas en Internet pero me gusta tenerlo en papel

Voz 2 19:21 yo soy una gran acaparador de libros de cocina que luego confieso que no consulto porque a última hora cojo la tablet me busco que a mí me da rabia porque me encanta coleccionar los once son muy Juan eh

Voz 0187 19:34 claro porque la edición siempre es muy bonita curiosa

Voz 0335 19:37 el libro de recetas más vendido de la historia en España signo tengo entendido es mi amiga ochenta por tanto nada bonita texto es verdura letra plante cara

Voz 2 19:47 ahí vienen Pedro marítimo de la generación tras generación y regalamos en mil si presentarme combina sí sí sí

Voz 0187 19:54 tienen las recetas de toda la vida es como un básico no el que se iba de casa su madre les regalaba pero ahora podríamos cocinar con esas recetas

Voz 0818 20:02 sí si no totalmente y se sigue vendiendo este es ver se sigue editando se sigue vendiendo oí bueno pues ahí está ahí hay una generación que vive de ese libro ya que es un caso de éxito tremendo

Voz 1312 20:11 pero pero el recetario tradicional español y eso es lo que están pidiendo ahora mismo lo salido todo el mundo fíjate y curioso eh

Voz 0335 20:17 luego hay iniciativas bonitas como por ejemplo hay un libro

Voz 1312 20:20 las recetas de la madre de los

Voz 0335 20:22 hermanos Roca que como en el caso de de Simone Ortega tampoco llevaba fotos pero hay un grupo de hogueras que se dedican a cada semana o cada mes no recuerdo hacen todas la misma receta sacada de ese libro le ponen fotos a todo ese libro que sólo es de texto como ustedes entre cosas

Voz 2 20:40 Elia Julie Julia Child no

Voz 1312 20:44 exacto cuál es el la propuesta del libro más surrealista cosa ha llegado a Javier qué pudo pensar una cosa que es bueno para esto ya nos estamos volviendo locos

Voz 2 20:54 no yo yo de verdad que insisto en el tema de de estos libros de cocina Vega Ana que vale sí pero hay gente

Voz 0818 21:02 lo pide es que es una cosa increíble entre nosotros cuando todos los libros de de eso de dietas de tal que nos llega siempre decimos que se vayan a un especialista antes de comprar el libro cosas así porque no nos gusta viene de verdad bueno os acordáis a el libro que se vendió de la dieta alcance aquello era no queríamos venderlo a la gente porque porque yo creo que se comete un grave error haciendo esto sin consultar cada cuerpos distinto que haya personas distinta necesitamos una alimentación distintas Angelo sea muchísimo mejor que yo y no no es bueno venir y comprar tu libro sin más no metal especialista si te dice oye vale Blums Cate un recetario no que eso es necesario hacer un buen recetario pero con una persona que de verdad se no

Voz 0335 21:40 yo la última vez que estuve en apunto que fue días antes de Sant Jordi de del día de ayer son ya casi todo enseñando unas cuantas novedades me llamó mucho la atención el libro de cocina para sobrevivir a un

Voz 2 21:52 holocausto sí sí sí sí sabe y luego

Voz 0335 21:58 estoy bastante fascinado por el fenómeno de las recetas para mascotas para perros

Voz 0187 22:02 bueno sí sí sí sí hay uno de repostería

Voz 0818 22:05 que este bueno está este este Día del Libro de este año e invitamos a uno de los autores de perro gourmet para que viniera a cocinar para los perros el barrio

Voz 2 22:14 todo un éxito ya que si la tendencia y que has caímos cuando sí sí sí sí sí Carlos es una responsabilidad convertirte como una especie de preceptor porque tú

Voz 5 22:23 tú cuando haces una una de las alguna noticia que ayer se refiere a algún restaurante o o algún chef o algo

Voz 1312 22:32 también eso sí es referente para mucha gente para guiarse para ir a los sitios es mucha responsabilidad

Voz 0335 22:38 es que ahora está muy repartido no es como hace quince años que había tres críticos gastronómicos eran prácticamente la única fuente de información fiable de novedades y además ahora está muy repartido hay ya que no todo puede ser

Voz 1312 22:50 uno de ellos yo qué sé yo me lo como

Voz 2 22:53 bueno eso tampoco tienes consciente pero escribes algunas cosas yo me lo me apunto sitios

Voz 1312 23:03 tú dices para luego ir como yo pues me imagino que los miles de personas que que que habitualmente

Voz 0335 23:09 las millones de dos mil

Voz 2 23:11 de millones de personajes escuchan plenos

Voz 0335 23:14 no hombre seguro que hay gente que coge ideas de lo que nosotros

Voz 2 23:16 claro claro pero yo justamente no

Voz 0335 23:19 por mucho mi trabajo hacia la prescripción aunque siempre acaba recomendando algo no Itzik creo está muy repartido y que en todo caso aunque haya gente que se refiere tu criterio no se dan las cosas espectaculares que se podía andar hace tiempo de que una persona recomendaba una cosa ya le arreglaba la vida no ahora no puede tener durante una semana un poquito más de gente que se cometen Tele puede ayudar pero creo que no es como antes

Voz 0818 23:44 sí puedo apuntar algo similar Hayes tengo que decir que Carlos y lo que ha hecho es aportarle a este momento de información blogs no sé qué tal tal tal un poco absurda a veces pero está aportando lo que es el conocimiento es tú sabes que yo soy gran fan de tus artículos me parece que tienen profundidad conocimiento y eso es muy difícil encontrarlo hoy en día en el periodismo nuevo

Voz 1312 24:04 sí está haciendo ahora no es menos culinario ningún compromiso donde hemos hablado precisamente estoy es que hay mucha polémica ahora porque ahí algunas páginas en Internet que son páginas de buscadores de restaurantes en la cual puedes opinar y poner a la opinión muchos muchas personas del sector destruiría se quejaban amargamente de cómo les pueden hundir el negocio humano de malas críticas sí o exageradas porque además no no están contrastadas

Voz 0818 24:28 el ponen ahí exactamente sin conocimiento sin ningún juicio de estoy diciendo

Voz 1312 24:33 esto porque tengo este conocimiento está aprendizaje está educación del paladar no tienes nada hay realmente dices una cosa por decirla por despecho por lo que si hay no es el daño que se puede hacer a alguien no de un restaurante un negocio eh Ángela me tú estás de acuerdo con lo que Ponta comentaba antes Sara que los libros estos además tienen que siempre lo dices que yo siempre de habernos mucha cautela con este tema un libro no te va a solucionar la vida ni deba es es un elemento más pero estás preparando ya el segundo Liz no bueno estoy con uno de recetas Vettel tengo muchísimo

Voz 0187 25:07 y además estoy ahí yo cocinando las recetas

Voz 2 25:10 lo hemos probado todavía a ver es lo más divertida hombre a ver

Voz 1312 25:13 probando todavía pero me apetece ofrecemos de conejillos de indias

Voz 0187 25:17 bueno si queréis el próximo lo que dice algo que no se lo comió nadie en casa

Voz 0335 25:22 puede que el primera se llama adelgaza para siempre es que cierra las puertas a una segunda

Voz 2 25:27 para este son recetas adelgaza como pueda ser la precuela precuela este este se va éste se va a titular quizá no era para siento así comes esto volver a ser

Voz 1312 25:40 empezar así pues bueno chicos ha sido un placer Carlos Cano gracias como siempre Marta de vez en cuando por aquí Isabel bueno voy en placer contar con vosotras bueno no os vayáis porque además vamos a proponer una cosa que también está súper de moda en como producto esta semana tenemos una cosa que está super de moda

Voz 2 26:19 te toca introduces tu pasión y no nos hemos comido al

Voz 1312 26:24 a la hora de elegir el producto perdone la la risa de ahí el chiste fácil lo siento somos así de infantiles

Voz 2 26:31 pero bueno a mí quizá me encargaran un libro de humor pues bueno no sé no no nos hemos comido el coco literalmente porque Isabel Bolaño se lo ha pero para ella o bien no le han regalado ningún Coco no se está aquí no llega la enviamos a sitios están honesta que no acepta ningún tipo de cohecho soborno un tema funky total Carlos corríjame si me equivoco vale poco el coco la leche de coco en la madre que no me parece

Voz 1312 27:01 tampoco vamos a comprar Coco te enseñaron cómo se Pardo un coco vamos a comprar Coco y luego veremos qué tienes

Voz 2 27:21 bueno es lo que vamos a por otro de esos productos milagro

Voz 10 27:23 que tanto nos gustan envió que es que la naturaleza tiene auténticas joyas que me viene a la nuestra salud y una de ellas es el coco si te suena fruta tropical que en España es difícil de encontrar

Voz 11 27:34 para estas completamente equivocado

Voz 2 27:36 porque ni es caras ni es difícil de encontrar

Voz 10 27:39 sobre todo está deliciosa a mí me lo ha contado Luis el responsable de la de San Antón en el mercado de San Antón

Voz 12 27:51 hoy

Voz 10 27:54 he venido a comprar cocos cuenta un poco estamos en temporada

Voz 13 27:57 bueno siempre hay porque sino de una origen no de otro siempre hay cocos es decir que es un producto que suele haber todo el año la gente los compra compramos

Voz 2 28:04 bueno mejor eso consume

Voz 13 28:07 poco más comparándolo con los países tropicales donde el consumo de dijimos aquí se hay mucha demanda de agua de coco por ejemplo mucho más que de lo que es el coco Coco se como lo hago de coco All coco verde no que es lo que en Europa se consume mayor cantidad

Voz 14 28:23 agua de coco ahora está muy de moda ahí se compra directamente en Brick y demás no qué cualidades tiene digo porque la gente se ha tirado a la moda del agua de coco

Voz 13 28:31 es muy duro muy duro ética fuentes hidratación muy muy buena natural e impactó muy sano puede sustituir perfectamente a cualquier vida isotónicas es decir que

Voz 10 28:42 es perfectamente compatible con Bale cuenta un poco las formas en las que vendéis el coco

Voz 13 28:47 sí bueno hemos tenido un producto que es un es un coco semi elaborado bueno es un es un coco natural absolutamente natural lo que viene es preparado con abre fácil para introducir una pajita y además de eso también puede abrirse fácilmente

Voz 2 28:59 experiencia vencía hoy habría ido mejor el agua

Voz 13 29:02 algo dentro de él en base natural para hacer algún cóctel va a hacer algo parecido no es un coco con abre fácil al como tal cual una lata de refresco que incorpora además una pajita telescópica

Voz 0187 29:14 como si fuera aunque

Voz 13 29:16 eh que conserva cien tiene desde su fecha de elaboración unos dos meses aproximadamente es decir que tienen una una habitación bastante prolongada el coco natural seco para comer no sea el coco que nosotros conocemos como se Coco tan duro que hay que abrirlo como martillo ese coco es decir si ponemos un coco seco al sol en Veinticuatro horas Serra Hunter se abre el solito si lo mantenemos en una cámara refrigerada pues el coco va a durar bastante tiempo no tiene fecha de caducidad

Voz 10 29:42 a qué precio está el coco este producto en concreto y en qué se diferencia más o menos de las frutas que por ejemplo en España estamos más acostumbrados a consumir bueno

Voz 13 29:50 tiene cuatrocientos mililitros de agua de coco vale cuatro euros es decir que no es un producto que están muy equilibrado en precio como naturales más barato connatural suele costar entre uno veinte uno treinta de hecho en origen los cocos normalmente los países productores es una de las frutas más baratas

Voz 1312 30:14 a ver qué propiedades tiene el coco y el agua de coco por favor

Voz 0187 30:17 mira te digo que el coco tiene es la fruta con mayor valor calórico así es baja cantidad de hidratos menor aun de proteínas tiene bastante fibra pero un trozo de Eto'o de coco aproximadamente de unos ochenta gramos como estos que venden en las ferias

Voz 1312 30:35 Blair no bueno sí más o menos

Voz 0187 30:37 venta gramos nos está aportando doscientos nueve kilocalorías es muy rico en grasas muy rico en grasas

Voz 2 30:42 pero bueno son malas pues mira las grasas

Voz 0187 30:45 no son grasas saturadas vale entonces aquí bueno hay de todo hay gente que dice que bueno que se pueden utilizar que no lo que sí tiene es verdad es que tiene un punto de humor relativamente alto es decir aguanta muy bien las temperaturas puede llegar hasta ciento ochenta grados y si es un un poco refinado puede llegar hasta doscientos treinta y es verdad que no se oxida fácilmente pero yo siempre digo que teniendo que aceite de oliva para qué queremos

Voz 2 31:08 Inteco el aceite de coco el agua de coco es buena

Voz 0187 31:12 bueno sí sí sí

Voz 0335 31:14 a poco que se utilizan tantos burla pero es muy listo

Voz 0187 31:17 a ver si claro está pero es un producto otra de las frutas es la más calórico

Voz 2 31:22 por tanto todo lo que deriva claro hombre a ver que no quiere decir que no se pueda tomar pero cuidado con ellos tampoco es de las cositas que Ángela dice que que cuidadito irregular irregulares no cuidadito bueno seguiremos tomando cubrí con me pero es muy poco lo que le ponen a esa es que no se dice es que te consuela dije bueno mientras vuelvas te puede vale igual que ustedes mientras vuelvan se pueden ir por lo menos nosotros les esperamos la semana que viene con más vio que muchas gracias adiós adiós

