'El Larguero' (24-06-2017): España, campeona de Europa

Voz 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias o la todos qué tal

Voz 0455 00:23 muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veinticinco de junio y felicidades a la selección española femenina de baloncesto que se ha proclamado campeona de Europa el combinado español ha logrado el título después de derrotar en la gran final de este Eurobasket a Francia siete uno cinco cinco es decir que hemos ganado de dieciséis puntos además Alba Torrens que en la final ha afirmado dieciocho puntos ha sido designada como mejor jugadora del torneo de esta forma la selección española sigue haciendo historia porque con la de hoy ya suma en este campeonato de Europa tres oros una plata y cinco bronces y prácticamente todo conseguido en los últimos quince años si quitamos esa medalla de oro en el noventa y tres a partir de dos mil uno fantástico y espectacular lo que ha hecho la selección española de baloncesto Francisco José Delgado Pacojo qué tal

Voz 1982 01:11 buenas qué tal muy buenas noches es sin lugar a dudas la gran no

Voz 0455 01:14 y Cía del fin de semana en Osuna demostrar esta selección que lo los últimos quince años es extraordinario lo que está consiguiendo Tendero

Voz 0699 01:22 los los periodistas deportivos a ser exagerados pero yo creo que estamos ante la generación de oro del baloncesto español desde luego del baloncesto femenino seguro que España ha dado un salto a nivel continental brutal en en la última década eh de una generación que se sabía grande como la de Amaya baldón Valdemoro Elisa Aguilar hemos pasado a otra generación que es tremenda liderada por Alba Torrens la envite y de del campeonato que hoy como tú decías ha dado cuenta de Francia de una manera en plan arrollador quiero decir parece que

Voz 0455 01:52 Pacojo no hemos sufrido no una cosa como son pero que parece que

Voz 0699 01:55 de hubiéramos tenido un rival de segunda categoría y estamos hablando de Francia que hasta hace un lustro era la gran dominadora del del baloncesto europeo y que Francia con España tiene una rivalidad eterna prácticamente en todos los deportes pero que en baloncesto femenino también ha sido así Francia nos dejó fuera de las medallas en el último Eurobasket aunque le ganamos la anterior final quiero decir que hay que valorar más allá del resultado la potencia que teníamos enfrente y en este Eurobasket no sólo contra Francia sino contra todos los rivales en donde vio que jugarse algo España los ha pasado por encima y ha sido muy superior y es merecidísimo oro en este balance

Voz 0455 02:30 me manda un mensaje una amiga argentina el terminal justo el partido y me decía enhorabuena campeones de Europa y ganando la Francia sabe mejor

Voz 0614 02:38 pues no no vamos a disimularlo

Voz 0455 02:40 las cosas como son ahora seguimos Pacojo pero déjame que cuenta el resto de noticias que nos ha dejado el día como en tenis en el torneo de hierba de Queen's buenas noticias porque ha ganado el torneo Feliciano López después derrotar en la final al croata Cilic además buen triunfo del tenista español que ar montado una bola de partido en contra para llevarse el título todo esto antes del arranque ya sabéis el próximo tres de julio de uno de los grandes Wimbledon así que ahí no sólo pendientes de Rafa Nadal sino que también parece que llega Feliciano López que ya estuvo hace una semana la final de Stuttgart que perdió ahora se ha llevado el título de Queen's y que parece que llega muy bien a esta fase de la temporada en fútbol fiesta del Getafe tras conseguir ayer el ascenso a Primera División el conjunto azulón ha aprovechado el día para realizar la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles y después visita institucional al Ayuntamiento de Getafe donde además la han podido dedicar el ascenso a la afición que allí se se ha acercado además a destacar el recibimiento que le han dado los aficionados del Tenerife a sus jugadores esta mañana en el aeropuerto de Los Rodeos donde han sido recibidos como héroes prácticamente como visión logrado como si hubiesen logrado el ascenso en donde les han agradecido sin lugar a dudas el esfuerzo que han hecho o esta temporada y haberse quedado en las cosa como Sony estadísticamente hablando a un gol de meterse en primera división espectacular lo que se ha vivido esta mañana y también hay que dar la enhorabuena al Albacete y al Barcelona B que desde hoy han abandonado la Segunda División B y la temporada que viene estarán en la categoría de plata de nuestro fútbol en la Copa Confederaciones tras los dos partidos de hoy que han acabado Chile uno Australia uno y Alemania tres Camerún uno ya tenemos configuradas las semifinales el miércoles a las ocho de la tarde Portugal Chile y el jueves a la misma hora ocho de la tarde Alemania México en Fórmula uno se han disputados ha disputado el Gran Premio Azerbayán victoria para Ricciardo con Valter y botas segundo y Lance este rol canadiense tercero la verdad que ha sido una carrera rara que ha tenido de todo de hecho yo visto hoy algo que no había visto en mi vida ya sabes que cuando sale el safety car en los coches tienen que ir detrás a una velocidad moderada vamos a decir que el que va delante en este caso la Hamilton que tenía detrás a Vettel pues se utiliza un poco la estrategia cuándo es la última vuelta acelera las frenadas para despistar al atrás y de alguna manera si quiere sacar algo de ventaja pues acelera en el momento justo cuando se va a retirar el safety car bueno pues en un momento determinado ha frenado a pegó un frenazo en las curvas Hamilton Vettel que debían dar algo despistado hito le ha dado un golpe por detrás y se ha mosqueado tanto Vettel que se ha puesto en paralelo y en plan película de Mad Max le ha pegado un golpe lateral como diciendo pero tío qué haces bueno yo no lo había visto en mi vida Vettel evidentemente ha sido sancionado Hamilton no a pesar de que algunos decían que esa mal mi obra de frenar de golpe era ilegal y que por eso la había golpeado Vettel bueno pues en este caso que el los jueces han dictaminado que la culpa era de Vettel por esa acción macarra las cosas como son y que Hamilton no tenía ningún tipo de de sanción en cuanto a los españoles que no lo dicho puntos para los dos Carlos I llegó octavo y Fernando Alonso noveno en motociclismo se ha celebrado el Gran Premio de Holanda circuito de Assen en Moto GP victoria para valen Tino Rossi con Petrus y según De Mar Márquez tercero en Moto dos ganó el italiano morir él y el mejor español fue Alex Márquez que llegó sexto llamó Moto3 triunfo para el valenciano Aron Canet y en ciclismo el corredor de Movistar Jesús Herrada se ha proclamado campeón de España en ruta después de imponerse en el sprint a su compañero de equipo Alejandro Valverde ya Jon Izagirre las once y treinta y seis contado todo empezamos

Voz 0662 06:21 una cosa ojalá sean sido los domingos de verano porque vamos a pasar un poquito habrá ya el futuro pero este fin de semana viene viene cargada hito bueno vamos con esa selección española de baloncesto femenino que sigue haciendo historia que hoy ha ganado en Praga en la República Checa el Campeonato de Europa después de pasar por encima a Francia la final y es que ya nos eso le ha pasado a Francia por encima en la final le ha pasado por encima en semifinales a Bélgica le ha pasado por encima Letonia en los cuartos de final tenía que apuntado por

Voz 0455 06:49 aquí hoy ha dejado a Francia en cincuenta

Voz 0662 06:51 cinco puntos pero es que a Letonia a Letonia en cuartos lo dejó cuarenta y siete ya Bélgica en semifinales en cincuenta y dos esto no es casualidad Pacojo no significa que sobre todo defensivamente las Helguera está perfecta

Voz 0699 07:05 esto hay dos cosas una cosa es calidad talento Icaza yo creo que tiene en las tres cosas la selección española de baloncesto que por cierto es la punta de lanza para mí de del deporte femenino en este país porque desde luego deporte femenino ha pegado un paso adelante en el último lustro seguramente en la última década pero la selección española de de baloncesto es una de las locomotoras que tira del del carro de este deporte y si no sólo hay que mirar lo que tu decías al principio la cantidad de títulos la cantidad de éxitos que esta selección ha tenido en en los últimos años en cuatro de cinco últimas finales posibles el palmarés actual con este oro europeo hay que sumar la plata mundial y la plata olímpica y además el año que viene el Mundial se disputa en España quiero decir que estamos ante una generación que puede seguir dando muchos éxitos y responden dado el principio hay muchas muchos campeonatos que se ganan desde la defensa y éste se ha empezado a ganar desde la defensa y se ha seguido ganando desde el que hemos combinado todo y yo creo que estamos a de un una generación y un desarrollo de generación sobresaliente en este Europeo

Voz 0455 08:06 Javier seis o qué tal muy buenas bueno Yago me ha parecido eh brutal y espectacular la superioridad de la selección española

Voz 1982 08:13 bueno ha sido porque salvo el partido de la

Voz 0455 08:15 República Checa que es el único partido veremos donde no jugamos nada que yo creo que lo perdimos precisamente por eso es que el resto ha sido impresionante

Voz 1982 08:22 bueno yo y prácticamente lo comentaba antes prácticamente ya que decir que la final perfecta no porque las francesas en ningún momento nos dan nos han inquietado sólo quizá al principio del partido pero nada primero segundo minuto y España pues ha hecho bueno pues una una una final realmente Inmaculada y un torneo inmaculado yo creo que no tiene límite el equipo esto de de de modelo que estaba recordando un poco lo que decía al principio Yago que desde que los júniors de oro ganaron el noventa y nueve en Lisboa que el mundial tal es que hemos pasado diecisiete años dieciocho con aquel en el que tanto en categoría masculina como femenina es tremendo lo que está haciendo el baloncesto español y el salto de calidad que han hecho las las chicas es realmente espectacular

Voz 0455 09:04 Saisó recordaba yo al principio con Pacojo el primer triunfo en gran triunfo de España que fíjate qué manera entrar por la puerta grande que fue en el noventa y tres fuimos campeonas de Europa luego hubo un par de campeonato dos seis años más o menos en los que en nos estuvo muy bien incluso nos quedamos fuera de algún campeonato nos clasificamos pero en la digamos el despegue definitivos a partir del dos mil uno a partir de dos mil uno en campeonato Europa hemos ganado medallas en todos los campeonatos excepto en uno el resto es que es que ha conseguido medalla en todos que es espectacular los números

Voz 1982 09:37 y tenemos el Mundial del año que viene en caso de que esa es la gran oportunidad para intentar hincar el diente a las americanas vamos a ver que qué sucede pero bueno ahí está no acabaron él o sea la cuadratura del círculo vamos

Voz 0455 09:49 dame un segundo que precisamente nos escucha una jugadora que voy a decir bronce en el Europeo el dos mil tres bronce en el Europeo el dos mil cinco plata en el Europeo el dos mil siete bronce en el Europeo del dos mil nueve bronce mundial en dos mil diez oro europeo en el dos mil trece plata mundial en dos mil catorce bronce europeo dos mil quince plata Juegos Olímpicos dos mil dieciséis lloro en la República Checa dos mil diecisiete uno se cansa Laya Palau qué tal muy buenas

Voz 10:17 noches buenas muchísimas felicidades muchas gracias muchas gracias como palmarés no

Voz 0455 10:23 está mal no

Voz 10:24 no te va a Valencia acababa diciendo cada vez que oigo cosas es la verdad es que es alucinante todo lo que hemos conseguido

Voz 0455 10:35 oye me tiene muy preocupado es la última medalla de Laia Palau con la selección

Voz 10:39 pero a la vez hablemos por favor de lo que es lo que ahora que que ha sido Navarra ya pero es que me tiene muy preocupado la ya primera venga pues la última te pregunto esa vale buenas primera vez

Voz 0455 10:55 hablemos del partido Vaya partidazo lo comentábamos con Pacojo no nos habéis hecho sufrir lo habéis controlado muy bien desde el principio que superó

Voz 11:02 unidad Vaya partidazo es que en el uno cuando hemos ganado nosotras a Francia sea la primera como no pocas veces garantía porque tenemos equipo queremos respeto creo que el equipo ha salido

Voz 0525 11:16 muy bien hoy desde principios decretó uno dejarles oportunidad a la gente muy enchufada y ella sabe reunido momento dado que que ya nos habían pasarían poco que hacer porque hay que lo la si no lo hacemos esto pues tampoco bueno muy bien estoy súper orgullosa porque nadie esperaba para nada me imaginaba Ci ya te lo digo yo

Voz 0455 11:37 el alias que habéis dejado a Francia el cincuenta y cinco puntos eso no lo hace cualquiera

Voz 0525 11:42 ya más que dejarles en cincuenta y cinco veces que aclaremos acabó metiendo mucho pasa bastante para hacer Francia porque ya que defiende muy bien Francia físicamente muy al que te hace cambiar tiros pero es que hoy el que fuera aérea salva salido para para para todas pero hemos castigado muy bien desde fuera y hemos aquí estamos a Espacio y luego por dentro los ha decido yo creo un recital en todo y en defensa tras Sancho otra vez y otra vez ni es perdón han peleado con su hija bueno es que ha sido un espectáculo sea muy bien estoy súper orgullosa porque porque de verdad que no es nada fácil eh hacer lo que hemos hecho esta noche

Voz 12:26 qué significa este título para ti

Voz 0525 12:30 significa que que que que este equipo parecemos un equipo serio de verdad

Voz 12:38 ahora sí

Voz 0525 12:39 que sí que se precie extraordinario ayer ya lo decíamos estará en la final otra de optar al podio otra de medallas es es muy grande es muy grande porque qué somos somos buenas obviamente no vamos a decir que no pero yo no no de verdad que no creo que seamos superiores tan superiores como este campeonato por ejemplo ácido hemos demostrado muchas horas muchos días pero qué es que cada vez empezamos de cero y cada vez queremos ganar o lo cual esto esto esto es lo que nos lleva a donde estamos llevando

Voz 0455 13:15 y es que la ya lo comentábamos antes el pan

Voz 13:17 mares de la selección española sobre todo en los últimos quince años es una auténtica pasada lo habéis fallado prácticamente nada ya ves que no nos estáis acostumbrando muy mal ya te lo digo

Voz 0525 13:31 no es lo preguntaba Evra bueno antes del mejor equipo de la historia de ETA claro abrirá sido como bueno es que sí claro que se es si es superior a España y por qué porque sí porque estamos haciendo cada vez historia y y bueno y aparte me gusta como lo hacemos que yo lo leo mucho valora esto porque creo que vivimos buen rollo

Voz 13:54 lo hacemos bien lo hacemos bien o menos nos gusta cómo lo hacéis

Voz 0525 14:01 sí ahí tenemos a muchas jugadoras podemos tener tocamos muchos palos eh tenemos gente muy buena en todas las posiciones y trabajamos en equipo yo creo que esto se nota

Voz 0753 14:15 se van

Voz 0525 14:15 no no sé es que ya no tengo más palabras la verdad

Voz 0455 14:19 oye lo de Alba Torrens vaya campeonato que se ha marcado qué futuro tenemos por delante con esta chica

Voz 0525 14:24 bueno futuro presente pasado y de todo que suscitó exitosa eh como ha salido hasta jugando ha jugado muy bien todo este día pero hoy es que ha salido como una flecha hecha sin perdón ha sido enviado hasta aquí y allí de la que por aquí primero por allí

Voz 14:44 faltan suena muy bien

Voz 0525 14:46 bien muy bien y bueno aparte creo que también llegará

Voz 14:48 Scud era fenomenales porque bueno todas

Voz 0998 14:52 para el Pacojo mira a ver si tú le preguntas a Luisa me lleva una colleja no yo voy a estar light de momento me voy a recordar unas palabras en Play Basket ya que puedo meto la cuña de Alba Torrens que nos decía antes de comenzar el campeonato

Voz 0699 15:07 lo difícil es seguir ganando es decir saca

Voz 0998 15:09 la gasolina para seguir ganando en un grupo ganador de dónde sacáis esa gasolina quiero decir Lahya donde está la motivación de este grupo para seguir siendo pirañas

Voz 15:20 fue fue

Voz 0525 15:22 eh supongo que la tenemos todos dentro de nosotras mismas no al final tienes aquí un montón de jugadoras que están ocupando posiciones muy importante dado que ha ganado la Euroliga este año sea yo creo que es una exigencia que nos que nos ponemos cada cada uno no y luego y nos gusta hacer veces como no te va a gustar y nos gusta y yo creo que más de vamos a conseguir títulos no sé qué bueno nos gusta hacer las cosas bien hechas siempre cada día no entonces a finales todo te lleva a tener este tipo de resultados que luego mejor el Europeo de ACB el último lo creo que hicimos un bronce bueno pues que creo que hicimos un campeonato perfecto es casi siempre exigimos al máximo pues la Tamayo ideas veces eh la cosa cayera de nuestro lado seguro

Voz 0455 16:10 Me das permiso ya para preguntarte por tu futuro si no quieres no te lo pregunto

Voz 16:13 pero no te voy a contestar

Voz 0525 16:18 hoy es un día para celebrar esto hoy mañana y pasado y vamos a estar en casa vamos a disfrutarlo porque esto es muy grande otra vez y luego dejarme Australia y necesito este cambio y luego ya veremos y si os ya anunciada de vida

Voz 16:35 y llamé es contestado perfecto un hombre poco pido más

Voz 0998 16:42 a dar una vuelta esto no quiero decir si el Mundial dos mil dieciocho no fueran España lo mismo la ya no tenía mucho que pensar

Voz 0525 16:48 no bueno ya te lo digo yo que evita pensaría pero pero es verdad que bueno es en España eh que bueno que estamos aquí que hay una parte de mí que yo quiero estar con el equipo iba a ser de alguna manera ya ya te lo digo ahora o sea te quiero estar allí porque quiere estar cerca de la gente

Voz 17:06 qué alegría mandados y es una nuestra de contestado no es no que sí que sí que sí tienes o la razón del mundo hola Laya Palau en hora buena a disfrutar lo que de verdad lo merecéis un besazo muy fuerte no es que han gracias Nacho Rosado

Voz 0455 17:25 pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a ver si charlamos con algún protagonista una de las protagonistas más de la de la selección española flamante campeona de Europa las once y cuarenta y ocho

Voz 17:38 no y llegó típica el larguero Yago de Vega

Voz 0662 19:56 seguimos analizando este triunfo de la selección española en la República Checa en Praga donde ha logrado ser campeona de Europa después de pasarle por encima a Francia cuánta culpa tiene de esto Lucas Mondelo Pacojo

Voz 0699 20:07 echa muchísimo muchísimos quiero decir que es una pieza más de del engranaje pero es una pieza muy importante y además es una pieza que cambiando el engranaje funciona quiero decir que ha cambiado la selección desde que la cogió él pero lo que no cambian son los éxitos y cuando no cambia los éxitos está claro que el que los dirige tiene que ser clave

Voz 20:25 Lucas Mondelo qué tal buenas noches hola buenas noches enhorabuena eh sí bueno ha sido un subidón porque realmente ella nos ganaron

Voz 0753 20:37 sólo es algo muy complicado es sobre todo también es cómo lo hemos ganado hemos hemos hecho los cuartos de final brutales uno a significar el culpable se Bélgica pues no en el parecía mala

Voz 20:51 hirió y hoy día Francia daremos

Voz 0753 20:53 sacado del campo

Voz 0455 20:55 no no desde luego esperabas tanta superioridad con bueno tanto superior no sólo la final sino en las semifinales en los cuartos de final es que los tres últimos partidos del campeonato que habéis hecho ha visto casi perfectas

Voz 0753 21:06 sí hemos hemos como son casi dos día de chequera con todas las jugadoras bajamos un poco el ritmo sabiendo lo que nos venía aprovechando que estamos clasificados teníamos dos días de de Padrón para trabajar vídeo para trabajar recuperaciones y trabajar en situaciones de crecimiento del equipo y mira astrales esto que muchas de esas dos planes pisan el mejor salen peor pero esta vez es de esas veces que hace su plan inicial estar igual como

Voz 21:38 eh

Voz 0753 21:39 eh si decimos ayuda cosas mentimos mentimos como bellaco pero esta vez ha sido así y así ha salido vamos parecía como como si fuéramos videntes y realmente eh lo que han hecho estas chicas lo que han hecho hoy en la final con Francia realmente yo no sé si la gente se da cuenta pero sacar del campo a Francia seguramente eh no es ganar estamos con miedo pero casi

Voz 0455 22:03 da la sensación que esta selección además es mejor cada año es decir que todavía no hemos llegado al techo de esta selección

Voz 22:10 bueno pues el tema por ejemplo desde estaba diciendo cuando hacíamos los análisis

Voz 0753 22:16 los partidos y hacíamos críticas constructivas e siempre los copagos a que a que lo mejor de todo esto es que estábamos ganando y todavía lo podíamos hacer mejor y eso era muy buenas noticias porque a veces llega un momento que estás al límite de lo que puedes hacer y entonces ahí ya vas un poco cogido y y realmente era si realmente era así nos creímos el sol barómetro lo hemos demostrado en los cuartos semis y sobre todo la final que ha sido todo de verdad si queréis os digo que yo esperaba ganar de veinte a a a Francia pero yo pensaba más bien en una guerra de guerrillas salimos golpeando nos escondemos horneamos volvemos a apretar y entonces a campo abierto el último cuarto pero ya lo hemos hecho antes después de ver lo que pasaba en el primer cuarto dijimos Vamos tienen dudas a podrías tienen dudas de Apollo y así así ha sido

Voz 1868 23:08 es eso algo para sancionador sobre todo

Voz 1982 23:11 sin citarlo a Lucas Mondelo porque es tremendo el trabajo y yo viendo la final creo que en un momento determinado Lucas las francesas han intentado copiar nos incluso la manera de jugar para ver si podían revertir el partido pero como tú dices ya ha sido demasiado tarde porque eh prácticamente el equipo español bueno pues ya se había ido en el en el marcador eh

Voz 0753 23:31 sí hayamos ganado exactamente de dicho muy bien y además sabemos vayamos a confianza incluso cuando pusieron una noche antes un una pusieron al cuatro para abrir el campo vital nos propusimos Charro

Voz 0525 23:44 o cuatro

Voz 0753 23:45 y dijimos bueno toda descenso yo también y luego hacer y ahí ya se les acabó la poca opción que podían tener y y bueno lo demás fue pude hacer jugar a todas las pude mantener a la ya en pista para que la Gran Capitán acabará en pista en esa gran final que menos se puede hacer por ella

Voz 24:04 que que no sé si es leyenda eterna o o ya nos ampara festivos calificativos

Voz 0998 24:12 no yo quería preguntarle al seleccionador al margen de dar la enhorabuena lo primero

Voz 0699 24:16 eh decía antes del partido que jugar contra Francia jugar contra elefantes Ikea había que ser más listo que los ratones coloraos me gustaría saber cuál es el depredador de los elefantes porque creo que ése ha sido el equipo de de España nos dieron pirañas o

Voz 0753 24:31 bueno a lo que yo creo que yo quise decir llamado Colorado será un poco más a Camps no

Voz 24:38 el tema es de dos elefante de de miedo

Voz 0753 24:41 va con ratones son escurridizos o bueno pues hacer juvenil un poco así un poco gracioso lo hemos hecho que los elefantes salieran en estampida en estampida y los ratones coloraos se quedaron con el territorio

Voz 1890 24:57 sí yo por mi parte acabo hemos convencido a Laya Palau para que esté en el Mundial el año que viene

Voz 0753 25:03 bueno yo si realmente todos queremos que esté en el Mundial como yo también quiere que todo el mundo lo primero vamos a hacer máximo respeto porque como en todo para un deportista de la de la en del nivel de La Haya

Voz 25:15 eh esas decisiones son muy

Voz 0753 25:17 difíciles más cuando soporta que todavía está bien y está al más alto nivel es muy complicada que hay que dejar a respirar y tener un gran respeto por la decisión que tome definitiva no pero esperanzas e Hope

Voz 25:30 ahora tengo esperanzas de que de que sí

Voz 0753 25:34 sí

Voz 25:35 de que esté pero vamos a dejar a respirar que disfrute de estos dos días

Voz 0753 25:40 desde esta noche de mañana de la fiesta que se haga y que se vaya australiana que jugué allí dos y que y que le vuelvan otra vez ese gusanillo de decir bueno aguanto un año más que

Voz 25:51 eh que jugó

Voz 0753 25:54 en España el mundiales en España diga mejora y es un buen sitio para dejarlo en mi país no eh yo tengo esperanza yo creo que será posible pero Si y vamos con cuidado somos listos

Voz 0455 26:06 no no yo ya desde luego no lo vuelva a preguntar por nada del futuro porque ha sido preguntarle nada más empezar la entrevista nada una colleja dejado tiritando y ya no

Voz 26:15 dentro de unos días ella ella es así y es una persona mundo ayuda a esto

Voz 0753 26:22 la pista de padres separados por menos doctor Jekyll Mister Hyde porque fuera de la pista cantado es una persona súper sensible y entonces a veces bajos a la más fango

Voz 26:35 Lucas Mondelo seleccionador enhorabuena disfrutarlo un abrazo muy fuerte

Voz 0753 26:38 muchas gracias por estar ahí con ese sedimento de esta discusión un abrazo muy fuerte

Voz 0699 26:42 eh Saisó Pacojo eh lo que queda es decir para ponerle

Voz 0455 26:46 punto y final a esta victoria España que son la leche

Voz 0699 26:48 quiero decir que yo sí que son muy poco periodístico la crisis pero si nos damos de bruces con eh cualquier equipo cualquier selección cualquier generación que ha hecho lo que ha hecho esta selección de esta generación es para ponerse en pie yo creo que es para el rendirle un tributo con la selección española de baloncesto a esta generación que no se baja de un podium que no hace más que dar alegrías que es capaz de arrasar una selección como Francia la final y que creo que hay que valorarlo y darle el valor que tiene como como lo hemos hecho y como creo que que poco a poco vamos acostumbrando nos hacerlo

Voz 1982 27:16 bueno yo solamente decir que hay que disfrutar el el momento una vez más que nos bien el futuro de este Mundial yo creo que también será para para disfrutarlo y solamente pues una cuestión que queremos comer dado también a lo largo de la tarde ojalá esto sirva también para relanzar aún más la Liga española no porque están las jugadoras repartidas por por todo el mundo podríamos decir así y ojalá muchas más pueda jugar en la Liga española aunque esto ya es una es una cuestión analizada

Voz 0455 27:40 quizá en otro momento nos pasa con muchos deportes lamentablemente en este país hablamos de balonmano y en cuanto a nivel de clubes prácticamente no existen en las cosas como son cuando juega la selección es cierto que le damos mucha más bola eh no pasa con el waterpolo en no pasa con el baloncesto femenino no pasa con el fútbol sala no es con el único deporte con el que nos pasa

Voz 0699 28:00 así nos pasa con todo menos con el fútbol en efectivamente

Voz 0455 28:03 el fútbol le diría que el baloncesto masculino yo creo que es más o menos lo que más se respeta a nivel de de clubes bueno en este caso la selección española sigue haciendo historia logra su tercer oro en un Europeo Saisó Pacojo mucho

Voz 1982 28:14 hacerlo no es un abrazo conoce Yago Yago y a los once y cincuenta y nueve Seguí

Voz 0662 29:27 bueno está Mario Torrejón por aquí para hablar del Real Madrid como está Mariola le lo temo un poquito al green Class creo porque le gusta quizá y de y nada vamos a dar un poco ellos aire proceso al señor hablaron porque la mirada legales su madre madrileños a ver que había sonado que ha pasado condonar Uma bueno porque han empezado a aparecer las redes sociales en teoría mensajes de donar un Mac eran bastante contradictorios con todo lo que se había dicho en las semanas anteriores al final que ha pasado porque ha dicho incluso que se iba a reunir

Voz 30:10 y con con gente Milán para renovar bueno para el que no está esta semana en en en el planeta fútbol hay que decir que donar humor y Susana

Voz 1501 30:18 Hernández Mino Raiola han decidido no renovar con el Milán cuando quedaba un año de contrato esas es el único paso que han dado que en la concentración de la sub veintiuno de los barrios de la sub veintiuno en Polonia en el Europeo incluso llegaron los aficionados italianos a tirar dólares falsos con el

Voz 0614 30:31 hola uno dólar Uma exactamente porque piensa que no

Voz 1501 30:34 renueva para marcharse a un equipo más grande e tipo Juve tipo Real Madrid para ganar más dinero el caso es que hoy para que también haya estado que es raro lo que hoy domingo de verano en esta en una terraza tomándose una cerveza bueno pues el que nada está atento a las redes sociales de todo de donar Uma hay que decir que hace unas ahora unas cuantas horas eh había puesto un tuit en en su cuenta de Twitter oficial que

Voz 30:53 supuestamente había puesto este este puesto seguro que haces hasta que con aroma has ta

Voz 1501 30:58 Raiola ayer hoy y mañana entre exclamaciones

Voz 0614 31:01 avales eh declarando amor eterno a su propio

Voz 1501 31:04 en Dante Mino Raiola que que es todo un personaje entre el mundo del fútbol y hace un ratito hace apenas no se hora y media aproximadamente poco más dos horas quizá eh ponía esto en su Instagram eh confirmado y oficial hoy con mis tweets provocado un verdadero alboroto que yo no hay creado y por eso me disculpo deseo reiterar mi amor absoluto al Milán y a sus seguidores ahora estoy concentrado con el equipo nacional con el que espero darle un regalo a los aficionados pero mi promesa es que tan pronto como finalice el campeonato Europa voy a reunirme con el club con mi familia y con mi agente para hablar de mi renovación esta misma semana se

Voz 0455 31:39 creo que no renovó entonces tú ayer se dice pero que está pasando allí claro porque si se hace nada y eso que no renovaba y ahora de repente dice que renueva

Voz 1501 31:46 unos minutos después en su en la cuenta de Twitter de su representante Mino Raiola ponía Donna Raiola uno cero para que no sepa lo que son es bueno pues uno de adorno

Voz 0455 31:56 si la traducción literal eso de adoro a lo que voy a todo

Voz 1501 31:58 exacto He was un ex que que es lo siguiente bueno pues eh eso eso es lo que lo que hemos visto a primera hora de la noche por así decirlo yo hace unas cuantas llamadas en el Real Madrid con bastante frialdad estado siguiendo todo el proceso proceso durante toda la noche el caso es que hace un ratito ha puesto eh dos donar aroma en su cuenta Instagram han hackeado mi cuenta así que cierro las redes sociales

Voz 32:22 bueno todas esta concretamente desde Gran por concretar en teoría el que han hackeado es el mensaje donde dice que se va a reunir con el Milán para revisar y renovar su contrato

Voz 1501 32:31 exacto y de hecho ha cerrado la cuenta Instagram o sea que ese mensaje ya no se puede ver salvo las capturas que se han hecho durante el proceso al que le han supuestamente hackeado la cuenta bueno como ha confirmado el la han hackeado la cuenta así como te digo en el Real Madrid y entre los clubes que le pretenden lo han visto con cierta sorpresa con cierta frialdad y digo yo en el Real Madrid que lo que nos toca que es un jugador evidentemente apetecible evidentemente que está a tiro y creo que el verano es muy largo aunque creo que estemos en el verano para jugar en el Real Madrid creo que no va a romper el equilibrio ni Florentino Pérez y José Ángel Sánchez que le solicita Zidane en la portería y que va a seguir siendo el el porqué pero el portero titular durante la próxima temporada pero como digo es un jugador muy apetecible a un jugador que también está muy a tiro y aunque la Juventus va a intentar que sea el relevo de Buffon yo creo que que el Real Madrid no ha dicho la última palabra

Voz 0455 33:15 en el caso de donar aroma yo creo que el Real Madrid tiene que darlo todo y me explico el tema De Gea está muy bien eh creo que ahora mismo sería que generar un conflicto porque tienes un portero de garantías como es Keylor Navas creo que Keylor Navas eh un tío que ha estado cuestionado desde que llegó que le han buscado sustituto es un tío que no es probablemente muy mediático eh pero que luego en el campo funciona como todo el mundo con sus altibajos con sus mejores momentos con sus peores momentos pero creo que desde que ha llegado ha rayado a un grandísimo nivel vas a buscar a De Gea por De Gea te piden un pastón que De Gea es garantía de éxito por supuesto es un pedazo de portero si es el portero titular de la selección española si con eso ya está todo dicho pero en el caso de un aroma estás hablando de el futuro portero de la selección italiana para los próximos quince años eh que el sustituto natural de Buffon tiene dieciocho años y el año que viene vendría gratis evidentemente el tema De Gea está muy bien y la opción De Gea es fantástica pero teniendo ahora ante un aroma un tío que te puede aguantar al igual que en el que la selección italiana durante quince años el objetivo tiene que ser con aroma con todos los respetos para De Gea y su rendimiento que está siendo buenísimo pero un negocio como el de donar Uma con el potencial que tiene con el futuro que tiene a coste cero pasa una vez en la vida y creo que tiene que ser la prioridad del Real Madrid de cara a cerrarlo ya para la próxima temporada el fichar a donar Uma y ya luego el año que viene pues ya verás qué haces con Keylor Navas pero de un tío de dieciocho años de la calidad un aroma que ya está defendiendo un a todo un Milán y que como digo va estar defendiendo la portería de Italia durante no sé cuánto tiempo tiene que serán una prioridad para un club tan grande con Madrid dicho tuviera concluyó ya veremos con

Voz 1501 35:08 lo que acabo de decir y de las conversaciones ha tenido yo hoy durante esta tarde con todo el tema de la Roma eh

Voz 0460 35:14 el verano es muy largo ahí lo dejamos

Voz 35:17 gracias Mario luego vamos Con fiestas eh fiestas varias

Voz 0455 35:21 y por diferentes motivos la primera que Madrid en Getafe José Palacio muy bueno

Voz 1038 35:25 qué tal muy buenas Yago porque es muy difícil

Voz 0455 35:28 el confeccionar un equipo nada más descender a Segunda División y volver a subir al año siguiente es decir como solemos decir pasar tan sólo un año en el infierno en este caso lo ha conseguido el Getafe que lo conseguía anoche después de ganarle tres uno al Tenerife y que hoy han celebrado como merecía ya habiendo jugado cuarenta y sí

Voz 1038 35:45 los partidos en las dos rondas de play off y sobre todo sufriendo como sufrió ayer el equipo azulón en el Coliseum pero se llevó el ascenso a Primera División lo celebraron en el césped oímos ayer escuchamos a los protagonistas en el larguero de jugando estamos terminando Lardero a las doce y media cogen un autobús descapotable y se marchaban por la ciudad iban a la Ciber in a celebrarlo allí con todos los aficionados getafenses claro esta mañana pues había ofrenda floral algunos muchos con gafas de sol porque la noche fue bastan

Voz 1890 36:13 de larga Jerome porque hoy ha sido que Malpensa veredas India Mulal al Real Madrid era un día muy soleado pero bueno la noche fue la llovido que la ofrenda floral de la Virgen de

Voz 1038 36:25 los Ángeles después volvían el jugador del Getafe al Coliseum hay volvían a coger ese autobús descapotable se marchaban hasta la Plaza la Constitución a la sede del Ayuntamiento de Getafe donde recibía la alcaldesa Sara Hernández y donde salían también al palco al balcón que tenía y el Ayuntamiento de Getafe había unos cuantos aficionados más de cien aficionados del Getafe que estaban esperando a los suyos y tomara la palabra tanto la alcaldesa Sara Hernández como el capitán Cata Díaz y un hombre que lo deja David Fuster

Voz 36:54 quién era ella

Voz 1293 37:03 y no costó arrancar pero bueno la la verdad que terminamos de la mejor manera donde lo merecemos y y bueno gracias a la afición a todo el grupo que que hizo todo para estar en Primera

Voz 1935 37:18 la verdad que no hay mejor retirada y conseguir un ascenso a Primera Davis

Voz 1868 37:21 Sión

Voz 1935 37:22 hoy con gente tan maravillosa como vosotros muchísimas gracias

Voz 37:25 que le den un megáfono la alcaldesa y que hasta el año que viene en uno de los fondos animando con los les ha estado en el cual da bufanda con la gracia el palacio un abrazo de la alegría de él

Voz 0455 37:37 hace a la tristeza del Tenerife aunque me imagino que algo les habrá consolado el llegar hoy al aeropuerto y ver cómo les han recibido más dudas

Voz 37:45 Juan y qué tal muy buenas olas parecía que habían ascendido a Primera división italiana

Voz 0455 37:51 sea el que una afición está en este momento cuando más lo necesita su equipo que es cuando le voy a decir en plata cuando más jodidos están había apareció maravilloso lo que se ha vivido eh

Voz 0690 37:59 lo de la afición el Tenerife para quitarse el sombrero te cuento que ya esta mañana parecía poco los hospital objeto de lo que podía pasar los primeros detalles pero los hitos porque estamos en el puerto de Madrid Barajas que empieza a llorar algunos futbolistas del Tenerife no podía con con la tristeza especialmente capitán suizo Raúl Cámara Aitor Sanz yo visto como en todos lados y consiguió en el Club Deportivo Tenerife que está esperando para coger sus vuelos a Tenerife han empezado a consolarle me empezó a cantar han empezado a coger el aeropuerto de Barajas es una es una fiesta para un estadio eso es muy temprano por la mañana pero que luego debo llegado podemos aterrizado logró encontrar algo que había eh bueno un cordón policial y nos dice la policía tanto al reciente del Tenerife como los futbolistas que no podemos pasar que lo va a hacer de forma organizada porque hay una auténtica multitud fuera igual en el caso empresas no salimos y nos encontramos con esto que vamos a escuchar

Voz 1868 38:46 muy contento muy contento era muy feliz

Voz 38:49 sí bueno pues no podemos escuchar esto no lo podemos escuchar pero vamos yo Cristo no han vamos a ver si lo podemos escuchar ahora en el momento en el que llegaba que ibas tú grabando con el con el teléfono móvil es que era lo digo de verdad es el que no lo ha visto

Voz 0455 39:09 o eh

Voz 39:10 según sales de la zona de control de la zona de recoger el equipaje las cintas ya sabes que hay una valla de de seguridad bueno de seguridad de separación vamos a decir entre la gente que está esperando la gente que va saliendo para que van saliendo por los laterales y era una pasara la cantidad de gente que había que se vivió este momento pues esto es lo que se ha vivido hoy en Tenerife la llegada de los jugadores que estaban eh

Voz 0455 39:55 bastante fastidiados después de no haber podido conseguir el ascenso a Primera División eh con esta afición mano da gusto

Voz 0690 40:02 da gusto y mañana hora recibimiento al equipo como si hubiera subió a Primera División el Cabildo ha decidido que le va el recibimiento a Chicago y cuarto de la tarde recibió los futbolistas como lo que son porque ha llegado a partir al agua cuarenta y seis partidos a que a las puertas de las eso ya están planificando la próxima temporada para su a primera división yo creo que la pera de la afición implícita pero como estaba hace con esta reconstrucción relativo pensado todo va a ser posible la la próxima temporada

Voz 40:24 gracias Manolo que enhorabuena al Tenerife y hasta pedazo afición que tiene gracia manos hasta luego también hay que dar la enhorabuena a dos equipos de Segunda División B que el año que viene van a estar en Segunda el primero el filial del Barça al Barcelona B Santa Olaya qué tal muy buenas

Voz 0674 40:40 qué tal muy buenas empate

Voz 1890 40:42 pero ya lo había hecho todo en el partido de ida el conjunto catalán

Voz 0674 40:45 sí ha hecho bueno el uno cuatro de la ida en El Sardinero es el sexto ascenso del Barça en toda su historia a la Segunda División y este es un paso que va a servir para que muchos jugadores que tienen futuro potencial en el primer equipo pues el limiten estas ofertas que van a recibir y que prioricen eh el arcén el Barça es triunfar en el Barça por ejemplo habló de nombres como Sergi Palencia también Carla saña estos jugadores que tiene mucho futuro y que jugando el año que vio en Segunda división pues el cambio del filial al primer equipo va a ser más progresivo e Carlas Sara ya hemos hablado con él después del partido y decía que estaba muy contento por este por este hecho de que el Barça está en la segunda división

Voz 1868 41:30 muy contento muy contento era muy feliz ha sido muy duro ha sido muy duro parece que ha sido fácil porque por la vía que ganamos para muchos puntos para por la cola eliminatorias al Racing presión muy duro y muy felices por el trabajo por todo por todo lo que hemos creído por lo fuerte que nos hemos hecho un grupo después de perder contracultural por la gente que no creía pues hoy hemos vuelto a demostrar que este equipo es una pasada de lo que hemos conseguido pues de verdad que es en este mucho más distendido tenemos mucho mérito de lo que hemos hecho y muy felices

Voz 0455 42:01 pues enhorabuena al Barcelona que va a volver a tener a sufrir

Voz 42:04 en segunda división gracias ante un abrazo

Voz 0674 42:07 un abrazo y de la fiesta el Barça nos vamos a Albacete

Voz 42:13 no según típica Yago de Vega con un poco de imaginación seguro que me reconoces te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacer lo que grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfa en Radio también están mis amigos y Fran aquí en el club de la radio decía que nos vamos a la fiesta de la Albacete porque en la fuente de la avenida de España están celebrando este ascenso a Segunda División Juanma Sevilla qué tal muy buenas hola qué tal Yago buenas noches tan sólo un añito en Segunda B con lo dura que es la categoría y ya en la categoría de plata otra vez no

si el Albacete ha sido muy sufrido por qué se ha tenido que sufrir llegó hasta prácticamente el último segundo el Valencia Mestalla apretado mucho pero gracias a la gran actuación del portero del Albacete Tomeu Nadal que ha hecho dos intervenciones prodigiosas el cuadro manchego un añito después vuelve de nuevo a la división de plata del fútbol español a que se encuentra en esta unidad móvil con nosotros acristalada de Radio Albacete con Antonio Raga los mandos el portero del Albacete Tomeu Nadal que ya te escucha Yago en la sintonía de larguero

Voz 0455 45:32 la portero qué tal buenas noches

Voz 1868 45:35 muchísimas felicidades eh muchas gracias

Voz 0455 45:37 vaya sufrimiento

Voz 1868 45:39 sí ha sido ha sido un partido de sabíamos que teníamos que sufrir mucho porque el Valencia es un muy buen equipo con gente con mucha calidad y sabíamos que al final si nosotros no metíamos gol sabíamos que sufríamos pero bueno y la verdad que el equipo ha hecho un gran partido ya sabido sufrir en todo momento Si bueno el premio es no hay mejor premio que que está en Segunda de esos días en los que Taquan al sueldo proviene

Voz 0684 46:01 bueno ya que ganárselo durante toda la temporada pero bueno es terminar la temporada así yo creo que no es

Voz 0455 46:07 la mayor satisfacción para ver a qué sabe este ascenso a Segunda División

Voz 1868 46:11 sabe a gloria la verdad porque cuando vinimos aquí hace un año prácticamente veinte personas nuevas en un vestuario nuevo el equipo el club

Voz 0684 46:19 nada de bajar a la complicado y

Voz 1868 46:22 este equipo ha demostrado bueno el vestuario que hay aquí es maravilloso ha trabajado muy duro para conseguirlo no llevamos un palo en Lorca y bueno se levantó el equipo consiguió eliminada Baleares y consiguió vamos consiguió eliminar al Valencia Mestalla yo creo que que es un mérito muy grande

Voz 0455 46:37 da gusto jugar con este ambientazo en el Belmonte

Voz 1868 46:39 sí sí lo decía la semana pasada cuando vamos en Mestalla que al final son partidos con ambientes de segundo habría división que y bueno de la verdad que es un gusto eso sí que el fútbol de verdad que que al final todo los jugadores soñamos con estos partidos y más conseguir ascenso

Voz 0455 46:53 eh qué difíciles en el subir al salir del pozo de la Segunda B el Albacete sólo haya estado una temporada en Segunda B tiene mucho mérito

Voz 1868 47:02 sí es muy complicado hay ochenta equipos solo suben cuatro la Segunda B es muy muy complicado muy largas hace dura y nosotros pues la verdad que hemos hecho una muy buena campaña y ya te digo es mérito de de baja y volver a subir a subir el primer año yo creo que que es un mérito muy grande va a ser larga noche en la plaza

Voz 0455 47:20 eh

Voz 1868 47:21 pues sí seguramente no lo merece voy a veinticinco de junio temporada Iago en ascenso yo creo que

Voz 1890 47:28 al final hay que celebrarlo como se merece a visten a Goya o tenéis ahora después de la celebración

Voz 1868 47:32 no no no hemos cerrado llamo reprocha al vestuario para a unas pizzas y y bueno ahora pues con la celebración como con la afición y bueno y con al esto

Voz 1890 47:40 gente Chávez no no perdió tiempo ni para sentar o no porque aquella pilla ya habrá tiempo de cansada así que ahora hay que disfrutar de de todos porque el vestuario ya te digo es magnífico y hay que disfrutarlo todos juntos quienes el animador de la fiesta el quemada cuya a de ahí pues lo haremos pero yo creo que Aridane ahora

Voz 1868 47:56 es él el que lleva el mando

Voz 1890 48:00 Tomeu Nadal a disfrutar

Voz 48:01 lo que lo habéis merecido un abrazo muy fuerte mucha edad

Voz 1868 48:04 a vosotros un abrazo de Juanma

Voz 0455 48:06 lo que viene en Segunda División y el empezará consolidará este histórico de nuestro fútbol al fin al cabo

Voz 0477 48:11 exacto porque aquí todos recordamos esos eh míticos año noventa no conectó mecánico con Benito Floro en el banquillo a la fábrica tal y conejo la que el Albacete ya unos años pues siendo equipo ascensor no que tan pronto está en Segunda División A luego en Segunda División B vamos y a ver si ahora con este ascenso a la división de plata del fútbol español pues el cuadro manchego consigue estabilizarse unos años Yago y por qué no soñar con volver de nuevo a la máxima categoría del fútbol español aquí ya la fiesta ha comenzado porque el autobús de los jugadores acaba de llegar de hecho átomos Nadal no hemos tenido prácticamente que bajar del autobús para que se venga aquí a la unidad móvil instalada por Radio Albacete con Antonio Rada nuestro técnico que ha hecho una especial un gran trabajo esta tarde aquí con nosotros y así que el Albacete después de un año Yago vuelve de nuevo al fútbol profesional a Segunda División

Voz 0455 48:55 sí señor perfecto el sonido que nos ofrece nuestro compañero técnico de Radio Albacete Antonio rara así que Juanma Sevilla a disfrutarlo por la parte que le toca un abrazo

Voz 0477 49:03 muchas gracias compañero un abrazo fuerte

Voz 49:08 de la alegría del Albacete a la alegría de Feliciano López Miguel Ángel cierra en qué tal muy buenas ha ganado Queen's que es un torneo

Voz 0455 49:16 uno de estos de prestigio aunque es un Máster quinientos pero de estos que bueno ha dicho el propio filete y Feliciano López que andaba detrás de ganarlo los últimos quince años

Voz 49:27 sí sí

Voz 1384 49:28 lo bueno ha sido un torneo yo creo que es muy especial para él porque ha ganado a Wawrinka a Charlie a Berdych ya he dicho partidos muy complicados de ellos tres dos top ten en estos momentos y Berdych que no lo es pero que lo ha sido durante muchos muchos años por lo tanto torneo muy muy difícil de hoy la final de siete y cuatro seis siete seis y siete seis así que yo creo que tiene un gran mérito está vitoriano Feliciano López que ya venía buscando desde la semana pasada otra en escapó así que vamos a ver cómo llega Wimbledon demostrada descanse un poquito esta semana ayer en perfecta forma para dar mucha guerra en segundo de gusto

Voz 50:06 sí señor gracias tú y lo contaremos un abrazo

Voz 0662 50:09 el tenis a la Fórmula uno por qué se ha disputado el Gran Premio de Azerbayán ya ha pasado un poquito de todo mano Franco qué tal muy buenas noches