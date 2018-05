Estartapeando: viajando con entrada

Voz 00:00 estar capeando la sección inquietud startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone un buen profesional los negocios que están al día veinte más eh

Voz 1762 00:15 estamos en el tiempo que dedicamos a los emprendedores ya sus proyectos Rafa Bernardo buenos días los días y hoy volvemos al tema del turismo sí es lo que preocupa mucho hoy las vacaciones como preparar las dónde ir y qué hacer y es en esta última parte de la de qué hacer en la que se centra la empresa de la que hablamos hoy Hello tickets que es una plataforma para adquirir entradas para espectáculos en Estados Unidos y en Londres Alberto Martínez feo déjalo tickets buenos días

Voz 00:39 buenos días qué tal bueno cómo definimos otros bueno pues ése lo tiket es la primera plataforma global de venta de entradas e eso es la teoría es como como nosotros definimos así de los que teóricamente a nosotros nos gusta definirlos en internamente como una plataforma que vende experiencias no entradas lo hacemos porque estamos agotado enfocados en en turistas viajeros de todo el mundo que eh eh realizan viajes a Estados Unidos o Londres entonces estas personas eh las hemos definido como pos turistas no es un término que hemos acuñado internamente dentro de de de Hello ticket y son personas que no se conforma no con visitar la ciudad diversos monumentos a las principales atracciones quieren vivir algo único algo que diferencia de este este viaje no entonces nosotros les damos la posibilidad de poder pues asistir a un evento en Broadway a un partido de la NBA un musical en el West End de Londres algo que haga que este viaje pues ponerle la guinda al pastel no vivir una experiencia única e inolvidable

Voz 1762 01:44 qué ventajas tienen vuestra opinión sacar las entradas con vosotros frente a las otras posibilidades que hay

Voz 01:48 bien en nuestra principal diferencia eh como te comentado es que nosotros nos enfrentamos a nivel global hay muchas otras empresas que están enfocadas en vender eh pues a personas locales a personas nacionales eh hombre pues personas que quieran asistir al Rey León aquí en la Gran Vía eh personas que que que que van a un partido de fútbol de la Liga Real Madrid Barcelona en nosotros no lo hacemos así nosotros nos enfadamos en mercados locales nosotros enfoca vamos a nivel global es decir una persona por ejemplo de España que organiza sus vacaciones quiere ir pues este verano a a Nueva York algo muy típico entonces estas estas empresas las empresas esté entran en mercados locales por lo tanto eh suele estar pues en español o en inglés no en este caso la del turista que viaja a Nueva York tenga que comprar las entradas en inglés el inglés es un idioma que bueno más o menos todos conocemos no pero ya te presento una dificultad en caso de que no no conozcas este idioma nosotros en salud y que lo que lo que hacemos es poder comprar de uno desde una web española esta entrada en en su idioma de su moneda local obviamente si tú viajas a a Nueva York las empresas Gallito ofrecerán estas entradas en dólares ya tienes que hacer la conversión el precio no es el mismo bueno en en las dificultades que nosotros congeló tiket pretendemos eh pues solvente

Voz 1762 03:07 decís que sois una plataforma global y y cuál es nuestra aspiración de crecimiento

Voz 03:11 bueno pues te cuento si quieres un poco nosotros empezamos oralmente por el mercado en España abrimos Hello tickets punto es eh para personas para españoles que viajamos a a no hay oro a Londres eh es la prueba con España teníamos eh datos que nos decían que un millón de de de personas viajamos a España todo viajamos desde España a Estados Unidos todos los años y de estas personas el treinta y siete por ciento asistió o no a un espectáculo o a un evento deportivo entonces bueno pues hicimos la prueba con España eh lanzamos el negocio hace siete meses aunque la idea ya venía de mucho más atrás y empezamos a crecer porque en España funcionaba entonces dijimos bueno España es un mercado ya muy importante pero vamos intentar abrir más horizontes entonces eh ya estamos en casi toda Europa occidental tendiendo Europa Occidental Francia y al ir a Alemania Reino Unido Holanda Bélgica y hemos empezado abrirle Latinoamérica entonces cuáles son otras aspiraciones consolidarnos en estos mercados sobre todo el mercado europeo como hemos ido haciendo en España pues ir haciendo en el resto de países y para finales de año pues aparece en Latinoamérica tenemos Brasil y Colombia los precios en estos países Si pues abriendo nuevos mercados allí y sobre todo también llegará así a esas son nuestras aspiraciones desde un punto de vista de escala habilidad del negocio y luego pues obviamente ofrecer más más inventario más posibilidad de de eventos de ir a a otro tipo de atracciones cualquier tipo de eh de de experiencia que haga pues eh tu viaje más y más exclusivo

Voz 1762 04:48 y qué es lo que quiere la gente qué tipo de espectáculos son los que más gustan

Voz 04:51 eh en España nos gusta mucho el deporte es un país que va al deporte por bandera el agente demanda sobre todo mucho ir a los Yankees aparte de Broadway bueno pero en en deportes Si vas ahora a Nueva York pues lo más recomendado ahora mismo sería los yanquis en Francia por ejemplo hay un evento que no te mandan mucho los franceses y que Celine Dion en el Cesar Palace de de Las Vegas eh las personas de Italia que acuden a Estados Unidos le gusta mucho Broadway estamos podríamos hablar de Lavín o The Lion King y bueno sobre todo luego ya eh alemanes holandeses e son mucho de de de espectáculo de gira musicales de seguir artistas U2 Bon Jovi eh pues este tipo de de de eventos a los que más demanda

Voz 1762 05:38 Alberto Martínez CEO de Hello tickets muchas gracias por estar con nosotros

Voz 05:43 gracias a vosotros

Voz 1762 06:12 vamos a conocer ahora una plataforma que lo que quiere es apoyar el emprendimiento femenino si es páginas positivas punto com un directorio de empresas creadas o dirigidas por mujeres en el que es gratis figurar para estas empresas que es idea de Ayna obtienes Ayna qué tal buenos días son el día porque te decides a crear esta página

Voz 06:29 el motivo fue un poco la indignación que sentí cuando un eurodiputado dijo en la Eurocámara el pasado marzo las mujeres deberían cobrar menos por ser menos listas es más pequeñas y estará que similares yo tenía mi hija de tres salas pensé que algo se tenía que hacer para que disparates no estuviera que nunca en la vida no lo que pensé fue un foco que es difícil luchar contra la Tecla Sala ya que hay en España el veintitrés por ciento y conseguir que una empleada cobre lo mismo que un hombre pero sí que era fácil conseguir pues que un autónoma una empresaria o una emprendedora cobrará más vamos a todas las mujeres incentivar a Moscú es usar productos y servicios claros por mujeres y bueno abrir buscando ir ser entiende que no se encontraba nada parecido pues me decidí atarlo y mismo

Voz 1762 07:17 Ayna cómo funciona el proceso como llegan las empresas a vuestra página como en las incorporarse al directorio

Voz 07:23 sí bueno mira esto eleva muchos fue muy pocos días funcionando perdieron tenemos muchos pocas empresas hasta el momento lo que más ha funcionado decir mandando yo muchísimos email a muchas empresas pues invitándolas a una incluir su empresa también ahora ya estamos haciendo publicidad y recipiente difusión con las que la gente ya no se encuentra directamente cada empresario puede entregar a nuestra web hay un apartado que pone incluye el negocio y sólo aplicando ahí siguiendo los patos pues te pide a un nombre y una contraseña y luego dentro pues pone tú loco aquí pone tus imágenes allá con el horario de apertura lo que bueno que escisión del negocio se puede rellenar todo lo que quieras dejar en blanco todo lo que no es líder y luego pues clic acecho en menos de veinticuatro horas al será publicada sesentero y cuarto pues lo habíamos podido verificar de que efectivamente este negocio sea una mujer

Voz 1762 08:16 cómo definir negocio de una mujer tiene que ser la creadora directora mayoría en el consejo cuáles son los requisitos vamos para entrar en páginas positivos punto com

Voz 08:25 a ver ahora mismo tenemos puesto en la web para ir a grandes cosas que sería una persona autónoma sería una sociedad donde todos los que estén mujeres o sería el caso más abierto tal vez es que la mujer sea la fundadora y la hola abrir la directora general entonces aunque haya otros socios pues hombre y la idea iniciales de esta mujer quien realmente lleva un poco las riendas del negocio es una mujer también lo damos por bueno eso sería ya de empresa constantes

Voz 1762 08:58 cuántas empresas tenéis ahora en páginas positivas punto com y cuál es nuestra aspiración o vuestro objetivo

Voz 09:05 actualmente son poquísimas empresas no el digamos a cincuenta torres procediendo número desde que hemos empezado a salir serios ni mi aspiración lógicamente es que esto se tiene que haya miles de empresas que sea realmente útil que tú puedas usarlo en Turquía día de decir buscó ser una seña de idiomas en Madrid pues sábado y valles directamente por expositivas busque una que sea pues es propiedad de una mujer que usar los pues para apoyarse y aquí a los negocios de mujeres

Voz 1762 09:34 Ayna Ortín Ed creadora de páginas positivas punto com muchas gracias por estar hoy con nosotros

Voz 09:38 pues gracias a vosotros cerramos aquí está está

Voz 1762 09:41 bueno y volvemos hoy por hoy el miércoles que viene siempre pueden ponerse en contacto con nosotros en Twitter Facebook y en esta otra pegando arroba Cadena Ser punto com muy bien pues hasta el miércoles hasta el miércoles así sí

