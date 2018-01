Premios Goya | 'Verano 1993', la sorpresa intimista del año

Voz 1 00:00 vale

Voz 1463 00:28 sin artificios Carla Simón cuenta una historia autobiográfica la de su verano de mil novecientos noventa y tres con sólo seis años su madre acababa de morir por culpa del sida su padre ya lo había hecho unos años antes así que Frida se muda de Barcelona al campo

Voz 3 00:43 en este sentido sí que la historia era un poco como la como como aprender a gestionar las emociones no o como un nuevo no saber gestionarlas no y bueno pues sí que para mi era muy importante contar la historia desde el punto de vista de la niña porque es lo que más sabía yo aunque sí que es verdad que la película me me me llevó a poder explorar esa historia desde el punto de vista de los otros personajes de los ídem mi familia que me rodean no que eso también fue como una parece muy bonita

Voz 1463 01:17 la verano mil novecientos noventa y tres es una opera prima que se ha convertido en una de las películas del año gracias a su naturalidad surrealismo y la facilidad con la que está directora de treinta y un años retrata el duelo de una niña su propio duelo es que estamos ante uno de esos casos donde lo individual trasciende a sentimientos universales que nunca

Voz 1463 01:41 vamos con la cámara se agacha a la altura de las dos niñas Frida es suprima que entre juegos van empezando a entender cómo ha cambiado su vida a Carla Simón le debemos que evite los subrayados sentimental hoy des los tópicos en el cine de niños y la sensibilidad con la que trata temas tan difíciles como la muerte de los padres o el sida una enfermedad tabú todavía hoy en la sociedad

Voz 3 02:01 yo no supe que mis padres habían muerto hasta que tuve doce años sea para mí era como súper evidente que esta palabra no podía estar en la películas y desde el punto de vista de la niña no y que teníamos que encontrar otras formas de sugerir lo porque porque decir que de alguna manera era importante es retratar esta esta época y este momento no sólo por por esa cosa emocional de de fue cuando viví mi infancia sino también porque creo que que todo el tema del ciudad fue algo muy fuerte en España mucha gente murió de eso y bueno inhibición sobre eso es no juzgar a nadie osa yo no no entiendo el alta el tabú el estigma que tiene eso encima porque me parece absurdo no

Voz 1463 02:49 destaca la generosidad de los actores adultos los nuevos padres de Frida que son los actores David Verdaguer Bruna Cusí que pasen a un segundo plano

Voz 6 02:57 que es que como actor adulto tienes que olvidarte de lo que tú estás haciendo porque a mí lo que sobretodo Men pasaba es que estaba pendiente de que iban a hacer las niñas si se iban a decir la frase o no porque como les decíamos al momento todo esto olvidas de lo que tú estás haciendo ahí en el fondo a mí me fue muy bien porque las madres ya les pasa esto no que tienen la antena puesta todo el rato con las niñas y están haciendo diez cosas más a la vez y creo que ha ido a favor de de la interpretación al final no esa escucha constante con ellas es es muy cansado muchas veces pero a la vez es muy agradecido

Voz 7 03:31 que no es una peli imaginada sino que es una peli vivida casi entonces tú como actor tienes como yo conocía a su padre no hoy al momento que coge rasgos del pero hay momento que tienes que olvidar pero es que es que su vida iba

Voz 3 03:46 tal como la altura de los niños

Voz 7 03:48 lo que quiere contar una historia preciosa

Voz 1463 03:58 cuenta la directora que esta es una película en proceso el guión nunca lo leyeron las niñas y los adultos lo fueron improvisando que había escenas muy fáciles y otras en las que costó conseguir la naturalidad final

Voz 3 04:09 bueno es que claro la realidad del rodaje a veces en ponemos ahí es como que nosotros teníamos muy claro que queríamos ese tono realista entonces a veces aquí la memoria tuvo que quedarse un poco un no oí intentar filmar lo que queríamos contar pero sí que respetando mucho el juego que era estar actuando esta escenas con las niñas y los adultos que se adaptaban todo el rato no

Voz 1463 04:35 el espíritu de la colmena Cría cuervos hola francesa poned de Santo a John han sido las cintas de cabecera para Carla Simón que asegura ya tiene más que superada la pérdida de su madre pero que le inquieta y le preocupa la infancia la familia y el duelo temas que seguro estarán presentes en sus próximos trabajos está lista parcelaria convencida

