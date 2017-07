Las noches de Ortega (15/07/2017)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 el

Voz 2 00:07 eh

Voz 3 00:13 como Marco Antonio hijo

Voz 4 00:17 Burstyn extemporáneo

Voz 5 00:23 no en mí

Voz 6 00:28 buenas noches hijos

Voz 7 00:31 sí sí sí

Voz 3 00:35 es un gozo estar con vosotros en estos micrófonos de la Cadena SER para emitir este último programa de la temporada la voz de Mónica J

Voz 5 00:51 sí

Voz 2 00:53 la diosa hace magia

Voz 8 00:55 sin la magia o te la palabra

Voz 3 01:06 empezamos estemos todos juntos abrazados a la lumbre este último programa de la temporada pues vamos a intentar hacer justicia a lo largo de este programa se han dicho cosas que han pasado desapercibidas pero que hubieran mereció una sanción una sanción en el terreno de lo ético en el terreno elaborar pero como quiera que la relajación moral de esta emisora todas esas imprudencia Morales San paso

Voz 9 02:00 Pollard y aquí estoy pasando sonar a todos aquellos que aquí dijeron cosas

Voz 3 02:08 sancionable

Voz 9 02:11 desde el primer programa hace ya cuatro años escuchemos algo que pasó en el primer después de escucharlo

Voz 3 02:23 volveremos a hablar en directo con la persona que dijo aquello y Marco Antonio Aguirre es este equipo tabla sancionara al cuatro o la huato que tales cosas imprudente dijo escuchemos como digo lo que pasó en el primer programa hace cuatro años lo ocultaba

Voz 10 02:46 Ortega

Voz 1174 02:50 Nos espera una obra llena de emociones una hora que empezamos con Elvira que nos llama desde Elche Elvira buenas noches

Voz 11 02:57 hola buenas noches adelante Elvira que nos quieres contar

Voz 12 03:01 a ver yo a una mujer de setenta años hoy muy sola vaya Fernández de la Vega

Voz 13 03:10 cada compañía te tengo

Voz 11 03:12 la radio muchas gracias y sois mi familia muchísimas gracias Elvira si estoy muy nerviosa no tranquila somos como tú has dicho una gran familia no te preocupes bueno

Voz 13 03:25 el motivo de mi llamada es si fuese posible encontrar a mi media naranja

Voz 11 03:34 quieres encontrar una pareja se en contra una pareja un hombre

Voz 13 03:40 que pudiera estar conmigo estos últimos árbol de la vida

Voz 1174 03:43 no es nuestro estilo en la radio pero adelante de acuerdo lo vamos venga

Voz 13 03:49 a mí me gustaría que fuese un hombre serio con sólidos principios éticos inmorales

Voz 11 03:56 con sólidos principios un nombre mi hija me gusta hacer pues ir a misa conmigo de misa buscase la naturaleza que les gustase leer leer y la naturaleza como está el cine también que no a tu vida cargas familiares sin cargas familiares fue hace sol pero a ser posible viudo que más o menos a detener esta Juana puede ser

Voz 14 04:20 ah sí

Voz 13 04:23 sesenta setenta y no me importa tanto la edad como que sea una persona

Voz 11 04:30 con los principios morales sobre todo lo que tenga sólidos principios morales y también que les que les gusta pasear

Voz 13 04:37 que sea estable emocionalmente estable emocionalmente estable intenta capacidades artísticas con capacidad de esa gran cociente intelectual que tenga ahorros también que haya ahorrado durante pues más ahorros que tenga es un órgano sexual a ser posible Tirant tirando más grande excesivo pero tirando a grande

Voz 1174 05:03 de de cuanto más o menos de cuánto estaríamos hablando Elvira

Voz 13 05:07 pues dieciocho veinte veintidós M en en ese parámetro estaríamos moviendo entre dieciocho centímetros veinte veintidós a ver si

Voz 11 05:19 pues que sea preciso y diecisiete

Voz 13 05:21 poco congestionada pero nos hacemos una idea

Voz 1174 05:25 nos hacemos una idea Elvira si algún oyente está escuchándonos y reúne estas características

Voz 11 05:31 que llame exacto que nos llame les ponemos en contacto un fuerte abrazo y gracias por confiar en la magia de la radio en la magia de la comunicación soy nocturna es es lo mejor es porque durante el día la radio se oye pero por la noche adiós escuchas otro panorama que es otro otro parámetro Elvira gracias por confiar en nosotros insisto un fuerte abrazo y ojalá encuentre a esa media naranja que le ayudará a no estar tan sola buenas tardes muchas gracias hasta luego eh muchísimas gracias gracias Elvira

Voz 13 06:10 no hay ningún una tía de mayo

Voz 11 06:13 tan grande como todo muchas gracias amiga oyente gracias era una maravilla venga muchas gracias Elvira un abrazo fuerte

Voz 13 06:20 Lola yo daría mi vida por Portillo ahora mismo origen dárselo vive allí

Voz 11 06:26 si usted es eso es la radio excarcelar Radio Huesca

Voz 13 06:32 no de comunicación que se establece los oyentes Berrio Ferro digo eso es una cosa te puede romper

Voz 11 06:40 a Pilar gracias Elvira gracias por ayudarme un beso muy buenas noches buenas noches adiós muy buenas noches

Voz 15 06:52 sí

Voz 3 06:57 cómo han podido pasar cuatro años sin que nadie alzaba la voz sin que nadie dijera nada acerca de este despropósito moral que se emitió en un programa a nivel nacional los Ascó en lo que siento asco frustración por el hecho de

Voz 6 07:17 saber que en España pueden decir que esas cosas sin que nadie diga nada sin que pase absolutamente nada pero mira buenas noches

Voz 16 07:27 buenas noches protagonizó usted

Voz 6 07:30 hace como decimos cuatro años uno de los momentos más horrendos yo viví un momento único por desgracia no quedó solamente ahí sino que por obras leer diablo y Bell jóvenes se hizo

Voz 17 07:48 dar sexo gracias a la primera pregunta firme

Voz 6 07:55 no me vergüenza hija

Voz 16 07:58 bueno ha cambiado muchísimo entonces

Voz 13 08:03 a raíz de que esto de que este momento radiofónico hiciese al recibí muchas muchas llamadas tanto de hombre es que debían convivir conmigo como de personas que sancionaba mí

Voz 16 08:19 me conducta moral

Voz 6 08:24 a qué conclusión ha llegado pues

Voz 16 08:27 cosa más me que me dejé llevar por el momento no

Voz 13 08:34 pues que tenía preponderancia el cual pues sobre el espíritu de los que

Voz 16 08:39 mi madre mandaba lógico parte animado exactamente sí

Voz 13 08:46 quiero pedir disculpas ante los oyentes de Radio ante todas las personas cuya ejercido les hizo

Voz 17 08:57 una estafa

Voz 6 08:59 yo no sé si los oyentes aceptarán las culpas

Voz 16 09:03 ha disculpado ante la Audiencia

Voz 6 09:06 lo cual pero hace parte también ante la Historia la Historia la historia algo puede decir te perdono por eso yo estoy aquí para sanción arte en nombre de la historia

Voz 17 09:27 en nombre

Voz 6 09:28 de las futuras generaciones que ahora son chiquillo pequeñita que van a crecer en un ambiente propiciado por una emisora de todo ello como esto que ha permitió emitir

Voz 17 09:41 diabluras morales como la que hemos yo estoy de acuerdo en nombre de la historia yo te llamo al margen

Voz 6 09:57 de que la Audiencia te perdona perdona pero mi misión aquí es rendir cuentas con la futura generación de chiquillos

Voz 17 10:11 que dentro de unos años cuando

Voz 6 10:14 escuchen lo por casa eso cómo empleamos los en este tipo de cosas que sepa que eso no no pasó desapercibido hubo alguien que aún creía en la que hubo personas que se atrevieron a llamar las cosas por su nombre y que a las formas la llamamos

Voz 11 10:34 perfecta me me duele pero sí sí

Voz 3 10:36 no gracias a verte disculpado algo algo estamos ganando España

Voz 18 10:44 gracias y buenas noches recuerdo cómo fue si me buscadas busque Ximenis tótem con mayor debido se me olvido

Voz 3 10:57 otro momento radio fónico se produjo hace muchos años aquí en este programa el protagonista era un hombre aparentemente atribulado un hombre que había perdido lo más importante que puede perder un hombre los lazos que le unen a la familia

Voz 6 11:22 vamos a escucharlo y luego les contaremos las cuarenta a ese hombre lo ocultaba también Ortega

Voz 1174 11:30 Nos llama ahora Fernando desde Oviedo Fernando buenas noches

Voz 11 11:35 pues muy muy bueno el motivo de su llamada Fernando sí

Voz 19 11:38 en el motivo de mi llamada es si ustedes gracias al poder de las ondas me pueden ayudar a encontrar a mi padre no sabe dónde está su padre no no no no sé no sé dónde está cuánto tiempo hace que lo busca veinte años hace veinte años que no

Voz 1174 11:56 la última vez que que lo vio donde fue

Voz 19 11:59 pues jugando al escondite a que aquí en la casa

Voz 16 12:02 jugando al escondite en casa jugando al escondite

Voz 19 12:04 padre que le tocaba era cunde se escondió si todavía no lo estoy buscando pero usted lo oigo porque me dice frío o caliente frío caliente pero no no lo no lo encuentra padre no lo encuentra

Voz 11 12:20 veinte años empezó a jugar quiero entender al escondite con con su padre en la casa en su casa no se escondió

Voz 16 12:31 lo está buscando pues no luego es bueno luego pero lo oye que es el frío caliente papelón pues no no le ha pedido que salga a lo mejor si usted dice sal papá salga padre que salga padre no no

Voz 19 12:43 es que él quiere acabar el juego bien sea quiere que yo lo encuentre ya tocaba él no entiende qué coño yo tengo voy a mi vida hecha en mi casa o ha tenido tres hijos y no puedo estar todo el día jugando lo que pasa es que él claro él él él a mí me me él me tocó a mí en la cultura del esfuerzo y el no no va a arreglarme el premio de salir es a él quiere también lo entiendo coño porque me está educando en cierto modo él quiere que sea yo el que lo encuentre lo que pasa es que son veintidós años es mi mujer ya empieza a decir mira eh no puede dedicar todas las horas de tu padre sí a casa

Voz 11 13:25 entiende logia hijos también

Voz 19 13:28 están ya están en plena adolescencia quiero centrarme en ellos uno tiene problema ya de de personalidad

Voz 16 13:35 no quiero contar tampoco mi vida cosas

Voz 19 13:39 entonces claro yo no sé qué hacer noche no se casa y por eso llamo porque estoy realmente se espera hoy a veces pienso en última sin cometer una locura eh

Voz 1174 13:50 no no eso nunca jamás yo creo que dialogando se puede conseguir todo por un lado entiendo su padre es decir y le ha educado usted en la cultura del esfuerzo sacrificio entiendo

Voz 20 14:04 salir él e implicaría

Voz 11 14:07 una renuncia tales como regalarle a usted el premio está se lo tiene que buscar usted pero también me pongo en su piel en su claro su pellejo y entiendo que usted tiene con coma

Voz 1174 14:21 situación si algún oyente nos puede dar alguna pista acerca de cómo puede usted conseguir que su padre salga de una vez termine este juego del escondite que lleva veinte años pues

Voz 19 14:33 sería estupendo que a ver si algún oyente me dice mira pues diciéndoles toda padre pues va a salir porque claro con lo que yo les digo no sirve yo les yo me pongo aquí y les gritó padre esté usted que te lo bueno tengo ya cincuenta y ocho años a aquel jovencito que veía en usted padre la figura de un héroes ya ha crecido tengo otros parámetros vitales que salga padre por Dios que sus nietos quieren también conocer lo que es que no conoce los mitos que es decir lo Pérez qué padre no conoce a los nietos porque más salió del escondite a un hombre por lo que cualquier cosa que me puedan decir los oyentes será

Voz 4 15:17 a ver si ya marcó un abrazo adiós adiós amigo que era noche

Voz 8 15:23 camino

Voz 3 15:27 lo que me produjo escucharle

Voz 8 15:37 más cosas

Voz 3 15:41 por qué hacer bromas con un pato en lo más feo y pero que sepa hacer esto sin duda era una broma

Voz 8 15:52 bueno aquí

Voz 3 15:57 cómo se puede estar tantos años buscando un patio del recinto pequeñito como una casa eso eso es una fantasía eso es una broma eso es un sinsentido un entremés cómico pero es verdad y utilizar a la figura del padre que es mucho más que la mate

Voz 8 16:20 de verdad de juzgado de guardia

Voz 6 16:25 cuando buenas noches buenas noches en primer lugar y eso que tú te hace ya dos años no añora en esta emisora de Claudio lo digo Paz central el tema no fue cierto nosotros pues sí esto fue una una broma una extrema es conmigo en definitiva Fernando fue una invención

Voz 16 16:59 exactamente con el fin

Voz 6 17:01 hacer que lo hacía uno se que jugando buscando a Paisley durante tantos años con eso pretende hacer reír a un país

Voz 16 17:15 a mí me parecía que era graciosa la historia tú eres un hijo de persona bueno hombre tampoco es cuestión de lo que yo digo que es cuestión

Voz 6 17:25 aquí aquello de lo que es cuestión o no es cuestión lo yo sí que es cuestión de Jauma Altea así porque ha utilizado al padre la figura del padre confirme humorístico con el fin de la chufla chufla

Voz 16 17:45 ya vale

Voz 6 17:47 que revela el tipo de persona que el paro es sagrado el padre yo no sé qué educación

Voz 16 17:57 me dio buena educación

Voz 6 18:00 parecía un hombre que que te había educado en la cultura o de refuerzo

Voz 16 18:06 no eso no

Voz 6 18:08 y utilizables nombrado el padre con lo que significa históricamente el nombre de el padre símbolo más la Iglesia de la C2 Cristo vino a la tierra

Voz 16 18:25 tal

Voz 6 18:26 Jesucristo hacía bromas con el padre no hacía chufla no convirtió la Historia Jesucristo a su padre en un entremés cómico no no con qué derecho tú lo que no es más que una criatura

Voz 16 18:47 de Dios yo pensaba que yo voy a llamar a nadie voy a contar esto como que gracioso no y además se convirtió en un fenómeno viral

Voz 6 18:54 ya ya convirtió lo viral porque las redes sociales están guiadas por quién quién está llegado

Voz 17 19:03 quién si no dicho

Voz 6 19:05 las joyas más Facebook Twitter todas Acosta tú que utilizado esos no quieren darme contigo Fernando porque es el último de la temporada quiero que tengamos la fiesta en paz pero eres un hijo de peso no vuelva a ser nunca más una broma con la figura Potter del padre solamente se ha hablado en términos positivos

Voz 16 19:42 a partir de ahora no lo haré así Marco no de verdad

Voz 6 19:48 esperemos que todos los oyentes hablen de sus respectivos padres pide perdón

Voz 16 19:55 perdón perdón perdón de verdad que que pido

Voz 6 20:00 buenas noches pues la próxima es que qué hacer bromas con eh te meten la idea poner curó

Voz 3 20:13 tal vez el momento todavía único que más daño de lo que más daño hizo la sensibilidad del español medio fue una entrevista que Ortega le hizo una escritora una escritora que había ganado nada más y nada menos que el Premio Cervantes la cultura no lo que pasa es que esa señora tenía literatura

Voz 6 20:44 otras aficiones que no son tan moralmente aceptables escuchemos lo que pasó luego hablaré yo con esa señora

Voz 1174 20:56 lo ocultaba a Magdalena Bermúdez se la ha comparado con Galdós Baroja su prosa es cuidada y magnética su profundidad es comparable a la de los clásicos Magdalena de dónde salen esas ideas que pueblan tus libros de de qué lugar surge en esos mundos que habitan las páginas maestras de tus novelas yo creo que en el sufrimiento del sufrimiento

Voz 3 21:33 yo cuando me enfrentar folio en blanco

Voz 1174 21:38 Chico

Voz 21 21:40 sufro sofoco

Voz 4 21:45 entonces para

Voz 22 21:50 para rebajar esa que

Voz 4 21:52 ese ansia no esa esa fiebre creadora pos tengo que salía a la calle te sales a la calle para buscar inspiración como

Voz 22 22:02 a la calle provista de de

Voz 4 22:05 el objeto metálico navajas sólo que fue objeto y entonces pues me dedico al al pequeño hurto osea sabes con objeto escuchado al robo al robo callejero

Voz 20 22:20 que que es que es decir

Voz 4 22:22 no que que cuando me enfrento al folio en blanco a ese abismo que todo creador pues si se ve obligado a aparecer si yo me me me veo Dunn de un buen surtido de material férreo de objetos como cuchillo en fin lo que tenemos de lo que pudiera tener en casa que pudiera servir para la amenaza bajo la calle yo estoy cuarto de hora veinte minutos practicando la la delincuencia básica

Voz 1174 23:01 es decir que combina tu tu tarea como escritora con lo que la delincuencia como la delincuencia como desde hace mucho tiempo Magdalena

Voz 22 23:10 prácticamente desde que me dedico profesionalmente el día que me dieron el premio Cervantes manía yo

Voz 4 23:19 eh de roba un en un estanco venías de robar un estanco cuando centro del Cervantes no lo dice sólo lo dice con unos amigos no llevemos o la caja no llevemos vuelo que si no se si había trescientos cincuenta euros sí sí unos paquete de tabaco uno llevemos también a los me tuve que ir rápido yo haya dan a la Qaeda premio muy tuvo de dejar la faena la mitad que no me gusta hacerlo

Voz 23 23:54 en ese día dejé a la mitad nueva vida por una persona que yo tengo

Voz 4 24:07 claro que la inteligencia está relacionada con con con el padecimiento y entonces a tener yo esta sensibilidad que tengo tan tan buena y tan Gorka para las letras esta sencilla que tengo a flor de piel quieras que no sume más

Voz 24 24:27 sufrir sufrir sufrir

Voz 1174 24:30 hay muchos oyentes que han quedado perplejos al conocer esa actividad extra literaria

Voz 8 24:37 nos ha relatado esos robos

Voz 1174 24:40 esos pequeños hurto con los que notan

Voz 4 24:44 ellos algunos algunos no

Voz 22 24:49 nunca nunca ha sido un robo y demás

Voz 4 24:56 es de cincuenta mil pesetas cuando cuando aún existían las pesetas o trescientos euros ahora pero como son durante el día y lo podemos robar de manera continuada muchas veces

Voz 8 25:07 pues yo puedo haber robado un día

Voz 4 25:10 eh

Voz 22 25:12 la friolera cifra lo mejor de tres

Voz 3 25:15 cuatro mil euros no tiene miedo decir esto ahora que tengan miedo ninguno más miedo que tengo al folio en blanco no tengo yo la policía cometiendo uno de los mayores pecados Acker que se acomete contra la propiedad privada

Voz 4 25:48 esta mujer

Voz 3 25:50 reconocía por todos toda demostró una bajeza moral sin precedentes en la historia de la literatura y lo he escuchado aquí fue también sin precedentes de lo que se escucha en la radio

Voz 16 26:10 no no soy su hija la hija además no es que mi madre murió

Voz 6 26:17 ah pues mira pues me alegro madero madero eh yo digo porque una suma como voy a planes de atentar contra la propiedad privada

Voz 16 26:30 te voy a colgar lo demás

Voz 6 26:33 esa soberbia con la que ella vivía Menezes sin duda la muerte a tu madre se sin duda no has no está se

Voz 17 26:41 bueno voy cuando tu maleta lo mismo

Voz 6 26:44 no no que hablar contigo adiós

Voz 17 26:46 muchas gracias buenas

Voz 25 26:52 ah sí

Voz 26 26:55 bueno creo que los hemos hecho un poco de justicia

Voz 3 27:01 la Claudio las cosas no de quedar pendiente

Voz 26 27:05 esas esas pero

Voz 3 27:07 bueno llevaban ya años mereciendo

Voz 26 27:11 una sanción moral creyó oyentes

Voz 3 27:17 el volteo me ha dicho que la temporada que viene seguirá ver haciendo programa iraquí

Voz 26 27:27 tendré otro

Voz 3 27:29 proyectos profesionales que ya caldo Un porque por ejemplo

Voz 26 27:38 antes yo pues comenta la actualidad nacional política española y lo más cosas hijos

Voz 3 27:48 os voy a echar de menos durante todo este verano pero creo que es momento de descansar Ortega da también un beso

Voz 26 27:58 descansar mucho hijos y hasta después del verano

Voz 27 28:11 no no

Voz 25 28:25 en

Voz 29 28:55 ah no