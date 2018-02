Punto de Fuga: Luz Marina y la lucha contra la impunidad (10/08/2017)

Voz 1 00:00 bastante unos de de no pudo las ideas

Voz 2 00:09 era en el balance de gastronomía es para todos para los ignora veinticinco punto de fuga El Mundo hace también

Voz 3 00:36 este somos sur de la Ropero chilena Ana Bosch nos traslada una región del mundo que avanza en la resolución de conflictos pero que sigue sufriendo las consecuencias de décadas de violencia la búsqueda de la justicia frente a la impunidad nos traslada este jueves a Latinoamérica en nuestra cita veraniega con Punto de fuga Pablo Morán hola

Voz 1667 00:53 qué tal Pedro y un ejemplo es Colombia que ha comenzado su camino hacia la paz hay trabajo porque cincuenta años de conflicto deja muchas heridas abiertas más de doscientos sesenta mil muertos decenas de miles de desaparecidos casi siete millones de desplazados en marzo conocemos la historia de Luz Marina Bernal Luz Marina es una madre de Soacha al sur de Bogotá ella destapado junto a otras madres un sistema de ejecuciones extrajudiciales alentado por el propio Estado en el marco de la lucha contra las FARC son los falsos positivos el hijo de Luz Marina es uno de ellos mi nombre

Voz 1628 01:25 es Luz Marina Bernal soy una de las madres de Soacha madre de Fay un harto Porras Bernal joven de educación especial de veintiséis años desaparecido el ocho de enero del dos mil ocho en Ocaña Norte de Santander somos las madres emblemáticas que descubren una política sistemática de crímenes de Estado a lo largo y ancho del país cometidos por el Ejército Nacional de Colombia en el Gobierno de Juan Manuel Santos de Álvaro Uribe Vélez y el Ministerio de Juan Manuel Santos es eso bueno asirse Se Se empieza a conformar primero cuatro madres después se suman otras cuatro de ya es pues somos once dieciséis y en la actualidad somos diecinueve

Voz 1667 02:15 Luz Marina recorre el mundo con la foto de su hijo Leonardo colgada al cuello es uno de los miles de jóvenes secuestrados y asesinados para engrosar los triunfos del Gobierno colombiano de Álvaro Uribe en su lucha contra las FARC no hace tanto tiempo

Voz 1628 02:28 el ocho de enero del dos mil ocho yo tuve que salir a las seis de la mañana ir mis cuatro hijos se quedaron en la casa pero ya la una de la mañana cuando llego cuando llegó mi hijo mayor yo le pregunté que si sabía algo de Leonardo me dijo madre el recibió una llamada a las doce del día ir donde él dijo patrón sito ya hoy para allá así es que mi hijo con el respeto que le tenía todas la gente pues seguro lo citaron en algún sitio ir a partir de la una y media de la tarde que fue el único que lo vio por última vez fue John Smith mi hijo mayor hice despidieron no no no volvimos a saber nada de él luego se empieza la búsqueda de mi hijo donde pues desafortunadamente no tuvimos apoyo de la de los servidores públicos no esto con nosotros mismos hacer un recorrido ese de por clínicas hospitales casas de albergue Ia y duramos ocho meses luego en marzo tome la decisión de ir a Medicina Legal a ver qué había pasado ir empiezo a mirar fotos de de las personas que se desaparecía no o accidentadas ir bueno creo que para mí fue una satisfacción verlos albunes de de la gente que recordó que recogían semanalmente aquí me iba para la casa en cierta forma contenta porque no vi las fotos de mi hijo pero ya en el veintitrés de septiembre es cuando ya me llaman para identificar la foto de mi hijo y efectivamente estaba en Ocaña Norte de Santander en una fosa común como NN

Voz 1667 04:14 Leonardo fue víctima de esa red criminal que acusaba a los jóvenes de falsos delitos

Voz 1628 04:20 descubro que mi hijo es sindicado de ser el jefe de una organización narcoterrorista hiciésemos la exhumación y me entregan unos restos donde realmente no estoy completamente segura de que sean de mi hijo pues porque en menos de ocho meses una persona no se puede desintegrar hizo el IBI yo hago una exhumación a los dos años con la Fiscalía que allí descubrimos que los restos que me entregaron no tiene no tiene brazos ni tiene piernas entonces creo que aún continúa con la búsqueda de mi hijo preguntar cuántos años más tengo que recorrer para encontrar a mí

Voz 1667 05:09 Leonardo era un chico de educación especial su desarrollo mental equivalía a los ocho años no sabía leer no sabía escribir tenía medio cuerpo paralizado los errores de los asesinos fueron evidentes en el juicio y Luz Marina ha conseguido que la justicia otorgue el reconocimiento de crimen de lesa humanidad pero donde empieza todo

Voz 1628 05:29 para nadie es un secreto de que Colombia está recibiendo grandes cantidades de dinero a nivel internacional para que Colombia acabe con el narcotráfico y el paramilitarismo y la guerrilla pero resulta que este dinero es utilizado o fue utilizado en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez tiene el Ministerio de Juan Manuel Santos para presentar grandes bajas en combate con un supuestos guerrilleros donde esos guerrilleros que Álvaro Uribe Vélez presentó más de siete mil era nuestros hijos allí crea una ministerial la cero veinti nueve que es la que invita a los militares a presentar grandes resultados dentro de la ministerial coloca precios a cada uno de los rangos de los guerrilleros que den de baja así es la recompensa que reciben los militares donde empiezan a desaparecer personas indígenas Saffron campesinas Ray sales Palenque eras pero sucede algo en Ocaña Norte de Santander que los militares son señalados directamente responsables de la muerte de mucha cantidad de gente campesina así es que deciden irse en a las ciudades a los barrios más necesitados de de de la ciudad ir llegan al municipio de Soacha sacan una riendo en una en un apartamento y allí colocan una tienda y empiezan a digamos a a engañar a los jóvenes más necesitados Illes ofrecen trabajos muy bien remunerados donde los chicos pues desafortunadamente en Colombia no es que el Gobierno se preocupe por la educación o la generalidad de de dar un empleo digno entonces los chicos con los grandes ciudades y la humildad que tienen se dejan convencer los llevan a veinte horas de distancia de su casa y allí son asesinados por el Ejército Nacional de Colombia donde son indocumentados los asesinan los hacen pasar por NN es personas pertenecientes a grupos insurgentes donde alguien legalizan un un un combate pero es un combate falso no es que haya realmente un combate como lo hay normalmente dentro de una guerrilla ir miembros de del ejército era como un enfoque que que nos obligaba a los militares a presentar sus resultados incluso muchos de ellos le pedían ayuda a los paramilitares decirle necesito cinco muertos más porque no cumplió la cuota y no puedo ser general ellos sabían que no eran guerrilleros porque los que los reclutaba eran militares retirados pero cómo se pagaba de a millón millón quinientos por cada persona que el entregaban a los militares entonces también eh Álvaro Uribe Vélez les ofrecía cartas de felicitación ascensos medallas remuneración económica permisos a sus casas cursos al exterior entonces era como una presión que había directamente de los altos mandos dentro de ellos tenía tenemos vinculado al general Montoya e donde este general proclamaba dentro del Ejército diciendo que él no se conformaba con litros de sangre sino con ríos carro tanques de sangre y los estadios llenos de muertos nuestros hijos son los que prestan el servicio mil estar son los que los llevan los preparan para hacer máquinas asesinas para matar unos pobres matando a otro más pobres que ellos

Voz 1667 09:36 bueno pues la historia de los Marina no termina aquí vamos a detenernos un momento eso sí para tomar aire y saber algo más de esta trama de los falsos positivos Víctor Práxedes Saavedra es director del Departamento de Proyectos de la Fundación Internacional Baltasar Garzón buenas noches Víctor cuéntenos porque luz Marina habla de una trama a nivel nacional de cuántos casos estamos hablando

Voz 8 10:00 hablamos de los falsos positivos que como término periodístico pero en realidad lo que estamos hablando es de ejecuciones extrajudiciales que en este caso concreto se presenta con unas características muy claras y es que miembros de la civiles son asesinados por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad el Estado y militares presentados como bajas militares en el contexto del del conflicto colombiano como bien comentabas el caso de las madres de Soacha es un caso emblemático que refleja una realidad que va entre los cuatro mil o cinco mil civiles es según que se vea los datos y las fuentes con un pico en el año dos mil siete en el que eran asesinados tres civiles al día aproximadamente

Voz 1667 10:42 pico de dos mil siete esto es más o menos cuando cuando se inicia no todo toda la trama al menos cuando Luz Marina Nos no hablaba del de la desaparición de su hijo en enero de dos mil dieciocho Víctor son todos aparentemente tan tan evidentes como el caso de Leonardo un chico discapacitado física y mentalmente que lo secuestran que lo ejecutan para luego presentarlo como como falso como falso soldado no como falso militante

Voz 8 11:08 si se presentan como como guerrilleros como bajas guerrilleras estamos hablando la mayoría de los casos de jóvenes del rural y que son presentados como guerrilleros hablamos de gente con unas características socioeconómicas muy particulares lo cual supone un impacto agravado en sus comunidades puesto que es cierto es territorios el estigma de tener a un familiar miembro de la guerrilla puede dar lugar incluso a problemas de seguridad para sus familiares y hablamos además de jóvenes de todo el país las madres de Soacha hablan de una región pero esto sexta envió esperan casos en Antioquia en Arauca en en Huila el meta o en el norte de Santander se incentiva a los militares para que miran su éxito sobre el número de bajas enemigas sin ofrecer además una contrabajo una contrapartida de controlo investigación de cuál es el origen real de dichas de dichas bajas y además se castiga cuando hay fracasos operacionales con lo cual hay un incentivo pareciera desde el punto de vista de política pública ser lo lo más agresivo posible

Voz 1667 12:12 sabemos que se han dictado ya varias sentencias Víctor pero las familias no están satisfechas con con el resultado no están satisfechas al menos totalmente porqué

Voz 8 12:21 efectivamente la cuestión es que los casos y la investigación de los mismos ha sido dispar eso tengo genios no Fiscalía tomó cartas en el asunto a partir de dos mil nueve con un gran impulso hasta dos mil hasta dos mil trece incluso el instituciones como el Consejo de Estado que es un alto tribunal de tipo administrativo llegó a calificar los falsos positivos como casos de lesa humanidad con la importancia que esto tiene en tanto que afecta a la humanidad cien todas en el ámbito internacional todos los países coinciden que son delitos graves que no pueden ser Amnistía hable si es importante sin embargo como digo es es dispar la la realidad estos casos mientras encontramos el caso de Luz Marina Bernal que dio lugar a una condena en en dos mil catorce a seis militares eso cincuenta y tres cincuenta y cuatro años de prisión aún el jueves pasado día veintitrés encontramos otro aplazamiento para otros cinco casos de madres de Soacha porque los militares no se presentaron ni tampoco sus abogados a la la cuantificación de la condena habiendo sido ya condenados ya avisados de dicha condena en sin diciembre estos casos que están judicializado conviven sin embargo como otros casos que o no se judicializar o dan lugar a profesores de investigación que llegan hasta décadas con lo cual las víctimas como bien dices conviven con situaciones a veces de impunidad o de dilaciones indebidas que en último término agravan impiden el acceso al derecho el justicia

Voz 9 13:55 Colombia

Voz 1667 13:59 la lucha de Luz Marina sigue pero se hace más llevadera sobre las tablas de un teatro

Voz 10 14:03 no sirve a nosotros como una terapia física y psicosocial donde ese esa carga que sentimos que tenemos que vivir diariamente la repartimos entre las personas asistentes

Voz 1667 14:18 esta mujer se sube a los escenarios junto a otras dos madres de Soacha en la obra Antígona Tribunal de mujeres recorre el mundo contando la historia de Leonardo del resto de falsos positivos y otros crímenes del conflicto colombiano

Voz 10 14:31 salgo y me paro ante el público porque para nosotros el público es el Tribunal a los que ha donde nosotros asistimos y entonces digo señores del jurado ustedes creen que un joven de veintiséis años que nunca aprendió a leer ni escribir la identificar el valor del dinero con una discapacidad en su brazo y pierna derecha podría llegar a ser el jefe de una organización narcoterrorista no

Voz 9 15:07 bondad

Voz 10 15:09 ah y mamá como te han regado con sangre de inocentes pero ustedes señores del Tribunal pueden ayudar para que mi país no haya más violaciones a los derechos humanos y en este momento tan coyuntural de un proceso de paz en Colombia pueden ustedes ayudarme para que haya justicia el veinticinco de septiembre del dos mil ocho cuando fue la primera exhumación de mi hijo solamente me entregaron una parte de sus res cuántos años más tengo que recorrer mi país para que me entreguen la otra parte que me hace falta de mí

Voz 1667 15:53 la búsqueda de la justicia que nos estás viendo esta noche nos lleva ahora Paulo hasta Guatemala también en marzo informamos casi en un breve en antena sobre la muerte de cuarenta adolescentes en el incendio de un centro de menores público era hogar seguro así se llamaba ese centro aunque en realidad era un infierno para sus internas

Voz 1460 16:10 el nueve de marzo un incendio en una casa de acogida de menores a las afueras de la capital de Guatemala dejó más de treinta chavales muertos el día anterior se había producido una revuelta dentro del establecimiento del que se fugaron sesenta internos los que no pudieron huir quemaron colchones en señal de protesta por los abusos que se cometían en el lugar contra los chicos un fuego que se extendió en minutos ante la mirada impotente tras las verjas del centro de algunos padres

Voz 12 16:41 y también está solamente pero la voluntad de los

Voz 1460 16:50 se abrió una investigación para esclarecer la tragedia de este centro donde se hacinaban menores víctimas de la violencia física psicológica y sexual con discapacidades leves abandono adicciones víctimas de la trata de explotación sexual comercial laboral económica

Voz 13 17:05 la ya Adopciones Irregulares allí

Voz 1460 17:08 día seiscientos menores aunque su capacidad era de cuatrocientos la situación no era novedosa

Voz 13 17:13 E incluso una de las cadenas de televisión de Guatemala

Voz 1460 17:16 ya había hecho un reportaje denunciando estos hechos el Defensor del Pueblo tenía ya sobre la mesa las pruebas de los abusos

Voz 1667 17:23 Rodolfo Díaz ex abogado de diez familias cuyas niñas murieron en ese incendio hola Rodolfo buenas noches qué tal buenas noches Pablo sabemos la causa esa hasta que provocó esta protesta de de las menores internas en en lugar seguro y que derivó en el incendio

Voz 14 17:40 el siete de marzo varios niñas niños y adolescentes pues estaba tu voz precisamente por lo que ustedes conocen de actos arbitrarios y violaciones torturas dejan es que tú fui a los niños en el propio Garbo un hogar que había sido destinado ya había sido creada para la propia hicieron resguardo y cuidado de los niños según nuevo en un lugar donde se hacía sino todo lo contrario como usted no manifiestan las arbitrariedades llenen desde hace muchos años la Fundación no es el primer caso llevaba de alguna adolescente fallecía en el lugar Jaden antecedentes de dentro de una niña en el hogar maltrato la violencia sexual pues era un secreto a voces el siete de marzo los chicos lo que hacen es alzar la voz ir hablar sobre derechos fundamentales y lo único que exigían ya no quise Sara de una vez por todas que que era un trato digno

Voz 1667 18:49 hemos leído lo hemos leído Rodolfo que incluso la justicia está intentando aclarar la presencia de redes de trata de menores dentro del centro es así

Voz 14 18:59 sí lo lo que debe de qué producto bien hecho pues se han abierto varias investigaciones de múltiples anomalías yo delitos que cometió entre ellos el tema de la la trata de personas porque muchas de las niñas manifestamos incluso un niño de siete venir estarán como eran objeto de violaciones por parte de personas ajenas a las seis mil quinientos incluso oportuno comentarles francés de una niña

Voz 15 19:32 que está de luto de la estimador arreglos a Guatemala día o tan barata ya no recuerda como tal

Voz 14 19:48 y para establecer de lujo el lugar por darle un caso que salió a luz el último caso que hemos hemos conocido producto de lo que sucedió es de que un era un seguridad privado que trabajaba Clar hice lo digo entre comillas porque va a hablar de una niña de trece años un noviazgo incluido a la luces llena le guatemaltecas no sólo una violación es un acontecimiento que podemos decir hoy tiene en mente de que no fueron aislados hasta que me serían venido dando lugar desde hace mucho tiempo

Voz 1667 20:37 claro por eso Rodolfo quizás los padres que se acercaban a las puertas de el del centro no de hogar seguro y aquella noche en la noche del incendio sabían que algo algo estaba pasando no con con sus hijas cuando las encerraron no porque estaban encerradas bajo llave esa noche

Voz 16 20:53 es estaban cerradas por supuesto lo que sucede que cada familia tiene otros nos cuentan ahí

Voz 14 21:00 todavía detrás de cada caso de fallecían cada una de ellas es es tiene manejan el mismo discurso de que sus familiares es decir los niños en unas horas de visita les contaban de los tratos crueles inhumanos que ha sufrían y que cuando sucedió el tema de de intento de fuga hay que posteriormente la liberan de su libertad uno los módulos de Logar ellas entran en pánico porque saben bien efectivamente que las nieve eran maltrataba eran violenta no era algo que veían por primera vez sino que te hayan comentado un uso mires habían presentado en vías antes por producto de las declaraciones propias vidas contaban cuando días

Voz 17 21:51 el peor lugar

Voz 1667 21:54 Claudia Hernández plantó cara su abusador era un abusador con poder porque era su padrastro un alto cargo del Partido Revolucionario de Guatemala ahora trabaja en la Fundación sobrevivientes que fundó su madre a raíz precisamente de los abusos que sufría su hija se ha personado para defender también a las familias de las víctimas de este incendio hemos hablado con ella en el encuentro Mujeres que transforman el mundo de Segovia

Voz 7 22:17 bueno la responsabilidad que asume en el momento en que eres el encargado de velar por la protección de de todos estos niños porque el Estado estaba bajo la tenía la tutela de estos menores que por uno u otro motivo habían ingresado qué es lo que pasa dentro del hogar que se utiliza fuerza extremos donde ya hablamos que utilizan a la Policía Nacional Civil para controlar a un grupo de jovencitas dos las es decir un lugar donde sólo les dejan con con colchonetas tres echen llave en veces aparece entonces ahí ya vamos viendo ese capítulo de negligencias que existe parte de las autoridades que está dando en cargas lo último es el momento en que empiezan a ver que el humo está saliendo de esa aria porque no dejan de ingresar a los bomberos inmediatamente a pesar de que ya estaban fuera del establecimiento a pesar de que estaban padres y madres gritando que hicieran algo la llave nunca pareció era un lugar un centro de protección donde tenías que garantizan la seguridad de la vida de esos niños niñas y adolescentes por por el motivo in X por el cual hubieran ingresado tú como autoridad como Estado tendidas que velar por esa seguridad ya se habían hecho denuncias ya se habían presentado dos informes con recomendaciones para hacer esos cambios estructurales dentro de de esa institución la autoridad máxima no las que escuchar la niña hace llevando a jugar porque no aguantaba la violencia que están sufriendo dentro los malos tratos la mala alimentación entonces ellas vienen deciden juntarse para escapar como manera de represión a este grupo en lo que hacen es encerrarlos en una habitación con ya es cierto es una de ellas quién lo en lo inicia pero su objetivo era de que al ver el humo le iban a abrir inmediatamente las iban a dejar salir lastimosamente no fue así sino que al contrario se tardaron demasiado en reaccionar sobre sobretodo en en abrir la llave nunca pareció por lo tanto tuvieron que romper la puerta para poder ingresa entonces lo que vemos es todo el contexto que hay hallarlo que están queriendo exculpar a las niñas de bueno ya lo provocar nos está viendo esa parte estamos viendo el resto de acciones que va enmarcado a una situación muy específica hubo una niña que sí logró salir así es clara es decir yo me fui a mi casa porque no no aguantaban de la comida que a mi así sea una rebeldía total entre ese lugar IS el infierno ahí llegue a comer cosas que en mi vida jamás pensé que iba como me trataron de la peor forma y ahora que estoy afuera ese recupere mi libertad valoro otros padres el tema de decir que me la quitaron el mismo juez dijo que ahí va a estar mejor que la iban a educar mejor porque yo no era capaz llevará me la matar otra chica igual víctima de de de agresión sexual es su abuela está desconsolada a la visitaba todos los cada ocho días ya está que que no dio la puede consolar es un mar de llanto es decir que por qué les pasó a mi nieta porqué no la protegieron a venía de sufrir una agresión sexual no la quitan en vez de entregarnos la meten en ese lugar sólo para que muriera

Voz 1667 26:16 la historia de la Fundación sobrevivientes está ligada también a la lucha contra contra los abusos parte de su propia historia y la de su madre una lucha contra las élites de de Guatemala que finalmente en niegan se niegan a recoger hacer ya perseguir estos delitos como Obi usted ese proceso

Voz 7 26:36 es obvio en complicado en una coyuntura muy complicadas después de la firma de los Acuerdos de Paz un partido que se estaba consolidando igual la misma desconocimiento de la sociedad es cómo funciona un partido de izquierdas donde tuvo pues una provincia dentro de los mismos cambios sociales en en la sociedad donde se generaban ciertas dinámicas en temas de clandestinidad probar todo es ante jueces que no no lo comprenden en una en un momento que todavía la en los delitos sexuales tenías que probarlo día hora exacta en que habían ocurrido los hechos lugares exactos entonces será muy complicado hacer ver también a la a la a la misma sociedad el de que el estigma de de que ya no vale lo mismo como la dispones hacía ante todos mejor dejaron en secreto eso es algo que se discuten privados en ese tipo de visiones sí es muy duro porque te te de una juzgar te detienen aislar y como te digo cuando hay una parte donde está involucrado dentro de la política pues se genera un división mismo que siempre pues de llega a afectar muchísimo

Voz 1667 28:03 cuántos centros como hogar seguro ya veré en Guatemala en esas en esas mismas condiciones no para para las internas

Voz 7 28:11 en Regis ha hecho más Mateo ya hay ciento cincuenta y ocho Gareth tanto públicos como privados es una mezcla de esto sólo hay ochenta que son autorizados el resto no tener ningún permiso por lo tanto no reciben ningún monitoreo de parte de la autoridad encarga y aún así los jueces REM remite como el lugar seguro este está en el top diez este era el que encabezaba de ahí otro centro que se más que Eto'o privados donde igual se han señalado actos de violencia en contra de los menores pero no han actuado ni lo han Serra entonces todavía son deudas pendientes que que se tiene pero así como este hemos huido de varios hogares que que se cometen este tipo de acciones en contra los niños niñas y adolescentes hora25 Punto de Fuga

Voz 18 29:10 en dos mil doce Naciones Unidas definió el feminicidio como crisis global Latinoamérica es una región del mundo que lucha contra la impunidad en esos crímenes contra la mujer

Voz 1667 29:19 la ONU confirma hasta sesenta y cinco mil asesinatos de mujeres cada año en todo el mundo El Salvador Guatemala México Colombia son algunos de los países con mayor tasa de asesinatos así que sentamos en una misma mesa a un grupo de juristas procedentes de cada uno de estos países para hablar de de su trabajo que no es nada fácil un ejemplo es el caso de campo algodonero en Ciudad Juárez

Voz 1320 29:41 campo algodonero la historia usted trata digamos de del asesinato de la desaparición tortura y asesinato de tres de tres jóvenes dos de ellas menores de edad Laura Berenice Ramos Munar redes Esmeralda a Monreal y Claudia Ivette González eran las tres jóvenes dos de ellas niñas que desaparecieron en el año dos mil uno y posteriormente sus cuerpos fueron en contra dados en un espacio público en Ciudad Juárez pero estos tres crímenes se dan en un contexto de violencia sistemática algo que había sido documentado por las organizaciones de la sociedad civil por lo menos desde el año de mil novecientos noventa y tres en Ciudad Juárez si algo ha permitido ir colocando el feminicidio ha sido precisamente esta lucha por las familias de hacer visible estos crímenes que fueron documentados en primer momento en Ciudad Juárez pero es hoy sabemos que están

Voz 1667 30:33 precedentes en diferentes con diferentes

Voz 1320 30:35 características diferentes contextos prácticamente en todo el mundo que son un reflejo de esta situación de desigualdad de discriminación de la buzo el uso del poder de los hombres en contra de las mujeres este caso que por supuesto es emblemático porque fue digamos no porque fueran los únicos sino porque fue el primero que logró llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el máximo tribunal interamericano donde se sentenció al Estado mexicano precisamente por no prevenir por no investigar y por no sancionar cuando las madres fueron a denunciar la desaparición de sus hijas las autoridades les dijeron que seguramente por ahí andaría en que seguramente andaban por el no con el novio esto estas palabras que nos indignaron tanto y que pensamos que eran únicas en en Ciudad Juárez o que sólo eran un tipo de respuesta hoy sabemos gracias a las investiga es un es que es algo que se repite no solamente en Juárez sino en México en las XXXII en los treinta y dos estados que componen el Estado federal mexicano pero también que está presente en toda América Latina practicamente hay un desdén por parte de las autoridades de no investigar las desapariciones de las niñas de las mujeres de Nora no darle importancia

Voz 1667 31:50 darle largas a las familias también no

Voz 1320 31:52 estirar a veces en algunos casos hay un asunto de complicidad con las autoridades de con los criminales pero también es porque no les dan importancia porque no creen que tenga que investigarse como delito la desaparición de una niña de una mujer o el asesinato porque por machismo porque creen que no es importante porque seguramente ya sólo había buscado o que ella propició participó de alguna manera en su asesinato todos los días en México son asesinada las siete mujeres cada año se cometen seiscientos mil seiscientos mil ataques sexuales hemos rebasado justamente este mes el número de personas desaparecidas asciende a treinta mil y más de cien mil personas ejecutadas asesinadas en los últimos diez años es decir tenemos cifras realmente alarmantes que se deben de sumar a las cifras de impunidad de acuerdo a la al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México los niveles de impunidad oscilan entre el noventa y siete noventa y ocho por ciento qué quiere decir esto que de cada cien delitos que se denuncian únicamente dos o tres podrán recibir una sentencia

Voz 1667 33:04 es en ese contexto violento donde más se suelen difuminar los feminicidios no sé si me dará la razón Silvia Juárez de El Salvador directora de el programa hacia una vida libre de violencia para las mujeres que ha estudiado ese feminicidio incluso dentro de las maras no si hablamos de agujeros negros para las mujeres en ciertos contextos como es el que nos ha relatado David en Colombia Nos ha relatado Carla en en Méjico no me quiero ni imaginar cómo debe de ser y esa esa opacidad no hay esa ausencia total de ayuda en el caso de las mujeres que son víctimas de esos feminicidios dentro de las maras sí

Voz 13 33:44 bueno en El Salvador enfrentamos un nuevo contexto de conflicto donde hay una hibridación impresionante entre actores digamos criminales como el crimen organizado de tráfico de armas personas drogas pero también

Voz 1320 33:58 por qué

Voz 13 34:00 francamente masculinos armados y que tenga una capacidad impresionante de controlar los territorios a partir de también controlar los cuerpos de las mujeres como decía Mercedes de nuevo el cuerpo de las mujeres a utiliza también como una estrategia de control territorial una investigación testimonial de Ormuz a que es el primer acercamiento que se hace a saber cuál es la experiencia de las mujeres en estos contextos revela al menos siete o perdón nueve patrones de victimización que son utilizadas por las pandillas son las maras contra las mujeres que van desde la tortura sexual la violencia sexual como como castigo a la explotación sexual por ejemplo la utilización de adolescentes para visitas íntimas en cárceles para para pandillero como incluso la violencia sexual como rito de iniciación o de demostración masculina para el ingreso de un hombre a una de las pandillas el problema aquí es que se agudiza en tanto no sólo sabemos que estas prácticas podrían haberse utilizadas ha pasado no sólo por estas este tipo de grupos sino por militares au incluso fuerzas guerrilleras durante el conflicto armado sin yo que también reviste de un especial

Voz 1471 35:10 han utilización también

Voz 13 35:12 un boli cabe las mujeres para él no sólo las usted sostenimiento esa estructura criminal sino también para un control y uno de nuestro ciudad de terror sobre el resto de las mujeres el tema de impunidad se vuelve con mecanismo de control también hubo de o de poder digamos de estos de estos grupos donde sabemos que donde hay noventa mil la me merecía estos despidos de hombres en las maras son de al menos noventa mil personas al menos cuarenta mil están detenidos pero que operan desde el mismo sistema penitenciario las mujeres son utilizadas en este sentido para sostener digamos son las que visitan las cárceles las que llevan comida a las que tienen que incluso ser informantes las que son utilizadas en la visita íntima pero lo interesante es que el Estado El Salvador a pesar de todo la inversión ya que es la principal apuesta presupuestaria país es el tema de seguridad porque se presenta como el primer problema de mayor preocupación de las personas tiene cero perspectiva diferencial de lo que viven las mujeres en estos contextos entonces interesante que las mujeres siendo más de la mitad de la población que ahora incluso pagamos un impuesto para la seguridad que está que se paga a través de la telefonía un cinco por ciento no se ha devuelto a las mujeres en siquiera una sola muestra de protección frente a esta situación

Voz 19 36:35 Nos hablada Silvia de del cuerpo de la mujer como como arma de guerra eso también lo conoce bien Mercedes Hernández presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala treinta y seis años duro duró la guerra allí tú misma más estudios también este fenómeno no allí en Guatemala es es también una constante no de los conflictos

Voz 1471 36:51 sí así es no solamente lo he estudiado sino que lo he sobrevivido soy sobrevivientes de ese conflicto armado presenció una enorme cantidad de atrocidades que configuran el delito de genocidio en varios de esos aspectos esenciales lamentablemente la mayoría de sus crímenes quedó el impunidad el crimen de violencia sexual donde está documentado que más de cien mil mujeres fueron víctimas de atrocidades basadas en en esta tipología de crímenes y casi todos estos crímenes quedaron el la impunidad no se podía esperar menos entonces que que aquello que no se pudo revertir aquella modalidad de conflicto centrado en el expolio de los cuerpos de las mujeres donde no hubo rendición de cuentas solamente estaba condenó a repetirse hay un momento crucial que es un momento en el cual Efraín Ríos Montt era el jefe del Estado guatemalteco un personaje nefasto bastante conocido internacionalmente por ser pues uno de los genocidios de los genocidas que se hizo más popular tristemente gracias a su política de tierra arrasada en nuestro país ese tanto en el cual Ríos Montt está ocupando de facto la presidencia de Guatemala hay un momento en el conflicto armado hacia mil novecientos ochenta y tres donde los homicidios de mujeres se incrementan frente a la cantidad de homicidios de hombres y es absoluta totalmente paradójico porque los hombres eran los que estaban combatiendo a quienes en teoría se estaba combatiendo las mujeres representaban el grueso de la población civil desarmada no combatiente es decir personas protegidas por absolutamente todo el derecho de la guerra si me permites expresión fueron crímenes en persona protegida crímenes gravísimos violaciones gravísimas a los derechos humanos de estas mujeres era inexacta cable como entonces se podía estar enseñando el propio Estado de Guatemala esa herencia se trasladó a día de hoy iba a día de hoy el Estado guatemalteco es un Estado que opera en contra de la vida de las mujeres y esto nos lleva a una clara conclusión es que los tiempos de la Inquisición no han terminado para las mujeres que como dice Katerin maquina no ha habido tiempos de paz para las mujeres que estamos viviendo otras formas de guerra y que nuestros estados están en guerra contra nosotras las mujeres

Voz 1667 39:16 no es un fenómeno exclusivo no de

Voz 19 39:20 América Latina sino que está presente en todo el mundo nos pone el ejemplo de China de Rusia creo que nos hablabas pero me gustaría que nos dijeras donde está utilizando el cuerpo de la mujer como arma de guerra en todo el mundo

Voz 1471 39:31 en absolutamente todo el mundo lo que tenemos que redefinir es el concepto de guerra el concepto de guerra no es más aquel concepto obsoleto de dos potencias internacionales en conflicto esto pertenece al siglo XIX las guerras del siglo XXI no son las guerras que estamos acostumbradas acostumbrados a escuchar las guerras están en mutación constante están en todas nuestras sociedades incluso en las sociedades declaradas en paz y en cada uno de los países los cuerpos de las mujeres siguen siendo expoliados si vamos a las cifras europeas podemos encontrar otra cara de la violencia contra las mujeres que nos da buena cuenta de de de esta realidad veintiún millones de mujeres han sufrido violencia sexual antes de los quince años en Europa en la Europa de los derechos humanos si vamos a la realidad de la cantidad de mujeres refugiadas que están sufriendo violencia sexual en el trayecto hacia un país mal llamado seguro en un país de dónde quizás sean estigmatizados vamos a encontrar también esas otras realidades y estos países supuestamente en paz que están obligados por el derecho internacional de los derechos humanos a acoger a estas personas que huyen de la guerra le hacen también la guerra a las mujeres así que las mujeres estamos en la línea de flotación de todos los conflictos sociales en el mundo sin ninguna excepción

Voz 18 40:54 si la violencia mantiene abiertas muchas heridas de guerra en Latinoamérica la

Voz 1667 40:58 corrupción abre otras nuevas si lo estamos viendo este verano en Brasil por ejemplo pero a pequeña escala nos encontramos con casos como el de los falsos medicamentos contra el cáncer administrados a niños en el estado mexicano de Veracruz

Voz 20 41:12 en el presente que en nuestro país los niveles de corrupción son muy altos la garantía de impunidad es casi total el noventa por ciento de los delitos denunciados quedan sin ninguna sanción de carácter judicial y esto es lo contextual hizo porque los hechos en Veracruz no son nuevos y desde dos mil diez ya existían denuncias incluso el secretario de Salud ese momento fue despedido cuando empezó a denunciar los actos de corrupción en la licitación de que comprar medicamentos en otros manejo inapropiado de las vacunas unas hemos tenido tristemente otros casos de niñas que han muerto en hospitales del seguro social vacunas que ha tenido mal tratamiento o vacunas que en la licitaciones sustentadas que corrupción no tienen la sustancia explica que en este caso concreto de Veracruz eliminen los casos identificados bien en vez de dos mil diez el nuevo gobernador que hay que tener presentes tiene sólo un año ocho meses para su gestión ha denunciado estos hechos señalando directamente como responsables a los dos anteriores gobernador los central para nosotros es que esto tiene que denunciarse penalmente es obligación del gobernador tú al aportar todos los elementos que indicios pero estamos invitando a que se pueda realizar una investigación independiente con instituciones de salud y organizaciones expertas en niños y niñas con cáncer para poder determinar con mayor claridad dónde están las responsabilidades o la cadena de responsabilidades ahora mismo no está inquieto creado el universo o el número de niños y niñas que refirieron estos tratamientos por supuesto tampoco sabemos cuál de ellos han muerto hay una primera aproximación de nueve de ellos identificados que ya tristemente han perdido la vida pero bueno obviamente esto requiere investigación recientemente se ha hecho la denuncia hice han iniciado en las acciones de investigación

Voz 1667 43:08 al hilo de lo que usted decía Juan nosotros mismos hemos comentado en el arranque de nuestro programa no que este es un caso que demuestra efectivamente el nivel de corrupción de Méjico que ni siquiera respeta la salud de los menores no

Voz 20 43:19 efectivamente el nivel de deterioro altísimos índices da cuenta de cómo es que ya no importa es decir la la ética laboral en el cuidado digamos es lo más sensible para cualquier país que son sus niños y niñas expresar superado los límites creíbles esperable y por eso es tan importante que se pueda investigar la red por los derechos de la infancia en México hemos destacado que de confirmarse estos hechos podría contemplarse un crimen de Estado porque son actos sistemáticos trascienden varias administraciones por supuesto funcionarios públicos por ahora un número indeterminado que usar un recurso público a las propias instituciones del Estado en contra de la vida de niños y niñas específicos generalmente niños y niñas con precariedad económica que no tiene otra opción que recurrir a los servicios públicos para que estos tratamientos pero por supuesto reitero está recién instándole a muy muy importante que se pueda pinta de las responsabilidades históricas como suele pasar en todos los casos Méjico la impunidad que da ocasión para que se repitan los hechos

Voz 1667 44:25 entre otras cosas habrá que determinar me imagino Juan si este caso la administración de estos tratamientos contra el cáncer estos falsos tratamientos contra el cáncer fue motivado por una falta de recursos o porque alguien se quiso lucrar no

Voz 20 44:39 pues para él parece todo indicar que sólo una intención de lucro porque como es al público estos medicamentos son de alto costo que entraron hace tiempo al sistema público llamado Seguro Popular es altamente probable porque las denuncias que que se ha venido haciendo que que esto fue claramente con la intención de corrupción y de lucro a costa de la vida de niños y niñas con este padecimiento trae enseña

Voz 1667 45:06 estamos hablando de tratamientos contra el cáncer efecto efectivamente pero ustedes tienen indicios de que haya otros tratamientos también que afectan a los menores en los que también se haya engañado al al paciente

Voz 20 45:17 el el caso de niños y niñas sólo por ahora sabemos el tema de cáncer ya se ha identificado que también está pasiones ocurrió en los mismos medicamentos falsos para personas con VIH que como quizás saben ustedes es su tratamiento universal y gratuito en el caso Mexicano pero bueno da cuenta que sí esto nos habla así de ella una intencionalidad de coquetear de corrupción encontrar en la vida de las personas

Voz 1667 45:43 ah y reclaman una investigación efectivamente nos lo ha dicho investigación por autoridades independientes no confían en que la justicia ordinaria funcione

Voz 20 45:52 de ninguna manera es que ya lo hemos hecho formalmente que la Procurador General de la República es decir la el ámbito federal atraiga este caso sobretodo porque los recursos públicos para estos tratamientos desde la expectación entonces hay elementos para aquí en la Federación puede atraer este caso también estamos invitando a que se hagan acompañar de el Instituto Nacional públicas el Instituto Nacional de cáncer Lucía y organizaciones expertas de la sociedad civil como la persona a la que tiene todos los elementos para ayudar a identificar dónde hay que investigar cómo evitar que la evidencia sea borrada

Voz 1667 46:33 no sabía denuncias de que esto estaba pasando en el estado de Veracruz ya desde desde hace unos cuantos años no en artículos de prensa declaraciones de algunos diputados por qué nadie actuó

Voz 20 46:44 bueno regresamos noventa la impunidad garantizada las complicidades a que no haya independencia del poder judicial que es digamos literalmente dócil y obediente al Poder Ejecutivo estos dos estados y eso dificulta mucho los procesos de investigación y que sólo justicia

Voz 1667 47:01 cómo define usted la situación de la infancia en Méjico actualmente azotada por tanta violencia y a la vista está no de la corrupción

Voz 20 47:08 bueno obviamente hemos venido señalando que hay una crisis de derechos humanos muy particularmente ya de hecho señalada por organismos internacionales por el propio Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y obviamente niños y niñas son quienes están más sufriendo el impacto bueno tenemos unas tasas muy altas de homicidio sin éxito más probaría dijera asesinado que siendo adulto ediciones varón estas suben tenemos que ir unas tasas de maternidad de adolescentes muy muy altas pero por cierto de los matrimonios con menores de edad la persona con la que se que va diecisiete años de diferencia bueno cincuenta repositorio gerundense también pobreza cuatro punto siete millones de niños al menos un día no es el día no tiene posibilidad de recibir alimentos pues lo tenemos el escenario muy complejo donde tristemente no hay un acto de Estado que articule esfuerzos y que garantice inversión

Voz 18 48:07 aquí la entrega de hoy podemos avanzar algo Pablo de el jueves que viene

Voz 1667 48:11 si os quiero llevar África Llera mujer lucha por empotrarse frente a las tradiciones que las pisotean es un continente azotado como ningún otro por la violencia yihadista pero con gente que resiste conserva una cultura de la que debemos

Voz 21 48:23 bueno

Voz 22 48:31 Jean Lisa

Voz 23 48:37 con lupa

Voz 22 49:30 Jack

Voz 23 49:35 con luz grande