Reporaje 'Verónica'

Voz 2 00:11 Verónica es una película de terror que cuenta el día a día de una joven que es acosada por espíritus malignos tres realizar una sesión de Huesca con sus amigas

Voz 3 00:19 en los ojos haya aquí con trajes quieres hablar con alguna de nosotras

Voz 2 00:34 ambientada en los años noventa en Madrid las calles de Vallecas revelan una historia basada en archivos policiales no resueltos su director Paco Plaza autor de REC se inspiró en el caso embajadores y en el caso Vallecas del noventa y dos en la que una niña muere en extrañas circunstancias después de sufrir sucesos paranormales en su casa

Voz 6 00:51 yo conocía el caso pues a través de Iker Jiménez es un caso muy peculiar porque es la única vez en que en un atestado policial un inspector declara en primera persona yo he sido testigo de algo paranormal no eso es tan llamativo y cuando ves de hecho el documento forma Teatro con su sello de la policía Mecano agraciado impresiona mucho lo que pasa es que utilizamos esa excusa del informe policial para contar una historia totalmente totalmente diferente no

Voz 2 01:19 pero Verónica no es sólo una película sobre ocultismo y el más allá es también una película sobre la soledad el miedo a crecer tú nunca estás en casa no sabes lo que pasa aquí

Voz 7 01:29 y qué es lo que pasa aquí quiere hacernos daño

Voz 8 01:32 quién no lo sé he llamado yo mamá con la aguja has estado jugando la UEFA punto sermones con mis hermanas no con Rosa pero qué juegas esas cosas que yo hablar con papá en la película vemos a Ana

Voz 2 01:44 lo renta actriz del espíritu de la colmena de Víctor Erice Cría cuervos de Carlos Saura o tesis de Alejandro Amenábar interpreta a una madre viuda volcada en su trabajo en el bar para sacar adelante a su familia y ajena al peligro que acecha sus hijos no

Voz 2 02:20 también vemos a otros actores como Leticia Dolera actores con carrera en el mundo del cine que se mezclan con nuevas incorporaciones como los niños pequeños que interpretan a los hermanos de la protagonista cuando tú humanas

Voz 2 02:51 Paco Plaza quería niños quién hubieran actuado antes para mostrar esa naturalidad casi documental en el cinco niños como tú

Voz 6 02:59 actuando que no estuvieran mareados que no tuvieran torniquetes cuando hablaban quería niños muy de verdad que que que que me ofrecía Essen parte de ellos no yo lo que quería generar situaciones que ellos viví quieran Icon la película nosotros rodarla pero el estilo que ha sido un documental no que cuando los niños comen están comiendo de verdad cuando las niñas gemelas juegan en la habitación están jugando de verdad y las teníamos horas jugando para que se olvidase de que había una cámara que realmente estuvieran viviendo esa realidad no

Voz 2 03:28 también debuta como actriz la joven Sandra esta cena que interpreta a Verónica recién cumplidos los dieciséis Sandra estudia teatro y tiene una pequeña participación en televisión el centro médico sin embargo Paco Plaza supo que ella era la elegida desde el principio para dar vida a este personaje casi autobiográfico

Voz 6 03:44 sí yo creo verónicas el personaje al que más cercano me he sentido nunca sus sensaciones de extrañeza son las que yo tenía horas que sigo teniendo que no sé es la es la película que siento como como en la que volcado más de mí yo también iba a un cole delicioso también de del silencio jugaba la vieja con mis amiguitos entonces me siento muy muy cercana a ella y a su historia

Voz 11 04:09 Sandra Esca cena fue la primera en hacer el casting entre unas ochocientas chicas actuación encantó a la directora de casting y al propio plaza que supieron desde el principio

Voz 2 04:18 era ella ahora recuerda el momento en el que supo que saltaría a la gran pantalla

Voz 12 04:23 a ver si me lo dijo mi madre pues años había que era probable pero no quiero asegurarme un hijo y madre bueno pues me cayó alguna lágrima