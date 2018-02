Punto de Fuga: Theresa y otras historias de África (24/08/2017)

Voz 1 00:00 esta

Voz 2 00:02 en venta adelantando miénteme o no jugó ocho se deseaba no Plate da todo de manía de Franco en Hora Veinticinco punto de fuga El Mundo que también importa somos muy no

Voz 1715 00:41 sin sin dinero problemas que no sólo preocupan aquí también es el día a día de un continente tan cercano como lejano al nuestro y cruzamos los catorce kilómetros que nos separan de África Pablo Morán

Voz 1667 00:52 qué tal Pedro un continente de enormes contrastes en el que este año hemos encontrado mujeres que luchan contra tradiciones que las pisotea hemos comprobado que en África la violencia yihadista supera de largo la que nos preocupa aquí hemos encontrado ejemplos de resistencia y hemos aprendido de su sabia cultura que nos propones para empezar a escuchar a Teresa una mujer de Malawi que lidera la lucha contra los matrimonios infantiles en el mundo hay más de catorce millones de niñas obligadas a casarse cada año según cifras de ONU Mujeres interesa está consiguiendo cambiar la mentalidad en la región en la que vive

Voz 3 01:36 que los esquís a a a Ritz de París Picasso o disparen

Voz 1454 01:51 las niñas no se pueden casar hasta que tienen los dieciocho años pero en ocasiones las familias acuerdan los matrimonios antes de esa edad negocian el intercambio de ovejas vacas de cosas que necesitan para la casa a cambio de ese matrimonio es algo común en Malawi estamos satisfechos porque hemos conseguido que el matrimonio se legalice a partir de los dieciocho años y estamos consiguiendo que cada vez más gente piense así en Malawi somos felices por haberlo conseguido pero estamos pidiendo retrasar la edad legal hasta los veinte años porque estas niñas deben ir a la universidad

Voz 1667 02:26 al Che pero a queda negocian las familias el matrimonio de sus hijas

Voz 3 02:31 ah sí que le pero

Voz 4 02:36 teníais which is not Okur fue dentro no

Voz 1454 02:43 a los diez años a los once a los doce y eso es muy malo porque las niñas son muy jóvenes no saben todavía nada de la vida se casan sin ninguna formación ni siquiera saben lo que es el matrimonio llegó un momento en el que dijimos no ya está bien dejemos que estas niñas puedan tener una educación deben ir a la escuela claro que hay padres que dicen que son pobres que no tienen nada en casa y que es mejor que la niña se comprometa con un chico porque eso traerá riqueza a casa

Voz 3 03:16 nosotros les contamos que si sí

Voz 1454 03:17 las niñas reciben una educación podrán cuidar de ellos en el futuro aunque seis pobres estas niñas podrán cuidar de vosotros matrimonio pueda esperar dejemos que las niñas reciban educación

Voz 1667 03:32 Pablo intentaron sus padres acordar su matrimonio

Voz 3 03:37 no parece que eso

Voz 5 03:46 pero

Voz 6 03:48 pues que fue o dos antes o no ánimo con Prix Co para que el mío

Voz 1454 03:57 no no no mis padres me dieron educación soy la más pequeña de doce hermanos somos siete chicos y cinco chicas de todos ellos soy la única que completé la escuela aunque no pude ir a la universidad Mi padre murió antes de que empezara a la universidad empecé a trabajar como secretaria en una oficina y mientras trabajaba comencé a estudiar las asignaturas de la Universidad aprendí informática empecé a colaborar en la vida universitaria me ofrecieron ser secretaria del campus y lo acepte y a eso me he dedicado los últimos veintisiete años

Voz 1667 04:31 Teresa consiguió que su comunidad se fijara en ella valorarlas su ejemplo Illa eligió al líder su empeño por acabar con los mata demonios infantiles en Malawi comenzó con una imán

Voz 7 04:40 en que vio en la calle buena Mwai que suma de afuera es muy fácil de bingo

Voz 1454 04:54 fue cuando volví a casa como líder tribal lleva de vez en cuando para visitar a mi familia pero no estaba el tiempo suficiente para saber lo que pasaba cuando volvía a establecer me allí fue cuando me di cuenta Un día vi una niña por la calle con un bebé y le pregunté quién era la madre me respondió que a ella le pregunté qué edad tenía y me dijo que tenía doce años le pregunté quién era el padre señala un chico al que pedí que se acercara le pregunté si era el padre

Voz 1667 05:24 me dijo que si le pregunté por la edad y me dijo que tenía cuarenta años

Voz 1454 05:30 que fueron los padres de su mujer los que habían arreglado el matrimonio fue en ese momento en el que me di cuenta que no podía ser líder tribal en una comunidad en la que los niños se casaban tan pronto reunía a las familias y les pregunté si me habían elegido para tolerar la existencia de ese tipo de matrimonios en nuestra comunidad hubo un silencio larguísimo de cinco minutos terminaron pidiéndome que luchará contra este tipo de cosas y ahí comenzó nuestra misión hablamos con todo el mundo las familias los demás líderes tribales gente del Gobierno creamos un comité local para dialogar sobre todas estas cosas la Comunidad lo agradeció mucho porque me llegaron a reconocer que tenía miedo de hablar con el líder tribal hasta que llegue yo me dijeron que conmigo podían hablar lo que yo les dije que si me quería debían ayudarme a luchar contra estos matrimonios forzados tenían que ir a casa cuidar de sus bienes pero sobretodo cuidar de sus hijos y puedo decirte que a día de hoy ya no existen matrimonios forzados en esa área de Malawi hemos conseguido que los líderes tribales se niegan a aceptar matrimonios de niñas que no hayan cumplido los dieciocho años también hemos conseguido que los pastores de las iglesias rechacen los matrimonios de niñas invertir cinco meses en recorrer los pueblos cercanos de mi región en Malaui para hablar con los líderes tribales primero y después con las familias hablaba con todos ellos para convencerles de que es mejor permitir que las niñas completen su educación y no siempre ha sido fácil en algunas comunidades me rechazaban no querían que fuera a hablar allí de todas estas cosas las cosas están cambiando pero lentamente siempre que vuelvo a mi pueblo sigue esforzando por cambiar esta mentalidad del pasado

Voz 1667 07:28 lo bueno es que las cosas están cambiando

Voz 1454 07:31 pensamos diferente tenemos cada vez más puedo

Voz 1667 07:34 so it's hard súper Sweet People así que resulta difícil cambiar la mentalidad de la gente

Voz 3 07:43 María Callas son jueces Schutz cae puede decir que yo estuve broche de China

Voz 4 07:58 son las hacer pues yo sí claro

Voz 1454 08:04 claro que duro esta cultura tiene muchos años cambiarlo en tan poco tiempo es complicado hay gente que piensa que soy una líder cruel de hecho me lo dicen creen que soy una líder cruel yo les pregunto si creen que soy cruel por creer que las niñas reciban educación es posible que la única solución que vean para sobrevivir a su pobreza sea casar a sus hijos pero les digo que educando esos niños y niñas cualquier cosa puede ser posible también para ellos Parla padres ellos les ayudarán ellos harán algo por sus familias es cuidarán

Voz 1667 08:38 el matrimonio puede esperar hasta que ellos Esther

Voz 1454 08:40 bien en su educación

Voz 8 08:43 su madre Chicano Welsch han de que

Voz 9 08:50 yo tuve que inste

Voz 1667 08:52 a usted ha luchado contra la existencia de campamentos donde se realizan algunos rituales de iniciación al matrimonio rituales dirigidos para las niñas que ocurren esos siete

Voz 3 09:02 los Azam cachas sólo disco cachas de A tu agua Vico

Voz 1454 09:17 hay dos culturas en mi región que no son buenas para los niños sobre todo ahora que hay una epidemia de H en toda la zona esos campamentos se llama jaimas las dirige a un hombre que puede mantener sexo con cinco niñas a las que puede contagiar el VIH puede que ese hombre no sepa que tiene el virus pero sí puede ir a esa Hain Hay tener relaciones con cinco diez o veinte niños todos ellos resultan infectados yo no quiero esto en mi comunidad

Voz 3 09:44 yo no quiero que esta cultura permanezca

Voz 1454 09:46 mi Comunidad por más tiempo trato de esforzarme al máximo para acabar con este tipo de prácticas en mi comunidad son prácticas que llevan muchos años haciéndose en mi comunidad así que llevará tiempo acabar con ellas pero yo me esfuerzo al máximo para que sea posible

Voz 3 10:03 pero por suerte hemos creado comer

Voz 1454 10:05 desde padres y madres que son mis ojos en la Comunidad hemos creado estos comités en todos los pueblos de manera que se alguno ve algo sospechoso me llaman para contarme lo son mis espías suele ocurrir que me llaman cuando ven algo en un hogar yo me presento pregunto dónde está la niña cuando habló con ella se sienten libres y seguras de contarme cómo sus padres han arreglado su matrimonio con otro chico y que lo único que quieren es ir a la escuela estuvo

Voz 1667 10:31 temen think about that y qué piensan las mujeres de estos cambios la apoya

Voz 3 10:37 a muy Somewhere de Atajate Vico Santa man in vitro

Voz 1454 10:49 hay mujeres que están muy contentas porque las comunidades de Malawi siguen siendo muy patriarcales y las madres no suelen poder decidir el destino de sus hijas cuando los padres deciden casar las afortunadamente cada vez hay menos diferencia entre los hombres y las mujeres en estos pueblos cada vez hay más madres que se oponen a que sus hijas hagan determinadas cosas el problema sigue siendo el mismo cómo resolvemos la falta de recursos de las familias que les llevan a concertar estos matrimonios forzados de sus hijas

Voz 1667 11:20 entonces estamos hablando de una lucha contra la pobreza

Voz 9 11:22 yo ya estoy

Voz 1454 11:27 sí sí sí claro que lo es hacen estas cosas porque no tienen nada en sus casas

Voz 1715 11:36 Unicef calcula que en África hay ciento veinticinco millones de niños

Voz 1667 11:40 las obligadas a casarse cifra que se podría doblar en dos mil cincuenta la gran esperanza es consolidar la educación de las niñas futuras mujeres que pueden sacar a África de la pobreza como nos contó Global Humanitaria desde Costa de Marfil

Voz 10 11:52 Angelina Kalou tiene treinta y tres años y hasta hace diez no sabía leer ni escribir cuando era niña no tuvo opciones de ir a la escuela porque la visión tradicional en las zonas rurales de Costa de Marfil impedía a las mujeres ir al colegio su rol en la sociedad se limitaba a ser madre y esposa

Voz 11 12:08 lo hace no es Jelil a quince

Voz 12 12:12 mis padres no me llevaron a la escuela porque ellos decían que la escuela no era algo para las mujeres que la mujer no puede llegar a ser nada y por eso no fui al colegio pero hoy en día hay mujeres ministras mujeres presidentas del Gobierno hoy tengo cuatro hijos dos niños y dos niñas me marcó el no puedan ir al colegio por eso he decidido que nuestros hijos y mis dos hijas vayan a la escuela porque el día de mañana pueden llegar a ser Avinyó

Voz 11 12:36 yo me quedo yo

Voz 10 12:39 la mujer marfileña está decidida a cambiar su papel Thierry y tiene sesenta y un años iba todos los miércoles al colegio gracias a estas clases a horas la presidenta de la cooperativa de mujeres agrarias de su comunidad en Dema una población situada cuarenta y siete kilómetros de de Aloha

Voz 13 12:56 así fue en Cannes Asón puede creerle

Voz 10 12:58 antes para ser jefe del pueblo tenías que ser hombre ahora si tienes estudios puedes tener las funciones de los hombres

Voz 1454 13:05 sí

Voz 10 13:05 por eso nosotras queremos ir a la escuela porque si vamos nuestra vida va a cambiar

Voz 14 13:13 nos así más de un sesenta

Voz 10 13:15 por ciento de las mujeres de Costa de Marfil son analfabetas en dos mil seis la ONG Global Humanitaria inició programas de alfabetización en zonas rurales para darles a conocer sus derechos y que sean conscientes de lo que les pertenece según explica Daniel Kone responsable de Global Humanitaria en Costa de Marfil

Voz 13 13:33 a a nadie

Voz 7 13:36 los proyectos de alfabetización podrían hacer que las mujeres

Voz 14 13:40 lo ocupan un lugar importante en la sociedad

Voz 15 13:42 la alfabetización en el medio rural una puede hacer que salgan adelante grandes personas

Voz 10 13:51 este proyecto permitirá que en dos mil diecisiete XXXV mujeres de la Cooperativa Agraria de Sica cabo tú vayan por primera vez a la escuela mujeres como Helen Cobo hablan aprenderán a leer y a escribir también nociones de cálculo necesarias para desenvolverse en su día a día

Voz 16 14:06 la antes ya actos

Voz 17 14:10 Ana la alfabetización nueva ayudar ahora no sé nada pero podría aumentar mis conocimientos vender los productos del campo y cuanto más gane más lejos podré ir si sabemos leer y escribir podemos hacer lo que queramos podemos ir a Francia o a España todo es posible

Voz 10 14:28 un proyecto del que ya se han beneficiado más de tres mil mujeres en El País un paso más para reescribir el presente de la mujer africana

Voz 18 14:42 Un

Voz 19 14:46 ah sí

Voz 18 14:53 eh

Voz 1715 15:02 Avances y retos de un continente que se enfrenta a otra amenaza la del terrorismo yihadista

Voz 1667 15:07 terrorismo que sigue ampliando sus áreas de influencia y actuación en el norte del continente pero también en Soma

Voz 20 15:12 Alia en Mali en Camerún en Chad en Kenia en Burkina Faso y sobretodo en Nigeria territorio que Boko Haram quiere hacer su

Voz 21 15:23 más votando tuvimos que huir toda la familia estábamos durmiendo cuando llegaron corrimos en la oscuridad intentamos cruzar el río lo dejé todo atrás Nos escondemos mientras escuchábamos los disparos

Voz 7 15:34 en el pueblo lo único que tenía era mi ropa mojada

Voz 21 15:39 Nos llevó dos días llegar hasta aquí no pudimos traer nada con nosotros nos hemos quedado aquí porque no tenemos dinero para continuar no sabemos dónde ir aquí no tenemos comida para toda la familia siempre hay alguien que se queda así

Voz 14 15:53 comer

Voz 21 15:56 sinceramente la vida aquí es muy dura es muy difícil a veces estamos dos días sin poder comer la gente del pueblo nos ha ayudado a construir un refugio con palos pajas y lonas allí teníamos nuestras tierras y nuestro trabajo

Voz 13 16:10 está la escasez tu agenda

Voz 20 16:19 así es la vida en el Reino de Boko Haram el grupo

Voz 1667 16:22 arista más sangriento del mundo que ha construido en los últimos años su bastión al norte de Nigeria su llegada esa zona ha provocado el desplazamiento de un millón y medio de personas muchas de ellas no han tenido más remedio que buscar cobijo en el desierto al sur de Níger al otro lado de la frontera en una zona en la que sólo hay arena estamos hablando de decenas de miles de personas que sobreviven sin nada en esas condiciones sin comida sin agua sin medicinas lo ha comprobado recientemente un equipo el Intermonoxfam del diario El País que han retratado las condiciones de vida de esas personas también la hambruna en una serie de reportajes titulada El reino de Boko Haram al que pertenece el testimonio que acaban de escuchar un testimonio recogido por Pablo tosco fotógrafo de Intermón buenas noches Pablo qué tal buenas noches por Nacho Carretero periodista del diario El País buenas noches Nacho hola buenas noches Pablo la mujer que escuchábamos ahora relatando su vida se llama la Araba donde os la encontraste es exactamente qué más sabéis de su vida

Voz 23 17:21 bueno lo hará el encontramos junto al equipo dos a mí Nacho Carretero a unos bueno casos kilómetros en la frontera entre Níger Nigeria tú Moore una población muy pequeñita que en estos momentos ha recibido casi cuarenta mil personas que han huido tanto de la de conflicto en Nigeria como de la de la zona atacada por Boko Haram en el mismo Níger el testimonio de la Araba es uno más de los miles miles de personas mujeres madre de familia niñas y niños que están sufriendo sufriendo solamente la violencia de los secuestros de la extorsiones de los robos y los saqueos el desplazamiento que son heridas de guerra sino que en estos momentos también sufriendo herida de guerra que la hambre no

Voz 1667 18:02 claro porque Nacho decíamos también lo apuntaba Pablo que la Araba es sólo una del millón y medio de desplazados que ha provocado la llegada de Boko Haram no norte de Nigeria decíamos que muchos escapan cruzando la frontera hacia Níger para llegar al desierto practicamente con lo que tienen puesto como es esa huida que os han contado Nacho

Voz 23 18:21 hablábamos Pablo y yo allí cuando estábamos sobre el terreno

Voz 24 18:23 pues cuánto has tenido que sufrir para decidir refugiar en pleno desierto es una huida que tiene que ver con la entrada salvaje de Boko Haram en las aldeas y pueblos del norte de Nigeria en busca de reclutar combatientes y de reclutar mujeres y niños como él lavas y llegan a estos estos pueblos irrumpe con violencia Hay quien puede se escapa y con lo puesto escapan a la carrera literalmente entonces nos encontramos con decenas de historias de familias de o de personas que tuvieron que huir cuando llegaron a pie tres cuatro o cinco días después a los campos al asienten asentamientos de refugiados

Voz 1667 19:04 y qué pasa con los que no consiguen escapar Nacho

Voz 24 19:07 bueno los que no consiguen escapar son asesinados o son reclutados a la fuerza en el caso de los hombres para combatir y en el caso de las mujeres como como varias de ellas que no es contarnos su historia para convertirse en esposas de estos miembros de Boko Haram y esposas esclavas

Voz 23 19:23 pero quieren que que aceptar

Voz 24 19:26 las reglas las normas Louis y abrir una nueva etapa de su vida que bueno ni siquiera es posible imaginarse y de qué manera puede sufrir estas mujeres

Voz 1667 19:37 Pablo casi todas las casi todas las protagonistas que aparecen en Boston reportajes en vuestras fotografías son mujeres no dónde están los hombres de esas familias

Voz 23 19:46 bueno es que no hemos encontrado la situación tanto en los campos en los campos de refugiados desplazados como las comunidades de acogida porque también son me espacios donde la gente a buscar refugio cuando eso al día si el noventa por ciento son mujeres son niñas y niños los hombre o han sido asesinados hubo hasta han sido formado reclutados forzosamente para para para luchar en la milicia Boko Haram o inclusive también para reclutado por totalmente para para luchar en con los militares de la Unidad de del Unión Africana que está interviniendo en esta zona no situaciones que lo que no vemos que bueno mujeres que están en una situación de vulnerabilidad la extrema una situación muy muy frágil es donde el río todos sus medios de vida recordemos que lo han lo han dejado todo detrás y que se encuentran con lo puesto con la robo puesto viviendo en una choza hechas de plástico en el medio el de acierto no ramplón para dio literalmente todo

Voz 1667 20:38 una desierto atravesada solamente por una Tera no asfaltada y a ambos lados se va viendo esas esas chozas de paja no que nos que nos describe Pablo

Voz 23 20:47 si las imágenes aunque como bien decía Nacho como como ahora sí lo habrían huido para para poder en estos momentos emitirse o decir sobrevivir en este nuevo infierno en la tierra no la verdad que la la situación era extrema fragilidad y lo que lo que vimos en una nada unas condiciones debía infrahumanas y que en realidad tienen mucha mucha salió mucho futuro la intervención de la organización humanitaria que están haciendo están permitiendo que esta persona sobrevivan porque no se puede hablar de de una vida digna de una vida con un progreso con un proyecto a futuro sino es simplemente una una permanencia en una especie de limbo donde las personas han perdido la oportunidad de la posibilidad de hacer el duelo por todo lo perdido teniendo que pensar solamente en la supervivencia

Voz 1667 21:33 hablábamos de de las mujeres Nacho pero han puesto reportaje hemos visto también la presencia de niños no sólo con esas mujeres escapando de la violencia sino también con armas no son reclutados también

Voz 24 21:43 sí es lo que la verdad es que lo que nos encontramos es que esa digamos límite moral considerar un adulto un niño es muy muy laxo para la gente de Boko Haram niñas que fueron convertidas en esposas con nueve o diez años además hay las mujeres pues que que son convertidas en esposas lo que las marcan con un cuchillo hirió a Pablo y a mí nos enseñaba una niña que ella misma la que quería le hacía ilusión lo necesitaba enseñarnos su marca nos enseña su cicatriz en la pierna ahí tenía nueve años esta niña de la misma manera Nos encontramos chavales de trece catorce años que fueron reclutados

Voz 23 22:21 como combatientes bien como bueno como ayudantes hablábamos con

Voz 24 22:25 el chico de quince años que era el encargado de enseñar el Corán a niños más pequeños claro los niños forman parte de de toda esta tragedia y en este caso además de una manera absolutamente directa no hacen distinción

Voz 1667 22:38 yo lo que pasa Nacho también es que cuando consiguen escapar tanto mujeres como niños supongo que también hombres es que quedan marcados no por por la desconfianza por el estigma de de a Best haber estado con con miembros de Boko Haram no se imponen la desconfianza hacia ellos

Voz 24 22:52 absolutamente es un estigma de hecho lo que nos encontramos es que por ejemplo en algunos campos de refugiados las mujeres que llegan solas después de haber pasado lo que han pasado que que su familia ha sido asesinado la han tenido que dejar atrás pues cuando llegan solas son son interrogadas durante varios días eh porque son sospechosas espías mujeres de combatientes es el estigma de haber sido secuestrado o de haber sido reclutado es fortísimo hecho muchos chicos que fueron obligados a incorporarse a las filas de Boko Haram no pueden decirlo de ninguna manera porque si no serían inmediatamente detenidos acusados de colaboración entonces no es sólo el sufrimiento sino tan

Voz 23 23:31 en el estigma o la presión social que

Voz 24 23:34 tiene cualquiera que haya que haya estado capturado provocara

Voz 1667 23:38 efectivamente cuando no son capturados cuando no son detenidos habléis en concreto de un centro de detención llamado también allí centro de rehabilitación y al sur de Níger muy poca gente sabe lo que pasa allí a pesar de que son cientos de milicianos detenidos no los que están allí

Voz 24 23:55 sí sí sí nos contaban un poco así off the record que que hay un centro de detención donde hay por supuesto muchísimos niños que Unicef lleva solicitando tiempo

Voz 23 24:05 no en supervisar qué está pasando ahí pero

Voz 24 24:07 los gobiernos locales nos lo permitan ir claro ellos lo llaman centro de rehabilitación pero es que estamos hablando de una guerra que aunque no declare una guerra con todas las letras Ivor tanto al Gobierno nigeriano en este caso considera estos chicos estos niños prisioneros de guerra y sus derechos humanos no están de ninguna manera garantizados sin supervisados por lo tanto también hay que pensar que que hay víctimas que aunque en este caso los niños se sean obligados a empuñar armas a cometer violencia no dejan de ser el hecho ser niños víctimas

Voz 1667 24:38 Pablo este viernes escuchábamos a varios representantes de organizaciones incluido Intermón hacer un llamamiento a favor de más atención internacional para esta zona del mundo para Níger para el norte de Nigeria para todos estos desplazados por la presencia de Boko Haram en ese país qué significa que se declare la hambruna allí también no que que en qué puede mejorar la vida de estos desplazados Pablo

Voz 23 25:03 si la declaración de la hambruna como también veremos si hemos sabido una última hace que sea declara tanto a Somalia Yemen lo que está pasando son el sur responden también en muchos casos a una agenda política y eso es bueno también ingeniera genera cierta distorsione hay cierta podremos así como desinformación de lo que realmente está pasando la situación esta viviendo en el lago Chad en la cuenca el lago Chad que incluye Níger Nigeria Xavi y Camerún antes que desde hace muchos años lo que hemos intentado hacer con con Unión de estas organizaciones a poder quitar el silencia miento bueno luchar contra silenciosamente esta crisis no solamente hablando en términos políticos de es lo que se crearía donde se debería incidir para para mejorar y transformar la vida esta persona sino simplemente o bueno fundamentalmente incrementar los recursos y el apoyo internacional para poder asistir a esta millones y millones de personas que que están afectados por esta crisis hablamos de siete millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria que es una cifra dantesca que no describe la tragedia pero sí quizás no no no nos acerca a poder explicarle ilusiones Aíto una respuesta seria comprometida Hay dentro del marco de los derechos humanos para podré asistir escapar zonas no

Voz 1667 26:20 en vídeos una parecido ver a una mujer en uno de esos refugios calentando algo parecido a piedra sua conchas tú me dirás lo que era exactamente pero me ha llamado mucho la atención no porque claro allí en medio del desierto no hay nada sólo hay arena

Voz 23 26:32 si te podemos contar historias tremendas una bueno eso en ese plano hay unas aguas que son las últimas que tenían que la Familia para cocinar pero escuchamos hoy tenemos testimonios de gente que la cocina con un poquito de algunas piedras para para hacer ruido bullicio oí ical Ory con eso envía a sus niños a dormir en una situación dramática y trágica el testimonio está dentro del Araba como demandan una y las otras mujeres madre que hemos recogido junto a Nacho son desgarradores impotencia de tener que no tener nada que que poner en un plato de conmigo dijo que en el caso de Aisha O V y los niños que escuchamos afónico ya sin energías y con unos niveles de de de malnutrición severa y que bueno ponen a una situación trae trágica y tremendo a la madre no

Voz 1667 27:23 pero el dato de que el ochenta por ciento de los menores que están en esos asentamientos de desplazados sufren desnutrición el ochenta por ciento de los niños Pablo tú con qué imagen te quedas de todo tu recorrido por allí

Voz 23 27:35 sí era era la las últimas entrevista que realizamos justo en ese en ese campo en tu muro donde el médico del centro de salud de de del campo no daba esta esta cifra tremenda en la la imagen de una madre el impotencia de no tener leche en el pecho en el caso de que es la abuela de la niña que sale en la fotografía que su madre murió en en en en en una lucha violenta cómodo con Boko Haram la más la abuela el intentando dar el pecho para consolarle porque no tenía otra cosa que que con que podrá alimentar la no oí simplemente agua y un puré hecho de Sordo con con muy pocos recursos como para poder de permitirle vivir a sobrevivir a Villa

Voz 1667 28:16 hora veinticinco punto de fuga la resistencia también forma parte de la realidad africana los refugiados saharauis pueden ser el ejemplo más evidente después de cuarenta años de vida en el desierto argelino de allí procede Salade dan el atleta más laureado en los campamentos

Voz 25 28:30 pero

Voz 14 28:38 después de que desde los diez años empezó a participar en manifestaciones e iba a ser lo están poniendo en los territorios ocupados del Sáhara Occidental desde entonces ya empezó a tener

Voz 27 28:51 correr Ilha nació el el el

Voz 14 28:54 de de practicarlo como depósito a partir de los diez salsa después de haber participado en manifestaciones pacíficas tener que salir corriendo por la persecución policial

Voz 1667 29:03 claro pero para usted el atletismo significa mucho más significa representar al pueblo saharaui no en todo el mundo en competiciones internacionales

Voz 14 29:11 Google de hecho está ya en no pienso en principio en su historia con el otro turismo un peso como un deseo de desarmarse luego como una profesionalidad y luego como una misión y a que a través de la lleva el mensaje de su pueblo al mundo a través de la ESO

Voz 1667 29:29 hay un momento muy especial en dos mil tres que usted participa en una carrera en Francia y en la celebración puede sacar la bandera del Sáhara

Voz 7 29:38 muy como como recuerda ese momento como lo describiría en nuestros oyentes y esfuerzo de Godó querellas era la oportunidad para manifestarse

Voz 14 29:48 Jenni llevaba dentro y sacar la bandera saharaui y en Francia principalmente sea hace hincapié en Francia para dar a conocer y que esta oportunidad a cualquier aunque si lo hubiera presentado hubiera hecho esto Imaz porque estaba en Francia estaba representando a Marruecos Kenia un cúmulo de prisión Eide iré exclusión a lo largo de su carrera su profesionalidad en el atletismo que le condujo a saber no era marroquí que la manera de manifestarle a sacar la bandera en el terreno o sea en suelo francés

Voz 1667 30:19 porque si lo hacen allí se enfrentan a la represión de las fuerzas marroquíes de hecho el la película de runner presenta algunos ejemplos no de compañeros suyos de compatriotas hoy los que han sufrido directamente la esa violencia de las fuerzas de seguridad marroquíes usted qué tipo de violencia ha visto usted en el Sahara

Voz 14 30:38 estábamos de del Quijote en el Sahara ocupado es estar en la calle me acabo hundiendo puede estar en la cárcel porque a lo largo de la geografía del Sahara Occidental la parte ocupada por no no existe ni una sola universidad un centro en centro de deportivos entonces eh site de carteristas y eres cara visible lo que intentan primero sino que eh exportar a Lula a Marruecos desde dentro para ver que para para hacerte desaparecer del entorno y el contexto donde tú eres épicas y eres activo y que puedes tener poder de convocatoria y hacerte exportar o sino que orienta a este estrategia ellos tienen muy bien estrategia estrategia estudiada lo que terminas en la cárcel o impreso o va cambiando la calle esos son las únicas salidas que tiene un joven saharaui en la parte ocupada versos

Voz 1667 31:33 usted cuando era bien jovencito le obligan a correr representando a a Marruecos como cómo fue aquello como lo recuerda

Voz 14 31:41 ahora mundo esto antes de ser a los trece años tuvo que abandonar al Sahara Occidental para ir al interior de Marruecos el a Marruecos o acaso obligando su padre porque veían en él como una promesa en el atletismo y a un futuro la estrategia que ellos tenían de que querían venderlo como como los saharauis parte del pueblo marroquí y que el saharaui está integrado y que levanta la bandera marroquí luego él estas cosas a la larga no siendo un niño no las no las entendía del todo pero su estancia en Marruecos discriminación su exclusión su sentido le ha hecho tras mi sentir de que no

Voz 27 32:21 era marroquí in le fue creciendo la idea

Voz 14 32:24 de ir desarrollando desde que tiene que representar una bandera que no es la que ellos quieren que levanta otra que es la de su pueblo donde verdaderamente se siente identificado aunque por más preparación que le hayan dado pero había cosas que le han hecho tener aclarar las ideas la exclusión sentirse marginados Il ha hecho pensar la idea es que al final llevó a cabo que es la van a levantar la bandera saharaui manifestar lo que el verdaderamente es

Voz 1667 32:50 la convivencia en aquellos años con otros jóvenes atletas de origen marroquí como

Voz 14 32:55 pues no sé primero la convivencia fue diferente porque los propios marroquíes anotaron de que hablaba algún dialecto diferente al suyo que comíamos las diferente a ellos Dehesilla diferente a ellos es su forma de educación es otra completamente diferente y empezaron a anotar de que de que el objeto bacteria y entonces no es la convivencia de atleta atleta lo empezaron a darse cuenta de que hay algo que no es no es marroquí en el pero sí que han sentido la exclusión y a los entrenadores y a los responsables que sí tenían otra cosa mentalidades y otras estrategias que intentaba no deben darlo ya con dirigirlo a unos objetivos que van en contra de lo que sea

Voz 1667 33:48 su familia ha tenido problemas por el hecho de que usted representa al pueblo saharaui más allá de las fronteras de Marruecos en estas en estas competiciones internacionales

Voz 14 34:00 el club o desde el primer momento su familia empezó a recibir represalias por haber levantado la bandera del Sáhara justo ese mismo día su padre fue detenido interrogado por la policía a su hermano mayor también las consecuencias se siguen viviendo hasta diez de hoy porque su padre falleció hace ocho años le impidió Marruecos ir a verlo antes de morir incluso de la muerte su hermano mayor también falleció y le impidieron estar en el entierro está compartiendo tiene cinco hermanas todas se han casado sin que Marruecos le permite entrar para compartir las crías ni las tristezas con su familia por el mero hecho de haber manifestado su postura de su pueblo y ese es el precio que ha tenido que pagar bajo para porque ahora mismo le impiden entrar Iber sus hermanas han tenido sobrinos que todavía no conocía por el mero hecho de haber manifestado su postura y ese ese la ocupación dice y ese es el precio que hay que pagar para la libertad

Voz 1667 34:54 la película hay testimonios os escuchan testimonios que afirman que es mejor morir que es mejor que mueran hasta ochenta mil personas creo que que se llega a decir si a cambio se tiene la independencia del Sáhara Occidental cree que hay mucha gente en el Sahara que opina lo mismo

Voz 28 35:11 no

Voz 14 35:14 hemos estado a las que no se muere nadie ojalá no tengan que sacrificar la vida de nadie matar a nadie pero la mayoría de las comunidad saharaui afirma el cien por cien de la Juventus saharaui han perdido la fe en que esto se vaya a conseguir porque han visto la postura de de Marruecos la negociación continuamente la obstaculización de la de la bosque de un conflicto pacífico pero que la mayoría de los jóvenes saharauis están dispuestos a retomar las armas a volver a dar la vida para conseguir porque no están dispuestos a soportar todo lo que han soportado sus padres abuelos para conseguir este fin están listos para dar la vida por lo tanto

Voz 1667 35:50 pero eso es muy preocupantes a la eh

Voz 14 35:53 de dudas

Voz 29 35:56 su voz no pierde la esperanza ojalá ojalá se consigue de forma positiva pero el hecho de morir no quiere decir de que te mata un aval al derecho de morir es lo que estamos padeciendo ahora mismo nosotros como los jóvenes saharauis bien o el país ocupante expolio que roban nuestras recursos naturales sin que nosotros podemos ver uno de ellos es la muerte es ver nuestras hermanas violadas dar lastradas en las calles y los otros poder ni hacer nada la muerte es aseguraban sentir de que tu país no que te lo han quitado ojalá podamos conseguir pero sino más muertes de la que estamos viviendo porque la ocupación no la siente nada más que aquel que la haya vivido cómo lo estamos viviendo los saharauis

Voz 1667 36:37 hay una imagen que con el que comienza la película que es usted corriendo por el desierto supongo que ha empleado muchísimas horas corriendo por el desierto en esos momentos de soledad en esos momentos y en fin de de de tantos kilómetros por delante que se le pasa por la cabeza en qué o en quién piensa

Voz 28 36:56 el zapping

Voz 14 36:59 de todo lo más legal pues la cabeza en esos últimos momentos de entrenamientos largos y prolongados primero su sueño de ser parte de sus de una patria de una cultura de unidad pero lo que más le las que tú lo personal catorce años de exilio en Francia lejos de la de la familia de seres más allegados de compartir con ellos de convivir con él es este este quién puede de decir es el que más le el entretenga y es lo que centra su mente durante esas horas largas de entrenamiento para ganar fuerza y seguir con ese objetivo que es el sufrimiento de catorce años de exilio es poder compartir la tristeza con su propia

Voz 13 37:37 le veremos en los próximos Juegos Olímpicos

Voz 14 37:41 sí esa es la bandera representando la bandera saharaui encantado

Voz 13 37:45 gracias a Alá

Voz 1715 37:53 el tiempo pasa en esos campamentos y la arena

Voz 1667 37:56 borrando una tradición de sus pueblos tradición oral en este caso que quiere rescatar la editorial Libros de las malas compañías está editorial ha viajado a África ha recorrido varias comunidades desde distintos puntos del continente y ahora nos traen el resultado de ese trabajo plasmado en su serie negra una serie que incluye cuentos como el del erizo León la narradora seguro que les suena

Voz 26 38:19 cuentan que el erizo reunió a todos los animales y les dijo basta ya de vivir atemorizados por el León con que abra sus fauces ruge ya estamos todos temblando de miedo la próxima vez que venga lucharemos juntos contra él sólo así podremos vencerlo llegó en León y todos le atacaron unos le tiraban de la cabeza otros de la cola unos lo harán ya daban otros lo morían el León novios su melena hacia un lado hacia el otro buscando el cabecilla de esa rebelión cuando vio el erizo se dirigió a él ideó un bocado se lo comió pero el erizo mientras en León se lo tragaba se hinchó con todas sus puertas ya atascado en la garganta del León lo hago hasta que lo mató y fue así como en terrible León fue vencido por el pequeño erizo que vive en la arena

Voz 31 39:11 ha habido

Voz 13 39:13 sí

Voz 7 39:13 Daniel Tornero es uno de los responsables de este proyecto Daniel buenas noches hola buenas noches también contrastes este cuento del erizo hoy en León pues mira este cuento en lo contó una mujer

Voz 32 39:23 en casa ni en su idioma en los campamentos de refugiados saharauis de El Sáhara en los campamentos de Tinduf

Voz 1667 39:30 que es uno de los destinos de esta serie negra de los libros de las malas compañías como cómo surge este proyecto de vuestra Editorial

Voz 32 39:37 pues mira este proyecto surge porque hace unos años una mujer que se llama FIMA fina Hernández pues ve que hay una biblioteca que está desprovista de fondos en un pueblo de Senegal que seamos suite en la Baja Casamance y entonces decidimos pues a base de nuestro trabajo y a base de donaciones de algunos maratones de cuentos puesto que Ana piscina la directora de la editorial y yo somos narradores también pues entonces hicimos pues mil cosas para poder tratar esta biblioteca de fondos y lo hemos conseguido entonces el proyecto empieza dotando una biblioteca que está desprovista de fondos ya pues Ana Cristina yo habíamos conocido el proyecto habíamos conoció la biblioteca empezamos a trabajar con ellos haciendo talleres y haciendo talleres con mujeres para recopilar la memoria histórica para me mire para recopilar la memoria oral de los cuentos tradicionales que tenían ellos yo que soy ilustrador también pues hice un montón de talleres para poder ilustrar estos cuentos con los niños y con las niñas en las bibliotecas

Voz 1667 40:41 porque para estas comunidades Dani era ahí es un ritual transmitir esa cultura oral de generación en generación no aunque en el caso del Sahara creo que se está perdiendo no da un poco de los campos de refugiados

Voz 32 40:53 bueno está perdiendo un poco en todas partes al igual que aquí en España también no la televisión que resista en parte eso o yo qué sé mil componentes pues van un poco deteriorando lo que son las redes de de de la tradición oral pero sí que es verdad que bueno en estos países y sí que funciona mucho mejor nosotros queríamos y que estos pueblos que que no tiene una voz muy que no tienen una voz que que se oiga en muchos sitios no pues que pudieran ser oídos por por la gente y por eso lo recopilamos no para para que ellos para plasmarlos en un libro que pudieran leerlo en Occidente los libros tampoco es que estén hechos exactamente para que los Lehane yo sino para que nosotros conoce vamos a cultura que valores transmiten esos cuentos pues la verdad es que los cuentos tradicionales trasmiten casi siempre los mismos valores no en aquí y allí puesto que tiene las mismas raíces y son todos no te en en el libro de Senegal por ejemplo podemos encontrar una cenicienta que es un cazador que mata un dragón se lanza su zapato lo encuentra el Rey va buscando el dueño del zapato a ver quién es el origen de del que asesinó al dragón para salvar el mundo hoy los cuentos del Sahara el erizo por ejemplo que es el protagonista casi todos los cuentos que es el astuto el que gana siempre el que gana el zorro pues es pues como un como un ser pequeño como un erizo puede ganar a León como hemos escuchado en el cuento o cómo puede ganar casi vencer a todos los animales

Voz 1667 42:24 hay hay otra parte importante del proyecto que es la de Ana Cristina Herrero la tenemos de viaje por eso no nos puede acompañar este domingo ella es la que recorre con su grabadora las diferentes comunidades que habéis visitado registra cosas como ésta

Voz 33 42:38 Jean Simmons y Gales Janis barrio

Voz 1667 42:42 es el cuento del Erice hoy en León en versión original

Voz 32 42:46 claro esto es cuentas Sahara están grabados en en Hasan ya entonces lo que hacen a Cristina pues va con su grabadora

Voz 7 42:53 hay que ir poco a poco se va a introducir

Voz 32 42:56 cuando en en la confianza de las mujeres de las jaimas del té en estos rituales hasta que consigue que pues que las mujeres se sientan cómodas sí cuenten sus historias no

Voz 33 43:11 su salto no

Voz 1667 43:13 el galo Allardyce de casa en casa

Voz 7 43:15 vamos de Hayman jaima Hayman jaima exacto vamos primero oprime

Voz 32 43:20 pero tenemos que estar ahí un rato luego tenemos que tomar un té otro treta este es ese mandato porque son tres

Voz 1667 43:25 tres tres y luego aparte

Voz 32 43:27 hay tomar los test pues siempre tenemos que jugar a algún juego o vamos cada vez que va

Voz 1667 43:33 esa escuchar cuentas pues pueden pasar toda la tarde la otra parte es la que llevas tú como ilustrador cuál es el trabajo de campo digamos no que haces tú exactamente para plasmar esa tradición oral en en esas ilustraciones que vemos en la serie negra

Voz 32 43:45 pues aquí bueno yo el primer año que lo hicimos que fuimos a Senegal ahí sí que tuve un año para poder estar bueno en un año fuimos un verano estuve haciendo talleres con las niñas con los niños y un poco viendo lo que a ellos les interesaba dibujar no no estaban muy acostumbrados a a tener muchos materiales entonces de repente llegaba yo con un montón de materiales con un montón de propuestas IBI un poco lo que más les gustaba no en este caso Bike les encantó hacer muñequitos que estaban ensamblados por grapas están los vino genial porque a parte del libro hicimos un cortometraje de dibujos animados que que es genial no porque todo lo hemos hecho entre nosotros y ellos todos los muñecos articulados lo han hecho ellos entonces pues poco a poco vas un poco viendo lo que les interesa a los colores que hay por la zona las telas africanas son el libro africano está lleno de telas el libro saharaui está llena de henna porque las mujeres se pintan con henna entonces era con ver uno es todo lleno de colores el otro es azul marrón y gris sólo viendo un poco pues la el color no que tienen los cuentos y lo que tienen pues la población no

Voz 1667 44:55 de momento esta serie negra la conforman dos libros dos destinos que que habéis elegido es los que tú no estás comentando Senegal la Baja Casamance Si el Sahara pero sí que tenía otro destino en el horizonte pues tenemos algo o como medio comprometido sí sí

Voz 32 45:09 no ya totalmente comprometido tenemos un destino que vamos en septiembre vamos a ir a Mozambique a Maputo porque hemos contactado con una con una asociación de mujeres también que está aquí en Madrid que ellos trabajan con niños albinos ya sabéis la problemática de los niños

Voz 1667 45:26 Nos un África que son secuestrado no tiene nada no se entonces estas mujeres quieren

Voz 32 45:31 un quieren que desarrollamos un proyecto no tanto para que se hable sobre la sobre los cuentos en el imaginario de que los niños albinos son de otro mundo y tal sino un poco para que los normalice hemos trabajemos con ellos que hagamos un libro con las con las con la tradición oral pues un poco de gente Albín no albina de Mozambique los dibujos de los niños albinos de otros niños que que que trabajen juntos no trabajen en grupos como podían trabajar en cualquier parte del mundo

Voz 1667 46:03 hay algo interesante de este proyecto es que cada libro lleva aparejado un proyecto solidario no un proyecto de de cooperación en aquellas comunidades que habéis visitado por ejemplo en Senegal

Voz 32 46:13 pues mira en Senegal a lo que se está haciendo con lo que se recauda de de la parte del libro que que va para allá es apoyar al alza a la alfabetización de mujeres vimos que la Biblioteca tenía algunos algunas carencias no uno de ellos es que las mujeres no van a la Biblioteca porque no saben leer no saben francés su idioma nos escribe porque él dio la todavía no se escribe con lo cual vimos que era un una parte fundamental los niños que iban los hombre sí que iban podía leer las mujeres estaban absolutamente fuera no vivan como mucho a hacer tareas de limpieza con lo cual estamos haciendo unos programas para alfabetizada

Voz 1667 46:51 moderarlas claro en la sí hacerlas un poco

Voz 32 46:53 yo partícipes en la biblioteca que es un un lugar súper importante ahora para la Comunidad

Voz 1667 46:58 en el Sahara pues en el Sahara lo que no es pidió

Voz 32 47:01 pero el Ministerio de Cultura y el Polisario y tal es que ellos veían fundamental que la tradición saharaui no se perdiera entonces querían como que organizamos grupos enseñándoles cómo recopilar toda esta memoria oral para ir por las comunidades y por las playas y a poder tener una un fondo de todos los cuentos que se cuentan en en el Sahara en el pueblo saharaui

Voz 1667 47:27 de algún destino más que tengáis en mente pues la verdad es que donde queréis ir no porque y y la verdad es que es muy interesante ahí si seguir desarrollando lo bueno en fin que tenéis todo el mundo por delante

Voz 32 47:41 claro tenemos todo el mundo por delante en la serie negra en realidad se llama así porque no saca libros de policiaco sino que salgas libro sobre negros no se negras aunque la verdad es que no nos importaría nada abrirla a todo tipo de poblaciones y continentes pero bueno tanto Ana Cristina yo como narradores viajamos bastante entonces ahí donde vamos siempre pues por ejemplo harán a Cristina ha contactado con proyecto súper bonito en Colombia que posiblemente vayamos el año que viene a escuchar sus cuentos de poblaciones negras que viven en Colombia pues también yo qué sé irnos a Filipinas a Nepal a mí sitios no allí donde en realidad este proyecto al principio no es lo financiamos nosotros ahora sí que estamos buscando como financiaciones para que para que ONG eso proyectos como éste de las mujeres que quieren apoyar a la gente albina pues de repente les interese darle voz a algún tipo de población total y crear un libro en en alguno de estos sitios que gracias a esta entrevista

Voz 1667 48:40 en nuestros oyentes lo apoyen apoyen este proyecto serie negra de la editorial los libros de las malas compañías que hacen muchas más cosas igual de interesantes pero está nos ha parecido muy muy interesante contar la aquí en Punto de Fuga Daniel muchísimas gracias por acompañarnos en una fuga

Voz 32 48:55 gracias a Dios

Voz 1715 48:57 hasta aquí nuestro viaje por este mundo que también importa de la mano de Punto de Fuga aún nos quedan más entregas de que nos hablará la semana Pablo

Voz 34 49:04 pues empezaremos recorrido también en África con la voz de casa una activista homosexual que vive en un país que ha decretado la capital gay Uganda eso no llevará recordar la persecución del colectivo en Chechenia y también hablar de la lucha del colectivo LGTBI contra el VIH a nivel mundial

Voz 35 49:21 no hay duda le aquí se el PNV

Voz 13 52:20 no