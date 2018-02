Punto de Fuga: Kasha y la lucha por la libertad (31/08/2017)

Voz 1 00:00 en Hora Veinticinco punto de fuga El Mundo que también importa

Voz 1715 00:31 me gusta mucho a Cani es uno de los artistas más influyentes de la escena africana sus canciones hablan de los conflictos

Voz 3 00:39 el homosexual menos unos frica pues aparte

Voz 1715 00:42 pero esta noche vamos a visitar algunas zonas del mundo donde la tendencia sexual sigue siendo una cuestión de vida o de muerte serán nuestros últimos destinos este año de nuestra cita semanal con Punto de fuga Pablo Morán hola

Voz 1667 00:54 hola Pedro setenta y dos países en el mundo siguen criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo trece de ellas han aprobado leyes que contemplan incluso la pena de muerte según datos de Amnistía Internacional uno de los casos más dramáticos es el de Uganda la homosexualidad está prohibida allí desde los años cincuenta y fue en dos el catorce cuando el Gobierno quiso dar una vuelta de tuerca para aprobar un reglamento que abría la veda directamente a la caza

Voz 4 01:18 el que en el país actualmente salir está suspendida pero el Gobierno ya anunció un recambio una nueva ley similar en ese entorno es en el que trabaja casa Nava era directora de la única publicación gay en toda África hablamos con ella a pie de calle en el Pride de Madrid casa Guriezo Laredo

Voz 1667 01:36 en House en cómo vive la comunidad LGTB de Uganda después de que esa Ley de Caza al homosexual se haya suspendido

Voz 1454 01:45 a ver directa de Michel y pintan de lo bueno la situación no ha cambiado mucho porque el daño ya está hecho con la aprobación de esa ley sí que estamos viendo una bajada en el número de agresiones porque la gente se está dando cuenta que el Tribunal Constitucional la declaró ilegal desafortunadamente la semana pasada Un portavoz del Parlamento anunció que iban a aprobar una nueva ley anti homosexual esa es nuestra principal preocupación hoy en día que se apruebe una nueva ley nos tememos que vuelvan a suceder cosas como las que pasaron con la anterior ley nos preocupa que puedan aprobar otra

Voz 5 02:20 eh tengo y soy Rubén muy jaleada anoche que lo soy voy a Jackson los venimos veo que planteaba la anterior ley en concreto se o Duan a Piqué hecho poseen chafa los spots

Voz 1454 02:39 la anterior ley proponía la pena de muerte para los homosexuales planteaba la obligación de denunciar a cualquiera si sabías que era homosexual bajo amenaza de cárcel sino lo hacían también planteaba la prohibición de alquilar una casa a cualquier sospechoso

Voz 1667 02:52 pertenecer al movimiento LGTB

Voz 1454 02:54 también estaba prohibido hablar hacer esto que estamos haciendo hablar en la calle estaba prohibido podría ir a la cárcel por ello lo que intentaba esta ley era acabar con nuestra existencia en el país Nos prohibían seguir reuniéndonos y organizando talleres el simple hecho de decir que era es gay era ilegal es por todo esto que luchamos duramente para que esa ley no entrará en vigor porque iba a complicar mucho nuestras vidas

Voz 5 03:17 eso has hecho tú me veo Notes Conchín épicos de la mitificada late to do

Voz 1667 03:26 así que con esa ley no podrías llevar ese brazalete multicolor que luce en la muñeca

Voz 1454 03:32 sí estoy de brazalete Arcoiris exactamente estaba prohibido todo aquello que promoviera la homosexualidad y quizás este brazalete podría ser considerado promoción del colectivo podría enfrentarme a la cárcel por ello afortunadamente fuimos capaces de luchar contra la ley esperamos ser capaces de luchar también contra cualquier otra ley que propongan en ese sentido

Voz 1667 03:51 cuatro Bindi cuáles han sido las consecuencias de la entrada en vigor de aquella no

Voz 5 03:55 ahora esa Many o a comer y me has been in has

Voz 1454 04:01 hemos visto por ejemplo cómo muchos miembros de nuestra comunidad se han ido del país en calidad de refugiados a otros países del mundo en este momento calculamos que hay cuatrocientos cincuenta y siete miembros de nuestra comunidad considerados refugiados por su homosexualidad

Voz 6 04:15 están viviendo en los campos de Puma

Voz 1454 04:17 en los suburbios de Nairobi la prensa ha expuesto a esas personas públicamente y sus familias reniegan de ellos pierden sus trabajos los atacan los efectos de la ley ha sido terribles absolutamente perdido

Voz 5 04:30 a Chuck de Society and Bailey de efectuar elevó efectos de Bimbo de lado

Voz 1454 04:44 hemos visto cómo han arrestado a gente como él han encarcelado hay personas encarceladas en Uganda por su condición sexual todo eso está pasando todavía

Voz 5 04:52 ya en el ganga caso infecta hastío happening

Voz 1667 04:57 otras de Gaza que es lo peor que te ha tocado Berlín

Voz 5 05:00 hoscos los demás me colé en las jugadas a eh

Voz 1454 05:06 perder a un compañero a uno de mis mejores amigos fue apaleado hasta la muerte

Voz 1454 05:11 hemos visto a gente obligada a ejercer la prostitución porque no tienen trabajo son personas sin techo que viven en la calle y la prostitución les expone al contagio del VIH hay un alto porcentaje de contagios en la Comunidad también hemos visto mucha gente que intenta suicidarse porque las condiciones son muy duras e insoportables para ellos

Voz 5 05:30 a rebufo de

Voz 1667 05:31 ante ello pero porque apalearon a tu amigo

Voz 5 05:35 ya sexual por su condición sexual como sabía la sexualidad de tu amigo viscoso de Expo ya

Voz 1454 05:42 que la prensa Nos expuso públicamente publicaron nuestras fotos en la portada de un diario diciendo que había que colgar a los homosexuales su cara aparecía en una de esas fotos así que le pusieron en riesgo

Voz 5 05:52 pues de ella

Voz 1667 05:54 yo set Pippo with soplas de gente que piensa en el suicidio de qué edades estamos hablando de de cine

Voz 1454 06:04 bien expedir Alphonse co Denia principalmente jóvenes porque son expulsados de las escuelas sus padres le repudia se conviertan en jóvenes así que pierden toda esperanza no tiene familia no tienen trabajo no pueden seguir con su educación y esa situación se vuelve insoportable para ellos

Voz 1454 06:24 dices

Voz 5 06:26 el equipo ha nueve

Voz 1454 06:28 el dominio de nosotros hemos sido capaces de consolar a muchos de ellos pero hay casos muy diversos hemos visto algunos morir en los campos de refugiados porque la situación en Kenia es la misma que en Uganda la única esperanza que tienen es poder llegar a Europa o nortea

Voz 5 06:43 el objeto en Sevilla o en nuestro mercado

Voz 7 06:47 Avs así que ellos quizá

Voz 1667 06:49 es también son marginados por los otros refugiado

Voz 5 06:52 a si al ocho fachadas F Buick de ataques from home

Voz 1454 06:57 ataques vemos ataques cada semana por parte de los otros refugiados porque cuando se dan cuenta que vienen de Uganda piensan que es probable que sean homosexuales Uganda es el único país de la región que no tiene un conflicto abierto en marcha lo que significa que los refugiados de Uganda están en los campos han escapado de la ley on anti homosexual a ETA ahí ataques de otros refugiados

Voz 1667 07:18 what People think que piensa la gente en Uganda porque una cosa es lo que dicen los políticos y otro lo que piensa la opinión pública

Voz 1454 07:25 a mí de lo mostraba creo que mucha gente en contra esa ley pero la religión está jugando un papel muy importante en todo esto muchos de nuestros políticos son también líderes espirituales en sus comunidades líderes cristianos estamos viendo que no hay separación entre el Estado y a Iglesias activamente la religión está jugando un papel muy impone en todo esto cuando acudes a una eucaristía el sacerdote pide a la gente que luche contra la homosexualidad y eso influye en lo que la gente piensa pero también vemos pequeños cambios antes había miedo a hablar de la homosexualidad y ahora comienza a hablarse de ello

Voz 5 08:10 Luis Suárez tras su voy Small Small

Voz 1454 08:15 estamos viendo también pequeños cambios en la política en la sanidad pero en todo caso hay que tener cuidado porque cualquiera puede atacar

Voz 5 08:23 de Shalit soy hija Victoria full

Voz 1667 08:26 yo no Pippo de Wall diodos que el resto del mundo presta atención a la situación de la comunidad gay de Uganda y el resto de África a puesto Za frica

Voz 5 08:35 y es Bill Cosby Merche Coches baja estáis de esa even de Ipswich me me envíe en construían

Voz 1454 08:44 yo creo que sí porque tratamos de contar todo lo que pasa también viajamos para contarlo como ahora gracias a eso nos damos cuenta de que las cosas tampoco están también en el resto del mundo es lo que nos anima a seguir contando lo que ocurre en nuestros países y seguir buscando apoyos intentamos que esos apoyos cuenten lo que pasa a sus gobiernos que los gobiernos según han para hacer presión en las relaciones diplomáticas sí creo que se conoce en el resto del mundo también existen las redes sociales a través de las que contamos lo que pasa al resto del mundo intentamos que el mundo entero conozca lo que está pasando

Voz 5 09:19 Expo Bichi tipo so les tú no Sapin

Voz 9 09:32 a ellos

Voz 1667 09:37 y la última pregunta casa tiene relación con tu trabajo en la revista la única revista LGTBI de toda África que diagnóstico haces de la situación de la comunidad homosexual en el continente

Voz 5 09:48 durante continente en el extranjero vas a va chozo de atención

Voz 1454 09:57 es que todavía nos queda un largo camino por recorrer todavía nos queda lucha que afrontar pero se van consiguiendo avances como la creación de una comisión para los derechos fundamentales de las personas hay otra comisión de lesbianas que acaba de recibir el estatus legal pero todavía hay peligros que afrontar en todo el continente tan sólo Sudáfrica tiene leyes que protegen al colectivo leyes progresistas aunque comprobamos que no son suficientes porque sigue habiendo mucho odio y agresiones al colectivo estamos viendo violaciones colectivas asesinatos no se trata sólo de cambiar leyes sino también de cambiar actitudes así que si nos queda un largo camino para cambiar la mentalidad de la gente va a ser duro cambiar la mentalidad de los africanos y convencerles de que somos tan africanos como ellos

Voz 5 10:42 vea Pippo Stax voy a People's te afectan gratis el rol de Rolfo con fe lo africanas esto no da crisis al African volví

Voz 9 11:00 y mucha suerte en ese empeño vosotros estoy para seguir avanzando

Voz 9 11:17 ha sido otro otros escenarios quiero destacado por su represión a lo largo de este dos mil diecisiete se ha ido incrementando la información que llega de allí que habla de detenciones de torturas de centros de

Voz 1667 11:28 detención para homosexuales en abril nos interesamos por ello

Voz 1 11:39 en la Cadena Ser con Javier Bañuelos

Voz 11 11:55 lugares secretos efectivamente detención en los que los hombres homosexuales de de Chechenia los gays están siendo secuestrados torturados y las informaciones dicen que también posiblemente haya algún que otro asesinato pues sí se habla de limpieza preventiva hay quizá una de uno de una de las noticias no que más sobrecoge es el conocer que las propias familias de los de los gays empiezan a ser también parte de de de esa limpieza no fue parte activa de de lo que es llevar a cabo preventiva no que la homosexualidad es algo que sonríe a la familia es algo que efectivamente no puede tener cabida en una sociedad como Chechenia con lo cual podemos imaginar que el grado de fobia para que sean las propias familias las que en vez de proteger sean las que persigan amenacen y hostigan incluso asesinen a sus a sus hijos e hijas pues tiene que ser realmente elevada muy importante subrayar que el Gobierno del presidente Kadirov desde que esta poder bueno pues está cometiendo diferente violaciones de derechos humanos muy relacionadas precisamente con los secuestros las desapariciones no sólo de de persona que es de hombres gays sino también de periodistas de activistas de todo aquí en sujetos de acto de toda persona que de alguna forma supone una amenaza supone una contradicción para ese orden tan quiere liderar

Voz 12 13:32 eh

Voz 0861 13:38 seguimos conmocionados con el escándalo destapado el diario ruso Nóvaya Gazeta un reportaje de investigación gracias al cual Se

Voz 1454 13:46 descubierto que en Chechenia hay varios campos de Confer

Voz 0861 13:49 duración donde se detiene hice secuestra alos homosexual

Voz 3 13:53 vale

Voz 0861 13:58 con la ayuda de Amnistía Internacional vamos a adentrarnos en esos centros de detención que ya hablaremos de la cacería que se ha iniciado contra los homosexuales en esta república una auténtica limpieza que como acabamos de escuchar empieza en las propias familias familiares que persiguen Ike incluso asesinan a sus propios hijos porque entienden que la homosexualidad es una desolada

Voz 13 14:26 de

Voz 0861 14:32 para entender algo más de esos macabros centros de detención de concentración para homosexuales en Chechenia hemos invitado al programa a Violeta así como coordinadora de minorías sexuales de Amnistía Internacional Violeta qué tal manera de foie cómo estás

Voz 11 14:49 hola bien bien aquí estamos con vosotros bueno todo bien

Voz 0861 14:52 firmados con esa información esas informaciones que de alguna forma nos han dado la vuelta al mundo han recorrido todo el mundo unas informaciones del diario ruso Novaya Gazeta donde se habla abiertamente de campos de detención contra homosexuales en Chechenia lo primero hay que situar a los oyentes esa información se basa si no me equivoco en el testimonio de personas que han escapado no que han podido escapar de esos centros

Voz 14 15:17 sí efectivamente se basa en el reportaje que ha publicado Nóvaya Gazeta que suma es un medio independiente ruso eh bueno pues con el que Amnistía Internacional ha tenido contacto de nuestras ocasiones illes un reportaje de un periodista que además ahora mismo es esta

Voz 15 15:32 completamente oculta escondida ante las amenazas de muerte que está recibiendo a raíz de este reportaje que se llama Elena mil a China es un reportaje que que lo que viene a señalar son lugares secretos efectivamente tensión en los que los hombres homosexuales de de Chechenia los gays están siendo secuestrados torturados y las informaciones dicen que también posiblemente haya algún que otro asesinato lo cierto es que Amnistía Internacional en armamento ante lo preocupante de la información lo que está haciendo es una investigación independiente propia que nos permita verificar la información que llega hay también verificar el grado de gravedad de lo que está sucediendo en Chechenia

Voz 0861 16:13 ahora mismo de cuantos centros podríamos estar hablando de cuantos centros de detención curiosos

Voz 15 16:17 pues esto es una información que que Amnistía todavía no ha podido verificar con con fuentes independientes pero el reportaje hablaba de al menos tres centros no es bueno pues antiguas estaciones de policía o estaciones de policía con que parece que se detiene no solamente a los hombres gays sino a también otro tipo de de perfiles que consideran las autoridades que son delincuentes no muy importante

Voz 16 16:39 de subrayar que el Gobierno del presidente Kadirov desde que está en el poder

Voz 15 16:47 bueno pues está cometiendo diferentes violaciones de derechos humanos muy relacionadas precisamente con los secuestros y las desapariciones

Voz 0861 16:54 en leíamos en estos últimos días se violeta que me quiere quienes dicen que se está llevando a cabo una limpieza en Chechenia con la pasividad cómplice de la población local esto tiene una explicación au o no

Voz 15 17:07 pues sí se habla de limpieza preventiva hay quizá una de uno de una de las noticias no quema sobrecoge que es el conocer que las propias familias de los de los gays empiezan a ser también parte de de de esa limpieza no en parte activa de de lo que es llevar a cabo esa limpieza preventiva no es bueno pues la la presión el Comité de Derechos Humanos hizo unas primeras declaraciones de la república rusa de Chechenia hizo unas primeras declaraciones en las que mostraba comprensión hacia aquellos familiares que asesinaran a a sus hijos a sus familiares gays no porque se entiende que la homosexualidad es algo que sonríe la familia es algo que efectivamente no puede tener cabida en una sociedad como Chechenia con lo cual podemos imaginar que el grado de fobia para que sean las propias familias las que en vez de proteger sean las que persigan amenacen y hostigan incluso asesinar a sus a sus hijos e hijas pues tiene que ser realmente elevado

Voz 0861 18:03 no es es tremendo pero también es Violeta el digamos estos días que las autoridades por ejemplo allí en Chechenia han negado no tuvo esto de de los campos de concentración contra los homosexuales ha negado que esté de alguna forma cazando torturando a las personas gays pero lo curioso es que el argumento que utilizan para para negar todo esto es tremendo dicen que esto puede estar pasando Chechenia porque allí en Chechenia no hay homosexuales

Voz 15 18:26 pues efectivamente quizá esto es lo que lo que hace que la preocupación se incremente no obligan a informaciones que es que la reacción de las autoridades está siendo completamente

Voz 16 18:36 a sí

Voz 15 18:38 inaudita no desde esta reacción que tú comentas de negar que puedan existir hombres gays en el país algo inverosímil hasta también descartando lo oí llegando a decir bueno pues que se que se están simulando no las informaciones hay una hay una total y bueno pues ignorancia lo que está sucediendo un problema la eh de estas características exigiría por parte de las autoridades no sólo Chechenia suena también rusas una investigación una clarificación la comunidad internacional ya están movilizando desde que el uno de abril empezaron a llegar las noticias Naciones Unidas también ha expresado de manera firme que si tiene que aclarar tiene que decir qué es lo que está pasando si estaba pasando algo se tiene que llevar a los responsables ante ante la ley desde luego la la reacción de las autoridades chinas y rusas no va en esa línea sin tomar más bien va en la línea de mirar hacia otro lado de restarle importancia a algo que debe tenerla

Voz 0861 19:35 Violeta ciego coordinadora de minorías sexuales Grammys internacional gracias de verdad por hacernos este retrato tan tan minucioso y tan tan bueno de ese escándalo no de esa información tan tremenda que conocíamos estos días allí en Chechenia esos centros de detención contra los homosexuales y evidentemente estaremos muy pendientes del resultado de la investigación que Amnistía y bueno pueda poner sobre la mesa para poder contrastar y cotejar todo lo que se conoce de nuestros días Violeta de verdad un placer muchas gracias a vosotros

Voz 17 20:03 sí sí

Voz 18 20:13 en la Cadena Ser

Voz 17 20:17 hoy con Javier Bañuelos

Voz 19 20:20 y no

Voz 1715 20:23 el fin de la represión en esos territorios es una de las banderas del colectivo otra es la lucha contra el VIH sida

Voz 1667 20:30 duda ya es global y hay resultados en la última década se han reducido a la mitad en las muertes relacionadas con el sida y los nuevos casos han bajado casi un tercio esas cifras son posibles gracias a personas como Erika castellanos un activista trans género que trabaja en uno de los países con mayor tasa de prevalencia del virus VIH es Belén

Voz 20 20:49 Juan

Voz 17 20:51 sí ya

Voz 1667 21:19 Nuestra siguiente invitada ha sabido renacer de sus propias cenizas y eso que no lo tuvo fácil porque viene de un país Belice donde ser transexual como ella te puede llevar a la cárcel en esas circunstancias lucha contra el VIH colectivos absolutamente excluidos como homosexuales mujeres que ejercen la prostitución o drogodependientes Erika castellanos bueno

Voz 7 21:40 las noches buenas noches cuántas veces ha soñado usted con Un mundo sin VIH muchas veces creo que sueño constante himno sólo enseño un él decía no

Voz 21 21:51 Esperanza que tengo desde que fui ya que unos Cicala en el noventa y cinco

Voz 1667 21:55 podríamos estar cerca de verlo no porque Naciones Unidas ha marcado como objetivo el fin del SIDA en dos mil treinta eso es posible todavía nos quedan años por delante

Voz 21 22:05 bueno y desde una perspectiva como una persona que vive con veía H y que he sido diagnosticada conceda más bien me gusta usar las retórica determinar cuándo un epidemia no terminar con el sida porque terminar con el cita también significa terminar conmigo porque yo tengo VIH y también ha sido diagnosticada conocida creo que nos ponemos la meta de determinar con epidemia hay muchas cosas que podemos hacer los estudios y los avances que hemos tenido demuestran que hemos sido efectivos en ciertas áreas pero creo que hay mucho por hacer todavía

Voz 1667 22:40 bueno por ejemplo bueno estamos bien

Voz 21 22:43 no en el mundo y vemos que solamente el cuarenta y seis por ciento de las personas que viven con VIH están accediendo a tratamiento en este momento somos treinta y ocho millones de personas que vivimos con veía H menos de la mitad acceden a tratamiento no podemos estar hablando determinadas con una epidemia cuando todavía hay tanta carencia cuando todavía millones de personas mueren cada año son muertes que son prevenibles porque él médicamente y hay medicamento pero no llega a las personas que lo necesitan

Voz 1667 23:17 un problema añadido a ese no que es el de la caída de la financiación en los últimos años una caída muy preocupante en la última década a España por ejemplo lleva seis años sin aportar un solo euro al Fondo Mundial contra la epidemia del sida que puede significar eso para países como el suyo Erika como Belice eh en qué se puede traducir esa caída de financiación

Voz 21 23:40 bueno digan cuando las Finance el financiamiento externo disminuye las primeras grupos afectadas son sociedad civil y principalmente las organizaciones de poblaciones clave cuando hablo de población es clave me refiero a esas organizaciones que trabajan con aquellas poblaciones más afectadas por el VIH cómodos son hombres que tienen sexo con hombres mujeres trans trabajadoras sexuales o grupos Bulnes más vulnerables como personas en situación de cárcel no

Voz 22 24:11 claro dice son los los principales las las los principales efectos sonoros

Voz 1667 24:16 a quienes sufren las consecuencias me imagino que porque se recorta en muchos programas Se acaban muchos programas que atienden directamente las necesidades de esos colectivos sí bueno he digamos

Voz 21 24:26 la región latinoamericana y del Caribe esta los servicios para estas poblaciones mayormente son cubiertas por sociedad civil y no por el Estado entonces disminuir el financiamiento en la región también disminuir o incluso cerrar en algunos casos estos servicios que son tan indispensables para llegar a estas poblaciones que son las más afectadas si bien decías que España desde el dos mil diez no se suma a ser donante para el Fondo Mundial debemos recordar que el del dos mil tres al dos mil diez ha sido pro te agónico en su lucha contra el VIH y como donante al Fondo Mundial han sido en más de setecientos millones de dólares en este tiempo que donó Yesa se ha traducido en en en la región por ejemplo el Fondo Mundial ha ayudado a consolidar era la sociedad civil a fortalecer a las comunidades para hacer Abogacía para cambios de leyes incluso aquellas que van más allá del VIH como las barreras para el acceso las leyes que criminalizan a la población LGBT o las leyes que impiden el acceso a las pruebas y el tratamiento

Voz 1667 25:36 yo usted sabe bien de todo eso porque es experta en Abogacía trabaja en Abogacía una larga lista de organizaciones supranacionales en temas relacionados también no sólo con el VIH sino también con los derechos humanos con el estigma con la discriminación en Centroamérica y el Caribe como es el estigma del sida en esa zona del mundo Erica

Voz 21 25:55 bueno vemos que el estigma discriminación sigue siendo uno de los de los de las cosas que más afectan el tratamiento y el acceso a tratamiento de las personas en la región centroamericana por ejemplo hemos realizado un estudio de calidad de los servicios en los hospitales de evaluadas por los usuarios todos los hospitales han sido calificados muy malos ya sea por el hecho del tiempo de espera por el hecho de qué están puestos a final para otros servicios por ejemplo servicios dentales los servicios de cirugía es el hace esperar hasta hasta que sea

Voz 7 26:35 en los últimos o se les va dando

Voz 21 26:39 otras citas y otras citas para estos servicios todavía hay países donde se niegan algunos médicos hacerles cirugías a personas con VIH eso es algo que vainas raíz del estigma y discriminación pero creo que ha avanzado muchísimo en la sensibilización en educación y sensibilizar a los a los proveedores de salud desde todos los ámbitos y creo que hemos hecho grandes avances porque en los últimos años hemos visto un cambio en cómo las personas con VIH son vistas en la sociedad entonces de parte de nosotros como personas con veía H también nos concentramos en educar a nuestros pares sobre nuestros derechos como personas con veía H pero siempre también recordando nuestros deberes y responsabilidades no sólo con nosotros mismos pero también con la misma sociedad sea tenemos derecho a recibir un medicamento y atención adecuada pero también tenemos el deber de tomarnos ese medicamento de seguir las instrucciones y también de protege eran las otras personas ni prevenir nuevas infecciones

Voz 1667 27:46 a dar información no para acabar con ese estigma discriminación en la sociedad no que yo creo que lo más importante es informar a la sociedad de cuáles son los riesgos que que es lo que se puede no se puede hacer no Erika

Voz 21 27:57 yo creo que ha ayudado mucho el tener caras locales en gente que ha que ha salido digamos de públicas con su diagnóstico porque muchas veces las personas lo ven como algo tan lejano a ellas o algo también tan foráneo Ia ir al darse cuenta que puede ser cualquiera Un sino una persona cualquiera que no cimas llenarían también ver que venga una persona con veía H en el cual no está no lo tiene marcado en la cara ni tampoco se les puede reconocer a simple vista que es una persona que vive con veía H le abre los ojos a muchas personas y las hace concientización hace de la situación y también de los riesgos que estamos

Voz 22 28:39 todo usted ha tenido que abren los ojos a mucha gente

Voz 1667 28:41 como lo ha hecho

Voz 21 28:43 bueno yo yo digamos a mi historia de vida fue digamos muy interesante porque yo a raíz de estigma y discriminación yo salí de mi país emigré a otro que fue a Méjico tan en tuve que vivencias muy muy muy difíciles para sobrevivir tuve que ejercer el sexto servicio me vi envuelta en un mundo de drogas ambiente estuve en una cárcel a situación de vivir en ese ambiente a a cuando fidedignas de cara en el noventa y cinco yo digamos en esa fecha la esperanza de vida era seis meses dos años ir mes recuerdo muy bien la primera vez que yo vi en las salas de espera a una persona que sonreía tenía un niña en sus brazos que también vive ya con veía Cheij esta persona estaba contando chistes a todos y tratando de sacarle una sonrisa a todos contaba los planes que tenía para el futuro eso me abrió mis ojos y eso despertó una chispa dentro de mí que yo también quería ser como ella que medió es esperanza de que si hay un futuro porque hasta ese momento pues yo no tenía planes para el futuro yo decía buena en estas seis meses a dos años voy a hacer todo lo que no echen vivida voy a disfrutar al máximo y también voy a tener una oportunidad de hacer algo bueno conmigo y con los demás pero hasta que conocí a una persona que te que se veía genuinamente Félix que el VIH no le impedía hacer planes a futuro no tenía esa esperanza IS vista para futuro himen me propuse ser esa persona que ese mensaje de esperanza a otras

Voz 1667 30:23 hasta la seguramente que ese sentimiento ha repetido más veces no porque usted trabaja con colectivos marginales en riesgo como homosexuales perseguidos como mujeres que ejercen la prostitución como drogodependientes por quién se siente más olvidados estos grupos por sus gobiernos quizás por las farmacéuticas por la sociedad

Voz 21 30:41 yo creo que en de los diferentes grupos viene son disfraz diferentes experiencias pero yo pienso que que más bien cuando está hacen en ese ambiente y sumergida en estas problemáticas te sientes olvidado por todo el mundo te olvidas hasta de ti mismo entonces cuando encuentras una persona que cree anti Ike no te está obligando a cambiarse no te está dando palabras de educación te está dando información para que voz tome una decisión educada es es lo que hace un cambio es es lo que genera cambios depara para él en eso yo creo que la población es digamos más difíciles si te puedo decir en el Caribe son aquellas de poblaciones LGBT porque en muchos de los países caribeños tenemos leyes que criminalizan incluso con cárcel a las poblaciones de Better Mi país hasta hace poco tenía una ley que la sección cincuenta y tres del Código Penal que castigaba con diez años de cárcel en cualquier a ese contacto sexual que fuera contra natura el libro diez del Código Penal definían sexo contra natura cualquier sexo que no fuera penden vagina en posición misionera o sea que todo lo demás era castigado con diez años de cárcel esto se le metía mucho temor a la a la comunidad LGBT ir obviamente las chicas trance eran las más visibles las más perseguidas pero también le brindaba un ambiente que facilitaba la extorsión por parte de autoridades donde extorsionada van a personas gay por ejemplo con tal de decirles es si no me das tanto dinero te te acuso siendo das este dinero de de que estaba de esta ley había corrupción en las mismas

Voz 1667 32:30 fuerzas de seguridad entonces Zin comentado antes

Voz 21 32:33 otros países de la región está plagado por corrupción pero muy importante también porque nosotros fuimos muy exitosas para derogar esta ley es porque los vimos de una desde una perspectiva de salud pública porque estas leyes impedían el acceso a Cuba a prevención y tratamiento del ahí H en estas poblaciones porque no vas a ir a una institución de gobierno en un hospital de gobierno hacerte una prueba de VIH o a buscar tu medicamento si sabes que es es una institución de gobierno y sabes que vas a tener que admitir que es un criminal ante esta instancia una de las primeras pruebas que te hacen de las primeras preguntas que se te hace cuando vas a ser una prueba es con quién ha mantenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo del otro entonces es automáticamente estarías admitiendo que era un criminal por suerte muy país gracias al Fondo Mundial ya a otras instancias de cooperación internacional en agosto pudimos dar en agosto de este año pudimos de rogar esa ley

Voz 1667 33:33 te llamaremos en dos mil treinta para celebrarlo

Voz 21 33:35 esperemos que antes gracias torero gracias de nada gracias por invitarme

Voz 23 33:40 hora veinticinco punto de fuga y quiere decir Pablo que por cierto

Voz 1715 33:43 era el derecho a la libertad sexual sí

Voz 1667 33:45 está ganando terreno poco a poco un dato para demostrarlo hasta setenta y tres países han incorporado leyes contra la discriminación del colectivo en el ámbito laboral veintitrés han aprobado la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo Alemania por ejemplo ha sido uno de los últimos países todo esto que son leyes pues claro repercute después a pequeña escala hasta el punto de convertir a personas como Jennifer en un ejemplo de su barrio María Eugenia Vílchez nos la presentó desde Córdoba

Voz 20 34:34 tan tan tan ah a corto Pablo Morán

Voz 1667 35:49 en demasiadas ocasiones el estigma que soporta una persona a un colectivo determinado nos impide ver el valor que aporta a la sociedad el verdadero reto es romper esos prejuicios y apreciar el bien que esa persona ese colectivo en los ofrece ese es el objetivo que se ha propuesto la Casa de la Juventud de Córdoba en el distrito sur de la ciudad es uno de esos barrios que soportan ciertos estigmas y que ahora se rompen con en el proyecto made in barrio una iniciativa que ha cubierto las fachadas de ese área con referentes sociales de todos los ámbitos del deporte de los derechos sociales de la cultura Radio Córdoba María Eugenia Vílchez buenas noches

Voz 6 36:25 hola bable buenas noches de que barrio estamos hablando

Voz 1667 36:27 qué nos puedes contar del Distrito Sur de Córdoba

Voz 6 36:30 pues he aquí en Córdoba como ocurre Pablo casi con otras ciudades donde hay barrios en el sur pues tienen una carga una historia nunca lo han tenido fácil por darte un dato estadístico podríamos decir que el Distrito Sur engloba tres barrios Sector Sur barrio de Guadalquivir y Campo de la Verdad más de veinticinco mil personas viven en este distrito un distrito en el que la crisis por cierto ha hecho tragos y si os acordáis de aquel reciente estudio que hacía el INE en el que se enmarcaba en el mapa de España a las ciudades y los barrios con menos renta del país pues este es uno de ellos Córdoba apariciones estudio como una de las provincias españolas con la renta media más baja por habitante en el caso del Distrito Sur no llega a los dieciséis mil cuatrocientos euros aquí las ONGs lleva mucho tiempo trabajando en zonas de exclusión este barrio tiene esa dualidad que es un barrio con muchas necesidades pero a la vez es un barrio joven que tiene vitalidad que lucha por salir receptiva que hay una generación nueva que ha nacido aquí a la que le gusta el barrio que vive intensamente el Distrito Sur hice empañada en cambiar la imagen que tenemos desde fuera no

Voz 1667 37:29 de qué se trata ese proyecto exactamente que es made in barrio

Voz 6 37:31 pues este proyecto el impulsa Pablo el Ayuntamiento la Casa de la Juventud una empresa que se llama a las seis en la playa lo que quiere es revitalizar la imagen del Distrito Sur con fotografías murales gigantes Kassem bueno pues en las paredes de las viviendas en Paredes de zonas que antes estaban degradadas esas fotografías son fotógrafo es que representan a jóvenes del barrio este proyecto ha sido un proceso muy largo en el que han intervenido varios artistas el fotógrafo barcelonés Joan Tomás un artista visual cordobesa que es Beatriz Sánchez y el fotoperiodista jerezano Carlos de Toro que ya tiene experiencia en este tipo de murales gigantescos porque en papeleo Jerez no sé si lo recordáis hace unos años con su arte retratando en este caso artistas flamencos aquí en el caso de Córdoba han escogido jóvenes que destacan bueno pues como deportistas como educadores como artistas con emprendedores jóvenes que aportan valores a su entorno de los que el barrio se puede sentir completamente orgulloso

Voz 1667 38:24 así quiénes son los protagonistas de esos murales

Voz 6 38:26 me voy a poner tres ejemplos Pablo María Ballesteros ha sido campeona de España de taekwondo tres años consecutivos la suya es una historia como hombre ver comprender como cualquier la deportista de de élite y deportista joven de sacrificio de esfuerzo y de llegar a las cotas más altas de su categoría pero aun así no olvida su barrio ni siquiera para entrenar vamos a escucharla

Voz 26 38:47 bueno barrio supone mucho en realidad porque a él lo lo que me apoyaba tira p'alante cuando yo llegaba a dar algún campeonato Arco y asociaciones del barrio como mujer de hoy me hicieron un homenaje me

Voz 6 39:08 me motivaron dice que ese aliento es lo que le ayuda a seguir para adelante los momentos bajos luego tenemos a Rafael Martínez que es cantaor flamenco emprendedor hace un par de años apostó por una pequeña tienen para el Campo de la Verdad una tienda de ultramarinos y alegría en su barrio de

Voz 27 39:23 toda la vida siempre va a romper hielo lo primero que pregunta es que si soy yo o oye eres eres acuerde la foto yo siempre digo lo mismo digo pues mira si no soy yo se parece un montón a mí porque pero sí si la gente la gente pregunta está muy contenta hay la verdad le ha gustado la iniciativa

Voz 6 39:39 bueno es que esta iniciativa son Morales gigantescos cuando ves a tu vecino retratado en ese mural te da una alegría tremenda no la última en llegar el último mural que se ha instalado es una mujer de bandera podríamos decir además eh se llama Jennifer Escobedo es una mujer gitana transexual un auténtico ejemplo para el barrio una mujer que quiere que su moral que has sido el último en instalarse en el Distrito Sur sirva para derribar los mitos de las falsas creencias sobre los transexuales que tenemos en esta sociedad

Voz 23 40:09 vamos a hablar con ella pero antes vamos a dejar que ella misma que ella misma se presente

Voz 28 40:17 me he Yago de veces tengo veintiséis años yo soy de Córdoba que desató

Voz 29 40:23 vengo de una gitana

Voz 30 40:25 bueno era decirlo quedarme del intento se pregunta es el miedo el que va a pasar familias se te va a dar de lado se te va a haber solas sólo contaba con el apoyo de mi madre que ya siempre hay que estar ahí preguntándome diciendo que no pasa nada que seguimos adelante imparten familiar me hace esto le costó más tiempo aceptando estuco empezaste igual que tú está preguntando ahora entonces la calle me alegra que que me pregunten vete señalando discriminar mi que me preguntéis para que que ellos entiendan leer y no por ser transexual o por ser gay o lesbianas va a hacer menos gitana o va a darle vergüenza tu familia y a yo tu raza no que te pongan una etiqueta sin conocerte tienden a jugarte sin tratarte sin saber cómo tú eres ir mucha gente ignorante que no tiene gracia

Voz 31 41:21 formación suficiente de de lo que te está viviendo empiezan ha hablado a señalar sin saber de lo que Barthez pero yo lo estoy llevando bien te llevan de lo mejor que puedo dando la buena imagen que puedo dar

Voz 30 41:33 hizo un ejemplo a seguir que que no se tiene que avergonzar de mí porque no estoy haciendo nada para lo que se tiene que avergonzar a ellos

Voz 7 41:43 Jennifer Escobedo buenas noches

Voz 1667 41:47 tú cómo te ves en ese mural así en grande tu cara

Voz 32 41:51 fue bueno muy bien creo y me impresionó mucho porque verte así unas fotos gigantes impresiona pero me gustó mucho y me gusta lo mucho las fotos que me hicieron identifica así a esa imagen

Voz 33 42:07 digo que te ves guapa Jenni

Voz 32 42:10 sí claro guapa ahí me dio es una foto que que identifica mucho con la bandera con el pintalabios espejo

Voz 1667 42:20 más por lo que significa no aparecer en ese mural porque significa que eres un ejemplo a seguir en ese barrio una heroína de barrio con todo lo que has debido pasar no que supone para ti

Voz 32 42:31 sí bueno yo no lo veo tanta sí pero sirve lo también viendo y ahí me alegra máquina para que para que sepan de mí se tal ese tema ahí se vaya informando la gente llegue ha de de mucha gente que no conoce de este colectivo por este tema conoce bien la cosa

Voz 1667 42:52 tú misma decías en este en el fragmento el vídeo no que que que acaban de escuchar nuestros oyentes que tú entendías porque la gente te señalaba no te preguntaba no

Voz 32 43:02 claro que tengo han sin conocerte una etiqueta aquella edad hablan se ahí sólo se quedan con lo malo no con lo que conocen malo ir no sabe verdaderamente

Voz 33 43:17 cómo va el tema porque crees que te han elegido ya

Voz 1667 43:21 Deferr

Voz 32 43:23 pues porque creo que tengo una Itu interesante que contar de que no se tiene mucha información de del colectivo para que así la gente lo entienda mejor ya eso no que que Vitoria tiene tiene mucho que contar para que para tomar ejemplo de de madre así que para que haya te lo dirán sí

Voz 1667 43:50 al izar la situación no María Eugenia también en en ese barrio de flor

Voz 6 43:54 sí era lo que ella decía no hay veces en las que tenemos que dar demasiadas explicaciones sin embargo gays y lesbianas ya han conseguido algo que nosotros todavía no tenemos no es algo muy interesantes ya era era un poco lo que nos decía cuando fuimos a ver el mural graves y Jennifer nos decía eso para qué crees que va a servir esto pues para que se normalice la situación de los transexuales sobre los que hay muchos mitos no parece todavía no

Voz 32 44:23 si el mito a eso pues que la gente tiene muy poca información de de lo que a ser transexual que que yo lo que quiero es que sepamos podía porque MoMA al al grado no estaba estaba en un eh sepan que se ha pasado normal y corriente detectó la es un capricho que zonas porque es lo que era un perturbado que me creado lo que tú sientes que no lo para evitar no va a poder media

Voz 1667 44:54 qué significa ser transexual gitana a la vez

Voz 32 44:59 sí me enfrentaba mucho pero desde el principio tuve un principio muy duro para salir adelante porque lo que te digo aquí en Radio Adame nada no no se sabía ni siquiera lo que era una persona transexual lo tenían el significado de la palabra ni siquiera John porque cuando era pequeña yo no sabía expresar lo que sentía si no pasa esto porque no sabíamos nada de eso tuvimos que está buscando ayuda profesional como psicólogo yendo a colectiva que me ayudarán ir hasta que empecé pues ella todo como una locura estamos perdidos y no sabíamos qué hacer

Voz 1667 45:47 pero tu madre está tu madre ha estado ahí siempre no hay a tu lado

Voz 32 45:51 sí lo he mi le ya que fue ella la que de pequeña que preguntada Hay expresarme me llamó a psicólogo hasta que alguno de ellos pues fueron lo que asesoraron más o menos el tema y novillero lo que había

Voz 33 46:10 cómo se llama tu madre que Enrique

Voz 32 46:13 ETA se dicen

Voz 1667 46:16 muy orgullosa está Enriqueta Albert en ese mural Jennifer

Voz 32 46:21 ellas dice que esa Benigno de de toreo que luchaba por donde llegado pero ahora con esto más todavía porque es un proyecto muy bonito me sentía muy bonita ha con los medios de comunicación y tal pues ella está muy orgullosa de la labor que estoy haciendo ahora

Voz 1667 46:42 indicó que siempre ha dado con las vecinas de hija y ahora más todavía con más motivo que es un referente en el barrio

Voz 32 46:48 vaya si ahora bueno incluso con gente que no reconoce que que me está conociendo abraza el mural ella debe social sociales vive comentarios positivo de apoyo y eso ella le encanta está muy orgullosos padece de cara lavada

Voz 6 47:04 la verdad es que cuando la reacción de la gente es muy interesante en cualquier en cualquier zona en la que se ha colocado y cualquier persona a la que han escogido porque ha habido como todo un proceso de selección de las personas más adecuadas del barrio en el que han participado los propios vecinos del barrio entonces lo lo han votado ellos lo sienten ellos como propio y la verdad es que ahora están encantados no es más están mostrando orgulloso su barrio que es algo que no podían hacer años en años anteriores y eso ha hecho que cambie muchos muchos conceptos de dentro y de fuera e importantes

Voz 1667 47:38 pero estoy seguro ya ti Jennifer se has tenido ya la oportunidad de que se te acerque alguien algún chico alguna chica en una situación similar a la tuya que está atravesando una situación similar a la tuya halladas las gracias no por por dar este paso y convertirte lo dicho referente del barrio

Voz 32 47:55 sí bueno personalmente volata lleno pero en las redes sociales si me mandan petición de manda mensajes para mi apoyo contarme su situación decirme que gracias a alguien que me llega así que está en su comienzo que que te hayan tenido éxito de Times segura me recuerda a mi lado cuando yo empecé que es muy difícil yo quiero que el momento más complicada detuviera cuando empieza que está muy perdida muy muy emocionada bastante

Voz 3 48:29 aquí la entrega de demostrar

Voz 1715 48:31 a esta cita semanal con ese otro mundo que también importa que también debe importar y que resume cada semana el programa Punto de Fuga

