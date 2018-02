Punto de Fuga: Los colectivos armados de Venezuela (10/09/2017)

Voz 2 00:00 Peña

Voz 1667 00:18 el rugido de un motor parecido a éste suele indicar que andan cerca actúan en grupo y se han convertido en uno de los agentes clave para Nicolás Maduro son una nueva versión renovada de las guerrillas latinas ejercen la extorsión el contrabando están armados este domingo si hablamos de los colectivos armados de Venezuela

Voz 0407 00:40 la represión en Venezuela tienen un rostro militar uniformado y tiene un rostro civil uniformado

Voz 0407 00:51 ah sucias que se encarga de intimidar a la población que hace mucho más difícil lo que es la protesta

Voz 0407 01:02 sencillamente su propósito es someter a la población a partir del miedo cuando la población se levanta a los cuerpos policiales militares o cuando los propios cuerpos policiales algunos militares saben que tienen ciertas reglas que cumplir y que no pueden excederse entoces se apela por estos grupos para la acción violenta y criminal

Voz 1667 01:26 han sido habituales en las imágenes de los disturbios en Venezuela que hemos visto este verano ejercen la represión contra los opositores Naciones Unidas les vincula con Al menos veintisiete muertes y la tortura y los malos tratos que se producen en el país de forma sistemática su historia su papel dentro de la actual crisis de Venezuela Nos va a ocupar en este primer punto de fuga de la temporada vamos con él

Voz 7 01:49 en el programa de hoy os presentaremos a los casara perseguidos por el Estado Islámico por los talibanes alzar a Pep con eh los casara no podemos vivir en Afganistán es muy peligroso no les gustamos todos más tú la mayoría son racistas yo tengo esta cara creo que el racismo es una enfermedad

Voz 9 02:19 Vitolo no tengo país donde está mi padre my country

Voz 1667 02:24 son la minoría étnica de Afganistán y Pakistán que no han dejado de escapar toda su vida son la tercera minoría de estos países y son perseguidos por su cultura por su apariencia física decenas de miles han huido de su hogar Sara Selva se los ha encontrado en Grecia y hablado con ellos sobre su historia a enseguida nos lo cuenta volveremos también a Camboya

Voz 10 02:45 a su yo suyo ingrata

Voz 11 02:47 además tu a mis padres también vivieron esa época la de los jemeres rojos ellos eran gente local es decir se puede decir que formaban parte del grupo de afortunados porque por lo general a las personas que se movieron en las aldeas se salvaron por lo general los policías o los soldados eran más cuidadosos pero también es verdad que si cometía el más mínimo error te podían ir

Voz 1667 03:08 hace justo un año que iniciamos temporada adentrando no se los horrores del genocidio de los jemeres rojos doce meses después la periodista que nos lo contó ha viajado a Camboya ya vuelto con más información de este régimen y de cómo se está luchando contra la impunidad en ese país esa periodista es Marisa López y nos va a acompañar a unos minutos para contarnos qué ha aprendido estaremos en Turquía territorio comanche entre otros para los periodistas

Voz 12 03:32 ahora mismo hay cientos de cuatro periodistas detenidos siendo así el país del mundo donde más informadores permanecen en prisión desde desde el fallido golpe de Estado se encerrado ciento cincuenta medios donde la censura caminan Carsa Internet y sitios web como Quiteria han sido cerrados

Voz 1667 03:48 el caso de Jansa Yassin nos hace mirar de nuevo a este país y al Gobierno de Erdogan que ejerce su represión casi como ningún otro contra quién informa bueno estamos de vuelta bienvenidos de nuevo a este mundo que también importa comenzamos

Voz 17 06:43 han perdido la vida veintiséis venezolanos cuatro adolescentes veintidós años estos hechos ocurridos la mayoría de los dictados salvo seis estados no ha habido ningún foco de violín

Voz 18 07:02 no tenemos ninguna vinculación con el Estado venezolano con una fuerza armada nació

Voz 19 07:09 tal cuántos hombres conforman estos colectivos del veintitrés de enero de los cuales

Voz 18 07:15 primero tampoco armado sino con la Constitución segundos se secreto militar evidentemente crucero puedo revelar

Voz 1667 07:28 los han visto este verano en televisión seguramente cuando hablaban de Venezuela se mueven en moto con ropa negra y roja algunos con la cara cubierta e intimidan impugnando armas son los colectivos armados la guerrilla urbana guardiana de la Revolución Bolivariana que actúa contra la oposición Naciones Unidas habló de ellos este mes de agosto cuando detalló su investigación sobre la violencia en Venezuela informa Claudia Ortega

Voz 2 07:52 descargas eléctricas golpes con cascos

Voz 0809 07:54 Torrassa detenidos esposados presos colgados de las muñecas y hasta amenazas de muerte y violación son algunas de las prácticas recogidas en el informe encargado por la ONU sobre la situación en Venezuela y que han llevado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas a concluir que las fuerzas de seguridad venezolanas han empleado un uso excesivo y generalizado de la fuerza contra los manifestantes según la ONU desde que se iniciaran las protestas contra la constituyente de Maduro el pasado mes de abril sea maltratado de forma sistemática y generalizada a miles de personas ya detenido de forma arbitraria al menos a cinco mil es que Naciones Unidas también denuncia torturas en las prisiones porque dice hay indicios de tratos crueles inhumanos o degradantes a los detenidos además la ONU el responsabiliza a las fuerzas de seguridad del país de cuarenta y seis de las ciento veinticuatro muertes que se han producido en esta oleada de protestas y afirma que la violencia de algunos manifestantes no justifica en ningún caso estas prácticas este informe el primero de estas características que encarga Naciones Unidas ha tenido que ser elaborado a distancia desde Ginebra Ipanema porque el Gobierno de Maduro no permite al Comisionado para los Derechos Humanos acceder al país desde hace cuatro años

Voz 1667 08:58 pues vamos a hablar con una compañera que ha visto cómo actúan estos colectivos armados en la calle es nuestra compañera de Caracol Radio Elia Angélica González Angélica buenas noches

Voz 20 09:09 hola muy buenas noches Pablo

Voz 1667 09:11 estos colectivos armados se dejan notar no no no pasan desapercibidos

Voz 21 09:15 así es actúan de forma impune de hecho vivíamos que incluso con la anuencia de la propia seguridad de la Guardia Nacional que ya está prácticamente aplicando un patrón donde en efecto ellos y hacen de las suyas enfrente incluso de los ojos de la propia Guardia Nacional y ellos ni siquiera se inmuta en para poder detenerlos de todas formas es una cosa que hemos venido viendo ya prácticamente como un patrón Ellos en por ejemplo en el Tribunal Supremo de Justicia donde sufrió la agresión eso era lo que había pasado justamente voy a salir un grupo de colectivos a agredir a los estudiantes que estaba manifestando frente a la Guardia Nacional ellos actuaban impunemente golpeaban tenían armas las incluso usaban algunos listones de aluminio que habían sacado para golpear cámaras y golpear a la gente y la Guardia Nacional pues ni se inmuta

Voz 1667 10:10 o sea que tú tuviste un encontronazo directo con ellos no un acercamiento al menos

Voz 21 10:16 así es así es de hecho uno de ellos me sacó un arma pidiéndome que guardaba el teléfono justamente para que no hubiese registro visual de lo que estaba pasando pero ya hemos visto que esto pasa no solamente en el Tribunal Supremo de habitualmente vemos este comportamiento sino también allí frente a la fiscalía cuando estaba en su momento Luisa Ortega Díaz ya ella no está IU también ocurre en prácticamente todas las zonas que son de edificios gubernamentales hay que hacer la salvedad que éste estos edificios están ubicados en zonas que los llaman zonas de seguridad donde no se permite marchar no se permite hacer manifestaciones y protestas justamente porque son edificios en zonas de seguridad pero si se permite que estas personas de civil que no están en ningún caso identificadas sino que se autodefinen como colectivos poesía actúan impunemente

Voz 1667 11:04 Elia Angélica cuéntame una cosa de dónde sacan las armas estos grupos

Voz 21 11:10 nosotros hemos tenido varias versiones de personas que dicen que en efecto estás armazón entregadas en zonas populares con personas que coordinan estas entregas de armamento y que de alguna forma pues se las hacen llegar a cada una de las personas que están matriculadas registradas en estos en estas organizó son es de colectivos y en cada una de las zonas populares debo decirte que en estas zonas son entre diez o veinte colectivos que supuestamente se encargarían de Obras Sociales de de cosas como por ejemplo que la gente se registre en las distintas misiones del Gobierno o adelantar algunas obras que son necesarias para las localidades pero que en definitiva no ocurre eso sino que son personas que se están armando que están obteniendo armas de forma ilegal ir al margen de la ley por supuesto pero además entregadas directamente por grupos oficialistas que están permitiendo que esto ocurra

Voz 1667 12:05 no contra quienes actúan Elia Angélica

Voz 21 12:08 pues básicamente contra opositores contra todo aquel que esté contraviniendo pues de alguna forma lo que es la política oficial porque ellos dicen que van a defender la revolución como sea como sea implica también la utilización de armas siempre

Voz 1667 12:23 dar actúan contra lo eso presentarse sin preguntar digo

Voz 21 12:28 sí y además porque si los opositores de alguna forma anuncian que es lo que va a nacer si tienen una manifestación una protesta sí sí tienen previsto hacer algo que justamente muestre cuál es su reto acaso su posición frente a políticas oficiales pues allí aparecen Si son edificios gubernamentales aparecen estos colectivos actuando muy rara vez ocurre cuando estás María estaciones se realizan en sonase por ejemplo opositoras las zonas del este de la ciudad básicamente porque allí no hay posibilidad de que actúen en principio por la cantidad de gente que participa y en segundo porque no es su zona habitual de participación con sin embargo sí sí ocurre muy regularmente en zonas como por ejemplo Miraflores que que es el el Palacio de Gobierno también ocurre regularmente en zonas como la vicepresidencia el mismo Tribunal Supremo la Fiscalía General de la República hay lugares por ejemplo cerca de la Asamblea Nacional que estar ubicados incluso con prácticamente con un centro de actuación con con un lugar donde tienen monitores tienen personas tienen algunos panfletos allí cosas que entregan a la gente son prácticamente como un centro de operaciones eso es muy cerca casi en la esquina de la Asamblea Nacional lo que llaman la Esquina Caliente esto desde hace mucho tiempo se conoce así es un lugar prácticamente vetado para opositores y algunos reconocidos pues es prácticamente atacado al instante

Voz 1667 14:03 ahí ahí va no porque a lo largo de este verano Elia Angélica

Voz 6 14:07 con con con toda la conmoción que que hemos vivido en

Voz 1667 14:11 en Venezuela con la con la instauración de la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro hemos visto estos colectivos pues con mucha actividad en las calles de Caracas principalmente no tuberías que han incrementado su actividad y con los últimos acontecimientos

Voz 21 14:25 sí yo creería que hay una acción coordinada e incluso entre la Guardia Nacional y también las personas las personas de los colectivos para poder detener estas manifestaciones amilanar las a mermar las de alguna forma y que ellas no puedan pasar en ciertas zonas de Caracas yo te puedo explicar que en la ciudad de Caracas hay una situación eh específica donde eh pues practicamente a la gente no suele permite pasar de un lugar a otro porque se dice que es Sónar revolucionaria que es trinchera del Gobierno y por tanto la gente no puede manifestar no puede marchar después de una zona específica de la ciudad de Caracas por eso tú ves que diariamente en estos últimos cuatro meses habían enfrentamientos arremetidas en zonas prácticamente similares y no era el autopista Francisco Fajardo al alto dura ya de el recreo es conocido en la zona de Caracas fue será un poco más cerca de Chacao del este de la ciudad pero no se les permitía de ninguna forma tocar el oeste o el centro de la ciudad capital porque porque se cree que sin trinchera del Gobierno y es allí donde se ve la actuación en muchos casos de los colectivos en otros por supuesto de la Guardia Nacional con sus equipos antimotines ha ocurrido durante estos últimos cuatro meses que por supuesto hemos visto esta cifra alarmante de muertes que hay algunos que han actuado de forma impune en sus motocicletas pasan por unas zonas específicas donde hay manifestaciones sacan sus armas disparan han matado personas pero esas personas no han sido nunca llevadas ante las

Voz 22 15:59 es exacto Naciones Unidas les vincula de hecho

Voz 1667 16:01 en su informe de de este verano al que hacíamos referencia antes les vincula con torturas e incluso con una veintena de muertes en las calles de Venezuela Elia Angélica para acabar que que que que dice la gente que dice la sociedad venezolana tiene más miedo a estos colectivos y están más intimidados por estos colectivos o les apoyan por lo que hacen

Voz 21 16:20 sin duda son grupos que generan miedo para eso fueron creados son grupos que cuando actúan la gente se repliega y evita participar evita estar en zonas donde está personas pueden estar actuando saben de qué son capaces han sufrido las consecuencias de sus actuaciones han sido víctimas de sus disparos de sus amedrentamiento de sus amenazas la gente tiene mucho miedo a estos grupos colectivos porque saben en efecto que tienen capacidad de fuego y que además son personas que no amenazan en vano que actúe

Voz 1667 16:54 Elia Angélica González compañera muchísimas gracias por tu ayuda

Voz 21 16:58 vale Pablo gracias

Voz 23 17:08 son su convicción democrática sus Boris quiso amor por vez suena quieren estar armado hasta los en Venezuela sobre estos colectivos estas bandas criminales aquí en el propio Estado Julián suministrado las armas se las

Voz 18 17:26 no tenemos ninguna vinculación con el Estado venezolano con las Fuerzas Armadas

Voz 19 17:33 nacional Tim cuántos hombres conforman estos colectivos desde el veintitrés de enero de los primeros

Voz 24 17:52 lo que está establecido después de aquella primera de que el primer sondeo preciso en dos mil tres dos mil cuatro no ocho nueve grandes colectivos sobre cien entonces hizo armada ve o desactivar esto es muy compleja

Voz 1667 18:12 sumar una vez más una del sociólogo Roberto Briceño León que es director del Observatorio Venezolano de la Violencia buenas noches señor Briceño

Voz 0407 18:22 buenas noches Pablo saludos para ti para todo

Voz 1667 18:24 sí escuchábamos en en un montaje en este montaje elaborado por nuestro compañero Javier Bañuelos una voz que apuntaba a la existencia de más de cien colectivos armados en Venezuela avala usted esa cifra o diría que incluso hay más

Voz 0407 18:41 pudiera ser esa cifra pudiera ser más no lo sabemos también depende del el tamaño Q1 era asignarle hay algunos grupos más grandes otros menos pero sí existen podemos hablar de más de cien grupos paramilitares en en el país que asumen el nombre de colectivos

Voz 1667 19:04 cuál es su origen señor Briceño el padre de estos colectivos es Hugo Chávez no

Voz 0407 19:10 bueno no no realmente los lo con el nombre de colectivos quizás si estos son los grupos paramilitares que derivan de la guerrilla urbana de los años sesenta Iker fueron conformando en las ciudades son grupos que creen en la lucha armada para la toma del poder que que han tenido eso como modelo que han tenido vínculos con los movimientos guerrilleros de otros países latinoamericanos y que se mantenían en el país con con mensajes propios de lo que esa la lucha amada para la toma del poder eso cambió con el momento de la llegada de el presidente Chávez que les empezó a dar apoyo dio entrada oficial de alguna manera los financió bajo formas muy distintas porque hay algunos que se llaman colectivos que no tienen propiamente una función nueva armada militar o por lo menos no aún no abiertamente pero todos ellos han tenido un aval durante este tiempo ir siempre fueron un un segundo brazo o una una por un un una un brazo de acción para el Gobierno y para la acción sucia por parte de los cuerpos de seguridad

Voz 1667 20:28 es el gobierno el mismo chavismo el que les está proporcionando armas estos grupos señor Briceño

Voz 0407 20:35 bueno eso no es posible nunca sour o firmarlo tenemos una en informaciones que hay algunas que vinieron eh algunos tenían más de desde tiempos previos a la llegada de Chávez provenían de los vínculos con la guerrilla con la guerrilla colombiana con la con lo que eran los movimientos guerrilleros latinoamericanos posteriormente se sabe que ha habido un apoyo yo de por parte de algunas gobernaciones esa idea algunos alcaldías que le han ofrecido estas armas id el presidente Chávez siempre tuvo la cruda la idea de crear un grupo paramilitar que después llamó la milicia eh que era como un grupo privado paralelo al ejercito y en ese sentido ellos conformaban este papel el sus relaciones con el presidente fueron muy en algunos momentos muy variada porque en algunos de ellos no se dejaban de controlar completamente y cómo lo quería lo hubiese querido lograr el presidente Chávez pero lo que sí podemos muy claramente destacar es que no han no han existido formas abierta claras una acción de gobierno evidente para quitarle las artes entonces sino podemos asegurar que se las dieron por lo menos y podemos asegurar muy claramente que no han hecho opciones importantes para quitarse

Voz 1667 22:05 claro porque eso plantea un problemón de futuro para para Venezuela Noel cuando llegue el momento el día después ya que desarmar a estos grupos no será eso posible señor Briceño

Voz 0407 22:17 bueno si es posible no es sencillo e inclusive bueno no le ha sido sencillo en la relación con estos grupos por parte del propio Gobierno este ir por parte el propio partido Gobierno eh porque esto grupo tienden a tener su propia autonomía aquí tienden a tener negocios que van más allá de la única función política es decir ellos mucho de estos grupos han estado vinculados a lo que es en la extorsión el control territorial e algunos de sus grupos fruta a actúa claramente en el tráfico de droga o en el cruel el pequeño mercadeo de la droga en las ciudades es decir hay negocios mucho más allá de lo político vinculados al grupo

Voz 1667 23:09 exacto iba mucho más allá de las armas las estructuras mucho mayor Naciones Unidas vincula estos grupos señor Briceño con la muerte de una veintena de personas aproximadamente que cifras manejadas manejan ustedes en el Observatorio Venezolano de la de la violencia coinciden con las de Naciones Unidas

Voz 0407 23:24 el casos han podido documentar la represión en Venezuela tiene un rostro militar uniformado y tiene un rostro civil uniformado que se encarga de muchas de las tareas sucias que se encarga de intimidar a la población que hace mucho más difícil lo que es

Voz 6 23:46 la protesta ciudadana porque bueno

Voz 0407 23:50 sencillamente su propósito es someter a la población a partir del miedo cuando la población se levanta a los cuerpos policiales o militares o cuando los propios cuerpos policiales algunos militares saben que tienen ciertas reglas que cumplir y que no pueden excederse entonces se apela por estos grupos para la acción violenta ahí criminal

Voz 1667 24:13 y lo hacen con la connivencia de las fuerzas de seguridad no porque nos contaba hace unos minutos Elia Angélica a nuestra compañera que los colectivos armados se plantan frente a una manifestación opositora por ejemplo y actúan frente a a las a las fuerzas de seguridad que no toman cartas en el asunto

Voz 0407 24:36 así es bajón bajo el el total amparado complicidad acta de los cuerpos policiales que no que no hacer nada o inclusive que los acompañan en las en las actuaciones ir claramente uno puede ver no se trata de cuerpos militares ni de cuerpos policiales sino de otro tipo de individuo que tiene un nivel de violencia hizo un nivel de impunidad mucho mayor del que pudiera tener un militar uniformado que sea he visto o que sea filmado fotografiado disparando matando o torturando a un

Voz 1667 25:20 esa violencia señor Briceño también función en clave interna como son esos grupos de puertas para dentro

Voz 0407 25:29 la composición es una composición variada hay colectivos que no están vinculados a la a la a la lucha armada y que han se han dedicado el control territorial son organizaciones piramidales muy muy poderosas muy fuertes en algunos casos su control territorial están amplio que tienen circuitos cerrados de televisión en otras obtienen radios tienen televisoras y hay algunas de esas radios muy poderosas en en su potencia ya para transmitir mensajes y mensajes elogiosos de la de la de la de la de la guerrilla de las armas y de la violencia cosa que resultó muy paradójico en los últimos años porque era todo un elogio de la lucha armada cuando quiénes lo estaban avalando y amparando eran ya eran Gobierno no no eran pudieran un movimiento guerrillero este entonces tiene una organización muy piramidal muy muy fuerte Kung con vínculos políticos hacia al a locales y con vínculos políticos a nivel nacional in no se sabe que por mucho tiempo lograban iría atenderá Reuniones en el propio Ministerio del Interior ingente y pro que otros militares se molestaban de cómo era posible que aquellos grupos estuvieran asistiendo a reuniones en el Ministerio del Interior bueno porque se trataba de eso de una una connivencia incial de una de un acuerdo de una vinculación muy estrecha con el Gobierno y con la política del Gobierno de tres de llevar la lucha de la lucha armada no sólo el país donde eran Yago gobierna los sino a otros a otras a otras regiones y a otros países en cursiva en alguno de ellos esté uno de estos grupos logró construir una estatua al fundador de la guerrilla colombiana Tirofijo Marulanda esa estatua fue inaugurada a unos pocos cientos de metros del palacio presidencial con la asistencia de funcionarios de diputados de personalidad es vinculadas al Gobierno entonces hay hay hay un concepto nuevo Ehud claramente hoy se ve que es una práctica pero además hay un concepto una manera de entender la política en términos de guerra en términos de destrucción del enemigo en términos de imposición por las jueves la de una determinada eh postura política no en los términos como uno puede entender la democracia como acuerdo como diálogo como negociación como manera al final pacífica de resolver conflictos de convivir con un otro distinto indiferente cuál

Voz 1667 28:24 diría que es la posición de la sociedad venezolana frente a estos colectivos

Voz 0407 28:29 la la sociedad venezolana ha tenido miedo rechazo no es hora de los tú lo otro bajo nuestro hay investigaciones en las zonas donde ellos actúan indican una molestia muy grande de la población hacia hacia ellos y hacia su presencia ya habían particular que las últimas elecciones de diputados del año dos mil quince en las zonas donde estos grupos colectivos han tenido mayor presencia como el veintitrés de enero donde tienen un control territorial serbio idóneo aplican su propia ley violenta matando personas este extorsionando en estas zonas el rechazo hallado miedoso de la gente es es grande tan grande fue que no pudieron ganar ninguna de las diputaciones allí la oposición ganó en los diversos de los diputados en estas zonas que son militari territorialmente controlados por ellos pero la población tiene manera de eh de responder ante ante su violencia inmenso Si no hay no tiene apoyos de del Gobierno nacional lo del Estado entonces yo diría que la la la postura muy claramente lo que dicen nuestras encuestas es de un un gran rechazo a estos grupos acompañado obviamente de un de un miedo por tu violencia hay por el ejercicio arbitrario que ellos tienen donde actúan sustituyendo al Estado porque hay que decir que en en estas zonas ellos actúan imponiendo normas imponiendo horas de salida o de entrada imponiendo quién puede ingresar y quién no y al mismo tiempo aplicando castigos a quienes ellos consideran sin Tribunal simplemente con con su voluntad y en algunos casos también cobrando impuestos porque al igual como hace la guerrilla todas las horas la frontera Venezuela este hoy la guerrilla y los paramilitares también cobran este

Voz 25 30:30 a las personas una alguna vacuna o una cooperación hubo una colaboración que al final sabemos que una forma obligada de pagarle un tributo a estos grupos armados

Voz 1667 30:41 Roberto Briceño León director del Observatorio Venezolano de la Violencia gracias por ayudarnos a comprender mejor va a entender cómo funcionan estos colectivos armados de Venezuela gracias

Voz 7 30:54 saludos para irse al al que hubiese Punto de Fuga Cadena sí

Voz 1667 31:02 los casara no lo han tenido nada fácil forman una de las minorías étnicas de Afganistán y Pakistán su color de piel y sus rasgos faciales diferentes al resto despiertan el odio racial entre aquellos que no comprenden esa diferencia les persiguen les persiguen al mismo tiempo tanto el Estado Islámico como los talibanes miles de ellos han huido de la violencia hasta llegar a Grecia por ejemplo allí se los encontró Sara selva

Voz 26 31:27 el hijo de Amir no lloró durante el viaje tenía dos años y dice Amir que durante las horas que estuvieron en esa barca hinchable no soltó ni una lágrima pero de eso ya ha pasado un año nos lo cuenta mientras prepara té Xavi en su habitación del campo de refugiados de conocida a su lado su mujer sostiene a su bebé de dos meses nacido allí en Grecia dividen con otros seiscientos afganos en el edificio de una antigua fábrica están sumidos en la rutina del campo por la mañana esperan la cola para recoger el desayuno los niños se van a la escuela otros prefieren jugar al fútbol y algunos intentan ayudar a los voluntarios en el taller donde fabrica muebles un grupo de mujeres se sienta al sol mientras beben té y comen pipas durante horas lleva un año aquí con su mujer y sus tres

Voz 27 32:15 José haciendo de Lee eres no tengo

Voz 2 32:20 este no es un buen lugar para una familia los niños necesitan un lugar mejor para adquirir la emisora comen juegan y duermen en la misma habitación eso es muy duro

Voz 26 32:32 Amiri Abbas comparten su camino de huida de Afganistán pero sobre todo comparten algo más los dos son Hazara es sencillo distinguirlos porque tienen unos marcados rasgos asiáticos

Voz 7 32:42 pues alzar a por lo tanto son los casara no podemos vivir en Afganistán desde peligroso no les gustamos a los pastunes la mayoría son racistas yo tengo esta cara creo que el racismo es una enfermedad

Voz 8 32:59 sin que las eh sic

Voz 28 33:04 yo no

Voz 2 33:08 es eso

Voz 28 33:09 vasco llega

Voz 2 33:11 en Afganistán siempre nos dicen tú eres de China o de Corea tienes que volver a tu país llevamos doscientos cincuenta años viviendo en peligro

Voz 27 33:19 Levin

Voz 26 33:24 los casara son una de las minorías étnicas más numerosas de Afganistán a lo largo de la historia han sido perseguidos por los talibanes pero también han sufrido hoy sufre la discriminación del Gobierno llegan a Grecia haya aunque están a salvo no escapan de ese racismo siguen sintiendo rechazo a mí llega todos los días puntuó a la clase en inglés algunos días incluso mucho antes que el resto dice que la escuela se siente seguro allí un grupo de afganos al que cada día se incorporan nuevos alumnos se esfuerza para aprender un idioma que consideran fundamental para su nueva vida en Europa nos sentamos en el patio trasero del colegio porque quiere contarnos cómo perdió los tres o cuatro dientes que le faltan pero sin que nadie en el campo lo escuchen cuando comienza la historia pide permiso para bajarse los pantalones una cicatriz le cubre prácticamente toda la parte superior del muslo

Voz 9 34:17 hay dos en dejar even in nada ni nadie nos San

Voz 7 34:24 que íbamos en uno de esos coches eran ya por la tarde estamos kurdo de repente vimos a un grupo de hombres armados eran unos once uno de ellos se subió al coche y le dijo al conductor que parara

Voz 9 34:37 el hombre me miró y me dijo mi niña

Voz 7 34:42 tú tienes que salir fuera empezaron a interrogar qué haces aquí quién eres a él es Hazara ya veo vas a venir con nosotros lo que pagar a los que jamás

Voz 26 34:55 a mí recuerda cómo le llevaron a una casa abandonada donde le dieron latigazos y golpes hasta dejarlo inconsciente ahora ya han escapado de eso pero están estancados en Grecia

Voz 27 35:05 a T

Voz 2 35:09 ya hemos dicho aquí todo el mundo está preocupado por su futuro para los afganos es muy complicado y si nos devuelven a nuestro país ahí no hay nada nuestro Gobierno no nos ayuda la situación va de mal en peor

Voz 27 35:26 si me permite

Voz 26 35:29 los afganos sólo segundos en número de peticiones de asilo Varios gobiernos no los consideran refugiados sino migrantes económicos no reciben protección internacional decenas de miles han sido deportados Afganistán un país que dicen que seguro Amir nos decía que huyó porque quería tener una vida pero las opciones son escasas no pueden optar por la reubicación sólo pueden pedir asilo en otro país mediante la reunificación familiar por eso muchos deciden mandar pagando a mafias a un miembro de la familia a otro país a midia Abbas no dejan de darle vueltas a esa posibilidad

Voz 29 36:01 ah

Voz 11 36:10 lo mataron mataron y mataron a todos

Voz 0861 36:14 los budistas en Camboya en Phnom Penh después de todo aquello si seguía siendo monje de asesinaban

Voz 10 36:21 igual has de lo humano sólo me a a su yo venga

Voz 30 36:33 de mis padres también vivieron esta época la de los jemeres rojos ellos eran gente local es decir se puede decir que formaban parte del grupo de afortunados porque por loco

Voz 11 36:41 general a las personas que se movieron en las aldeas se salvaron por lo general los policías o los soldados eran más cuidadosos pero también es verde

Voz 30 36:49 sea que si cometía el más mínimo error te podían mañana

Voz 1667 37:11 los supervivientes del genocidio de los Jemeres Rojos de Camboya pueden hablar pueden hablar a pesar del horror que les tocó vivir la ejecución de una cuarta parte de la población del país en apenas cuatro años entre mil novecientos setenta y cinco y mil novecientos setenta y nueve tuvo a manos de la dictadura maoísta dirigida por Pol Pot hace un año iniciamos temporada adentrando nos en ese genocidio provocan cierto orgullo contaros que la compañera que no hablo de ello ha convertido este tema en un proyecto más amplio que le ha llevado de vuelta a Camboya Marisa López buenas noches

Voz 20 37:45 hola buenas noches Pablo cuánto tiempo estaba lleno

Voz 1667 37:47 Camboya

Voz 20 37:49 pues han sido tres semanas

Voz 1667 37:51 bueno no mucho pero sólo te ha permitido no ampliar este proyecto plasmado en en tu blog sobre sobre sobre este genocidio y sobre todo sobre la lucha contra la impunidad ese genocidio no Marisa porque lo que resulta interesante del caso de Camboya es que ha sentado a los responsables de de ese genocidio en el banquillo no a todos porque muchos están muertos como el propio Pol Pot pero sí algunos que tuvieron relación directa con las muertes no

Voz 22 38:15 sí exactamente la saña funcionando aunque de forma tardía aun así hay personas culpables que que poder juzgar su verdad unas Byrs critica ácido precisamente lo que ha tardado pero de todas formas hay hay víctimas que que siguen clamando justicia y que se ha podido de cierta forma hacer reparaciones para ella

Voz 1667 38:39 en qué punto está ahora mismo el proceso Marisa

Voz 22 38:43 pues ha habido SAE hay cuatro casos en dos han cerrado ya el primer el primer programa de el año pasado precisamente esa habló de que se iniciaba la segunda parte el segundo caso mi está concluido ruidosamente en julio ahí está visto para sentencia el se espera que que la condena hacía para cadena perpetua para los culpables y ahora serán dos casas más el número tres en el número cuatro hasta hace un mes Lima pocas semanas se dudaba de que sí podrían salir adelante ellos alegaban que por falta de fondos y por otro lado el es si alguien poco era por la falta de ganas el Gobierno de de de continuar con ello pero finalmente en Japón y la Unión Europea y otros países han dado fondos ICO eh

Voz 1667 39:31 oye cuéntame cómo está viviendo este proceso en la calle que que dice la gente de de un juicio contra los que fueron sus dirigentes hasta hace relativamente poco no en lo decíamos entre mil novecientos setenta y cinco y mil novecientos setenta y nueve

Voz 22 39:46 bueno relativamente poco hay ni en la actualidad realmente porque el primer ministro camboyano Hun Sen de hecho fue un ex líder jemer rojo lo que ocurre es que el huyó a Vietnam a tiempo de

Voz 34 39:57 de salvarse de las propias purgas internas

Voz 22 40:00 inició el partido así que realmente Rice motoras política del país asimilado a los jemeres rojos y también de hecho porque no todo acabó con la caída del Gobierno el setenta y nueve sino que durante diez años más contiene una guerra civil Il no gemelo consiguieron sentados en el sillón de Camboya de la ONU porque la ONU se negó a reconocer el la invasión vietnamita que en el setenta y nueve entro en Camboya al ente sigue siendo algo totalmente actual cero con pero sí en la calle realmente hay dos visiones porque al final es como un tribunal internacional tienen mucha gente no comprende no comprende porque si no se las ha explicado ahora mismo la media eran en Camboya están veinticinco años sesenta y el sesenta por ciento de la población tiene menos de treinta años

Voz 1667 40:49 la gente no vivió lo que fueron hasta luego

Voz 22 40:51 durante todo este tiempo cante mencionado hasta el noventa y tres prácticamente

Voz 21 40:57 cómo continuará la guerra civil eran

Voz 22 40:58 tabú era una historia que no se contaba a la gente joven de hecho fue a raíz de que se crearon los tribunales cuando empezó a recuperar la historia de del país en parte esta gente joven que representa el sesenta por ciento de la población mucho uno ya no están interesados en en ese pasado eh lo ven porque mucho enteramente es que como que no se lo creen que está Llanos pudieran hacer eso a camboyano y en nosotros porque ella está más interesado en en la llegada de los aceites de los centros comerciales de la vida occidental con a Camboya luego por supuesto si estás saldrá gente que sí está dispuesta a hablar que pide justicia hay Iker forman parte los tribunales que cada viaje dar su testimonio respecto a ello contra última misión que te puedo dar también es el peso de la región al final ellos humorista para ello el concepto del karma trucos de turista en el que aquellos situados a mucho mal repercutirá en diez acciones agua en tu vida del más allá entonces para ello también más hoy pero de eso a un hasta el año pasado cuando investigué esto para el programa Jesse A estás no justicia llevar allí darme cuenta que mucho de ellos te decía pero el perdón que es eso para nosotros los cambiamos en tienen lo que significa al perdón ellos cuando te has hecho algo mal ya se encargará el karma de devolvérselo el perdón no significa nada porque al final el CD es un concepto nuestra cultura occidental lo de la cultura asiática

Voz 1667 42:34 así lo entienden también las víctimas Marisa que opinan ellas

Voz 22 42:39 las víctimas que forman parte han decidido formar parte de los civil que se llama de los tribunales que que tan testificado mucha de ella hemos empezado por justicia tendrá que el largado durante diez años os decimos bastante también está decepcionada hay por por la por lo que han tardado y que también no entienden por ejemplo qué significa eso de cadena perpetua Ello todavía diez aunque el concepto de en de que quien la hace años por la la lo pagará entonces la canas pero no significa nada para ellos luego también el hecho de que estos líderes Wall al final es tener en cárceles como las comunidades reciban tratamientos médicos viven en condiciones muchísimo mejor es que vamos a las víctimas entonces les cuesta mucho comprender no pero luego también deja al final algo homogéneo luego también me han comentado por ejemplo de la de musulmanes que decían que a la hora especifica los juicios era mejor calar con Alá para ellos era eh un alivio y hay personas también que estaban emigró con el que superan tirar hasta cinco horas sin sin parar de hablar y contar su historia entonces digamos que vamos homogéneo y lo que sí está claro es que el le me comentaban que a raíz de que existen los tribunales cada día aparecen publicaciones en los periódicos sobre testimonio a hizo experiencias vividas durante el régimen que antes no se hablaba de ello cómoda colgó como silenciados entonces ha permitió yo creo que que esta cicatriz de ese país empieza a cerrarse a tratar con normalidad Vicens ocurrió

Voz 1667 44:15 a mí personalmente me ha sorprendido lo que nos has contado de las nuevas generaciones cómo se desentienden de una historia reciente tan dolorosa como es este genocidio de los jemeres rojos y que que que que las nuevas generaciones entiendan de esto no sé yo no lo termino de entender a pesar del calma Marisa cuando vuelves a Camboya que tiene pensado hacer

Voz 22 44:36 y que como he dicho no es tanto el desinterés Ollero que la falta de educación jugó sobre ello Iker que una de las reparaciones quizá ha mandado en la sentencia es que en los libros escolares incluya como un capítulo en los libros de Historia combina habitó desinformación así que yo no se creían lo que ocurría cuando de la Samboya buen desde luego es amplísima marcado muchísimo sido una experiencia increíble después de todo un año trabajando en esto porque también hizo un blog sobre ello he hecho mi te ejercen derecho sobre este tema también en un hacer un Bains súper interesante sobre todo por dónde

Voz 20 45:15 por la gente

Voz 22 45:18 no se tiene un espíritu dudas finales con un espíritu combativo hizo salir alante porque lo que destruyeron su base cargaron profesores médicos abogados se quieran como esto es lo que lo que al final imprime un carácter ansiedad y permite un país desarrolle en cuatro años consiguieron destruir todo es tanto al final dejó una población que lucha Ica además en Camboya tú ves que hay un colegio en cada hacinan están dando muchísima importancia a la educación lo cual me parece súper importante que que esté intentando reconstruir a través de la educación yo sólo pude notar mucho trabajando con los esas tres semanas hay y creo que es el mejor ejemplo que que se pone da es un país intentando reconstruir su atrás del conocimiento

Voz 1667 46:07 de lo que tenemos que aprender mucho seguramente aquí por la memoria histórica porque este país que es Camboya ha conseguido sentar en el banquillo a muchos de los responsables de este genocidio que no hace tanto eh de mil novecientos setenta y cinco como decíamos a mil novecientos setenta y nueve pues vamos a seguir atentos a la evolución de este proyecto que vaya más Marisa da mucha suerte gracias gracias por acompañarnos sean punto de fuga

Voz 0861 46:35 una semana más volvemos como Mundo Express nuestra sección para ampliar el foco buscamos las zonas más calientes del planeta los conflictos que no pueden caer en el olvido rincones como por ejemplo la ciudad siria de Rato esta ciudad raca sigue controlada portada es bombardeada por la coalición internacional que lidera Estados Unidos pero acá también sufre el asedio del régimen de Al Asad apoyado por Rusia atacados por varios frentes el nivel de violencia es altísimo y amenaza cada día a las más de veinte mil personas que continúan atrapadas en la conocida como la capital del ISIS sólo en el mes de agosto que hemos dejado atrás la ONU ha confirmado la muerte de más de ciento cincuenta civiles otros han tenido más suerte ya han conseguido huir como esta finca el envenenada llamen ya está en mujeres con la JIFE que se fueron con lo puesto y que allí en Raqa una bomba mató a su tía ya su abuelo

Voz 1620 47:40 según Naciones Unidas el objetivo principal de derrotar

Voz 0861 47:42 la da es debe ser el de proteger y asistir a los civiles el problema es el armamento que se está utilizando por parte de la coalición no es el adecuado así lo ha vuelto a denunciar a Amnistía Internacional Donatella lo verá su asesora internacional en situaciones de crisis nos contaba las terribles condiciones que sufren quienes huyen

Voz 35 48:01 es absolutamente increíble debe ser cuanto es mala la situación en la gente que ha huido rasca que ha huido los pueblos al sur de rasca es están ahora aquí dado en el medio el de ciertos sin ayudas de la misma manera que se encuentre el dinero para la operación militar tiene que encuentras el dinero para las consecuencia de esta operación militar no es una sorpresa

Voz 36 48:32 a mí

Voz 1620 49:31 a voces a ejecutar la sequía no ha impactado a todos pero a mí especialmente primero perdí todo mi ganado ochenta y siete cabras un camello y un burro una vez que me quede sin animales y sin dinero empezó a enfermar mi familia y mujer murió hace seis meses en el hospital legal Galca con él son ya demasiado tarde estaba muy enferma si fuera sólo mi mujer es que además la sequía ha matado a cinco de Mis hijos cuatro murieron en Etiopía en el camino de huida hacia este campo el último niño que he perdido de sólo cuatro meses nació mal nutrido murió ya aquí a esta Cháfer Abbado a parte

Voz 0861 50:05 Somalia sigue siendo uno de los países amenazados por la hambruna y no es el único por primera vez en la historia en tres países está a punto de declararse la hambruna también en Nigeria y en Yemen lista a la que tenemos que sumar su Bande sur que ya la sufre en estos países hay un sonido que se ha vuelto completamente extraordinario es el sonido del agua el sonido de la última campaña de Unicef que alerta de una situación temible Nicolás Castellano

Voz 1620 50:38 sólo en estos cuatro países más de treinta millones de personas entre ellos catorce millones de niños pequeños necesitan de manera urgente acceso al agua potable llegó a Efe el acceso de los niños al agua y saneamiento seguro especialmente durante el conflicto una emergencia es un derecho no un privilegio según la agencia para la infancia de la ONU en la Organización Mundial de la Salud las personas que viven en contextos de conflicto tienen cuatro veces más posibilidades de carecer de agua potable que el resto de la población de los cuatrocientos ochenta y cuatro millones de persona que se enfrentan hoy a guerras inestabilidad ciento ochenta y tres millones carecen del más mínimo en servicios básicos de agua el cólera que está matando a miles de personas en Yemen Somalia son ejemplos de las consecuencias de no tener acceso al agua segura

Voz 16 51:26 más

Voz 0861 51:27 es el sonido de la marcha de las organizaciones civiles y sociales frente a la Casa Blanca también frente a la Torre Trump de Washington una protesta cargada de rabia contra la última decisión ante inmigratoria de la administración de Trump como es la eliminación de laca el programa que diseñó Barack Obama en dos mil dos EFE que permite a un millón de jóvenes migrantes estudiar y trabajar legalmente en Estados Unidos nuestra corresponsal Marta del Vado ha estado allí nos cuenta a quién castigará Donald Trump con esta última ocurrencia

Voz 2 51:58 son los Dreamers los que llegaron sin papeles siendo niños si llevan más tiempo viviendo aquí que en sus países de origen y ahora temen que puedan ser deportados es el caso de Fátima que llegó de El Salvador con doce años ahora tiene veintiséis está estudiando Enfermería rosada una parte que tengo a mi seis meses si tengo miedo de que me mejor Tanguy pinaster con IBM para mí aquí también hace un mes deportar a mitos hermanos Diego claros injustamente por por querer seguir su sueñan jóvenes Dreamers que llegaron siendo niños como Isaac que vino con trece años ahora tiene veintiocho es informático

Voz 16 52:45 yo es que nos vamos a quedar sin poder seguir trabajando

Voz 2 52:53 no soportaron que sí llegó con cinco ahora tiene veinticinco esta lucha lo hemos seguido luchando desde muchos años con

Voz 16 53:01 por eso podemos vencer más bien no se nos ha dado fuerza

Voz 2 53:07 para seguir luchando la pelota está ahora en el tejado del Congo eso que tiene seis meses para encontrar una solución legislativa antes de que empiecen a caducar los permisos concedidos con el DACA la Casa Blanca quiere vincular esta iniciativa que en última instancia tiene que firmar el presidente con la financiación que Trump pide para construir el muro con México y que hasta ahora los congresistas le han negado entre ellos varios republicanos