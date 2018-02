Contra la impunidad de los jemeres rojos

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:09 lo mataron mataron y mataron a todos los budistas en Camboya en Phnom Penh después de todo aquello si seguía siendo monje que asesinaban

Voz 3 00:21 yo has de lo más

Voz 4 00:26 no

Voz 3 00:30 de ha yo

Voz 5 00:32 me atrae más usual de mis padres también vivieron esa época la de los jemeres rojos ellos eran gente local es decir se puede decir que formaban parte del grupo de afortunados porque por loco

Voz 2 00:41 general a las personas que se movieron a las aldeas salvaron por lo general los policías o los soldados era más cuidadoso pero también es verdad

Voz 5 00:48 lo que si cometía el más mínimo error te podían mañana

Voz 1 01:07 sí

Voz 1667 01:11 los supervivientes del genocidio de los Jemeres Rojos de Camboya pueden hablar pueden hablar a pesar del horror que les tocó vivir la ejecución de una cuarta parte de la población en del país en apenas cuatro años entre mil novecientos setenta y cinco y mil novecientos setenta y nueve tuvo a manos de la dictadura maoísta dirigida por Pol Pot hace un año iniciamos temporada adentrando nos en ese genocidio provocan cierto orgullo contaros que la compañera que no hablo de ello ha convertido este tema en un proyecto más amplio que le ha llevado de vuelta a Camboya

Voz 7 01:43 Marisa López buenas noches hola buenas noches Pablo cuánto tiempo has estado allí en Camboya

Voz 8 01:49 pues han sido tres semanas

Voz 1667 01:51 bueno no mucho pero Sota ha permitido no ampliar este proyecto plasmado en en tu blog sobre sobre sobre este genocidio y sobre todo sobre la lucha contra la impunidad ese genocidio no Marisa porque lo que resulta interesante del caso de Camboya es que ha sentado a los responsables de de ese genocidio en el banquillo no a todos porque muchos están muertos como el propio Pol Pot pero sí algunos que tuvieron relación directa con las muertes no

Voz 8 02:15 sí exactamente ese tribunal lleva ya diez años funcionando y aunque de forma tardía aun así hay personas culpables que que poder juzgar su verdad unas mayores crítica ha sido precisamente lo que ha tardado pero otras formas hay hay víctimas que que siguen clamando justicia y que ha podido de cierta forma hacer reparaciones para ella

Voz 7 02:39 en qué punto está ahora mismo el proceso Marisa

Voz 8 02:42 pues no ha habido SAE hay cuatro casos en dos han cerrado ya el primer el primer programa de el año pasado precisamente habló de que es iniciaba la segunda parte el segundo casos mi está concluido precisamente en julio ahí está visto para sentencia el espera que que la condena hacía para cadena perpetua para los culpables y ahora serán dos casas más el número tres en el número cuatro hasta hace un mes y unas pocas semanas se dudaba de que sí podrían salir adelante ellos alegaban que por falta de fondos y por otro lado hoy con el transfer es alguien poco era como por la falta de ganas el Gobierno de de de continuar con ello pero finalmente en en Japón y la Unión Europea hay otros países han dado fondos ICO eh

Voz 7 03:31 oye cuéntame cómo está viviendo este proceso

Voz 1667 03:34 en la calle que dice la gente de de un juicio contra los que fueron al final sus dirigentes hasta hace relativamente poco no en lo decíamos entre mil novecientos setenta y cinco y mil novecientos setenta y nueve

Voz 8 03:46 bueno relativamente poco muy ni en la actualidad realmente porque el primer ministro camboyano Hun Sen de hecho un ex líder jemer rojo lo que ocurre es que el huyó a Vietnam a tiempo de salvarse de las propias purgas internas que inició el partido así que realmente ahora mismo otras política del país asimilado a los jemeres rojos y también de hecho porque no todo acabó con la caída del Gobierno el setenta y nueve sino que durante diez años más contiene una guerra civil Il no gemelo consiguieron sentados a la en el sillón de Camboya de la ONU porque la ONU se negó a reconocer el la invasión vietnamita que en el setenta y nueve entro en Camboya coches al ente sigue siendo algo totalmente actual pero con pero siguen Lacalle realmente hay dos visiones porque al final es un tribunal internacional cien mucha gente no comprende no comprende porque no se las ha explicado ahora mismo la media eran en Camboya están veinticinco años sesenta y el sesenta por ciento de la población tiene menos de treinta años está gentes no vivió lo que fueron los Jemeres Rojos imperante todo este tiempo cada este mencionado hasta el noventa y tres practicamente cómo continúa la guerra civil era un tabú era una historia que no se contaba a a la gente joven de hecho fue a raíz de que se crearon los tribunales cuando empezó a recuperar la historia de del país en parte esta gente joven que representa el sesenta por ciento de la población mucho unido ya no están interesados en en ese pasado eh lo ven porque mucho que es que como que no se lo cree que está Moyano es pudieran hacer eso a camboyano y y y otros porque ya está más interesado en en la llegada de los aceites de los centros comerciales de la vida occidental Camboya luego presupuestó Si estás a otra gente que sí está dispuesta a hablar sí que pide justicia hay que forman parte los tribunales que cada viaje tal su testimonio respecto a ello contra no admisión que te puedo dar también es el peso de la región al final ellos humorista para ello el concepto del karma troncos de turistas en el que aquellos que tú haces mucho mal repercutirá en diez acciones futura o en tu vida del más allá entonces para ello e también estoy pero de eso a un hasta el año pasado cuando investigué esto para el programa Iglesia estás no lo tenéis notar justicia llegar allí darme cuenta que mucho de ellos decían pero el perdón que es eso para nosotros los cambiando entienden lo que significa Alter perdón ellos cuando te has hecho algo mal ya se encargará el karma de devolvérselo el perdón no significa nada porque al final es de es un concepto nuestra cultura occidental lo Draco surasiático lo entiende también las víctimas

Voz 1667 06:36 Marisa que opinan ellas

Voz 8 06:39 las víctimas que forman parte han decidido formar parte de los civil que se llama de los tribunales que que tan testificado mucha de ella no ya empezábamos justicia alargado durante diez años y mucha gente está decepcionada sí por por la por lo que han tardado y que también no entienden por ejemplo qué significa eso de cadena perpetua ello todavía diez el concepto de en de que quién Lasa mejor la la pagará entonces la canas pero no significa nada para ellos luego también el hecho de que estos líderes Gual final estén en cárceles como otras comunidades reciban tratamientos médicos viven en condiciones muchísimo mejor es que vamos a las víctimas en donde les cuesta mucho comprender no pero luego también está al final algo homogéneo luego también me han comentado por ejemplo de el de musulmanes que decían que a la hora de testificaron los juicios era mejor calar con Alá para ellos era eh un alivio y hay personas también que les daban de micrófono que superan tirar hasta cinco horas sin sin parar de hablar y contar su historia entonces digamos que vamos homogéneo y lo que sí está claro es que me comentaban que a raíz de que existen los tribunales cada día eh aparecen publicaciones en los periódicos sobre testimonio sobre experiencias vividas durante el régimen que antes no se hablaba de ello colgó como silenciados entonces yo creo que esta cicatriz de ese país empieza a cerrar gentes a tratar con normalidad discutió

Voz 1667 08:15 a mí personalmente me ha sorprendido lo que nos has contado de las nuevas generaciones cómo se desentienden de una historia reciente tan dolorosa como es este genocidio de los jemeres rojos que que que que las nuevas generaciones entiendan de esto no sé yo no lo termino de entender a pesar del karma Marisa cuando vuelves a Camboya que tiene pensado hacer

Voz 8 08:35 y que como he dicho no es tanto el desinterés hoy que la falta de educación cubos sobre ello y que las reparaciones quizá ha mandado en la sentencia es que en los libros escolares incluya como un capítulo en los libros de Historia hay desinformación así que yo no se creían lo que ocurría cuando de la Samboya buen desde luego es amplísima marcado muchísimo hacia una experiencia increíble después de todo un año trabajando en esto porque también hizo un blog sobre ello he hecho mi derecho sobre este tema también en hacer un país super interesante sobre todo por dan por la gente no se tienen un espíritu dudas finales cobre un espíritu combativo hizo el Alante porque lo rojo destruyeron su base cargaron profesores médicos abogados dentro se quiera o no esto es lo que lo que al final imprime un carácter ansiedad y permite con países oye ya en cuatro años consiguieron destruir todo es tan total final nada población que lucha Ike además en Camboya tú ves que hay un colegio en cada Azziman están dando muchísima importancia a la educación lo cual me parece súper importante que esté intentando reconstruir a través de la educación yo sólo pudo anotar muchos trabajaron un colegio Icomos clubes las tres semanas hay y creo que que es el mejor ejemplo que que supone dar fin es un país intentando reconstruir su atrás del conocimiento

Voz 1667 10:07 de lo que tenemos que aprender mucho seguramente aquí por la memoria histórica porque este país que es Camboya ha conseguido sentar en el banquillo a muchos de los responsables de este genocidio que no hace tanto en mil novecientos setenta y cinco como decíamos a mil novecientos setenta y nueve pues vamos a seguir atentos a la evolución de este proyecto que vaya más

Voz 7 10:26 da mucha suerte gracias gracias por acompañarnos en Punto de Fuga