Punto de Fuga: "Rohingya: las pruebas de la limpieza étnica" (17/09/2017)

Voz 1667 00:02 la todos llevamos más de diez años contándoles historias que también forman parte de este mundo y la mayoría de ellas nuevas conocería conocíamos sin el trabajo de voluntarios y cooperantes que sienten el impulso de acudir en ayuda de aquellos a los que nadie ayuda Lorena Enebral era una de ellas Lorena trabajaba en Mazar es Sapphire en Afganistán como fisioterapeuta en un centro de rehabilitación de Cruz Roja el lunes murió después de recibir el disparo de un hombre que era paciente del centro desde niño José Serra Albo ex compañero de Lorena José hola

Voz 1 00:35 hola buenas Pablo qué tal cómo estáis bueno yo creo que la muerte de Lorena ha sido un golpe muy duro para para toda la organización en todo bueno es una organización grande con más de doce mil doce mil empleados pero sobre todo para los colegas y amigos en Afganistán porque era un H está con muchísima con muchísima vida una chica que tenía un corazón enorme a la que todo el mundo quería que dejan un vacío imposible de imposible de devolver a llenar todo el mundo está Boys bastante bastante devastado con con el el incidente y con las consecuencias también de este incidente tú ya está trabajar Cornet de allí en Afganistán si nosotros llegamos los dos a la vez en mayo de de dos mil dieciséis hace ya ya más de un año bueno trabajábamos en cosas distintas yo trabajo como consejero jurídico y como has mencionado Lorena trabajaba básicamente lo lo que nosotros llamamos centro y a encargándose de temas de fisioterapia rehabilitación etcétera Si bueno no trabajábamos exactamente lo mismo pero sí la conocía bien mi íbamos sabíamos coincide muchas veces en Kabul di ya en agosto la última vez en Herat en el oeste de Afganistán

Voz 1667 01:44 sí sí la conocía a quién ayuda a quién ayudaba en concreto Lorena

Voz 1 01:48 están bueno nosotros el Comité Internacional de la Cruz Roja su mandato es proteger y asistir a víctimas de conflictos armados entonces estamos presente en más de ochenta países entre ellos Afganistán en Afganistán estamos desde hace treinta años desde que empezaron mono digamos los últimos conflictos que se han ido encadenando unos a otros desde los ochenta y Lorena en concreto bueno tenemos programas de asistencia en prisiones programas de en fin mucha ayuda desplazados etcétera y Lorena en concreto trabajaban en centros de rehabilitación física que básicamente atiende a todo tipo de pacientes que tienen problemas de movilidad para

Voz 1 02:28 son por causas directas del conflicto como por ejemplo a ver no ha sido víctimas en un bombardeo haber sido víctimas de una mina anti personal y haber tenido que ser amputados todo ese tipo de personas también algunos que son simplemente por enfermedad au otra razón tienen discapacidad y el Comité Internacional de la Cruz Roja también los atiende y Lorena trabajaba con estos pacientes también sobretodo ya estaba muy muy enfocada al tema de niños con discapacidad

Voz 1667 02:58 será sometido hoy además de Afganistán Lorena paso por Malawi Tanzania junto a la ONG África Directo bueno ponemos por eso hemos sentido la obligación de comenzar el programa de este domingo honrando a Lorena y también a todos los cooperantes que abandonan su zona de confort para echar una mano no eso es vocación José y lo la de Lorena la vocación de Lorena el compromiso de Lorena era bien grande

Voz 1 03:20 sí yo creo que eso es una cosa que vamos que es innegable que era una una persona que cuando la escuchabas a hablar de su trabajo bellas que no le importaba no quiero decir que no le importaba nada más pero que tenía de verdad un compromiso con su trabajo y con lo que estaba haciendo y una ilusión y unas ganas de ayudar y de estar ir estar atendiendo a víctimas o a personas con en su caso discapacidad que eran de verdad eran contagiosas y puedo decir porque de verdad se que suena a tópico y sé que es lo que se podría decir casi de cualquier persona que se dedica algo así pero es que con Lorena es cien por cien cierto Iggy de verdad mucho más cierto que con casi cualquier persona que he conocido antes que es que era una persona que irradiaba como he dicho antes vitalidad y que todo el mundo que la conocían es que sin excepción todo el mundo que la conocía estaba admirado con con la forma en la que además también transmitía optimismo en un contexto que no siempre es fácil trabajar en en países como Afganistán tiene sus desafíos si lo en una persona que siempre estaba bromeando y siempre estaba sonriendo y que si buscas fotos de de ellas con amigos es su sonrisa lo que sobresale de todas las fotos y lo puedo describir así es de verdad vamos ya lo repito que es una pérdida dolorosa para todos Si irremplazable

Voz 1667 04:32 muy preocupada ella por sus pacientes cuando me imagino en casa ella comentando no las historias de sus pacientes

Voz 1 04:37 así que vamos a la verdad yo no he discutido un personalmente mucho sobre la última vez que la bien agosto está muy ilusionada cuando estábamos en general porque estaba haciendo no era como directamente pacientes sino que estaba haciendo un curso sea porque nosotros también allí a veces para hacer un poco de no sé aumentar y mejorar la capacidad de de los afganos otras ONG es porque el CICR el Comité Internacional de la Cruz Roja es una de las organizaciones con más digamos con más experiencia en este tema de rehabilitación física víctimas de la guerra es un tema bueno ocho en temas que es una organización que tiene ya más de ciento cincuenta años entonces temas como cirugía de guerra rehabilitación física víctimas de la guerra es algo que llevamos haciendo décadas ahí cuando lado vía Lorena por última vez en ella estaba estaba haciendo precisamente un Training me esa palabra en español estaba

Voz 1667 05:28 ha sido un gran entrenamiento no para mejorar un curso para estado dando clases para sobre ese tema pues lo dicho nos parecía justo honrada Lorena remarcar subrayar su trabajo allí su compromiso gracias a ella haya personas como ella todos los domingos os podemos contar todo lo que os contamos en Punto de Fuga y agradecemos especialmente a José la la ayuda suerte José

Voz 1 05:50 muchas gracias estos son nuestros destinos

Voz 1667 05:53 este domingo en el programa bien

Voz 1667 05:56 el primero Bangladesh buscaremos allí las pruebas de la limpieza étnica de los rojillos

Voz 4 06:04 uno de los días menos militares entraron de golpea nuestra ciudad

Voz 5 06:08 y comenzaron a prender fuego a todas las casas mientras unos militares quemaban las casas otros las saque a también raptar asesinaban a quiénes encontraban sólo desde octubre han destruido más de mil quinientos

Voz 1667 06:21 escasas del inmueble casi novecientos mil rojilla han huido de sus casas por la violencia en Myanmar y recorren a duras penas el camino hacia Bangladesh en ese lado de la frontera nos espera el equipo de Médicos Sin Fronteras que está ayudando a los refugiados que ayer tan exhaustos a los campamentos también sabremos cómo fue que el pazo Meirás acabó en manos de los Franco

Voz 6 06:42 pensar en el año treinta y ocho en plena Guerra Civil donde no había un duro donde la gente lo pasaba fatal donde mis padres no eran una gente que tuviera dinero porque mi padre tenía una mano delante y otra atrás como para regalarle uno una peseta con sesenta céntimos entonces

Voz 1667 07:01 es que la historia nos contó que fue un regalo del pueblo al dictador pero en realidad fue un robo un palacio montado a Franco a base de expropiaciones al pueblo buena escuchar a Melchor conserva las pruebas nuestro compañero Ricardo Rodríguez ha hablado con la familia un mes después de los atentados de Barcelona nos preguntaremos si hay islamofobia en España

Voz 7 07:22 más allá del todo sin más persistentes sí que se relacionan con con grupos de ultraderecha pero la islamofobia ha ido creciendo en los últimos años en manifestaciones quizá más cotidianas más pequeñas más sutiles pero que que son muy evidentes en el día a día y crece en intensidad aquí también han crecido bastante en número las denuncias al menos ataques islamófobo

Voz 1667 07:50 los datos nos dicen que sí que en nuestro país no es capaz de incidentes contra la comunidad musulmana hablaremos con la Plataforma Ciudadana contra la islamofobia para derribar algunos de los mitos y prejuicios que alimentan ese odio en Mundo Express repasaremos los efectos del huracán Irma en el Caribe más allá de Florida que acaparado prácticamente toda la atención y las razones por las que el hambre aumenta en el mundo por primera vez en más de diez años

Voz 8 08:14 la recesión económica en algunos países en los últimos años que habían vivido oportunidades económicas y crecimiento económica estoy pensando sobre todo en algunos países de América Latina el crecimiento económico las había dado la oportunidad de poner en práctica políticas de protección social para proteger y para impulsar los más vulnerables con una recesión económica han tenido que dar marcha atrás para esas políticas de protección social también se está notando ahora alimentario

Voz 1667 08:37 todo esto y más desde ya porque como sabéis estemos pero también importa bienvenidos

Voz 2 11:22 el Pablo Morán

Voz 4 11:27 le entró en dos mil uno de los días los militares entraron de golpe

Voz 5 11:33 a nuestra ciudad y comenzaron a prender fuego a todas las casas mientras unos militares quemaban las casas otros las saque Avan también raptar asesinaban a quiénes se encontraban sólo desde octubre han destruido más de mil quinientas

Voz 4 11:48 asas él no Budweiser lanzaba una mentira Gervais

Voz 15 11:52 en todo

Voz 16 12:08 el iba

Voz 17 12:14 primero empezaron a tirotear unos después Nos esposaron con las manos detrás de la espalda nos obligaron a permanecer de cara al sol bajo un sol abrasador veíamos como a otros les ponían bajo una alfombra de bambú entonces comenzaron a echar gasolina sobre ellos y les prendieron fuego a los niños les cortaban con cuchillos y después también les echaban al fuego o Alhama haré

Voz 15 12:43 en

Voz 1667 12:47 tremendos desde luego los testimonios recogidos por Human Rights Watch entre la comunidad rojilla que escapa de la violencia desatada contra ellos en Myanmar cuatrocientas mil personas cerca de cuatrocientas mil personas han cruzado en las últimas semanas la frontera hacia Bangladesh no es la primera vez que ocurre de hecho lo rojizas son una de las minorías más castigadas del planeta los vamos a conocer para empezar con más detalle con la ayuda de Victoria García

Voz 1460 13:13 los Rogen ya retrotrae su historia en Birmania al siglo XII son comerciantes del mundo árabe del imperio mongol del siglo VII cuando se establecieron en Ara CAM una región del actual Birmania entonces no se llamaban rojilla casi tan antiguos como las persecuciones que padecen los rojilla hablan el dialecto Rouen guiña que les distingue de otras lenguas habladas en Bangladesh y maya Mar son unos de los ciento treinta y cinco grupos étnicos oficialmente reconocidos allí aunque se les ha denegado la ciudadanía desde el año mil novecientos ochenta y dos así que al día de hoy son apátridas Abdul Rashid ex director de la Fundación

Voz 10 13:51 los gobiernos de Birmania siempre han dicho que los niños de este país no son nuestros ciudadanos que son inmigrantes ilegales de Bangladesh pero nosotros no somos bangladesíes No somos nómadas hemos llegado de Bangladesh descompensada

Voz 1460 14:06 durante la ocupación británica de India Bangladesh hubo mucha migración entre esos países los británicos en mil ochocientos sesenta y nueve pidieron a los habitantes bengalíes ya los Rogen Jazz que se trasladaran a los valles de hará Khan como trabajadores agrícolas la Compañía de las Indias Orientales contrató la mayoría no existía frontera física entre Bangladesh y Birmania tampoco problemas para ir de un lado a otro en estas regiones recordar que el actual Birmania era dirigida por los británicos como una provincia de la India así que los movimientos de los rojilla eran considerados traslados internos inmigraciones

Voz 10 14:42 estamos aquí desde hace siglos mucho antes del protectorado británico

Voz 1460 14:47 desde la independencia de Gran Bretaña los rojillos ya han sido víctimas de los distintos regímenes que han gestionado Birmania todos les acusaban de ser inmigrantes bangladesíes idea estar ilegalmente en el país durante algún tiempo estuvieron tarjetas de residencia como uno más de los grupos étnicos registrados oficialmente en Birmania y que se reparten en tres niveles de ciudadanía los rojilla tienen el peor el que les restringe sus derechos de viajar trabajar casarse o practicar su religión ya sin contar los servicios de salud tampoco pueden votar

Voz 10 15:18 no tenemos derecho a trabajar derecho a participar en las elecciones todos los derechos

Voz 1460 15:24 ante esta represión y carencia de libertades entre la población Rogen ya surgió un grupo insurgente que ha realizado atentados varios ataques contra Gobierno militares cuya respuesta ha sido una represión sin precedentes contra esta etnia la yihad de los rojilla era contra los nativos budistas en Birmania a quienes les destruyeron templos de aldeas y en el año mil novecientos cuarenta y dos masacraron a veinte mil budistas de la región de donde ellos vivían querían formar un Estado islámico en el norte de Birmania no fue hasta mil novecientos cincuenta cuando se comenzó a usar el término rojilla para declarar una identidad distinta e identificarse como si fueran indígenas de Birmania

Voz 1667 16:10 Naciones Unidas ha hablado esta semana de limpieza étnica contra los rojilla Nos vamos a ir al sur de Bangladesh donde un equipo de Médicos Sin Fronteras está atendiendo a esos refugiados que cruzan la frontera Arun llegan es coordinador del proyecto volar un buenas noches que cuentan ellos porque yo de que están escapando de Miami Mar de esa población rondeña

Voz 19 16:32 gracias a quien te digo

Voz 20 16:35 es una buena pregunta Le puedo describir lo que Médicos sin Fronteras está viendo sobre el terreno lo que vemos es a la población huyendo de la violencia hemos visto a unas trescientas noventa mil personas trescientos noventa mil rojo in Jazz cruzando la frontera en las últimas semanas hemos visto a mucha gente herida grave con heridas de bala desprotegida en general muy afectada por la violencia

Voz 1667 17:03 y cómo es ese camino hacia Bangladesh

Voz 19 17:05 Andrés Montes poco ese es uno

Voz 20 17:08 los principales problemas que tenemos aquí porque la gente ahí llegaría después de caminar sesenta kilómetros y mucha comida ni agua los que tienen suerte cruzarán el río Álvaro pero otros no cruzan a pie estamos asistiendo a una crisis humanitaria gigante que afecta a civiles traumatizados por la violencia

Voz 1667 17:28 es un viaje duro por tanto que os cuentan a su llegada Aaron

Voz 19 17:32 Indica el higiene cuando estoy y han Montse eh

Voz 20 17:41 es una situación gravísima hay miles de historias una de las que he conocido la historia de un paciente que comenzó la frontera tendría alrededor de setenta años y se desplomó cuando pudimos atenderlo lo llevamos al hospital que buenos contó que había salido de su casa con su hijo al que dispararon en la espalda justo cuando estaban en tierra de nadie de la frontera entre Bangladesh India mal intentaron volver de vuelta a su casa pero se perdieron esta sólo una historia de los miles de refugiados que están por aquí a ellos nos cuentan que todavía decenas de miles de personas esperando poder venir nos cuentan que sus casas y sus aldeas han sido incendiados no tienen opción devolver estamos hablando de gente que escapaba a la violencia y se van con lo que puedan que no es mucho ha ocurrido no pueden llevarse consigo muchos cosas estamos ante una situación humanitaria muy complicada y creo que es una de las crisis más graves en todo el planeta ahora mismo

Voz 1667 18:41 Arun vemos en las imágenes que nos llegan desde la frontera a muchos niños viajando solos qué nos puedes contar sobre la situación de los menores

Voz 19 18:49 en fin intima en Tiro al sur del club

Voz 20 18:56 efecto ha hecho creo que los niños y tres mujeres embarazadas son los dos colectivos más poner hable Saura vale el hospital de Médicos Sin Fronteras en el que trabajamos está sobrecargado te puedo dar una cifra un día la semana pasada que animosa quinientos pacientes sea el centro el estoy hablando de un solo hospital pero creo que en el resto de centros de la zona está igual de sobrecargada y estamos tratando de responder a esta situación hay niños sobreviviendo en la calle a la intemperie junto a sus familias sin comida ni agua estas condiciones favorecen la propagación de enfermedades o la aparición de ellas esto es algo que nos preocupa a corto o medio plazo

Voz 1667 19:38 eso es lo que se encuentran los que consiguen pasar pero otros se queden en la frontera como vemos también en esas mismas imágenes que está ocurriendo en esa frontera

Voz 19 19:45 bueno eficiente Si a evitará su es la nueva es nada

Voz 20 19:54 cuando visitas la frontera ser no deberá cientos a miles de personas que esperan en tierra de nadie y que no están seguros si podrán cruzar la frontera lo que te puedo contar es que en cualquier punto de la frontera se pueden ver a miles de personas cruzando de un país a otro miles cada día no es una situación muy complicada especialmente para aquellos que están en medio de la frontera en tierra de nadie porque y resulta más complicado acceder a ser bicis

Voz 19 20:25 en dar a denominarse cómodo

Voz 1667 20:29 cómo describiría el nivel de de hambre que están pasando su refugiadas

Voz 19 20:35 se echará al All Good esa Springsteen Waits pues han dicho

Voz 20 20:43 enorme hormiga eso es lo que le diría o hambre enorme muy extendida ahora mismo hay millones de personas es literal que esperan una simple ración de comida que la población de Bangladesh o las organizaciones humanitarias dio conocido el caso de un niño no había comido en tres días atrás que tenía un simple paquete de galletas para seis días es un problema muy grande la complicación es que la población de este lado en Bangladesh no tienen capacidad para responder a esa necesidad de ayuda se necesita una enorme cantidad de ayuda para responder a lo que está pasando en estos momentos aquí

Voz 1667 21:26 claro porque Bangladesh también es un país o más bien pobre efectivamente tiene problemas para responder a esa crisis humanitaria no

Voz 19 21:34 yo creo que de todo ello es que el Apache

Voz 20 21:40 eso es cierto aún así el Gobierno de Bangladesh está ofreciendo una buena colaboración con las organizaciones humanitarias que estamos aquí

Voz 1667 21:48 Nos estamos facilitando mucho

Voz 20 21:50 trabajo han cedido terrenos para que podamos montar nuestros centros de trabajo para que los rojillos jazz puedan establecerse la comunidad del país está mostrando una enorme simpatía hacia ellos además de ofrecerles cobijo y protección pero como decía antes la dimensión de esta crisis es más grande de lo que cualquiera podría atender y eso vale para cualquier país es decir una crisis que afecta a trescientas noventa mil personas que cruzan la frontera a una zona que ya está superpoblada estamos hablando de una zona en la que hay decenas de miles de refugiados de la anterior crisis de octubre en el caso de Médicos Sin Fronteras estamos aumentando la escala de nuestra respuesta estamos trayendo más médicos a la zona para ampliar nuestra capacidad de atención a los heridos puedo decirte que en las próximas semanas tendremos que atender a más personas de la comunidad rojilla y eso requiere de una respuesta humanitaria todavía más grande

Voz 1667 22:53 Naciones Unidas define lo que está pasando Arun como limpieza étnica de la comunidad rojilla está usted de acuerdo

Voz 19 23:00 a comer al te estoy antes

Voz 20 23:06 no creo que deba comentar esas declaraciones pero sí a hablar de lo que vemos en la frontera lo que nos cuentan los refugiados y a partir de eso te podría decir que es un éxodo claro de la población huye del hablara Lancia hay gente herida de bala gente quemada eso es lo que veo y lo que te puedo contar pero no creo que deba comentar otras de Klee

Voz 1667 23:29 acciones Aaron muchísimas gracias por acompañarnos

Voz 20 23:33 gracias por darnos la oportunidad

Voz 1667 23:42 comprensible la prudencia de Harun Médicos Sin Fronteras porque la prioridad de organizaciones como ésta es ayudar a los refugiados atenderlos Le hemos trasladado la misma pregunta si existe o no genocidio limpieza étnica contra los rosquillas a de Amnistía Internacional

Voz 21 24:00 pues para hablar de genocidio que como es una definición jurídica cuando hablamos de genocidio hablamos de una situación en la que se está persiguiendo un grupo tiene que haber una prueba de una intención de destruir o una parte o la colectividad de ese pueblo en concreto o sea que para hablar de genocidio necesitamos muchísimas pruebas en el sentido de la intención lo que sí que sabemos es que hay una de esa étnica esto ya lo ha dicho Naciones Unidas y lo estamos diciendo nosotros hay una persecución es clara al proveen ya por su web mía por su religión no entonces lo que lo que hace que no hablemos de genocidio en este preciso momento es esa definición jurídica esa necesidad de probar la intención pero lo importante es de verdad dura la gravedad de la situación etiquetas aparte lo que sabemos es que en tres o cuatro semanas desde el pasado veinticinco de agosto hay más de trescientos setenta amigo incas que han huido a través de la frontera sabemos que se están quemando pueblo tenemos además hemos hecho público una un comunicado de prensa hoy tenemos imágenes por satélite fotografías vídeos y ahí tenemos la prueba documental de más de ochenta lugares que han sido incendiados en una campaña orquestada desde el veinticinco de agosto y ahí los testimonios que tenemos porque tenemos embestida investigadores

Voz 22 26:01 poco pues en los testimonios nos indiquen que indican que los ataques fueron planeados deliberados

Voz 1667 26:14 bueno pues seguiremos atentos a lo que ocurre con esta minoría de los rojillos en las próximas semanas una comunidad que no es la única perseguida en el mundo con la ayuda de Ángel Villaescusa vamos a dibujar el mapa de las minorías en el mundo

Voz 0846 26:28 cerca de doscientos millones de cristianos son perseguidos según datos de la Fundación World Watch sobre todo en el sureste asiático y Oriente Medio

Voz 4 26:39 una de las minorías más sosegadas es

Voz 0846 26:41 a copta en Egipto donde representan el diez por ciento de la población Carlos Soderbergh portavoz de la Fundación Minority Rights

Voz 23 26:47 tú

Voz 24 26:50 hay muchos incidentes a nivel local en cinco años se han dado cerca de ochenta casos de ataques contra los coptos en una única provincia en Egipto hay una pérdida de poder de la sociedad civil que les proteja cada vez es más difícil para los cristianos coptos defender sus derechos

Voz 0846 27:08 incriminación como en el caso de los coptos de los musulmanes rojilla en Myanmar no es sólo una cuestión de credo por pertenecer a una etnia o Pueblo también se abusos gravísimos como sucede en Mauritania con los árabes

Voz 24 27:21 o a los niños que han nacido de una madre esclava se convierten automáticamente en esclavos dos chicos consiguieron llevar a su dueño a los tribunales

Voz 4 27:29 pero tan sólo fue condenado a dos años de cárcel Mauritania fue el último país en ilegalizar la esclavitud en mil novecientos ochenta y uno

Voz 0846 27:40 hoy sin embargo la práctica se sigue dando Se calcula que hay ciento cincuenta mil esclavos escuchamos a un grupo de mujeres al latín liberadas Art hay una de ellas cuento que durante años fue esclava interna en una casa estaba obligada a hacer todo lo que le pedían sus dueños no cumplía la golpeaban los indígenas son también comunidades minoritarias en Latinoamérica Julio con su chic pertenencia a la tribu peruanas Tzipi

Voz 0861 28:05 por encima del interés económico y hacia maderero está la vida de estos pueblos la vida en el mundo va de mucho más que el interés económico

Voz 1 28:14 Ellos se enfrentan al robo de tierras algo que pone en riesgo

Voz 0846 28:17 a los pueblos no contactados Carla de Luis portavoz de la Asociación Survival dice que además se enfrentan a una discriminación tanto legal como social

Voz 25 28:25 que les miran como si fueran persianas primitivas salidas de la Edad de Piedra atrasados en muchos casos incluso una legislación no han tenido los mismos derechos que el resto de de de de la población

Voz 0846 28:37 desde la Fundación Minority Rights explican que la discriminación de las minorías se da también en Europa los gitanos los más vulnerables sobretodo en el este

Voz 24 28:44 se subió Europa central del esto se ha hecho muy difícil para los gitanos

Voz 10 28:50 muchos vivan unos saneamientos improvisados

Voz 24 28:52 en varios países están expuestos a ataques violentos por parte de grupos de extrema derecha

Voz 26 29:00 absurdo concluye

Voz 4 29:05 hay entre siete y diez millones de gitanos en Europa lo que les convierte en la mayor minoría del continente

Voz 0846 29:10 suena ahora chocar la un grupo de música romaní de Hungría con influencias rumanas turcas y serbias

Voz 29 30:02 volvemos a casa ahora para hablar de una mansión de uno

Voz 1667 30:05 Palacio que ha sido objeto de polémica a lo largo de todo esto

Voz 29 30:08 enano

Voz 1667 30:09 en realidad desde hace mucho más tiempo hablamos del Palacio Meirás del pazo Meirás residencia de Franco en la dictadura hoy objeto de un pulso entre la Fundación que defiende al dictador y la sociedad civil que quiere que ese territorio vuelo va a ser de utilidad pública que vuelva a ser patrios de todos como lo fue en su origen porque el pazo miras acabó en manos de los Franco a base de expropiaciones nuestro compañero Ricardo Rodríguez ha encontrado a una gallega que conserva las pruebas del robo

Voz 1817 30:39 Melchor a conservó el documento durante décadas un recibo que demuestra cómo contribuyó económicamente para regalar el Pazo de Meirás a Francisco Franco

Voz 6 30:46 pensar en el año treinta y ocho en plena Guerra Civil donde no había un duro donde la gente lo pasaba fatal donde mis padres no eran una gente que tuviera dinero porque mi padre tenía una mano delante y otra otras como para regalarle uno una peseta con sesenta céntimos en aquel entonces

Voz 1817 31:05 aún no había terminado la Guerra Civil española cuando la Junta Provincial Pro Pazo del Caudillo llegó a su casa un día del año mil novecientos treinta y ocho Illes reclamó una aportación voluntaria para la adquisición y reconstrucción de la finca Torres de Meirás dedicada al

Voz 6 31:19 sí venían por las casas incluso mi padre había comentado que los recibos de la luz como Fenosa era uno de los integrantes de la gente que organizada esta historia pues que había metían al uno algún recargo extra en el recibo de la luz

Voz 1817 31:39 Melchor es su marido conservaron el documento y le contaron a su hijo Olga lo que había pasado no querían que esa parte de la Historia cayese en el olvido modificado a su antojo por los vencedores en la Guerra Civil

Voz 30 31:50 ya que algunas biografías que el Paco Torres de Beiras en Galicia su tierra natal ha ofrecido el Generalísimo Franco

Voz 1817 31:57 el NO DO nos contó que fue un regalo pero la historia lo acredita como un reto

Voz 23 32:00 con un expolio al pueblo varía cuando se produjese padeciera se debe de decir no creo que se ha producido fue un road ocupación de una propiedad de lo que hay que pensar que son unos golpistas que están en mil novecientos veinte hoy que hay una en remató la guerra que les provocaron fusilaron a capitán general de Galicia a los alcaldes de las ciudades de Ferrol consiguió escapar a muchos alcaldes Máis estaban funcionando sienta Ingmar venderá asiente

Voz 1817 32:30 es el catedrático de la Universidad de Santiago Lorenzo Fernández Prieto uno de los mayores estudiosos del franquismo en Galicia junto otros historiadores ha documentado en la operación orquestada por el conde de Fenosa Pedro Barrié de la Maza en el año treinta y ocho para que la residencia de verano del dictador estuviese aquí en Galicia ochenta años después el pazo sigue en manos de los herederos de Franco pero este verano se ha desatado una ola de indignación con un asalto al pase

Voz 3 33:00 indignación a la que le pone voz Olga la hija de Melchor y eso me parece USCA

Voz 6 33:05 era un escándalo total y absoluto en los señores del PP no tienen vergüenza pero si tuvieran vergüenza por lo menos se callaban y hacía lo que podía pero no tienen vergüenza porque bueno todos sabemos lo que hay o sea que encima a estas gentes se le pague porque devuelvan lo que no es suyo porque no es suyo entonces vamos a mí me parece indignante

Voz 31 33:32 qué tal me escribiría

Voz 32 33:52 por dentro

Voz 35 34:11 claro que sí

Voz 36 34:13 cartas que tiendo a la islamofobia yo creo que es un paso adelante poco a poco todos juntos unidos Si conseguimos de verdad que esto se mantengan estamos ya combatiendo a estos terroristas

Voz 37 34:23 lo más importante es que no que el terrorismo no no afecte ahora comienza entre las personas y no

Voz 10 34:30 merme la tolerancia

Voz 38 34:31 sí a la Unión

Voz 39 34:32 yo creo que eso es lo que tiene que permanecer para que esto no vuelva a suceder que sepan que no tenemos miedo y que vamos a seguir

Voz 10 34:41 por porque no estamos solos somos muchos

Voz 40 34:47 millones de personas las que rechazamos la violencia y defendemos la convivencia el Manchester City en Nairobi en París y Bagdad en Bruselas y en Nueva York en Berlín en Kabul

Voz 1667 35:16 este domingo se cumple un mes de los atentados en Cataluña seguimos sin tener miedo pero sí nos preocupa el efecto que estos ataques puede tener en nuestra convivencia hay islamofobia en España Le vamos a trasladar esa pregunta Aurora a Ali de la plataforma ciudadana la contra la islamofobia que nos acompaña en el estudio este domingo Aurora buenas noches buenas noches suele decirse que España sea sí

Voz 2 35:40 el vado de una corriente en

Voz 1667 35:43 buena parte del mundo occidental que es la islamofobia pero yo no sé si los datos que recoge is en la Plataforma Ciudadana contra de islamofobia acreditan esa afirmación que en España no hay islamofobia

Voz 43 35:56 eh no no no lo acreditan que la la refuta y digamos que además cada vez hay más sencillamente está llegando no y en España no había una población musulmana es tan amplia a lo mejor como por ejemplo en en Inglaterra en Francia en Alemania y sí que había musulmanes no sea no esto no acaba de llegar pero no eran tantos ir y como qué es ha llegado esta nueva moda digamos de la extrema derecha no que se están filtrando los partidos políticos europeos esto también está contribuyendo no a validar todo este discurso racista mi xenófobo islamófobo hay bueno todo esto está en en desarrollo no por desgracia no creo que que el informe de este año vaya ser y con menos incidentes de lo que fue el año pasado donde recogimos quinientos setenta y tres

Voz 1667 36:51 quinientos en tres actos que son muy caro incidentes

Voz 43 36:54 sí sí incidentes entre ellos se pues agresiones agresiones verbales y vandalismo campañas es mucho mucho ciber odio el Cyber odio está a la orden del día porque es un sitio donde un poco todo vale y sí que existe una sala ley no el artículo quinientos diez del Código Penal que se pensó un poco para atajar todo esto qué pasa que luego a la hora de poner en funcionamiento no es tan fácil no hay que acudir a las fiscalías de delitos de odio ir muchas veces estos grupos porque son grupos muy organizados no tienen digamos osea tienen primero sus medios digitales que nosotros digamos serio suboficiales no o a los que se les presupone un rigor periodístico que son además los que difunden estos vuelos de los que luego vamos a hablar y luego pues tienen todas todas sus redes no estamos hablando de cientos y cientos yo diría están miles de grupos en redes sociales que se dedican a fomentar este odio no

Voz 1667 38:02 a buscando el dato concreto el dato preciso que recogemos en vuestro último informe de la Plataforma Ciudadana contra esa fobia en el último año ha crecido un ciento seis por ciento el número de incidentes como tú decías que ha registrado esta plataforma en su en su base de datos que acreditan que efectivamente España bueno pues se produce esta realidad que está recorriendo buena parte de The OC evidente y que bueno entraríamos en un debate en saber si en España se está viviendo con la misma intensidad que en otros países como Francia como en Estados Unidos lo que sí es cierto es que hay una serie de argumentos los falsos mitos unos rumores prejuicios llamen ustedes como quieran que alimentan no está esta islamofobia el primero Aurora todos los musulmanes son terroristas esto

Voz 43 38:49 esto es bueno esto es falso

Voz 1667 38:52 este porque nadie se lo puede creer pero hay gente que se llega a creer estas estos

Voz 43 38:57 sí sí por desgracia sí bueno yo nací musulmana no tengo que decir que que en el cole que durante toda mi infancia toda mi juventud jamás de los jamás ese me ha presupuesto algo parecido es muy importante saber que la islamofobia es exactamente el resultado que esas bandas terroristas quieren conseguir eso es parte de su estrategia no a su vez a la sociedad los medios algunos políticos se van incluyendo van regalan no no haciendo concesiones de terminología no no pues por ejemplo islámico Yihad yihadismo islamista que son palabras que realmente no tienen nada de bélicas pero que son directamente ya asociadas sea es vocabulario de nuestra fe sea del ámbito de nuestra fe que se les Se le ha regalado a las bandas terroristas porque esas bandas terroristas estas dicen que tal no es

Voz 0861 39:57 sí

Voz 43 39:58 entonces esto pues cada digan el telediario cada día en las redes pues esto va haciendo mella no llevamos yo no sé si cuatro cinco años de propaganda terrorista y en todo por todos los cauces entonces al final esto acaba acaba haciendo mella lo que nos preocupan esté en en este caso no es que los menores no esos menores que a lo mejor no tienen las herramientas o la madurez para defenderse de esto no estos menores que le dicen te vas a inmolarse te vas a llevas una bomba o no pues eso son insultos muy recurrentes que esos nos los llevamos todos no pero en el caso de los menores padece bastante peligroso no yo creo que deberíamos de ser más responsables a la hora de transmitir información no hay y que al final los terroristas son terroristas no tienen religión is sobre todo que obviamos una cosa no y es que el terrorismo no viene sólo desde un lado no porque en algún momento lo que pasa ya un poco en Estados Unidos y en Inglaterra no aquí estamos con poco en los inicios pero lo que pasa en Estados Unidos y en Inglaterra es que ya se supera el el las víctimas ocasionadas por terrorismo de a nazis digamos eso no Hammer Skin no todas estas bandas al mal llamado yihadista no entonces yo creo que ahí tenemos que ser un poco más conscientes y no hacer concesiones no el Islam es digamos es nuestro patrimonio de Lass y los musulmanes de bien quiero decir nosotros no vamos atentando contra la vida de nadie ni faltando a nadie al respeto entonces que el cero coma cero cero cero cero cero uno diga que mata en nombre de Dios pues es que eso no eso no nos puede afectar a todo el noventa y nueve coma nueve nueve nueve por ciento no

Voz 1667 41:48 no hay que sobre todo suele ser un error tomará una parte por el todo no de todas maneras a tus argumentos añado yo un dato un dato de el Global Terror Veïns data habéis de EEUU que entre dos mil cuatro y dos mil trece elaboró un ranking de los países que habían sufrido mayor número de atentados mayor número de que es por parte de estas organizaciones terroristas como Daesh como Al Qaeda el mayor número de víctimas no el ranking está copado por países de mayoría musulmana Irak Afganistán Pakistán Nigeria ayer

Voz 2 42:22 Nos no indias Somalia Yemen

Voz 1667 42:26 por supuesto es se cuela en el ranking siria no pero esto acredita que efectivamente no todos los musulmanes son terroristas no son más bien la mayoría las víctimas de estas organizaciones terreno discretamente

Voz 43 42:37 también muy importante es quién está combatiendo a esos grupos terroristas musulmanes no sé a quién está dejándose la vida para echar al Daesh de sus pueblos sea lo están haciendo musulmanes no a las víctimas son musulmanes los los que intentan erradicar a estas bandas son musulmanes los que dicen hacer esto en nombre de Dios que es que realmente es que no hay por dónde cogerlo porque contraviene el Corán no que no tiene ningún sentido y hay que decirlo no que las personas que están combatiendo ahí en tierra contra estas bandas terroristas son también musulmanes

Voz 1667 43:12 porque otro de los prejuicios Aurora es que el Corán justifica este tipo de actos este tipo de violencia esté derramamiento de sangre no

Voz 43 43:19 no bueno el Corán es muy claro en en en esto es xima tasa un inocente es como si matara a toda la humanidad ISIS salva son inocentes como saludar a toda la humanidad

Voz 1667 43:28 eh

Voz 43 43:30 luego también cada pues como La Biblia no tiene esos contextos históricos y demás pero en ningún caso es aplicable al momento de ahora no al presente

Voz 1667 43:38 otro prejuicio otro rumor el hiyab es una prueba del integrismo de los musulmanes primero yo creo que deberíamos recordar la diferencia entre hiyab esta prenda femenina con otras prendas que sí que son mucho más restrictivas para la mujer y de nuevo aquí en otros contextos históricos sociales políticos que no tienen nada que ver con con la comunidad musulmana no

Voz 43 44:01 sí o sea el el el pañuelo el hiyab sí que forma parte de la digamos de la tradición islámica y luego ya pues han venido agregados como el niqab no y creo que esto es made in Arabia Saudita IU exportado es de Arabia Saudita el burka el burka es algo de Afganistán impuesto por el Gobierno impuesto por los talibanes en su momento

Voz 1667 44:27 son prendas mucho más restrictivas que no permiten el frac

Voz 44 44:30 la la la comunicación libre no de la visibilidad

Voz 43 44:34 lo sacro que tienen un treinta por ciento de visibilidad en en el caso del burka el el burka es directamente un es violencia no es violencia de género o violencia hacia la mujer osea

Voz 44 44:43 y no tiene nada que ver insistimos con hiyab

Voz 1667 44:46 que es una premio lo cubre el cabello

Voz 44 44:49 yo a veces el cuello también lo pero que permite la comunicación Carmen

Voz 43 44:52 entre totalmente al pañuelo no puede ser ningún motivo para discriminar ni de colegios no puede ser un motivo para para echar alumnos de institutos de colegios no puede porque el derecho a la educación prima tampoco puede ser un motivo para excluir a nadie laboralmente entonces pues esto esto tiene que esto tiene que parar esto no puede ser no podemos darle tanta importancia aún pañuelo no cuando para la persona es importante no la persona que lo lleva es muy importante no hay no es sumisión al hombre es su misión adiós de todas formas también cada mujer decide hay tantos motivos para llevar el pañuelo como mujeres que lo llevan no siempre X

Voz 1667 45:34 Nicole mujeres que llevan tacones

Voz 43 45:37 exactamente exactamente lo que no es la libertad es que sencillamente tener un debate sobre la vestimenta de la mujer me parece patriarcal y machista

Voz 44 45:50 bueno pues existe no está regulando en muchos países está prohibido

Voz 43 45:55 es gracia no nos centramos en estas cosas pues cuando están que tenemos trata de personas mujeres esclavizadas no quiero decir que hay unos problemas que afectan a las mujeres muchos más serios que que que lo que es el pañuelo no y que finalmente no otra cosa es lo que decíamos no pues que a lo mejor el niqab no pues que evidentemente pues que no no se te puede ver la cara nosotros poder conocer entonces ahí ya sería otro debate no yo ahí no estoy muy a favor pero vamos tampoco jo

Voz 1667 46:24 en entrevista algo no falta yo creo que Educación no para derribar esos falsos mitos por esos bulos apelar también la responsabilidad de los usuarios de todas esas redes sociales de no difundir esos gurús no cuando cuando se detectan tomarse esto en serio porque que no se hable de islamofobia en España no significa que no exista como acredita la Plataforma Ciudadana contra la islamofobia Aurora Ali muchísimas gracias por acompañarnos seguimos atentos a vuestros trabajos la muestra denuncia a vuestra vigilancia social Mercedes Gracia gracias Marlene

Voz 0861 47:00 Monda Express ha llegado ya el momento de ampliar el foco y buscar los rincones del planeta más vulnerables comenzamos hoy en Gaza en concreto en los hospitales palestinos que siguen sufriendo el bloqueo israelí la Volta denunciar la UNRWA la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos dice que mal de la mitad de los pacientes que han pedido permisos para ser detenidos fuera de Palestina les han denegado esa autorización hablamos de casos extremos casos graves como por ejemplo pacientes con cáncer sólo en los últimos meses han muerto veinte enfermos que no han podido a recibir el tratamiento que necesitaban varios de ellos niños el último un pequeño de sólo cinco años los vamos hasta Palestina con nuestra corresponsal Beatriz la cumbre

Voz 10 47:45 más de tres mil enfermos de Gaza aguardan

Voz 1140 47:48 permiso para poder salir de la franja a recibir un tratamiento el bloqueo israelí que castiga a Gaza desde hace diez años hace imposible que estos pacientes la mayoría enfermos de cáncer reciban los cuidados necesarios en hospitales de la franja y su vida depende de esta autorización de salida

Voz 0861 48:04 según cifras del Ministerio de Salud de Gaza más

Voz 1140 48:07 entre enfermos han fallecido en los últimos meses esperando un permiso al menos seis de ellos eran niños Mohamed abusivas mía es director del hospital Al Rantisi de Gaza

Voz 4 48:17 ah

Voz 0861 48:21 la semana pasada dos pacientes murieron esperando un permiso de Israel dos adultos enfermos de cáncer dos personas que en circunstancias normales habrían sobrevivido

Voz 4 48:32 verdad empezó el memorando

Voz 1140 48:35 las autoridades israelíes son responsables de la mayoría de estos permisos delegados pero el movimiento islamista Hamás que ostenta el poder en Gaza también señala al Gobierno palestino de Mahmud Abbas que estaría obstaculizando la salida de pacientes o no pagando por los tratamientos es el caso de edad en el momento de esta entrevista tenía dos meses y medio ya había sido operado del corazón al nacer estaba esperando la autorización de la Autoridad Palestina para salir de nuevo a un hospital israelí de Tel Aviv donde le estaban esperando sin embargo el retraso estaba provocando daños irreversibles en el cerebro que probablemente límpida ver caminar y hablar su estado en el momento de esta entrevista era muy grave según su madre

Voz 3 49:17 todos los días contactamos con la mala nuevos responsables de Gaza también llaman aves el caso de mi hijo avanza pero hasta ahora

Voz 1140 49:26 la Autoridad Palestina niega que esté bloqueando a pacientes de Gaza pero la división política entre los dirigentes de Ramala de Gaza está perjudicando a los enfermos y la realidad es que muy probablemente en este momento el pequeño al ya haya fallecido esperando su permiso

Voz 0861 49:45 nuestra mirada en el devastador paso del Irma más allá del amenaza que ha supuesto en Florida porque este huracán también ha dejado un balance demoledor en el Caribe especialmente en Cuba Haití y República Dominicana le hemos pedido ayuda a la responsable de ayuda humanitaria de Oxfam María Saló para que nos ayuda a dibujar la magnitud del desastre en esa zona sorprendentemente la rapidez con la que se anticipó Cuba Ali ha sido clave para que no se ha disparado el número de víctimas en cambio otros países más vulnerables como por ejemplo Haití

Voz 3 50:16 no han tenido tanta previsión el el huracán en donde más ha afectado a su Cuba de estos tres países no tenemos Cuba ir República Dominicana el nivel de vulnerabilidad mucho en donde más falta hace un ahí la misma posición ciudad misma en el fenómeno hubiera impactado igual que lo ha hecho en Cuba hubiera impactado en Haití te aseguro yo que no estaríamos hablando de sólo diez muertos el nivel de vulnerabilidad de Haití es enorme no existen o muy pocas pocas pero algunas pero muy pocas hay poca inversión en todo lo que son políticas de prevención y reducción del riesgo

Voz 45 50:56 lo que hace que evidentemente pues se

Voz 0861 51:01 hablar del Legado Solidario somos

Voz 46 51:04 afortunados por todo lo que tenemos por dejarán los nuestros lo mejor de nosotros yo propuse dejarían hijos la casa familiar Karim que ha huido de su país en guerra un refugio seguro Aleix la familia agua y comida atención médica psicológica para

Voz 0861 51:23 este es el vídeo de la campaña con el que Varias ONG se están impulsando estos días una interesantísima iniciativa el testamento solidario bueno al idea no es nueva pero necesita difusión básicamente Se trata de que nuestro testamento incluimos entre nuestros herederos alguna organización no gubernamental es un trámite complejo caro bueno Belén Roldán representante de esta campaña Legado Solidario tiene la respuesta

Voz 45 51:48 esto es tan simple como hacer un estamento común sólo que a la hora de manifestarle a Notario reflexión de reparto siempre hay una parte de libre disposición que puedes decidir incluir a una a varias ONGs au cualquier persona pero pero no no es más que ir al notario hacer testamento común con el coste que suele estar entre unos cuarenta cincuenta euros salvo casos complejos

Voz 3 52:14 bueno solo

Voz 0861 52:15 dos mil quince el importe delegado solidarios entre estamentos de toda España ascendió a ciento quince millones de euros puede parecer mucho pero no lo es estamos hablando sólo del uno por ciento sólo el uno por ciento de todas las herencias de este año incluían un legado solidario la mayoría por cierto para Leidsa

Voz 0861 52:36 la vuelta al cole para muchos niños aquí un dato que retrata perfectamente la desigualdad del mundo en el que vivimos tres millones y medio de niños convertidos en refugiados por culpa de las guerras que hay en sus países no han podido ir ni un solo día al colegio según este informe de la Agencia de la ONU la situación es especialmente grave en adolescentes sólo el veintitrés por ciento están matriculados y sólo el uno por ciento ha podido ir a la universidad Rosa Otero es portavoz de ACNUR en España

Voz 47 53:06 en la vecina población de menores refugiados que en este momento hay en el mundo unos seis coma cuatro millones que te niños refugiados que necesitan pues seguir teniendo acceso a a la educación a poder ir a la escuela más de la mitad no han podido hacerlo pues en todo el año ni un solo día estas situaciones serán en diferentes países principalmente donde más estamos viendo que genera esta situación Essen en los países pues con menores recursos

Voz 0861 53:31 pero esta desigualdad sobrepasa fronteras sino escuchar a nuestra compañera Adela Molina Ésta es la radiografía educativa en nuestro país

Voz 0011 53:39 ser hombre pobre con padres con poca formación inmigrantes discapacitado son factores que aumentan la posibilidad de fracaso o abandono educativo en España Unicef denuncia que las medidas para evitar la exclusión escolar no están funcionando porque llegan tarde favorecen la segregación están más enfocadas en proteger a los alumnos que no tienen ningún problema que en atender a quienes lo tienen a los que acaba marginando dentro del propio sistema Ignacio Guadix es responsable de Educación de Unicef España

Voz 0861 54:05 es que acabamos formando parte

Voz 3 54:07 de la clase de los tontos profesionales extremaba diferenciando entre aquellos que van a poder conseguir el contexto en que se tiene el final del proceso y los que no con lo cual al final acabamos teniendo bueno por distintos itinerarios que algunos grupos lamentablemente no tienen una continuidad no tiene una salida ponía estos chicos que hacen los son de muchas desventaja otra organización Save de Chile

Voz 0011 54:28 tren recuerda que el cuarenta y tres por ciento de los niños más pobres abandona prematuramente el colegio en nuestro país como solución las ONGs piden el aumento del gasto público en educación para garantizar la equidad del sistema también plantean la reforma de las becas o recuperar las competencias de los consejos escolares para facilitar la participación de familias y docentes en la enseñanza