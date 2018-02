Punto de Fuga: "Refugiados: se agotó el tiempo" (24/09/2017)

Voz 2 00:00 Punto de Fuga

Voz 1667 00:26 Borno hogar de los bereberes un pedazo de tierra el norte de Nigeria frontera entre la Sábana y el lago Chad especializado en el cultivo de sorgo de cacahuetes de algodón o de maíz Boko Haram la organización terrorista más sangrienta del mundo para muchos ha establecido allí su fuerte reclutando hombres secuestrando a miles de mujeres y niñas como Rebeca

Voz 5 00:50 en una chiquilla Bengasi habríamos comida trabajábamos en el bosque y cuidábamos a los niños cuando nos castigaban los metían en un agujero algunos de los que nos tenían allí se les obligaba a ponerse un cinturón bomba hacer terrorismo a mí me lo dijeron pero como no había hecho un acto religioso musulmán que ellos consideraban necesario al final no me obligaron a fumar me violaban continuamente cuando me trasladaban de campamento otra vez otros de Boko Haram volvían frente

es un buen amo fui como estaban

Voz 5 01:30 Nos iban llevando con los de Boko Haram y mi hija no paraba de llorar uno de los guerrilleros la acogió en la tiró al agua murió ahogada

Voz 1667 01:45 a pesar de todo Rebeca es una superviviente después de dos años en manos de Boko Haram Rebeca os va a contar su historia este domingo en Punto de Fuga además en el programa de hoy hablaremos de los refugiados porque Se acabó el tiempo

Voz 7 02:01 prometieron dar acogida a unas ciento sesenta mil personas que ya habían llegado a Italia y a Grecia después en septiembre del año pasado se comprometieron a dar acogida a noventa y ocho mil doscientas cincuenta y cinco personas idea en número de personas que se habían comprometido a acoger

Voz 8 02:22 desafortunadamente pues sólo han llegado veintisiete mil seiscientos cuarenta y cinco que si nos referimos al primer compromiso pues supone un diecisiete por ciento si nos referimos al segundo un veintiocho por ciento en cualquiera de los dos casos pues podemos ver que el programa de acogida ha un fracaso

Voz 1667 02:40 sin comentarios es que las cifras cantan el martes se agota el plazo de dos años que los socios de la Unión Europea se dieron para cumplir este compromiso y el resultado lo acabas de escuchar es decepcionante un fracaso olvidado que las organizaciones sociales y humanitarias van a destacar esta próxima semana con movilizaciones para afear de alguna forma los gobiernos su falta de compromiso con los refugiados escucharemos también a una actriz en la piel de una víctima de trata

Voz 8 03:06 mi situación de prostitución comenzó en el dos cuando mi expareja me obligó a ejercer lo sabía nada ni el idioma ni conocía nada el país la única forma de comunicarme con los clientes era que mi pareja me apuntaran precio y la palma de la mano todo el dinero todo lo quedaba eh la primera vez que estuve con un cliente sentí pánico mucho miedo y asco no podía denunciarlo porque sabía que tenía derecho a ello y finalmente me pareja me abandonó que según él ya no le eran muy rentable

Voz 1667 03:40 no puede actrices han salido a la calle para representar papeles como éste basados en la vida real basados en supervivientes de la trata con fines de explotación sexual este domingo se ha conmemorado el Día Internacional contra esta lacra nos hemos sumado a la iniciativa de Médicos del Mundo para visibilizar este drama oculto en las calles de nuestras ciudades y desde Guinea el dibujante que ridiculizó a Obiang

Voz 9 04:03 diré perdona subsistencia Teodoro León bien ambas Dogo pero también tratando de recordarles que yo no con mis dibujos y tal el problema que tiene yo mis dibujos están ahí no superen voraz indirectamente senyera censurada varias veces no se pueden ver esos dibujos fácilmente pero estoy seguro que la fama que consiguieron el un tiempo ayudaron a que su excelencia también estuviese libre de personas a las que pude ofender a nivel moral por su estatus y por su condición de afrenta

Voz 1667 04:36 dibujó a su presidente desnudo en actitud lujuria posa con su mujer al menos así lo ven los críticos del Gobierno que le han detenido Iliana acusado de difamación no es el único artista que sufre censura o persecución por sus obras en este país lo vamos a descubrir en Mundo Express todo esto y más desde ya por qué este mundo también importa bienvenidos

si Arena las Oliva les tocó vivir en mí yo esto ya Bale lo que ellos venta de error el Mercedes

Voz 1667 06:52 este domingo empezamos viaje con una voz que nos ha conmovido esta semana la voz de una mujer que ha sobrevivido a dos años de secuestro de Boko Haram en Nigeria es la historia de una de las miles de mujeres y niñas capturadas por esta organización terrorista para atender las necesidades de los combatientes necesidades de todo tipo y también para endosarle en ocasiones explosivos al cuerpo para cometer sus ataques una de ellas ha estado esta semana en España se llama Rebeca tus en nuestra compañera Victoria García ha hablado con ella Vicky buenas noches

Voz 1460 07:23 hola buenas noches Pablo por situar a nuestros oyentes recurre

Voz 1667 07:25 danos para empezar que es Boko Haram y cuál es su presencia exacta en Nigeria

Voz 1460 07:30 pues Boko Haram es una organización terrorista islámica fundamentalista de Nigeria está fundada en el año dos mil dos ya que tiene quince años de vida Illa fundó el código Mohamed Yusuf su lema era crear un Estado islámico puro de Nigeria es una especie de Estado Islámico que funciona ahora mismo en Irak y Siria pero en Nigeria la policía mató a Mohamed Yusuf en el año dos mil nueve las imágenes de esa matanza después del incidente aún circulan por internet Boko Haram significa personas comprometidas con la propagación de las enseñanzas y la Yihad del profeta al día de hoy Boko Haram está liderado por Abubakar Shekau el grupo es popularmente conocido como Boko Haram un apodo dado por las autoridades locales de Nigeria para describir el discurso con el que funciona la educación la cultura occidental son pecado ese es el leitmotiv de su existencia cuando se el líder asumió el mando seis intensificaron los ataques a un nivel que no había habido parangón hasta entonces en Nigeria el grupo controla al noroeste del país el estado de Borno que es uno de los más pobres el grupo Boko Haram ha bombardeado escuelas iglesias mezquitas osea que ataca a todos por igual no por ser islamistas las mezquitas han salvado a secuestrada mujeres a niños asesinado a políticos a líderes religiosos para los estudiosos de este tipo de formaciones terroristas Boko Haram es incluso más salvaje que el autodenominado Estado Islámico el Gobierno de Nigeria los persigue sin pausa y con cierto éxito últimamente el Papa Ignatius tiene una parroquia en el epicentro del Área Operativa de poco Haram nos contaba he visto crecer al dos Mendoza en Siria Nits much el Gobierno Federal de Nigeria necesita mucha ayuda pero puede manejar perfectamente yo solos a Boko Haram tiene los medios los recursos los hombres y el apoyo popular no necesita apoyo internacional más allá de la cooperación que se espera de los países vecinos de Chad y Níger Ike no recojan no permitan el acceso de los terroristas cuando crucen la frontera y los detengan a Poch

Voz 1667 09:36 no hay datos Vicky de cuántas niñas de cuántas mujeres han sido secuestradas por esta organización

Voz 1460 09:42 si los datos oficiales son unos dos mil pero desde el terreno hablan de más de tres mil y pico porque las ONGs en aquella zona penas y funciona aunque ya se conocía lo letal del operativo no fue hasta hace tres años que saltó a los medios internacionales de todo el mundo tras secuestrar a doscientas niña de una escuela eso desató una ola de protestas peticiones deliberación declaraciones de condena esa acción ya ha pasado a los anales de los actos más crueles en nombre del secuestro de Chibok es como se llama retención hacerlos esclavos masivamente realizados por Boko Haram en un colegio femenino de Borno en Chibok por eso se llama así en el noroeste del país eso ocurrió el catorce de abril de dos mil catorce alumnas secuestrada esclavizadas que suman un total de la cifra que te decía unas dos mil mujeres y niñas en un año sólo se logró la liberación de una parte de las estudiantes ya aún quedarían cautivas en manos del grupo ciento noventa y uno

Voz 1667 10:36 dos mil mujeres y niñas supongo que que se sepa sepan que que hayan contabilizado las organizaciones humanitarias que trabajan por allí qué función cumplen esta secuestradas dentro del grupo para que las utilizan pues como tú

Voz 1460 10:48 decías antes de esclavas el términos muy amplio algunas estaban embarazadas obtenía niños mientras han estado secuestradas otras habían sido forzadas a convertirse al Islam y casarse con sus secuestradores ese es el destino de las mujeres que captura ese que les sirvan que cocinan para ellos les atiendan en sus necesidades en los que a sus hijos a quiénes desde bien corta edad son instruidos en los preceptos más extremos del Islam la guerra santa o de occidente en el manejo de las armas cuando ya no necesitan a las mujeres las venden por doce euros doce euros doce euros depende si tienen hijos ya pueden valer un poquito más porque han demostrado que son fértiles islas trasladan a países vecinos como Chad y Camerún

hay que cambian efectivamente las rutas con el riesgo que eso conlleva no esta misma semana veíamos nuevos naufragios frente a la costa de Libia

Voz 1460 11:39 pues se llama Rebeca vi tus tiene veintinueve años al día de hoy es una mujer alta guapa tranquila nació vivía con su familia en Pulka que es una de las regiones más pobres de Nigeria dice que estudia hasta secundaria pero también no reconoció que tiene problemas a la hora de escribir y leer tiene siete hermanos y cuando dejó los estudios se puso a vender frutas y hortalizas en los mercados callejeros

Voz 5 12:02 oye tú

Voz 1460 12:05 mis padres eran cristianos ya en un lugar donde la mayoría de musulmanes se fueron al norte donde había más cristianos si trabajaban la tierra varios productos de mis padres los que cosechaba en el campo los vendían los mercados luego me casé tuve hijos vivía en el campo tenía una vida normal con mucha fe

Voz 5 12:22 creo que mi cura

Voz 1460 12:26 esto de la fe e Pablo lo ha reiterado a lo largo de toda nuestra conversación con ella dice que la es lo que le ha movido a seguir adelante a no tirar la toalla la fe en Dios después

Voz 1667 12:37 la gran ayuda que ha recibido también de la Iglesia católica ha sido determinante después de su cautiverio recuerda cómo la secuestraron que recuerdo ese capítulo

Voz 1460 12:44 este relato Pablo debe ser suyo de principio a fin

Voz 5 12:48 por qué en nos avisaron que no

Voz 1460 12:53 los de Boko Haram estaban llegando salimos huyendo porque sabíamos que a los hombres los decapitada hice llevaban en las mujeres ya los niños para hacerles sus esclavos así que mi marido se fue corriendo a los sembrados yo me escondí en un bosque cercano con mis hijos les decía acallaron callados no hagáis ruido era el catorce de agosto del año dos mil catorce ya eran las cinco de la tarde yo había salido corriendo hacia el bosque con mis hijos

Voz 5 13:19 hoy cuando me encontraron resistir mini Way

Voz 1460 13:27 en que me ataron con unas cadenas que pesaba mucho pesaban un montón y tiraban de mí de mis hijos me caía si me caía me arrastraban por el suelo y me daban patadas para que me levantara

Voz 5 13:38 un jazz Elche

Voz 1460 13:40 yo iba con mis dos hijos íbamos camino al campamento donde nos quedamos al principio mi hijo pequeño no paraba de llorar por los que eso por lo por eso los de Boko Haram Nos pegaban como mi hijo no se callaba me lo quitaron de los brazos y lo tiraron al agua

Voz 5 13:57 es muy buena

Voz 1460 14:00 se ahogó ante mis ojos tremendo el relato

Voz 1667 14:02 lo de Rebecca hay esto sólo lo que le pasó en el momento del secuestro cuando el grupo terrorista la estaba trasladando a algún lugar pero a partir de ahí comienzan dos años no dentro de la organización Bike

Voz 1460 14:13 así es dos años en los cuales ella sufrió una auténtica pesadilla

Voz 5 14:21 sí sí sí

Voz 1460 14:24 sabe lo que es la dignidad de las mujeres no tiene ningún reto

Voz 1907 14:27 peto por las mujeres algunos tenían esposas es Driss que unos violaban igualmente cada día es distante constantemente temía por mi vida ni un solo momento no te mi ahí reza

Voz 1460 14:45 que mandaban leer el Corán o rezar al yo rezaba midió dice

Voz 5 14:50 achacando

Voz 1460 14:52 el objetivo Pablo es tratar de mantenerse con vida

Voz 5 14:56 en cuanto a sus hijos

Voz 1460 15:00 y cada día más cada día era

Voz 1667 15:03 el lo objetivo era ese tratar de mantenerse con vida pura supervivencia

Voz 1460 15:06 pura supervivencia y nos dijo además que nunca vio al líder de la SEC

Voz 5 15:10 tal que

Voz 1460 15:14 sin Abu Baker si no lo vi nunca Estero Sevilla a su número dos se llamaba mamá Moore venía al campamento de vez en cuando visitaba los distintos campamentos

Voz 5 15:27 cómo vamos

Voz 1460 15:30 en esos campamentos yo tenía que hacer la comida para ellos y para sus mujeres oficiales tendría que recoge

Voz 1907 15:36 ver malva lavar la ropa cuidar de los niños cuando no estaban enseñándoles a disparar

Voz 5 15:45 igual

Voz 1460 15:48 dormía en el suelo o rezaba el Corán arrodillada me arrodillada de cara a La Meca pero yo siempre he rezaba midió Jesús

Voz 5 15:56 Talabani

Juan acá anima a que nos cuenta que al poco tiempo

Voz 1460 16:01 de estar en el campamento las patadas que le dieron le provocaron una voz

Voz 1667 16:05 esto

Voz 5 16:05 el de sus dones de Asuán

Voz 1460 16:08 me capturaron estaba embarazada así que decidí empadronar ni con excrementos con sangre del feto Ibarra por todas las partes para que los combatientes de Boko Haram no me encontrarán atractiva hay dejarán de violar le toda la noche

Voz 5 16:21 esas tú a la izquierda ocurrentes

Voz 1460 16:25 en medio Narain incluso después de estar con sus mujeres Siles contrariada Socías algo dice que no les gusta but enterraban en un agujero en el suelo y parecía que se iba a ahogar cada poco les cambiaban de campamento no movía ampara se movían para evitar al ejercito que les pisaba los talones ya en uno de esos campamentos Pablo nos contó que se había encontrado con alguna de las niñas Chibok

Voz 1667 16:46 quizás doscientas de las que nos citamos

Voz 1460 16:49 lo una de ellas le dijo

Voz 5 16:53 sus sesos

Voz 1460 16:55 después de resistir te obedece o anotaba tras viva me intentaron poner un cinturón con explosivos para que ha pero como no había pasado uno de los preceptos del islam finalmente descartaron la idea para entonces dice Rebeca yo ya había dado a luz a un niño se llama Cristóbal es fruto de las violaciones al principio quería abandonarle cada vez que lo miro recuerdo todo el horror que vivido

Voz 5 17:18 yo When the hará que se como

Voz 1907 17:23 la Iglesia dice la ayudado a perdonar querer ya entender pero sigue siendo duros nunca Machuca se unían Peaches

Voz 1667 17:31 suponemos aún así la fortaleza de esta mujer que es capaz de contar todo esto delante de prensa desconocida porque ha estado aquí en España contando todo esto ante prensa desconocida con lo duro que que que debe ser cómo consigue escapar Rebeca de de Boko Haram

pues es la oiga amparada en el caos cuando el Ejército nigeriano se acercaba el último campamento donde estaban los de Boko Haram con rehenes dice ella unos trescientos

Voz 6 17:55 ella nos contaba cómo escapó noches tú

Voz 1460 18:01 aproveché que se armó un lío tremendo con gritos de Venga mover os vamos yo cogí a mis hijos y me fui corriendo en dirección contraria hasta que llegue a un lugar donde habían grupo lo de soldados les conté de dónde venía Illes quise dejar allí a mi hijo Cristóbal pero ellos dijeron que no podían quedarse con él así que cruza el río hoy al otro lado del río estaba al padre Ignatius Él me hizo entender que el niño no tenía culpa de nada nos dio un refugio donde vivimos ahora hay tratamos de volver a nuestro poblado la iglesia hecho todo por nosotros mi marido ha vuelto y ahora estamos los cuatro juntos

Apple de lleva a juego se da acababa sus frutos

termina diciendo no es fácil pero es la familia que el Señor nos ha dado

cuando matan chupo acapara sustenten esta es la historia Ésta es una voz con la que hemos querido comenzar el programa este domingo

Voz 1667 18:50 la de Rebecca Virtus una superviviente de Boko Haram Victoria García gracias

Voz 1460 18:55 hacia Xátiva

no

Voz 15 19:30 este viernes se ha conmemorado el Día Internacional contra la trata una realidad como os hemos comentado muchas veces oculta para buena parte de la sociedad

Voz 1667 19:38 pero que un grupo de actrices ha querido visibilizar representando historias de supervivientes de las mafias en uno de los puntos de mayor movimiento de la ciudad de Madrid la Plaza de Castilla así que nos ha aparecido tan interesante esta iniciativa que hemos querido escuchar a una de las actrices Berta Moncloa buenas noches

Voz 16 19:56 hola muy buenas noches coste oye qué papel

Voz 1667 19:58 me ha tocado representar a ti cuál es la historia de tu personaje

Voz 17 20:02 bueno mi historia era la de Cristina una mujer de veinticuatro años polaca que bueno pues fue engañado por su ex pareja vino España y no tenía como no tenía ni idea de español a colación

Voz 16 20:14 desde el país y nada sólo se apuntaban las manos el marido la apuntaban las manos el precio de lo que tenía que cobrar por servicios algo durísimo cuando estaba tratarme

Voz 18 20:23 ya eh sin ningún tipo ya te te

Voz 16 20:27 recursos de ningún tipo pues la banda no y la dejó que sola no es una situación Carmen las

Voz 1667 20:34 es una historia real

Voz 16 20:36 es una historia real sí que ha cambiado los nombres como por respeto pero eso no Historia realizará hoy os ha trabajábamos hay relatos y los seis eran reales

Voz 1667 20:44 oye unos poder representar un trocito de ese relato de lo que habéis hecho este viernes en Plaza Castilla

Voz 16 20:51 en mi situación de prostitución comenzó en el dos cuando mi expareja me obligó a ejercer no sabía nada ni el idioma ni conocía nada El País la única forma de comunicarme con los clientes era que mi pareja me apuntara al precio de la palma de la mano todo el dinero todos sólo quedaba él la primera vez que estuve con un cliente sentí pánico mucho miedo y asco no podía denunciarlo porque sabía que tenía derecho a ello finalmente mi pareja me va dando no porque según él ya no le eran es rentable y se me pone la carne de gallina

Voz 1667 21:31 yo desde luego ya has llegado a conocer a la mujer protagonista esto esto no

Voz 16 21:34 la verdad es que no no cuéntame una cosa como

Voz 1667 21:37 cómo reaccionaba la gente y no sé no sé exactamente como lo habéis hecho Si cuando la gente que paseaba por Plaza Castilla esos acercaba hay le contaba esta historia representaba is este papel au simplemente trataba viste llamar vuestra atención

Voz 16 21:50 sí ya había como os había cuatro intervenciones de unos veinte minutos por intervención esas intervenciones llegaban de inicio como un viaje en acciones mímica luego ya sí la hacíamos el relato no entonces en cuanto salíamos sacábamos del relato le dábamos voz a todas esas acciones físicas creaba un impacto brutal y la gente se queda parada en seco y además le dirigimos la voz les mirábamos a los ojos y creaban una empatía brutal muy fuerte

Voz 1667 22:19 es curioso porque muertos muchos de esos viandantes con los que os habéis cruzado Berta posiblemente no sepan que a la vuelta de la esquina de sus casas muy cerquita de sus viviendas existe todo esto no

Voz 16 22:30 esto es la maravilla Médicos del Mundo no tener la oportunidad de generar confidencial así este viernes por la mañana de provocar esa sensibilidad

Voz 18 22:39 de de de traerlo a a no

Voz 16 22:42 va a primer nivel porque porque no tenemos ni idea de todo lo que ocurre ni me me qué cantidades nombrarlos contará Manuel entonces que son cifras alarmantes

Voz 1667 22:51 claro porque la idea esta iniciativa como tú decías es cosa de la delegación madrileña de Médicos del Mundo y podemos hablar también con su presidente Manuel Espinel buenas noches

Voz 19 23:00 sí hola buenas noches el objetivo hablábamos Miguel

Voz 1667 23:03 Manuel que es visibilizar esta lacra que como decíamos permanece oculta para buena parte de la sociedad

Voz 18 23:10 sí efectivamente lo que no se este viernes que entre otras cosas fue anticiparon lo que este sábado realmente se trata de visibilizar es una de las lacras más y más importantísima suerte digamos contemporáneas que se la trata sobre todo de mujeres y niñas para fines de explotación sexual que como bien señalas en muchos casos está bastante bastante civilizado y en otros casos de desafortunadamente está muy normalizado es decir que porque el de Médicos del Mundo como consideramos que existe una relación entre prostitución trata vemos que para que ese del fenómeno la trata tiene que estar acompañado en mayor medida con el fenómeno de la mujeres en situación de prostitución pues para algunas personas hay un cierto grado y sobre todo cuando hable personas hablo de hombres que está muy normalizado no existe este tipo de prácticas y que existan usuarios consumidores hombres de este tipo de prácticas eso también contribuye el mal todo o menor medida que se pierda visibilidad esta situación que como sigo es una lacra digamos de de que que estamos viviendo aún en el siglo XXI

Voz 1667 24:31 no claro siempre Manuel se ha apuntado a nuestro país a España como uno de los estados donde las mafias por así decirlo tienen más negocio no no sé si es así o en definitiva Nos pues de cuáles son las cifras de la trata en España

Voz 16 24:44 ha sido muy complicado es

Voz 18 24:47 los datos de trata es muy difícil de cuantificar los precisamente por el carácter que tiene que ser caracter absolutamente distinto entonces darte cifras digamos no pretendo ni exagera ni minimizar el fenómeno pero lo cierto que insisto como hay una relación directa entre para insistir entre la prostitución y la trata evidentemente países como España donde digamos hay un turismo muy muy muy desarrollado digamos en términos de lo que eso significa para economía España eso permitió articular lo que denominamos todo un convenció mostrar nacional del sexo que articula digamos diversos países inclusive continentes de hecho muchas de las mujeres que participa digamos que que se ven sometidas a situación de prostitución que trata provienen por ejemplo de América Latina o de África subsahariana o en el caso de Europa provienen de de Europa del Este entonces eso refleja esa situación trasnacional no creo que es bastante compleja

Voz 1667 25:54 o sea que se puede establecer eso sí Manuel un perfil de de la mujer que es captada por estas mafias de trata con fines de explotación sexual no podemos establecer un perfil

Voz 18 26:05 digamos que el trabajo que hacemos médicos Le Monde como bien lo se lo reflejó Berta sus comentarios en su trabajo excelente que que hizo este viernes es que trabajamos con las historias de vida de las mujeres y a partir de las historias de días de la mujer de de de de su proceso de origen porque muchas de ellas proceden como lo ha señalado que por procesos de de de Inmigración y Emigración muy complejos pues podemos conocer que lo lo lo que pasa si vemos que que que los textiles variando dependiendo de las situaciones sociales Hay económica de cada uno de estos lugares lo que más o menos las cobija a mujeres y niñas que su alta situación de vulnerabilidad no tanto por las condiciones sociales o culturales poco las condiciones económicas dentro de ese situación económica si vale la pena resaltar digamos la aplicaría en general del mercado de trabajo para muchas mujeres que en estas condiciones no eso en términos generales se convierte en una especie de de de de de situación que las empuja a a caer con la parte insisto en la situación de prostitución o por lo menos caer en estas redes se de de de de la trata no tratando digamos en en una u otra manera de buscar alguna salida a sus condiciones de de de precariedad ahí de vulnerabilidad

Voz 1667 27:36 Berta

hola mira quería que era una cosa que es estaba escucha

sí porque Médicos del Mundo nos facilitó mucho

dónde documentación para profundizar en este tema a la hora de crear trabajo en relación a que habla guisantes tengo aquí un una hoja de Médicos del Mundo que dice que según Naciones Unidas y la trata es la nueva cara de la esclavitud el mundo es el tercer negocio ilícito más lucrativo después del tráfico de armas de las drogas ilegales este punto no como que me parece

ahora entiendo una dimensión no estas demarcaciones estamos hablando no que cuando supo que una

es un hombre muy difícil pero osea el tercer negocio ilícito mar más lucrativo

es increíble añadió que hay una preocupación incipiente dentro de las organizaciones como Médicos del Mundo que es el hecho Manuel de que los clientes de la prostitución también aquí en España son cada vez más jóvenes no chicos que montan fiestas que contratan los servicios que ofrecen estas redes para aderezar esos encuentros esto es así es es

Voz 18 28:39 déjame que a aquellas personas que este viernes a las pasaron por donde hicimos esta a personas está puesta en escena de esta situación que esta lacra social y cómo lo señalaba con su propio relato reconocía en los textos que eran extraídos de de situaciones que nos contaban las propias relata sus experiencias como digamos que esto qué es lo que lucirán anteriormente irrealidad por ejemplo a través de esta idea que de de las fiestas que que hacen de de despedida digamos de los jóvenes en un momento dado o qué pasa muy frecuente como tú y yo lo señala que en esa zona que no nos encontramos que es impartido terminaron partido de fútbol y hay quiera festejar que une estos es este lugares donde se ejerce la prostitución el cierre de negocios digamos comerciales eso de algún contrato alguna cosa también muchas veces pasa por decir esto lo cuentan muchas mujeres o en algunos casos las indicaciones de la actividad hecho a los jóvenes consideran que el proceso puede darse en estas circunstancias esto esos relatos los comentamos ahí están expuestos y por eso me del mundo viene trabajando desde hace ya tiempo sobre todo con jóvenes chicos pero también chicas para que muestren digamos lo que ella siente enfrente esta situación tanto institutos como diversidad no y sobre todo tratando de mostrar lo que está detrás digamos de de esto que la construcción de una forma de ser joven no de de de de masculinidad no que consideremos que nos normal hacer eso en una estoy de sorteos por ejemplo

Voz 1667 30:26 pero pero Manuel de qué forma trabajáis con esos jóvenes yo es que es es realmente alucinante que a estas alturas en la que nos encontramos haya chavales que todavía

Voz 20 30:37 eh bueno pues se recurra no ha

Voz 1667 30:40 a a este fenómeno sin saber al menos sin ser conscientes de lo que hay detrás

Voz 18 30:46 yo he dicho que quiero por eso insisto es cierta forma normalización de la situación sobre todo que pasa por la prostitución lo que enfatizado como consiguiéramos que era una relación que se trata como que todo el indicio empieza con con esas proceso de normalización de la situación es de de de prostitución entonces como estoy señalaba hay jóvenes ellos mismos lo comentan en los institutos de las universidades de que le por ejemplo de una salía de de fiesta a veces cerrar la fiesta es terminar en una sala alterne por ejemplo voy a un partido de fútbol y terminar el partido de fútbol reunirse todos terminan eso en una sala Termes o entrenadores de equipos de fútbol a veces señalando que cerramos nuestras nuestras reuniones con eso lo lo lo lo hemos señalan en no lo importante es pensar de que esa ese tipo de relaciones y ese tipo de prácticas muchas veces Se que se relaciona con forma de construcción de la más ya que lo importante no y jóvenes cuál

si tan consiguiendo su vas Julia mucho

Voz 18 31:52 decir creen que una forma June caminos para construir de esa forma de ser hombres hay construir una escudería pasa por tener relaciones de este tipo no y ese es el problema que nosotros queremos visibilizar te ponen en evidencia con el diálogo con los muy abiertos con los chicos y las chicas tanto institutos comunicó que ellos mismos lo señalan no es que a veces es necesario digamos presionar mucho para que al final de un diálogo muy abierto con ellos sin ellas estos temas salgan a relucir no

Voz 1667 32:26 Manuel nos queda mucho tiempo pero me gustaría terminar brevemente ese Nos puede es decir en qué punto se encuentra los intentos de de legal es no para combatir esta trata estas mafias de trata con fines de explotación sexual hay convenios internacionales que regulan Iker rechazan estas prácticas España se ha sumado a la mayoría de ellas para no se están cumpliendo se están adoptando otros

Voz 20 32:51 reglamentos otras

reglamentos otras

no otras iniciativas legales para cómo

Voz 18 33:03 en el fenómeno de la trata trabajamos más relacionado con el fenómeno de la prostitución con la situación de mujeres en situación de prostitución que permite digamos se detectar estos casos cuando detectamos estos casos ya nos ponemos en contacto con las organizaciones que trabajan directamente en eso hay que reconocer como tú lo señalas que ya en la Unión Europea pues más o menos ahí he acuerdos formas de trabajo que en España está está entrando a directamente en eso que tenemos acuerdos con con las entidades judiciales y de policía porque como esto es así legal que son práctica absolutamente ilegal y de esclavismo que que va funcionando paulatinamente y que nos permiten una buena coordinación y además allí organización es que se encarga de dar acogida en estos primeros momentos a esta situación ante yo creo que se ha avanzado bastante hemos avanzado bastante en este proceso pero sin embargo nos queda mucho por avanzar precisamente por lo que estaba comentando porque todavía el inglés que que la abordar abiertamente lo que significa la Constitución para mujeres y niñas como una entrada a esta situación de trata todavía tenemos limitaciones desde el punto de vista de de de alguna legislación eso desde el punto de vista digamos de aspectos formales para manejarlo

Voz 1667 34:29 bueno pues lo importante alguna llamadas ha perdido por ahí supongo que será Berta sí creo que es la de Berta en cualquier caso agradecemos abierta clubs que no haya acompañado para a explicarnos esta iniciativa que ha tenido Médicos del Mundo de sacar a la calle a un grupo de actrices para representar los personajes la historias de supervivientes de la trata con fines de explotación sexual Manuel Espín El presidente de Médicos del en Madrid muchísimas gracias por acompañarnos este domingo en Punto de Fuga

Voz 18 35:01 insisto agradeceros a vosotros otros tres y de la Cadena Ser por darnos suyos este canal para mostrar esta realidad tan cruda y tan difícil poder sensibilizarnos todos los para tratar mancomunada metí en conjunto de manera solidaria de acabar con esta lacra

Voz 1275 35:21 comenzamos nuestro viaje en un mundo Express hoy con ironía con la ironía de la última campaña de la Coordinadora Estatal de ONGs contra el Gobierno de España y su nulo compromiso de acogida con los refugiados cinta medias no con uno

Voz 21 35:35 en dos años porque cubierto el once por ciento de mi objetivo

Voz 5 35:41 siempre cumplo bajó cerca de once porque

Voz 21 35:43 en todas las encuestas que me tocan con esta campaña no

Voz 1275 35:46 de acuerdo a todos que España sólo ha cumplido una cuarta parte de un compromiso es decir sólo ha acogido al once por ciento de los refugiados que dijo que iba a proteger

Voz 2 35:59 la represión

Voz 1275 36:00 la censura contra los artistas críticos es una de las prácticas más extendidas en los países enemigos de los derechos humanos por ejemplo en Guinea Ecuatorial el último caso ha sido la detención de un dibujante y activista político Ramone son hoy vale ha sido detenido esta semana por hacer una caricatura del presidente Teodoro Obiang en una actitud look curiosa con su mujer

Voz 9 36:20 somos africanos sabemos que el desnudo y esas cosas no es un no es malo pero claro estamos en un mundo en que esa gente va a misa lo quiere aparentar ser muy occidentales muy moralistas entonces evidentemente no les gusta que se les dibujan desnudos y pediré perdón a su excelencia Teodoro de cero pero también tratando de recordarles que yo no puedo serlo con mis dibujos y tal el problema mayor que tiene

Voz 1275 36:48 este activista podría enfrentarse a un delito penal porque la ley sobre difamación que existe en Guinea desde el periodo colonial permite la persecución penal de personas que critiquen al presidente a Unicef tiene documentados en los dos últimos años un número creciente de casos en los que el Gobierno de debían aplicado represalias contra artistas y grupos culturales por ejemplo en agosto del año pasado las autoridades suspendieron una producción teatral que tenía como propósito concienciar sobre el virus del VIH porque uno de los asistentes pregunto porque el Gobierno no había hecho nada más para detener la propagación del sida

Voz 2 37:25 ayer estalla sigue

Voz 1275 37:26 creciendo el número de denuncias por abusos sexuales a menores han aumentado un quince por ciento según los datos de Save the Children aunque setenta de cada cien casos no termina llegando a juicio Mariola Loureiro

Voz 0259 37:38 cuatro mil denuncias se presentaron el año pasado por abusos sexuales a menores de edad son sólo el quince por ciento porque la inmensa mayoría de las víctimas oculta el calvario que está pasando por vergüenza o por el chantaje y las amenazas del abusador que en el sesenta por ciento de los casos es una persona de su entorno Un familiar un profesor o a un entrenador los menores tardan unos cuatro años en contarlo cuando se atreven a dar el paso lo tienen todo en contra entre otras razones porque los jueces creen que su testimonio es una fabulación Ana Sastre

Voz 22 38:08 hay prejuicios hay una tendencia creo que los niños inventan hay falta de recursos para que los profesionales que tienen que valorar este ese ese testimonio lo valoren adecuadamente en su Info

Voz 0259 38:21 me Save the Children señala que el dato de que el setenta por ciento de las denuncias no llega a juicio demuestra que el sistema de protege a los menores y falla en la prevención la detección el proceso judicial y la atención

Voz 1275 38:38 el Z el acuerdo comercial y de inversiones entre la Unión Europea y Canadá entrará en vigor a pesar de no haber sido ratificado aún por los parlamentos de la Unión Europea de que aún está pendiente de un dictamen del Tribunal de Justicia comunitario lo denuncia la Plataforma Estatal de la que forma parte Ecologistas en Acción que advierte además de las terribles consecuencias que puede suponer para entre otras cosas la alimentación Tom Kuchar es portavoz de Ecologistas

Voz 23 39:03 seta debilita aún más la seguridad alimentaria de hecho el setas reduce el precio para la mala alimentación la alimentación insana desaparece en el ochenta y siete por ciento de los aranceles por ejemplo para la comida procesada eso incrementa los riesgos para la salud cada vez aparecen más enfermedades más personas enfermas por la mala alimentación y los tratados comerciales favorecen la importación exportación la producción y el consumo de esta mala alimentación

Voz 1275 39:39 el Z ya ha empezado su trámite en las Cortes falta la discusión y votación en el Senado la plataforma pide a los grupos parlamentarios que lleven este tratado ante el Tribunal Constitucional sobre la limpieza étnica de los rojillos de la que os hablábamos la semana pasada que en Punto de Fuga en los últimos días la ONU ha exigido a Myanmar antigua Birmania acceso pleno al país para estudiar los abusos contra la minoría musulmana sólo Unicef calcula que unos cuarenta mil niños de los doscientos cincuenta mil que han huido a Bangladesh buscando refugio sufren malnutrición severa aguda sobre esta terrible persecución se ha pronunciado precisamente la líder de Myanmar Aung San Suu Kyi Premio Nobel de la Paz ha cedido finalmente a la presión de la comunidad internacional y ha condenado estas matanzas mención del Gobierno de amar no es la de repartir las culpas o eludir responsabilidades nosotros condenamos todas las violaciones de los derechos humanos y el uso de cualquier violencia ilegal Estamos comprometidos con la restauración de la paz la estabilidad y el imperio de la ley en todo el Estado Punto de Fuga

Voz 1667 40:51 lo hemos apuntado en Mundo Express este próximo martes veintiséis de septiembre se agota el plazo que acordaron los países de la Unión Europea para acoger a los refugiados que llegan en masa a las costas de Grecia o de Italia fue un compromiso adoptado en el peor momento de esta crisis que se ha ido olvidando conforme pasaban los meses los compromisos se han ido aplazando hasta este momento que como decimos se agota el plazo de dos años y los resultados pues son muy muy muy decepcionantes María Peñalosa es portavoz de In buenas noches María

hola buenas noches a todos vamos

Voz 1667 41:28 a ver si te parece a poner en contexto a los oyentes aquí se comprometieron exactamente los socios de la Unión hace ahora dos años

Voz 7 41:35 pues se comprometieron a dar acogida a unas ciento sesenta mil personas que ya habían llegado a Italia y a Grecia después en septiembre del año pasado se comprometieron a dar acogida a noventa y ocho mil doscientas cincuenta y cinco personas idea en número de personas que se habían comprometido a acoger desafortunadamente pues sólo han llegado veintisiete mil seiscientas cuarenta y cinco que si nos referimos al primer compromiso pues supone un diecisiete por ciento si nos referimos al segundo un veintiocho por siento en cualquiera de los dos casos pues podemos ver que el programa de acogida ha sido un fracaso

Voz 1667 42:16 quién es el responsable de este fracaso María

pues en real

Voz 7 42:24 Irak las instituciones europeas y los gobiernos europeos bajo mi punto de vista por igual porque esta es una decisión que se adoptó en el Consejo Europeo dos mil quince como bien explicaba antes pero una vez que la decisión está aceptada por todos los estados cada uno era responsable de ir asumiendo sus cuotas que ha pasado pues ha pasado aunque al principio había o pues una lentitud absoluta a la hora de registrar a las personas cuando llegaban a Grecia Italia entonces sea como lo haya una pelota de gente que no iba atravesando por los procesos de registro con la fluidez que debería haber pasado después en los países cuando cuando una persona ya sea registrado el la Oficina de Asilo de Grecia o de Italia hace una solicitud al país que lo va a coger que cada país a determinar más cuotas ir luego después al parecer los países también tardaban responde después la pelota volvía a estar otra vez en la burocracia griega e italiana hoy de un lado para otro al final pues individualmente cada uno de los países no ha sabido dar respuesta la coordinación desde Europa ha sido la verdad que es nefasta

Voz 1667 43:37 saques en la Europa en esa en esa burocracia para justificar esta este incumplimiento no

Voz 7 43:43 sí para no es una justificación decir que tu sistema no funciona o que tú no ha sabido hacer sus deberes sin simplemente explicar que lo has hecho mal no eso no lo justifica lo explica pero no lo justifica

Voz 1667 43:55 quiero decir hace dos años María se adoptó ese compromiso de de el famoso reparto de las cuotas pero no se explico cómo o qué ha ocurrido exactamente

Voz 7 44:05 pues es que nadie lo sabe hay una opacidad total ni siquiera lo saben ellos que es lo más grave de todo el asunto nosotros desde el uno de los grupos que nos apoyaron un grupo holandés que se llama L'Express vencía este movimiento lo que hizo fue denunciar al Gobierno holandés en sus propios tribunales para porque no estaba cumpliendo con la cuerda que debía asumir en primera instancia no consiguieron que tener una decisión favorable en segunda instancia tampoco pero lo curioso es la causa por la que no se decidió que Holanda era culpable de no haber asumido la cuota la causa que el propio Tribunal fue que no era Holanda responsable sino que el responsable era la Comisión Europea cuando en paralelo la Comisión Europea estaba colocando la pelota en el tejado de los gobiernos diciendo que cada uno de los gobiernos será responsable de asumir su cuota de refugiados entonces es una mezcla de poca claridad de ideas y de dejación de responsabilidades que al final es lo que más estamos observando en torno a todo este problema de falta de voluntad

Voz 1667 45:16 crítica desde luego cuál ha sido el papel que ha jugado a España en todo esto

Voz 7 45:20 bueno España España la verdad que ha sido bastante bastante malo a la hora de de cumplir su cuota en España nos habíamos comprometido a acoger a diecisiete mil trescientos treinta y siete personas hasta hoy han llegado oficialmente mil doscientas cincuenta y siete esto es un siete por ciento que es un porcentaje ridículo absolutamente ridículo

Voz 1667 45:45 tras recordar María que estamos hablando de cifras ya de por sí muy modestas no porque ahora mismo el mundo en el que vivimos se enfrenta a una gran crisis migratoria una gran crisis de refugiados como nunca antes lo había vivido de sesenta y cinco millones de refugiados en el mundo de de refugiados y desplazados estamos hablando de un porcentaje muy muy muy pequeño

Voz 7 46:06 mimo no no desde luego y también es ínfimo el porcentaje que representarían estas ciento sesenta mil personas de las integramos en los quinientos ochenta millones de personas que hay en Europa que no llega ni al uno por ciento es es muy Piccolo todo como decías antes los problemas de la de voluntad política en realidad aquí en Europa no tenemos una crisis migratoria que en Europa tenemos una crisis humanitaria en el más puro sentido de la palabra no estamos ofreciendo humanidad a las personas estamos ofreciendo un trato humanitario

Voz 1667 46:40 que los países de la Unión no hayan cumplido sus compromisos no significa que el problema ya sea ya resuelto no que los refugiados hayan esfumado donde están ahora María en qué condiciones están viviendo

Voz 7 46:50 pues algunos de los refugiados que han logrado llegar a al país de acogida de que han pasado a integrar el número de las cuotas que si se iba cogiendo ya están en el nuevo país están comenzando poco a poco porque llega la segunda fase de adaptación y el final de su viaje y eso momento bastante duro in ir luego ya depende del país que te toque pues los servicios sociales que allá para prestar te ayuda a que esa integración se produjo te produzca efectivamente esos son la minoría como decíamos la mayoría pues siguen esperando siguen espera cuando Grecia siguen esperando en Italia yo ahora mismo por ejemplo me encuentro en Atenas y me he reencontrado con un montón de las personas que vivían en el campo en el que yo estuve colaborando como voluntaria durante un año sí aquí siguen están desesperados tanto los que estaban dentro del programa de reubicación en un tercer país de la Unión Europea como los que se encuentra en el programa de reunificación familiar

Voz 1667 47:54 bueno vuestro propio nombre que vais por bandera lo indica no sin cansados de esperar estos refugiados en qué condiciones están viviendo los que te has encontrado ahí en Atenas María

Voz 7 48:04 pues estos como ya llevan aquí dos años la mayoría que se dice pronto pero son dos años tú imagínate poner tu vida en pausa dos años y ahora después de dos años volverá a querer que pase algo pues no sé qué decirte la verdad como en qué condiciones están pues en cuanto en cuanto a estructura han mejorado suposición ya no están en un campo contiendas ahora mismo está la mayoría viviendo o en hoteles o en apartamentos que psicológicamente están hechos un desastre

Voz 1667 48:37 pero porque esperan que esperan ante todas estas noticias estos incumplimientos

Voz 7 48:42 pues hay una desconfianza absoluta en el sistema hay una decepción que te puedes imaginar que es tremenda con con la hermandad de los pueblos y con lo que ellos esperaban de Europa sea tenían unas expectativas de poder continuar con su vida tal y como ya estaban haciendo el siria porque la mayoría son sirios aunque también hay iraquíes y afganos pero bueno es que participan de estos programas son sobre todo sirios eh y no se han encontrado nada de lo que esperaban nada de lo que las lo la lógica les invitaba a pensar entonces ahora mismo pues los niños han estado en el mejor de los casos escolarizados durante dos tres meses porque un problema grave que hay aquí es que les van cambiando de de alojamiento cada poco y no sólo de alojamiento en la misma ciudad sino de Ciudad también entonces es muy difícil seguir con su vida aunque estén pausa porque no tienen un momento de estabilidad no estás en una casa durante dos meses después te cambian a otra ciudad durante otros dos meses durante los seis siguientes estás en otra ciudad diferente si vas rompiendo los lazos de la poca red de apoyo que te hayas podido tener pruebas teniendo que rehacer Lugar Nuevo cada vez ahí en el caso de los me nada eso es es una cuestión especialmente sensible porque te digo porque no permite escolarizar les en culo a no hay sistema que aguante eso aparte

Voz 1667 50:04 sí se ha reducido al menos la llegada de refugiados sobre la las informaciones que nos llegan por ejemplo desde livianos hacen pensar que no que que hay todavía hay más

se van cambiando claro van cambiando los flujos migratorios cuando sea puesto

Voz 7 50:18 más difícil entrar a Europa desde Grecia pues no sea he ido hacia Libia y la gente entradas de Italia ahora más aunque es verdad que está repuntando en las últimas semanas las llegadas a las islas griegas están despuntando de nuevo en lo que llevamos de septiembre nos hablaba el otro día un compañero que trabajan en las islas que han llegado personas

Voz 1667 50:42 hay que cambian efectivamente las rutas con el riesgo que eso conlleva no esta misma semana veíamos nuevos naufragios frente a la costa de Libia bueno pues por todo esto organizaciones como si como Waiting están preparando una gran movilización social para afear la Unión este este incumplimiento que estáis preparando exactamente María es para el próximo el próximo sábado no

Voz 7 51:03 el próximo sábado treinta de septiembre lo que hemos planteado es que la sociedad civil se una según hay salga a la calle a dar la voz de alarma porque es un tema muy importante en el que todos debemos estar implicados en lo que vamos a ser es una protesta trasnacional que ahora mismo ya se acogen treinta ciudades diferentes de Europa ahí él acción principal de la protesta es una protesta sonora por esto que te decía porque creemos que es muy importante dar la voz de alarma tanto para protestar por el incumplimiento de las cuotas de las personas refugiadas como para despertar al resto de suciedad que quizá no está tan pendiente de este tema es y debería estarlo

Voz 1667 51:43 eso también en ese también hemos fallado a la sociedad en general en inmunizar ante este movimiento

Voz 7 51:50 no sé si hemos fallado pero sí es verdad que ahora mismo el la contaminación mediática se alimenta de muchísimas noticias y al final se genera una cortina de humo brutal que no deja ver otros problemas serios que que sigan existiendo porque han hecho como viejos como que han pasado de moda el propio hecho de que haya pasado de moda en este sentido es lo que a nosotros nos hace especialmente duro porque es lo que demuestra la espera y por eso es por lo que nosotros estamos hartos porque estamos hartos de esperar por eso invito a todo el mundo que es uno a acudir a la convocatoria que haya más cerca de de dónde vivan ellos en España podéis consultar en la web tres W punto org donde están todas las convocatorias indicando la hora y el lugar ahí al que no pueda acudir a ninguna pues les animo a que desde donde se encuentre debe su casa en la oficina donde esté a las cinco de la tarde el sábado pare aquí lance su propia alarma para unirse a este sentir general de de solidaridad con las personas refugiadas

Voz 1667 53:00 se está olvidando pero aquí estamos para recordarlo por eso hemos llamado a María Peñalosa que está en Atenas preparando esta gran movilización para recordar a Europa sus incumplimientos con esta realidad de los refugiados que sigue existiendo a pesar de que no aparezcan los grandes titulares lo hemos visto en los últimos días no sólo con esos naufragios de los que hablábamos sino también con imágenes a mí me viene a la cabeza una de routers en las que se veía a un padre sirio saludando a sus tres hijas a través de de una verja en fin imágenes desgarradoras todavía que siguen siendo excesivamente cotidianas en territorio europeo porque seguimos sin darles respuesta a esta realidad María Peñalosa muchísimas gracias por ayudarnos a recordar en esta visión general el problema gracias

Voz 7 53:44 muchísimas gracias a vosotros no os olvidéis el sábado treinta a las cinco de la tarde

surgió gracias

Voz 7 53:52 surgió gracias

pues lo dejamos aquí

Voz 1667 54:07 seguimos hasta el próximo domingo en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter somos arroba Punto de fuga también en el podcast de nuestra web hasta el domingo que viene adiós