María Peñalosa: "Es un fracaso pero nadie sabe por qué. Hay una opacidad total"

Voz 1667 00:00 lo hemos apuntado en Mundo Express este próximo martes veintiséis de septiembre se agota el plazo que acordaron los países de la Unión Europea para acoger a los refugiados que llegan en masa a las costas de Grecia o de Italia fue un compromiso adoptado en el peor momento de esta crisis que se ha ido olvidando conforme pasaban los meses los compromisos se han ido aplazando hasta este momento que como decimos se agota el plazo de dos años y los resultados pues son muy muy muy decepcionantes María Peñalosa es portavoz de In buenas noches María

Voz 1 00:34 hola buenas noches a todos vamos para empezar

Voz 1667 00:36 si te parece a poner en contexto a los oyentes a que se comprometieron exactamente los socios de la Unión hace ahora dos años

Voz 1 00:44 pues se comprometieron a dar acogida a unas ciento sesenta mil personas que ya habían llegado a Italia y a Grecia después en septiembre del año pasado se comprometieron a dar acogida a noventa y ocho mil doscientos cincuenta y cinco personas idea en número de personas que se habían comprometido a acoger les afortunadamente pues sólo han llegado veintisiete mil seiscientas cuarenta y cinco que si nos referimos al primer compromiso pues supone un diecisiete por ciento si nos referimos al segundo un veintiocho por ciento en cualquiera de los dos casos pues podemos ver que el programa de acogida ha sido un fracaso

Voz 1667 01:25 es el responsable de este fracaso María

Voz 1 01:33 tras las instituciones europeas y los gobiernos europeos bajo mi punto de vista porque igual porque esta es una decisión que se adoptó en el Consejo Europeo en dos mil quince como bien explicaba antes pero una vez que la decisión no está aceptada por todos los estados cada uno era responsable de la asumiendo sus cuotas que ha pasado pues ha pasado aunque al principio había o pues una lentitud absoluta a la hora de registrar a las personas cuando llegaban a Grecia a Italia entonces sea como lo haya una pelota de gente que no iba atravesando por los procesos de registro con la fluidez que debería haber pasado después en los países cuando cuando una persona ya sea registrado en la Oficina de Asilo de Grecia o de Italia hace una solicitud al país que lo va a coger que cada país a determinar más cuotas ir luego después al parecer los países también tardaban responde después la pelota volvía a estar otra vez en la burocracia griega e italiana hoy de un lado para otro al final pues individualmente cada uno de los países no ha sabido dar respuesta y la coordinación desde Europa ha sido la verdad que es nefasta

Voz 1667 02:46 saques están para la Europa en esa en esa burocracia para justificar esta este incumplimiento no

Voz 1 02:51 sí para no es una justificación decir que tu sistema no funciona o que tú no ha sabido hacer sus deberes sin simplemente explicar que lo has hecho mal no eso no lo justifica lo explica pero no lo justifica

Voz 1667 03:06 se adoptó ese compromiso de de el famoso reparto de las cuotas pero no se explico cómo qué ha ocurrido exactamente

Voz 1 03:13 pues es que nadie lo sabe hay una opacidad total ni siquiera lo saben ellos que es lo más grave de todo el asunto nosotros desde que nos apoyaron un grupo holandés que se llama Let's este movimiento lo que hizo fue denunciar al Gobierno holandés en sus propios tribunales para porque no estaba cumpliendo con la cuerda que debía asumir en primera instancia no consiguieron que tener una decisión favorable en segunda instancia tampoco pero lo curioso es la causa por la que no se decidió que Holanda era culpable de no haber asumido la cuota la causa que el propio Tribunal fue que no era Holanda el responsable sino que el responsable era la Comisión Europea cuando en paralelo la Comisión Europea estaba colocando la pelota en el tejado de los gobiernos diciendo que cada uno de los gobiernos será responsable de asumir su cuota de refugiados entonces es una mezcla de poca claridad de ideas y de dejación de responsabilidades que al final es lo que más estamos observando entorno a todo este problema

Voz 1667 04:23 de falta de voluntad política desde luego cuál ha sido el papel que ha jugado a España en todo esto

Voz 1 04:29 bueno España es España la verdad que ha sido bastante bastante malo a la hora de cumplir su cuota en España nos habíamos comprometido a acoger a diecisiete mil trescientos treinta y siete personas hasta hoy han llegado oficialmente mil doscientas cincuenta y siete esto es un siete por ciento que es un porcentaje ridículo absolutamente ridículo

Voz 1667 04:53 tras recordar María que estamos hablando de cifras ya de por sí muy modestas no porque ahora mismo el mundo en el que vivimos se enfrenta a una gran crisis migratoria una gran crisis de refugiados como nunca antes había vivido de sesenta y cinco millones de refugiados en el mundo de de refugiados y desplazados estamos hablando de un porcentaje muy muy muy pequeño

Voz 1 05:15 encima no no desde luego y también es ínfimo el porcentaje que representarían estas ciento sesenta mil personas en las integramos en los quinientos ochenta millones de personas que hay en Europa que no llega ni al uno por ciento es es muy raro Niccolo todo como un problema de voluntad política en realidad aquí en Europa no tenemos una crisis migratoria que en Europa tenemos una crisis humanitaria en el más puro sentido de la palabra no estamos ofreciendo humanidad a las personas estamos ofreciendo un trato humanitario

Voz 1667 05:49 los países de la Unión no hayan cumplido sus compromisos no significa que el problema ya sea ya resuelto no que los refugiados hayan esfumado donde están ahora María en qué condiciones están viviendo

Voz 1 05:59 pues algunos de los refugiados que han logrado llegar a al país de acogida hay que han pasado a integrar el número de las cuotas que sí se han acogiendo ya están en el nuevo país están comenzando poco a poco porque llega la segunda fase de adaptación y el final de su viaje y es un momento bastante duro in ir luego ya depende del país que te toque pues los servicios sociales que allá para prestar te ayuda a que esa integración se se produjo te produzca efectivamente esos son la minoría como decíamos la mayoría pues siguen esperando siguen esperando en Grecia siguen esperando en Italia yo ahora mismo por ejemplo me encuentro en Atenas y me he reencontrado con un montón de las personas que vivían en el campo en el que yo estuve colaborando como voluntaria durante un año y aquí siguen están desesperados tanto los que estaban dentro del programa de reubicación en un tercer país de la Unión Europea como los que se encuentran el programa de reunificación familiar

Voz 1667 07:02 bueno vuestro propio nombre que vais por bandera lo indica no sin cansados de esperar estos refugiados en qué condiciones están viviendo los que te has encontrado allí en Atenas María

Voz 1 07:13 pues estos como ya llevan aquí dos años la mayoría que se dice pronto pero son dos años tú imagínate poner tu vida en pausa dos años y ahora después de dos años volver a querer que pase algo pues no sé qué decirte la verdad como en qué condiciones están pues en cuanto en cuanto a infraestructuras han mejorado suposición ya no están en un campo contiendas ahora mismo está la mayoría viviendo o en hoteles o en apartamentos que psicológicamente están hechos un desastre

Voz 1667 07:46 claro porque esperan que esperan ante todas estas noticias de estos incumplimientos

Voz 1 07:51 pues hay una desconfianza absoluta en el sistema hay una decepción que te puedes imaginar que es tremenda con con la hermandad de los pueblos y con lo que ellos esperaban de Europa sea tenían las expectativas de poder continuar con su vida tal y como ya estaban haciendo el siria porque la mayoría son sirios aunque también hay iraquíes y afganos pero bueno es que participan de estos programas son sobre todo sirios si no se han encontrado nada de lo que esperaban nada de lo que las lo la lógica les invitaba a pensar entonces ahora mismo pues dos niños han estado en el mejor de los casos escolarizados durante dos tres meses porque un problema grave que hay aquí es que les van cambiando de alojamiento cada poco y no sólo de alojamiento en la misma ciudad sino de Ciudad también entonces es muy difícil seguir con su vida aunque estén pausa porque no tienen un momento de estabilidad no estás en una casa durante dos meses después te cambian a otra ciudad durante otros dos meses durante los seis siguientes estás en otra ciudad diferente y ahí va rompiendo los lazos de la poca red de apoyo que te hayas podido tender te vas teniendo que rehacer el lugar nuevo cada vez hay y en el caso de los Mena eso es una cuestión especialmente sensible porque te digo porque no permite escolarizar les en lugar no hay sistema que aguante eso aparte

Voz 1667 09:13 sí se ha reducido al menos la llegada de refugiados hombre la las informaciones que nos llegan por ejemplo desde livianos hacen pensar que no que que hay todavía hay más

Voz 1 09:22 que van cambiando claro van cambiando los flujos migratorios cuando sea puesto más difícil entrar a Europa desde Grecia pues no sea he ido hacia Libia y la gente entra desde Italia ahora más aunque es verdad que está repuntando la llegan las últimas semanas las llegadas a las islas griegas están despuntando de nuevo en lo que llevamos de septiembre nos hablaba el otro día un compañero que trabajan en las islas que han llegado mil personas

Voz 1667 09:50 hay que cambian efectivamente las rutas con el riesgo que eso conlleva no esta misma semana veíamos nuevos naufragios frente a la costa de Libia bueno pues por todo esto organizaciones como si como Waiting están preparando una gran movilización social para afear la Unión este este incumplimiento que estáis preparando exactamente María es para el próximo do el próximo sábado no

Voz 1 10:11 el próximo sábado treinta de septiembre lo que hemos planteado es que en la sociedad civil se una según hay salga a la calle a dar la voz de alarma porque es un tema muy importante en el que todos debemos estar implicados en lo que vamos a ser es una protesta trasnacional que ahora mismo ya se acogen en treinta ciudades diferentes de Europa ahí él acción principal de la protesta es una protesta sonora esto que te decía porque creemos que es muy importante dar la voz de alarma tanto para protestar por el incumplimiento de las cuotas de las personas refugiadas como para despertar al resto de suciedad que quizá no está tan pendiente de este tema es y debería estarlo

Voz 1667 10:52 eso también en ese también hemos fallado de la sociedad en general en inmunizar

Voz 1 10:58 no sé si hemos fallado pero sí es verdad que ahora mismo el el la contaminación mediática se alimenta de muchísimas noticias y al final se genera una cortina de humo brutal que no deja ver otros problemas serios que que sigan existiendo porque han hecho como viejos como que han pasado de moda y el propio hecho de que haya pasado de moda en este sentido es lo que a nosotros nos hace especialmente duro porque es lo que demuestra la espera y por eso es por lo que nosotros estamos hartos porque estamos hartos de esperar por eso invito a todo el mundo que acudir a la convocatoria que haya más cerca de de donde vivan ellos en España podéis consultar en la web tres W punto org donde están todas las convocatorias indicando la hora y el lugar ideal que no pueda acudir a ninguna pues le animo a que desde donde se encuentre debe su casa en la oficina donde esté a las cinco de la tarde el sábado pare aquí lance su propia alarma para unirse a este sentir general de de solidaridad con las personas refugiadas

Voz 1667 12:09 se está olvidando pero aquí estamos para recordarlo por eso hemos llamado a María Peñalosa que está en Atenas preparando esta gran movilización para recordar a Europa sus incumplimientos con esta realidad de los refugiados que sigue existiendo a pesar de que no aparezcan los grandes titulares lo hemos visto en los últimos días no sólo con esos naufragios de los que hablábamos sino también con imágenes a mí me viene a la cabeza una de routers en las que se veía a un padre sirio saludando a sus tres hijas a través de de una verja en fin imágenes desgarradoras todavía que siguen siendo excesivamente cotidianas en territorio europeo porque seguimos sin darles respuesta a esta realidad María Peñalosa muchísimas gracias por ayudarnos a recordar en esta visión general el problema gracias

Voz 1 12:53 muchísimas gracias a vosotros no os olvidéis