Actrices representando historias reales de víctimas de trata

Voz 1667 00:00 este viernes se ha conmemorado el Día Internacional contra la trata una realidad como hemos comentado muchas veces oculta para buena parte de la sociedad pero que un grupo de actrices ha querido visibilizar representando historias de supervivientes de las mafias en uno de los puntos de mayor movimiento de la ciudad de Madrid la Plaza de Castilla así que no ha aparecido tan interesante esta iniciativa que hemos querido escuchar a una de las actrices Berta Moncloa buenas noches oye qué papel te ha tocado representar a ti cuál es la historia de tu personaje

Voz 2 00:54 bueno mi historia era la de Cristina una mujer de veinticuatro años polaca que bueno pues fue engañado por su ex pareja vino España no tenía como no tenía ni idea de español a colación

Voz 3 01:06 entonces el país ni nada sólo se apuntaban las manos el marido la apuntaban las manos el precio de lo que tenía que cobrar por servicios algo durísimo cuando estaba total

Voz 4 01:16 te ya eh sin ningún tipo de te

Voz 3 01:19 a recursos de ningún tipo pues la banda no la dejó sola no francés una situación tremenda

Voz 1667 01:27 es una historia real

Voz 3 01:28 es una historia real que ha cambiado los nombres como por respeto pero eso no Historia realizará hoy os ha trabajábamos hay relatos y los seis eran reales

Voz 1667 01:37 oye unos poder representar un trocito de ese relato de lo que habéis hecho este viernes en Plaza Castilla

Voz 3 01:45 mi situación de prostitución comenzó en el dos cuando mi expareja me obligó a ejercer no sabía nada ni el idioma ni conocía nada El País la única forma de comunicarme con los clientes era que mi pareja me apuntara el precio y la palma de la mano todo el dinero todo se lo quedaba es la primera vez que estuve con un cliente sentí pánico mucho me doy asco no podía denunciarlo porque sabía que tenía derecho a ello finalmente me pareja me va dando no porque según él ya no le eran y rentable

Voz 1667 02:21 la gallina desde luego desde luego ya ha llegado a conocer a la mujer protagonista esto no es verdad que no cuéntame una cosa cómo cómo reaccionaba la gente no sé no sé exactamente como lo habéis hecho Si cuando la gente que paseaba por Plaza Castilla esos acercaba hay Le contaba esta historia representaba is este papel au simplemente trataba viste llamar vuestra atención

Voz 3 02:43 sí ya había como os había cuatro intervenciones de unos veinte minutos por intervención esas intervenciones llevaban de inicio como un viaje en acciones mímica luego ya sí la hacíamos el relato no entonces en cuanto salíamos sacábamos lo le dábamos voz a todas esas acciones físicas creaba un impacto brutal y la gente se queda parada en seco y además les dirigimos la voz les mirábamos a los ojos y creaban una empatía brutal muy fuerte

Voz 1667 03:11 es curioso porque muchos muchos de esos viandantes con los que os habéis cruzado Berta posiblemente no sepan que a la vuelta de la esquina de sus casas muy cerquita de sus viviendas existe todo esto no

Voz 3 03:23 esto es la maravilla Médicos del Mundo no tener la oportunidad de generar conciencia si este viernes por la mañana de provocar esa sensibilidad

Voz 4 03:32 de de traerlo a a no como

Voz 3 03:34 a a a primer nivel porque porque no tenemos ni idea de todo lo que ocurre ni me me qué cantidades a los contar a Manuel entonces que su cifra de alarmantes

Voz 1667 03:44 claro porque la idea esta iniciativa como tú decías es cosa de la delegación madrileña de Médicos del Mundo y podemos hablar también con su presidente Manuel Espinel buenas noches

Voz 4 03:53 si hola buenas noches el objetivo hablábamos

Voz 1667 03:55 Miguel Emmanuel que es supongo visibilizar esta lacra que como decíamos permanece oculta para buena parte de la sociedad

Voz 4 04:02 sí efectivamente lo que no se de este viernes que te otras cosas fue anticipar lo que este sábado realmente se trata de visibilizar es una de las lacras más y más importantísima suerte digamos contemporáneas que es la trata sobre todo de mujeres y niñas para fines de explotación sexual que como bien señalas en muchos casos está bastante bastante invisibilizan y en otros casos de desafortunadamente está muy normalizado es decir que porque desde Médicos del Mundo como consideramos que existe una la relación entre prostitución y trata vemos que para que se del fenómeno la trata tiene que estar acompañado en mayor medida con el fenómeno de la de mujeres en situación de prostitución pues para algunas personas hay un cierto grado y sobre todo cuando hablo de personas hablo de hombres que está muy normalizado no me que existe este tipo de prácticas y que existan usuarios consumidores hombres de este tipo de prácticas eso también contribuye el mano a menor medida que eh pierda visibilidad esta situación que como sigo es una lacra digamos de de que que estamos viviendo aún en el siglo XXI

Voz 1667 05:23 no claro siempre Manuel se ha apuntado a nuestro país a España como uno de los estados donde las mafias por así decirlo tienen más negocio no no sé si es así o en definitiva no es pues desde cuáles son las cifras de la trata en España

Voz 4 05:37 sí es muy complicado y los datos de trata es muy difícil de cuantificar los precisamente por el carácter que tiene que es el caracter absolutamente ilegal y clandestino entonces darte cifras digamos no pretendo ni exagera minimizar el fenómeno pero lo cierto que insisto como hay una relación directa entre para ello para Médicos del Mundo quién insistir entre la prostitución y la trata evidentemente países como España donde digamos hay un turismo muy muy muy desarrollado digamos en términos de lo que significa parar economía España eso permitió articular lo que denominamos todo un convenció digamos transnacional del sexo que articula digamos diversos eh países inclusive continentes de hecho muchas de las mujeres que participa digamos que que se ven sometidas a situación de prostitución que trata provienen por ejemplo de América Latina o de África subsahariana agua en el caso de Europa provienen de Europa del Este entonces eso refleja esa situación trasnacional no creo que es bastante compleja

Voz 1667 06:47 o sea que se puede establecer eso sí Manuel un perfil de de la mujer que es captada por estas mafias de trata con fines de explotación sexual no podemos establecer un perfil

Voz 4 06:57 digamos que el trabajo que hacemos médicos de Mondo y como bien Lorre se lo reflejó Berta sus comentarios en su trabajo excelente que hizo este viernes es que trabajamos con las historias de vida de las mujeres y a partir de las historias de vías de la mujer de de de su proceso de de origen porque muchas de ellas proceden como lo señalado por procesos de de de Inmigración y Emigración muy complejos pues podemos conocer qué es lo que pasa si vemos que que que los textiles varían dependiendo de las situaciones sociales Si económica de cada uno de estos lugares lo que más o menos las cobija a mujeres y niñas que su alta situación de vulnerabilidad no tanto por las condiciones sociales o culturales poco las condiciones económicas dentro de ese situación económica si vale la pena resaltar digamos la precariedad en general del mercado de trabajo para muchas mujeres que en estas condiciones no yeso en términos generales se convierte en una especie de de de de de situación que las empuja llega a caer con la parte insisto en la situación de prostitución o por lo menos caer en estas redes se de de de de la trata no tratando digamos en en una u otra manera de buscar alguna salida a sus condiciones de de de precariedad ahí de vulnerabilidad

Voz 1667 08:29 esta

Voz 3 08:30 hola mira quería tiene una cosa que es estaba escuchando porque Médicos del Mundo nos facilitó un montón de documentación para profundizar en temas de crear el trabajo en relación a que habla guisantes tengo aquí una hoja de Médicos del Mundo quite que según Naciones Unidas y la trata es la nueva cara de la esclavitud del mundo es el tercer negocio ilícito más lucrativo después del tráfico de armas de las drogas ilegales este punto no como que me parece

Voz 5 08:59 para contextualizar y dar una dimensión no

Voz 3 09:03 hablando no que igual que una cifra no Azziman hombre es muy difícil pero osea el hacer negocio y Tito mar más lucrativo es increíble

Voz 1667 09:11 añadió que hay una preocupación incipiente dentro de las organizaciones como Médicos del Mundo que es el hecho de que los clientes de la prostitución también aquí en España son cada vez más jóvenes no chicos que montan fiestas que contratan los servicios que ofrecen estas redes para aderezar esos encuentros esto es así es ese

Voz 4 09:31 déjame que sí a aquellas personas que este viernes a las pasaron por donde hicimos esta persona está puesta en escena de esta situación esta lacra social y cómo lo señalaba abierta con su propio relato reconocía en los textos que eran extraídos de de situaciones que nos contaban las propias porque es decir sí relata sus experiencias como digamos que esto qué es lo que lucirán anteriormente irrealidad por ejemplo a través de esta idea de de de las fiestas que asciende de despedida digamos de los jóvenes en un momento dado o qué pasa muy frecuente como tú y yo lo señala que en esa zona que nos encontramos que impartido terminaron partido de fútbol a festejar que un estos es este lugares donde se ejerce la prostitución el cierre de negocios digamos comercial eso de algún contrato alguna cosa también muchas veces pasa por decir esto lo cuentan muchas mujeres o en algunos casos las inmediaciones de la actividad hecho a los jóvenes consideran quieren proceso puede darse en estas circunstancias entonces todo eso relato los comentamos ahí están expuestos y por eso me del mundo viene trabajando desde hace ya tiempos sobre todo con jóvenes chicos pero también chicas para que muestren digamos a lo que ella siente enfrente esta situación tanto institutos como diversidades no y sobre todo tratando demostrarlo que está detrás digamos de de esto que la construcción de una forma de ser joven no de de de de masculinidad no que consideremos que nos normal hacer eso en una despedida de sorteos por ejemplo

Voz 1667 11:19 pero Manuel de qué forma trabajáis con esos jóvenes yo es que es es realmente alucinante que a estas alturas en la que nos encontramos haya chavales que todavía

Voz 6 11:29 eh bueno pues se recurra no ha

Voz 1667 11:33 este fenómeno sin saber al menos sin ser conscientes de lo que hay detrás

Voz 4 11:38 yo he dicho que quiero por eso insisto es cierta forma normalización de la situación sobre todo que pasa por la prostitución lo que enfatizado como consideramos que era una relación que practicó se trata como que todo el indicio empieza con esas procesos de normalización de la situación es de de de prostitución entonces como te señalaba hay jóvenes ellos mismos lo comentan en los institutos de las universidades de que por ejemplo de una salía de fiesta a veces cerrar la fiesta es terminar en una sala alterne por ejemplo voy a un partido de fútbol y terminar el partido de fútbol reúne todos terminan eso en una sala y al Termes o entrenadores de equipos de fútbol a veces enseñarán Enrique cerramos nuestras muchas reuniones con eso lo lo lo hemos señalan o no lo importante es pensar de que esa ese tipo de relaciones y ese tipo de prácticas muchas veces y que se relaciona con forma de construcción de la más ya que lo importante no y jóvenes cuál

Voz 3 12:42 si tan consiguiendo su Julia mucho

Voz 4 12:44 decir creen que una forma June caminos para construir de esa forma de ser hombres hay construir una escudería pasa por tener relaciones de este tipo no y ese es el problema que nosotros queremos visibilizar te poner en evidencia con el diálogo con los muy abiertos con los chicos y las chicas tanto institutos comunidad que ellos mismos lo señalan no es que a veces es necesario digamos profesional mucho para que al final de un diálogo muy abierto con ellos sin ellas estos temas salgan a relucir no

Voz 1667 13:18 Manuel nos queda mucho tiempo pero me gustaría terminar brevemente es en los puedes decir en qué punto se encuentra los intentos de de legal es no para combatir esta trata estas mafias de trata con fines de explotación sexual hay convenios internacionales que regulan Iker rechazan estas prácticas España se ha sumado a la mayoría de ellas para no se están cumpliendo se están adoptando otros

Voz 6 13:44 reglamentos otras no

Voz 1667 13:47 otras iniciativas legales para combatir esta trata eh

Voz 7 13:50 personas sí perfecto Meco del mundo como

Voz 4 13:52 planificación no trabajamos directamente con el fenómeno de la trata trabajamos más relacionado con el fenómeno de la prostitución con la situación de mujeres en situación de prostitución que permite digamos es detectar estos casos cuando detectamos estos casos ya nos ponemos en contacto con las organizaciones que trabajan directamente en eso hay que reconocer como tú lo señalas que ya en la Unión Europea pues más o menos hay acuerdos qué formas de trabajo que en España está está entrando a directamente en eso que tenemos acuerdos con con las entidades judiciales y de policía la porque como esto visto misioneras ilegales que son práctica absolutamente ilegal y de esclavismo que llevan funcionando paulatinamente y que nos permiten una buena coordinación y además allí organizaciones que se encarga de dar acogida esos primeros momentos a esta situación ante yo creo que se ha avanzado bastante hemos avanzado bastante en este proceso pero sin embargo nos queda mucho por avanzar precisamente por lo que estaba comentando porque todavía el de que la abordar abiertamente lo que significa la Constitución para mujeres y niñas como con una entrada a esta situación de trata todavía tenemos limitaciones desde el punto de vista de de de algunas legislaciones sobre el punto de vista digamos de aspectos formales para manejarlo

Voz 1667 15:22 bueno pues lo importante alguna llamada esa perdió por ahí supongo que a Berta sí creo que es la de Berta en cualquier caso agradecemos incluso que no haya acompañado para y a explicarnos esta iniciativa que ha tenido Médicos del Mundo de sacar a la calle a un grupo de actrices para representar los personajes la historias de supervivientes de la trata con fines de explotación sexual Manuel Espín El presidente de Médicos del Mundo en Madrid muchísimas gracias por acompañarnos este domingo en Punto de Fuga

Voz 8 15:52 no insisto agradeceros a vosotros a la Cadena Ser por darnos suyos este canal para mostrar esta realidad tan cruda y tan difícil pues sensibilizarnos todos para tratar