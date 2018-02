Punto de Fuga: "Las primeras al volante" (01/10/2017)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena Ser

Voz 2 00:10 hola a todos anda la gente muy sorprendida esta semana y no es para menos al saber que Arabia Saudí va a permitir conducir a las mujeres pero hace ya tiempo que algunas de ellas se pusieron al volante y crearon el movimiento Guan Menchov

Voz 3 00:30 deben Seeley hayan dado permiso de conducir a las mujeres es algo que las activistas llevaban años reclamando y esa buena decisión pero no estoy contenta del toreo porque creo que es una maniobra de distracción sobre otras cosas que están pasando en Arabia Saudí

Voz 1667 00:56 halal dos Ari es escritora saudí es una mujer que apoya al movimiento Wyman Drive a pesar de que varias de sus integrantes han pasado por la cárcel por saltarse la prohibición de conducir es la voz que les faltaba por escuchar para entender bien una de las noticias más sorprendentes de esta semana en el programa bien hay una noticia que no nos debe hacer olvidar el resto de veto prohibiciones que tiene la mujer en Arabia Saudí

Voz 4 01:21 el tema de tutela masculino que en que los hombres tiene el derecho de decidir muchas cosas por sus mujeres digamos incluso por ejemplo he como si pueden viajar con quién se casen

Voz 1667 01:40 vetos fruto de una visión extrema de la religión musulmana sabremos algo más de ello con Human Rights Watch que elaboró un amplio informe sobre este tema contra el racismo nosotros también hincar la rodilla

Voz 1667 02:12 este es el Take A ni de Pharrell Williams así lo llaman en Estados Unidos es el gesto viral de todo aquel que quiere mostrar su oposición a las políticas racistas de Donald Trump nos lo va a contar Marta del Vado también trataremos el mapa del aborto en América Latina

Voz 7 02:26 americana tiene Caride hay varios países que tienen leyes tan restrictiva sobre el aborto que directamente está prohibido en cualquier en cualquier caso incluso en los casos en los que hay un riesgo o peligro de muerte para la vida de la mujer al final las mujeres que deciden abortar que quieren tener una aborto eh lo van a tener entonces el hecho de que está penalizado Luque antes que las mujeres aborten en condiciones inseguras clandestinas como falta de higiene y que pongan en vida en peligro o no sus vidas

Voz 1667 03:00 América Latina es una de las áreas del mundo donde la interrupción del embarazo está más restringida ya hay un dato tremendo en todo el planeta mueren al año cuarenta hay siete mil mujeres por someterse a abortos en clínicas clandestinas sin garantías médicas otros cinco millones sufren secuelas después de la intervención sabremos algo más de estoy en Mundo Express escucharemos la voz de una madre marfileña que pide ayuda

Voz 8 03:25 último decir quiero a mi hijo es todo lo que pido no pido nada más que que me lo devuelvan a solas y volveremos a ser felices estoy es una estoy de quebrar echo mucho de menos

Voz 1667 03:39 se llama humo llegó a España en patera hace cinco meses poco después de su bebé desde entonces el Servicio de Menores de Melilla le ha impedido reencontrarse con su hijo sabremos luego porque y más cosas desde ya porque este mundo también importa bienvenidos

Voz 1667 05:35 hoy comenzamos con el tema de mía que dedicó a las mujeres de Arabia Saudí las llamó malas querer conducir a partir de junio del año que viene ya no quebrantarían ninguna ley cuando se pongan al volante el reino del país les ha levantado el veto para hacer eso para conducir no para otras muchas cosas Arabia Saudí es uno de los países más represores del mundo contra la mujer y la decisión de permitir las conducir también se interpreta como un intento de mejorar su imagen exterior la opinión pública occidental que censura cada vez con más fuerza de forma considerable los negocios de sus gobiernos con Riad en todo caso el movimiento gay lleva años reivindicando esa libertad para la mujer esa y el resto lo han hecho tomando el volante distribuyendo vídeos en internet algunas les ha costado una temporada en prisión por eso nos parecía interesante su punto de vista la escritora y activista saudí al dos Sari es una de esas mujeres hemos dado con ella en Washington le hemos preguntado para empezar porqué las mujeres tenían prohibido conducir en Arabia Saudí

Voz 4 06:35 a día más hacéis son Argales es a ser esas vuelo

Voz 3 06:43 Arabia Saudí tienen Laurence religioso una poderoso siempre ha sido uno de los pilares sobre los que se ha apoyado el Rey desde que se fundó el país es por eso que en los asuntos de la mujer siempre han dependido mucho a ese lobby y el empeño del Rey por defender en Arabia Saudí la versión más estricta de Islam el apoyo de esos clérigos religiosos es para el Reino mucho más importante que apoyó que puede tener de las mujeres para poder conducir la participación de la mujer en la economía del país nunca ha sido un asunto de la habla

Voz 3 07:20 yo creo que ahora la cosa ha cambiado ya hay más apoyo para que la mujer forme parte de la vida pública para compensar las restricciones las reformas y los recortes que se están llevando a cabo en la

Voz 4 07:31 con un éste fue como a ese tipo happening en Dayton

Voz 1667 07:35 por qué ha elegido este momento para anunciar la medida

Voz 4 07:38 o es que es deben estar fue deben Happn When a veces el policía

Voz 3 07:47 en realidad esto no ha pasado cuando las mujeres y las activistas comenzaron a pedir lo hace años yo creo que esto ha ocurrido por una cuestión de imagen pública Arabia Saudí surreal tienen problemas con la imagen exterior que refleja la prensa allí en la comunidad internacional esto ocurrido sobre todo después de una investigación independiente sobre la participación del país en Yemen yo creo que el nuevo Rey ha encontrado en buen momento para revitalizar la imagen del país y contrarrestar las opiniones que presentan Arabia como un país agresivo que se mete en las guerras de Oriente Medio yo creo que todo lo que está pasando allí responde a ese compromiso los oyentes deben tener en cuenta que se están llevando a cabo más reformas para cambiar

Voz 1667 08:25 ABC Imagen aparte del tema de las nuestros días

Voz 1667 08:34 cuál ha sido el papel del movimiento para conseguir el fin de esta prohibición

Voz 4 08:39 bueno pues se ha ido a escuchó en lo que se seleccionen movimiento hubo mucho dura

Voz 3 08:51 ha generado una presencia internacional de este tema un interés por conocer la situación de las mujeres ha conseguido que se sepa que hay un país que prohibe conducir a la mujer que se sepa que Arabia Saudí era el último país del mundo que prohibía conducir a las mujeres eso ha permitido que el mundo sepa la trágica situación de mujeres que están obligadas a ir cubiertas totalmente por ultraje G o que no se les permite organizarse ni sumarse individualmente a un movimiento como éste para la comunidad internacional ha resultado impactante ver a mujeres en esas circunstancias tener que jugársela cada vez que querían conducir un coche a pesar de la prohibición que pesaba sobre ellas para hacerlo y eso ha despertado el interés de los medios por conocer la situación de las mujeres en el país a su vez ha permitido meter este asunto en la agenda política mundial y facilitar que el Rey haya tomado su décimo

Voz 4 09:38 la fiesta es pues aunque puedo decir que la gente a

Voz 4 09:49 ya se hija aquí humanos pues en forma hemos iranís al soberanismo desde muy cerca

Voz 3 10:00 así es hemos tenido a dos mujeres que fueron encarceladas durante meses por hacerlo una de ellas estuvo nueve meses en prisión pero también tenemos muchas mujeres que han perdido sus coches porque se los han confiscado otras que han sido detenidas e interrogadas por hacerlo de hecho hay mujeres a las que se les ha prohibido comentar esta decisión de Arabia Saudí en la prensa internacional después de la anunció en un intento de controlar la información que han publicado los medios sobre este asunto lo que ocurre es que estas mujeres no sólo reclamaban el fin de la prohibición para conducir quieren el fin del sistema de tutela de los hombres sobre las mujeres que hace que ellas estén permanentemente controladas en todo lo que hacen las mismas mujeres que han pedido el fin de la prohibición de conducir reclaman también el fin de otras restricciones que todavía siguen vigentes lo que sí creo es que la decisión en poder a a esas mujeres considero que para ellas supone un reconocimiento a un esfuerzo de habanos

Voz 4 11:05 de él o de ella extender esas vendas a ir el sistema

Voz 3 11:13 conocido por la Ley basado parcialmente en la tradición las costumbres exigen a las mujeres presentar la autorización de sus guardianes si quieren acceder a ciertos servicios este sistema ha sido bastante respetar

Voz 1667 11:24 por algunos grupos sociales por algunas mujeres

Voz 3 11:27 sobre todo en asuntos relacionados con la educación los viajes los derechos médicos y reproductivos hemos visto un movimiento creciente en Arabia Saudí sobretodo a muchas mujeres jóvenes y activistas que han luchado para abolir el sistema desde dos mil dieciséis

Voz 1667 11:46 estará pronto nuevas restricciones

Voz 12 11:57 creo que el Gobierno saudí se ha dado cuenta de que fomentar el empoderamiento de las mujeres es bien recibido por la comunidad internacional el Gobierno necesita atraer a inversores internacionales necesita el apoyo de de extranjero Isabel una forma de conseguirlos permitir derechos a las mujeres por eso creo que ésta va a ser una tendencia clara próximos energía el Derek

Voz 13 12:21 yo él una a él

Voz 1667 12:44 hace poco más de un año la organización Human Right Watch publicó un completo informe sobre la situación de la mujer en Arabia Saudí sujeta a esa guardia masculina que le obliga a pedir permiso a su marido o a su tutor bueno pues prácticamente para todo para poder trabajar para poder salir del país Emma Daly es portavoz de la organización además buenas noches

Voz 11 13:05 buenas noches es un estudio en el que como

Voz 1667 13:08 en su país diciendo que los hombres en Arabia Saudí controlan la vida de las mujeres desde que nacen hasta que mueren

Voz 14 13:17 sí la verdad es que no solamente desde principios con los padres incontrolada luego los maridos pero hasta los hijos tienen el poder sobre las vidas de las mujeres

Voz 1667 13:33 Mail Guardian signo se llama este sistema en inglés y en español viene a ser algo así como Guardia masculino no más o menos

Voz 14 13:41 sí o como o tutela masculina algo es un sistema de la masculino es que en que los hombres tiene el derecho de decidir muchas cosas por sus mujeres digamos incluso los por ejemplo he como que pueden viajar con quién se casa pero algunas cosas han cambiado desde el viernes por ejemplo el Gobierno ha dicho que las mujeres pueden pedir trabajo empleo sin el permiso de The Guardian no pero en realidad muchas empresas siguen pidiendo este este permiso desde el hombre entonces el sistema sigue vigente aún cuando el Gobierno pues también te han hecho cambios o reformas

Voz 1667 14:31 sí a pesar de ese levantamiento de la prohibición de conducir que ahora mismo está sorprendiendo al mundo entero sin tener en cuenta estas otras prohibiciones no que pesa sobre la mujer todavía Noema cómo interpreta Human Rights Watch esta decisión del Gobierno saudí de levantar a la prohibición de conducir a las mujeres y esas otras restricciones de las que nos has hablado que está intentando el Gobierno saudí con todos estos gestos

Voz 14 14:58 bueno obviamente es un es un paso adelante para las mujeres es una noticia bienvenida que las mujeres puedan conducir desde junio del año que viene tememos o estamos mirando para ver si el Gobierno impone más lo importante es que las reglas sean iguales para las mujeres que que para los hombres porque están hablando por ejemplo de que a lo mejor habrá una edad de que es a los esto sería para mujeres

Voz 10 15:30 que tiene más de treinta años por ejemplo yo obviamente es importante que no hay diferencia entre los hombres y las mujeres pero obviamente el Gobierno está intentando hacer unas reformas pequeñas respondiendo a los tremendos que han hecho tantas mujeres saudíes tantas activistas han luchado para más de veinte años en pero lo importante es que seguimos mirando qué hacen gobiernos porque es un es un buen paso adelante pero hay muchas más cosas que que hay que hacer

Voz 1667 16:11 desde los ámbitos económicos en más se dice también que estos gestos de apertura del Gobierno de Arabia Saudí son un intento de lavar la imagen del país para mantener las inversiones extranjeras que ahora mismo están comprometidas por la mala imagen que da al régimen el Reino de saudí con con estas prohibiciones no que se empiezan a conocer en el mundo entero y mucha buena parte de la opinión pública mundial reproche a sus gobiernos que hagan negocios con Arabia Saudí

Voz 10 16:40 efectivamente y hay tiene muchos problemas de imagen en estos momentos incluso por ejemplo la guerra en Yemen donde estamos mirando que hay muchos civiles sufriendo terriblemente por la guerra ahí creo que esta imagen de la mujer atrapada en su casa sin poder conducir ha sido una imagen muy fuerte para el mundo exterior como como usted elite inició entonces así muy mal para el imagen de del país obviamente por eso están actuando ahora para para mejorar como cómo están visto para lo es todo el mundo pero por eso es muy importante es que nosotros seguimos pidiendo en libertad eh derechos totales para para estas mujeres que no nos quedamos satisfechos solamente con dejarlas conducir porque por ejemplo en junio no si sigue todo esto podrán conducir al aeropuerto pero no viajar fuera

Voz 14 17:42 el país sin permiso de de su

Voz 10 17:52 pues primero que no pueden hacer muchas cosas que los demás no le deja hacer hacer las cosas si tú por ejemplo a estas cosas rarísimas que una mujer puede salir de la cárcel pero si su padre os su marido no que vuelve a la casa pues vuelve directamente a la cárcel aunque sentencia Fabra habrá terminado no entonces primero no pueden hacer muchas cosas que quieren hacer sin este permiso pero además en están muchas veces amenazadas y castigadas o ley por ejemplo la policía religiosa debe castigar físicamente a no vestirse como según la ley no entonces ahí penales judiciales también pueden estar castigados por la familia

Voz 4 18:58 que enfrentarme nace

Voz 1667 19:06 es decir que hay violencia contra las mujeres que no cumplen estos principios

Voz 10 19:13 seguramente desde desde la policía por ejemplo si como Dios sino se viste en adecuar dementes en una ley saudí dentro de la familia también

Voz 1667 19:28 la religión no la interpretación estricta del Islam que se conoce allí como el wahabismo es lo que más está pesando en esta situación no o hay otros factores

Voz 10 19:38 creo que sí es la la tradición la tradición y que el el Estado controlarlas las vidas de las mujeres no en un creo que también hay un temor de que si las mujeres pueden por ejemplo trabajar que eso va a cambiar el mercado para los hombres entonces hay hay muchos temores pero el el temor

Voz 14 20:05 a una mujer tener los mismos derechos de un hombre tiene muchos motivos pero no tiene ninguna justificación

Voz 1667 20:15 estamos de acuerdo además Dalí portavoz de Human Rights Watch muchísimas veces es por atender la llamada de Punto de Fuga este domingo

Voz 1667 22:18 no sería la primera vez que una gran revolución parte de un pequeño gesto hoy en Estados Unidos se han intentado uno para mostrar la oposición a las políticas racistas de Donald Trump se llama técnica ni se trata de hincar la rodilla derecha al suelo y mostrarse en las redes sociales y bueno lo está haciendo todo el mundo lo que escuchábamos hace un momento es el momento en el que Stevie Wonder lo hizo técnica ni en Charlottesville escenario de la violencia racial en Estados Unidos ahí está la corresponsal de la SER Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 22:47 qué tal Pablo como estas cuenta no sé de qué

Voz 1667 22:50 trata exactamente este Take han y qué significa

Voz 1510 22:53 pues es una protesta social contra la desigualdad racial en Estados Unidos contra la discriminación en los procesos

Voz 0861 22:59 iniciales contra los ataques de la policía

Voz 1510 23:02 sí a ciudadanos negros en definitiva es una reivindicación de justicia social que empezó hace meses un jugador de la Liga Nacional de Fútbol arrodillados y mientras sonaba el himno nacional en vez de mantenerse en pie quieto con la mano en el pecho no una protesta que desde hace años lleva haciendo en otros deportes por ejemplo como en el baloncesto pero que ahora sea trasladado al al deporte rey digamos en EEUU que es el fútbol americano que es además tradicionalmente un deporte de blancos

Voz 1667 23:29 la protesta se extiende no en parte por la respuesta del propio Trump

Voz 1510 23:33 claro es que además la respuesta de trampa ha sido tan exagerada que ha tenido mucha reacción primero desde los propios equipos de fútbol América ganó pero después ha extendido a otros ámbitos como como la cultura el espectáculo no Trump llegó a llamar hijos de puta a los jugadores que se arrodilla van mientras sonaba el himno pidió a los dueños de los clubes de fútbol que los despidieran bueno pues la reacción ha sido abrumadora no muchos equipos se han sumado a la protesta pacífica de arrodillarse durante el himno los jugadores eh enganchaba van con los brazos unos a otros haciendo como una cadena a modo de apoyo simbólico otro equipo decidió no salir al campo por ejemplo mientras mientras sonaba el himno entonces bueno como digo muchos personajes del ámbito de la cultura y del espectáculo también se han sumado a estas reivindicaciones de los jugadores sobre todo Pablo porque Trump está convirtiendo toda esta protesta en una cuestión patriótica de respeto a los símbolos nacionales cuando en realidad es una cuestión de protesta social me quedo con un artículo que leí que escribió John el cantante diciendo que no hay nada más patriótico que la protesta pacífica para reivindicar justicia social un sistema más justo no bueno mientras unos están a reivindicando de esta manera esta Trump que sigue a lo suyo en Twitter como más le gusta echando leña al fuego y dividiendo ahora la sociedad entre un nosotros que son los trabajadores americanos clase media patriotas id vosotros que sois las minorías los extranjeros los que faltan al respeto a los símbolos nacionales no bueno es un argumento que mucha gente le compra su base sus votantes pero que otra mucha está cada vez más arte por eso está ya en estas reivindicaciones sociales desde diferentes ámbitos y ahora pues la tocada

Voz 1667 25:52 este jueves se ha conmemorado el Día Mundial por la despenalización del aborto una jornada para reivindicar el poder de la las mujeres para decidir de forma libres sobre sus cuerpos su sexualidad y sobre la reproducción tal y como recogen acuerdos y tratados internacionales en demasiados países del mundo ese derecho se ejerce en la clandestinidad sin acceso a unas condiciones médicas seguras legales y accesibles para todas ellas Alianza por la solidaridad de hecho no aportado algunos datos sobre esto último un dato tremendo habla de Quatre cuarenta y siete mil mujeres muertas cada año por abortos inseguros y otras cinco millones con lesiones graves después de la intervención hemos querido conocer la situación de uno de los países más restrictivos en el tema del aborto como es Perú allí se encuentra María Isabel cercano es directora de Daimuz una organización que trabaja por el derecho al aborto o la María Isabel buenas noches por qué Perú es en concreto uno de los países más más restrictivos en torno al aborto

Voz 0419 26:55 me pero tenemos el aborto terapéutico desde mil novecientos veinticuatro para salvar nuestra vida levantaron más grave y permanente a nuestra salud física y emocional sin embargo existe una cultura nada Samos foto para que aprobara hoy pero posee una idea para caber como a criterio lo logramos en el embargo no hay otros o ya me quedé cuenta de los que están neto de de derechos de protocolos y lo que tenemos pues estas denuncias de problema para que lo previa ejercerlo la recién que es que es que aprovechándose de un artículo de la Ley General de Salud que tienen que denunciar los crímenes a la como nadie cuando llegan a los servicios de salud cohetes aprovechando porque es una mención muy particular al aborto criminal pues ahí entré en hospitales de la provincia es que dicen que toda persona que llegan que conoce a era donde salud que conoce aborto y tiene que denunciarlo lo cual es exactamente ilegal condena a las mujeres de vayan a otra de un aborto incompleto a servicios clandestinos inseguros

Voz 1667 28:29 María Isabel vamos vamos por partes porque no nos está diciendo muchas cosas en primer lugar los supuestos en los que está permitido en Perú en la práctica del aborto solamente son esos ese supuesto en cuanto hay riesgo para la salud de la madre que ocurre en los casos de violación

Voz 0419 28:48 nada solamente cuando un agravio permanente a la salud de violación aunque debería entrar a causar daño a la dental no hace no sé no les aplica de esa manera en lo que dice lo que tiene que ser no porque no podemos aceptar que tenemos medio millón de mujeres de cinco años cincuenta y cuatro años portan que alguna vez su vida han sido violadas por parejas en pareja no la ley permite vienen quieren abortar un embarazo produce y violación

Voz 1667 29:34 María Isabel y eso en qué se traduce donde encuentran las mujeres la alternativa para interrumpir el embarazo porque que no se permita no significa que que las mujeres no encuentra no intenten buscar una alternativa no

Voz 0419 29:48 nada recurren abortos perdón al servicio de aborto que han decimos te seguros que abundan unos

Voz 1539 29:54 va por las calles del centro de Lima quien contra viento que señalan que en un atraco me da igual alguien de unos teléfonos si es está a la vista y paciencia de toda la Policía Nacional donde detrás de soy mafias hay corrupción y claro la muerte o la lesión de por vida no el eso es es lo que se está buscando evitar como proyecto de ley preso Turquía que que fue presentado por iniciativa del entonces aún está a a varias zancadas que lo acogieron varias y que ahora está al Inter debatido practicamente y si una prioridad de parte del Congreso y por el contrario lo que estamos amenazadas atacada es porque el fujimorismo que tiene la mano la bancada mayoritaria se mutan entre en el Congreso aliado con sectores conservadores y fundamentalistas católicos y evangélicos en en el séptimo otra zancadas protestan que presentan proyectos de ley más bien para declararle derechos absolutos al producto de violación para decirle a la mujer embarazada productores violación el único derecho que va a terminar de parte del Estado es que no desea tener ese hijo con lo que en una cuna que te van a habilitar en los establecimientos de salud para que el Estado se hará cargo en adopción

Voz 3 31:27 serio nada

Voz 1667 31:34 iglesia a parte del humorismo como como usted no Nos apuntaba la Iglesia está teniendo un peso importante en este debate allí en Perú

Voz 1539 31:43 por supuesto en el que no tenemos un Estado laico solamente en la Constitución como forma pero en la práctica la jerarquía eclesial para el a la jerarquía católica ahora Diada con los grupos que los técnicos este tienen los vista religioso dentro del Congreso cuando no Pastore que que no tienen el menor empacho en hacer uso de de su religión para argumentar y por ejemplo y el congresista John Miles Cano que es muy afamados por defender derechos sociales pues él ha sido el líder esto lo llevamos lo vista reliquia posó con sus cinco congresistas la acción popular para acrecentar ellos despropósito que se llama registro de nacimiento conciencia salvadoras que además ha recibido la opinión en contra de todo el Ejecutivo y de organizaciones como enter o y sin embargo ellos siguen avanzando ya está en el pleno ya estaba cualquier semana de estás lo aprueban ahí tienes pues tal es así que cuando ha pasado al pleno con un dictamen de la comisión ejecutiva donde cuatro páginas dedicadas al citar un supuesto informe técnico de la Conferencia Episcopal que lo más que se lo piense lo manda pues sea cómo es posible tiene un congreso una Conferencia Episcopal tenga peso para determinar ese tipo de cuestiones que a lo largo no sólo van a preguntar a las mujeres no a los niños se está fomentando el abandono legal de los niños y lo que señalan estas organizaciones de detenta el infantil como un ser

Voz 1667 33:25 dígame una cosa para acabar como son esos centros clandestinos que oferta que ofrecen abortos en en Lima de los que usted nos hablaba hace un momento cómo son por dentro

Voz 1539 33:37 bueno mire hay de todo hay de todo en la que habla a los veinticuatro años que enfrentaron abortos clandestino y simplemente detrás de un edificio cualquiera en el centro de mínima Se encuentran en él locales departamentos donde se han un consultorio y donde por lo menos lo que me toca testimoniar ver aborte conjuntamente con otras veinte mujeres nunca se edades se distinta situación porque demográfica eh víctimas de violación u otras porque por pobre estas ya no podían tener más hijos y en realidad con con con un equipo de de de médicos enfermeros pero que a la larga nadie sabía aquí salir con vida a Dios lo que pasa las terminamos un riesgo quirúrgicos y en este momento de hecho eh eh tuve que acompañar a una a una compañera durante que llegó hoy han bajado el violaron tenía prácticamente cinco meses de embarazo han mandado allí y ella estaba prácticamente este en una situación muy delicada no Mi obligaron a dejar atrás no me entero que tenía que marcharme porque la policía podía llegar en cualquier momento yo no quería que yo no quería hacer es limitada alguien me tuve que ir con una frustración e compañera cena se estaba recuperando de de de la intervención quirúrgica y todo estaba lleno de sangre todo esta era muy precario no esto regiones en ese momento me di cuenta de lo que me podía haber pasado amigo a todas estas mujeres pero no han no había otra salida entonces humano está hablando de de todo lo que me contaron muchas mujeres en el mundo en un estudio muy antiguos ya pero que dijo que sí el aborto es inseguro titulan país diariamente esa es la situación ahora por supuesto que tuviéramos lo anticoncepción oral de emergencia en posición la tenemos por se hagan alguna medida cautelar en el padre pero la Iglesia logros que el Tribunal Constitucional la Troy en unos servicios públicos hay una zona de pobreza de de pilla Alday esto no una acción porque las mujeres que tienen hijos no puede ignorar las fincas pueden así se desprende de los servicios de salud va a tener el lado Nancy concesional de emergencia que nada tiene ya que tiene que hacerse un aborto producto de violación hecho hemos conocido un caso de una niña de diez años producto de violación de una conato de Cajamarca que ha tenido que llegar a Lima la maternidad a esa niña que doctor que ya han pasado los veintidós semanas que te historias sobre el aborto terapéutico ya no lean esto ninguna intervención mesa situación no es excepcional sabe como qué pasaría si es que todavía legales me hubieran servicios suficientes para atender esa niña entonces no a poder ser en el PNUD en más de medio millón de mujeres estén el riesgo de sufrir un embarazo producto de la acción o que las niñas y adolescentes a cuatro vías allá allá perdón cada día cuatro niños de animales la mayoría proyecto de lácteos lo único que tengamos desde el aborto terapéutico de encima he encima que sino que se aplique correctamente por él en el peso de los católicos y los evangélicos en el Estado peruano

Voz 1667 37:22 María Isabel Serrano directora de la organización que trabaja por el derecho al aborto en en Perú gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este domingo

Voz 0419 37:31 a usted porque es lo mismo lo llevé invencibles no

Voz 7 38:11 sí efectivamente en América Latina bueno América Latina y Caribe hay varios países que tienen leyes tan restrictiva sobre el aborto que directamente esta prohibido no en cualquier en cualquier caso incluso los casos en los que hay un riesgo o peligro de muerte para la vida de la mujer

Voz 1667 38:31 y eso se traduce en que

Voz 7 38:35 bueno pues eso se traduce en que al final las mujeres que deciden abortar aunque quieren tener un aborto que lo van a tener entonces el hecho de que está penalizado lo que hace es que las mujeres aborten en condiciones inseguras clandestinas para acariciarme y que pongan en vida en peligro o no sus vidas y su salud

Voz 1667 38:57 el el caso de Bolivia donde te encuentras creo que es paradigmático no Elena porque no es que tenga la ley más restrictiva de toda la región pero la condena la condena social llega es es muy importante y si eso es lo que pesa en el ánimo de estas mujeres no

Voz 7 39:14 sí así es el caso de Bolivia como bien dices una de las leyes más restrictivas por ejemplo pero no tiene una ley mucho más restrictiva en Bolivia La en aborto y hasta ahora está permitido en casos por ejemplo de violación casos de incesto hoy casos de riesgo no peligro para la vida o la salud de la mujer sin embargo lo que nos encontramos es que Bolivia tiene deuda las tasas de mortalidad materna más altas de toda la región de Latinoamérica y Caribe

Voz 1667 39:45 es precisamente por eso no porque aunque la ley permita en ciertos casos el aborto y qué ocurre qué ocurre con las con las mujeres

Voz 7 39:54 pues bueno primero la ley permite el aborto sólo en algunos supuestos con lo cual el aborto no está totalmente no despenalizar sino que se mantiene la penalización del aborto pero igualmente aunque existe una ley a la ley no se cumple porque los operadores de Justicia el personal médico de salud en muchos casos no la conocen en otros casos la conocen y tienen sus propios prejuicios no es que pueden ser religioso de eso que pueden ser morales y al final lo que hacen es que no aplica ley entonces realmente la ley no implementa falta presupuestos públicos para su implementación las realidades que Bolivia tiene una razón de mortalidad materna de ciento sesenta por cada cien mil nacidos vivos que es una de las más altas no del continente

Voz 1667 40:45 bueno cuáles son los argumentos que defienden aquellos que tanto en la calle como desde una tribuna política se oponen a a que estas mujeres puedan abortar libremente

Voz 7 40:57 bueno los eran momentos hombre todo tipo no nos argumentos antes de que existe despenaliza el aborto en las mujeres van a ir en masa a abortar como si fuese un deporte en los argumentos son que bueno pues que se prioriza digamos da vida el embrión no sobre la vida ya curso de de una mujer los argumentos de carácter fundamentalmente conservador y religioso en contra de los derechos humanos

Voz 1667 41:29 y una cosa alguien estará haciendo negocio con todo esto no porque si esas mujeres y a por todas esas barreras que no has comentado no recurren a servicios que les den garantías para practicar ese aborto habrá alguien que si les ofrezca esa opción que es este lucrado por ello no

Voz 7 41:48 sí en lo que Angelina llega no llega a penalizar el aborto no es que deje de haber abortos no las mujeres siguen adoptando las mujeres abortan en clínicas clandestinas muchas veces bajo carteles de consultorio médicos que hacen pruebas de embarazo o de dentistas y al final la artistas es que Bolivia tenemos aproximadamente el sesenta y siete mil abortos inseguros en condiciones de riesgo andan

Voz 1667 42:22 en dentistas en clínicas dentales

Voz 7 42:26 sí ese es el no la forma de disfrazar los los centros los que las mujeres abortan clandestinamente

Voz 1667 42:34 madre mía oye no me decías ahora me he quedado con ello que hasta ahora lo ha remarcado en Bolivia no tienen una ley tan restrictiva como en otros países no con el aborto que pasa que hay un movimiento hay una corriente dentro del Gobierno dentro de los partidos políticos para endurecer la todavía más

Voz 7 42:52 no en realidad ahora mismo lo que se está trabajando es una reforma del Código Penal para precisamente ampliar las causales en las que las mujeres podrían aportar lo que pasa que también como se está abriendo una discusión existiría también lo posibilidad remota esperemos que no pero podría existir una posibilidad remota de un retroceso pero más bien la tendencia es al contrario no Esther ampliarlas las causas no incluir causales socioeconómicas e incluir causales como niña adolescente a ser estudiante Petra

Voz 1667 43:32 sí para acabar esa tendencia también se puede la nota es la están percibiendo en otros países de la región

Voz 1667 44:16 desde luego pequeños pasos que he con los que esperan esperamos que que no tengamos que volver a contar estas cifras tremendas como os decía Alianza por la solidaridad habla de cuarenta y siete mil mujeres muertas cada año por abortos inseguros en todo el mundo otras cinco mujeres con lesiones graves después de la intervención datos que hemos querido destacar hemos buscado las causas entre otras con Elena Alfageme coordinadora de Alianza por la solidaridad en Bolivia Elena muchísimas gracias por atendernos este domingo en Punto de Fuga

Voz 7 44:47 de nada muchísimas gracias a vosotros

Voz 0861 44:50 comenzamos y Mundo Express con las secuelas que ha dejado el infancia el devastador terremoto en México

Voz 1490 44:56 estaba tirado el ahí estábamos este así como decía algo estuviera dentro de la tierra Kinder está sea alguien Burjassot cuál es el impacto que han tenido

Voz 26 45:12 los niños niñas los adolescentes Noa de tipo físico sino más de tipo emocional

Voz 27 45:18 es hasta ahora está muy inquieta pues no no quiere

Voz 0861 45:21 mejor no le gusta jugar ni nada de eso común

Voz 27 45:24 los días normales agua no ya

Voz 1490 45:26 ha pasado estaba temblando todavía tengo mucho y bien de otro más fuerte

Voz 28 45:35 estos casos misses brinda apoyo con capacitación y y con materiales para la recuperación socio emocional de niños niñas y adolescentes curar estas heridas

Voz 0861 45:47 qué trabajando sin descanso para intentar que la vida de los más pequeños vuelva poco a poco a la normalidad pero está costando y mucho para que os hagáis una idea hay siete millones de niños que viven ahora mismo en zonas derruidas por el terremoto de hace sólo unas semanas Unicef ha hecho un llamamiento para que la inversión pública y privada esté en el centro de las prioridades del Gobierno mexicano el vamos a Perú y lo hacemos porque Human Right Watch ha presentado un informe con nuevas evidencias que implican al ex presidente peruano Ollanta Humala en todo tipo de atrocidades durante la década de los noventa crímenes como torturas desapariciones forzadas ejecuciones varios soldados peruanos han confesado públicamente las órdenes que recibieron para torturar y asesinar soldados como estos

Voz 30 46:37 premiado acordados al el cuello mandaron me dice hace esto o yo hago quién le dijo eso en el capitán Carlos Ramos en pie no tienen cosas imposibles

Voz 0861 46:56 decía este soldado peruano que confesado haber sido cómplice de esas torturas en este informe Gimeno y Woods también ha sugerido de forma contundente que el ex presidente Humala que ahora mismo está en prisión preventiva trató de encubrir todo tipo de pruebas incriminatorias antes de convertirse en presidente Tamara CIU es investigadora de esta organización

Voz 31 47:15 la dio la zona de derechos humanos cometidas presuntamente por Humala en la base madre mía en los noventa son parte de un patrón mucho más amplio de atrocidad en esa época miles de personas murieron a manos de las fuerzas armadas o de miembro del grupo armado Sendero Luminoso la gran mayoría de los soldados responsables de los abusos nunca fueron llevados ante la justicia y muchísimas personas permanecen desaparecidas

Voz 0861 47:39 como por ejemplo el hijo de este hombre un joven peruano que desapareció hace casi treinta años desde que se lo llevan unos soldados no ha vuelto a verle

Voz 0861 48:00 el familias rotas familias destrozadas no sólo al otro lado del Atlántico también aquí estas semanas hemos contado el caso de una madre de Costa de Marfil que llegó a nuestro país en patera lleva cinco meses separada de su hijo de sólo cuatro años que también llegó a España por mar el Defensor del Pueblo ha puesto el caso en manos de la Fiscalía General del Estado Nicolás Castellano al niño lo rescató Salvamento Marítimo cuando la patera en la que viajaba ese día un mes después llegó ella a Andalucía

Voz 9 48:32 pues bien le

Voz 8 48:34 desde el momento en el que pise territorio español expliqué que mi hijo había llegado antes con mi hermana pequeña y que quería Mírame con él lo dije a la policía a las ONG pedí que sacaran a mi hijo de centro y me lo devolvieran aceptado

Voz 0861 48:49 cinco meses después ella siguen Andalucía y el niño en Melilla donde los servicios del menor se hicieron cargo del humo que es como se llama esta madre costa marfileña ha hecho de todo para que les devuelvan al pequeño pero de momento ni siquiera le permiten hablar con él

Voz 8 49:01 según denunció en las que yo lo que quiero a mi hijo es todo lo que pido no pido nada más que que me lo de huelga solas y volveremos a ser felices estoy estoy de quebrar echo mucho de menos un niño luchó menos

Voz 0861 49:19 la ocasión merced de las migraciones y la ONG Gómez le están asesorando humo y han reclamado la reagrupación familiar por todas las vías incluso presentando pruebas de ADN Teresa Fernández abogan

Voz 34 49:29 le pedimos a las autoridades que devuelvan a su hijo que cumplan con sus obligaciones que respeten los derechos humanos de ambos que garanticen el derecho que tiene un hijo de estar con su madre y el derecho que tiene una madre de estar con su hijo

Voz 0861 49:43 el Defensor del Pueblo también ha exigido Melilla que permite el reencuentro de la madre y el niño pero la Consejería de la Ciudad Autónoma dice que siguen a la espera de nuevas pruebas añade Nico y esta semana el más no SAS relatada recordado también la historia de Samuel su foto no dio la vuelta al mundo pero a Samuel seis el ERE nombró como el ahí Ilan español el niño de ocho años que murió en enero al hundirse la patera en la que viajaba junto a su madre su muerte desgraciadamente Nico no es la única desde que comenzó la crisis de los refugiados me ayudaron a Grecia e Italia reubicar cara a los refugiados y tampoco han conseguido evitar que aumente el número de llegadas y el número de muertes en la frontera sur en estos dos años ha fallecido en las costas europeas más de ocho mil personas cuyos familiares como hay Meca van padre de Samuel llamado Ilan español ese pequeño congoleño dos años cuyo cadáver apareció en las costas de Barbate pide en declaraciones a la SER a los gobiernos europeos que para en este drama que el eco

Voz 0887 50:34 no no hemos puesto los gobiernos tienen que abrir oficialmente una vía de llegada porque siempre hay muertes cada día clandestinos que mueren familia mamás papás niños porque en África hay problemas sociales y económicos no hay trabajo y piensan que si entran en Europa encontrarán una solución lo que tienen que pensar los gobiernos es en abrir oficialmente una entrada para evitar estos dramas en el mar

Voz 0861 50:58 en cambio asegura que el Ayuntamiento de Barbate le ha comunicado que levantará un monumento en recuerdo de la muerte de su hijo y de su esposa en el naufragio de la patera en la que viajaba sobre terrorismo internacional Marruecos puesto en marcha un programa de reinserción para presos yihadistas nuestra corresponsal en Rabat Sonia Moreno ha indagado y este es el sistema que utilizará en Marruecos para reinsertar a los yihadistas

Voz 33 51:20 el objetivo es proteger a los presos de la ideología radical pero también facilitar la reintegración de personas condenadas por causas relacionadas con el terrorismo Se trabaja en tres ámbitos el aspecto religioso derechos humanos y la rehabilitación de acompañamiento psicológico primero se busca que los participantes tengan un buen entendimiento y asimilación de los textos sagrados en un segundo ciclo se les proporciona conocimiento sobre el marco jurídico ilegal que rige la integración en la sociedad sus derechos y obligaciones posteriormente se les someta a varias pruebas psicológicas y se les prepara para ceder a la rehabilitación socio económica que sería el cuarto eje del programa el experto español en terrorismo y gran conocedor de Marruecos Chema Gil contempla la recepción en algunos casos

Voz 35 51:59 salvado el individuo había llegado a ejecutar o no a personas no es lo mismo están insertas por deseo de radicalización ilegalización y punto y que hemos abortado mira de una acción policial Olga hemos abortado veinte las acciones de detección temprana no es lo mismo eso que deseen radicalizar a óbito Castillejos

Voz 33 52:23 al finalizar dos mil dieciséis había más de mil presos condenados por causas relacionadas con el terrorismo en Marruecos a estos va también dirigió el programa porque las prisiones pueden ser un ámbito para la organización y desarrollo del movimiento salafista podrían transformarse en un vivero para los terroristas además por debajo de los indultos reales y de los programas de reinserción está igualmente la lucha contra el hacinamiento las cárceles del país con ochenta mil presos sufren de saturación debido a las detenciones preventivas

