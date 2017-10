Voz 1

02:01

bueno es muy difícil entenderse con aquellos que están en la legalidad yo no me voy a entender con quién me está robando la casa hasta que no deje llegamos hasta que me certifique que no entra por la puerta no y en este caso hasta que yo vuelva a la legalidad de la Constitución es muy complicado pero esto sólo comentaba con algunos compañeros vuestros en Estados Unidos y de Reino Unido de Francia en estos días es que que que que que haría el gobernador de California o qué haría el presidente Estados Unidos el gobernador de California se declara en rebeldía o qué harían en Francia así París distrito que ella quisiera romper la solidaridad interterritorial e independizarse bueno pues bastante parecido a lo que estamos haciendo como Gobierno de España creo que eso tiene que entender la gente por mucho que se manipule por mucho que se quiera criminalizar a la policía y la Guardia Civil aquí lo único que están intentando es garantizar la libertad y la democracia y la legalidad y creo que eso es algo positivo y me duele mucho ir a partidos acaban de intervenir en la SER poniéndose del lado de los secesionistas probablemente porque lo que quieren es que España se fracture lo que quieren es sencillamente pues otros modelos políticos que no son precisamente democráticos