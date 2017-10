Voz 0194 00:00 José Manuel Villegas que debe general de Ciudadanos muy buenas noches muy buenas noches pedía también a colegas suyos del Partido Popular de Podemos esa primera valoración a las palabras del Rey Felipe VI

Voz 1089 00:12 bueno tenemos que un mensajes que era imprescindible en una situación como la que estamos viviendo que ha sido pues hablar de todo con mucha firmeza con mucha realidad hecho un diagnóstico de la situación en Cataluña que que compartimos es que ha dejado pues es lo que hay que hay dirigentes en Cataluña que han colocado al margen de la ley y al margen de la democracia no se Demon es que quieras y sumó su Gobierno y luego pues ese mensaje de esperanza no de que los poderes del Estado tienen que actuar para asegurar el correcto funcionamiento de nuestra democracia propio autogobierno de Cataluña así que nos vamos a levantar no nos vamos a volver a levantar íbamos a salir de esta yo creo que es un discurso firme claro e imprescindible en esos momentos

Voz 0194 01:04 decía harán nuestra compañera María Manjavacas en el resumen que no ha pronunciado la palabra diálogo ha echado de menos la palabra diálogo o algún otro elemento en este discurso

Voz 1089 01:13 pues la verdad es que no estamos en una situación en la que nosotros hemos dicho que con quién está fuera de la ley con quien está fuera de la Constitución pues poco que dialogar no el señor Puigdemont el señor Junquera sean excluido para poder dialogar y mientras esté fuera de de la ley de la Constitución pues no se puede dialogar con ellos habrá que buscar fórmulas para para para apartarle es para animarles en nuestra fórmula de ganarles democráticamente que hay unas elecciones en Cataluña y poder apartarle del gobierno la de la Generalitat en insisto con quién se coloca sea otro coloca fuera de la ley y fuera de la democracia a poco hay que dialogar

Voz 0194 01:52 sigue pensando ciudadanos que recurrir al artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 1089 01:57 bueno creemos que sí que es una fórmula para que haya elecciones en en Cataluña sabemos que eso no se va a atrever a convocar elecciones porque que le tiene miedo al resultado electoral difiere mucho de lo que puedan decidir los los catalanes si la fórmula para darle una salida democrática a esta situación queremos que es la convocatoria de elecciones a través de ese artículo ciento cincuenta y cinco pero vamos estamos dispuestos a escuchar otras alternativas lo que no se puede hacer es es no hacer nada

Voz 0194 02:28 ninguna de las otras alternativas que ahora mismo sobre la mesa como esa comisión en el Congreso ninguna les parece les parece válida

Voz 1089 02:35 bueno no queremos que den una solución democrática a esta situación una comisión del Congreso que tiene que empezar a a hablar pero no se sabe muy bien de de que no hablar de que que se va a negociar qué condiciones nosotros creemos que en la solución democrática se impone y que en Cataluña no hay hay otra opción que pasar por las urnas pero pasar por las urnas Sáenz de verdad por las personas con un censo para una una junta electoral por las pugnas con garantías no por las urnas que establece pues nuestro nuestras normas democráticas nuestras leyes y nuestras normas de convivencia

Voz 0194 03:13 pues José Manuel Villegas muchísimas gracias y muy buenas noches