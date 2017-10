Voz 1 00:00 con una última valoración del diputado del PDeCAT Jordi Xuclá muy buenas noches buenas noches buenas ha escuchado usted las palabras del Rey Felipe VI qué le han parecido

Voz 2 00:10 os he escuchado atentamente si me tengo que decir que me parecen preocupantes hay que tener refrendó diversos discursos hablando en plata que decir que son escritos de custodiando del Gobierno ser la sabe muy claramente que los y las palabras del jefe del Estado han estado muy cerca de la orientación del Gobierno lamento decir que me he visto por ninguna parte la función moderadora que la Constitución atribuye al jefe del Estado de compuesta de inmediaciones pues encauzar de dar curso a esta situación plantear abiertamente a expresar mucha preocupación por una parte en la sociedad catalana ya intentado confrontar esta parte de la sociedad catalana con unas autoridades como si están los proveedores descansaran sobre la legitimidad de una mayoría de una mayoría parlamentaria yo creo que en esos momentos de una manera muy importante de la sociedad catalana pero en todo caso sino al votaremos nos lo podríamos contar para terminar ninguna ninguna referencia a la violencia desproporcionada del pasado domingo llene el poder poderse tiene que ejercer con la excepción con coces de la ciudadanía y esto en el pasado domingo nos produjo se produjo una ruptura importante del vínculo entre el monopolio del poder una parte importante de la ciudadanía en Catalunya

Voz 1 01:43 de todas formas el señor supla en en el diagnóstico este están más que en lo cierto el Rey cuando dice que ustedes incumplen la Constitución y el Estatut han vulnerado las normas en eso el diagnóstico es absolutamente certero

Voz 2 01:59 si un jefe de Estado debería tomar nota que ante una crisis muy importante fruto de siete años consecutivos disculpe que va a repetirlo de los idearios consecutivos con mensajes en manifestaciones pero es que lo más importantes en voto secreto duro no en el que se pretende Ornette que configuró parlamentos de Cataluña hay también consistorios municipales las cuatro diputaciones no es una respuesta mire perdone que lo compare a alguien no le gusta esta comparación a mí me parece muy apropiada el padre del actual Rey el rey emérito hace justo cuarenta años antes la aprobación de la Constitución apoyó encauzó una realidad a través del establecimiento de la Generalitat con esto se dio respuesta una situación difícil pues hace cuarenta años afrontó la legalización del Partido Comunista sin amparo legal si no se toman nota de que estamos ante una realidad en la que estén que encontrar situaciones de mediación pues

Voz 1 03:05 pero pronto para encontrar situaciones de mediación lo primero que que le piden que les piden a ustedes es que vuelvan a la legalidad

Voz 2 03:15 los hechos de que el Parlamento de Cataluña aprobó una ley de referéndum que es temeridad que vulnera el Estatut tengo que decir que cuando una comunidad durante muchos años pero existen la búsqueda del acuerdo entre las partes siempre hemos dicho que Escocia habría sido lo quemaría escocesa que el había de que canadiense habría sido lo mejor pero parece ser que la cultura política española esto no es posible y al final cuando se plantea la consulta a los ciudadanos lo mejor sería que las instituciones como se está viendo varios países europeos y varios dirigentes europeos lo están diciendo y espero que lo hubiera más en los próximos días se tiene que dar cauce hasta que no vamos a buscar una estación de esto no se cancela no se cancela con el señor Rafael Hernando diciendo esta mañana que lo fieros que hoy han decidido no ir a trabajar que la inmensa mayoría de Cataluña estaban practicando algo parecido al nazismo porque al final estos recursos yo sí que van calando ante una movilización cívica y pacífica de gente que está buscando que no les conceden españoles que viven en Cataluña sino que acaba de describen en una España que les tendría que reconocer