El aborto clandestino provoca la muerte de 47.000 mujeres cada año

Voz 1667 00:34 despenalización del aborto una jornada para reivindicar el poder de las mujeres para decidir de forma libre sobre sus cuerpos su sexualidad y sobre la reproducción tal y como recogen acuerdos y tratados internacionales en demasiados países del mundo ese derecho se ejerce en la clandestinidad sin acceso a unas condiciones médicas seguras legales y accesibles para todas ellas Alianza por la solidaridad de hecho no ha aportado algunos datos sobre esto último un dato tremendo habla de cuatro cuarenta y siete mil mujeres muertas cada año por abortos inseguros y otras cinco millones con lesiones graves después de la intervención hemos querido conocer la situación de uno de los países más restrictivos en el tema del aborto como es Perú allí se encuentra María Isabel Sedano exdirectora de Daimuz una organización que trabaja por el derecho al aborto o la María Isabel buenas noches

Voz 0419 01:35 en Perú tenemos al aborto terapéutico desde mil novecientos veinticuatro para salvar nuestra vida evitaron más grave y permanente a nuestra salud física y emocional embargo existe una cultura nada

Voz 0419 01:54 qué derechos y para que se aprobara hoy propofol un ahí ya para saber cómo a criterio lo logramos en el dos mil catorce sin embargo no hay otros me quedé cuenta de cuántas Magneto busto de nuevo de protocolo sino que tenemos pues hay muchas denuncias en este problema para que los prevé ejercerlo la más reciente es que es que aprovechando de un artículo de la ley tener al detallar que edita que tienen que denunciar los crímenes a la policía nada a nadie luz a progresando porque ni una mención muy particular al aborto criminal entre Eros en hospitales de la Seguridad Social que dicen que toda persona que llegan que conoces a donde también que conoce compré no tiene que denunciarlo lo cual es absolutamente ilegal condena a las mujeres de vayan a otra parte un aborto incompleto a servicios que estimó llegó

Voz 1667 03:09 María Isabel vamos vamos por partes porque no nos está diciendo muchas cosas en primer lugar los supuestos en los que está permitido en Perú la práctica del aborto solamente son esos ese supuesto en cuanto hay riesgo para la salud de la madre que ocurre en los casos de violación

Voz 0419 03:27 nada solamente cuando más gravitan en tremendamente a la salida de violación de aunque debería entrar en esa no el daño a la mental no hace no sé no les aplica de esa manera en el lo que dice lo que tiene que ser no porque no podemos a pesar de que tenemos medio millón de mujeres de cinco años cincuenta y cuatro años portan que hay alguna levemente herida han sido violadas por parejas de pareja no la ley permite candidaturas tienen abortar un embarazo traduce y violación

Voz 1667 04:14 María Isabel y eso en qué se traduce donde encuentran las mujeres la alternativa para interrumpir el embarazo porque que no se permita no significa que que las mujeres no no encuentren no intenten buscar una alternativa no

Voz 1539 04:27 nada recurren abortos vicios de aborto clandestino te aseguro que abundan por las calles del centro de Lima quien contra dígitos que señalan eh avisos en un atrás comenta dentro hay hay unos teléfonos si es esta a la paciencia de toda la Policía Nacional donde detrás de soy Macias corrupción claro la muerte o la lesión de por vida no el esto es es lo que se está buscando evitar como proyecto de ley preso Turquía que que fue presentado por iniciativa de está a a varias zancadas que lo acogieron varias y que ahora está aquí Inter debatido prácticamente y sin una prioridad de parte del Congreso y por el contrario lo que estamos amenazadas atacada eh porque el fujimorismo que tiene la mayor la bancada mayoritaria se multan entre en el Congreso aliado con sectores conservadores y fundamentalistas católicos y evangélicos en en el humorismo ideado tras zancadas protestan que presentan proyectos de ley más bien para declarar derechos absolutos al producto de violación para decirle a la mujer embarazada producto de violación el único derecho que va a terminar de parte del Estado es que no desea tener ese hijo por lo que en una cuna que se van a habilitar en los establecimientos de salud para que él está doce a cargo y lo dé en adopción

Voz 1539 06:09 qué Nerón embarazos no deseados va a tener que hacer eso como única alternativa

Voz 5 06:13 Iglesia a parte del humorismo como como usted no Nos apuntaba la Iglesia está teniendo un peso importante en este debate allí en Perú

Voz 1539 06:23 por supuesto en este tenemos un Estado laico solamente en la Constitución como forma pero en la práctica la jerarquía eclesial para el a la jerarquía católica ahora Diada con un grupo que se because este tienen los vista religioso dentro del Congreso cuando no Pastore que que no tienen el menor impacto en hacer uso de de su religión para argumentar en por ejemplo en el congresista yo miles Cano que es muy afamado por defender derechos sociales pues ella ha sido el líder esto les llevamos lo vista yo soy con sus cinco congresistas la bancada popular para acrecentar ello despropósito que se llama registro de nacimiento conciencia salvadoras que además ha recibido la opinión en contra de todo el Ejecutivo y organizaciones como Inter o y sin embargo ellos siguen avanzando ya está en el pleno ya estaba cualquiera semana de estas lo aprueban ahí tiene pues tal es así que ha pasado esto con un dictamen de la comisión de Guti donde cuatro páginas dedicadas al citar un supuesto informe que mito de la Conferencia Episcopal que lo más que se lo lo mandas posea cómo es posible tiene un congreso una Conferencia Episcopal tenga peso para determinar ese tipo de cuestiones que que a la larga no sólo van a preguntar a las mujeres no a los niños porque se está fomentando la abandonen legal de los niños según lo que señalan estas organizaciones de detenta el infantil como un ser

Voz 5 08:04 digamos una cosa para acabar como son esos centros clandestinos que oferta que ofrecen abortos en en Lima de los que usted no se hablaba hace un momento cómo son por dentro

Voz 1539 08:17 bueno hay de todo hay de todo y la que habla a los veinticuatro años que enfrentaron abortos clandestinos simplemente detrás de un edificio cualquiera del centro de mínima

Voz 6 08:29 si encuentran he eh

Voz 1539 08:32 de departamento donde se han dado un conjunto

Voz 6 08:36 Orio y donde por lo menos

Voz 1539 08:40 en lo que ellos me lo que me toca testimoniar aborte conjuntamente con otras veinte mujeres de edades distinta situación demográfica e víctimas de violación u otras porque por cobre estas ya no podían tener más hijos y en realidad todos ahí

Voz 6 08:56 o con con con un equipo de de médico de

Voz 1539 09:03 enfermeros pero que a la larga nadie sabía salir con vida a Dios que pasa días si terminamos un riesgo quirúrgicos y en ese momento de hecho eh eh tuve que acompañar a una a una compañera de unos migrantes que llegó hoy su embajada violaron tenía prácticamente cinco meses de embarazo y le han mandado allí y ella estaba practicamente este en una situación muy delicada cuando me obligaron a dejarla son un aunque que tenía que marcharme porque la policía pues cualquier momento yo no quería yo no quería hacer de criminalizado Hay me tuve que ir con una frustración y la compañera apenas se estaba recuperando de de de la intervención quirúrgica y todo estaba lleno de sangre todo estaba era muy precario no que de esto regían en ese momento me di cuenta de lo que me podía haber pasado amigo a todas esas mujeres pero no han no había otra salida entonces su mano estaba hablando tres por lo que me contaron muchas mujeres en el mundo en un estudio muy antiguo ya pero dijo que los abortos e seguro TIC Landes no se dan país diariamente esta es la situación que ahora por supuesto que tuviéramos lo anticoncepción oral de emergencia en posición de la tenemos porque se ha ganado una medida cautelar en el padre pero la Iglesia logró que el Tribunal Constitucional la Troy quieren unos servicios públicos hay una zona de pobreza de esto porque las mujeres que tienen hijos no puede ir a las fincas poder es una se desprende de los servicios públicos de salud las que menos Nancy concesional de emergencia que nada tiene ya que tiene trazaron aborta producto de violación le hemos conocido un caso de una niña de diez años producto de violación de una conato de Cajamarca ha tenido que llegar a Lima la maternidad a esa niña que doctor que el año pasado los veintidós semanas detector de hacer el aborto terapéutico no colean poniendo una intervención y esa situación no es excepcional nadie diera como qué pasaría si es que fuera legales me hubieran servicios suficientes para atender esa niña entonces una puede ser en el PNUD en más de medio millón de mujeres estén el riesgo de sufrir un embarazo producto de violación o que las niñas y adolescentes cada cuatro vía talla haya perdón cada día cuatro niñas de animales la mayoría producto de acción lo único que tengamos desde el aborto terapéutico

Voz 7 11:51 encima el estigma que sino que se hacen correctamente por el en el peso de los católicos y los evangélicos alentados peruano

Voz 1667 12:02 María Isabel Serrano directora de la organización que trabaja por el derecho al aborto en en Perú gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este domingo

Voz 0419 12:11 a ustedes porque lo renovar

Voz 1667 12:29 vamos a ampliar un poco nuestra mirada con la ayuda de Elena Alfageme ex coordinadora de Alianza por la solidaridad en Bolivia hola Elena buenas noches digamos que íbamos a ampliar el enfoque porque el caso de Perú no es anecdótico no América Latina está repleta de leyes restrictivas que vienen a elevar la cifra de víctimas por abortos inseguros

Voz 9 12:51 sí efectivamente en América Latina bueno americana tiene Caride hay varios países que tienen leyes tan restrictiva sobre el aborto que directamente está prohibido no en cualquier en cualquier casa incluso los casos en los que hay un riesgo o peligro de muerte para la vida de la mujer

Voz 1667 13:11 eso se traduce en que

Voz 9 13:14 bueno pues eso se traduce en que al final las mujeres que deciden abortar que quieren tener un aborto eh lo van a tener entonces el hecho de que está penalizado lo que hace es que las mujeres aborten en condiciones inseguras clandestinas para acariciarme y que pongan en vida en peligro o no sus vidas y su salud

Voz 1667 13:37 el el caso de Bolivia donde te encuentras creo que es paradigmático no Elena porque no es que tenga la ley más restrictiva de toda la región pero la condena la condena social llega es es muy importante y eso es lo que pesa en el ánimo de estas mujeres no

Voz 9 13:54 sí así es el caso de Bolivia como bien dices una de las leyes más restrictivas por ejemplo pero no tiene una ley mucho más restrictiva en Bolivia La en aborto y hasta ahora está permitido en casos por ejemplo de violación casos de incesto y casos de riesgo no peligro para la vida o la salud de la mujer sin embargo lo que nos encontramos es que Bolivia desnuda las tasas de mortalidad materna más altas de toda la región de Latinoamérica y Caribe

Voz 1667 14:25 es precisamente por eso no porque aunque la ley permita en ciertos casos el aborto lo que ocurre qué ocurre con las con las mujeres

Voz 9 14:34 pues bueno primero la ley permite el aborto sólo en algunos supuestos con lo cual el aborto no está totalmente no despenalizar sino que se mantiene la penalización del aborto pero igualmente aunque existe una ley es la ley no se cumple porque los operadores de Justicia el personal médico de salud en muchos casos no la conocen en otros casos la conocen y tienen sus propios a prejuicios no que pueden ser religioso de eso que pueden ser morales y al final lo que hacen de es que no aplican ley entonces realmente la ley no implementa falta presupuestos públicos para su implementación y las realidades que Bolivia tiene una razón de mortalidad materna de ciento sesenta por cada cien mil nacidos vivos es una de las más altas del continente

Voz 1667 15:25 bueno cuáles son los argumentos que defienden aquellos que tanto en la calle como desde una tribuna política se oponen a a que estas mujeres puedan abortar libremente

Voz 9 15:37 bueno los argumentos son de todo tipo no menos argumentos a dar desde que existe despenalizar el aborto en las mujeres van a ir en masa a abortar como si fuese un deporte en los argumentos son que bueno pues que se prioriza digamos vida el embrión no sobre la vida Yang uso de de una mujer los argumentos de carácter fundamentalmente conservador y religioso en contra de los derechos humanos

Voz 1667 16:09 una cosa alguien estará haciendo negocio con todo esto no porque si esas mujeres y por todas esas barreras que nos has comentado no recurren a servicios que les den garantías para practicar ese aborto habrá alguien que si les ofrezca esa opción que es este lucrado por ello no

Voz 9 16:28 sí lo calcinar llega girar lleva penalizar el aborto no es que deje de haber abortos no las mujeres siguen adoptando las mujeres abortan en clínicas clandestinas muchas de estas bajo carteles de consultorio médicos que hacen pruebas de embarazo o dentistas y al final la es es que Bolivia tenemos aproximadamente como el sesenta y siete mil abortos inseguros en condiciones de riesgo andan

Voz 1667 17:02 en dentistas en clínicas dentales

Voz 9 17:06 sí ese es el no la forma de disfrazar los los centros en los que las mujeres abortan clandestinamente

Voz 1667 17:14 madre mía oye no me decías ahora me he quedado con ello que hasta ahora lo ha remarcado en Bolivia no tienen una ley tan restrictiva como en otros países no con el aborto que pasa que hay un movimiento hay una corriente dentro del Gobierno dentro de los partidos políticos para endurecer la todavía más

Voz 9 17:32 no en realidad ahora mismo lo que se está trabajando en una reforma del Código Penal para precisamente ampliar las causales en las que las mujeres podría recortar lo que pasa que también como se está abriendo la discusión existiría también lo posibilidad remota esperemos que no pero podría existir una posibilidad remota de un retroceso pero más bien la tendencia es al contrario no Esther ampliarlas las causas no incluir causales socioeconómicas e incluir causales como niña adolescente es ser estudiante Petra

Voz 1667 18:12 Iggy para acabar esa tendencia también se puede la nota es la están percibiendo en otros países de la región

Voz 9 18:21 la tendencia amplia causales

Voz 1667 18:23 exacto

Voz 9 18:25 bueno el caso ahora mismo más más actuales y de Chile no Chile era un país que hasta hace poco que tenía una hace las leyes más restrictivas no eh sobre el tema de aborto y recientemente ahora en septiembre e Porfirio aprobando una ley que permita hurtar a las mujeres en casos de inviabilidad aceptar en caso de riesgo de muerte de la mujer en caso de violación entonces ha sido una celebración realmente

Voz 1667 18:56 desde luego pequeños pasos que con lo que con los que esperan esperamos que que no tengamos que volver a contar estas cifras tremendas como os decía Alianza por la solidaridad habla de cuarenta y siete mil mujeres muertas cada año por abortos inseguros en todo el mundo otras cinco mujeres con lesiones graves después de la intervención datos que hemos querido destacar hemos buscado las causas entre otras con Elena Alfageme coordinadora de Alianza por la solidaridad en Bolivia Elena muchísimas gracias por atendernos este domingo en Punto de Fuga