"El dinero: golpe en la línea de flotación del independentismo"

Voz 0194

00:00

el Banco de Sabadell Banca Catalana donde las haya uno de los símbolos del dinero en Cataluña decide trasladar su sede social fuera de Cataluña una decisión importante muy simbólica El dinero no entiende de incertidumbres políticas el dinero lo que quiere seguridad porque así lo reclaman además los clientes en Cataluña y en donde sea hay otras empresas que se plantean también el traslado y alguna ya lo ha hecho golpe en la línea de flotación del independentismo se viven días de incertidumbre en Cataluña tras el uno de octubre se mantienen los mensajes hacia la independencia Se mantiene el de esa pero pero nadie sabe en qué se va a traducir hoy era curioso ver leer o escuchar cómo algunos medios independentistas empiezan a cuestionar la oportunidad de una declaración unilateral de independencia es así se debate entre una declaración completa o sólo un poquito como a plazos mientras insiste en sus peticiones de diálogo inmediaciones las asociaciones independentistas intentan mantener las movilizaciones en las calles aprovechando la euforia que arrastran de la jornada del domingo y ante el temor de que no se produzca de que no haya esta declaración el Tribunal Constitucional suspende el pleno previsto para el lunes en el que sólo según la CUP debe proclamarse la independencia aunque los independentistas no debería preocuparles ya que no contemplan el mandato constitucional veremos qué es lo que hacen de momento Carme Forcadell hoy no ha despejado esta duda veremos en y veremos qué pasa porque la hoja de ruta de independentismo es susceptible de introducir modificaciones sus propias reglas esas incomodan siempre pueden cambiarlas no sería la primera vez Ángels Barceló