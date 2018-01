Sucedió una Noche (08/10/2017)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 7 00:51 a qué tal bienvenidos otra semana sucedió una noche cine de ahora cine de antes cine que queremos recordar de eso exclusivamente va a sucedió una noche nosotros felices de seguir a piñón fijo hoy vamos a hablar de Bing Crosby en el cuarenta aniversario de su muerte el estreno de Anabel creación como excusa hemos preparado un reportaje sobre el muñecos diabólicos en el cine se ven la película de David Fincher es la protagonista de hoy de nuestra sección de terror íbamos a charlar con Paco Plaza el director de Rec o verónicas sobre Time de su vida el tiempos breve así que empezamos ya mismo con la película de la programación de TCM por la que apostamos esta semana adelante proyectos

Voz 9 01:35 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 7 01:53 la película de TCM mañana lunes a las diez de la noche TCM emite uno de los grandes éxitos del cine de los noventa el fugitivo la película dirigida por Andrew Davis protagonizada por Harrison Ford Tommy Lee Jones

Voz 11 02:05 pero transmitimos en directo desde el rodar del doctor Richard bien vale un eminente cirujano vascular del Hospital Memorial Infantil de Chicago

Voz 0544 02:11 el fugitivo fue todo un hito en la historia de la televisión estaba basada en un caso real y permaneció en antena cuatro temporadas con enorme éxito el episodio final fue visto por más del setenta por ciento del total de los espectadores americanos el fugitivo como serie de televisión acabó en mil novecientos sesenta y siete pero el personaje del doctor King Ball seguía en la memoria de la gente tendrían que pasar más de veinticinco años para que el fugitivo esta vez en el cine volviera a las andadas

Voz 13 02:44 eh muchachos esta mañana nos han notificado de la Oficina Federal de EEUU que nuestro viejo amigo el doctor Richard Kim vale está vivo y coleando Ike ha vuelto aquí achicar

Voz 0544 02:55 el punto de partida es el mismo de la tele un médico es detenido por el asesinato de su

Voz 14 02:59 mujer todas las pruebas Le acusan y aunque

Voz 0544 03:01 él se declara inocente había un nombre

Voz 14 03:04 en casa yo luché con ese hombre el mal un brazo ortopédico de encuentren a ese hombre a hombre

Voz 15 03:13 finalmente es juzgado y condenado este tribunal de que de que sea encarcelado helado en la penitenciaría del Estado Mena donde aguarda su ejecución por inyección letal en la fecha que será señalada por el fiscal general del Estado

Voz 0544 03:27 el resto es conocido el doctor timbal logrará escapar tendrá que encontrar al hombre manco para demostrar su inocencia el fugitivo consigue reducir a dos horas de película los cuatro años de aventuras que duraba la serie y lo hace a un ritmo trepidante desde el arranque de la película no concede al espectador ni un solo momento de descanso se ve arrastrado por un continuo vaivén de tensión suspense y escenas de acción

Voz 16 03:54 como ha abonado como Peter tantos seres de esta empresa desde aquí que

Voz 0544 04:01 es en esas escenas de acción donde el poderío técnico del cine americano queda claro con dos secuencias magistrales el salto al vacío del protagonista desde lo alto de una gigantesca presa la fuga de un autobús celular arrollado por un tren

Voz 4 04:24 no pero naturalmente

Voz 0544 04:35 en esta espectacular escena no se usaron maquetas todo fue a tamaño real tenía que salir bien a la primera ya que no había posibilidad de hacer una nueva toma se necesitaron dieciséis cámaras preparó y realizó a lo largo de dos meses sólo el presupuesto de esa escena costó más de un millón de dólares hecho que se produjo así

Voz 10 04:54 la primera máquinas exaltado y el resto pretende excarcelar a una mesa usando te gustaría haber sido el conductor ha puesto que se ha convertido desde

Voz 0544 05:00 pero sobretodo la película cuenta con la ventaja de tener dos protagonistas con enorme carisma Harrison Ford el fugitivo Tommy Lee Jones el policía que le persigue implacablemente

Voz 16 05:12 el sospechoso fue juzgado condenado encarcelados se dio por muerto y ahora anda suelto por la ciudad de Chicago es eso correcto todo menos eso de que se le dio por muerto que van a hacer ahora para intentar cogerlo por ahora no habrá

Voz 0544 05:24 más de claro gracias a su personaje Tommy Lee Jones ganó el Oscar al mejor actor secundario en mil novecientos noventa y cuatro y el Feel fue candidato a cinco estatuillas más entre ellas la de mejor película

Voz 16 05:35 a un fugitivo lleva huido noventa minutos la velocidad media campo a través y lo esta herido es de seis kilómetros por hora eso no es un radio de nueve kilómetros lo que quiero de cada uno de ustedes es una búsqueda exhaustiva de cada gasolinera de residencia alma veinte gran gallinero cobertizo y caseta de perro de esa zona

Voz 0544 05:55 el fugitivo es de esa clase de películas que todos los grandes estudios intentan hacer pocas veces consiguen cine de consumo pero a la vez de calidad con un buen guión sin violencia gratuita ni personajes estereotipados uno de los thrillers más brillantes de los años

Voz 16 06:10 noventa el nombre del fugitivo es doctor Richard Kim van

Voz 0229 06:26 y como hacemos siempre vamos a ver ahora otras películas que también se pueden ver en TCM en los próximos lo hacemos con nuestro juego de las películas a ver quién acierta hoy las cuatro

Voz 14 06:36 muy punta Marta

Voz 17 06:42 sólo hay que despertar a los pequeños

Voz 18 06:55 bueno pues mira y no hay prisa

Voz 11 07:15 aquí no aquí el celeste no fue un accidente no hizo en Mataró ninguna bruja pues también yo puedo causara dentro iguales cultivaron Chapín este rubia nos chapines

Voz 19 08:01 este desfile de moda eclesiástica da la bienvenida a Su Eminencia ya su distinguida compañía esta noche

Voz 10 08:09 modelo número

Voz 19 08:10 ciencia en una línea clásica de raso negro para las provisiones modelo número dos tórtolas de la Inmaculada Albi donadas con alas de libre bueno Löw Irisarri más para conventos en los que se necesita ventilación

Voz 25 08:53 no

Voz 26 09:06 oiga yo no creí que era plan es decir Jehová empeorando las cosas que pueden el toro

Voz 9 09:15 peor lo vuelvo a decir que Obama a ver quién afirmó

Voz 27 09:32 Feijóo sí

Voz 7 10:08 bueno queréis saber la respuesta saber cuántas adivinado empezábamos con una afirman intentando despertar a sus músculos atrofiado será el comienza de Kill Bill y sonaba a Nancy Sinatra con uno de los temas de la banda sonora que montó Tarantini la segunda era muy fácil el Mago de Oz y habíamos a los pequeños festejar que la bruja mala en este había muerto a continuación asistíamos al comienzo del desfile de moda e eclesiástica en Roma de Fellini música de Nino Rota y la última también busca por La vida de Brian con su canción de los títulos de crédito interpretada

Voz 28 10:40 por Somiedo TCM el cine que ya tenía esquiar

sucedió una noche un programa de la Cadena Ser el canal de televisión TCM

Voz 0229 10:55 la próxima semana se cumplirán cuarenta años de la muerte de uno de los cantantes y actores más famosos que han existido nos referimos a Bing Crosby pero para contar su historia empezaremos por el final

Voz 14 11:10 por allí aparte se le toca jugar el cuidado

Voz 0544 11:14 corrió el catorce de octubre de mil novecientos setenta y siete en el campo de golf de La Moraleja en Madrid Bing Crosby acababa de completar el hoyo número dieciocho en compañía del golfista Manuel Piñero de repente cayó fulminado al suelo al principio pensaron que había recibido el golpe de una bola perdida pero en realidad se trataba de un ataque al corazón pocos minutos después fallecía en el hospital nuestro país se convertía de esta forma en el destino final de una de las celebridades más importantes del siglo veinte en el mundo del espectáculo

Voz 30 11:44 como Yola está hable

Voz 31 11:51 dónde lo digo por una donde yo

Voz 0544 11:57 Bing Crosby era toda una institución en los Estados Unidos y muy pocos artistas han llegado a gozar de un prestigio y una popularidad como la suya el presidente Kennedy solía alojarse en su casa cuando iba a Los Ángeles en el cine fue considerado durante mucho tiempo el segundo actor más taquillero de la historia sólo superado por John Wayne

Voz 11 12:17 seamos sinceros Villa hace falta mucho carácter para situarse en lo alto habiendo empezado desde abajo

Voz 0544 12:22 además consiguió triunfar en las cinco facetas más populares del mundo del espectáculo teatro cine radio televisión y música eso no pueden

Voz 11 12:30 los nadie más que yo Crosby fue durante varias

Voz 0544 12:33 décadas el cantante número uno de la música ligera americana título que sólo pudo disputarle Sinatra aunque para muchos ni siquiera Frankie consiguió superar su forma elegante decantar que negó de tenor ligero en realidad era de barítono pero con un timbre muy cálido y personal y una gran técnica vocal

Voz 14 12:50 que sea la octava a todo tipo de estilos tanto prepara

Voz 11 12:52 John cultura ahí tu inteligencia hubiese podido ser un clan compositor que que has conseguido ser el ídolo de los fanáticos

Voz 10 13:28 la montaña tenía adornos para velar por otra canción

Voz 0544 13:51 su nombre real era Harry Crosby el sobrenombre de Bing le venía de su obsesión infantil por los juegos de vaqueros el chaval se pasaba el día disparando a todo el mundo con su pistola de madera de la onomatopeya del disparo Bing le quedó el apodo desde muy pequeño también mostró sus inclinaciones artísticas siempre me interesó la música

Voz 14 14:11 cuando estaba en el instituto tenía un grupo tocábamos en los

Voz 0544 14:15 sí pero no fue hasta sus años de universidad cuando decidió convertir la música en su profesión animado por un compañero que le propuso formar un dúo para actuar en fiestas primo

Voz 14 14:25 yo creo que no lo hace mal en las fiestas la gente ese riego Nelly no tiene mala eh

Voz 0544 14:31 hablo de mí el dúo acabaría integrándose en una gran orquesta para entonces la fama de Bing Crosby como vocalista ya había crecido lo suficiente como para ser contratado en la cadena de radio CBS que le convirtió en una estrella a nivel nacional cine acabaría de hacer familiar su imagen para los americanos primero como artista invitado en algunas películas y después ya como actor contratado por la Paramount en diversos musicales sin embargo no fue hasta que su estudio y le prestó a la Metro la gran especialista del género cuándo llegaría su consagración definitiva con el musical amores en Hollywood que arrasó en las taquillas

Voz 35 15:13 cuando filme aquí mi primera película musical diseñaron el decorado que exigía el número la acción debía transcurrir en la enorme estación terminal del ferrocarril de Manhattan pero no fuimos a Nueva York la Metro Goldwyn Mayer reconstruyó la estación Grand Central contrató a unos cuantos miles de extras y filmó el número aquí mismo

Voz 0544 15:45 a partir de ahí Crosby se convirtió en uno de los artistas más populares del cine de las décadas de los treinta y los cuarenta encabezando durante cinco años consecutivos el Ranking de actor más taquillero

Voz 35 15:56 acá buena era muy animado y temía vitalidad sin embargo creo que podrían calificarse esporádicas mis participaciones en las películas musicales

Voz 0544 16:05 cierto sus personajes más populares no nacieron de musicales propiamente dichos sino de comedias en las que eso sí sí

Voz 11 16:11 hombre acababa cantando veamos si soy capaz de improvisar algo

Voz 2 16:18 Juan

Voz 10 16:18 sí

Voz 0544 16:21 uva a en los años treinta y cuarenta bien Crosby formó parte de uno de los dúos cómicos más populares del cine americano cuando la Paramount le emparejó con voz How juntos rodaron una serie de comedias de gran éxito en las que la pareja daba vida a un par de pillos envueltos en aventuras en lugares exóticos ruta de Marruecos ruta de Singapur camino a Río

Voz 36 16:42 según parece ha viajado mucho sigue con un número como el mío es más seguro esto con muchos países India Europa África tenía que haber visto mi película Camino de Marruecos tuve éxito Éxito hubiera sido sensacional pero había un cantante de ojos azules con la difícil que me robaba los planos

Voz 37 17:01 lo muy bien

Voz 0544 17:15 en mil novecientos cuarenta y cinco ganó el Oscar al mejor actor haciendo de cura en la película Siguiendo mi camino

Voz 14 17:20 disculpe podría decirme dónde estás en Dominica porque voy a trabajar en no es capaz de encontrar la iglesia lo único que puedo decirle joven es que ha empezado con muy mal pie cómo se llama padre O'Malley al mismo tiempo que rodaba esto

Voz 0544 17:40 películas Crosby no dejaba de lado su carrera musical

Voz 11 17:43 en el marco del señor Crosby si tengo que ir a grabar mi contiguas Víctor favorito no sé si lo recordará tengo unos recados para te voy político

Voz 0544 17:52 también fue uno de los primeros artistas en triunfar en el nuevo medio de comunicación

Voz 38 17:56 Nos necesitas para algo en Nueva York estaremos ensayando en Radio si tiene el espacio para televisión Devin Harris Online que usted y el señor Davis

Voz 0544 18:02 cansan programa

Voz 11 18:05 que hay en este momento a partir de los años cincuenta

Voz 0544 18:07 Bing Crosby se convirtió en un habitual de la televisión con programas especiales shows entorno a su figura su imagen pública era la de un tipo elegante simpático y despreocupado pero hay que decir que entre la gente del cine no tenía tan buena fama

Voz 11 18:21 a mí más donde la fortuna para quién todo ha sido fácil

Voz 0544 18:24 sí es terrible lo reconozco siempre asistía a los rodajes rodeado de una corte de ayudantes secretarios personales llevaba su propio equipo de guionistas para reescribir sus frases algo que disgusta va a los directores y a sus compañeros de profesión además solía ser bastante rebelde no aceptaba imposiciones de nadie

Voz 16 18:42 hay muchas cosas del mundo del espectáculo que nunca comprendería

Voz 0544 18:45 su carácter era también muy diferente en la vida privada desde muy joven tuvo problemas con el alcohol prescripción facultativa al principio de su carrera fue enviado treinta días a la cárcel tras estrellar su coche mientras conducía borracho se casó muy joven con la actriz Dixie Lee a la que obligó a retirarse de las pantallas e hizo muy feliz con sus constantes aventuras extramatrimoniales los disgustos madura la mujer procura Se lo digo en su libro titulado Siguiendo mi camino su hijo Gary hablaba de Crosby como un tirano que maltrataba a sus hijos y a su esposa de otro de sus hijos Lindsay también se convirtió en alcohólico y acabó suicidándose

Voz 37 19:22 eh

Voz 32 19:24 no a partir de media

Voz 0544 19:32 dos de los años cincuenta su carrera cinematográfica entró en declive su último gran éxito fue otro musical

Voz 35 19:38 la Metro había decidido de pronto darme una nueva oportunidad en una película cuyo título iba a ser alta sociedad

Voz 0544 19:44 alta sociedad era el rey Make del clásico Historias de Filadelfia hay significó también la última aparición cinematográfica de Chris Kelly antes de convertirse en princesa de Mónaco

Voz 11 19:54 de Exeter si vive satisfecho por que no me dejas en vete lejos y no vuelvas

Voz 10 20:01 lo ha intentado lo he intentado pero no soy de cara

Voz 0544 20:04 enamorado durante los años sesenta y setenta Bing Crosby se dedicó sobre todo a la televisión apareciendo de vez en cuando en el cine en pequeños papeles así hasta aquel día de mil novecientos setenta y siete en Madrid quiere jugar los últimos tres hoyos el gol fue otra de las grandes pasiones de su vida su juego en el golf se respira aire puro no había torneo de exhibición en el que no participase y los entendidos decían que de no haber sido artista bien hubiera podido convertirse en un profesional de este deporte es común otra vez pero no es el gol por lo que hoy en día se recuerda a Bin Crosby su larga carrera cinematográfica que le mantuvo en cartel más de cuarenta años y sobretodo su trayectoria como cantante han hecho de él todo un mito en el mundo del espectáculo un mito cuya leyenda continúa cuarenta años después de su muerte

Voz 32 21:10 Dax

Voz 33 21:14 va

Voz 40 21:26 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de subida este Casablanca toda vivida ha estado esperando decir

Voz 7 21:43 DTM ir calentando motores preparándose para la noche de Halloween el día treinta y uno de octubre iba a emitir todos los domingos tres películas de misterio y terror una programación especial que estará presentada por un gran especialista en la materia el director Paco Plaza realizador de títulos como Shrek o más recientemente Verónica con él hemos charlado del cine de su vida

Voz 33 22:15 el recuerdo que tengo uno muy grabadas cuando con el Instituto no se Bernard Nosferatu a la a la Filmoteca de Valencia

Voz 41 22:24 deseada el no muerto intentas imaginar cómo podría ser esa criatura

Voz 33 22:29 yo debía tener unos quince dieciséis años Si ya que yo me impactó

Voz 14 22:34 el virus chupado de sangre de cadáveres que decoran su propietario

Voz 41 22:41 de en cubos su pocos muertos vivientes que siguen a los extraños de hombres solo

Voz 33 22:48 hachas que Marsans aquello estaba acostumbrada a ver el cine por televisión especialmente las películas de Historias para no dormir me Exteriores favoritos de Chicho pero aquel encuentro con la sala a oscuras y ver la película de Moore no

Voz 42 23:03 eh lo recuerdo como

Voz 33 23:05 momento clave sobre todo porque a partir de entonces empecé era la Filmoteca

Voz 43 23:09 Friedrich Wilhelm Murnau es el mejor cineasta alemán de la categoría

Voz 10 23:13 antes maestros como Griffith Iain sexista

Voz 33 23:16 ahí esa aproximación al cine al cine mudo en blanco y negro ese acceso directo a a una obra maestra de del arranque del cine para mí fue fue un shock no descubrir la poesía que había lo moderna que eran sus imágenes en en su apuesta narrativa y descubrir que hay muchas maneras de de contar diferentes no que no todo son las películas que estamos acostumbrados a consumir de la manera más industrial el cine es una manera espectacular de conocer de conocernos a nosotros mismos de conocer la sociedad en la que vivimos no yo pienso que es es es muy quizá ver la vaquilla sea la mejor clase de historia sobre la guerra civil que puedas

Voz 11 24:11 mi coronel no vaquilla en las líneas con banderillas puesta dice el capitán Fernández que si abren fuego contra la vaca que espera que yo

Voz 33 24:20 las películas de Bardem en Calle Mayor o las películas de Pedro Almodóvar documentan un momento histórico de España de la transición española de una manera tan fidedigna que es la manera de aproximarse a saber que realmente estaba pasando en ese momento en la sociedad no

Voz 44 24:37 no fueron la ladera según una zona a confundió circo contra de artículos que digo cinco mimo soy una mujer impere lo una uña una buena crítica pero vamos a ver

Voz 11 24:48 dónde se ha visto una mujer carpa no puedo Colleen una del mismo

Voz 33 24:53 de modo que cuando ves las películas de Fellini es cuando empiezas a entender cierta mentalidad italiana bufa sarcástica o el humor inglés verá los Monty Python te hace entender mejor la mentalidad británica seguramente

Voz 45 25:09 sus del Frente Popular Frente Popular somos del Frente Popular de Judea a los únicos que oíamos más que al pueblo romano es a los cabrones del todo el pueblo

Voz 14 25:19 el Frente Popular del P

Voz 46 25:20 Pablo judaísmo para hablar de Judea eso eh

Voz 33 25:26 el Frente Popular de Judea disidentes

Voz 45 25:28 hablar de Judea somos nosotros que el el fin

Voz 33 25:31 ventana a nuestra historia nuestra cultura explica quiénes somos y no sólo en un contexto histórico por decirlo así sino también el de una manera emocional dichos nuestro padrino de una generación que pieza con Álex de la Iglesia luego pues lo hemos hablado muchísimo con JA Bayona con Jaume Balagueró que nosotros somos niños que veíamos a Chicho presenta clásicos del terror

Voz 41 26:11 Brito cumple un mes como como la película que vamos a ofrecerle muy conocida ya que se trata de Pesadilla en Elm Street voy a permitirme robarle comentarios a la película y hacer una poca consideración

Voz 33 26:24 sobremesa de Rodri favorito vivimos las películas de la Hammer vimos el ciclo de Universal vimos la noche de los muertos vivientes gracias a Chicho no Chicho es una persona que que es es es nuestro tutor emocional no es el introductor en nosotros el del virus de del género de fantástico y de terror

Voz 41 26:44 porque estoy convencido de que siempre de que el monstruo más horroroso del género de terror es el ridículo enterrador señores la risa

Voz 33 26:55 Zika fracasos hizo una labor didáctica en un momento en el que sólo había una una cadena de televisión Al día siguiente en el cole hablabas de los muertos porque todos los niños del cole que habían visto la TB habían visto esa película porque no había otra opción no

Voz 19 27:08 esta tarde pecamos Acuario que venga amigo me dice Benavente

Voz 9 27:17 de alguna manera esa responsabilidad que tuvo chicha

Voz 33 27:20 derivó en que cuando nosotros hemos cumplido la treintena de la cuarentena eh seguimos haciendo películas de de error te proporciona una plataforma metafórica para para hablar de otras cosas no en el caso de Verónica nuestro estamos hablando del paso de la infancia a la adolescencia de la protagonista

Voz 48 27:51 quiere hacernos daño pero quién no lo sé lo he llamado yo va con la huelga has estado jugando la huelga con tus hermanas con mis hermanas no con Rosa pero que juegas esas cosas tan matadas que hablar con papá

Voz 33 28:03 de alguna manera para mí el año noventa y uno que es el que hemos ambientado la película es la pubertad de España no el noventa y dos con el lema icónico de los Juegos de Barcelona marca momento de apertura al mundo de modernidad de España se convierte en un país que tiene algo que decir al mundo un país moderno en todas el noventa y uno es el final de esa primera transición es el inicio de la adolescencia

Voz 48 28:27 mira el agujas una tontería son sólo decir chorradas ambas también notaste algo también lo viste a que sí

Voz 33 28:33 héroes yo creo que simbolizó en el año noventa y uno cuando explotaron con el gran éxito de su disco Senderos de traición simbolizaron esa sintonía popular siente romántica podríamos decir que entronca con la tradición ve querían a casi de gusto por lo gótico por lo siniestro pero siempre sin perder la raíz conectada con con España no con nuestra cultura y con nuestra manera de expresarnos lisos es lo que me inspiró mucho de de héroes y me parece que conectaba muy bien con el espíritu de de la película presionan

Voz 14 29:05 la obertura para nuestra sinfonía de horrores

Voz 33 29:07 disfruto mucho viendo cine de terror género que más disfruto veo todo el cine de terror que se estrena el luego a través de plataformas veo todo lo que se ha escapado porque pues tengo esa esa tendencia desde muy pequeño a disfrutar muchísimo pasando miedo

sucedió una noche un programa de la Cadena Ser el canal de televisión TCM

Voz 0229 30:30 ya estamos de vuelta con la segunda parte de Sucedió una noche hemos comenzado con esta canción que Howard Kiril canta al comienzo de la película Siete novias para siete hermanos una canción que siempre me pone de buen humor IVE provoca optimismo algo de lo que andamos bastante necesitados ultima y lo primero que vamos a hacer en este segundo tramo es darle un vistazo al nuestro libro favorito

Voz 51 30:51 el título ello es que mira Enciclopedia curiosa delfín

Voz 0544 30:57 parece para Sudáfrica

Voz 51 30:59 tú

Voz 0544 31:02 la próxima semana el día doce de octubre se estrena Anabel cría Sean secuela de este personaje define de terror que nació en la película el conjuro y que hace tres años tuvo ya su primera película propia la muñeca Anabel es una Pepón a malvada pero no la única que ha conocido el cine nuestro siguiente

Voz 30 31:18 de reportaje va de eso de muñecos día

Voz 0544 31:21 Lycos en la pantalla

Voz 0229 31:33 muñecos cobraban Vidal cuando los seres humanos no estábamos delante ya lo intuíamos de niños pero en Toy Story nos lo confirma

Voz 52 31:41 para qué sirve según genere Woody tiene algo parecido sólo que los suyos incorrecto

Voz 19 31:49 ellos eran buenos chicos y de buenas familias pero hay otros que no lo son tan

Voz 0229 31:56 porque si detrás de su apariencia angelical los muñecos de cine esconden un reverso tenebroso

Voz 19 32:02 emite y arrestado a un muñeco por asesinato

Voz 0229 32:05 eso no significa que no los cometan por eso si hay un género en el que los muñecos con vida propia han triunfado desde siempre s

Voz 48 32:12 es si consigues que Jamie grite conseguir siete minutos a solas con me vi

Voz 0229 32:18 Atocha últimamente Anabel le ha comido mucho terreno pero cuando piensas en muñecos diabólicos el primero que te viene a la mente es Chucky

Voz 53 32:28 las minas

Voz 11 32:31 más allá fantástico vermut

Voz 0229 32:34 un juguete encantador en apariencia hasta que mostraba su verdadero carácter

Voz 54 32:38 la culpa de la banca normanda

Voz 7 32:47 Cuqui y el niño luego Nico estrenada en mil novecientos ochenta y nueve dio lugar

Voz 0229 32:51 prosa secuelas de hecho la suya está considerada una de las diez franquicias más exitosas del género incluso ha tenido novia Tiffany

Voz 25 32:58 Weiss

Voz 14 33:05 con su

Voz 0229 33:06 pequeña pila de plástico Chucky practicaba el sexo y consiguió reproducirse es el tamaño

Voz 42 33:13 no lo Curtis Bonilla

Voz 0229 33:20 pero Chucky no es ni mucho menos el padre de todos los muñecos de agónicos la idea de los juguetes que adquieren vida propia es tan vieja como la propia Fitch

Voz 14 33:36 aquí ocho

Voz 0229 33:41 en el cine una de las primeras películas que trataba el tema fue muñecos infernales de Tod Browning director de Drácula estrenada en mil novecientos treinta y seis en ella Un científico descubría la forma de reducir de tamaño a personas o animales convirtiéndole ese muñecos que luego cobraban vida

Voz 4 33:56 yo he encontrado una forma para reducir todos los átomos cuerpos simultáneamente cualquier cosa la vida como en este perro entonces el perro debería estar vivo y lo está al reducir no hay voluntad propia una criatura capacitada para obedecer tan sólo a la fuerza

Voz 0229 34:17 en mil novecientos ochenta y siete dos años antes de la aparición de Chuqui se estrenaron dos películas que anticipaban al muñeco diabólico en dos una pareja de ancianos que fabricaba muñecas aprisionado en cada una de ellas el alma de un criminal

Voz 10 34:30 qué te parece tu nueva identidad tiene la están muy elegante debido muy raro vestidito

Voz 0229 34:38 en silencio desde el mal volvía de la tumba un muñeco de madera perteneciente a una psicópata que fue enterrada con sus cien muñecos

Voz 19 34:45 corre una historia de fantasmas sobre una mujer Mary la enterraron con su colección de muñecos bien según la historia si alguna vez la ves no se te ocurra gritar o acabas sin lengua

Voz 0229 34:55 tras el éxito de Chucky en los años siguientes fueron apareciendo muchas más películas con premisas parecidas en jugando a matar por ejemplo nos encontrábamos con la versión femenina del muñeco diabólico

Voz 48 35:05 es que no quiero huir

Voz 11 35:11 matarile te matarifes intenta separar no

Voz 0229 35:13 el juguetes asesinos un espíritu maligno se apoderaba de todos los juguetes de un almacenes

Voz 55 35:18 no es alguna idea de lo que está ocurriendo y fuera

Voz 11 35:22 los juguetes están vivos

Voz 55 35:25 has visto lo que el mes que sabían quién sea tenemos que salir de aquí

Voz 0229 35:30 fuera del terror también vimos alguna película con juguetes vivos

Voz 11 35:33 presente soldado francotirador desde todas las distancias Sagnol del Ebro que espero no

Voz 14 35:39 otro litro

Voz 11 35:41 es mi única visión este comando de Mabel

Voz 0229 35:44 el programados para destruir hacía de las suyas en pequeños guerreros

Voz 11 35:48 tú maldito comandó ha destrozado la tienda de mi padre se ha cargado los bonitas y les denunciará entendido

Voz 0229 35:54 el año pasado mismos estrenó de voy película en la que una joven era contratada como niñera para cuidar a un muñeco de porcelana que dos ancianos habían convertido en el sustituto de su hijo fallecido

Voz 14 36:10 sí pero por supuesto el muñeco tenía

Voz 0229 36:15 preparadas algunas sorpresas que le hacían ganarse el sueldo a la chica

Voz 14 36:18 el sexto veranos está bien

Voz 0229 36:23 todas estas películas comparten un esquema similar en ellas el muñeco es siempre el fetiche

Voz 14 36:28 Morgan mal este puede provenir de un espíritu atormentado del alma de un asesino o incluso de mis mismos a cualquier

Voz 33 36:37 sí

Voz 14 36:38 que cualquier cosa puede apoyarse bolsillos

Voz 0229 36:50 una pequeña variación sobre el tema la encontrábamos en el amo de las marionetas película que dio lugar también a varias secuelas en la que un titiritero conseguía que sus marionetas cobraran vida transformándose en pequeños bestias asesinas

Voz 48 37:02 el viario de Antrim dado la vida utilizando los retos egipcios sobre el más allá los quiero igual que mis otros hijos y mis otros muñecos son un reflejo del alma de su dueño conmigo son inofensivos pero no estoy de lo que son capaces si caen en malas manos

Voz 0229 37:18 pero sobre todo hay un tipo de personaje que es habitual que acabe convirtiéndose en víctima o compinche según los casos de los muñecos con vida propia

Voz 19 37:25 pero el siglo VI antes de Cristo se creía que los espíritus de los muertos podían hablar a través de la región estomacal de los vivos

Voz 14 37:33 del latín vente vientre lo cuya hablar deriva del término

Voz 0229 37:39 trío los muñecos de ventrílocuo resultan especialmente terrorífico

Voz 19 37:43 sí mi ciudad natal los muñecos de ventrílocuo son un mal presagio Se dice que el muñeco trae la muerte a todos los que están cerca de él

Voz 0229 37:51 la tradición cinematográfica de estos muñecos malvados que necesitan de un compañero humano para cometer sus crímenes la encontramos ya en mil novecientos veintinueve con el gran Gabo una película en la que Erich von estrógeno interpretaba un ventrílocuo muy influido por su muñeco

Voz 14 38:04 Justo tío debe estar loco debo estarlo para dar con ese muñeco como si fuera una en el clásico

Voz 7 38:10 británico de terror al morir la noche de mil novecientos cuarenta y cinco eran Michael Gray del ventrílocuo controlado por su muñeco

Voz 56 38:17 uno de los casos más claros del desdoblamiento de personalidad en la historia

Voz 14 38:22 quiero decir que Freire unas veces era el mismo y otra su muñeco exacto y el muñeco acabó estrellándose del por completo sí pero como iba el muñeco de una habitación

Voz 7 38:32 magia de mil novecientos setenta y ocho el papel de ventrílocuo enajenado lo interpretaba afónico Hopkins coge un cuchillo

Voz 11 38:40 qué podríamos hacer Colell podría estallar algo lo hago bien y rápido que te parece no estoy pensando en algo con mucho más atractivo sí sí

Voz 7 38:48 si eso no visto lo visto no es extraño que exista una patología llamada pedido fobia que define el miedo irresistible a los muñecos

Voz 0229 38:57 por eso sí vais a comprar uno como regalo os recomendamos seguir una serie de pequeñas instrucciones sólo por precaución en primer lugar huir de todos aquellos que tengan un aspecto raro o prestaciones poco habituales

Voz 30 39:14 sí

Voz 7 39:15 tiene los ojos grandes y muy abiertos malo

Voz 0229 39:20 vuestro hijos cuenta que habla con él el juguete le contesta No intentéis razonar con el niño deshacernos inmediatamente del muñeco

Voz 57 39:27 el hecho de plástico y doy

Voz 11 39:30 conmigo

Voz 57 39:32 no te parece que has de verdad que tú que tiene vida eh

Voz 0229 39:36 por supuesto antes de empezar a jugar llevar a cabo un sencillo examen mecánico

Voz 48 39:40 a veces sólo con eso es suficiente me lo llevé a tirar la casa en la que iba a él las penas comprende estado moviéndose y hablando

sucedió una noche un programa de la Cadena Ser el canal de televisión TCM

Voz 0229 41:12 suena la música del compositor francés Alexandre desplaza en concreto esta melodía pertenece a la película de Terrence Malick El árbol de la vida y uno de los protagonistas de aquella película de Malick Brad Pitt es también el protagonista de la película que traemos hoy

Voz 42 41:26 a pie de terror burbuja presentó tanto quería no creí que se trataba de

Voz 14 41:39 tenía

Voz 28 41:42 mi terapia de terror

Voz 0544 41:54 qué tal amigos en cuestiones de terror siempre me han gustado más las películas que crean atmósferas que las que se basan en el susto pero sientes no tienes cierta sensación si un director sabe crear el clima adecuado en su película no hacen falta sobresaltos la inquietud y el miedo se van apoderando poco a poco del espectador choques sí en cambio el susto tiene que ver casi siempre con la sorpresa que me gusta menos un rostro que se refleja en un espejo una aparición terrorífica y repentina todo ello bien puntuado con un golpe musical y aunque muchas veces lo esperas el respingo es inevitable otras veces en cambio no lo ves venir es el caso de la película de la escena de la que hablamos hoy que muestra los dos sistemas una adecuada creación de atmósferas y un susto inesperado pelos que provocan infartos tocado nada

Voz 4 42:53 pero lleva aproximadamente cuarenta y cinco minutos con la cara llena de spaghetti

Voz 0229 42:58 los policías llegan hoy en la casa en la que se ha cometido imprimen un hombre muy gordo está sentado ante una mesa tiene la cara metida dentro de un plato de espagueti sus manos y sus pies están dotados con alambres

Voz 61 43:11 bien dentro

Voz 9 43:17 tan lleno de vómitos Caixa que yo no le he visto sirva asiste

Voz 0229 43:23 este es el primer asesinato escalofriante que vemos en Seven un thriller de terror que arrasó en las taquillas de los años noventa del siglo XX

Voz 14 43:30 el asesino lo puso un cubo debajo y no paró de servirle se tomó su tiempo el ha dicho que pudo haber sufrido la víctima tenía la garganta hinchadas seguramente esfuerzo hubo un momento en el que se desvaneció entonces al asesino le pegó una patada

Voz 0229 43:56 bueno esa escena comenzaba la historia que escribió el guionista Andrew Kevin Walker cuando todavía era un desconocido y trabajaba como cajero en una tienda de discos aunque algunos creen que se inspiró en los crímenes reales del famoso asesino del Zodiaco Walker decía que su única inspiración fue la ciudad de Nueva York

Voz 0544 44:12 Nueva York es una ciudad extraordinaria pero también tiene aspectos muy desagradables y terribles esa sordidez está en todas partes puedes verla tanto en el metro como en un parque en cualquier esquina uno

Voz 14 44:24 saca su perro a pasear Ile atracan quitan el reloj Lagartera y cuando está tendido en la acera indefenso su agresor le señalan los ojos eso ocurrió anoche a unas cuatro manzanas de aquí

Voz 0229 44:39 así nació John Dow el temible asesino de Seven con una tradición de psicópatas tan ilustre como tiene la historia del cine pocas películas se atreverían a decir algo como esto Secret Espasa

Voz 0229 44:51 pues aunque parezca difícil así es Seven consiguió mostrarnos a uno de los seria el Killers más escalofriantes que jamás se hayan visto en una pantalla de

Voz 14 44:59 si tuviéramos a John Tones resultara ser el diablo es decir si fuera el mismísimo Satanás entenderíamos lo que ha hecho virus no es solo hombre

Voz 0229 45:11 el Dow es inteligente astuto y diabólico como todo buen psicópata cinematográfico le gusta jugar con sus perseguidores y tiene un patrón

Voz 10 45:19 Nos armonía se

Voz 0229 45:21 los asesinatos son sus arpones Los siete pecados capitales son su coartada moral para cometer los crímenes más espeluznantes

Voz 14 45:28 imagínate la voluntad que hace falta para tener a un hombre atado durante un año cortarle la mano y utilizarla para dejar huellas dactilares óyeme introducirle tubos en los capitales nuestro

Voz 30 45:39 hombre y lo peor

Voz 0229 45:43 un obeso es forzado a comer hasta la muerte para castigar su gula a un abogado avaricioso le obliga a ir mutilados se poco a poco hasta llenar en la balanza varios kilos de carne sin hueso todos sus crímenes demuestran una sádica inventiva y una crueldad como no se recordaba en el cine

Voz 14 45:59 si quieres que la gente disfrute no puedes evitarte a darles una palmadita en el hombro hay que usar más solo entonces se consigue una atención absoluta en un principio iba a ser Michael Stipe el cantante en el grupo REM el que interpretaría este psicópata pero al final el papel fue para Kevin Spacey quién eres realmente da igual quién soy y creo que eso no tiene ninguna

Voz 0229 46:22 decía el propio Spacey sugirió a los productores crear un cierto misterio en torno a su presencia en la película su nombre no aparece ni en los carteles ni en los títulos de crédito del principio y sólo vemos su cara en el último cuarto de película cuando él mismo se entrega a la policía

Voz 30 46:36 me estaba buscando

Voz 0229 46:49 el otro lado están los detectives que les persiguen Morgan Freeman es un policía veterano y tranquilo que está a punto de jubilarse

Voz 14 46:57 qué demonios estás hablando Si no lo hace no será mi último caso va a ser difícil su compañero

Voz 0229 47:04 Brad Pitt de pelo corto y perilla que encarna al policía más

Voz 14 47:07 joven impulsivo me ponen de mala leche

Voz 10 47:10 pero es impresionante ver a alguien que se alimenta de sus acciones

Voz 0229 47:14 por cierto que durante el rodaje de una escena Brad Pitt sufrió un accidente que estuvo a punto de suspender la filmación

Voz 7 47:24 durante una persecución por las calles se resbaló y cayó sobre el parabrisas de un coche de ese partido en varios trozos le hizo un corte en el brazo era tan profundo que a punto estuvo de seccionar le en los tendones afortunadamente todo se solucionó con unos puntos y el vendaje que elevemos lucir en la parte final de la película

Voz 10 47:45 ayer una taquilla sin que cree es que este juez de adquirentes lo cubrirán

Voz 0229 47:52 esa fue la parte amarga el rodaje en la dulce para Brad Pitt es que durante el mismo conoció y se enamoró de la que acabaría siendo su novia en aquellos años la actriz Gwyneth Paltrow

Voz 11 48:01 en nuestra primera cite ya supe que él era mi futuro marido serio que el chico más gracioso que había conocido

Voz 0229 48:09 la música de la película es obra de Howard Shore el mismo compositor del silencio de los corderos no es lo único que comparte Seven con la película de Aníbal el Caníbal también el juego de pistas el retrato de un psicópata muy astuto o el clima claustrofóbico que recordaban largometraje de Jonathan Demme

Voz 14 48:25 qué tipo sanos en la calle que cometen actos perversos contra su voluntad de las voces me obligaron el perro Romeo Jodie Foster fue la que me único

Voz 0229 48:34 esa atmósfera opresiva angustiosa que tiene seven es mérito sobre todo el director de la película el hoy consagrado David Fincher

Voz 10 48:41 ha sido mi expediente sabe ministeriales

Voz 0229 48:44 entonces sólo había dirigido una película la tercera parte de alguien que además no había logrado muy buenas críticas pero Fincher tenía experiencia rodando anuncios de publicidad y vídeos musicales esa estética de luces y sombras cercana a veces al videoclip es la que marca el tono de la película hay varias escenas impactantes a lo largo de la película pero una en especial hace saltar al público de sus butacas la policía cree haber descubierto donde vive el sospechoso

Voz 14 49:15 los de Homicidios han encontrado sus huellas en el lugar

Voz 10 49:17 tiene tiene un amplio historial de enfermedades mentales graves sus padres le dieron una estricta educación pactista sin embargo que en algún momento de su vida se quedaron cortos

Voz 0229 49:26 los dos detectives Si varios policías acuden a la casa tras forzar la puerta lo que vemos es un piso oscuro desordenado el sucio sobre la cama hay alguien durmiendo pero no le vemos la cara porque está cubierto con una manta

Voz 7 49:39 un agente le destapa hosting ante nosotros aparece un hombre que

Voz 0229 49:46 lleva atado a la cama a un año vista completamente desnutrido es el perezoso pagando por su pecado capital

Voz 11 49:52 llame a una ambulancia pero lo que no ve cómo estás más vino Raquel llamaron coche fúnebre llamen al que de aquí a sus hombres vamos que nadie toque nada es como una furia este has actuado

Voz 0229 50:04 la poca piel que le queda sobre sus huesos está llena de Si llagas los policías le dan por muerto has tenido tu merecido

Voz 63 50:19 ha llamado a una ambulancia es una urgencia

Voz 42 50:23 hola

Voz 0229 50:25 el esqueleto viviente se ha incorporado de golpe dando un susto de muerte a los policías y a todo el patio de butacas aunque parezca mentira esta escena no se rodó con un muñeco sino con un actor de verdad tipo extremadamente delgado aquí en el maquillador caracterizó colocó unos dientes exagerados para que su rostro pareciese aún más consumida

Voz 41 50:43 no hay ninguna posibilidad de que sobreviva tenientes en este instante la enfocar a los ojos con una linterna se materia que ha padecido más dolor y sufrimiento que nadie que haya visto antes salvo una excepción

Voz 4 50:57 dónde queda camino por delante

Voz 30 51:02 nos ofrecía

Voz 0544 51:03 más uno de los mejores y más inesperado

Voz 30 51:06 a finales del cine de los años noventa esto no puede tener unificados

Voz 0544 51:10 sí es posible los pecados capitales son siete pero durante la película sólo hemos visto al criminal cometer cinco asesinatos sólo les dos asesinatos para completar su obra maestra la forma en la que se produce en estos dos últimos crímenes es uno de los ejercicios mató gráficos más notables de cómo hacer crecer la tensión en una película hasta límites insospechados pero tranquilos reserva haremos la sorpresa por si alguien aún no ha visto la peli

Voz 14 51:39 estoy impaciente porque lo miras y te aseguro que será algo incomparable puedes estar seguro que lo veré porque es tarea titulado así que cuando llegue el momento acuérdate de avisarle no quiero perder dos cero perdedoras

Voz 0544 51:54 Seven nos regaló un final modélico una atmósfera angustiosa y un susto de infarto por eso en las listas de la revista Entertainment Weekly figura como la octava película más aterradora de todos los tiempos

Voz 30 52:08 hasta la próxima amigos

