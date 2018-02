Punto de Fuga: "Un mirón en la cárcel de Al Assad" (08/10/2017)

Voz 1 00:00 de su hogar

Voz 1900 00:10 llevo un mes observando y espiando el patio de la cárcel he memorizado las caras de todos los policías he visto las ejecuciones ocho ahorcamiento dos cada lunes y jueves las orcas no son fijas y no se parecen a las habituales a las que el condenado sube para ser ejecutado estas bajan hacia el condenado los baladí ya más fuertes inclinan la horca hasta que la soga llega al cuello de los condenados la ajustan bien después tiran de la horca hacia atrás el condenados eleva las piernas se quedan colgando en el aire la mayoría de los que he visto ejecutar estaban tranquilos también he visto muchas situaciones en las que quedaban patentes el amor por la vida y la debilidad humana a algunos les alojaban los esfínteres en ese momento los policías se molestaba mucho pues el olor era insoportable insultaban y pegaban a quién se lo había hecho encima otros lloraban intentaban hablar y suplicar pero se lo impedía la gruesa cinta adhesiva uno de los reos de menor edad pudo desembarazarse y correr por el sexto patio era imposible huir lo atraparon lo levantaron entre dos baladí ya Illes rodearon el cuello con la soga poco después sus piernas se agitaban en el aire esto pasó en Siria en los años

Voz 1667 01:36 los ochenta cuando el padre del actual presidente Bashar al Assad también reprimida a los que no les seguían el juego el preso que mira a través del agujero de su celda es Mustafá Khalifa un hombre que pasó trece años trece meses y trece días en el principal centro de tortura en Siria por aquel entonces

Voz 1900 01:53 todos estos años he permanecido encerrado en mi caparazón escrutando mi interior atisbó dando todo lo que me rodeaba dentro del barracón y fuera de él pero voy perdiendo el interés con el paso de los días muchas cosas me las conozco ya de sobra cuando dirijo mi atención a través del orificio de la pared hacia cuanto pueda ocurrir en el patio los castigos las torturas todo me parece rutinario periódico aún así sigo observando a la espera de que ocurra algo excepcional una novedad siempre había algo que se salía de lo habitual algo que podríamos llamar toque de creatividad en el arte de la tortura

Voz 1667 02:36 Jalifa ha estado en España para presentar el caparazón el libro en el que lo cuenta todo este domingo lo vais a escuchar además

Voz 4 02:44 en el programa de hoy

Voz 1667 02:46 vamos a conectar con EEUU para pulsar el ánimo del país tras la matanza de Las Vegas

Voz 5 02:56 terrible sonido de esa matanza La

Voz 1667 02:58 mayor de este tipo en EEUU con más de cincuenta muertos más de quinientos heridos vamos a hablar con un miembro de la Asociación Nacional del Rifle defensora como sabéis de la tenencia de armas

Voz 6 03:08 en opinión que hombre fiestón pero no hubiera matado a otra gente con un arma juego igual hubiera eliminado con una bomba como automóviles piloto privados tus el piloto así que yo creo que siempre a la tendencia después de pasar más más pensando que las leyes no van a ofrecer de los locos secuestrar sociedad yo francamente que creo que sí

Voz 7 03:37 sí

Voz 6 03:38 hasta cierto punto eso eso los órganos nuevo no creo que que que lo puede evitar mal que existe Moon

Voz 1667 03:45 seguro que sus argumentos no nos van a dejar indiferentes vamos a analizar también el alcance de la condena a España por las devoluciones en caliente es muy

Voz 8 03:52 por tanto esta sentencia porque no solamente reprime digamos

Voz 1510 03:58 sanciona la estas prácticas tan

Voz 8 04:00 cotidianas tristemente cotidianas que están sucediendo las fronteras de Ceuta y Melilla sino ahora las que estamos viendo de los ríos

Voz 0861 04:08 cogía dos que vienen huyendo de las guerras en Europa

Voz 1667 04:11 vemos con Gonzalo Boyer uno de los abogados demandantes ante Europa porque recordemos la condena es del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo hablaremos con Gonzalo y con Nicolás Castellano que nos va a recordar los casos más flagrantes de devoluciones en caliente en nuestro país y El Mundo Express de Javier Bañuelos nos va a llevar hoy a Yemen

Voz 9 04:29 así el filón diversos

Voz 1915 04:31 el Hospital funciona casi a la mitad llegan pacientes muy graves sus familias los traen cuando está muy mal te dicen que no podían permitirse económicamente traerlos antes la verdad es que la sanidad en Yemen ha empeorado mucho nos faltan medicinas a veces en las damos nosotros pero otras se las tienen que comprar ellos y el problema es que no pueden pagarse las

Voz 1667 04:52 hablaremos de los últimos datos sobre la guerra en el país que nos aporta Médicos Sin Fronteras todo esto y más desde ya porque este mundo también importa bienvenidos papi Gamonal el caparazón es el diario de un mirón en las cárceles de Al Asad a las que ya eran de Al Asad

Voz 10 07:00 los años ochenta ya por entonces Se reprimida la oposición Gisela mandaba agujeros negros como en el que estuvo trece años Mostafa Khalifa el libro que hoy nos propone Sara selva buenas noches hola Pablo buenas noches de Túnez ha contado que Mustafa pasó en cuestión de horas de estar sentado

Voz 1667 07:17 plácidamente en el asiento de un avión a tener el cuerpo retorcido encajado en la rueda de un neumático que hizo este hombre quién era queremos que genera Moustaphá y que hizo para acabar así

Voz 1510 07:26 bueno pues en realidad la detención de Mustafá Khalifa es fruto de un error en lo hizo nada es un error que le lleva a estar como dices trece años encarcelado Khalifa nació en Siria enviará blues pero durante algunos años antes de ser detenido vivió en París se fue para estudiar dirección de cine también porque allí vivía a parte de su familia una familia árabe y católica cuando se licenció quiso volver a su país echaba de menos Siria y quería crecer como director de cine allí entonces coges avión para volver a Siria pero en el aeropuerto tenido después conducido a un centro los servicios de seguridad brutalmente torturado Khalifa no entendía nada lo habían detenido por creer que era parte de los Hermanos Musulmanes pero en la católico y además ateo no participaba ningún tipo de activismo político no estaba interesado en la política de tener alguna orientación se consideraba próximo a las ideas del comunismo

Voz 1667 08:13 en la acción del caparazón transcurre en la presión ETA Moore no

Voz 1510 08:17 así la mayor parte del tiempo lo pasan esa cárcel a etanol conocida también como la cárcel de pan mira que quizás puede serle más familiar oyente por las históricas ruinas a menos de dos kilómetros de esas ruinas está esta cárcel ahora también es una ruina después de es la destruyera cuando ocupó la ciudad en dos mil quince miles de opositores al régimen estuvieron encarcelados durante años en esta casa dicen que es un símbolo de la opresión y la esclavitud que vivieron además en sus celdas fueron masacrados entre quinientos y mil presos por órdenes del hermano de Hafez al Assad allí la tortura a la enfermedad y el hambre están continuamente presentes la cárcel busca destruir a los sirios aterrorizar les hasta el gesto más común como rascarse la cabeza es castigado años y años en esa situación que lleva a los presos a cuestionarse hasta dónde puede llegar la crueldad si te parece Pablo vamos a escuchar una de las reflexiones de Jalifa después de llevar años encarcelado

Voz 1900 09:06 he vuelto a contar los días y los meses costumbre que según los usos de los presos es indicio de que algo marcha muy mal ya pero no tengo derecho a preguntarme hasta cuándo es que esta cárcel sólo tiene un camino de entrada hasta ahora no he visto salir a nadie de los que me he encontrado aquí cuando cuando vendrá la salvación no lo sé desesperación absoluta resignación al destino suicidio o la salvación el fin de esta tortura diaria que parece no tener fin pienso y mi corazón cree Pita de indignación

Voz 1510 09:43 además Khalifa también describe lo que vivió en otros centros los de las agencias de seguridad por ejemplo que son en ocasiones edificios situados en el centro de la ciudad de Damasco edificios que han visto pasar por delante a miles de ciudadanos sirios entre ellos también Khalifa que no sabían lo que ocurría en su interior

Voz 1667 09:59 nuestro protagonista hará acaba en una celda con un agujero desde el que pude ver todo no todas las ejecuciones que se cometen allí

Voz 1510 10:05 sí Khalifa pasa años y años en un barracón que compartía con cientos de presos presos que son hermanos musulmanes y que creen que Khalifa que es ateo es un infiel así que le hacen un vacío absoluto durante años entonces él se construye su caparazón de ahí el título del libro un caparazón formado por el odio y el miedo desde ese caparazón Khalifa observaba el interior de la celda vamos a escuchar ahora a un fragmento que creo que es significativo que puede servir para hacernos una idea de lo que vivían

Voz 1900 10:32 lo que me embriagó fueron los pepinos los pepinos con su color verde su olor perfume se filtraba nariz vaciaron tres cajas de pepinos en el centro del barracón no muy lejos de mi formando un pequeño Monteverde junto a él había un pequeño cúmulos rojos de tomates el olor de los pepinos llenó el barracón todos estaban contentos Abu Abdalá estaba atónito y apenas si podía asimilar los réditos de aquella visita sin pensar ni saber lo que hacía camine y me senté junto a la pila de pepinos verdes me incline aspire es su olor profundamente era el olor de la naturaleza el olor de la vida su verdor era el verdor de la vida misma cogí uno y me acerqué a mi nariz inhalar profundamente cerré los ojos y creo que todo mi rostro sonrío todo ello fue como una especie de terremoto todo mi ser tembló abrí los ojos y un bosque de ojos me miraba ni mute tiré el pepino en la montaña de pepinos me fui a mi cama me tumbé me tapen la cabeza lloré en silencio

Voz 1510 11:44 conservaba lo que ocurría dentro pero también fuera porque como dices desde un agujero en la pared Jalifa se convirtió en testigo directo de las continuas ejecuciones y torturas que ocurrían en exterior

Voz 1667 11:53 no me comentabas el otro día Sara la importancia de los sonidos dentro de esa cárcel no la existencia

Voz 11 11:57 de una especie de código Morse entre entre los presos

Voz 1510 12:02 sí como los barracones estaban pegados unos a otros los presos se comunicaban entre ellos por un sistema de código Morse dando golpes en la pared uno fuerte otro más débil a se contaban quién había muerto cuantos habían sido ejecutados las noticias estaban organizados unos recibían la información y otros la memorizar van esto puede llevarnos quizás a una reflexión las cárceles en Siria de un lado la muestra de lo peor del ser humano de la inhumanidad absoluta pero también de la humanidad entre los presos el propio Khalifa lo explica así

Voz 12 12:33 dieta atractivo

Voz 1775 12:36 lo que intenta hacer la cárcel es destruir te y humillante obligar a obedecer de forma ciega a los dictados del régimen pero no puede despojar de de tu humanidad al contrario hace que te sientas más apegado a ese sentimiento de fraternidad y solidaridad

Voz 12 12:51 yo le acumulando vale

Voz 1510 12:54 has del código Morse como decías en el libro de caliza los sonidos juegan un papel fundamental casi parece que podemos escuchar

Voz 1900 13:00 los cuando lo leemos el ruido de la puerta del barracón al abrirse

Voz 1510 13:03 se al cerrarse los gritos de las torturas los latigazos

Voz 1900 13:06 los nuestro barracón estaba situado cerca de la puerta trasera de la cárcel por esa puerta entraba la comida el camión ruso se detenía hay hilos baladí ya te sacaban las grandes ollas de comida por esa puerta y en el mismo vehículo se llevaban los cadáveres a diario poco después de medianoche por el sonido de los cuerpos chocando contra el suelo del vehículo sabíamos cuántos había muerto ese día el día de la visita del teniente coronel los que estaban despiertos contaron veintitrés golpes de cadáveres comunicándose por medio del código Morse se supieron todos los nombres memorizar on todos los datos

Voz 1667 13:46 después de trece años trece meses y trece días Khalifa consigue salir cuenta lo que vivió en este libro no en el caparazón si el libro se publica

Voz 1510 13:54 una vez en dos mil ocho este año llega España gracias a la editorial Ediciones del Oriente y del Mediterráneo y a la labor de sus traductores Ignacio Gutiérrez de Terán Naomi Ramírez Díaz Khalifa sale de la cárcel en mil novecientos noventa y cuatro pero tarda años en ponerse a escribir en la cárcel no tenían papel Nibali así que grabó en su mente todo lo que vio lo grabó como si fuera una cinta de vídeo para pasarlo después al papel pensión escribirlo cuando la situación en Siria fuera distinta cuando hubiera más libertad pero llegó un momento en el que no pudo esperar más tardó tres meses en escribirlo no quiso volver a leerlo dice que no podía enfrentarse anímicamente a él cuando lo publica siente dudas piensa que quizás la descripción de las torturas y de las inhumanas condiciones de la cárcel causarían miedo entre los sirios y en consecuencia serían un beneficio para el régimen

Voz 12 14:38 la Javier esas nada lo

Voz 1775 14:42 cuando supe que una editorial lo iba a publicar como cuando me vino este pensamiento no será que con este texto lo que haré será servir a los intereses de un régimen que se basa en el pavor en el temor que le profesa a la población civil

Voz 12 14:57 y obtuvo un medio de un ahora

Voz 1510 15:00 a ese pensamiento desaparece cuando comienza la revolución en dos mil once Jalifa se da cuenta entonces de la influencia de su libro descubre que había dado valentía muchos sirios valentía para salir a las calles a manifestarse pacíficamente en contra del régimen y pedir libertad dignidad después de la pública son Khalifa recibió amenazas del régimen el caparazón de hecho es un libro prohibido en Siria

Voz 12 15:21 no hay un Agnes no amnesia divina de la historia

Voz 1775 15:26 cuando lo detuvieron el chico tenía un libro en la mano entonces el instructor le dijo que lleva Said Él le contestó que era una novena el caparazón cuando le pregunta de qué va el chico rompiendo el muro del miedo le dice va de lo que hacéis vosotros a los detenidos después de leer el libro decidieron liberarle sin torturarle le dijeron lo hacemos para demostrar de que este autor es un impostor y que todo lo que dice aquí desmentir

Voz 12 15:54 los aquel

Voz 1510 15:57 propio Khalifa cuenta como una de las preguntas que más le han formulado los lectores es si la historia es real sino Laura añadido algo

Voz 11 16:03 de ficción pero por difícil que resulte de creer todo lo que cuenta libros verdad

Voz 1667 16:07 hace años dan para mucho para más de un libro seguro esto pasó hace treinta años Sara que dice Khalifa de la situación actual de Siria

Voz 1510 16:13 bueno pues uno de los principales valores del libro es que es una guía para entender la situación actual de Siria su libro su testimonio habla de las cárceles de Hafez al Assad el padre del actual presidente habla de la Siria de los ochenta pero bien podría estar haciéndolo de la de dos mil diecisiete mientras leemos el libro eso mismo que cuenta está pasando ahora en Siria solo hace falta sustituir la cárcel de Thad Moore por la ya famosa por una serie de informes que durante los últimos años han documentado los crímenes que se cometen allí se calcula que decenas de miles de sirios están presos en las cárceles otros miles han desaparecido más de diecisiete mil han muerto además la tortura en las ejecuciones no sólo ocurren en la oscuridad de las cárceles sino también a plena luz de

Voz 12 16:51 Camilo la que va jugadores con el

Voz 1775 16:57 esta brutalidad esta bestialidad por parte del régimen de Al Asad sorprendía a todos los sirios quién podría imaginarse que un dirigente podría bombardear a su pueblo con armas químicas que mataría con hambre o que utilizaría esos métodos de represión y castigo

Voz 12 17:14 Abu está otro Cúa multitud Ania

Voz 1510 17:16 cuando Khalifa sale de la cárcel por primera vez va de vez desde el coche como los sirios viven al margen de lo que ocurre en las cárceles siente que les es indiferente lo que está pasando luego descubre que no es así que estallaron como una olla a presión esas la expresión que utiliza con la revolución de dos mil once le preguntamos si ahora que él vive en Francia siente que vivimos quizás aquí con esa indiferencia lo que está pasando ahora en sí

Voz 12 17:38 la

Voz 1775 17:40 el pueblo sirio siente una gran decepción está muy dolido con la reacción de Occidente no ahora sino desde el momento de las revueltas pacíficas no sólo fue una especie de omisión a lo que ocurría en Siria sino una carta blanca para decirle al régimen Saura puedes hacer lo que quieran y no vamos a intervenir los sirios no pedían una intervención militar pedían que se respetaran los derechos humanos

Voz 1510 18:07 además en opinión de Jalifa la revolución ha pasado ahora a un segundo plano también lo ha hecho el asunto de los presos pese a ser una de las principales tragedias de la realidad Siria Khalifa cree que en Occidente no se aborda la situación de manera correcta sino quizás falseada

Voz 1775 18:21 en Occidente se ha creado una dualidad el régimen por un lado y los grupos terroristas por otro Se dice el régimen es malo pero los terroristas son peores por lo tanto tenemos que atenernos al mal menor que es el régimen pero para nosotros los sirios el mal mayor es el régimen el régimen es lo que ha provocado todo esto en lo que estamos

Voz 12 18:44 tal fue el vestuario culé Ali

Voz 1667 18:46 esta es nuestra recomendación de hoy el caparazón Diario de un mirón en las cárceles de Al Assad la historia de Mustafá Khalifa y sus trece años trece meses y trece días en una de las cárceles más representativas del padre de Bashar al Assad Sara selva gracias

Voz 1510 19:02 gracias a puntos de fuga

Voz 13 19:04 cadena SER

Voz 5 19:17 Estados Unidos ha sufrido la mayor matanza con arma

Voz 1667 19:19 de fuego de su historia ha ocurrido en Las Vegas como sabéis con más de medio centenar de muertos más de quinientos heridos unos hechos que han reabierto el debate sobre el control de armas en el país Raúl Mas Canosa es analista de asuntos políticos y económicos es defensor del derecho a portar armas de hecho es miembro de la Asociación Nacional el rifle buenas noches señor Mas Canosa se puede seguir defendiendo el derecho a portar armas en Estados Unidos después de matanzas como las de Las Vegas

Voz 6 19:53 se

Voz 14 19:55 sí porque porque

Voz 6 19:58 o sea yo creo que lo que estamos viendo no sólo Metro de EEUU sino alrededor del mundo es una epidemia de este tipo de matanzas alguno de ellos curado ataques terroristas y y no siempre con Granma de fuegos muchas veces móviles aviones sea cuando no son vinculado con uno pues se da cuenta que sube individuos con problemas serios mentales todos pero de opinión que si este hombre no hubiera matado a otra gente un juego igual hubiera eliminado con con una bomba con otro móviles que un piloto privado Tous y el piloto así que yo creo que siempre a la tendencia de desplazar más pensando que las leyes lo van a proteger de los locos se nuestra sociedad yo francamente

Voz 14 20:55 sí creo que sí

Voz 6 20:57 hasta cierto punto eso eso ahora no sea nuevo no creo que que que lo puede evitar mal que existen en el mundo y yo sí creo que algunos individuos francamente son diabólicos no sea porque lo quieren no tienen otro nombre más que no sé cómo se

Voz 1667 21:14 puede luchar contra esa violencia de esos violentos a los que usted cita con una herramienta como son las armas para ejercer esa violencia

Voz 6 21:28 mira que te que aquí todos los Estados Unidos hay hay que poner veloces estas matanzas son horribles yo no lo sé defendiendo de ninguna manera pero este es un país lo cual existen en circulación me los Estados Unidos de aproximadamente ciento cincuenta millones de armas en el privadas no un cuarenta y dos por ciento de la población norteamericana o son dueño de un arma o viven una vivienda donde donde existe un arma osea esa estamos en un país en Estados Unidos es lo cual no son tan común como uno tomo o cualquier otro y se instrumento que unos uso durante el día para mí mirándolo fríamente yo creo que sería totalmente imposible eliminar las armas en los Estados Unidos incluso categorías de armas como se las perdían también imposible de eliminar porque francamente al azar más seño muchos mucho son pistolas son la gran mayoría de Palma en el tripulación volvía y y yo no sé si este tipo de incidentes se pueden prevenir totalmente el instrumento que este individuo utilizó francamente fue algo un poco raro para ser sincero no no fue algo común fue una una culata específicamente diseñado para convertir au no convertir básicamente de de de ser que un arma funciona como si fuera una ametralladora en forma de ráfagas curiosamente mucha gente lo entienden esto aquí en los Estados Unidos existe una agencia del Gobierno que es el Buró frotar con fuego cuyo objetivo es examinar todas las armas que esa prueba en manufacturas forzaron a Estados Unidos para asegurarnos sé que esas armas no se puede convertir en ametralladoras y a la misma vez tienen la autoridad también de investigar cualquier tipo de accesorio y en este caso aparentemente un experto técnico de esta agencia hace varios años no solamente en uno dispar diferentes acciones aprobó que esta culata realmente no no cumplía con con la determinación de que era una ametralladora para mí eso fue un gran error por eso son ahora la pidió esa agencia de reevaluar ese ese producto sí yo obviamente se escapó de la tensión de los reguladores osea incluso la Asociación Nacional de Renzo dotada cuando ya decía no sé qué señora a nosotros no entendemos como como el Gobierno aprobó esto cun cun la suerte que francamente esto no son muy popular pero eso es algo que es raro que que que que que no es algo bien preciso pero aparentemente no lo lo lo intentó para especular la tasa para evadir la ley pues exacto

Voz 1667 24:52 a esa no quedar esa novedad relevante que usted apuntaba no la postura de la Asociación Nacional del Rifle apoyando la propuesta para aumentar limitar el uso de esos dispositivos que utilizó el francotirador de Las Vegas para ejecutar su matanza el dispositivo que como usted decía convierte un simple rifle para entender para que nuestros oyentes lo entiendan convierte un simple rifle en una ametralladora pero creen realmente que eso es suficiente para rebajar los niveles de mortalidad con armas de fuego en EEUU que son tremendos la campaña Breivik que seguramente que usted conoce qué bien eleva a trescientas nueve las personas que reciben disparos cada día en Estados Unidos noventa y tres de ellas mueren

Voz 6 25:31 venera que vamos a hablar bien claros otras cifras fuimos cita voy viendo en Estados Unidos el nivel de homicidio EEUU estábamos los niveles más bajos que hemos visto en los últimos diez quince años incluso en un ambiente lo cual se han incrementado la cantidad de armas en circulación mucha de esa muerte muchos de esos homicidios que que que supone aquí en Estados Unidos son sacador de once mil anualmente la gran mayoría tan relacionado con las drogas por ejemplo cada mes en la ciudad de Chicago de donde viene el presidente Obama está hoy día como alcalde subastas otro iba minando cada mes citado mueren sesenta individuos Amaro arma de fuego en una ciudad donde existe ley es súper estrictos sobre el azar más y la gente no le gustan holandés sea obviamente lo masacres llaman la atención pero este tema que tenemos en este país de las matanzas que ocurren en nuestros centros urbanos principalmente en la mano lo sea debido

Voz 15 26:40 va a la verdad narcotráfico

Voz 6 26:42 mucho de esas víctimas son afroamericanos sea americanos negros y la gente no habla pero es una realidad de la vida que la mayoría son homicidios existe está relacionado con la droga

Voz 1667 26:58 claro pero señor Mas Canosa quienes aquí por ejemplo en Europa en España en concreto también hay narcotráfico también hay mafias no que están instaladas en varios países de la Unión Europea claro los niveles de de de de criminalidad no son tan altos como estos que estamos apuntando

Voz 6 27:13 bueno sea pero es un país de trescientos treinta millones de habitantes y como te mencione está aquí aquí hay trescientos cincuenta millones de armas en circulación y que es es parte de la cultura norteamericana aparte algo muy diferente de Europa que mucha gente no entiende el derecho de portar armas en los Estados Unidos es un derecho protegido por la Constitución de los Estados Unidos incluso en los últimos diez años han habido dos secciones de la Corte Suprema de los Estados Unidos

Voz 14 27:50 eh

Voz 6 27:53 nos metamos los nombres de los casos lo cual básicamente la Corte Suprema reafirmó el derecho de portar armas en los Estados Unidos es un derecho individual igual como el derecho de expresarse libre dice lo que uno quiere el se la religión que uno quiere las protecciones a la prensa es un derecho individual que estar reservado para el individuo no para el Gobierno no es como en Europa en lo cual una licencia de portar armas es un privilegio que el Gobierno te da en este país no es un privilegio es un derecho que pertenece a su nuevo álbum no solamente en circunstancias muy limitada cuando es un derecho constitucional el Gobierno debería intervenir entonces todos los derechos tiene sus limitaciones osea yo tengo derecho expresarme libremente aquí en los Estados Unidos pero tampoco puede entrar en un cine gritar fuego sino el fuego no que acosa al caos entonces los derechos también tiene sus limitaciones y ahí donde viene ese debate que tenemos en este país de donde se donde quizás deberían establecer esos límites osea y billetes debate que continuamente tenemos que eso no será entonces el CERMI opinar al ser en la cargadores veremos a ver en el diseño de la diferente temas si la cantidad de armas uno puede comprar mensualmente la cantidad de municiones que uno puede comprar pero yo yo tengo sesenta años y me he pasado toda la vida en este debate yo nunca visto un demócrata en este país que está satisfecho con cualquier ley que se que se ha pasado sobre las armas ya tenemos aproximadamente diez o quince mil leyes en este país horas Pharma siguen pidiendo más regulaciones y francamente mal porque hay tantos años la circulación y uno no puede controlar el deseo de individuo la locura un individuo o pasar mal pensar no así que desafortunadamente esta realidad no solamente en estas ahí sea fíjate lo que pasó en la Rambla en Barcelona en su propio país hace hace muy

Voz 14 30:09 poco tiempo un un loco con otro como terrorista

Voz 6 30:13 mató a trece personas y dejó heridos ciento treinta personas también lo mismo pasó en Londres a ninguno de estos incidentes todo masacres se también viendo no solamente en estaba frío sino porque yo sé que está

Voz 1667 30:26 con una diferencia con contó el respeto señor Mas Canosa en los casos que usted nos ha citado de los atentados terroristas en Europa vienen respaldados por por organizaciones terroristas muy amplias no hay perseguidas por buena parte de la sociedad occidental los casos que estamos viendo en Estados Unidos son

Voz 16 30:43 eh de anónimos que

Voz 1667 30:45 bueno pues tendrán algún problema lo resuelven así atacando como como es el caso

Voz 16 30:50 de del de este de este hombre

Voz 1667 30:52 las Vegas atacando a una masa que estaba asistiendo a un concierto

Voz 6 30:58 mira yo te diría que en este caso es particular Pablo de de de este individuo que llegas nuevo bastante raro porque ser un hombre blanco mayor setenta y cuatro años con ningún tipo de antecedentes criminal por lo menos hasta ahora o cuando estamos hablando en este reportaje de ningún tipo de vínculo con terrorismo ningún tipo de problemas mentales pero mucho de los otros casos que han ocurrido aquí en los Estados Unidos típicamente hay un perfil casi siempre es un muchacho joven entre veinte y treinta años de edad históricamente blanco

Voz 14 31:37 sí definitivamente hay que tiene

Voz 6 31:39 el historial de problemas mentales problemas en el cole yo o lo que sea el muchacho que hace varios años tú responsable por el masacre esos criaturas inocentes que tenía un historial de problemas mentales el extremo osea era algo que metía miedo franquista

Voz 1667 32:01 este muchacho tenía que ver está hoy mismo

Voz 6 32:03 es vital mental pero desafortunadamente en este país en los Estados Unidos y en muchos países no liberales en los últimos treinta años también ha habido movimiento para decir que bueno que que que lo que están inestable mentalmente deberían estar incorporados nuestra sociedad deberían funcionar dentro de una sociedad normal saques francamente relación gran error ya están en ese país sobre todo lo por ejemplo ya no existe manicomios como decepcionante Usera donde se encontraban personas con problemas serios a un hospital mental estaba en cancelado por largo tiempo pero no podía estar en una sociedad eso prácticamente se ha eliminado a los Estados Unidos y entonces yo no creo que la incidencia de de de problemas mentales ha disminuido pero hoy día tenemos mucho más locos pululando nuestros nuestra sociedad de lo que existían hace treinta cuarenta años en mi opinión y creo que la cifran lo muestran también

Voz 1667 33:03 y la solución es que esas personas portan armas puedan portar armas

Voz 6 33:07 venga ya era en en en en uno problema que hemos tenido que corregir es que esa persona que tenían problemas mentales estaban protegido por la ley aquí uno en Estados Unidos para proteger su privacidad de sus récords de salud no y entonces no sirvo nosotros lo tiene a veces piensa que se en cualquier Almería con lo que tú tienes que salir por la puerta Chase tiene que llenar papeleo tiene que hacerse desde hace años una investigación de antecedentes criminales y también investigan si tienen un recorte de cualquier tipo de problema mental pero problema problemas existe en este país IF está tratando mensualmente es que muchos hospitales muchos doctores muchos psiquiatras no estaban reportando es información

Voz 15 34:01 a a las a las fuentes de

Voz 6 34:04 desde el policía porque pensaban que era una violación de la privacidad de su paciente no se señores no existe sino que tenemos gente que eran problemas en hospitales mentales me lo estamos dejando secular en la sociedad cualquier otro o sea que no fueron cualquier ciudadano normal no estamos reforzando que están en nuestras comunidades que tienen estos problemas han hecho estoy este tipo de amenaza entonces de que no sirve a estas investigaciones están los antecedentes criminales ciento antecedentes mentales él mismo vaso vaso de la Nava pedazos sabes

Voz 1667 34:47 por lo más que le podemos desear aquí es no Saint suerte en ese en ese control de armas y agradecerle que nos haya atendido este domingo en Punto de Fuga real Mas Canosa lo dicho analista de asuntos políticos económicos defensor del derecho a portar armas miembro de la Asociación Nacional del Rifle gracias

Voz 6 35:04 gracias

Voz 1667 35:17 España ha llevado un severo tirón de orejas por no respetar los derechos humanos por permitir las devoluciones en caliente el Tribunal Europeo de Estrasburgo ha condenado a España por dos de esas devoluciones registradas en Melilla el trece de agosto de dos mil catorce Nicolas Castellano buenas noches qué tal buenas dotes Pablo qué paso exactamente aquel día en Melilla fue

Voz 1620 35:35 trece de agosto de dos mil catorce un grupo considerable de personas intentaron cruzar ese punto fronterizo ese vallados en la Delegación del Gobierno entonces los las doscientas personas el intento de salto pero bueno en esta causa en Estrasburgo lo que Costas que un grupo de ochenta aproximadamente se encaramaron a la valla estuvieron durante horas particularmente los casos chico está marfileños que permanecieron durante horas hasta que la Guardia Civil lo bajó a golpes y los entregó a Marruecos expulsó ilegalmente Marruecos a través de una de las puertas auxiliares del vallado ese trató de un caso que tuvieron la suerte de ser judicializado

Voz 18 36:11 tener los abogados que que tomaron

Voz 1620 36:14 el constancia todos los sucedido también fue muy importante el trabajo de los fotoperiodistas las imágenes y los vídeos etcétera etcétera en la que se podía comprobar la actuación de los cuerpos fuerza seguridad al Estado españoles esa actuación con luz y taquígrafos compruebas con testimonios teniendo localizadas a los chicos ha dado lugar a la primera sentencia el Tribunal Estrasburgo condena a España y que sobre todo desde mi punto de vista Pablo desmonta todo es argumentario y todas esas supuestas teorías que tanto a través de protocolo de la Guardia Civil del Ministerio del Interior han intentado legalizar algo que Naciones Unidas los Comité de Naciones Unidas el Defensor del Pueblo las ONG Acnur etc etcétera venían durante años denunciando

Voz 1667 36:56 son dos casos aislados Nico o estamos ante una práctica habitual en nuestras fronteras

Voz 1620 36:59 como decía es una práctica habitual desgraciadamente tiene muchísimos años pero sí es verdad que que de manera especialmente obscena venía practicando la este Gobierno en la en las dos últimas legislaturas no las devoluciones en caliente que es digamos un forma dulce de llamarlo porque son expulsiones ilegales si viene practicando en el vallado muchísimo tiempo polémicas considerables por ejemplo la de dos mil cinco cuando incluso llegaron a morir tiroteados algunos de los inmigrantes que intentaron saltar la valla de Melilla dos mil trece fue un año también muy muy intenso en intentos de salto y en expulsiones ilegales dos mil dos mil catorce dos mil quince han sido años en los que se han incrementado los intentos donde hemos visto prácticamente en directo Pablo esas expulsiones ilegales con total impunidad a pesar de de todas estas denuncia

Voz 0861 37:45 de ahí que sea una gran noticia para los derechos

Voz 1620 37:48 mano el que Estrasburgo haya haya hecho una sentencia de este tipo tan larga tan detallada que desmonta argumentos como el de la frontera Moby bleu etcétera etcétera que o que el territorio digamos que la no estuvieran en territorio español como llegó a decir incluso en algún momento el ministerio de Elena

Voz 1667 38:06 Gonzalo es uno de los abogados que impulsado esta denuncia contra las devoluciones en caliente Gonzalo buenas noches

Voz 1620 38:12 hola buenas noches porqué son ilegales las de policía

Voz 1667 38:14 pues en caliente que compromisos adoptado España a nivel internacional para que esas devoluciones sean ilegales

Voz 19 38:23 bueno básicamente en este caso concreto podemos afirmar con tu tía que es el Europeo de Derecho Humanos el texto Ben Tuilla está incumpliendo España el tribunal evidentemente no son Le llamaban que además de existe en eh la serie conceptos que se han usado en otras causas también como decía muy bien el de la frontera móviles no

Voz 1667 38:48 cuál es el alcance exacto de esta de esta sentencia Gonzalo porque el otro día escuchábamos a la otra abogada que te acompañado en esta en esta denuncia al en Albal comentar que esta sentencia se puede aplicar a los casos que estamos viendo de expulsiones de refugiados no las fronteras europeas es así

Voz 20 39:06 sin duda sin duda decir yo creo que la sentencia es el punto de vista técnico porque el tribunal en qué otras cosas lo que quería era ya lo está haciendo con los Irán pegajoso asfixiados y por lo tanto acogidos este caso una suerte casos modelo que he hecho ha sido muy rápido pero en las entonces delimitan los hechos dan derecho ya lo los distritos Estado europeo tendrá que actuar

Voz 1620 39:34 Gonzalo oye lleva a Pablo también caso muy importantes violaciones de derechos humanos la frontera como el Tarajal eso no abogado muy experto tuvimos tres saber su opinión de qué manera esta sentencia puede condicionar al Ministerio del Interior y a la Guardia Civil a que cambie esta práctica es decir lo normal

Voz 1775 39:51 que sea es el país desarrollado sería que hay

Voz 1620 39:54 son los grupos de la oposición ya hubieran exigido al gobierno a raíz de la sentencia que cambie la ley que que puede pasar el Ministerio tiene que cambiar crees que la Guardia Civil va va a seguir un poco en su particular guerra en Ceuta y Melilla de de actuar al margen de la ley

Voz 20 40:09 buena ante todo yo soy abogado en lugar de

Voz 19 40:13 Cortés le aconsejaría actuar conforme a estos antes buseas porque esa definición que yo halal hasta el momento en que en la que han alegado por ejemplo en el Tarajal ya queda claro que no es tal es decir o ellos han sido erróneamente informador o o abiertamente están cometiendo el hecho de Desire no podemos Dean que en el caso de la unidad presencia mira su declaración judicial dijo tres veces que que la pelota estaba donde estaba sus hombres que ya es una definición absurda proseguir el tribunal ha dicho que es ilegal

Voz 1667 40:52 vamos a recordar el caso Nico de El Tarajal son esas imágenes en las que

Voz 18 40:56 eh un grupo de inmigrantes llegaba a la playa Hay

Voz 1620 41:00 un reprimidos por la policía si el famoso seis de febrero con una quincena de personas murieron o desaparecieron en aguas de tránsito entre España y Marruecos y sobre todo yo el insistieron sala hoy en la pregunta porque en aquel en aquel caso una vez que ya se desmontaron las mentiras del Gobierno primero dijeron que no se utilizó material antidisturbios de la etcétera luego se en las imágenes Gonçalo era especialmente grave ver en esos propias imágenes del vallado del perímetro fronterizo como expulsaran a la gente ilegalmente como abrían la puerta hay una vez que estaban en las playas españolas todas esos esas personas incluso heridas eran expulsadas por la puerta este tipo de sentencia podría influir de alguna manera no lo sé en el proceso que sigue abierto que sea reabierto en la Audiencia Provincial de caddie en el caso del Tarajal

Voz 19 41:45 bueno es no nosotros vamos aportan una versión reducida de las encaje las vamos a aportar porque esto en la línea de flotación a la a a la estrategia de los guardias civiles es decir el misterio de Jesucristo que a ellos les ya puestos una situación a la que no deberían estar mi y ahora la responsabilidad pero en este caso individual

Voz 1667 42:12 os lo lo pregunto a los dos esos agentes actúan por iniciativa propia o porque han recibido la orden de algún mando para actuar así

Voz 1620 42:20 bueno no se lo puede explicar mejor que conoce mejor la PER pero el concepto Obediencia Debida yo desde mi punto de vista creo que lo han salido también escuchado decir la B no puede ser un argumento para justificar esta práctica no se Rosal

Voz 1667 42:33 pues yo creo que

Voz 19 42:35 esto sí lo guardias civiles actúa así ponemos identidad propia entonces hay que meter preso que ni en segundo lugar es yo creo que actúan siguiendo órdenes pero eso no excluye la responsabilidad penal que decir con ellas decir confío y espero que la Guardia Civil dicen que actúe siguiendo órdenes pero las órdenes que son ilegales ex Villén no obligan a cumplirlas por lo tanto ellos entendiendo que las hormigas legales no deberían del evidentemente son parte de un delito

Voz 1667 43:08 bien haciendo una cosa en los dos casos que ha condenado ahora mismo Estrasburgo hay algún tipo de reparación a los afectados a esas personas que han que fueron expulsadas ilegalmente como ha demostrado el Tribunal de Derechos Humanos Gonzalo

Voz 19 43:19 bueno hay una reparación prácticamente simbólica de los cinco mil euros para cada uno de ellos que España quiere pero evidentemente la mayor de la ciudad es para ellos todo el colectivo giran en el sentido de que no era delincuentes eran inmigrantes por lo tanto semejar reconoció su te he dicho yo creo tiene estas causas lo simbólico es mucho más importante que la materia

Voz 1667 43:49 Gonzalo para acabar sé si te te pregunto lo mismo que que a Nico se siguen produciendo estas devoluciones en caliente ya no sólo en nuestras fronteras sino también en las fronteras europeas

Voz 19 43:59 si se siguen produciendo de hecha en España hace poco de hecho nosotros hemos llevado la conexión africana derechos humanos Rocío caso que pasa aquí siempre en Argelia donde más nada evolucionen caliente fue una devolución masiva de gente que recolectaron en las distintas por su origen racial desde todos los días ahí hablan de nuestras sociedades

Voz 1667 44:23 pues seguiremos a atentos a las consecuencias de esta condena condena a España por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por dos casos de devoluciones en caliente en Melilla Gonzalo Valle muchísimas gracias por acompañarnos este domingo en Punto de Fuga

Voz 19 44:38 gracias a ustedes buenas noches

Voz 1620 44:41 placer hasta luego

Voz 0861 44:44 en el mes de junio aquí en Punto de Fuga os hablamos de la Campaña Internacional para la abolición de las armas nucleares esta misma campaña que ahora ha recibido el Nobel de la Paz uno el más que merecido entre otras cosas porque se calcula que en todo el mundo hay más de quince mil armas nucleares con una potencia de destrucción infinitamente mayor por ejemplo que las bombas de Hiroshima hace sólo unos meses La uno consiguió sacar adelante el primer tratado internacional para prohibir este tipo de armas el problema es que por ahora sólo cincuenta y tres países lo han firmado

Voz 1775 45:17 si no lo han hecho los demás entre otras cosas

Voz 0861 45:20 porque la OTAN lo ha boicoteado si la OTAN pidió a los Estados ya las principales potencias nucleares que no firmasen esta campaña

Voz 4 45:27 sólo Holanda se salió de esa prohibición asistió o menos la proceso diplomático y de momento ningún país OTAN ha firmado el tratado con lo cual bueno pues efectivamente ese premio también de una cierta en cierta manera esa autorización como nosotros dijimos en su momento de la responsabilidad de la OTAN que bueno pues ante la posibilidad de un acuerdo universal para prohibir las armas nucleares un árbol como la OTAN que teóricamente trabaja para la seguridad de edificios boicotear ese acuerdo

Voz 0861 45:57 es Jordi armadas director de Fundi Pau una de las organizaciones que han sido reconocidas con ese Nobel de la Paz por esta campaña un premio que les hace muy felices sobre todo porque servirá dicen para presionar a los países para que firmen este tratado entre ellos por ejemplo España que sigue sin firmar esta campaña yeso que el Gobierno tiene sobre la mesa una propuesta del Congreso para forzarle a que ve este paso

Voz 4 46:20 España decidió no participar del proceso diplomático y de aumento obviamente no ha afirmado

Voz 21 46:26 el tratado y por lo tanto

Voz 4 46:29 el Gobierno ha participó pero tiene esa resolución el Congreso diputados pero es que además habrá tiene pues del Nobel de la Paz reconociendo la necesidad de avanzar hacia el desarme nuclear con lo cual bueno pues es un poquito más de presión yo pienso que el Gobierno tendrá que dar respuesta en algún momento

Voz 0861 46:50 ahora queremos que se escuche is lo que está ocurriendo en los hospitales de Yemen también Liaño

Voz 22 46:57 llevo ya diez meses sin cobrar dicen que es un problema del banco pero el verdadero problema es que la situación en Yemen ha empeorado mucho por la ofensiva contra el pueblo yemení

Voz 0861 47:08 decenas de miles de sanitarios de los hospitales yemeníes médicos y enfermeros como el que acabo de escuchar no cobran desde hace un año esa grave situación es la que recoge Médicos Sin Fronteras en su informe salvando vidas sin cobrar un sueldo Ahmed

Voz 1775 47:24 el United es el jefe de Servicio de Urgencias

Voz 0861 47:26 del hospital de Kuwait

Voz 22 47:30 en el hospital de Al Kuwait trabajan unas seiscientas personas llevan sin cobrar desde septiembre de dos mil dieciséis algunos dejaron de venir a trabajar hicimos todo lo posible para que el hospital siguiera funcionando

Voz 9 47:44 eh

Voz 0861 47:44 bueno está funcionando una situación especialmente alarmante porque Yemen es como sabéis uno de los países que está sufriendo una de las guerras más atroces de todo el mundo una guerra que comenzó en dos mil quince y que según la ONU ha dejado de momento más de cinco mil civiles muertos y más de diez mil heridos víctimas que están colapsando los principales hospitales como relata esta enfermera se llama Swat sale

Voz 1915 48:10 el Hospital funciona casi a la mitad llegan pacientes muy graves sus familias los traen cuando está muy mal te dicen que no podían permitirse económicamente traerlos antes la verdad es que la sanidad en Yemen ha empeorado mucho nos faltan medicinas a veces en las vamos nosotros pero otras salas las tienen que comprar ellos y el problema es que no pueden pagarse las ideas

Voz 23 48:32 la

Voz 24 48:41 este fue uno de los momentos del fallido golpe de Estado que sufrió Erdogan en Turquía su Gobierno acaba de condenar a treinta militares a cadena perpetua

Voz 0861 48:51 Eva lo hacen tras ser acusados de haber intentado asesinar al presidente turco Victor García cuéntanos pido un tribunal de la provincia turca de Mubarak quien ha admitido varias sentencias a cadena perpetua para cuarenta y uno de los acusados de participar en el intento de asesinato del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en la noche del quince de julio del dos mil dieciséis durante el intento fallido de golpe de Estado que sacudido Turquía día un intento de golpe de Estado que dejó doscientos cincuenta muertos y más de dos mil doscientos heridos ya abrió en la sociedad turca y en parte de la clase política un debate sobre la reinstauración de la pena de muerte miles de personas acusadas de participar en el fracasado golpe de Estado están siendo procesadas en Turquía desde que el pasado mes de diciembre ese iniciaran los primeros juicios contra los acusados entre los que se incluyen militares de alto rango periodistas y directores de medios de comunicación Éste es el redactor jefe de uno de los principales diarios turcos

Voz 25 49:56 no sólo habla del abuso de poder

Voz 0861 49:59 John de las libertades esenciales mientras es trasladado a un calabozo a la espera de juicio entre los condenados el miércoles a prisión de por vida están el que fuera jefe era el de brigada Sahin someter encabezó el llamado equipo de asesinato que tenía por misión capturar y matar a Erdogan en la noche del golpe asaltando el hotel donde se alojaba en la turística localidad de Mar Maris por sus Naciones el intento fallo porque minutos antes ya alertado por su equipo de seguridad el presidente turco logró escapar con su familia y sus ayudantes del edificio esta semana tras conocer la sentencia decía que no piense nadie que va a escapar se de la ley deben ser responsables de los actos cometidos ahora los jueces han hablado y ellos terminarán en prisión otros muchos otros por cierto la pena de muerte está abolida en Turquía desde el año dos mil cuatro que el presidente turco ha dicho en varias ocasiones que aprobará la reinstauración de la pena capital si cuenta con el visto bueno del Parlamento algo que sin embargo le costaría Turquía el fin de su intento de ingresar en la Unión Europea según le han advertido repetidas veces desde Bruselas esperamos hoy nuestro viaje que Mundo Express en Egipto con todo un ejemplo de represión extrema contra los homosexuales nuestra compañera Sara selva

Voz 1510 51:29 Nos va a contar qué ocurrió con Un grupo de activistas durante un concierto esta ola de detenciones comienza después de este concierto tuvo lugar el veintidós de septiembre y allí varios jóvenes atrevieron ondear la bandera del arco arcoiris

Voz 26 51:47 bueno pues desde entonces hace apenas dos semanas según varias organizaciones proderechos humanos entre cuarenta y cincuenta personas han sido detenidas están acusadas de libertinaje o de incitar al libertinaje han sido en definitiva detenidas por ser homosexuales o por apoyarlos de esas seis personas han sido condenadas entre uno y seis años de cárcel varias organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional

Voz 1510 52:10 anunciado sobre esta campaña que califican de represiva

Voz 26 52:13 denuncian además que a seis de los detenidos se les han practicado exámenes anuales para determinar sus hábitos sexuales las organizaciones describen estos exámenes como inhumanos crueles y además aseguran que no tiene ninguna base científica en Líbano y Túnez esta práctica está prohibida pero Egipto continúa defendiendo la públicamente además esta campaña afecta también a los medios de comunicación el Consejo Supremo para la regulación de los medios en Egipto ha prohibido la promoción o la difusión de lemas homosexuales también la aparición de homosexuales en los medios a no ser que lo hagan arrepintiéndose de su conducta