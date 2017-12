¿Qué es la identidad nacional?

Voz 1 00:00 sí

bienvenidos a una nueva edición de tres el uno el programa que se atreve incluso a

Voz 1108 00:57 para agujeros cuando está lloviendo todo sea por aclarar las dudas que nos salgan al observar el mundo que nos rodea en este día singular que en otro tiempo se llegó a llamar fíjense ustedes Día de la Raza hemos querido indagar en la identidad nacional española cuando surge si es predominante respecto a las que conviven en la península o se nutre de ellas cómo está evolucionando en la actualidad nos hemos apoyado para ello en politólogos periodistas e historiadores uno de ellos es Pablo Simón al que ustedes ya conocen que Llanos advierte que se trata de un instrumento político

Voz 6 01:29 eso es un instrumento político al cien por cien porque es una construcción artificial

Voz 1671 01:33 al es decir la la creación de identidades siempre tiene un proceso activo que se genera desde el poder en sentidos a veces diversos es decir en ocasiones allí identidades nacionales que surgen como reacción a otras por ejemplo la identidad nacional española o la alemana lo hace como reacción a la Revolución Francesa y eso es lo que genera el afloramiento identidades igual que por ejemplo la vasca o la catalana lo hacen ante el fracaso en la construcción del Estado nación español durante el siglo

Voz 1108 01:59 en la segunda parte de este tres en uno hablaremos del Espanyol que bien podría ser una seña de esa identidad nacional sino fuera porque la comparten millones de personas de numerosos países y territorios hablaremos haremos de su vigencia a través del periodismo y la literatura en Estados Unidos y por último no sé si ustedes saben que se han producido ataques a estatuas de misioneros en California hay también de Colón en Manhattan eso va a centrar nuestra controversia final sobre si debemos interpretar el pasado con los valores de ahora les apetece pues allá vamos conoces esa canción

Voz 12 03:04 el tuyo es y creo mucho de la Unión Europea

Voz 13 03:08 yo creo que tenemos que estar juntos que ayudar mucho abrir la mente y claro también ayuda el hecho de que cuando llegas a un país distinto y conoces a gente de otras culturas pues no todo el mundo actúa como tú piensas

Voz 1490 03:19 día de mágica gramos esa cultura nuez

Voz 14 03:22 en Europa con lo que el darnos un poco dar nuestra cultura recibirla

Voz 12 03:30 con nosotros vemos más triste como entre dos países que realmente están para el cerca como son Bélgica y España la vidas tan distintas sobre todo la planificación de la misma a la mayoría los científicos españoles y la verdad es que es difícil estar siempre fuera de nuestro país a mi me gustaría volver conmigo que yo me he formado hace ayuda del Gobierno para la investigación asusta un poco el el ciertos

Voz 15 03:57 estos testimonios de amigos que han vuelto igual sí que echan de menos ciertas condiciones que tengan en en Alemania es verdad que España ha pagado para mi educación yo estoy pagando impuestos en además

Voz 16 04:10 la tristeza porque muy parecido a los que nos costó a nosotros todo esto me hace recordar quién mi abuela se fue de aquí de Orense cuando tú

Voz 12 04:20 día dieciséis años entonces al final siempre somos nómadas no

Voz 17 04:26 la verdad es que yo nunca me he sentido español nunca en mi vida jamás siglos Iker en Ventana pasaportes los tengo los cinco a la paz el me sienta muy cercana

Voz 18 04:40 a Cataluña me siento español

Voz 10 04:43 evidentemente sigo creyendo ahora

Voz 18 04:46 en ese proyecto

Voz 19 04:48 a España y como le pasa conmigo mismo

Voz 20 04:51 a veces me siento orgulloso de él

Voz 1671 04:53 a veces no

Voz 23 05:05 las voces de españoles que viven fuera

Voz 1108 05:08 equipos de trabajo o por estudios que deben confrontar su identidad nacional todos los países experimenta la añoranza la morriña las voces también más reconocibles de aquellos que la representan en el mundo a través de la cultura y el deporte y que no siempre se sienten orgullosos de él hemos indagado en la nacionalidad española de la mano de dos politólogos Pablo Simoni Mateo Ballester de un historiador Manuel Andrés de dos periodistas Walter Oppenheimer y Javier Rioyo

Voz 1671 05:40 la identidad nacional es el correlato lógico de la construcción del Estado nación durante el siglo XIX a medida se han ido conformando las diferentes fórmulas por las cuales la soberanía empieza a recaer sobre la nación deja de recaer sobre la Corona sobre el estamento feudal como ocurrió en el pasado lo que vemos es que se genera una suerte de identidad en lo que Benedict Anderson llama las comunidades imaginadas es decir hay un proceso activo de construcción desde el poder de cuál es esa comunidad con la cual nos tenemos que sentir identificados muchas veces coincidente contratos lingüísticos culturales religiosos que va generando cada vez más homogéneas

Voz 7 06:16 hay una tendencia a categorizar dos tipos de nación nación cultural inacción política

Voz 24 06:21 Mateo Ballester profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid autor de la identidad española en la Edad Moderna

Voz 1573 06:30 hay países en los cuales entiende que que la identidad nacional es eminentemente política

Voz 7 06:38 todo lo bueno deje el ejemplo paradigmático aunque nunca como como digo nunca hay ningún ejemplo químicamente puro llamo serían los Estados Unidos la identificación está muy basada en el sentimiento de ciudadanía

Voz 1573 06:49 de ese con la Constitución con el himno

Voz 7 06:52 con la bandera dentro de un marco de una gran pluralidad cultural sin embargo pues en la gran mayoría de escasos

Voz 25 07:02 las evidencias nacionales suele ir en el caso se puede decir que en poco parte tienen un sustrato cultural yo creo piso

Voz 1573 07:11 precisamente ese sustrato cultural es previo

Voz 7 07:15 esa identidad es estrictamente

Voz 10 07:18 la la entidad resalta siempre y cuando estás en minoría es decir yo soy más catalán cuando estoy en Madrid que cuando estoy en Barcelona y seguramente sin me sentiría muchísimo más europeo exhibiera en una ciudad del Medio Oeste americano que viviendo en en en Barcelona

Voz 24 07:37 o en Madrid Walter Oppenheimer periodista antiguo corresponsal de El País hoy en Bruselas

Voz 26 07:43 sí existe europea sí

Voz 10 07:46 pero tiene una importancia muy relativa la gente pone por delante otras identidades resalta sobre todo cuando está en peligro

Voz 25 07:56 el siglo XV es ese cuarto final yo diría que casi todas las

Voz 1108 08:00 la segunda mitad del siglo XV y el dieciséis es un periodo tras

Voz 26 08:05 sí vivo y en el que

Voz 1108 08:07 el concepto es el Hispania que es más bien heredado de la época medieval

Voz 1671 08:12 está muy alejado de lo que de lo que a día de hoy podríamos percebe

Voz 24 08:16 el Manuel Andrés profesor de Historia de América han en la Universidad de Huelva

Voz 26 08:21 si tuviésemos que decir qué concepto podría ser aglutinante percate monos que es cuando se están dando se del matrimonio entre entre Isabel de Castilla Fernando de Aragón va a buscar puntos de enlace que van a estar íntimamente vinculados con la religión es una época en la que se prodiga mucho bueno enero la expulsión de los judíos posteriormente va a ser la marginación también de árabes hasta la postreros todos los moriscos y el hecho de ser cristianos y que se convierte en un elemento definitorio de lo que podemos decir que se dio elemento un elemento de colectivo se y además poca temor de que hablamos de de un lugar donde Si hablamos de del ser español como como sentimiento único el único elemento que realmente sería como una todos los hoy no sería religioso la Corona de Aragón incluso tiene distintas leyes entre sus reinos Castilla sí que tiene uniformidad pero es distinta la legislativa incluso en pesos medidas y demás hablo que puede ser la Corona de Aragón y por lo tanto el el único elemento que realmente les vincula entre sí sería

Voz 1108 09:26 que por un lado el el monarca los monarcas Lotto el hecho religioso

Voz 1671 09:32 yo entiendo que en el siglo XVI billete ya se pueden percibir expresiones de identidad nacional

Voz 25 09:38 claramente detectable en los textos de la época no suena en los distintos distintos testimonios

Voz 7 09:44 de la época que muestra que al menos una parte de la población existía la idea de que somos una Comunidad eh porque compartimos una buena con una serie de elementos Q3 compartidos como pueden ser pues es una regresión bueno con una lengua unos mitos una pues va en fin pues unos uno con algunos referentes históricos comunes y eso en historiadores tremendistas dramas

Voz 1573 10:10 Burgos y religiosos políticos época es un discurso

Voz 1671 10:16 en consecuencia lamentaría que que podemos encontrar presente el sentimiento nacional como tal que se va construyendo durante el siglo XIX pero que después a finales con la emergente del nacionalismo gallego

Voz 6 10:32 lo vasco y catalán pues la perdiendo importancia no era necesariamente incompatible lo que sí existe es su oposición a partir del franquismo

Voz 24 10:40 Pablo Simón profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro de político el analista de Hoy por hoy

Voz 1671 10:48 tiene en el momento en el que se convierte la identidad española en el nacionalcatolicismo franquista el con la apropiación de la bandera la apropiación de determinados elementos culturales que pueden ir desde lo más pictórico tipo Zarzuela hasta elementos básicos como por ello que es el flamenco y este tipo de cosas que lideran una manera de entender el ex el ser español que es excluyente respecto a otras identidades de ámbito cultural regional etc

Voz 7 11:15 bueno eso es el franquismo tenido una una importancia decisiva en la percepción de la identidad española por parte de los propios españoles no definiendo como como éramos en el pasado lo que estamos viendo es lo que somos el presente lo que lo lo lo lo que es nuestra verdadera esencia Illa pues es la verdadera esencia de lo español se alimentó Isabel rellenó de Tébar es enormemente reaccionarios eso explica que una parte muy importante de la población española pues ciento un enorme desapego hacia todo lo que huela pues Ana y a veces pues es

Voz 1108 11:46 ahora yo creía que era un mal español como el edil

Voz 2 11:50 con Franco a Berlanga cuando vio el verdugo dijeron no es esto lo ha hecho un comunista and anarquía

Voz 1573 11:59 esta Jofré ganó espió que ese es un mal español Berlanga para mi ha sido la representación de un buen España

Voz 24 12:06 Javier Rioyo periodista guionista y realizador de documentales director del Instituto Cervantes de Lisboa antes en Nueva York

Voz 1573 12:14 yo era un mal español por ese lado por el lado de no aceptar las leyendas que le habían impuesto cuando éramos jovencitos la importancia de la España católica Una grande y libre la importancia de saber te los reyes godos la importancia de de una historia mitificada no habíamos ido los grandes conquistadores reacciones contra eso reacciones dice bueno pues yo no quiero ser este tipo de español entonces es una cosa que que que te separaba de España digamos de imponer todos los símbolos cuando vas reflexionando un poco tiene que ver sólo con la edad sino con la reflexión específica no está tan mal es que esta historia no ha sido la historia es que no hemos sido los mayores perseguidores es que no es verdad que que que estemos hechos a garrotazos es que hay una España liberal que ha estado siempre detrás que hay una España que ha defendido las libertades que siempre ha estado

Voz 1671 13:09 vamos a remontar me pero desde Los comuneros hasta hasta el siglo de Oro Cervantes

Voz 1573 13:14 los escritores entonces esa España en la que se me aparecía en en Nueva York

Voz 10 13:31 yo creo que la la gran diferencia entre España el Reino Unido es que como bien tiene una identidad aquí preponderante que es la inglesa en España eso es más discutible porque la identidad española obviamente es preponderante pero la identidad de español en sí misma es es muchísimo más rica muchísimo más diversa no podemos hablar con una identidad castellana así como si podríamos hablar de una lengua castellana apeló de una identidad castellana porque que tiene que ver un asturiano con un manchego no un extremeño común con Maño Cali aunque aunque obviamente en Inglaterra también hay diversidad regional la cultura inglesa es muy dominante en el conjunto del país

Voz 7 14:08 los castellanos eh hacen suya la idea de España e iremos Castella en IFA en España hasta entonces pues la y en distintos territorios e identificación con con España que dice que el que no se vinculaba con una curiosa específica apátrida entonces sí que hay una tuvo una cierta percepción en detenido detenidos territorios de que la idea de España ha sido patrimonializar da por otros que identidades sexys tienen existen en la época

Voz 1573 14:37 porque además de de la Agencia española yo hay una diferencia muy clara entre la

Voz 7 14:43 ciudad vasca la identidad nacional vasca y la identidad nacional catalana yo creo que sólo se puede hablar de una identidad nacional vasca a partir de en torno a mediados del siglo XIX hasta entonces qué es lo que hay pues hay una identidad de bueno sobre debe vizcaína no creen el más usado que en buena medida se formula como una forma una especie de españolidad preferencial no los Bucks serían los más españoles de hosteleros todos los recelos baños habrían contaminado no por porquería cuales celtas la de vídeos moros incluso romanos contaminar en el caso catalán creo que que se puede hablar de la existencia de una identidad nacional catalana que es en la en la rebelión de mil seiscientos cuarenta una un nacional catalana que se proyecta no contra España pero sí pues pero sí contra Castilla que que articula pues

Voz 1573 15:38 de momento de de agravios a partir de una identidad catalana

Voz 1671 15:43 la España moderna ese nacionalcatolicismo ha ido mirando hasta cierto punto y hay un politólogo que yo Toni Muñoz que lo defiende así hacia lo que podríamos llamar la Nacional constitucionalismo es decir una identidad generada en torno al consenso de la Transición en torno a el mito fundacional de entonces a valores más of como puede ser la selección española o elementos que hacen que Nuevas Generaciones identifiquen el ser español de una manera menos política a lo que lo pueden entender generaciones del pasado

Voz 1573 16:11 yo es la ilusión de poder defender con dignidad lo que era las ventas en España la España culta España de la libertades la mañana que luego crecimos de foto cuando cuando ganamos la batalla al franquismo porque se murió Franco no porque se gana Davos ya habíamos matado franquismo en mente tengo construir otro divos pedía que nos gustaba que era una España el algo yo he sido catalán yo he sido catalán sea yo yo no en la intimidad yo he sido andador soy admirador letras catalanas me sabía las canciones en catalán por supuesto y he viajado mil veces a Barcelona y quería al zona is oiga llegó porque me apetece es el gallego de Cádiz tengo sitio en Segovia que yo soy un moro judío viviendo entre los cristianos que eso generaba no Lorca exactamente que andaban Jorge del Atleti que dijo a Sánchez Ferlosio

Voz 10 17:04 yo me llamo Oppenheimer salen así podría seguir con con los con los Ocho apellidos óseos hoy una vez cada entre medio alemán medio judío vio o católico me medio gitano eh nacido y vivido Miguel gran gran parte de mi vida en Barcelona pero con los que murió Madrid como se vivió en Londres en Bruselas tengo somos seis hermanos no hay ni uno solo en la misma ciudad tengo hermanos en en Suiza en Canadá en Bélgica en Barcelona en los Pirineos en dos partituras cuál es mi identidad pues sería muy difícil para mi identidad es es lo que tú eres no sólo allí donde vives tú puedes tener una identidad pues como por ejemplo como señor bajito y gordo y calvo que soy

Voz 11 17:49 todo eso me de él me da una idéntica

Voz 10 17:52 tratan luego podar esa identidad más importancia o menos importancia pero desde luego la identidad es absolutamente múltiple aunque uno se centran sobre todo en una identidad nacional que puede ser la española o la catalana o la europea es

Voz 25 18:08 a la identidad española en todas sus costuras incluso en aquellas que se

Voz 1108 18:14 eran en otras como en unas muñecas rusas lo cierto es que nos ha quedado un bloque muy masculino íbamos a buscar ahora un enfoque femenino y muy singular sobre la historia de España a propósito de la leyenda negra

Voz 27 18:33 muchos de Santa eso no

Voz 5 19:14 el imperio contraataca la visión irónica

Voz 1108 19:17 los Nicky es en los años ochenta del pasado glorioso que aprendíamos en los libros de historia una historia en la que sin embargo hemos introducido visiones que otros elaboraron para minar precisamente el prestigio del Imperio en menos de un año un ensayo imperio fobia y leyenda negra publicado por Siruela se ha convertido en un bestseller y sobre todo está cuestionando lo que dábamos por hecho hemos hablado con su autora María Elvira Roca profesora en Málaga tras haber sido investido adora en el CSIC y haber dado clases en Harvard nos explicaba cómo se fabricó la leyenda negra

Voz 1490 19:51 pues es un proceso semejante a otros que que estudiado en el caso de Roma por ejemplo que es donde yo he procurado establecer el modelo es decir un Imperio en pie a a crecer empieza a expandirse empieza a hacerse hegemónico y otros poderes periféricos que no pueden luchar contra

Voz 18 20:12 Israel no en lo militar no en lo económico no en lo cultural en Cuba

Voz 1490 20:18 entran alivio psicológico hasta cierto punto pero hasta otro cierto punto Es bastante efectivo el desencadenando una campaña tras otra de desprestigio de ese imperio es decir en el caso concreto de la Historia de España esto tuvo tres frentes muy evidente

Voz 1108 20:36 todo empieza en Italia no tuvo varias

Voz 1490 20:38 digamos varios procesos diga de desarrollo empieza en Italia pues simplemente porque la primera expansión de España se producía hacia el Mediterráneo no en digamos son los aragoneses los que eh empiezan a consolidarse como un poder hegemónico en Italia desde la desde la mitad hacia el sur entonces evidentemente hay un malestar entre las élites italianas y entre las clases el letradas muy notablemente los humanistas IS malestar se traduce en que bueno pues hay que aliviar de alguna manera esa sensación de que ellos mandan no pide que ellos están por encima de ellos son como decían los italianos con muchísima molestia parecen los primogénito de Dios no

Voz 18 21:25 entonces pues como cómodo rebajó yo

Voz 1490 21:30 a esa gente pues en los italianos digamos el asunto estrella fue el español narraron el el el español contaminado de Simitis Mo que por lo tanto es mal cristiano porque esto es medio judío pero que además tiene su sangre contaminada por por la sangre se emita que tiene tu eslovenas y entonces pues en el siglo XVI

Voz 18 21:53 ah muy bien estudiado en Italia ni eran sinónimo de español y luego esto Holanda así entendido bien

Voz 1490 22:02 ese es un proceso por eso es el primero pero luego digamos verdaderamente la consolidación triunfal digamos de los tópicos hispano fuegos se producen la conjunción del triángulo

Voz 28 22:13 seis eh la Inglaterra anglicana en la el el el

Voz 1490 22:20 pro digamos el protestantismo Orange lista decir el albinismo franquista del modelo el el el movimiento secesionista en en los Países Bajos con lo que es calvinista es decir anglicano en el calvinista luterano en Alemania es decir es ese triángulo qué tiene en común la manifestación religioso es decir la conversión de la hispano fobia en una manifestación religiosa

Voz 1108 22:44 y ayer instrumento entonces entiendo bien eso argumentación es la Inquisición esa leyenda que rodea a la Inquisición no española

Voz 1490 22:52 efectivamente decir el la la aparición del protestantismo en sus distintas manifestaciones no tiene en común más que un único lazo que es el anti catolicismo oí el antiespañolismo es decir son anticarro anti anti Roma y entre España en los tres casos no ir en esos tres casos digamos esa confluencia

Voz 28 23:14 e intereses que lleva a

Voz 1490 23:18 a una serie de manifestaciones que tiene mucha mucho parecido pero la más interesante de todos a la más importante y la que ha tenido una trayectoria más larga es el haber convertido en primer lugar la hispano fobia como parte del nacionalismo en cada una de esas naciones en segundo lugar el haber convertido la lucha contra España en la lucha contra el Anticristo es una lucha contra el demonio contra la manifestación digamos de los poderes del mal encarnados en Roma encarnados en España

Voz 1108 23:47 también denuncia de alguna manera en el libro esa vigencia la leyenda negra y lo que usted considera más triste es que esa leyenda negra se incorpora a por parte de los españoles

Voz 1490 23:58 esto se debe es sencillamente a que hay un primer proceso de asimilación que se produce en el siglo XVIII con el cambio de dinastía CIR llegan los Borbones son franceses y con los Borbones llega sus ilustrados que son franceses y nace en España una figura que no tiene parangón en Europa que es la figura del afrancesado sólo los sólo en España existen afrancesados los france los ingleses por ejemplo si lo piensa tienen ilustrados pero no afrancesados cuando llega el momento de la gran confrontación napoleónica los los ingleses van a la guerra detrás de sus élites políticas y de sus élites culturales tienen lo que tengan que tener pero afrancesados no la palabra afrancesado en lengua inglesa no existe eso es un fenómeno exclusivamente español procede del hecho de haber asimilado todos los tópicos de la Ilustración francesa que eran absolutamente hispano Fobos entonces a partir de ese momento se produce el el el la larga y lenta acomodación de esa visión negativa de España de visión de España como país atrasado era la visión que intentaba la Ilustración francesa dar pero porque convenía a su país en ese lado era beneficioso para ellos no hay nada que objetar no y a partir de ese momento muy lentamente de una manera brutal en el momento de la crisis final se asimilan todos los tópicos por qué pues porque cuando el imperio empieza a colapsar hice empiezan desesperadamente buscar razones por las que esto está sucediendo los contemporáneos no tuvieron el valor de decir pues que nos estamos equivocando ahora nosotros que estamos haciendo mal las cosas ahora nosotros sino que se fueron tres o cuatro siglos para atrás a echarle la

Voz 1322 25:45 culpa

Voz 1490 25:47 a la Inquisición a echarle la culpa a la expulsión de los judíos a echarle la culpa a cualquier cosa que no fuese contemporánea es decir el argumento es un disparate absolutamente sea el Imperio se está acabando por culpa de lo que hicieron hace tres siglos los que lo levantaron es inglés y esto es un disparate total pero pero exime de responsabilidad es un Ali es un colosal aliviadero mental para esa generación

Voz 1108 26:13 bueno usted sostiene que España es un Estado débil precisamente porque aunque nosotros pensamos que España es una una nación digamos con muchos siglos de historia desde los Reyes Católicos no porque se sitúa en en los libros nuestro de historias sin embargo usted dice que en realidad es una nación bastante joven porque el imperio Se acabó precisamente en el noventa y ocho hasta entonces había sido un estado imperial

Voz 1490 26:37 sí porque España es esto es una perspectiva que no solemos tenerla en cuenta pero la realidad es que España es uno más de los territorios que sedes Gahan de ese Imperio que había funcionado durante más de tres siglos como una unidad orgánica en realidad entonces tenemos una visión absolutamente euro céntrica de la situación que nos hace creer que había una cosa como España que esa cosa llamada España se expandió y luego se contrajo no es cierto se no hubo nunca una cosa como España antes de la expansión sea del minuto uno en que aparece la historia una cosa que se llama España se está expandiendo nace para ser un Imperio nunca fue otra cosa hasta la última parte del siglo XIX en que aparecen aparece una España nueva como aparece un México o una Colombia o como parece no sea los territorios que habían formado parte su imperio sedes Gahan tienen que empezar a construir un Estado en el INE el proceso de construcción del Estado nación es decir del Estado ensayo error están ellos allí al otro lado del Atlántico pero y nosotros aquí

Voz 1108 27:50 muy interesante también argumenta que el nacionalismo español eh no existe como tal que quién porque no tiene usted lo atribuye a la religión no ha que no tiene

Voz 1490 28:00 la religión y al hecho de que de que osea lo siempre ellos se muere pero deja una larga estela detrás de si no del Imperio viejo y se mantienen varias cosas hábitos mentales no una de ellas es por ejemplo el hábito de la autopista John miento el hecho de estar constantemente criticando se cuestionando si la flagelación esto ha pervivido más allá del Imperio mientras el Imperio existió esto era funcional y era eficaz por ejemplo se ve claramente entre los romanos y los romanos es tanto el Santo día criticando se a sí mismos y eso es bueno porque les hace mejorar continuamente sin embargo el hecho de que el auto cuestionamiento la costumbre de la crítica y la flagelación hallar haya vivido más allá de la de de digamos del de la hábitat imperial ha hecho que esto se resulta extraordinariamente débil es decir las naciones que han tenido digamos un nacionalismo voy a decirlo así pero no es lo que quiero decir no en condiciones porque los nacionalismo nunca son en condiciones han provocado siempre una especie de estreñimiento yo en en el en la en el ambiente social son muy muy reacios a admitir cualquier clase de crítica de ninguna clase mientras que esto en España tenido siempre una manga ancha extraordinaria y no nos extraña nada él es el el Nacional mismo español si acaso se manifiesta por su ausencia

Voz 1108 29:36 profesora Elvira Roca autora de imperio fobia

Voz 18 29:39 es un interesante ensayo muchas gracias por atender la llamada de la Cadena SER muchísimas gracias a vosotros

Voz 29 29:57 la

Voz 30 30:03 tres en uno con José María Patiño

Voz 1108 30:06 la lengua es uno de los elementos que conforman la base de la identidad cultural en el caso español como en el inglés su pasado imperial ha convertido este idioma sin embargo en algo compartido con otros países y territorios en este segundo tramo de tres en uno hemos querido analizar precisamente la potencia del español en el país más poderoso del planeta que en sus orígenes ya era bilingüe como nos va a recordar dentro de unos instantes el escritor Eduardo Lago

Voz 18 30:33 afincado en Nueva York

Voz 1671 30:38 uno de los instrumentos más efectivos de la nueva penetración son los medios de comunicación Éste es el panorama que nos dibuja Lucia Riera en el siguiente reportaje

Voz 32 30:49 en mi país usamos la palabra orales puede ser desde una

Voz 1322 30:53 promoción eran caras

Voz 33 30:55 o sea mi hago es cuando una persona es simpática ahora como se suele decir tengo novios y no estoy amargada por ejemplo yo

Voz 1322 31:02 son muchos los acentos y los matices y es que actualmente más de quinientos setenta y dos millones de personas en el mundo hablan español un siete coma ocho por ciento de la población mundial una proporción que sigue acortando distancias con el chino mandarín y el inglés hasta el punto de que según las previsiones en apenas cincuenta años Estados Unidos se convertirá en el segundo país hispanohablante del mundo después de México según los datos que recoge el Instituto Cervantes en ese crecimiento del español contribuyen fundamentalmente la industria cultural y los medios de comunicación íntima

Voz 34 31:32 su recorrido destructor por la costa oeste de La Florida entró a Estados Unidos dando un golpe letal a los cayos tenemos corresponsales en sus este eso Noticiero Univisión fin de semana

Voz 35 31:46 se les sopla

Voz 36 31:48 mostraron entiendo aquí con Félix debe tú en esta edición especial

Voz 1108 31:51 el periodismo hispano ayuda amantes

Voz 1322 31:53 leer quizá a enriquecer pero sobretodo a difundir el idioma los medios y en especial la radio y la televisión ejercen una enorme influencia en sus comunidades en la percepción de la realidad social lo hacen cadenas como Univisión que logró en dos mil trece convertirse en la televisión más vista de Estados Unidos por encima de la Fox la NBC o la CBS y lo hacen trabajos como estos

Voz 37 32:17 Buenos Aires Argentina Julia de mí lo de noventa y cuatro una camioneta explotó frente al edificio de la AMIA

Voz 1322 32:23 el hecho provocó la muerte ochenta y cinco personas los dos años de investigación de las cuarenta mil escuchas del fiscal argentino Alberto Nisman

Voz 18 32:30 la Asamblea Nacional repartió más de ochenta y dos millones de dólares entre donaciones y contrato de trabajo temporal

Voz 1322 32:37 la serie panameña sobre la filantropía de la Asamblea Nacional convertida en el primer escándalo de la actual Administración un documental brasileño sobre

Voz 38 32:45 a la crisis política del país que ya hueco que día Cote agua bendita un trabajo colombiano de más de diez periodistas que han documentado las enormes sequías del país o la investigación de cómo agentes de Les

Voz 1322 32:58 dado participaron en la quema de cuarenta y una niñas en Guatemala todos ellos nominados al premio Gabriel García Márquez de Periodismo Iberoamericano prensa escrita medios y plataformas digitales televisión y la radio una radio que también ha tenido que reinventarse dando lugar a los podcast

Voz 18 33:15 amigos el doce de septiembre clave volante vuelves a través de plataformas como Radio ambulante el oyente elige que escuchar cuando somos el primer podcast en español

Voz 1322 33:27 está calificada por muchos como la Voz de América Latina se ha convertido en la primera productora de podcast en español tras su alianza con la Radio Nacional Pública de Estados Unidos y eso que se creó gracias al crowdfunding

Voz 39 33:38 sí

Voz 1322 33:40 bienvenidos el Potes de la silla vacía donde conversamos con los expertos de las sillas llena otros nacen como un complemento periodístico como La silla llena en Colombia una pieza en la que varios expertos debaten sobre la sección de Opinión del portal de periodismo político la silla vacía el informe que ha publicado este año Edison Research revela que el consumo de podcast entre los oyentes norteamericanos está en auge un cuarenta por ciento de la población mayor de doce años ha escuchado programas en este formato vía poca sitúa en el año dos mil cuatro el nacimiento del podcast en España junto a México ha sido un país pionero es un estudio de

Voz 2 34:14 el bien Rivera en este momento podríamos decir que el podcasting en los países de habla Ana está dónde se encontraba el podcasting en Estados Unidos hace cinco años una mirada a los veintiún países de esta área donde se habla castellano muestra que se está formando poco a poco un ecosistema de podcasting no es del año

Voz 1108 34:36 pues casi sino el momento en Liga

Voz 2 34:39 Soria donde se están estableciendo las bases para un futuro inimaginable

Voz 1322 34:45 las temáticas que más triunfan son los episodios que ayudan a aprender inglés que hablan sobre cine emprendimiento au sobre tecnología

Voz 40 34:52 escucha escucha un Volker escuchas Bike podcast conducido ocho tecnología aplicada a la vida

Voz 41 35:04 Weitz podcast de Ochoa es uno

Voz 1322 35:06 los podcast en español más escuchados del mundo está en la Red Mexicana ha dicho que ha producido más de doce mil programas en sus diez años de vida cada vez más se consumen los contenidos que se dedica

Voz 18 35:16 van a contar historias Podium podcast

Voz 2 35:20 historias que hablan tu idioma

Voz 42 35:23 esta serie está compuesta exclusivamente por grabaciones documentales todas las administraciones consultadas han negado la veracidad de los documentos que aquí se presentan ningún Gobierno ha querido hacer declaraciones

Voz 1322 35:40 Podium Pozas creada por PRISA Radio en dos mil dieciséis ha supuesto un importante impulso de este género en España y Latinoamérica centrada en el entretenimiento la ficción como con el gran apagón el podcast más popular

Voz 18 35:51 y el periodismo

Voz 43 35:54 no cabe duda de que España es un país democrático aquí la separación de poderes es uno de los pilares del Estado que en España la justicia es igual para todos aseveró Cyrus estado mirando todo el rato desde el prisma equivocaba hizo durante los últimos cuarenta años la merma en España Silvina con

Voz 44 36:24 la investigación periodística V las cloacas del Estado supera el medio millón de reproducciones audios a la carta que cada vez

Voz 1322 36:31 cuentan con más público y también con más creadores plataformas como y Vox contribuyen a ello este es el mayor portal de audios de Iberoamérica de publicación libre y gratuita con sesenta millones de escuchas mensuales independientemente del soporte en periodismo en español tiene más que asegurado su futuro

Voz 1108 36:58 lenguado Omaña es periodista estado dieciocho años en la CNN en español en Estados Unidos y en la actualidad realiza

Voz 10 37:04 un podcast diario en el que resume

Voz 1108 37:07 las noticias del día en dos minutos qué tal Glenn a cómo estás

Voz 46 37:12 José María que Custo es el lugar que ha tiñe a toda la audiencia de trece uno Si bueno sí hemos hemos lanzado hemos sido parte de este movimiento innovador

Voz 1108 37:22 blanda sabemos que los medios en español compite en en cifras de audiencia ya eh con los anglófonos en Estados Unidos eh no los han superado pero a veces sigue sí que tienen audiencias más importantes pero qué acogida tiene en Estados Unidos los medios de habla hispana

Voz 41 37:37 entre la población anglosajona entre la población los aviones muy muy pasar porque él realmente que acá la la mayoría en los medios hispanos obviamente pan dirigidos a una población la población inmigrante es mayoría población que necesita un medios que los hubo una en su mayoría es gente que ha venido sin sin documentos que están en Estados Unidos de forma ilegal entonces están buscando un medio eh con una información quizá dirigida a personas que no han tenido un acceso a la educación como otras personas no entonces es un tipo de formación mucho no hay de de entretenimiento por ejemplo e ir pues desde mi punto de vista se necesita información que edifica temas

Voz 1108 38:34 en el periodismo español en Estados Unidos porque tú has trabajado muchos años en la CNN conoces muy bien eh esta hecho claro evidentemente hecho por y para hispanos pero te quería preguntar si el principal reto de cara a futuro me refiero del periodismo en Estados Unidos de cara al futuro pasa por incluir también a toda la población en esa audiencia creando contenidos también que puedan interesar a los estadounidenses que no tienen un origen latino pero que sí que empiezan a conocer el idioma la lengua

Voz 41 39:03 medios grandes como CNN en español eh el el la principal audiencia está en Latinoamérica pero ha crecido mucho también en Estados Unido digamos que va a un público e a pero en público con mayor acceso a la educación público digamos que requiere otro tipo de informaciones en ese sentido definitivamente la respuesta a tu pregunta sí definitivamente estos medios como CNN en Español han impulsado a o han llevado a muchas personas muchas cosas son es que están interesados en en aprender más español en practicar el el tener un medio que accesibles donde ellos puedan entender digamos y conocer más de la realidad latinoamericana y esto te lo quiero decir con mucho al estirar it well hay algo que duele porque cuando yo estuve como tú decías tú es dieciocho años de CNN en Español cubo hubo un periodo en que uno un periodista o presentados que la cubano americano tenía su propio programa en sí tienen osea en CNN en inglés eh quería tener un espacio pequeño de Latinoamérica y entonces me pidió a mí que si yo podía todos los días hacer un resumen de un minuto imagínate como minuto hablando con el minuto y medio cuando mucho eh sobre alguna noticia relacionada con Latinoamérica para el público decían de él por formas que trató que costó que las veinte pues le interesara responden a tu pregunta Se va lento si hay una audiencia anglosajona interesada ahora pero es muy baja es muy baja e a estos medios pues están acá basados en en en español que el mercado en español es diferente al de Telemundo y al de Univision Univisión y Telemundo su mercado principal es el mercado hispano en Estados dos CNN en español su mercado principal está en Latinoamérica esto no quiere decir que han hecho estrategias y estén realizando estrategias para aumentar también digamos de punto de vista comercial que es lo que nos toca a nosotros negativa a mí pero de punto de vista comercial creo que sí está han eh su intento si siguen tratando de aumentar su audiencia en Estados Unidos no porque aquí también hay más posibilidades de de patrocinio de anuncios y de ingresos

Voz 1108 41:36 que os puedo hará atender nuestra llamada haría un beso

Voz 41 41:38 ahora todo gracia no

Voz 1108 41:41 el panorama del periodismo en español en Estados Unidos

Voz 41 41:43 pero cuáles de la literatura

Voz 47 41:45 no

Voz 2 41:51 Eduardo Lago qué tal

Voz 1108 41:52 va muy bien pero aquí en días soleados más Eduardo Lago es escritor profesor en la Universidad de Nueva York donde reside desde hace treinta años podría decirse que como el agua el Espanyol vuelve a recuperar sus antiguos cauces no ese Estados Unidos bilingüe en su fundación

Voz 39 42:08 hay una perspectiva histórica muy importante desde mediados del siglo XIX con la guerra ante EEUU y México la cesión de la mitad de los territorios hay toda una población hispanohablante que se empieza a mover por aquí y ahora hay que estudiar muy bien cómo evoluciona todo eso aquí hay una primera fase muy larga de muchísimo tiempo durante la cual se produce una aclimatación del español Illa una constante renovación de oleadas migratorias qué han hecho que el español desaparezca del todo el mapa eh si hay una cuestión permanente que es poco como si fuera un idioma como de segunda hasta cierto punto es estaba cambiando hay muchas fluctuaciones de cada década a este llegada ahora a un momento en que con la política de la actual Casa Blanca que es muy radical en junio de impedir todo tipo de inmigración ha tenido ciertos efectos de realmente invertir el proceso hasta qué punto pero no dejarlo progresar nunca del todo es una lucha con la cantidad la calidad no no se entiende en Estados Unidos en el españoles simplemente un disparate está en el set tuntún de la nación desde sus comienzos aunque no sea en igualdad de condiciones

Voz 1108 43:31 cuál es la situación no de la literatura en este caso en español en Estados Unidos

Voz 39 43:35 la literatura en español en Estados Unidos tienen muy poco peso muy poca importancia practicamente ninguna muy muy poquita hay por ejemplo en una iniciativa desde hace ciento eh porque estamos entrando ya en la cuestión de la calidad recientemente nombrado a cuenta de una editorial que sancionadas mucho tiempo que se ha dicho español veintitrés sin ya que una de las grandes editoriales que publican en todas las lenguas inglés perdón entonces tienen una pequeña normal sacar autores en español publica puedan saber cosas de García Márquez el humus latinos traducidos al español en principio la situación de todas las lenguas que no sean el inglés las traducciones es muy muy precaria ha mejorado un poquito de decía que era un seis por ciento al mejoradas y cuatro por ciento de embudo porcentaje de títulos que se publican en español para bien la tendencia que yo observo en cubos pocos escritores esto de que de origen hispánico latinoamericano de español que escribe en España en español acusar de que viven aquí la tendencia es a verse como que son invisibles bien entonces muchos de ellos algunos importantes empiezan a coquetear con la idea de escribir directamente en inglés para poder tener algo que decir directamente a la mayoría de los sectores pero ya te digo que es un panorama extraordinariamente complejo pero la verdad es que somos poquísimos y lo hacemos es porque es muy difícil pronunciaran Angelo materna implemente

Voz 1108 45:06 entonces la literatura Chiclana se enmarca en esto en en en ese último en un último aspecto que usted comentaba en el sentido de que es una literatura que puede ser escrita en inglés pero que tiene una serie de características digamos latinoamericanas o españolas

Voz 39 45:23 bueno hay que aclarar hay una aventura Chiclana es la literatura de los escritores hispanos o latinos temas fundamentales que proceden de México no es Chicano según aparte hay

Voz 10 45:39 caribeños cubanos

Voz 39 45:42 puertorriqueños muy importantes dominicanos bastante importantes también lo desde la América Central y Sudamérica mucho menos tiempo ante las menos exactas de todas España por lo menos obvios nadie la colonia no hay una inmigración motivada todos la pobreza por la urgencia etc etc entonces los Chicano es en parte los latinos latinos muchas escriben en español pero la mayoría ahora mismo escribe inglés antes hablábamos de Rolando Hinojosa Smith que es un caso muy interesante que yo su día sé que dije que quiero tuvieron en consideración para un posición de Cervantes por ser un campeón de la literatura en español en EEUU pero digamos que él mismo a mitad de carrera ese cambio del español al inglés entonces es muy interesante porque la cultura hispana o latina es bilingüe es bilingüe realmente pero escritores muy importantes como puede ser Junot Díaz de origen dominicano Sandra Cisneros Chiclana aquí Julia Álvarez dominicana el XO todos ellos pero predominantemente escriben en inglés el proceso de recuperación del español es muy lento por la cuestión de prestigio hay que evitar proyectar deseos entonces hay que observar el fenómeno de la ascensión una lengua como estas sucedió lo muestra un situación difícil

Voz 1108 47:05 Eduardo Lago escritor periodista profesor de Literatura Comparada en la Universidad de Nueva York muchas gracias por atender la invitación de la Cadena SER desde la Gran Manzana

Voz 2 47:15 bueno pues muchísimas gracias a vosotros adiós hasta la próxima

Voz 1108 47:38 en este tercer tramo de tres en uno vamos a hablar de esos territorios al oeste de Estados Unidos primero indígenas luego españoles después mexicanos y finalmente estadounidenses en especial de California trabajaban allí los misioneros como Fray Juni pero ser su estatua el misionero ha sido decapitada como forma de protesta su figura Se trata de la última de las agresiones que de manera más genérica tienen a Colón como objetivo Marta del Vado es nuestra corresponsal en Estados Unidos

Voz 1510 48:16 tiene doscientos veinticinco años dicen que es la estatua más antigua de Cristóbal Colón en América del Norte está encierren van Park en la ciudad de Baltimore hizo alcalde está haciendo encuestas entre los vecinos para decidir qué hacer con ella es una discusión interesante que mantenemos en la Comunidad desde hace ya tiempo yo recuerdo en los noventa hablar sobre ello los vecinos siempre han estado divididos en sí debemos conservar el valor histórico de las estatuas fósiles tenemos que sustituir por algo que represente los valores actuales de nuestra ciudad Andy Ellis es miembro del Partido Verde ex activista por los derechos civiles y vecino de Baltimore la estatua de Colón ha sufrido ataques anteriores al principio era violencia callejera las agresiones no tenía ninguna connotación política pero el año pasado el monumento fue atacado coincidiendo con el Día de Cristóbal Colón como llaman en Estados Unidos al Doce de Octubre la última agresión fue en agosto de este año la placa que conmemora la sagrada memoria de Colón Nancy dice apareció destrozada y en su lugar una pintura con letras negras que dice abajo al racismo la figura de Colón en América representa para muchos la colonización europea en este continente trajo la explotación el genocidio y el esclavismo en nombre de los conquistadores europeos así que la celebración continua del doce de octubre es una celebración también de su legado brutal en las escuelas se cuenta como el explorador descubrió América pero no se cuenta el genocidio que cometió contra las comunidades indígenas vivían en este país la discusión sobre la red significación de los símbolos históricos no es nueva pero sin duda tomado más fuerza a raíz de la polémica sobre las estatuas con federadas y los eventos violentos de Charlotte civil este verano en los que murió una chica en una enfrentamiento entre supremacía estas blancos y antifascistas Andy cree que este es un punto de inflexión que después del ataque contra el monumento y para evitar que eso replica la violencia de Charlot sin la mayoría de sus vecinos ahora en su ciudad abogan por reemplazarla la de Baltimore no es la única estatua agredida otra de Cristóbal Colón amaneció a mediados de septiembre con las manos llenas de rojo emulando sangre en mitad del Central Park de Nueva York por esas fechas otra estatua la del misionero español

Voz 1490 50:37 Juli pero Serra que llegó a California aparecido

Voz 1510 50:40 fue decapitada en Santa Bárbara Icon manchas de pintura

Voz 1490 50:43 coja la herencia española esta también

Voz 1510 50:45 en siendo parte de esta revisión de símbolos históricos que está viviendo un Estados Unidos últimamente muy convulsionado tanto en la parte política como social

Voz 1108 50:56 los ataques a estas estatuas de los misioneros Colón también como el derribo de los generales con federados llevan a preguntarse si se debe mirar la historia con los valores prejuicios de este nuestro siglo XXI Rodrigo Escribano es investigador de la Universidad de Alcalá de Henares

Voz 49 51:13 hay dos maneras de acercarse a la historia y en este caso a la historia de las misiones por ejemplo la primera que tengo yo que es la que ha movido a degollar estatuas es la que emplea una serie de datos históricos para reforzaron legitimar un relato prefabricado en este caso la historia no sirve para pensar ni para cuestionar sino para afirmar unos en nuestras convicciones previas esto es muy propio por ejemplo de algunos nacionalismos exacerbados Remember como te comentaba antes como el de franquismo no Cube que utilizó la historia de la monarquía imperial en España y de las misiones para reforzar sus doctrinas políticas pero yo creo que hay una segunda forma de acercarse al pasado es tratar de sorprendernos y enriquecer nos con las historias con historias tan complejas como las de las misiones no en lugar de componer un cuadro simplista de blancos y negros de genocidio de triunfales evangelización es pues yo creo que es posible desprenderse de las lentes racistas y esencialista que a veces no sorprendería son más propias de nuestra época que de aquella y así poder contemplar la viveza y el color de un mundo en que los misioneros y las comunidades étnicas pues chocaban negociaban Inter actuaban llegando a forjar en muchas ocasiones ciertos equilibrios y sistemas de convivencia en yo creo que en este caso el pasado nos puede servir pues como combustible para pensar y para imaginar de futuros alternativos en el mundo el siglo XXI porque no como bien sabes en uno además que es crecientemente complejo y diverso y en muchas ocasiones extraño a lo que hasta ahora habíamos dado por bueno incluso por eterno no

Voz 1108 52:49 hasta que esta edición sobre la identidad nacional de tres en uno con Lucia Riera la producción y José María Sendra en la realización espero que hayan encontrado interesante los argumentos que hemos expuesto si quieren volver a escucharlos o recomendar los lo encontrarán en la página web de la Cadena SER les dejo con la fusión de Michel Camilo y Tomatito en la versión de un tema dedicado a España por el estadounidense Chick Corea

