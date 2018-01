Be OK: Trasplantes fecales: ¿el fin de la obesidad? (14/10/2017)

Voz 0598 00:00 escuchan Be OK con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 0187 01:25 mira ahí diversos estudios publicados en la revista Nature

Voz 4 01:28 es que la enemistad no es una revista importante

Voz 0187 01:30 conozco conoces pueden pues hicieron unos estudios con ratones obesos y unos ratones que se llaman ratones estériles au ratones a sentir que son aquellos que son creados en el laboratorio libres de cualquier especie microbiana estériles entonces lo que se hizo fue introducir la macrobiótica de estos ratones obesos en estos ratones estériles lo que ocurría

Voz 0564 01:52 a a que se volvían gorritos de repente pues dijeron pues esto se tiene que hacer también en

Voz 0187 01:59 bueno eso es y entonces se empezaron a realizar estudios concretamente en Francia con seres humanos y hay un estudio en concreto que se llama Fat lose que se hizo con dieciocho hombres que se dividieron en dos grupos uno de ellos y les metió se hizo un trasplante fecal de personas que tenían un índice de masa corporal menor menor es decir que estaban delgados y a otros el expusieron sus propias se hizo un trasplante fecal con sus propias veces que paso que aquellos aquellos humanos en los que se les había hecho un trasplante fecal de personas delgadas pues aparecieron cambios muy importantes como por ejemplo a un mejoró la sensibilidad hepática hay muchas otras cosas claro yo me he planteado si esto ya se está haciendo es verdad que en un estudio muy pequeño quizás esto sea la hacia iba ya la nutrición del Zodiaco

Voz 3 02:48 que nos hagamos unos claro

Voz 0187 02:50 deja hacer dieta y lo que se hace es la

Voz 4 02:53 es es claro entonces bueno vamos a enterarnos

Voz 0564 02:57 esto realmente es sólo una quimera o Rebel de verdad está ahí ya lo estamos viendo

Voz 3 03:03 bueno la verdad que lo has explicado bien aquí ya me vas convenciendo un poco a mí también te digo que me trasplantes tú no necesitas ningún tras una persona sana guapa que coma de todo no entiendo me yo creo que el color de ojos no te va a cambiar ya que bueno después de del programa hablamos si a ver si me ha convencido empezamos

Voz 0187 03:51 los que no hayan acompañado desde el principio seguro que habrán oído más de una vez eso de que nuestro ecosistema intestinal se encuentran tres órganos con entidad propia la microbiana intestinal la mucosa intestinal y el sistema inmunitario intestinal que aporta más o menos como sesenta por ciento de nuestra capacidad de defensas inmunitaria es decir contiene neuronas pero bien he hoy lo que queremos hablar es de los trasplantes de CSI para eso yo creo que vamos a poner así como unas bases yo creo que estaría bien que conociéramos que es nuestra microbiólogo ID que esta compuesta para que te hagas una idea sólo decirte que tiene diez elevado a catorce tipos de bacterias que hay bueno más de cuatrocientas especies diferentes y que su peso ocupa más o menos uno uno dos kilos que sería como un cuarenta por ciento del peso fecal o sea que bueno tenemos un órgano muy importante al que quizá no le estamos dando la importancia que deberíamos darle

Voz 3 04:41 yo creo que bueno permíteme que un poco de abogado del diablo no te pregunte algo que yo creo que la gente que nos oiga seguro que que está pensando esto que hablamos de la importancia de la macrobiótica es exactamente lo mismo que la aflora que bueno es el término que siempre oímos no cuando cuando leemos sobre ello en los anuncios de yogures siempre flor

Voz 0187 04:59 sí es verdad que se conoce como flora intestinal pero el nombre correcto sería microbio intestinal porque realmente yo siempre digo no tenemos Flores dentro del intestina entonces sería más correcto decir microbio intestinal pero que es un loco de la flora intestinal de lo que estamos hablando

Voz 3 05:14 si te parece aclaraba un poco el el concepto principal te cuento quién es nuestra invitada de hoy ella se llama Carmen Peláez es investigadora en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación que está asociado al CSIC y es experta en la microbio intestinal

Voz 4 05:28 buenos días Carmen buenos días creo que tienes tantas cosas que contarnos bueno preguntando iremos a ver si se parte saber seguro que sí de que se encarga la microbio J tras encarga de muchísimas cosas

Voz 0394 05:45 en primer lugar de facilitarnos la gestión de componentes de la dieta que no nosotros no podemos digerir Macron entre Microsoft carbohidratos concretar ante carbohidratos complejos no digestivas y a lo que llamamos fibra y todo lo que habitualmente conocemos como fibra verdura hace en verduras en en el hombre es sáquennos aportan una función digestiva muy importante que nosotros islámico ETA no podría ustedes eso como primera medida luego también producen vitamina no sea una degradar compuestos tóxicos sería defunción es metabólicas además como habéis comentado antes el intestino tenemos una parte muy importante de nuestro sistema inmune entonces la microbio todo lo que hace es interaccionar con el sistema inmune literalmente a veces hablamos de que pactan de que hacen tiene una especie de luego eh la microbios inmunes a través de la mucosa entonces envía señales al sistema inmune para que éste se mantenga en un estado hoy Porres consigo es decir en un estado en el que no esté continuamente reaccionando sobre reaccionando a la entrada de antígenos externos que diariamente están sentando con la alimentación desde las propias bacterias entonces el educa desde que nacemos para que aprenda a reconocer estas señales externas que le van a estar entrando continuamente al al al intestino del bebé esto nos va a ayudar a tener un sistema inmunológico fuerte y robusto que nos va a proteger frente a infecciones nos va a proteger frente a enfermedades autoinmunes nos va a proteger frente alergias diferente a un montón de circunstancias que ahí también es importante cuando hablamos de obesidad futura cuando hablamos de sobrepeso porque incluso mi intestino permeable no podíamos llegar más allá si si podemos encontrar cantidad de enfermedades relacionadas con el sistema inmune enfermedades inflamatorias e incluso enfermedades o disfunciones de la función cognitiva hacia estaba trabajando mucho ahora investigando qué pasa con autismo alzheimer parkinson eh qué qué relación puede tener ese con el que pretende destinar se ha visto que tiene relación con la media horita intestinal que esas personas afectadas de estas enfermedades tienen una microbiana intestinal distinta y menos diversa

Voz 0187 08:02 alterada no en equilibrio esto puede estar influyendo en la función cognitiva y sí que es verdad que la microbiología es de cómo nuestro código de barras no cada persona tiene su microbio tan característica depende de muchas cosas no de donde ha vivido de qué manera se ha alimentado entonces bueno que así es pues eso no nuestro código de barras cada uno tenemos un código de barras Si está un poco hay reflejado no sí sí hay

Voz 0394 08:30 como como deseaba como has dicho anteriormente la tenemos en el intestino pues entre unos cincuenta billones de bacterias de microorganismos ir hay una tercera parte aproximadamente que es lo común digamos que son especies que tenemos todos pero hay unos dos terceras partes de Pisón muy muy muy específicas de cada uno de nosotros es lo que llamamos la huella e la microbiología mía es posiblemente vamos viviendo seguro absolutamente tuya de todos los que estamos aquí es por tanto difícil hablar de que es una croqueta normal o que es una saludar

Voz 4 09:07 de cuando una persona está sana

Voz 0394 09:10 ah no tienen ningún problema tiene una micro violeta que podemos analizarla pero que no nos va a decir mucho tampoco en el análisis de la microbiología porque depende de esa persona esa microbio dependerá de la vida que lleva en los genes que pueda sufrir no tiene por qué cambiar de la misma forma que cambia en la que Nadal es decir hay una huella ahí hay una una también nos define

Voz 0187 09:31 yo minas de estos estudios que estábamos hablando a

Voz 4 09:33 el principio de este facer un trasplante te crees que eso puede ser un poco no la la nutrición del del futuro no

Voz 0187 09:41 cómo acabar con acabar con esta epidemia que tenemos ahora mismo que es la obesidad o lo ves todavía como algo muy

Voz 0394 09:46 bueno mira el trasplante fiscal tiene se basa muy bien has dicho en trasplantar material fecal es decir micro yo te al final final indebido sano de un donante sano a un receptor que está enfermo puede estar enfermo de muchas cosas evidentemente muchas dudas novedades se ha visto que tienen como he dicho antes una relación con la micro vio hay desvíos ese perdía diversidad a mi Greta está en desequilibrio sí sí sí sí lo que se pretende es revertir esa enfermedad los síntomas parece razonable que es Introducción a una me quedaría tan indebido sano y digamos un cambio que no tiene problema bueno pues a lo mejor lo estamos introduciendo microorganismos que le pueden beneficiar y entonces podemos intentar revertir esa enfermedad esto se ha hecho a nivel experimental mucho desde hace bastantes años y con evidencias bastante claras de que funciona mucho muy bien es casi un milagro milagro en una enfermedad que es la infección porque lo estoy identificó que es una enfermedad de lo que es recurrente hay mucha reciba que es una infección que ocurre normalmente normalmente no pero muy a menudo después de tratamientos abusivos antibióticos y entonces al ser una enfermedad una infección recurrente al haber mucha reciba es muy difícil quitarlo porque cuanto más sentiría ético bueno otra vez claro porque a la vez que suministran antibióticos no está solamente destruyendo el patógeno constituye todo lo demás y cuando son tratamientos antibióticos continuados al final esa está haciendo hay un desierto de bacterias que necesitas entonces en estos casos sí que él trasplantes el GAL ha dado éxito de noventa y cinco por ciento de hecho es la única aplicación de trasplante fecal que permite la FDA en Estados Unidos y Canadá incluso hay bancos de dices de donantes sanos lo único que se permite para este tipo de enfermedad claro esto abre las puertas a otras enfermedades a enfermedades inflamatorias de enfermedades políticas por ejemplo la obesidad te puedes quedar en cada vez más estudios experimentales que están intentando ver si se puede aplicar en otros campos lo que pasa es que todavía no hay suficientes estudios no evidentes estudios no hay suficientes garantías y por lo tanto y todavía queda camino y pregunta se contesta para poder aplicar el trasplante como terapia en otro tipo de enfermedades que no sea la infección propio estriba entonces de ahí a aplicarlo como terapia habitual incluso para infección lo escindió yo veo todavía por lo menos hay que saber del tal tema legal el tema de legislación bueno no lo vemos ahí como algo realmente que no es válido muy prometedor si es muy prometedor y es el futuro posiblemente y la solución de muchas enfermedades también es verdad que hay otros formas de intentar solucionar antes de llegar a eso parecía que yo éticos aunque breve yo éticos y sobre todo también como primera medida una alimentación equilibrada una alimentación lesiones estamos pasando con la grasa y no tomamos fibra esto ahí estamos

Voz 0187 12:59 mando alimentos cada vez más procesado casado

Voz 0394 13:01 esto hay que cambiarlo entonces primero cambiamos la alimentación sino es y no es correcta también este pueden intentar aplicar pro y previó chicos que también hay mucha evidencia científica de que funcionan en muchos casos el trasplante sería el último extremo pero es prometedor en algún momento llegara a hacerse de una forma un poquito más habitual de lo que es pero queda un poquito de tiempo

Voz 0187 13:25 pues mira ahora que hablamos de problemáticos y previó ticos déjame que presente a Jorge Fernández que es miembro del departamento de formación de los laboratorios Pileje que ellos son bueno pioneros en España en el tema de problemáticos y previó éticos

Voz 6 13:38 buenas tardes vale toda esta investigación que se hace

Voz 0187 13:40 y en el laboratorio no estos científicos que tenemos que investigan cuando a este tipo de cosas como un laboratorio consigue llevarlo a El paciente no a la persona que lo puede recibir no como hacéis vosotros en el tema por ejemplo de los problemáticos

Voz 6 13:55 bueno en realidad esto es una cuestión de cooperación conseguir el acuerdo por así decirlo entre la institución pública o ese hospital esa universidad que lleva a cabo la investigación y una inversión privada para lanzar un producto el laboratorio Pileje optar por la opción de realidad invertir una parte de esos beneficios en la investigación en el campo del problemático invierte en torno al diez por ciento de los beneficios a través de su propio grupo de investigación pero también después con la cooperación con detrás con otras entidades como puede ser el Instituto Europeo el de dietética micro nutrición y algunos hospitales de esta forma pues van haciendo este tipo de estudios para poder lanzar productos con un efecto propio digo al mercado

Voz 0187 14:39 no estamos aquí de éticos como si os parece aclaramos un poco porque a lo mejor hay alguien que se lea que es un poco no los propios chicos son microorganismos vivos que cuando son absorbidos en una cantidad adecuada son capaces de ejercer un beneficio para la salud te parece que lo definimos así

Voz 0394 14:55 sí sí microorganismos vivos que administrados en concentraciones adecuadas y suficientes pueden producir au producen un efecto saludable en el consumidor

Voz 0187 15:05 claro por ejemplo cuando tomamos antibióticos no sería con el consumo antibiótico sería en muchos casos muy recomendable tomar un problemático

Voz 0394 15:13 es para proteger esa microbiana intestinal

Voz 0187 15:16 sí que no entre en una desvió sí dice que luego podamos tener problemas no

Voz 0394 15:20 efectivamente yo entiendo es que los médicos pues en ocasiones los entrar los de los recomiendan

Voz 7 15:29 sí

Voz 0394 15:29 a la vez que el antibiótico en ocasiones dos recomiendan antes la antibiótico y otras veces después el tratamiento antiviral el previos el periódico es el alimento del desfile cierto yo siempre digo sale alimento del bichito Il reparador de la membrana también no claro él él previo ético es el alimento no sólo de lo que llamamos prohibidas de que es que ingerir sino de todo todo lo que teníamos micro y otra que tiene un efecto beneficioso en general

Voz 0187 15:56 una última pregunta Jorge como decís vosotros en el laboratorio para seleccionar estas cepas de de promovió como también cómo llega a esa información al al médico no nada tenemos un producto yo tengo que median de me imagino que tendréis ensayos y estudios que presentará a los médicos no para ver que este producto que este producto que contiene estas determinadas cepas está indicado para para una patología en concreto

Voz 6 16:19 claro en realidad hay que seguir una serie de criterios el problema es que en realidad no hay una normativa muy estricta al respecto en cuanto a lo que es la formulación de los productos entonces bueno el laboratorio tiende a resolverlo en realidad recurriendo a a los requisitos que te exigen las revistas de divulgación científica para atribuir esos efectos problemáticos no entonces a un microorganismo lo primero que te piden siempre es un origen certificado asegurar que no va a tener un efecto patogénicos para para

Voz 7 16:47 a la persona una persona en cuestión pero luego

Voz 6 16:50 tendremos que tener en cuenta que al final a día de hoy sólo se contempla la administración por vía oral tenemos que trabajar con microorganismos que aseguren que van a llegar viables es decir gastó resistencia a la acidez del estómago por ejemplo capaces de enfrentarse a la bilis por otro lado capaces de implantarse a nivel del ecosistema intestinal es decir en la mucosa para poder conseguir este efecto de regulación de de la macrobiótica que que veníamos comentando no entonces bueno el laboratorio lo que hacen realidad es ensayos tanto in vitro como en vivo con el producto por así decirlo ya ya terminado para poder asegurar el resultado que que nosotros esperamos por ejemplo hemos conseguido resultados muy interesantes con un problemático concreto con en la actividad referentes en el tratamiento del colon irritable

Voz 4 17:39 un ensayo clínico un estudio

Voz 6 17:41 a doble ciego problemático versos el placebo ir observamos en el grupo de pacientes tratados una regulación del tránsito ese problema asociado a una disminución significativa el dolor abdominal

Voz 4 17:55 pues muchísimas gracias Carmen Peláez Jorge Fernández

Voz 0187 18:00 por estar aquí por contarnos todas estas cosas

Voz 4 18:03 muchas gracias muchas gracias a ti por imitarlo bueno y ahora pasamos al a la reseña de Isabel Bolaños

Voz 0564 18:14 nuestra invitada de hoy Carmen Peláez nos han introducido al maravilloso mundo de la microbio intestinal es decir todas las bacterias que acogen nuestro intestino hemos aprendido que la microbiana se encarga de muchas cosas entre ellas de facilitarnos la digestión de alimentos que por nosotros mismos no podremos digerir o de comunicarse por ejemplo con nuestro sistema inmune para qué este actúa adecuadamente contra los agentes externos que nos atacan esto quiere decir que lo que ocurre a nuestro intestino tiene mucho que ver con una enorme cantidad de enfermedades como infecciones alergias enfermedad las inflamatorias o atención que esto no interesa enfermedades metabólicas es decir la obesidad cuál es la novedad pues que varios estudios han demostrado que trasplantar las heces es decir llevarla microbio dotando de un individuo sano y Delgado al intestino de otro individuo enfermo o con obesidad puede hacer que este Secure es decir que adelgace eso sí las investigaciones aún no dan las garantías necesarias para que estos trasplante fecales se realizan de forma habitual en cualquier hospital y mientras tanto que nos queda pues comer bien sobre todo mucha fibra y echar mano de los problemáticos nos lo ha contado Jorge Fernández de los laboratorios Pileje favorecen la salud de nuestra microbio intestinal también incluso cuando uno está sano y es que el intestino es como muchos ya lo llaman nuestro segundo cerebro si queremos estar sanos más os vale cuidarlo bueno sin no piensen que siempre nos quedará el trasplante

Voz 9 19:43 delante del trono Dhanga

Voz 0187 20:13 esta temporada vamos a dedicar unos minutos de cada programa a y hacer cosas nuevas alimentos desconocidos técnicas de cocina que se hayan puesto de moda o incluso hábitos de vida que por un motivo u otro se han convertido en tendencia

Voz 4 20:26 de darnos a conocer esas tendencias se encarga siempre Isabel Bolaños que nuestras esta semana

Voz 3 20:31 pues bueno tienes razón en eso que dices de que yo intentaré que conozcas de todo un poco no cocina bueno gastronomía hábitos saludables pero justo tras semana para inaugurar la sección te traigo un concepto que por supuesto es está de moda y que reúnen su significado muchas de las ideas y de los propósitos que yo creo que hay que tener en una nueva etapa no cuando se empieza algo nuevo entonces aprovechando que hoy es primer programa de la temporada

Voz 4 20:56 vengo a hablarte del término no sé si te suena no me suena de nada

Voz 3 21:01 el para darle un poquito más de emoción te voy a preguntar eso que se pregunta muy a menudo y que nunca se sabe qué responder de eres feliz Si yo te pregunto eres feliz tú que que me dice yo te digo que sí así claro si yo sí vale bueno pues tú eres de las afortunadas aquellos que piensen que respondería no a esta pregunta que estén atentos porque el Liquigas ahí es algo así podríamos definirlo como un billete de ida hacia la hacia la felicidad al menos eso dicen en Japón que es de donde viene el término que viene a significar algo así como razón de ser es bueno un motivo un objetivo que tener en la vida y que digamos te haga levantarte todos los días con ilusión y bueno estar ocupado no estar activo yo me me he puesto en contacto con los expertos en esta cultura milenaria japonesa y también con algunas personas que han decidido seguirlas y mira escucha esto es lo que me han contado

Voz 10 21:58 eh

Voz 0564 22:05 a todos nos hemos preguntado alguna vez eso de qué hago con mi vida o de qué manera de hacer las cosas pues una vez más son los japoneses los que tienen la respuesta gay

Voz 11 22:15 ahí es una palabra japonesa que no tiene una traducción exacta pero que se suele interpretar como razón de ser razón para vivir que es básico para ir muchos años con merecía motivar Sidoni Blanes

Voz 0564 22:29 Francesc Miralles es periodista y autor de exitosos libros como y Kigali o el método y con los que se encargaba divulgar esta filosofía milenaria nacida en la isla japonesa de Okinawa allí viven los ciudadanos más longevos del mundo ellos cuentan que tener un motivo por el que levantarse cada día nos hace estar más vivos Isère más felices y cómo conseguirlo pues Miralles resumen su libro Las XXXV claves para alcanzar nuestro Ricky gay algunas de las más importantes son estas

Voz 11 22:56 comer el ochenta por ciento del hambre que les sea guardar siempre un poco de hambre para la siguiente comida no perder nunca el contacto con unos amigos cada día con ellos José a tener una vida con lazos muy estrechos con los yemas estar al aire libre varias horas al día y luego no perder nunca el aviso de reír de poner ligereza sketches

Voz 0564 23:19 por supuesto buena alimentación en la ya conocida Dieta Okinawa se ha hecho famosa en todo el mundo por ser la dieta de la longevidad ya hay quienes la siguen al pie de la letra

Voz 11 23:27 se come muy o mucha más verdura que nosotros comen mucha más hoja que también tiene es decir desde enérgicos el té verde que ya está llegando aquí de manera muy machista caso en agua unos físicos que son tremendamente antioxidantes

Voz 0564 23:42 qué sucede cuando uno lo encuentra su propio equidad

Voz 11 23:45 yo es que no sé cuál es misión en la vida pues yo te doy una pieza encontrarla osea que si no sabes cuál este propósito vital tu primer propósito tiene que ser descubrirlo

Voz 0564 23:54 quienes sí han encontrado su Vicky gays son los chicos de la escuela de kárate y Kigali en Madrid que utilizan el término como nombre también como lema porque este deporte es para ello según dicen esa razón de ser y la motivación necesaria para alcanzar todo lo que se proponen así lo explica el profesor de la Escuela Javier Vázquez

Voz 12 24:12 quién que es es un deporte a lo mejor más violento que hace masón en gastos e patadas técnicas y en realidad es mucho más que eso en realidad es un método fenómeno así de educación educación en valores de educación hacia los chicos que sean mejores personas cada día informar gente que cree en una sociedad buena parte

Voz 0564 24:32 en una sociedad mejor en la que cree el profesor y en la que también lo salud

Voz 13 24:37 los me gusta superarme mirar Crime te puede llegar como pudo mejorar el citado en algunas con ilusión ayudado en desconexión de su rutina hemos aprendido que todo gran esfuerzo tiene una gran tópicos recompensas

Voz 3 24:57 escuchando a estos niños Ángela se quedó una con ganas de de acercarte a ver si así encontramos la felicidad no he Liquigas hay bueno yo damas de You Tube

Voz 4 25:06 yo ni una cosa ni la otra como Carme de cero como lo que fuera pero bueno a mí fíjate lo de las horas estas pasar un par de horas al aire libre me lo voy a poner con eso sí como meta de la alimentación no sólo apuntamos también no porque todo lo que han dicho más o menos No somos muy japonesas no son promesas pero son pocas tú sabes ya que tienes preparado para la semana que viene mira normalmente como astuta Pino decirte nada pero hoy te voy a decir dos cosas dos palabras tiene que ver con comida y tiene que ver con peces lo que haya que hacer con él es bueno ya la semana que viene verás no te digo más abrimos este pequeño espacio en el que vamos a hablar de deporte hablamos de deporte pues tenemos que hablar con con Sara Tavares Sara Tavares ese compañera de la casa trabaja en ser saludable en Valencia y además es entrenadora personal en Valencia directora de peor forma entrenadores personal

Voz 7 26:25 buenas buenas estás muy límite

Voz 4 26:27 pues mira puesta a hablarte de Agujetas

Voz 7 26:30 no no de las agujetas

Voz 16 26:32 ay ay ay ay seguro que muchos están escuchando esta canción

Voz 4 26:35 y no pueden claro porque tiene

Voz 7 26:39 como los Playmobil y no se pueden mover haya

Voz 4 26:42 me encanta desde las agujetas empecemos por el principio venga vamos a hablar de que son las que hacen porque no son aquellos fama

Voz 0187 26:49 esos cristales de ácido láctico que pensé

Voz 7 26:52 dábamos hace tiempo sin necesidad hay cosas nuevas no parece ser que no había Adela explicación según los últimos estudios que parece tener más fuerza es aquella que afirma que las agujetas son un proceso inflamatorio pero no hay ninguna teoría que se ha demostrado nada al cien por cien pero parece ser que la que tiene más fuerza es esa

Voz 0187 27:09 así que producen las agujetas bueno

Voz 7 27:11 muchas ocasiones el pasarse con el entrenamiento no planificamos bien al sesión lo pasamos ejercicio hoy yo creo que aquí el secreto es talados y yo yo siempre pongo el ejemplo de la valla Si me pongo un platito de paella oye pues me sienta bien que Reagan esta pero si me tomo VII me duele la barriga bueno pues con el ejercicio pasa lo mismo pero pero

Voz 4 27:32 no crees que la gente tiene un poco la sensación de cuantas Agujetas tengo que viene trabajaron qué contento estoy sí pero Javier

Voz 7 27:38 la acción sí pero no hay relación entre Agujetas

Voz 4 27:41 da todo eso lo tiene que contar bien

Voz 7 27:43 claro porque mucha gente se piensa eso pero aquellos que defienden lo contrario las asocian con el concepto de daño muscular inducido por el ejercicio no algo que está demostrado que tiene que ver con la adaptación ir a evolución ya que éramos a ganar fuerza masa muscular bueno pues durante el proceso de recuperación hay estudios que dicen que los niveles más altos de daño muscular no coinciden con los niveles más altos de Agujetas

Voz 4 28:07 o sea que cuanta más Agujetas tenga no quiere ni no

Voz 7 28:10 yo esté me mejores mejores resultados para nada no yo siempre digo a mis clientes yo creo que te has pasado entonces cuando tienen algo algo de agujetas por hacer

Voz 4 28:19 claro el día siempre se tienen Agujetas Sara no me engañe

Voz 7 28:22 intento que no tengan nada gente que advierte intentó calcular mínimamente el volumen de entrenamientos al final el organismo les y a todos una estímulos adaptada si tú te pasas de estímulo al final va el cuerpo a responder No hay una mal una respuesta según esta teoría parece ser las agujetas no todo intento calcular el volumen muy poco a poco empezar con muy poquito safardies luego ir poco a poco aumentando aumentando ese ejercicio no entonces ni el primer día yo entiendo que tengan Agujetas mil clientes cuando las tienen es cuando hacen cosas fuera qué dicen no sé quién ha organizado una pachanguita ido entonces ya pongo la cara me miran Illa dicen bueno que sí que vale que no que no de día bueno

Voz 0187 29:03 hemos hecho mal y tenemos agujetas y ahora qué hacemos

Voz 7 29:06 en la hemos liado ya se está quejando no

Voz 4 29:10 el remedio este de la abuela del agua con azúcar no importa

Voz 7 29:12 que no sea a nivel psicológico pues no lo sé a lo mejor hace algo que yo no lo tengo nada claro no lo sé yo pero la ciencia ha demostrado que no que no hace mucho bueno a ver soluciones lo primero planificar el entrenamiento descansar eso es lo más cogeré

Voz 0394 29:28 ante

Voz 7 29:29 tema antiinflamatorios no esteroide bueno nos quitan la inflamación reduce la inflamación reducen ese dolor pero entorpecen el proceso de recuperación así que cuidado con con tomarlos

Voz 4 29:42 no no tomaba nada yo preferiría no

Voz 7 29:44 no tomar nada yo mis clientes les digo simplemente que descansen que duerman bien que se recuperen si hay algo que por ejemplo que se ha demostrado que puede funcionar un poquito es el trabajo a Bach a baja intensidad como por ejemplo rodar en una bici y eso favorecería la circulación sanguínea en la claramente de la Tato y por tanto la recuperación pero vamos cositas lo mejor es descansar facilitar ese proceso de recuperación el más no es mejor ya hemos hecho todo pasa una cosa Ángela que las agujetas pueden ser un problema en el día diez a una persona que no entrena correctamente al era el patrón motor porque nos duele entonces nos sentamos bien entonces no movemos bien yo quise alguna parte de nuestro cuerpo y estamos fastidiados con lo cual si seguimos al final podemos acabar con la lesión

Voz 4 30:32 algunas pueden ser la antesala de una lesión por ejemplo

Voz 7 30:36 hemos entrenando y tenemos una fatiga a nivel muscular y estamos cansados y nos duele y al tenemos la mecánica claro tú al final vas compensando entonces claro que puedes tener una lesión pero fácilmente ha visto sea yo lo he visto en años que llevan a mis clientes lesiones por seguir entrenando tener agujetas a lo mejor no poder hacer correctamente la técnica un ejercicio después lesionó arte creo que sí

Voz 0187 31:01 o sea que tan importante como el ejercicio es el proceso de rock

Voz 7 31:03 cooperación si no hay que darle más no podemos hacer deporte todos los días de la semana no no no no no para nada esto al final no más es mejor hay que descansar hay que tener unos días de entrenamiento que nuestro cuerpo tolere descansar los días que toque siempre más no es mejor es algo que la gente piensa mucho y no es cierto no qué bien pues cuantas cosas hemos aprendido y no sé yo yo ya te digo Ángel adiós es la primera que aprendo sí sí es verdad

Voz 4 31:30 la mujer que tenga Agujetas me acordaré iré a eso ya lo piensa lo mejor que te has pasado un poquito un poquito y cuando tengo tengo mucha

Voz 7 31:39 hay mal no pasa nada cuidarte un beso a Sara Un besito lo hasta luego

