El poder de la microbiota intestinal

Voz 1 00:00 aquí bien entero

Voz 0187 00:26 los que no hayan acompañado desde el principio seguro que habrán oído más de una vez eso de que nuestro ecosistema intestinal se encuentran tres órganos con entidad propia la microbiana intestinal la mucosa intestinal y el sistema inmunitario intestinal que aporta más o menos como sesenta por ciento de nuestra capacidad de defensas inmunitaria es decir contiene neuronas pero bien he hoy lo que queremos hablar es de los trasplantes de CSI para eso yo creo que vamos a poner así como unas bases yo creo que estaría bien que conociéramos que es nuestra microbiólogo ID que esta compuesta para que te hagas una idea sólo decirte que tiene diez elevado a catorce tipos de bacterias que hay bueno más de cuatrocientas especies diferentes y que su peso nos ocupa más o menos uno uno o dos kilos que sería como un cuarenta por ciento del peso fecal o sea que bueno tenemos un órgano muy importante al que quizá no le estamos dando la importancia que deberíamos darle

Voz 2 01:16 yo creo que bueno permíteme un poco de abogado del diablo no te pregunte algo que yo creo que la gente que nos oiga seguro que que está pensando es esto que hablamos de la importancia de la microbiólogo es exactamente lo mismo que la flora que bueno es el término que siempre oímos no incluso cuando leemos sobre ello los anuncios de yogures

Voz 0187 01:33 siempre flora intestinal si es verdad que se conoce como flora intestinal pero el nombre correcto sería microbio intestinal porque realmente yo siempre digo no tenemos Flores dentro del intestina entonces sería más correcto decir microbio intestinal pero es un loco de la flora intestinal de la que estamos hablando

Voz 2 01:49 si te parece aclaraba un poco el el concepto principal te cuento quiénes nuestra invitada de hoy ella se llama Carmen Peláez es investigadora en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación que está asociado al CSIC y es experta en la microbio intestinal

Voz 0187 02:03 buenos días Carmen buenos días creo que tienes tantas cosas que contarnos bueno preguntando

Voz 3 02:08 es la careta

Voz 0187 02:11 iremos a ver si se puede parte saber seguro que sí de que se encarga la la microbio ta se encarga de muchísimas cosas

Voz 0394 02:20 en primer lugar de facilitarnos la digestión de componentes de la dieta que no nosotros no podemos digerir Macron Microsoft carbohidratos concretamente carbohidratos complejos no digestivas y lo que llevábamos fibra todo lo que habitualmente conocemos como fibra verdura hace en verduras en en en legumbres sáquennos aportan una función digestiva muy importante que nosotros recluta no podría ustedes eso como primera medida luego también producen vitamina no sea una degradar compuestos tóxicos llena sería de funciones metabólicas además como habéis comentado antes el intestino tenemos una parte muy importante de nuestro sistema inmune entonces la microbio todo lo que hace es interaccionar con el sistema inmune literalmente a veces hablamos de que Pakistán de que hacen tiene una especie de diálogo a través de la mucosa entonces envía señales al sistema para que este se mantenga en un estado y Porres consigo es decir en un estado en el que no esté continuamente reaccionando sobre reaccionando a la entrada de antígenos externos que diariamente estamos sentando con la alimentación de las propias bacterias entonces educa desde que nacemos para que aprenda a reconocer estas señales externas que están entrando continuamente al al al intestino del bebé esto nos va a ayudar a tener un sistema inmunológico fuerte y robusto que nos va a proteger frente a infecciones Nos va a proteger frente a enfermedades autoinmunes nos va a proteger frente alergias y frente a un montón de circunstancias que ahí también es importante y cuando hablamos de obesidad futura cuando hablamos de sobrepeso porque incluso

Voz 0187 04:04 intestino permeable no podíamos llegar más allá

Voz 0394 04:07 podemos encontrar cantidad de enfermedades relacionadas con el sistema inmune enfermedades inflamatorias e incluso enfermedades o disfunciones de la función cognitiva hacia estaba trabajando mucho ahora investigando qué pasa con autismo alzheimer parkinson eh qué qué relación puede tener ese con la me crónica intestinal se ha visto que tiene relación con la vuelta intestinal que esas personas afectadas de estas enfermedades tienen una microbiana intestinal distinta y menos diversa alterada no está en equilibrio y esto puede estar influyendo en la función cognitiva

Voz 0187 04:42 sí que es verdad que la microbiología es de cómo nuestro código de barras no cada persona tiene su microbio ta característica depende de pues de muchas cosas no de donde ha vivido de qué manera se ha alimentado entonces bueno casi es pues eso no nuestro código de barras cada uno tenemos un código de barras Si está un poco hay reflejado no sí sí hay

Voz 0394 05:04 es como como deseaba como has dicho anteriormente la tenemos en el intestino pues entre unos cincuenta billones de bacterias de microorganismos ir hay una tercera parte aproximadamente que es un común digamos que son especies que tenemos todos pero hay unos dos terceras partes de esa son muy muy muy específicas de cada uno de nosotros es lo que llamamos la huella e la microbiología mía es posiblemente vamos viviendo seguro absolutamente tuya de todos los que estamos aquí es por tanto difícil hablar de que es una me croqueta normal o que es una dieta saludable cuando una persona está sana y no tienen ningún problema tiene una micro ETA que podemos analizarla pero que no unos va a decir mucho tampoco en el análisis de la microbiología porque depende de esa persona esa Microbiología dependerá de la vida que lleva en los genes que pueda sufrir no tiene por qué cambiar de la misma forma que cambia en la colección la es decir hay una huella ahí hay una una también los define

Voz 0187 06:06 qué opinas de estos estudios que estábamos hablando al principio de este facer tras la

Voz 4 06:11 qué crees que eso puede ser un poco

Voz 0187 06:13 yo no la la nutrición del del futuro no como a caber con acabar con esta epidemia que tenemos ahora mismo que es la obesidad o lo ves todavía como algo muy

Voz 0394 06:21 bueno mira el trasplante fecal tiene se basa como bien has dicho trasplantar material fecal es decir micro y otra final final indebido sano de un donante sano a un receptor que está enfermo eh puede estar enfermo de muchas cosas evidentemente muchas enfermedades se ha visto que tenían como he dicho antes una relación con la microbio hay desvíos ese pérdida diversidad esa veta está en desequilibrio sí sí sí sí lo que se pretende es revertir esa enfermedad ahora los síntomas parece razonable que es introducciones una me quedaría tan indebido sano

Voz 0187 06:57 el digamos un cambio que no tiene problema

Voz 0394 07:00 pues a lo mejor lo estamos introduciendo microorganismos que le pueden beneficiar y entonces podemos intentar revertir esa enfermedad esto se ha hecho a nivel experimental mucho desde hace bastantes años y con evidencias bastante claras de que funciona mucho muy bien es casi un milagro milagro en una enfermedad que es la infección porque lo estoy identifiquen que es una enfermedad de la que es recurrente hay mucha reciba que es una infección que ocurre normalmente normalmente no pero muy a menudo después de tratamientos abusivos antibióticos y entonces al ser una enfermedad una infección recurrente al haber muchas reciba es muy difícil quitarlo porque cuanto más sentiría ético

Voz 0187 07:47 vuelven otra vez a claro porque a la vez que es ministra

Voz 0394 07:49 sí yo Tiko no está solamente destruyendo el patógeno constituye muchas ríos todo lo llamadas cuando son tratamientos antibióticos continuados al final esa está haciendo hay un desierto de bacterias que necesitas entonces en estos casos sí que él trasplantes GAL ha dado éxito de noventa y cinco por ciento de hecho es la única aplicación de trasplantes que permite la FDA en Estados Unidos y Canadá y que incluso hay bancos de decenas de donantes sanos lo único que se permite para este tipo de enfermedad claro esto abre las puertas a otras enfermedades enfermedades inflamatorias de enfermedades metabólicas por ejemplo la obesidad

Voz 0187 08:29 a ver qué ocurre pues que haré cada vez más es

Voz 0394 08:32 estudios experimentales que están intentando ver si se puede aplicar en otros campos lo que pasa es que todavía no hay suficientes estudios no de evidentes estudios no hay suficientes garantías por lo tanto todavía queda camino y pregunta se contesta para poder aplicar el trasplante como terapia en otro tipo de enfermedades que no sea la infección propio estriba entonces de ahí a aplicarlo como terapia habitual incluso para la infección propio escindió yo veo que hay un todavía porque eran por lo menos hay que saber del tal tema legal el tema El gestación eh

Voz 0187 09:06 bueno sea que no lo vemos ahí como algo realmente que no es válido

Voz 0394 09:10 te da por Orsay es muy prometedor y es el futuro posiblemente la solución de muchas enfermedades también es verdad que hay otros formas de intentar solucionar antes de llegar a eso yo ahí que Trevi o éticos y hay sobre todo también como primera medida una alimentación equilibrada una alimentación lesiones estamos pasando con la grasa y no tomamos fibra esto años

Voz 0187 09:33 estamos tomando alimentos cada vez más procesado

Voz 0394 09:36 esto hay que cambiarlo entonces primero cambiamos la alimentación sino es equilibrada y no es correcta también este pueden intentar aplicar y previó chicos que también hay mucha evidencia científica de que funcione en muchos casos el trasplante sería el último usted pero es prometedor en algún momento llegara a hacerse no formaba un poquito más habitual de lo que es ahora pero queda un poquito de tiempo sí

Voz 0187 09:59 pues mira ahora que hablamos de problemáticos y previó éticos déjame que presente a Jorge Fernández que es miembro del departamento de formación de los laboratorios Pileje que ellos son bueno pioneros en España en el tema de problemáticos y previó éticos

Voz 5 10:13 buenas tardes vale toda esta investigación que sea

Voz 0187 10:15 o en el laboratorio no estos científicos que tenemos que investigan contó a este tipo de cosas como un laboratorio consigue llevarlo a El paciente no a la persona que lo puede recibir no como hacéis vosotros en el tema por ejemplo de los problemáticos

Voz 5 10:30 bueno en realidad esto es una cuestión de cooperación conseguir el acuerdo por así decirlo entre la institución pública o ese hospital esa universidad que lleva a cabo la investigación y una inversión privada para lanzar un producto el laboratorio Pileje opta por la opción de realidad a invertir una parte de sus beneficios en la investigación en el campo del problemático invierte en torno al diez por ciento de los beneficios a través de su propio grupo de investigación pero también después con la cooperación con detrás con otras entidades como puede ser el Instituto Europeo el de Dietética entre nutrición y algunos hospitales de esta forma pues van haciendo este tipo de estudios para poder lanzar productos con un efecto propio digo al mercado

Voz 0187 11:14 no estamos aquí hablan de oprobio éticos como si os parece aclaramos un poco porque a lo mejor hay alguien que se lea que es un poco no los propios chicos son micro organismos vivos que cuando son absorbidos en una cantidad adecuada son capaces de ejercer un beneficio para la salud te parece que lo definimos así

Voz 0394 11:30 sí microorganismos vivos que administrados en concentraciones adecuadas y suficientes pueden producir au producen un efecto saludable en el consumidor

Voz 0187 11:40 claro por ejemplo cuando tomamos antibióticos no sería con el consumo antibióticos sería en muchos casos muy recomendable tomar un problemático

Voz 0394 11:48 el pie para proteger esa microbiana intestinal

Voz 0187 11:51 Ali que no entre en una desvió sí dice que luego podamos tener problemas

Voz 0394 11:55 efectivamente yo entiendo es que los médicos pues en ocasiones los entrar los que los recomiendan y a la vez que el antibiótico en ocasiones dos recomiendan antes la antibiótico y otras veces después el tratamiento anterior

Voz 0187 12:11 el previó el ético es el alimento del desfile cierto yo siempre digo sale alimento del bichito Il reparador de la membrana también no claro él él previó ético es el alimento no sólo de lo que llamamos y eso que ingerir sino de todo de todo lo que tenemos

Voz 0394 12:28 otra que tiene un efecto beneficioso en general

Voz 0187 12:31 una ultima pregunta Jorge como hacéis vosotros el laboratorio para seleccionar estas cepas de de promovió ticos o como también cómo llega a esa información al al médico no nada tenemos un producto y yo tengo que median de me imagino que tendréis ensayos Days estudios que presentaría a los médicos no para ver que este producto que este producto que contiene estas determinadas cepas está indicado para para una patología en concreto

Voz 5 12:54 claro en realidad hay que seguir una serie de criterios el problema es que en realidad no hay una normativa muy estricta al respecto en cuanto a lo que es la formulación de los productos entonces bueno laboratorio tiende a resolverlo en realidad recurriendo a a los requisitos que te exigen las revistas de divulgación científica para atribuir esos efectos problemáticos no entonces a un microorganismo lo primero que te piden siempre es un origen certificado asegurar que es que no va a tener un efecto patogénicos para para

Voz 0187 13:22 a la persona o personas en cuestión pero luego

Voz 5 13:24 tendremos que tener en cuenta que al final a día de hoy sólo se contempla la administración por vía oral tenemos que trabajar con microorganismos que aseguren que a llegar viables es decir el resistencia a la acidez de estómago por ejemplo capaces de enfrentarse a la bilis por otro lado capaces de implantarse a nivel del ecosistema intestinal es decir en la mucosa para poder conseguir este efecto de regulación de de la macrobiótica que que veníamos comentando no entonces bueno el laboratorio lo que hacen realidad es ensayos tanto in vitro como in vivo con el producto por así decirlo ya ya terminado para poder asegurar el resultado que que nosotros esperamos por ejemplo hemos conseguido resultados muy interesantes en concreto con la actividad referentes en el tratamiento del colón irritable

Voz 0394 14:13 no y un ensayo clínico un estudio

Voz 5 14:16 a doble ciego problemático versos el placebo ir observamos en el grupo de pacientes tratados una regulación del tránsito ese problema asociado a una disminución significativa del dolor abdominal

Voz 0187 14:30 pues muchísimas gracias y Carmen Peláez Jorge Fernández gracias por estar aquí por contarnos todas estas cosas muchas gracias