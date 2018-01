'Ikigai': el camino a la felicidad

Voz 4

00:43

de darnos a conocer esas tendencias se encarga siempre Isabel Bolaños que en estrés esta semana pues bueno tienes razón en eso que dices yo intentaré que conozcas de todo un poco no cocina o bueno gastronomía hábitos saludables pero justo tras semana para inaugurar la sección te traigo un concepto que por supuesto está de moda y que reúnen su significado muchas de las ideas y de los propósitos que yo creo que hay que tener en una nueva etapa no cuando se empieza algo nuevo entonces aprovechando que hoy es primer programa de la temporada vengo a hablarte del término wiki Gay no sé si te suena me suena de nada vale para darle un poquito más de emoción te voy a preguntar eso que se pregunta muy a menudo y que nunca se sabe qué responder de eres feliz Si yo te pregunto eres feliz tú que que me dice yo te digo que sí así clara si yo sí vale bueno pues tú eres de las afortunadas pero aquellos que piensen que respondería no a esta pregunta que estén atentos porque el Liquigas y es algo así podríamos definirlo como un billete de ida hacia la hacia la felicidad al menos eso dicen en Japón que es de donde viene el término que viene a significar algo así como razón de ser es bueno un motivo un objetivo que tener en la vida hay que digamos te haga levantarte todos los días con ilusión y bueno estar ocupado no estar activo yo me me he puesto en contacto con los expertos en esta cultura milenaria japonesa y también con algunas personas que han decidido seguirlas y mira escucha esto es lo que me han contado