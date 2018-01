¿Tienen remedio las agujetas?

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:24 abrimos este pequeño espacio en el que vamos a hablar de deporte hablamos de deporte pues tenemos que hablar con con Sara Tavares Sara Tavares EEES compañera de la casa trabaja en ser saludable en Valencia y además es entrenadora personal en Valencia directora de peor forma entrenadores personales buenas buenas muy bien pues dispuesta a hablarte de Agujetas

Voz 3 00:46 no el mito de las agujetas Hay

Voz 4 00:49 ay ay ay ay seguro que muchos están escuchando esta canción quieren bailar y no pueden

Voz 2 00:52 claro porque tiene los Playmobil no se pueden mover haya me encaré en vez de las agujetas empecemos por el principio venga vamos a hablar de que son las que hacen porque no son aquellos famosos cristales de ácido láctico

Voz 4 01:08 co que pensábamos hace tiempo que hay en cosas nuevas no parece ser que no había de la explicación según los últimos estudios que parece tener más fuerza es aquella que afirma que las agujetas son un proceso inflamatorio pero no hay ninguna teoría que se ha demostrado nada al cien por cien pero parece ser que la que tiene más fuerza es esa vale y que producen las agujetas bueno en muchas ocasiones el pasarse con el entrenamiento no planificamos bien yo lo pasamos ejercicio y yo creo que aquí el secreto es talados y yo yo siempre pongo el ejemplo de la valla Si me pongo un platito de paella oye pues me sienta bien que Reagan esta pero si me tomo VII me duele la barriga no pues con el ejercicio pasa lo mismo pero tú no crees que gente tiene un poco la sensación de cuántas Agujetas tengo que viene trabajaron qué contento estoy sí pero no hay relación sí pero no hay relación entre Agujetas resultado eso no lo tiene que contar bien claro porque mucha gente se piensa eso pero aquellos que defienden lo contrario las asocian con el concepto de daño muscular inducido por el ejercicio no algo que está demostrado que tiene que ver con la adaptación ir a evolución ya que éramos ganar fuerza vamos a muscular bueno pues durante el proceso de recuperación hay estudios que dicen que los niveles más altos de daño muscular no coinciden con los niveles más altos de agujetas o que cuanta más Agujetas tenga no quién niño ellos mes mejores mejores resultados para nada no yo siempre digo a mis clientes yo creo que te has pasado ya cuando tienen algo algo de agujetas por hacer

Voz 5 02:35 claro el primera día siempre se tienen Agujetas Sara no me engañe

Voz 4 02:39 intento que no tengan nada gente que advierte intentó calcular mínimamente el volumen de entrenamientos al final el organismo les y a todas una estímulos adaptada si tú te pasas de estímulo al final va el cuerpo a responder No hay una mal una respuesta según esta teoría parece ser las agujetas no intento calcular el volumen muy poco a poco empezar con muy poquitos luego ir poco a poco aumentando aumentando su ejercicio no entonces ni el primer día yo intento que tengan Agujetas mil clientes cuando las tienen es cuando hacen cosas fuera

Voz 2 03:10 qué dicen no sé quién ha organizado una pachanguita ido entonces ya pongo la cara me miran Illa dicen bueno que sí que vale que no que no debía bueno ya lo hemos hecho mal y tenemos agujetas y ahora qué hacemos ya la hemos liado ya se está quejando el remedio este de la abuela del agua con azúcar no imagínate no sea a nivel psicológico pues no lo sé a lo mejor hace algo que yo no lo tengo nada claro no lo sé yo pero la ciencia ha demostrado que no que no hace mucho bueno a ver soluciones lo primero planificar el entrenamiento

Voz 4 03:42 descansar esos lo más coherente tema antiinflamatorios no esteroides bueno Nos quitan la inflamación reduce la inflamación reducen ese dolor pero entorpecen el proceso de recuperación así que cuidado con con tomarlos a no tomaría era yo preferirían no tomar nada yo mis clientes les digo simplemente que descansen que duerman bien que se recuperen y hay algo que por ejemplo que se ha demostrado que puede funcionar un poquito es el trabajo a Bach a baja intensidad como por ejemplo rodar en una bici y eso favorecería la circulación sanguínea el agravamiento de la Tato y por tanto la recuperación pero vamos tres cositas lo mejor es descansar facilitar ese proceso de recuperación el más no es mejor ya hemos hecho todo pasa una cosa Ángela quién las agujetas pueden ser un problema en el día diez a una persona que no entrenar correctamente al era él patrón motor porque nos duele entonces nos sentamos bien entonces no movemos bien yo quise alguna parte de nuestro cuerpo y estamos fastidiados con lo cual si seguimos al final podemos acabar con la lesión

Voz 5 04:49 saqué unas agujetas pueden ser la antesala de una lesión por ejemplo

Voz 4 04:53 si seguimos entrenando y tenemos

Voz 3 04:55 una fatiga a nivel muscular

Voz 4 04:58 estamos cansados y nos duele y al tenemos la mecánica claro tú al final vas compensando entonces claro que puedes tener una lesión pero fácilmente ha visto sea yo lo he visto en años que llevo entrando a mis clientes lesiones por seguiré entrenando tener agujetas a lo mejor no poder hacer correctamente la técnica un ejercicio después lesión arte creo que sí José ya que tan importante como el ejercicio es el proceso de recuperación si no hay que darle cuerpo no podemos hacer deporte todos los días de la semana no no no no no para nada esto al final no más es mejor hay que descansar hay que tener unos días de entrenamiento que nuestro cuerpo tolere descansar los días que toque siempre más no es mejor es algo que la gente piensa mucho y no es cierto no que bien pues cuantas cosas hemos aprendido y Sara no sé yo yo ya te digo Ángela que yo es la primera que aprendo que sí sí