Rozalén: ""Fuera me hablan de los desaparecidos como una catástrofe"

Voz 1490 00:00 ya no remueva la herida llora siempre en silencio no levante rencores que este pueblo están eran otros eh calla no la herida en silencio no le van de rencores que este pueblo estampa que eran otros todos le llamaban justo justo en nombre de acción el mayor de cinco hermanos elegante el más prudente de un pueblito de la sierra del Segura Sastre y de profesión se habla con la ascensión Morenita Amalio de los pocos que leía estudiaba por las noches en los tras meses de invierno el cantaba por las calles siempre alegre una canción al final del XXXVIII llamados a la guerra la generación más joven la quinta del biberón subieron al camión como si fuera una fiesta pero él fue el único que no volvió

Voz 1490 01:42 le supo tú no Juan va y tras tonterías y noticias la alegría era una carta de vuelta nos leía el diario me quedé con su cuchara Herrera sin una dio la única tú

Voz 7 03:15 quieren e niña que me niña que el eh siempre el quiere me tanto quiere tanto como te quiero

Voz 1667 03:51 qué maravilla Rozalen buenas noches

Voz 1474 03:53 el noches cuéntale a nuestros oyentes de Punto

Voz 1667 03:56 la fuga quién era justo justo

Voz 1474 03:58 todo pues justo es mi tío abuelo es el hermano el hermano mayor de de mi abuela que con dieciocho años pues lo mandaron a la guerra y y fue el único que no regresó al pueblo entonces bueno pues mi abuela tenía diez años cuando vivió toda esa tragedia ella que quizá tiene más motivos que hollar de odiar que nadie no es te habla todo el rato del perdón de del amor y de El recuerdo para que no vuelva a ocurrir lo mismo

Voz 1667 04:30 el perdón no que que que gran lección no a pesar de todo eso qué pasó exactamente la ley si ella con ochenta y siete

Voz 1474 04:37 los que tiene ahora pues te habla de eso de esa manera después de pues eso pues a los diez años escuchar como tu madre grita canallas me lo habéis matado tantas veces de bueno de no volver a saber nada de de un hermano mayor pues pues sí pues te habla de amor

Voz 1667 04:57 ha ido perderán o vuela por primera vez de justo

Voz 1474 05:02 yo es que os en realidad desde que tengo conciencia esa historia así que me da mucho tengo la suerte de que eso de que mi mi abuela una gran contador de historias y trasmite como nadie porque te te habla te mueve las manos y expresa con la cara de una manera muy bestia ir si desde desde niña esa historia pues no sé no me acuerdo exactamente de la edad pero yo siempre he sabido que pues que teníamos un desaparecido en casa

Voz 1667 05:33 o sea que eso de no le costaba hablar a tu familia de lo que pasó no por eso que cantas tu precisamente al inicio no de de este tema eso de

Voz 8 05:40 que haya no remueva seguida yo

Voz 1667 05:42 silencio no levante rencores que este pueblo es muy pequeño esas afirmaciones que son tan habituales en tantos pueblos no de España

Voz 1474 05:49 claro mi abuela es la que habla el resto no no habla tanto ahora ya que es sacado tantos temas así tabú es el al aire no pues sí que en mi casa se han relajado y parece que todo es hablan más de todo Perón

Voz 9 06:03 Naomi abuelas que es como una una gran sabia

Voz 1474 06:08 eso sí siempre siempre claro hemos no se escucha mucho lo de donde estarán los restos de mi hermano pero bueno ya él era es la única que queda viva de quienes vivieron eso entonces pues pues el hecho de bueno yo empecé a escribir esta canción hace dos años porque me obsesione un poco con él claro porque mi abuela siempre me ha relacionado también con él porque él cantaba que por eso la canción de Justo acabo cantando una habanera sale ahora lo que él cantaba yo lo canto ahora mi manera de hacer lo vivo y claro entonces pues eso me obsesione pero el rollo que era como ir y qué cara tenía ir tenía alguna nieta en el pueblo a que se dedicaba y bueno entonces me puse a entrevistar como más a fondo a mi abuela bueno como que lo he tenido demasiado presente por eso digo que vuelto a creer en fantasmas porque es como si me hubiera enamorado de uno de él aquí las casualidades maravillosas de la vida pues bueno mi compañero me dice que tengo presentar a Emilio Silva porque sabe mucho de memoria histórica y seguro que te va a contar más historias que te inspiren para esta canción que estás haciendo lo que yo no me esperaban y esperaba nada de mi familia era que emitió abuelos tuviese registrado en en en una fosa común en Arganda del Rey encima tan cerquita claro es como si como si él hubiera llevado dónde dónde iría

Voz 1667 07:35 claro bueno de hecho déjeme contarle a nuestros oyentes que justo forma parte es uno de los temas que forma parte del tercer disco de estudio de Rozalen cuando el río suena precisamente uno de los agradecimientos el tercer agradecimiento sino recuerdo mal de dentro el disco es a Emilio y al resto de miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que os ayudó a encontrarlo no

Voz 1474 07:56 claro es que a estaba registrado porque ellos ya habían hecho un trabajo previo lo que pasa es que claro no no sabíamos después de ochenta años en mi casa ni se habían planteado

Voz 9 08:06 buscar nada no no la gente es como eso no remueva Ana Araque

Voz 1667 08:11 claro ir con una casualidad yo no me esperaba encontrarlo mil Nilo buscaba estaba cuánta gente en la misma situación verdad es que no hemos sido capaces de cerrar todas estas heridas

Voz 1474 08:24 pues no tengo ni idea porque cuando viajo fuera sí que el tema de los desaparecidos en España lo ven como una auténtica catástrofe no y aquí nadie habla de eso de hecho hay mucho desconocimiento no sea ya desde la gente de mi edad menores no esto no te lo enseñan en ningún sitio ni te dicen ni te dicen realmente lo que pasó día cuando cuando escuchamos a nuestros mayores cuando dices hay esto no me cuadra

Voz 1667 08:52 ya al final escribir nuestra historia no porque en otros países y lo hacen otros países sí que han sabido recuperar a sus desaparecidos cerrar esas heridas y en España no es curioso

Voz 1474 09:01 pero me paso además algo cuando ya estaba yo escribiendo un poquito esto y estaba con el runrún que ha sido un tema que siempre me ha interesado evidentemente pero no no lo tenía tan presente como ahora cuando fui a Chile la primera vez que visite el el Museo de los derechos humanos en lo que eso entras lo primero que encuentras es un un cartel que dice esto sea construido en memoria no de de todos los de todo lo que pasó para que no se vuelva a repetir la historia tan reciente no de Chile contada con objetividad y ahí como eso un símbolo que de verdad pone paz por medio pero aquí no aquí no hay

Voz 1667 09:45 tu crees que eso condiciona nuestra forma de ser actualmente nuestra forma de entender las cosas de entender la política de entender nuestras relaciones

Voz 1474 09:53 pero si mira lo que está pasando ahora que yo alucinado o no de cuando enseguida ya la gente se pone tan radical se pone a discutir yo creo que por lo que están discutiendo es discutir y no cosas como un poco a ver si tenemos razones pero pero enseguida llevarlo a una cosa de hecho eso yo no me sorprende muchísimo eso no sé si es que

Voz 9 10:18 o no sabemos de dónde venimos o

Voz 1474 10:21 o es que es algo que hago con el carácter que no sé no tengo ni idea pero me entristece muchísimo

Voz 1667 10:28 bueno al final como decía esta es una de las historias que forman parte de este tercer disco cuando el río suena el más personal China todo

Voz 1474 10:36 no eso no estas me disco más pero es que creo que ha ahora claro siempre como cantautora he contado mis cosas la de las cosas que tengo cerca pero no no me he desnudado tantísimo como ahora pues por que he pasado dos años de mucho aprendizaje sufrido muchas cosas y supongo que pues de esa manera era cómo tenían que aprender ciertas cosas ahora se ya mejor lo que no quiero también éxtasis Soria familiares no ha sido oportunismo es que se hayan puesto delante a eso yo empecé como a soñar con injusto y de repente Nos encontramos es la foto esa o Miguel no el hijo de la abuela que es ese joven vasco que fue injustamente señalados y que llegó a casa de mi abuela también el acoge sin prejuicios ha sido ahora también cuando cuando se han reencontrado gracias a una amiga mía no que que de Donosti que en cuatro llamadas pues dio con la familia no sea que iban en la Historia a mis padres que es de eso sí que no me han hablaba casi nunca en casa porque a veces tengo la sensación de que esa vergüenza no de que bueno mi padre que es sacerdote secularizado bueno pues fue eso diez años sacerdotes se enamoró de mi madre

Voz 1667 11:47 quizás esto entonces suponga exorcizar algo no

Voz 1474 11:50 sí es como una os ha habido como la sanación familiar y lo noto ahora que tan poquitos tan poquita vida tiene el disco ya noto un cambio super bestia noto hasta diferente la manera en que me miran mi abuela y mis padres incluso mis tíos

Voz 1667 12:07 tu abuela pudo ir cuando encontraréis a tu tío como fue ese momento

Voz 1474 12:12 sí además bueno claro el hecho muy emocionante

Voz 10 12:14 yo me enteré ya cuando Emilio envía el guasa

Voz 1474 12:17 de tu tío estaba que claro el momento llamar a mi abuela fue tan bestial y cae fue como abuela estás sentado que es que está está en Arganda están una tal y claro me abuela el el silencio por respuesta no que luego por lo bajini como mi familia muy Almodóvar dijo pero esta chiquilla con quién se junta sabes pero por supuesto que ella estuvo varios días yo también así como un poco revuelta porque claro pues venció todo eso lo hizo otra vez en el aquí y ahora pero ella que a sus ochenta y siete años eso ya casi no sale del pueblo pues dijo llevarme porque yo antes de morir me quiero ir a llevarle una flor a mi hermano entonces tuvimos en la fosa como dos horas todo el rato hablaba con una alegría de de todo de lo que recordaba de él fue como como un adiós adiós súper bonito y super pacifista no sé yo hasta eso de mirar a los lados y decir en algún momento voy a encontrar aquí su rostro no algo así indica notó que algo algo ha cambiado en ella hay una calma se acuerda mucho de de a quiénes le hubiera encantado decirle esta noticia que ya no es tan sobre todos madre claro pero ella se ha quedado en calma de verdad sólo por ver su nombre en un registro

Voz 1667 13:43 claro que sí cuánta gente necesita eso no ha ahora mismo cuántos miles de personas todavía que que siguen buscando a sus seres queridos en en cunetas en fosas comunes como esa

Voz 1474 13:54 sí me me controlar nuestros oyentes además

Voz 1667 13:56 se escuchara Rozalen en ese nuevo trabajo cuando el río suena dónde te va a poder ver en directo aquí anotado y tú me corregirá si si me equivoco el siete el nueve de noviembre en el Teatro Circo Price de Madrid

Voz 10 14:07 el ocho y el nueve el ocho

Voz 1667 14:10 pues en Murcia en Albacete en Valencia y en Barcelona abusos

Voz 1474 14:15 más jaimas y que ahora sí porque no paran de sumarse conciertos afortunadamente pero bueno en Rozalen punto o RG ahí ven toda la lista de concierto luego John redes sociales y muy activa y lo notó también bueno eso esa vamos a intentar dar todas las vueltas que podamos ir a a cualquier lugar a cantar vamos para América Latina lo primero Buenos Aires Bogotá en diciembre pues iré México Chile Perú saques y sí espero deseo que esta gira sean muy extensa

Voz 1667 14:46 mucho éxito rectal entre deseamos muchísimas gracias por visitar punto de fuga este domingo y presentarnos este trabajado que tenga mucho éxito a los de otras pruebas hueco ahí